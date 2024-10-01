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Корпоративное оздоровительное программное обеспечение - Самые популярные приложения - Новая Каледония
Корпоративное оздоровительное программное обеспечение предоставляет организациям инструменты для организации, управления и администрирования оздоровительных программ. Эти решения помогают компаниям реализовывать инициативы, которые побуждают сотрудников принимать и поддерживать здоровый образ жизни. Способствуя умственному, физическому и эмоциональному благополучию, корпоративные оздоровительные продукты приносят пользу бизнесу, снижая стресс, снижая затраты на здравоохранение, повышая производительность, повышая моральный дух и укрепляя командные отношения. Компании разных размеров и отраслей могут извлечь выгоду из этих решений, которые направлены на развитие культуры труда, ориентированной на здоровье, и создание поддерживающей социальной сети для сотрудников. Корпоративные оздоровительные решения могут включать в себя такие функции, как обучение фитнесу, конфиденциальные оценки состояния здоровья, проблемы со здоровьем в масштабах всей компании, отслеживание участия и прогресса сотрудников, занятия по оздоровлению, доступ к специалистам в области психического здоровья, а также удобные для мобильных устройств варианты для простоты использования. Эти решения часто интегрируются с программным обеспечением для вовлечения сотрудников для мониторинга удовлетворенности работой и динамикой команды, а также с программным обеспечением для администрирования льгот для удобного доступа к льготам. Предприятия также могут комбинировать корпоративные оздоровительные решения с программным обеспечением для финансового благополучия, создавая комплексную оздоровительную инициативу, которая поддерживает финансовое здоровье сотрудников наряду с их психическим и физическим благополучием.
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Calm
calm.com
Calm — ведущий бренд в области психического здоровья, предлагающий приложение №1 для сна, медитации и релаксации, призванное помочь вам справляться со стрессом, лучше спать и жить более счастливой и здоровой жизнью. Благодаря сотням часов оригинального аудиоконтента, доступного на семи языках, Calm ...
Headspace
headspace.com
Психическое здоровье вашей команды – это все. Headspace for Work, любимый сотрудниками и специально разработанный для современных рабочих мест, — единственное решение для охраны психического здоровья сотрудников современных организаций, которое сочетает в себе популярное научно обоснованное приложен...
FitOn
fitonapp.com
FitOn Health — ведущая корпоративная платформа для здоровья и благополучия. Мы предоставляем комплексные решения для здоровья, такие как курсы по управлению состоянием, а также мгновенный доступ к самому широкому спектру занятий по тренировкам и медитации от тренеров мирового уровня, экспертов и зна...
Meditopia
meditopia.com
Ежедневная поддержка вашего психического здоровья Почувствуйте себя счастливее и улучшите свое эмоциональное здоровье с помощью нашей программы медитации осознанности. Уменьшите стресс, беспокойство и улучшите сон. Поговорите с сертифицированным экспертом сегодня и получите индивидуальную поддерж...
Talkspace
talkspace.com
Talkspace — самый удобный и доступный способ улучшить свое психическое здоровье. Найдите лицензированного терапевта в вашем штате, не выходя из своего устройства, и отправляйте сообщения с помощью текстовых, аудио и видео. Наша служба подписки предоставляет высококачественную психиатрическую помощь ...
Spring Health
springhealth.com
Миссия Spring Health — устранить препятствия на пути к психическому здоровью. Мы объединяем клинически проверенные технологии с поставщиками мирового класса, чтобы предоставить именно то, что нужно вашим сотрудникам.
Sequoia One
one.sequoia.com
Цель Sequoia One — помочь вашему высокотехнологичному бизнесу процветать, взяв на себя административную нагрузку, которая отвлекает вас от общей картины. Мы предлагаем конкурентные преимущества и аутсорсинг HR, предназначенный для инновационных, ориентированных на рост компаний. Мы знаем, насколько ...
Bayzat
bayzat.com
Байзат меняет подход к работе к лучшему. Мы создали инновационные технологии управления персоналом, расчета заработной платы и страхования, а также создали условия для сотрудников мирового класса, которые приносят пользу всем. Сделав его доступным для всех работодателей, мы выведем бизнес на новый у...
Pazcare
pazcare.com
Одна карта для доступа ко всем пособиям (еда, топливо, телекоммуникации, подарки, обучение и разработки и т. д.), предоставляемым работодателями. Предоставьте своим сотрудникам максимальный доступ к налоговым льготам и планируйте ежемесячные расходы с помощью Pazcard. Будь то заказ еды через Zomato ...
Modern Health
joinmodernhealth.com
Мы делаем уход, основанный на ценностях, легко доступным, персонализированным, культурно ориентированным и действенным для работодателей, и все это в одном приложении. Запросите демо-версию сегодня.
Wellable
wellable.co
Wellable — это базирующийся в Бостоне поставщик услуг комплексного оздоровления, который позволяет организациям любого размера создавать привлекательные программы повышения благополучия сотрудников. Wellable работает с работодателями, страховыми планами и объектами недвижимости по всему миру и имеет...
nilo.health
nilohealth.com
nilo.health — это поддержка психического благополучия всех ваших сотрудников. Наша платформа предоставляет сотрудникам доступ к сеансам один на один с психологами, программам самостоятельного обучения и медитациям, а также круглым столам под руководством экспертов. Это не только улучшает психическое...
ekincare
ekincare.com
Ekincare, которой доверяют компании из списка Fortune 500, представляет собой запатентованную интегрированную платформу медицинских услуг на базе искусственного интеллекта, помогающую организациям сэкономить до 25 % расходов на здравоохранение и снизить страховые взносы. Наш продукт гарантирует, что...
Workit Health
workithealth.com
Workit Health — самый надежный поставщик телемедицинских услуг по лечению опиоидов и алкоголизма, включая субоксон и налтрексон.
Bravely
workbravely.com
Bravely — это решение для обучения нового поколения, которое централизует групповое обучение, индивидуальное обучение по запросу и цифровое микрообучение на одной платформе, которая вооружает сотрудников навыками, необходимыми для индивидуальной трансформации и достижения успеха на работе. Доступ к ...
Woliba
woliba.io
В Woliba мы переосмысливаем рабочее место, плавно интегрируя благополучие, вовлеченность, признание и вознаграждение в единую платформу, удобную для мобильных устройств. Времена манипулирования несколькими системами прошли — Woliba объединяет все это. Наше комплексное решение не только оптимизирует ...
MindNation
mindnation.com
MindNation, основанная в 2019 году, представляет собой инновационную организацию в области психического здоровья и благополучия, которая выросла во всем мире как надежный партнер как для организаций, так и для сообществ. Мы предоставляем психологическую поддержку, чтобы помочь командам и отдельным л...
Dialogue
dialogue.co
Dialogue гордится тем, что является одной из ведущих телемедицинских компаний в мире и поставщиком услуг №1 в Канаде. Мы считаем, что никто не должен останавливаться на достигнутом, когда дело касается их здоровья, поэтому мы много лет усердно работаем над созданием лучшей телемедицинской платформы ...
inKin
inkin.com
Решение inKin Corporate Wellness — это простой в использовании и эффективный инструмент для: 1. Проведения дружеских фитнес-соревнований, помощи сотрудникам в отслеживании своего самочувствия и пропаганде здорового образа жизни в компании; 2. Виртуальное построение команды и вовлечение персонала; 3....
Ollie Health
ollie.health
Психическое здоровье — тихий убийца продуктивности компании. По оценкам, депрессия и тревога являются причиной до 400 миллионов потерянных рабочих дней ежегодно. Высокоэффективным людям и командам нужен доступ к поддержке психического здоровья, которая, наконец, станет доступной, анонимной и впишетс...
Nivati
nivati.com
Nivati — это многосторонняя платформа для психического здоровья и благополучия сотрудников (это необычный способ сказать): мы помогаем компаниям уменьшить тревогу и депрессию и улучшить общее благополучие на рабочем месте, чтобы компании могли улучшить удержание сотрудников и производительность.
Wellness 360
wellness360.co
Wellness360 — это технологическая платформа для оздоровления по принципу «программное обеспечение как услуга» (SaaS). Он предоставляет комплексную программу оздоровления сотрудников поставщикам медицинских услуг, плательщикам, брокерам по льготам, оздоровительным компаниям и работодателям. Наша мисс...
Headversity
headversity.com
headversity — единственная платформа по охране психического здоровья сотрудников, основанная на науке о непрерывной практике и измерении навыков. Это решение для любого устройства, упрощенное для всех, помогающее сотрудникам и командам развивать базовые навыки умственного развития, психологической б...
Oliva Health
oliva.health
Oliva – это пособие №1 по психическому благополучию сотрудников в Великобритании и Европе. Мы помогаем сотрудникам реагировать на ключевые моменты, которые влияют на их психическое благополучие на работе и за ее пределами, способствуя удержанию персонала и приложению исключительных усилий. Мы делаем...
MoveSpring
movespring.com
MoveSpring — это веселая и простая в использовании платформа для занятий и пошаговых задач для компаний. Подключите носимое устройство или смартфон, чтобы отслеживать свою активность, которая в реальном времени синхронизируется с нашими родными iOS, Android и веб-приложениями.