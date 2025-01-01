Платформы корпоративного волонтерства - Самые популярные приложения

Найдите подходящее программное обеспечение и услуги.
Превратите веб-сайты в приложения с помощью WebCatalog Desktop и пользуйтесь множеством эксклюзивных приложений для Mac, Windows. Пространства помогают упорядочивать приложения, легко переключаться между аккаунтами и повышать продуктивность.
Платформы корпоративного волонтерства предоставляют организациям инструменты, необходимые для организации, управления и контроля волонтерских инициатив. Эти решения повышают вовлеченность сотрудников в благотворительные организации, программы и мероприятия, ориентированные на миссию. Они дают компаниям и HR-отделам возможность повысить участие и вовлеченность сотрудников. Функции корпоративных волонтерских решений включают, среди прочего, внутренние информационные панели для отслеживания прогресса, общедоступные информационные панели для демонстрации влияния компании, а также инструменты для управления вовлеченностью и вознаграждением сотрудников.
Отправить новое приложение
Submittable
submittable.com
Submittable — платформа для управления программами социального влияния, включая гранты и корпоративные пожертвования, с эффективным процессом подачи и обзора заявок.
Millie
milliegiving.com
Приложение Millie помогает компаниям организовывать благотворительные программы и волонтерство, улучшая корпоративную культуру и вовлеченность сотрудников.
GivePulse
learn.givepulse.com
GivePulse — платформа для управления волонтёрством и общественной деятельностью, позволяющая организациям организовывать события и отслеживать влияние своих инициатив.
Lets
joinlets.de
Lets – приложение для управления корпоративным волонтёрством и благотворительностью, позволяющее компаниям отслеживать социальное воздействие и проекты.
Selflessly
selflessly.io
Selflessly - это приложение для поддержки корпоративной социальной ответственности, позволяющее командам делать пожертвования, волонтерить и создавать общественное воздействие.
Kambeo
kambeo.io
Kambeo соединяет тех, кто нуждается в помощи, с теми, кто хочет помочь, предлагая инструменты для НКО, поддержки инициатив и развития социальных профилей.
Visit.org
visit.org
Visit.org - SaaS платформа для вовлечения сотрудников через контент в более чем 90 странах. Она помогает связать работников с важными для них вопросами.
Field Day
fieldday.com
Field Day — платформа для создания программ волонтерства и корпоративного пожертвования в компаниях, упрощает организацию событий и отслеживание влияния.
Bright Funds
hello.brightfunds.org
Bright Funds — это платформа для корпоративной социальной ответственности, управляющая пожертвованиями сотрудников, волонтерством и грантами для компаний.
Groundswell
groundswell.io
Groundswell – платформа, которая управляет программами пожертвований и волонтёрства, позволяя сотрудникам делать вклад в важные для них дела.
© 2025 WebCatalog, Inc.