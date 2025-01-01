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Самые популярные Недавно добавленные Платформы корпоративного волонтерства - Самые популярные приложения

Платформы корпоративного волонтерства предоставляют организациям инструменты, необходимые для организации, управления и контроля волонтерских инициатив. Эти решения повышают вовлеченность сотрудников в благотворительные организации, программы и мероприятия, ориентированные на миссию. Они дают компаниям и HR-отделам возможность повысить участие и вовлеченность сотрудников. Функции корпоративных волонтерских решений включают, среди прочего, внутренние информационные панели для отслеживания прогресса, общедоступные информационные панели для демонстрации влияния компании, а также инструменты для управления вовлеченностью и вознаграждением сотрудников.