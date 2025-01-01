Магазин приложений для веб-приложений

Найдите подходящее программное обеспечение и услуги.

WebCatalog Desktop

Превратите веб-сайты в приложения с помощью WebCatalog Desktop и пользуйтесь множеством эксклюзивных приложений для Mac, Windows. Пространства помогают упорядочивать приложения, легко переключаться между аккаунтами и повышать продуктивность.

Скачать WebCatalog Desktop
Узнать больше
Все
Книги
Бизнес
Образование
Развлечения
Финансы
Еда и напитки
Графика и дизайн
Здоровье и фитнес
Стиль жизни
Медицина
Музыка и аудио
Новости
Фото и видео
Эффективная работа
Справочники
Покупки
Социальные сети
Разработка ПО
Спорт
Путешествия
Утилиты
Погода
Платформы корпоративного волонтерства
Категории
Самые популярные
Недавно добавленные

Платформы корпоративного волонтерства - Самые популярные приложения

Платформы корпоративного волонтерства предоставляют организациям инструменты, необходимые для организации, управления и контроля волонтерских инициатив. Эти решения повышают вовлеченность сотрудников в благотворительные организации, программы и мероприятия, ориентированные на миссию. Они дают компаниям и HR-отделам возможность повысить участие и вовлеченность сотрудников. Функции корпоративных волонтерских решений включают, среди прочего, внутренние информационные панели для отслеживания прогресса, общедоступные информационные панели для демонстрации влияния компании, а также инструменты для управления вовлеченностью и вознаграждением сотрудников.

Отправить новое приложение


Submittable

Submittable

submittable.com

Submittable — платформа для управления программами социального влияния, включая гранты и корпоративные пожертвования, с эффективным процессом подачи и обзора заявок.

Millie

Millie

milliegiving.com

Приложение Millie помогает компаниям организовывать благотворительные программы и волонтерство, улучшая корпоративную культуру и вовлеченность сотрудников.

GivePulse

GivePulse

learn.givepulse.com

GivePulse — платформа для управления волонтёрством и общественной деятельностью, позволяющая организациям организовывать события и отслеживать влияние своих инициатив.

Lets

Lets

joinlets.de

Lets – приложение для управления корпоративным волонтёрством и благотворительностью, позволяющее компаниям отслеживать социальное воздействие и проекты.

Selflessly

Selflessly

selflessly.io

Selflessly - это приложение для поддержки корпоративной социальной ответственности, позволяющее командам делать пожертвования, волонтерить и создавать общественное воздействие.

Visit.org

Visit.org

visit.org

Visit.org - SaaS платформа для вовлечения сотрудников через контент в более чем 90 странах. Она помогает связать работников с важными для них вопросами.

Field Day

Field Day

fieldday.com

Field Day — платформа для создания программ волонтерства и корпоративного пожертвования в компаниях, упрощает организацию событий и отслеживание влияния.

Bright Funds

Bright Funds

hello.brightfunds.org

Bright Funds — это платформа для корпоративной социальной ответственности, управляющая пожертвованиями сотрудников, волонтерством и грантами для компаний.

Groundswell

Groundswell

groundswell.io

Groundswell – платформа, которая управляет программами пожертвований и волонтёрства, позволяя сотрудникам делать вклад в важные для них дела.

Kambeo

Kambeo

kambeo.io

Kambeo соединяет тех, кто нуждается в помощи, с теми, кто хочет помочь, предлагая инструменты для НКО, поддержки инициатив и развития социальных профилей.

Обзор

Desktop

Поддержка

Компания

Юридическая информация

© 2025 WebCatalog, Inc.