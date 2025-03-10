Платформы корпоративного волонтерства - Самые популярные приложения

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Платформы корпоративного волонтерства предоставляют организациям инструменты, необходимые для организации, управления и контроля волонтерских инициатив. Эти решения повышают вовлеченность сотрудников в благотворительные организации, программы и мероприятия, ориентированные на миссию. Они дают компаниям и HR-отделам возможность повысить участие и вовлеченность сотрудников. Функции корпоративных волонтерских решений включают, среди прочего, внутренние информационные панели для отслеживания прогресса, общедоступные информационные панели для демонстрации влияния компании, а также инструменты для управления вовлеченностью и вознаграждением сотрудников.
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Submittable
submittable.com
Submittable — платформа для управления программами социального влияния, включая гранты и корпоративные пожертвования, с эффективным процессом подачи и обзора заявок.
Millie
milliegiving.com
Приложение Millie помогает компаниям организовывать благотворительные программы и волонтерство, улучшая корпоративную культуру и вовлеченность сотрудников.
GivePulse
learn.givepulse.com
GivePulse — платформа для управления волонтёрством и общественной деятельностью, позволяющая организациям организовывать события и отслеживать влияние своих инициатив.
Lets
joinlets.de
Lets – приложение для управления корпоративным волонтёрством и благотворительностью, позволяющее компаниям отслеживать социальное воздействие и проекты.
Selflessly
selflessly.io
Selflessly - это приложение для поддержки корпоративной социальной ответственности, позволяющее командам делать пожертвования, волонтерить и создавать общественное воздействие.
Visit.org
visit.org
Visit.org — это корпоративная SaaS-компания, целью которой является повышение заинтересованности сотрудников. Благодаря своему собственному контенту в более чем 90 странах Visit.org предоставляет инфраструктуру и контент для целенаправленного взаимодействия с сотрудниками и клиентами. Независимо от того, работаете ли вы в сфере CSR, ESG, DEI или HR, мы помогаем вам привлечь ваших сотрудников к проблемам, которые их волнуют, давая им вескую причину продолжать появляться.
Field Day
fieldday.com
Field Day — это платформа, которая помогает компаниям создавать программы волонтерства для сотрудников и программы корпоративных пожертвований, которые способствуют развитию сообщества и укреплению культуры на рабочем месте. Предоставляя сотрудникам возможность участвовать в волонтерской деятельности и делать пожертвования в пользу местных некоммерческих организаций, компании обеспечивают значимый опыт построения команды, одновременно вовлекая сотрудников в свои социальные инициативы. С помощью Field Day ваша компания может: - Предоставить сотрудникам централизованный центр для волонтерской деятельности - Находить и планировать групповые волонтерские мероприятия с местными некоммерческими организациями - Создавать и отслеживать корпоративные программы пожертвований - Упрощать координацию мероприятий с помощью автоматизированных процессов - Собирать результаты опросов, фотографии и отчеты о влиянии каждого мероприятия. Собирайте данные о независимом волонтерском времени, о которых сообщают сотрудники. Отслеживайте общий социальный эффект с помощью панели управления. Подробную информацию можно найти на сайте fieldday.com/companies. – Для некоммерческих организаций Field Day – это бесплатный и простой в использовании инструмент управления волонтерскими мероприятиями, который позволяет вам управлять, планировать и отслеживать групповые волонтерские мероприятия. Создавайте страницы событий с автоматизированными задачами координации, планируйте мероприятия с местными компаниями и отслеживайте все на панели отчетности. Узнайте больше на сайте fieldday.com/nonprofits.
Bright Funds
hello.brightfunds.org
Bright Funds, теперь являющаяся частью WizeHive, представляет собой комплексное программное обеспечение для корпоративной социальной ответственности (CSR) для предоставления и подбора рабочих мест, волонтерской деятельности сотрудников и управления грантами. Bright Funds поддерживает работодателей любого размера, помогая им реализовать вовлеченность сотрудников, инициативы в области КСО и благотворительную миссию. ✓ Универсальная платформа для пожертвований и волонтерства сотрудников ✓ Автоматическое сопоставление и выплата пожертвований ✓ Определите и запустите свою программу вместе с нашими экспертами ✓ Приступите к работе за несколько дней (а не недель или месяцев) ✓ Делайте пожертвования более чем 7,5 миллионам полностью проверенных людей по всему миру некоммерческим организациям ✓ Делайте пожертвования через кредитную карту, платежную ведомость или PayPal ✓ Доступные и прозрачные цены ✓ Отчетность в режиме реального времени
Groundswell
groundswell.io
Groundswell — это корпоративная платформа социального воздействия, которая легко управляет программами по сбору пожертвований, подарками и волонтерством, которые дают сотрудникам возможность влиять на дела, которые для них наиболее важны. Наша платформа предоставляет сотрудникам личные счета для пожертвований с налоговыми льготами. Корпоративные администраторы могут создавать собственные программы подарков и сопоставлений, которые направляют благотворительные доллары на эти счета, чтобы сотрудники могли их раздавать. Компании также могут привлекать сотрудников к волонтерским возможностям, которые создаются и управляются внутри компании, или выбирать одно из десятков тысяч мероприятий, доступных в нашей базе данных волонтерской деятельности. Доступный на настольном компьютере или через наше пятизвездочное мобильное приложение, Groundswell максимизирует доступность программы для сотрудников, которые не работают за компьютером, повышая эффективность программы. Ключевые особенности: Личные счета для пожертвований с налоговыми льготами. Предоставляйте своим сотрудникам счета для пожертвований, основанные на средствах, предоставленных донорами. Думайте об этом как о предоставлении 401 (k) или HSA для благотворительных пожертвований. Выдача заработной платы: сотрудники могут получить доступ к уникальному маршруту и номеру счета для своего счета для выплаты заработной платы и создать прямой депозит непосредственно у своего поставщика заработной платы - интеграция или ежемесячная сверка не требуются. Автоматические сопоставления: автоматически и мгновенно переводите средства на личный счет пожертвований вашего сотрудника. У вас будет возможность настраивать программы с индивидуальным правом сотрудников, иметь регулируемые ограничения на соответствие каждого сотрудника/программы и устанавливать конкретные сроки. Доллары для деятелей: стимулируйте волонтерство, предлагая благотворительную акцию за представленные и утвержденные часы волонтерства. Подарки. Отправляйте благотворительные стипендии на личные счета пожертвований вашего сотрудника в важные моменты, например, годовщину работы или повышение по службе. Волонтерские мероприятия: планируйте, управляйте и отчитывайтесь о волонтерских мероприятиях. Корпоративные гранты. Корпоративные гранты могут быть отправлены более чем 1,7 миллионам отвечающих критериям некоммерческих организаций без каких-либо дополнительных комиссий. Отчетность: мгновенно оценивайте эффективность вашей программы социального воздействия с помощью данных Groundswell в режиме реального времени и интерактивной информационной панели. Распределение на следующий день. В отличие от других платформ CSR, которым требуется 60–90 дней для отправки средств на благотворительность, 90% пожертвований на Groundswell распределяются в течение 24 часов посредством электронного перевода средств.
Kambeo
kambeo.io
Kambeo объединяет тех, кто нуждается в помощи, с теми, кто хочет помочь, как ни одна платформа раньше. Причина: предложение полного набора инструментов, который поможет некоммерческим организациям собрать больше денег, охватить больше людей и реализовать свою миссию. Сообщество. Расширение возможностей тех, кто меняет мир, чтобы найти цель, использовать свои навыки во благо, поддерживать дела, собирать средства и развивать свой благотворительный социальный профиль. Коммерция: Помощь предприятиям в построении культуры, ориентированной на социальное воздействие, и воплощении в жизнь инициатив ESG и программ КСО.
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