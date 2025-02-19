Платформы корпоративного волонтерства - Самые популярные приложения - Чад

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Платформы корпоративного волонтерства предоставляют организациям инструменты, необходимые для организации, управления и контроля волонтерских инициатив. Эти решения повышают вовлеченность сотрудников в благотворительные организации, программы и мероприятия, ориентированные на миссию. Они дают компаниям и HR-отделам возможность повысить участие и вовлеченность сотрудников. Функции корпоративных волонтерских решений включают, среди прочего, внутренние информационные панели для отслеживания прогресса, общедоступные информационные панели для демонстрации влияния компании, а также инструменты для управления вовлеченностью и вознаграждением сотрудников.
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Submittable
submittable.com
Предоставляете вас инструментами для запуска, управления, измерения и расширения своих программ социального воздействия на местном и во всем мире. От грантов и КСО до наград и стипендиальных программ, мы сотрудничаем с вами, чтобы вы могли начать менять ситуацию. Платформа начала до финиша делает ваш рабочий процесс более умным и эффективнее, что приводит к лучшим решениям и большему влиянию. Легко сообщить об успехе, распространять средства, предотвратить мошенничество и учиться на будущее - Submittable является гибким и достаточно мощным, чтобы расти вместе с вашими программами. Preditable используется более чем 11 тысячами организаций, от основных фондов и корпораций до правительств, высшего образования и большего, и на сегодняшний день принимает более 25 миллионов заявлений.
Kambeo
kambeo.io
Kambeo объединяет тех, кто нуждается в помощи, с теми, кто хочет помочь, как ни одна платформа раньше. Причина: предложение полного набора инструментов, который поможет некоммерческим организациям собрать больше денег, охватить больше людей и реализовать свою миссию. Сообщество. Расширение возможностей тех, кто меняет мир, чтобы найти цель, использовать свои навыки во благо, поддерживать дела, собирать средства и развивать свой благотворительный социальный профиль. Коммерция: Помощь предприятиям в построении культуры, ориентированной на социальное воздействие, и воплощении в жизнь инициатив ESG и программ КСО.
Groundswell
groundswell.io
Groundswell — это корпоративная платформа социального воздействия, которая легко управляет программами по сбору пожертвований, подарками и волонтерством, которые дают сотрудникам возможность влиять на дела, которые для них наиболее важны. Наша платформа предоставляет сотрудникам личные счета для пожертвований с налоговыми льготами. Корпоративные администраторы могут создавать собственные программы подарков и сопоставлений, которые направляют благотворительные доллары на эти счета, чтобы сотрудники могли их раздавать. Компании также могут привлекать сотрудников к волонтерским возможностям, которые создаются и управляются внутри компании, или выбирать одно из десятков тысяч мероприятий, доступных в нашей базе данных волонтерской деятельности. Доступный на настольном компьютере или через наше пятизвездочное мобильное приложение, Groundswell максимизирует доступность программы для сотрудников, которые не работают за компьютером, повышая эффективность программы. Ключевые особенности: Личные счета для пожертвований с налоговыми льготами. Предоставляйте своим сотрудникам счета для пожертвований, основанные на средствах, предоставленных донорами. Думайте об этом как о предоставлении 401 (k) или HSA для благотворительных пожертвований. Выдача заработной платы: сотрудники могут получить доступ к уникальному маршруту и номеру счета для своего счета для выплаты заработной платы и создать прямой депозит непосредственно у своего поставщика заработной платы - интеграция или ежемесячная сверка не требуются. Автоматические сопоставления: автоматически и мгновенно переводите средства на личный счет пожертвований вашего сотрудника. У вас будет возможность настраивать программы с индивидуальным правом сотрудников, иметь регулируемые ограничения на соответствие каждого сотрудника/программы и устанавливать конкретные сроки. Доллары для деятелей: стимулируйте волонтерство, предлагая благотворительную акцию за представленные и утвержденные часы волонтерства. Подарки. Отправляйте благотворительные стипендии на личные счета пожертвований вашего сотрудника в важные моменты, например, годовщину работы или повышение по службе. Волонтерские мероприятия: планируйте, управляйте и отчитывайтесь о волонтерских мероприятиях. Корпоративные гранты. Корпоративные гранты могут быть отправлены более чем 1,7 миллионам отвечающих критериям некоммерческих организаций без каких-либо дополнительных комиссий. Отчетность: мгновенно оценивайте эффективность вашей программы социального воздействия с помощью данных Groundswell в режиме реального времени и интерактивной информационной панели. Распределение на следующий день. В отличие от других платформ CSR, которым требуется 60–90 дней для отправки средств на благотворительность, 90% пожертвований на Groundswell распределяются в течение 24 часов посредством электронного перевода средств.
Bright Funds
hello.brightfunds.org
Bright Funds, теперь являющаяся частью WizeHive, представляет собой комплексное программное обеспечение для корпоративной социальной ответственности (CSR) для предоставления и подбора рабочих мест, волонтерской деятельности сотрудников и управления грантами. Bright Funds поддерживает работодателей любого размера, помогая им реализовать вовлеченность сотрудников, инициативы в области КСО и благотворительную миссию. ✓ Универсальная платформа для пожертвований и волонтерства сотрудников ✓ Автоматическое сопоставление и выплата пожертвований ✓ Определите и запустите свою программу вместе с нашими экспертами ✓ Приступите к работе за несколько дней (а не недель или месяцев) ✓ Делайте пожертвования более чем 7,5 миллионам полностью проверенных людей по всему миру некоммерческим организациям ✓ Делайте пожертвования через кредитную карту, платежную ведомость или PayPal ✓ Доступные и прозрачные цены ✓ Отчетность в режиме реального времени
Selflessly
selflessly.io
Самоотверженно предоставляет универсальное программное обеспечение, которое поможет руководителям отдела кадров и персонала создать преобразующую культуру благотворительности и корпоративной социальной ответственности (КСО) на рабочем месте. Создайте и масштабируйте целенаправленную культуру вашей организации. Ваша команда может делать пожертвования, работать волонтерами, отдавать деньги и оказывать влияние на общество – вместе. Вовлеченность и удержание сотрудников увеличиваются за счет поощрения, координации и празднования благотворительности! Самоотверженно — это первая в Индиане корпорация с двойным сертификатом B и корпорацией внутренних пособий. От корпоративных пожертвований, корпоративного волонтерства и корпоративных пожертвований до пожертвований компаний, групповых волонтерских мероприятий и управления корпоративными грантами — мы помогаем в вопросах КСО и благотворительности с помощью простого в использовании программного обеспечения. Посмотрите наше видео на YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=uXZZGfGfwcw.
GivePulse
learn.givepulse.com
GivePulse позволяет каждому участвовать, организовывать и понимать влияние позитивных социальных изменений. Миссия GivePulse — активизировать всех людей и их ресурсные группы по интересам/сотрудникам, чтобы поднять свое сообщество на новую высоту. Они делают это, предоставляя платформу для перечисления, поиска, организации, измерения и рассказывания историй о влиянии пожертвований сотрудников, участия сообщества, филантропии, обучения служению и волонтерства. С самого первого дня их целью было решение сложных социальных проблем и грандиозных задач с помощью технологий. Сегодня, сохраняя верность этой первоначальной миссии, их платформа гражданской активности поддерживает и масштабирует работу тысяч некоммерческих организаций, ассоциаций, учреждений, предприятий и организаций. Чтобы поддержать современное волонтерство, GivePulse представила уникальные функции для мобильных сотрудников, такие как встроенные приложения для iOS и Android и мобильная регистрация с помощью QR. Благодаря своей обширной сети университетов и колледжей (включая Ivy, частные, государственные исследовательские и общественные колледжи), GivePulse предоставляет предприятиям уникальные возможности для сотрудничества, позволяющие участвовать в исследованиях и встречаться с будущими гражданскими кандидатами. Кроме того, их функциональность таблицы лидеров геймифицирована и привязана к пожертвованиям и волонтерской деятельности сотрудников. Некоммерческие организации и партнеры сообщества получают бесплатный доступ к платформе, включая специальную онлайн-страницу для пожертвований и надежные возможности управления мероприятиями.
Millie
milliegiving.com
Платформа пожертвований Милли на рабочем месте создана для того, чтобы сделать благотворительность и волонтерство увлекательными, доступными и эффективными. Будучи убежденным сторонником того, что перемены исходят от каждого, Милли ставит перед собой задачу дать возможность предприятиям всех размеров запускать и развивать программы социального воздействия. Платформа предлагает персонализированный опыт, который помогает компаниям создавать культуру отдачи, усиливая влияние своих сотрудников, клиентов и прибыль.
Lets
joinlets.de
Lets GmbH предлагает решения в области корпоративного волонтерства и пожертвований, чтобы помочь компаниям привлечь, удержать и устойчиво мотивировать своих сотрудников. Lets позволяет управлять всеми волонтерскими инициативами, коммуникацией и сотрудниками в одном месте, чтобы сэкономить время и ресурсы. Одним из больших преимуществ взаимодействия с Lets является также возможность измерить социальное и экологическое воздействие компании. С помощью информационной панели воздействия компании могут отслеживать успех своих проектов в режиме реального времени и оптимизировать свои инициативы в области КСО. Lets также продвигает значимую корпоративную культуру, позволяя компаниям демонстрировать свои ценности в действии и упрощая социальное взаимодействие. Таким образом, Lets служит связующим звеном между компаниями и некоммерческим миром для поиска проектов, которые точно соответствуют целям компании. Таким образом, давайте сделаем социальную устойчивость неотъемлемой частью корпоративной культуры.
Field Day
fieldday.com
Field Day — это платформа, которая помогает компаниям создавать программы волонтерства для сотрудников и программы корпоративных пожертвований, которые способствуют развитию сообщества и укреплению культуры на рабочем месте. Предоставляя сотрудникам возможность участвовать в волонтерской деятельности и делать пожертвования в пользу местных некоммерческих организаций, компании обеспечивают значимый опыт построения команды, одновременно вовлекая сотрудников в свои социальные инициативы. С помощью Field Day ваша компания может: - Предоставить сотрудникам централизованный центр для волонтерской деятельности - Находить и планировать групповые волонтерские мероприятия с местными некоммерческими организациями - Создавать и отслеживать корпоративные программы пожертвований - Упрощать координацию мероприятий с помощью автоматизированных процессов - Собирать результаты опросов, фотографии и отчеты о влиянии каждого мероприятия. Собирайте данные о независимом волонтерском времени, о которых сообщают сотрудники. Отслеживайте общий социальный эффект с помощью панели управления. Подробную информацию можно найти на сайте fieldday.com/companies. – Для некоммерческих организаций Field Day – это бесплатный и простой в использовании инструмент управления волонтерскими мероприятиями, который позволяет вам управлять, планировать и отслеживать групповые волонтерские мероприятия. Создавайте страницы событий с автоматизированными задачами координации, планируйте мероприятия с местными компаниями и отслеживайте все на панели отчетности. Узнайте больше на сайте fieldday.com/nonprofits.
Visit.org
visit.org
Visit.org — это корпоративная SaaS-компания, целью которой является повышение заинтересованности сотрудников. Благодаря своему собственному контенту в более чем 90 странах Visit.org предоставляет инфраструктуру и контент для целенаправленного взаимодействия с сотрудниками и клиентами. Независимо от того, работаете ли вы в сфере CSR, ESG, DEI или HR, мы помогаем вам привлечь ваших сотрудников к проблемам, которые их волнуют, давая им вескую причину продолжать появляться.
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