Платформы корпоративного волонтерства - Самые популярные приложения - Швеция

Groundswell

groundswell.io

Groundswell — это корпоративная платформа социального воздействия, которая легко управляет программами по сбору пожертвований, подарками и волонтерством, которые дают сотрудникам возможность влиять на дела, которые для них наиболее важны. Наша платформа предоставляет сотрудникам личные счета для пожертвований с налоговыми льготами. Корпоративные администраторы могут создавать собственные программы подарков и сопоставлений, которые направляют благотворительные доллары на эти счета, чтобы сотрудники могли их раздавать. Компании также могут привлекать сотрудников к волонтерским возможностям, которые создаются и управляются внутри компании, или выбирать одно из десятков тысяч мероприятий, доступных в нашей базе данных волонтерской деятельности. Доступный на настольном компьютере или через наше пятизвездочное мобильное приложение, Groundswell максимизирует доступность программы для сотрудников, которые не работают за компьютером, повышая эффективность программы. Ключевые особенности: Личные счета для пожертвований с налоговыми льготами. Предоставляйте своим сотрудникам счета для пожертвований, основанные на средствах, предоставленных донорами. Думайте об этом как о предоставлении 401 (k) или HSA для благотворительных пожертвований. Выдача заработной платы: сотрудники могут получить доступ к уникальному маршруту и ​​номеру счета для своего счета для выплаты заработной платы и создать прямой депозит непосредственно у своего поставщика заработной платы - интеграция или ежемесячная сверка не требуются. Автоматические сопоставления: автоматически и мгновенно переводите средства на личный счет пожертвований вашего сотрудника. У вас будет возможность настраивать программы с индивидуальным правом сотрудников, иметь регулируемые ограничения на соответствие каждого сотрудника/программы и устанавливать конкретные сроки. Доллары для деятелей: стимулируйте волонтерство, предлагая благотворительную акцию за представленные и утвержденные часы волонтерства. Подарки. Отправляйте благотворительные стипендии на личные счета пожертвований вашего сотрудника в важные моменты, например, годовщину работы или повышение по службе. Волонтерские мероприятия: планируйте, управляйте и отчитывайтесь о волонтерских мероприятиях. Корпоративные гранты. Корпоративные гранты могут быть отправлены более чем 1,7 миллионам отвечающих критериям некоммерческих организаций без каких-либо дополнительных комиссий. Отчетность: мгновенно оценивайте эффективность вашей программы социального воздействия с помощью данных Groundswell в режиме реального времени и интерактивной информационной панели. Распределение на следующий день. В отличие от других платформ CSR, которым требуется 60–90 дней для отправки средств на благотворительность, 90% пожертвований на Groundswell распределяются в течение 24 часов посредством электронного перевода средств.