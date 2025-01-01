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Платформы корпоративного волонтерства - Самые популярные приложения - Гренада
Платформы корпоративного волонтерства предоставляют организациям инструменты, необходимые для организации, управления и контроля волонтерских инициатив. Эти решения повышают вовлеченность сотрудников в благотворительные организации, программы и мероприятия, ориентированные на миссию. Они дают компаниям и HR-отделам возможность повысить участие и вовлеченность сотрудников. Функции корпоративных волонтерских решений включают, среди прочего, внутренние информационные панели для отслеживания прогресса, общедоступные информационные панели для демонстрации влияния компании, а также инструменты для управления вовлеченностью и вознаграждением сотрудников.
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Submittable
submittable.com
Submittable предоставляет вам инструменты для запуска, управления, измерения и развития ваших программ социального воздействия на местном и глобальном уровне. От грантов и корпоративной социальной ответственности до наград и стипендиальных программ — мы сотрудничаем с вами, чтобы вы могли быстро нач...
GivePulse
learn.givepulse.com
GivePulse позволяет каждому участвовать, организовывать и понимать влияние позитивных социальных изменений. Миссия GivePulse — активизировать всех людей и их ресурсные группы по интересам/сотрудникам, чтобы поднять свое сообщество на новую высоту. Они делают это, предоставляя платформу для перечисле...
Selflessly
selflessly.io
Самоотверженно предоставляет универсальное программное обеспечение, которое поможет руководителям отдела кадров и персонала создать преобразующую культуру благотворительности и корпоративной социальной ответственности (КСО) на рабочем месте. Создайте и масштабируйте целенаправленную культуру вашей о...
Visit.org
visit.org
Visit.org — это корпоративная SaaS-компания, целью которой является повышение заинтересованности сотрудников. Благодаря своему собственному контенту в более чем 90 странах Visit.org предоставляет инфраструктуру и контент для целенаправленного взаимодействия с сотрудниками и клиентами. Независимо от ...
Field Day
fieldday.com
Field Day — это платформа, которая помогает компаниям создавать программы волонтерства для сотрудников и программы корпоративных пожертвований, которые способствуют развитию сообщества и укреплению культуры на рабочем месте. Предоставляя сотрудникам возможность участвовать в волонтерской деятельност...
Lets
joinlets.de
Lets GmbH предлагает решения в области корпоративного волонтерства и пожертвований, чтобы помочь компаниям привлечь, удержать и устойчиво мотивировать своих сотрудников. Lets позволяет управлять всеми волонтерскими инициативами, коммуникацией и сотрудниками в одном месте, чтобы сэкономить время и ре...
Millie
milliegiving.com
Платформа пожертвований Милли на рабочем месте создана для того, чтобы сделать благотворительность и волонтерство увлекательными, доступными и эффективными. Будучи убежденным сторонником того, что перемены исходят от каждого, Милли ставит перед собой задачу дать возможность предприятиям всех размеро...
Bright Funds
hello.brightfunds.org
Bright Funds, теперь являющаяся частью WizeHive, представляет собой комплексное программное обеспечение для корпоративной социальной ответственности (CSR) для предоставления и подбора рабочих мест, волонтерской деятельности сотрудников и управления грантами. Bright Funds поддерживает работодателей л...
Groundswell
groundswell.io
Groundswell — это корпоративная платформа социального воздействия, которая легко управляет программами по сбору пожертвований, подарками и волонтерством, которые дают сотрудникам возможность влиять на дела, которые для них наиболее важны. Наша платформа предоставляет сотрудникам личные счета для пож...
Kambeo
kambeo.io
Kambeo объединяет тех, кто нуждается в помощи, с теми, кто хочет помочь, как ни одна платформа раньше. Причина: предложение полного набора инструментов, который поможет некоммерческим организациям собрать больше денег, охватить больше людей и реализовать свою миссию. Сообщество. Расширение возможнос...