Программное обеспечение для корпоративной социальной ответственности (КСО) - Самые популярные приложения

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Программное обеспечение корпоративной социальной ответственности (КСО) включает в себя инструменты, предназначенные для мониторинга и оценки воздействия инициатив КСО. Организации используют это программное обеспечение для эффективного измерения успеха своих усилий в области КСО. Он облегчает управление, администрирование и отслеживание различных программ КСО, включая экологически устойчивые операции, гранты и спонсорство, управление устойчивым развитием, вклад сообщества и корпоративную волонтерскую деятельность. Эти решения позволяют компаниям сообщать о своих достижениях в области КСО клиентам, сотрудникам и инвесторам. Кроме того, программное обеспечение КСО помогает предприятиям постоянно совершенствовать свою политику и практику в соответствии с целями КСО.
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Clarity AI
clarity.ai
Clarity AI — платформа для анализа устойчивости с использованием больших данных и машинного обучения, предоставляющая экологические и социальные данные инвесторам и организациям.
Submittable
submittable.com
Submittable — платформа для управления программами социального влияния, включая гранты и корпоративные пожертвования, с эффективным процессом подачи и обзора заявок.
GivePulse
learn.givepulse.com
GivePulse — платформа для управления волонтёрством и общественной деятельностью, позволяющая организациям организовывать события и отслеживать влияние своих инициатив.
Handprint
handprint.tech
Приложение Handprint помогает компаниям восстанавливать экосистемы, предоставляя доступ к финансированию для проверенных проектов экологического восстановления.
Goodworld
goodworldnow.com
Goodworld - платформа для взаимодействия компаний и НКО, позволяющая управлять CSR и ESG программами, поддерживать идеи социальной ответственности через пожертвования и волонтерство.
Selflessly
selflessly.io
Selflessly - это приложение для поддержки корпоративной социальной ответственности, позволяющее командам делать пожертвования, волонтерить и создавать общественное воздействие.
Socialsuite
socialsuitehq.com
Socialsuite упрощает отчетность по экологическим, социальным и управленческим (ESG) аспектам, позволяя компаниям быстро и доступно собирать и публиковать данные.
Move the Chain
movethechain.com
Move the Chain — платформа для вовлечения сотрудников и корпоративной социальной ответственности, объединяющая инициативы компании, ERG, сборы и волонтерство в Slack и Teams.
allcolibri
get.allcolibri.com
allcolibri — это онлайн-платформа, которая помогает брендам предоставлять своим клиентам возможность вносить вклад в социальные и экологические изменения.
Bright Funds
hello.brightfunds.org
Bright Funds — это платформа для корпоративной социальной ответственности, управляющая пожертвованиями сотрудников, волонтерством и грантами для компаний.
Ecovadis
ecovadis.com
Приложение EcoVadis помогает компаниям оценивать и улучшать устойчивость, собирая данные по экологическим, социальным и этическим практикам.
Groundswell
groundswell.io
Groundswell – платформа, которая управляет программами пожертвований и волонтёрства, позволяя сотрудникам делать вклад в важные для них дела.
Kambeo
kambeo.io
Kambeo соединяет тех, кто нуждается в помощи, с теми, кто хочет помочь, предлагая инструменты для НКО, поддержки инициатив и развития социальных профилей.
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