Программное обеспечение для корпоративной социальной ответственности (КСО) - Самые популярные приложения

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Программное обеспечение корпоративной социальной ответственности (КСО) включает в себя инструменты, предназначенные для мониторинга и оценки воздействия инициатив КСО. Организации используют это программное обеспечение для эффективного измерения успеха своих усилий в области КСО. Он облегчает управление, администрирование и отслеживание различных программ КСО, включая экологически устойчивые операции, гранты и спонсорство, управление устойчивым развитием, вклад сообщества и корпоративную волонтерскую деятельность. Эти решения позволяют компаниям сообщать о своих достижениях в области КСО клиентам, сотрудникам и инвесторам. Кроме того, программное обеспечение КСО помогает предприятиям постоянно совершенствовать свою политику и практику в соответствии с целями КСО.
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Clarity AI
clarity.ai
Clarity AI — платформа для анализа устойчивости с использованием больших данных и машинного обучения, предоставляющая экологические и социальные данные инвесторам и организациям.
Submittable
submittable.com
Submittable — платформа для управления программами социального влияния, включая гранты и корпоративные пожертвования, с эффективным процессом подачи и обзора заявок.
GivePulse
learn.givepulse.com
GivePulse — платформа для управления волонтёрством и общественной деятельностью, позволяющая организациям организовывать события и отслеживать влияние своих инициатив.
Handprint
handprint.tech
Приложение Handprint помогает компаниям восстанавливать экосистемы, предоставляя доступ к финансированию для проверенных проектов экологического восстановления.
Goodworld
goodworldnow.com
Goodworld - платформа для взаимодействия компаний и НКО, позволяющая управлять CSR и ESG программами, поддерживать идеи социальной ответственности через пожертвования и волонтерство.
Selflessly
selflessly.io
Selflessly - это приложение для поддержки корпоративной социальной ответственности, позволяющее командам делать пожертвования, волонтерить и создавать общественное воздействие.
Socialsuite
socialsuitehq.com
Socialsuite упрощает составление отчетов по окружающей среде, социальной сфере и управлению (ESG). Socialsuite помогает организациям измерять, отслеживать и сообщать о своем прогрессе в создании ценности с помощью ESG, чтобы привлечь капитал, улучшить бренд и репутацию, а также снизить риски. Программное обеспечение Socialsuite делает отчетность ESG быстрой, простой и доступной. Компании могут начать создавать базовый отчет менее чем за 60 минут и начать публиковать отчеты в течение 30 дней. Начните свой путь к ESG уже сегодня.
Move the Chain
movethechain.com
Move the Chain - это платформа вовлечения сотрудников и корпоративную социальную ответственность, которая помогает вам оставаться на связи с благотворительными инициативами вашей компании, позволяет вам присоединиться к сообществам и участвовать в взаимодействиях с ресурсами сотрудников (ERGS), присоединиться к сборщикам средств и мероприятиям по волонтерству и оставаться в курсе общего прогресса и влияния вашей компании, напрямую в Slack и Microsoft Teams!
allcolibri
get.allcolibri.com
allcolibri — это простое онлайн-решение, которое позволяет брендам предоставить своим клиентам возможность оказать реальное социальное и экологическое воздействие.
Bright Funds
hello.brightfunds.org
Bright Funds, теперь являющаяся частью WizeHive, представляет собой комплексное программное обеспечение для корпоративной социальной ответственности (CSR) для предоставления и подбора рабочих мест, волонтерской деятельности сотрудников и управления грантами. Bright Funds поддерживает работодателей любого размера, помогая им реализовать вовлеченность сотрудников, инициативы в области КСО и благотворительную миссию. ✓ Универсальная платформа для пожертвований и волонтерства сотрудников ✓ Автоматическое сопоставление и выплата пожертвований ✓ Определите и запустите свою программу вместе с нашими экспертами ✓ Приступите к работе за несколько дней (а не недель или месяцев) ✓ Делайте пожертвования более чем 7,5 миллионам полностью проверенных людей по всему миру некоммерческим организациям ✓ Делайте пожертвования через кредитную карту, платежную ведомость или PayPal ✓ Доступные и прозрачные цены ✓ Отчетность в режиме реального времени
Ecovadis
ecovadis.com
EcoVadis — это целеустремленная компания, миссия которой — предоставлять самые надежные в мире рейтинги устойчивости бизнеса. Предприятия любого размера полагаются на экспертную информацию и рейтинги EcoVadis, основанные на фактических данных, для мониторинга и улучшения показателей устойчивого развития своего бизнеса и торговых партнеров. Его действенные системы показателей, контрольные показатели, инструменты борьбы с выбросами углерода и идеи помогают улучшить экологические, социальные и этические практики в 200 отраслях промышленности и 175 странах. Лидеры отрасли, такие как Johnson & Johnson, L’Oréal, Unilever, LVMH, Bridgestone, BASF и JPMorgan, входят в число 100 000 компаний, которые сотрудничают с EcoVadis для обеспечения устойчивости, устойчивого роста и положительного воздействия во всем мире. Узнайте больше на ecovadis.com.
Groundswell
groundswell.io
Groundswell — это корпоративная платформа социального воздействия, которая легко управляет программами по сбору пожертвований, подарками и волонтерством, которые дают сотрудникам возможность влиять на дела, которые для них наиболее важны. Наша платформа предоставляет сотрудникам личные счета для пожертвований с налоговыми льготами. Корпоративные администраторы могут создавать собственные программы подарков и сопоставлений, которые направляют благотворительные доллары на эти счета, чтобы сотрудники могли их раздавать. Компании также могут привлекать сотрудников к волонтерским возможностям, которые создаются и управляются внутри компании, или выбирать одно из десятков тысяч мероприятий, доступных в нашей базе данных волонтерской деятельности. Доступный на настольном компьютере или через наше пятизвездочное мобильное приложение, Groundswell максимизирует доступность программы для сотрудников, которые не работают за компьютером, повышая эффективность программы. Ключевые особенности: Личные счета для пожертвований с налоговыми льготами. Предоставляйте своим сотрудникам счета для пожертвований, основанные на средствах, предоставленных донорами. Думайте об этом как о предоставлении 401 (k) или HSA для благотворительных пожертвований. Выдача заработной платы: сотрудники могут получить доступ к уникальному маршруту и номеру счета для своего счета для выплаты заработной платы и создать прямой депозит непосредственно у своего поставщика заработной платы - интеграция или ежемесячная сверка не требуются. Автоматические сопоставления: автоматически и мгновенно переводите средства на личный счет пожертвований вашего сотрудника. У вас будет возможность настраивать программы с индивидуальным правом сотрудников, иметь регулируемые ограничения на соответствие каждого сотрудника/программы и устанавливать конкретные сроки. Доллары для деятелей: стимулируйте волонтерство, предлагая благотворительную акцию за представленные и утвержденные часы волонтерства. Подарки. Отправляйте благотворительные стипендии на личные счета пожертвований вашего сотрудника в важные моменты, например, годовщину работы или повышение по службе. Волонтерские мероприятия: планируйте, управляйте и отчитывайтесь о волонтерских мероприятиях. Корпоративные гранты. Корпоративные гранты могут быть отправлены более чем 1,7 миллионам отвечающих критериям некоммерческих организаций без каких-либо дополнительных комиссий. Отчетность: мгновенно оценивайте эффективность вашей программы социального воздействия с помощью данных Groundswell в режиме реального времени и интерактивной информационной панели. Распределение на следующий день. В отличие от других платформ CSR, которым требуется 60–90 дней для отправки средств на благотворительность, 90% пожертвований на Groundswell распределяются в течение 24 часов посредством электронного перевода средств.
Kambeo
kambeo.io
Kambeo объединяет тех, кто нуждается в помощи, с теми, кто хочет помочь, как ни одна платформа раньше. Причина: предложение полного набора инструментов, который поможет некоммерческим организациям собрать больше денег, охватить больше людей и реализовать свою миссию. Сообщество. Расширение возможностей тех, кто меняет мир, чтобы найти цель, использовать свои навыки во благо, поддерживать дела, собирать средства и развивать свой благотворительный социальный профиль. Коммерция: Помощь предприятиям в построении культуры, ориентированной на социальное воздействие, и воплощении в жизнь инициатив ESG и программ КСО.
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