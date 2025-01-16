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Программное обеспечение для корпоративной социальной ответственности (КСО) - Самые популярные приложения - Португалия
Программное обеспечение корпоративной социальной ответственности (КСО) включает в себя инструменты, предназначенные для мониторинга и оценки воздействия инициатив КСО. Организации используют это программное обеспечение для эффективного измерения успеха своих усилий в области КСО. Он облегчает управление, администрирование и отслеживание различных программ КСО, включая экологически устойчивые операции, гранты и спонсорство, управление устойчивым развитием, вклад сообщества и корпоративную волонтерскую деятельность. Эти решения позволяют компаниям сообщать о своих достижениях в области КСО клиентам, сотрудникам и инвесторам. Кроме того, программное обеспечение КСО помогает предприятиям постоянно совершенствовать свою политику и практику в соответствии с целями КСО.
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Submittable
submittable.com
Submittable предоставляет вам инструменты для запуска, управления, измерения и развития ваших программ социального воздействия на местном и глобальном уровне. От грантов и корпоративной социальной ответственности до наград и стипендиальных программ — мы сотрудничаем с вами, чтобы вы могли быстро начать что-то менять. Платформа от начала до конца делает ваш рабочий процесс более разумным и эффективным, что приводит к принятию более эффективных решений и повышению эффективности. Легко сообщайте об успехах, распределяйте средства, предотвращайте мошенничество и учитесь на будущее — Submittable является гибким и достаточно мощным, чтобы расти вместе с вашими программами. Submittable используется более чем 11 тысячами организаций, от крупных фондов и корпораций до правительств, высших учебных заведений и т. д., и на сегодняшний день принято более 25 миллионов заявок.
Kambeo
kambeo.io
Kambeo объединяет тех, кто нуждается в помощи, с теми, кто хочет помочь, как ни одна платформа раньше. Причина: предложение полного набора инструментов, который поможет некоммерческим организациям собрать больше денег, охватить больше людей и реализовать свою миссию. Сообщество. Расширение возможностей тех, кто меняет мир, чтобы найти цель, использовать свои навыки во благо, поддерживать дела, собирать средства и развивать свой благотворительный социальный профиль. Коммерция: Помощь предприятиям в построении культуры, ориентированной на социальное воздействие, и воплощении в жизнь инициатив ESG и программ КСО.
Groundswell
groundswell.io
Groundswell — это корпоративная платформа социального воздействия, которая легко управляет программами по сбору пожертвований, подарками и волонтерством, которые дают сотрудникам возможность влиять на дела, которые для них наиболее важны. Наша платформа предоставляет сотрудникам личные счета для пожертвований с налоговыми льготами. Корпоративные администраторы могут создавать собственные программы подарков и сопоставлений, которые направляют благотворительные доллары на эти счета, чтобы сотрудники могли их раздавать. Компании также могут привлекать сотрудников к волонтерским возможностям, которые создаются и управляются внутри компании, или выбирать одно из десятков тысяч мероприятий, доступных в нашей базе данных волонтерской деятельности. Доступный на настольном компьютере или через наше пятизвездочное мобильное приложение, Groundswell максимизирует доступность программы для сотрудников, которые не работают за компьютером, повышая эффективность программы. Ключевые особенности: Личные счета для пожертвований с налоговыми льготами. Предоставляйте своим сотрудникам счета для пожертвований, основанные на средствах, предоставленных донорами. Думайте об этом как о предоставлении 401 (k) или HSA для благотворительных пожертвований. Выдача заработной платы: сотрудники могут получить доступ к уникальному маршруту и номеру счета для своего счета для выплаты заработной платы и создать прямой депозит непосредственно у своего поставщика заработной платы - интеграция или ежемесячная сверка не требуются. Автоматические сопоставления: автоматически и мгновенно переводите средства на личный счет пожертвований вашего сотрудника. У вас будет возможность настраивать программы с индивидуальным правом сотрудников, иметь регулируемые ограничения на соответствие каждого сотрудника/программы и устанавливать конкретные сроки. Доллары для деятелей: стимулируйте волонтерство, предлагая благотворительную акцию за представленные и утвержденные часы волонтерства. Подарки. Отправляйте благотворительные стипендии на личные счета пожертвований вашего сотрудника в важные моменты, например, годовщину работы или повышение по службе. Волонтерские мероприятия: планируйте, управляйте и отчитывайтесь о волонтерских мероприятиях. Корпоративные гранты. Корпоративные гранты могут быть отправлены более чем 1,7 миллионам отвечающих критериям некоммерческих организаций без каких-либо дополнительных комиссий. Отчетность: мгновенно оценивайте эффективность вашей программы социального воздействия с помощью данных Groundswell в режиме реального времени и интерактивной информационной панели. Распределение на следующий день. В отличие от других платформ CSR, которым требуется 60–90 дней для отправки средств на благотворительность, 90% пожертвований на Groundswell распределяются в течение 24 часов посредством электронного перевода средств.
Ecovadis
ecovadis.com
EcoVadis — это целеустремленная компания, миссия которой — предоставлять самые надежные в мире рейтинги устойчивости бизнеса. Предприятия любого размера полагаются на экспертную информацию и рейтинги EcoVadis, основанные на фактических данных, для мониторинга и улучшения показателей устойчивого развития своего бизнеса и торговых партнеров. Его действенные системы показателей, контрольные показатели, инструменты борьбы с выбросами углерода и идеи помогают улучшить экологические, социальные и этические практики в 200 отраслях промышленности и 175 странах. Лидеры отрасли, такие как Johnson & Johnson, L’Oréal, Unilever, LVMH, Bridgestone, BASF и JPMorgan, входят в число 100 000 компаний, которые сотрудничают с EcoVadis для обеспечения устойчивости, устойчивого роста и положительного воздействия во всем мире. Узнайте больше на ecovadis.com.
Bright Funds
hello.brightfunds.org
Bright Funds, теперь являющаяся частью WizeHive, представляет собой комплексное программное обеспечение для корпоративной социальной ответственности (CSR) для предоставления и подбора рабочих мест, волонтерской деятельности сотрудников и управления грантами. Bright Funds поддерживает работодателей любого размера, помогая им реализовать вовлеченность сотрудников, инициативы в области КСО и благотворительную миссию. ✓ Универсальная платформа для пожертвований и волонтерства сотрудников ✓ Автоматическое сопоставление и выплата пожертвований ✓ Определите и запустите свою программу вместе с нашими экспертами ✓ Приступите к работе за несколько дней (а не недель или месяцев) ✓ Делайте пожертвования более чем 7,5 миллионам полностью проверенных людей по всему миру некоммерческим организациям ✓ Делайте пожертвования через кредитную карту, платежную ведомость или PayPal ✓ Доступные и прозрачные цены ✓ Отчетность в режиме реального времени
Selflessly
selflessly.io
Самоотверженно предоставляет универсальное программное обеспечение, которое поможет руководителям отдела кадров и персонала создать преобразующую культуру благотворительности и корпоративной социальной ответственности (КСО) на рабочем месте. Создайте и масштабируйте целенаправленную культуру вашей организации. Ваша команда может делать пожертвования, работать волонтерами, отдавать деньги и оказывать влияние на общество – вместе. Вовлеченность и удержание сотрудников увеличиваются за счет поощрения, координации и празднования благотворительности! Самоотверженно — это первая в Индиане корпорация с двойным сертификатом B и корпорацией внутренних пособий. От корпоративных пожертвований, корпоративного волонтерства и корпоративных пожертвований до пожертвований компаний, групповых волонтерских мероприятий и управления корпоративными грантами — мы помогаем в вопросах КСО и благотворительности с помощью простого в использовании программного обеспечения. Посмотрите наше видео на YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=uXZZGfGfwcw.
Goodworld
goodworldnow.com
Goodworld — это платформа социального воздействия для компаний и некоммерческих организаций. Запускайте, управляйте и измеряйте свои программы CSR и ESG с помощью простых в использовании инструментов для целенаправленного бизнеса. Ваша платформа социального воздействия привлекает сотрудников и клиентов к вопросам, которые их волнуют. Посредством пожертвований, волонтерства и вознаграждений ваши люди могут принять меры в области социальной справедливости, изменения климата, образования, психического здоровья и других важных проблем в поддержку более 1,7 миллиона проверенных некоммерческих организаций. Наша поддержка клиентов соответствует мировому классу, а наш подход основан на данных, что увеличивает ваше влияние с каждым потраченным долларом. Goodworld является лидером в области программного обеспечения для КСО и социального воздействия. Предоставьте своим сотрудникам, клиентам и сообществам возможность вместе добиваться позитивных социальных изменений, используя нашу безопасную (совместимую с уровнем PCI 4) платформу. Увеличьте свою прибыль с помощью целеустремленности и результатов, которые вы действительно можете измерить. Решения Goodworld: Вовлечение и удержание сотрудников Вовлеченность клиентов Вознаграждения и лояльность Быстрое реагирование Отчетность о последствиях Возможности Goodworld: Предоставление и сопоставление вознаграждений за волонтерство Интеграция мероприятий и аукционов Узнайте больше на сайте Goodworldnow.com
GivePulse
learn.givepulse.com
GivePulse позволяет каждому участвовать, организовывать и понимать влияние позитивных социальных изменений. Миссия GivePulse — активизировать всех людей и их ресурсные группы по интересам/сотрудникам, чтобы поднять свое сообщество на новую высоту. Они делают это, предоставляя платформу для перечисления, поиска, организации, измерения и рассказывания историй о влиянии пожертвований сотрудников, участия сообщества, филантропии, обучения служению и волонтерства. С самого первого дня их целью было решение сложных социальных проблем и грандиозных задач с помощью технологий. Сегодня, сохраняя верность этой первоначальной миссии, их платформа гражданской активности поддерживает и масштабирует работу тысяч некоммерческих организаций, ассоциаций, учреждений, предприятий и организаций. Чтобы поддержать современное волонтерство, GivePulse представила уникальные функции для мобильных сотрудников, такие как встроенные приложения для iOS и Android и мобильная регистрация с помощью QR. Благодаря своей обширной сети университетов и колледжей (включая Ivy, частные, государственные исследовательские и общественные колледжи), GivePulse предоставляет предприятиям уникальные возможности для сотрудничества, позволяющие участвовать в исследованиях и встречаться с будущими гражданскими кандидатами. Кроме того, их функциональность таблицы лидеров геймифицирована и привязана к пожертвованиям и волонтерской деятельности сотрудников. Некоммерческие организации и партнеры сообщества получают бесплатный доступ к платформе, включая специальную онлайн-страницу для пожертвований и надежные возможности управления мероприятиями.
allcolibri
get.allcolibri.com
allcolibri — это простое онлайн-решение, которое позволяет брендам предоставить своим клиентам возможность оказать реальное социальное и экологическое воздействие.
Handprint
handprint.tech
Технология Handprint позволяет компаниям восстанавливать экосистемы, имеющие решающее значение для здоровья планеты, прозрачным, цифровым и количественным способом. Наша команда активно ищет критически поврежденные экосистемы на планете и тщательно внедряет самые мощные и проверенные проекты на местах. В качестве платформы мы даем им доступ к финансированию в больших масштабах и умножаем положительный эффект от этих проектов. Для компаний, которые хотят действовать, но не знают, как это сделать, мы проделали работу по курированию ряда высококачественных, проверенных и эффективных проектов и предлагаем гибкость в беспрепятственном спонсировании нескольких инициатив в любой сумме и с любой частотой. Такие компании, как Microsoft, Clarins, Lazada, а также финансовые учреждения, такие как Idemia, Thunes, Credit Agricole, используют Handprint в своих усилиях по обеспечению устойчивого развития для финансирования проектов, которые действительно приносят пользу людям и планете. Любая цифровая платформа (торговая площадка, веб-сайт, цифровой кошелек, интернет-магазин) может повысить вовлеченность, привлечение и удержание клиентов за счет интеграции API отслеживания и взаимодействия Handprint с пользовательским опытом.
Move the Chain
movethechain.com
Move the Chain — это платформа для вовлечения сотрудников и корпоративной социальной ответственности, которая помогает вам оставаться на связи с благотворительными инициативами вашей компании, позволяет вам присоединяться к сообществам и участвовать в мероприятиях группы ресурсов сотрудников (ERG), присоединяться к сбору средств и волонтерским мероприятиям, а также оставаться в курсе событий. с общим прогрессом и влиянием вашей компании прямо в Slack и Microsoft Teams!
Clarity AI
clarity.ai
Clarity AI — это технологическая платформа устойчивого развития, которая использует машинное обучение и большие данные для предоставления экологической и социальной информации инвесторам, организациям и потребителям. По состоянию на январь 2023 года платформа Clarity AI анализирует более 70 000 компаний, 360 000 фондов, 198 стран и 199 местных органов власти — это самый широкий охват данных на рынке, почти в 13 раз больше, чем у других ведущих игроков. Clarity AI предоставляет данные и аналитику для инвестирования, корпоративных исследований, сравнительного анализа, потребительской электронной коммерции и отчетности. Один из способов, с помощью которого Clarity AI выполняет свою миссию по оказанию социального воздействия на рынки, заключается в обеспечении внедрения своих возможностей непосредственно в рабочие процессы клиентов посредством интеграции с BlackRock — Aladdin, Refinitiv и LSEG business, BNP Manaos, Allfunds и Simcorp. Кроме того, информация об устойчивом развитии Clarity AI также доступна более чем 150 миллионам потребителей на платформе Klarna. Clarity AI имеет офисы в Северной Америке, Европе и на Ближнем Востоке, а ее клиентская сеть управляет десятками триллионов активов.
Socialsuite
socialsuitehq.com
Socialsuite упрощает составление отчетов по окружающей среде, социальной сфере и управлению (ESG). Socialsuite помогает организациям измерять, отслеживать и сообщать о своем прогрессе в создании ценности с помощью ESG, чтобы привлечь капитал, улучшить бренд и репутацию, а также снизить риски. Программное обеспечение Socialsuite делает отчетность ESG быстрой, простой и доступной. Компании могут начать создавать базовый отчет менее чем за 60 минут и начать публиковать отчеты в течение 30 дней. Начните свой путь к ESG уже сегодня.