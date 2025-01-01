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Программное обеспечение для корпоративной социальной ответственности (КСО) - Самые популярные приложения - Перу
Программное обеспечение корпоративной социальной ответственности (КСО) включает в себя инструменты, предназначенные для мониторинга и оценки воздействия инициатив КСО. Организации используют это программное обеспечение для эффективного измерения успеха своих усилий в области КСО. Он облегчает управление, администрирование и отслеживание различных программ КСО, включая экологически устойчивые операции, гранты и спонсорство, управление устойчивым развитием, вклад сообщества и корпоративную волонтерскую деятельность. Эти решения позволяют компаниям сообщать о своих достижениях в области КСО клиентам, сотрудникам и инвесторам. Кроме того, программное обеспечение КСО помогает предприятиям постоянно совершенствовать свою политику и практику в соответствии с целями КСО.
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Submittable
submittable.com
Submittable предоставляет вам инструменты для запуска, управления, измерения и развития ваших программ социального воздействия на местном и глобальном уровне. От грантов и корпоративной социальной ответственности до наград и стипендиальных программ — мы сотрудничаем с вами, чтобы вы могли быстро нач...
Clarity AI
clarity.ai
Clarity AI — это технологическая платформа устойчивого развития, которая использует машинное обучение и большие данные для предоставления экологической и социальной информации инвесторам, организациям и потребителям. По состоянию на январь 2023 года платформа Clarity AI анализирует более 70 000 комп...
GivePulse
learn.givepulse.com
GivePulse позволяет каждому участвовать, организовывать и понимать влияние позитивных социальных изменений. Миссия GivePulse — активизировать всех людей и их ресурсные группы по интересам/сотрудникам, чтобы поднять свое сообщество на новую высоту. Они делают это, предоставляя платформу для перечисле...
Selflessly
selflessly.io
Самоотверженно предоставляет универсальное программное обеспечение, которое поможет руководителям отдела кадров и персонала создать преобразующую культуру благотворительности и корпоративной социальной ответственности (КСО) на рабочем месте. Создайте и масштабируйте целенаправленную культуру вашей о...
Socialsuite
socialsuitehq.com
Socialsuite упрощает составление отчетов по окружающей среде, социальной сфере и управлению (ESG). Socialsuite помогает организациям измерять, отслеживать и сообщать о своем прогрессе в создании ценности с помощью ESG, чтобы привлечь капитал, улучшить бренд и репутацию, а также снизить риски. Програ...
Move the Chain
movethechain.com
Move the Chain — это платформа для вовлечения сотрудников и корпоративной социальной ответственности, которая помогает вам оставаться на связи с благотворительными инициативами вашей компании, позволяет вам присоединяться к сообществам и участвовать в мероприятиях группы ресурсов сотрудников (ERG), ...
Handprint
handprint.tech
Технология Handprint позволяет компаниям восстанавливать экосистемы, имеющие решающее значение для здоровья планеты, прозрачным, цифровым и количественным способом. Наша команда активно ищет критически поврежденные экосистемы на планете и тщательно внедряет самые мощные и проверенные проекты на мест...
allcolibri
get.allcolibri.com
allcolibri — это простое онлайн-решение, которое позволяет брендам предоставить своим клиентам возможность оказать реальное социальное и экологическое воздействие.
Goodworld
goodworldnow.com
Goodworld — это платформа социального воздействия для компаний и некоммерческих организаций. Запускайте, управляйте и измеряйте свои программы CSR и ESG с помощью простых в использовании инструментов для целенаправленного бизнеса. Ваша платформа социального воздействия привлекает сотрудников и клиен...
Bright Funds
hello.brightfunds.org
Bright Funds, теперь являющаяся частью WizeHive, представляет собой комплексное программное обеспечение для корпоративной социальной ответственности (CSR) для предоставления и подбора рабочих мест, волонтерской деятельности сотрудников и управления грантами. Bright Funds поддерживает работодателей л...
Ecovadis
ecovadis.com
EcoVadis — это целеустремленная компания, миссия которой — предоставлять самые надежные в мире рейтинги устойчивости бизнеса. Предприятия любого размера полагаются на экспертную информацию и рейтинги EcoVadis, основанные на фактических данных, для мониторинга и улучшения показателей устойчивого разв...
Groundswell
groundswell.io
Groundswell — это корпоративная платформа социального воздействия, которая легко управляет программами по сбору пожертвований, подарками и волонтерством, которые дают сотрудникам возможность влиять на дела, которые для них наиболее важны. Наша платформа предоставляет сотрудникам личные счета для пож...
Kambeo
kambeo.io
Kambeo объединяет тех, кто нуждается в помощи, с теми, кто хочет помочь, как ни одна платформа раньше. Причина: предложение полного набора инструментов, который поможет некоммерческим организациям собрать больше денег, охватить больше людей и реализовать свою миссию. Сообщество. Расширение возможнос...