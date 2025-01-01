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Программное обеспечение для корпоративной социальной ответственности (КСО)
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Программное обеспечение для корпоративной социальной ответственности (КСО) - Самые популярные приложения

Программное обеспечение корпоративной социальной ответственности (КСО) включает в себя инструменты, предназначенные для мониторинга и оценки воздействия инициатив КСО. Организации используют это программное обеспечение для эффективного измерения успеха своих усилий в области КСО. Он облегчает управление, администрирование и отслеживание различных программ КСО, включая экологически устойчивые операции, гранты и спонсорство, управление устойчивым развитием, вклад сообщества и корпоративную волонтерскую деятельность. Эти решения позволяют компаниям сообщать о своих достижениях в области КСО клиентам, сотрудникам и инвесторам. Кроме того, программное обеспечение КСО помогает предприятиям постоянно совершенствовать свою политику и практику в соответствии с целями КСО.

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Submittable

Submittable

submittable.com

Submittable — платформа для управления программами социального влияния, включая гранты и корпоративные пожертвования, с эффективным процессом подачи и обзора заявок.

GivePulse

GivePulse

learn.givepulse.com

GivePulse — платформа для управления волонтёрством и общественной деятельностью, позволяющая организациям организовывать события и отслеживать влияние своих инициатив.

Handprint

Handprint

handprint.tech

Приложение Handprint помогает компаниям восстанавливать экосистемы, предоставляя доступ к финансированию для проверенных проектов экологического восстановления.

Clarity AI

Clarity AI

clarity.ai

Clarity AI — платформа для анализа устойчивости с использованием больших данных и машинного обучения, предоставляющая экологические и социальные данные инвесторам и организациям.

Goodworld

Goodworld

goodworldnow.com

Goodworld - платформа для взаимодействия компаний и НКО, позволяющая управлять CSR и ESG программами, поддерживать идеи социальной ответственности через пожертвования и волонтерство.

Selflessly

Selflessly

selflessly.io

Selflessly - это приложение для поддержки корпоративной социальной ответственности, позволяющее командам делать пожертвования, волонтерить и создавать общественное воздействие.

Kambeo

Kambeo

kambeo.io

Kambeo соединяет тех, кто нуждается в помощи, с теми, кто хочет помочь, предлагая инструменты для НКО, поддержки инициатив и развития социальных профилей.

Borealis

Borealis

boreal-is.com

Socialsuite

Socialsuite

socialsuitehq.com

Socialsuite упрощает отчетность по экологическим, социальным и управленческим (ESG) аспектам, позволяя компаниям быстро и доступно собирать и публиковать данные.

Move the Chain

Move the Chain

movethechain.com

Move the Chain — платформа для вовлечения сотрудников и корпоративной социальной ответственности, объединяющая инициативы компании, ERG, сборы и волонтерство в Slack и Teams.

allcolibri

allcolibri

get.allcolibri.com

allcolibri — это онлайн-платформа, которая помогает брендам предоставлять своим клиентам возможность вносить вклад в социальные и экологические изменения.

Bright Funds

Bright Funds

hello.brightfunds.org

Bright Funds — это платформа для корпоративной социальной ответственности, управляющая пожертвованиями сотрудников, волонтерством и грантами для компаний.

Ecovadis

Ecovadis

ecovadis.com

Приложение EcoVadis помогает компаниям оценивать и улучшать устойчивость, собирая данные по экологическим, социальным и этическим практикам.

Groundswell

Groundswell

groundswell.io

Groundswell – платформа, которая управляет программами пожертвований и волонтёрства, позволяя сотрудникам делать вклад в важные для них дела.

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