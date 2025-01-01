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Системы управления корпоративным обучением (LMS) играют решающую роль, помогая организациям оптимизировать организацию, мониторинг и контроль инициатив по обучению сотрудников, клиентов и внешних партнеров. Эти системы играют важную роль в управлении специализированными программами обучения, которые включают в себя адаптацию, профессиональный рост и обучение соблюдению требований. Компании используют корпоративные платформы LMS для распределения курсов как для сотрудников, так и для внешних пользователей, отслеживая их продвижение с помощью модулей курса и оценок. Курсы создаются либо с использованием интегрированных инструментов в LMS, либо с помощью специального программного обеспечения для разработки курсов. Выступая в качестве централизованного центра для учебных материалов, корпоративная LMS способствует эффективной доставке контента для развития сотрудников и обучения клиентов, принося пользу как учащимся, так и администраторам.
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D2L Brightspace
d2l.com
D2L Brightspace – платформа для обучения, позволяющая создавать персонализированные образовательные опыты в K-12, высшем образовании и корпоративном обучении.
Moodle
moodle.org
Moodle - это система управления обучением, предлагающая инструменты для создания и управления онлайн курсами, поддерживающая адаптацию под различные образовательные нужды.
Open LMS
openlms.net
Open LMS - это настраиваемая система управления обучением, которая поддерживает создание и управление образовательным контентом для различных образовательных и корпоративных нужд.
Paycom
paycom.com
Paycom — это платформа для управления зарплатой и кадрами, позволяющая сотрудникам управлять своими данными и процессами HR через мобильное приложение.
Rippling
rippling.com
Rippling объединяет управление HR, IT и финансами в одной платформе, автоматизируя процессы, такие как найм и управление рабочей силой.
Paylocity
paylocity.com
Paylocity - это платформа для управления HR и расчетом заработной платы, автоматизирующая процессы и упрощая управление задачами для предприятий.
TalentLMS
talentlms.com
TalentLMS - облачная платформа для онлайн-обучения, позволяющая создавать и управлять курсами, тестами и учебными материалами с поддержкой мобильного доступа.
ServiceNow
servicenow.com
ServiceNow — облачная платформа для управления процессами обслуживания в ИТ, HR и обслуживании клиентов, позволяющая оптимизировать рабочие процессы.
Skillsoft
skillsoft.com
Skillsoft – платформа для корпоративного обучения, помогающая закрывать пробелы в навыках и развивать сотрудников через персонализированные учебные пути.
Sana AI
sana.ai
Sana — это платформа для обучения с использованием ИИ, позволяющая организациям делиться знаниями, автоматизировать задачи и управлять обучением сотрудников.
KodeKloud
kodekloud.com
KodeKloud — это платформа для онлайн-обучения, предлагающая курсы и лаборатории для обучения навыкам DevOps и облачным технологиям.
Paycor
paycor.com
Paycor - это приложение для управления человеческими ресурсами, которое помогает автоматизировать процессы, управлять зарплатами и данными сотрудников.
Zoho Learn
zoho.com
Zoho Learn — облачная платформа для управления знаниями и обучением, позволяющая создавать курсы, отслеживать прогресс и обмениваться учебным контентом.
LearnDash
learndash.com
LearnDash - система управления обучением для WordPress, позволяющая создавать и продавать онлайн-курсы с помощью простого интерфейса и интеграций.
Showpad
showpad.com
Showpad - платформа для управления контентом и продажами, оптимизирующая взаимодействие команд маркетинга и продаж с покупателями.
Schoox
schoox.com
Schoox — это платформа для корпоративного обучения, которая позволяет создавать, управлять и предоставлять обучающий контент сотрудникам в различных форматах.
Trainual
trainual.com
Trainual — это платформа для документирования и обучения, помогающая организациям создавать, управлять и делиться стандартными процессами и процедурами.
LearnWorlds
learnworlds.com
LearnWorlds - платформа для создания, управления и продажи онлайн-курсов с поддержкой разнообразного контента и интеграций, соблюдающая требования безопасности.
Coassemble
coassemble.com
Coassemble – платформа для создания и проведения онлайн-обучения с возможностями интерактивного проектирования и подробной аналитики.
Degreed
degreed.com
Degreed - платформа для обучения и развития навыков, которая интегрирует карьерный рост с возможностями бизнеса и помогает пользователям улучшать свои навыки.
ProProfs
proprofs.com
ProProfs — платформа для создания обучающих программ и оценки, предлагающая инструменты для обучения, опросов и управления проектами.
Docebo
docebo.com
Docebo - мощная платформа для онлайн-обучения, поддерживающая различные форматы обучения и интеграции, включая мобильные решения и аналитику.
MangoApps
mangoapps.com
MangoApps — платформа для поддержки сотрудничества и управления процессами внутри компании с инструментами для связи, работы в командах и обмена документами.
SkillsBoard
skillsboarding.com
Skillsboard — платформа для управления и развития навыков, позволяющая отслеживать прогресс, ставить цели и получать обратную связь.
WizIQ
wiziq.com
WizIQ - платформа для онлайн-обучения, предлагающая виртуальные классы, создание курсов, тесты и отчеты. Доступна на мобильных устройствах.
WorkRamp
workramp.com
WorkRamp - учебная платформа для создания и управления программами обучения сотрудников и клиентов с поддержкой различных форматов.
LearnUpon
learnupon.com
LearnUpon - это система управления обучением, обеспечивающая создание и управление учебными программами с возможностью настройки и интеграции.
Mineral
trustmineral.com
Mineral — приложение для HR и соблюдения норм, предлагающее онлайн-обучение, консультации экспертов и ресурсы для бизнеса.
Cloud Assess
cloudassess.com
Облачная оценка - это платформа для обучения и оценки навыков, предлагающая различные методы обучения и инструменты для создания курсов.
Disco
disco.co
Disco — платформа для создания учебных сообществ, управления вовлечением участников и организации процесса обучения в одном пространстве.
7taps
7taps.com
Приложение 7taps предназначено для микрообучения, позволяя создавать и делиться образовательным контентом с учетом потребностей учеников на разных языках.
BrainStorm
brainstorminc.com
BrainStorm — платформа обучения для эффективного внедрения ПО, ускоряющая процесс адаптации и вовлечения пользователей через целевые коммуникации и персонализированные потоки обучения.
CLASSUM
classum.com
CLASSUM — облачная платформа для общения между участниками курсов, позволяющая обмениваться сообщениями, проводить живые сессии и управлять учебными пространствами.
Auzmor Learn
auzmor.com
Auzmor Learn – это платформа для управления обучением, позволяющая назначать тренинги и отслеживать развитие сотрудников.
Go1
go1.com
Go1 - платформа для онлайн-обучения с обширной библиотекой курсов для профессионального развития и интеграцией с системами управления обучением.
Beeline
beeline.life
Beeline — это платформа для организации цифрового и смешанного обучения, которая упрощает создание учебной академии для бизнеса.
PrimePay
primepay.com
PrimePay – решение для управления заработной платой и HR, автоматизирующее процессы и обеспечивающее соответствие налоговым требованиям для малых и средних предприятий.
AdaptiveU
adaptiveu.io
AdaptiveU - бесплатная обучающая платформа для создания курсов и отслеживания прогресса пользователей с адаптивными технологиями.
BrainCert
braincert.com
BrainCert — платформа для онлайн-обучения, позволяющая создавать, продавать курсы и проводить тестирование с интегрированным виртуальным классом.
eduMe
edume.com
eduMe - мобильная платформа для обучения сотрудников без столов, обеспечивающая доступный и привлекательный контент для повышения квалификации и контроля прогресса.
Oneteam
oneteam.io
Oneteam — это приложение для связи с работниками без рабочих мест. Оно включает коммуникацию, обучение и опросы, все в одном месте.
GTM Buddy
gtmbuddy.ai
GTM Buddy - платформа для команд продаж, использующая ИИ для оптимизации процессов, предоставляя нужный контент и и поддержку в реальном времени.
BizLibrary
bizlibrary.com
BizLibrary - платформа для управления обучением, поддерживающая предприятия в разработке программ обучения и повышения квалификации сотрудников.
Engagedly
engagedly.com
Engagedly - это ПО для управления производительностью, которое упрощает оценки, внедряя элементы вовлеченности сотрудников и 360-градусные отзывы.
FLOWSPARKS
flowsparks.com
FLOWSPARKS — это инструмент для создания интерактивного электронного обучения с интеграцией в систему управления обучением и поддержкой пользователей.
Teachfloor
teachfloor.com
Teachfloor — это платформа для социального обучения, которая облегчает создание курсов и взаимодействие между учащимися через интерактивные функции.
GoSkills
goskills.com
GoSkills — платформа онлайн-обучения, которая предлагает курсы на базе AI с возможностью создания пользовательского контента для улучшения учебного процесса.
Trakstar Learn
learn.trakstar.com
Trakstar Learn - облачная платформа для онлайн-обучения, позволяющая компаниям обучать сотрудников и отслеживать их прогресс с помощью курсов и отчетов.
AcademyOcean
academyocean.com
AcademyOcean - это система управления обучением для автоматизации корпоративного обучения сотрудников, клиентов и партнеров с расширенными настройками и инструментами отчетности.
BigSpring
bigspring.ai
BigSpring — это платформа для повышения производительности, использующая ИИ. Она упрощает рабочие процессы, поддерживает анализ данных и сотрудничество.
Innform
innform.io
Innform - это инструмент для онлайн-обучения, который позволяет создавать, назначать и отслеживать обучение сотрудников в одном месте.
JoomlaLMS
joomlms.com
JoomLMS — это система управления обучением, интегрированная с Joomla, позволяющая создавать и управлять курсами, отслеживать прогресс и оценивать студентов.
Juno Journey
junojourney.com
Juno Journey — платформа для развития сотрудников, помогающая компаниям интегрировать контент для обучения и отслеживать уровень вовлеченности персонала.
RedSeed
redseed.com
RedSeed — это платформа для обучения, сочетающая элементы eLearning и коучинга, предлагающая курсы по различным темам и поддержку менеджеров для достижения бизнес-результатов.
Centrical
centrical.com
Centrical — платформа для управления производительностью сотрудников с элементами микрообучения и геймификации, помогающая повышать эффективность и удовлетворенность.
RomyLMS
romylms.com
RomyLMS – это система управления обучением, позволяющая создавать и отслеживать онлайн-курсы, адаптированные для разных организаций.
BenchPrep
benchprep.com
BenchPrep - платформа для цифрового обучения, помогающая пользователям готовиться к сертификационным экзаменам и повышать вовлеченность в учебный процесс.
Nvolve
nvolvegroup.com
Nvolve помогает компаниям перейти от бумажных инструкций к цифровым, улучшая производительность, качество и безопасность в производстве и цепочке поставок.
Shieldbyte LMS
shieldbytelms.com
ShieldbyteLMS — платформа для онлайн-обучения сотрудников в области управления, рисков и соблюдения норм, с доступом к курсам и оценкам в любое время и место.
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