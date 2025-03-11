Магазин приложений для веб-приложений

Найдите подходящее программное обеспечение и услуги.

WebCatalog Desktop

Превратите веб-сайты в приложения с помощью WebCatalog Desktop и пользуйтесь множеством эксклюзивных приложений для Mac, Windows. Пространства помогают упорядочивать приложения, легко переключаться между аккаунтами и повышать продуктивность.

Скачать WebCatalog Desktop
Узнать больше
Все
Книги
Бизнес
Образование
Развлечения
Финансы
Еда и напитки
Графика и дизайн
Здоровье и фитнес
Стиль жизни
Медицина
Музыка и аудио
Новости
Фото и видео
Эффективная работа
Справочники
Покупки
Социальные сети
Разработка ПО
Спорт
Путешествия
Утилиты
Погода
Системы управления корпоративным обучением
Категории
Самые популярные
Недавно добавленные

Системы управления корпоративным обучением - Самые популярные приложения

Системы управления корпоративным обучением (LMS) играют решающую роль, помогая организациям оптимизировать организацию, мониторинг и контроль инициатив по обучению сотрудников, клиентов и внешних партнеров. Эти системы играют важную роль в управлении специализированными программами обучения, которые включают в себя адаптацию, профессиональный рост и обучение соблюдению требований. Компании используют корпоративные платформы LMS для распределения курсов как для сотрудников, так и для внешних пользователей, отслеживая их продвижение с помощью модулей курса и оценок. Курсы создаются либо с использованием интегрированных инструментов в LMS, либо с помощью специального программного обеспечения для разработки курсов. Выступая в качестве централизованного центра для учебных материалов, корпоративная LMS способствует эффективной доставке контента для развития сотрудников и обучения клиентов, принося пользу как учащимся, так и администраторам.

Отправить новое приложение


D2L Brightspace

D2L Brightspace

d2l.com

D2L Brightspace – платформа для обучения, позволяющая создавать персонализированные образовательные опыты в K-12, высшем образовании и корпоративном обучении.

Moodle

Moodle

moodle.org

Moodle - это система управления обучением, предлагающая инструменты для создания и управления онлайн курсами, поддерживающая адаптацию под различные образовательные нужды.

Open LMS

Open LMS

openlms.net

Open LMS - это настраиваемая система управления обучением, которая поддерживает создание и управление образовательным контентом для различных образовательных и корпоративных нужд.

Paycom

Paycom

paycom.com

Paycom — это платформа для управления зарплатой и кадрами, позволяющая сотрудникам управлять своими данными и процессами HR через мобильное приложение.

Rippling

Rippling

rippling.com

Rippling объединяет управление HR, IT и финансами в одной платформе, автоматизируя процессы, такие как найм и управление рабочей силой.

Paylocity

Paylocity

paylocity.com

Paylocity - это платформа для управления HR и расчетом заработной платы, автоматизирующая процессы и упрощая управление задачами для предприятий.

TalentLMS

TalentLMS

talentlms.com

TalentLMS - облачная платформа для онлайн-обучения, позволяющая создавать и управлять курсами, тестами и учебными материалами с поддержкой мобильного доступа.

ServiceNow

ServiceNow

servicenow.com

ServiceNow — облачная платформа для управления процессами обслуживания в ИТ, HR и обслуживании клиентов, позволяющая оптимизировать рабочие процессы.

Skillsoft

Skillsoft

skillsoft.com

Skillsoft – платформа для корпоративного обучения, помогающая закрывать пробелы в навыках и развивать сотрудников через персонализированные учебные пути.

Sana AI

Sana AI

sana.ai

Sana — это платформа для обучения с использованием ИИ, позволяющая организациям делиться знаниями, автоматизировать задачи и управлять обучением сотрудников.

KodeKloud

KodeKloud

kodekloud.com

KodeKloud — это платформа для онлайн-обучения, предлагающая курсы и лаборатории для обучения навыкам DevOps и облачным технологиям.

Paycor

Paycor

paycor.com

Paycor - это приложение для управления человеческими ресурсами, которое помогает автоматизировать процессы, управлять зарплатами и данными сотрудников.

Zoho Learn

Zoho Learn

zoho.com

Zoho Learn — облачная платформа для управления знаниями и обучением, позволяющая создавать курсы, отслеживать прогресс и обмениваться учебным контентом.

LearnDash

LearnDash

learndash.com

LearnDash - система управления обучением для WordPress, позволяющая создавать и продавать онлайн-курсы с помощью простого интерфейса и интеграций.

Showpad

Showpad

showpad.com

Showpad - платформа для управления контентом и продажами, оптимизирующая взаимодействие команд маркетинга и продаж с покупателями.

Schoox

Schoox

schoox.com

Schoox — это платформа для корпоративного обучения, которая позволяет создавать, управлять и предоставлять обучающий контент сотрудникам в различных форматах.

Trainual

Trainual

trainual.com

Trainual — это платформа для документирования и обучения, помогающая организациям создавать, управлять и делиться стандартными процессами и процедурами.

LearnWorlds

LearnWorlds

learnworlds.com

LearnWorlds - платформа для создания, управления и продажи онлайн-курсов с поддержкой разнообразного контента и интеграций, соблюдающая требования безопасности.

Coassemble

Coassemble

coassemble.com

Coassemble – платформа для создания и проведения онлайн-обучения с возможностями интерактивного проектирования и подробной аналитики.

Degreed

Degreed

degreed.com

Degreed - платформа для обучения и развития навыков, которая интегрирует карьерный рост с возможностями бизнеса и помогает пользователям улучшать свои навыки.

ProProfs

ProProfs

proprofs.com

ProProfs — платформа для создания обучающих программ и оценки, предлагающая инструменты для обучения, опросов и управления проектами.

Docebo

Docebo

docebo.com

Docebo - мощная платформа для онлайн-обучения, поддерживающая различные форматы обучения и интеграции, включая мобильные решения и аналитику.

MangoApps

MangoApps

mangoapps.com

MangoApps — платформа для поддержки сотрудничества и управления процессами внутри компании с инструментами для связи, работы в командах и обмена документами.

SkillsBoard

SkillsBoard

skillsboarding.com

Skillsboard — платформа для управления и развития навыков, позволяющая отслеживать прогресс, ставить цели и получать обратную связь.

WizIQ

WizIQ

wiziq.com

WizIQ - платформа для онлайн-обучения, предлагающая виртуальные классы, создание курсов, тесты и отчеты. Доступна на мобильных устройствах.

WorkRamp

WorkRamp

workramp.com

WorkRamp - учебная платформа для создания и управления программами обучения сотрудников и клиентов с поддержкой различных форматов.

LearnUpon

LearnUpon

learnupon.com

LearnUpon - это система управления обучением, обеспечивающая создание и управление учебными программами с возможностью настройки и интеграции.

Mineral

Mineral

trustmineral.com

Mineral — приложение для HR и соблюдения норм, предлагающее онлайн-обучение, консультации экспертов и ресурсы для бизнеса.

Cloud Assess

Cloud Assess

cloudassess.com

Облачная оценка - это платформа для обучения и оценки навыков, предлагающая различные методы обучения и инструменты для создания курсов.

Disco

Disco

disco.co

Disco — платформа для создания учебных сообществ, управления вовлечением участников и организации процесса обучения в одном пространстве.

7taps

7taps

7taps.com

Приложение 7taps предназначено для микрообучения, позволяя создавать и делиться образовательным контентом с учетом потребностей учеников на разных языках.

BrainStorm

BrainStorm

brainstorminc.com

BrainStorm — платформа обучения для эффективного внедрения ПО, ускоряющая процесс адаптации и вовлечения пользователей через целевые коммуникации и персонализированные потоки обучения.

CLASSUM

CLASSUM

classum.com

CLASSUM — облачная платформа для общения между участниками курсов, позволяющая обмениваться сообщениями, проводить живые сессии и управлять учебными пространствами.

Auzmor Learn

Auzmor Learn

auzmor.com

Auzmor Learn – это платформа для управления обучением, позволяющая назначать тренинги и отслеживать развитие сотрудников.

Go1

Go1

go1.com

Go1 - платформа для онлайн-обучения с обширной библиотекой курсов для профессионального развития и интеграцией с системами управления обучением.

Beeline

Beeline

beeline.life

Beeline — это платформа для организации цифрового и смешанного обучения, которая упрощает создание учебной академии для бизнеса.

PrimePay

PrimePay

primepay.com

PrimePay – решение для управления заработной платой и HR, автоматизирующее процессы и обеспечивающее соответствие налоговым требованиям для малых и средних предприятий.

AdaptiveU

AdaptiveU

adaptiveu.io

AdaptiveU - бесплатная обучающая платформа для создания курсов и отслеживания прогресса пользователей с адаптивными технологиями.

BrainCert

BrainCert

braincert.com

BrainCert — платформа для онлайн-обучения, позволяющая создавать, продавать курсы и проводить тестирование с интегрированным виртуальным классом.

eduMe

eduMe

edume.com

eduMe - мобильная платформа для обучения сотрудников без столов, обеспечивающая доступный и привлекательный контент для повышения квалификации и контроля прогресса.

Oneteam

Oneteam

oneteam.io

Oneteam — это приложение для связи с работниками без рабочих мест. Оно включает коммуникацию, обучение и опросы, все в одном месте.

GTM Buddy

GTM Buddy

gtmbuddy.ai

GTM Buddy - платформа для команд продаж, использующая ИИ для оптимизации процессов, предоставляя нужный контент и и поддержку в реальном времени.

BizLibrary

BizLibrary

bizlibrary.com

BizLibrary - платформа для управления обучением, поддерживающая предприятия в разработке программ обучения и повышения квалификации сотрудников.

Engagedly

Engagedly

engagedly.com

Engagedly - это ПО для управления производительностью, которое упрощает оценки, внедряя элементы вовлеченности сотрудников и 360-градусные отзывы.

Teachfloor

Teachfloor

teachfloor.com

Teachfloor — это платформа для социального обучения, которая облегчает создание курсов и взаимодействие между учащимися через интерактивные функции.

GoSkills

GoSkills

goskills.com

GoSkills — платформа онлайн-обучения, которая предлагает курсы на базе AI с возможностью создания пользовательского контента для улучшения учебного процесса.

Trakstar Learn

Trakstar Learn

learn.trakstar.com

Trakstar Learn - облачная платформа для онлайн-обучения, позволяющая компаниям обучать сотрудников и отслеживать их прогресс с помощью курсов и отчетов.

FLOWSPARKS

FLOWSPARKS

flowsparks.com

FLOWSPARKS — это инструмент для создания интерактивного электронного обучения с интеграцией в систему управления обучением и поддержкой пользователей.

AcademyOcean

AcademyOcean

academyocean.com

AcademyOcean - это система управления обучением для автоматизации корпоративного обучения сотрудников, клиентов и партнеров с расширенными настройками и инструментами отчетности.

BigSpring

BigSpring

bigspring.ai

BigSpring — это платформа для повышения производительности, использующая ИИ. Она упрощает рабочие процессы, поддерживает анализ данных и сотрудничество.

Innform

Innform

innform.io

Innform - это инструмент для онлайн-обучения, который позволяет создавать, назначать и отслеживать обучение сотрудников в одном месте.

JoomlaLMS

JoomlaLMS

joomlms.com

JoomLMS — это система управления обучением, интегрированная с Joomla, позволяющая создавать и управлять курсами, отслеживать прогресс и оценивать студентов.

Juno Journey

Juno Journey

junojourney.com

Juno Journey — платформа для развития сотрудников, помогающая компаниям интегрировать контент для обучения и отслеживать уровень вовлеченности персонала.

RedSeed

RedSeed

redseed.com

RedSeed — это платформа для обучения, сочетающая элементы eLearning и коучинга, предлагающая курсы по различным темам и поддержку менеджеров для достижения бизнес-результатов.

Centrical

Centrical

centrical.com

Centrical — платформа для управления производительностью сотрудников с элементами микрообучения и геймификации, помогающая повышать эффективность и удовлетворенность.

RomyLMS

RomyLMS

romylms.com

RomyLMS – это система управления обучением, позволяющая создавать и отслеживать онлайн-курсы, адаптированные для разных организаций.

BenchPrep

BenchPrep

benchprep.com

BenchPrep - платформа для цифрового обучения, помогающая пользователям готовиться к сертификационным экзаменам и повышать вовлеченность в учебный процесс.

Nvolve

Nvolve

nvolvegroup.com

Nvolve помогает компаниям перейти от бумажных инструкций к цифровым, улучшая производительность, качество и безопасность в производстве и цепочке поставок.

Shieldbyte LMS

Shieldbyte LMS

shieldbytelms.com

ShieldbyteLMS — платформа для онлайн-обучения сотрудников в области управления, рисков и соблюдения норм, с доступом к курсам и оценкам в любое время и место.

Обзор

Desktop

Поддержка

Компания

Юридическая информация

© 2025 WebCatalog, Inc.

Системы управления корпоративным обучением - Самые популярные приложения - WebCatalog