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Системы управления корпоративным обучением (LMS) играют решающую роль, помогая организациям оптимизировать организацию, мониторинг и контроль инициатив по обучению сотрудников, клиентов и внешних партнеров. Эти системы играют важную роль в управлении специализированными программами обучения, которые включают в себя адаптацию, профессиональный рост и обучение соблюдению требований. Компании используют корпоративные платформы LMS для распределения курсов как для сотрудников, так и для внешних пользователей, отслеживая их продвижение с помощью модулей курса и оценок. Курсы создаются либо с использованием интегрированных инструментов в LMS, либо с помощью специального программного обеспечения для разработки курсов. Выступая в качестве централизованного центра для учебных материалов, корпоративная LMS способствует эффективной доставке контента для развития сотрудников и обучения клиентов, принося пользу как учащимся, так и администраторам.
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Trakstar Learn
learn.trakstar.com
Learn — это простая в использовании и отмеченная наградами платформа онлайн-обучения. Обеспечьте своим сотрудникам и менеджерам возможность обучения, где бы они ни находились. Создавайте высокопроизводительные команды с помощью последовательного, красивого и простого в использовании онлайн-обучения с помощью Trakstar Learn. Мы упрощаем адаптацию сотрудников, создание курсов, добавление тестов и отслеживание результатов. Загрузите свои файлы и за считанные минуты создайте онлайн-курс, который можно назначить любой группе пользователей. Получите демо-версию Learn сегодня! Learn — это платформа онлайн-обучения сотрудников, клиентов и партнеров. Наша система управления обучением (LMS) помогает компаниям адаптировать и обучать сотрудников, используя их собственный контент или контент из нашей библиотеки контента.
ServiceNow
servicenow.com
ServiceNow — облачная платформа для управления процессами обслуживания в ИТ, HR и обслуживании клиентов, позволяющая оптимизировать рабочие процессы.
Sana AI
sana.ai
SANA-это учебная платформа с AI, которая позволяет организациям доступ и обмениваться знаниями, автоматизировать административные задачи и работать быстрее, чем когда-либо прежде. Платформа предлагает инструменты и функциональные возможности, такие как создание живого и самостоятельного обучения, упрощение живого обучения, управление хаосом с помощью интеллектуальных автоматов и прояснение влияния с интуитивной аналитикой. Платформа предназначена для того, чтобы помочь предприятиям создавать иммерсивные программы по борьбе с адаптацией, организовать обучение по соблюдению, оптимизировать образование сотрудников, развивать лидерские навыки и дать возможность торговым представителям с инструментами для доступа к знаниям и навыкам навыки. SANA-это полная система управления обучением, которая предлагает возможности поиска, а также Persionsized Learning Pats, инструменты для совместной работы и персонализированные отзывы. Платформа интегрируется с широким спектром сторонних инструментов и предлагает многоязычную поддержку. Он также предоставляет функции автоматизированного администрирования, такие как адаптирование пользователя и совершенствование, пользовательские атрибуты пользователя и настраиваемые права доступа. SANA доверяют лидерам отрасли и предлагают персонализированный опыт обучения с интерактивными элементами, такими как опросы и викторины, персонализированная домашняя страница, рекомендации и загрузку проектов. Платформа направлена на то, чтобы сэкономить время, масштабировать и позволить организациям сосредоточиться на забавных вещах. С SANA организации могут открыть свои знания и дать возможность своим командам быстро учиться, сохранять знания и автоматизировать административные задачи.
Schoox
schoox.com
Schoox — это платформа для корпоративного обучения, которая позволяет создавать, управлять и предоставлять обучающий контент сотрудникам в различных форматах.
7taps
7taps.com
Приложение 7taps предназначено для микрообучения, позволяя создавать и делиться образовательным контентом с учетом потребностей учеников на разных языках.
GTM Buddy
gtmbuddy.ai
GTM Buddy — это платформа для увеличения доходов, которая позволяет командам по работе с доходами обеспечивать устойчивый рост доходов. GTM Buddy стремится создать новое поколение более умных продавцов. Представьте себе мир, в котором ИИ заботится о маркировке и показе нужного контента в нужное время, чтобы помочь продавцам прямо там, где они находятся. 𝑱𝒖𝒔𝒕-𝒊𝒏-𝑻𝒊𝒎𝒆 𝑬𝒏𝒂𝒃𝒍𝒆𝒎𝒆𝒏𝒕 — это секретное оружие продавца для превышения квоты, помогающее представителям делиться контентом, отвечающим на актуальные вопросы покупателей, приходить подготовленными к важным встречам и тратить больше время фактически продается за счет сокращения ручной работы.
AcademyOcean
academyocean.com
Откройте для себя комплексную систему управления обучением (LMS) и программное обеспечение платформы электронного обучения, предназначенное для легкого создания и проведения корпоративных учебных курсов. Испытайте быстрое развитие курса и демонстрацию планирования сегодня! Academyocean - это система LMS, которая помогает предприятиям автоматизировать обучение для сотрудников, клиентов и партнеров, предоставляя программное обеспечение, занявшие первое место в своей отрасли для простоты использования (9,9 из 10).
Auzmor Learn
auzmor.com
Auzmor Learn – это платформа для управления обучением, позволяющая назначать тренинги и отслеживать развитие сотрудников.
RedSeed
redseed.com
RedSeed LMS — лучшее в мире комплексное решение для электронного обучения. Вся система управления обучением RedSeed была создана для стимулирования изменения поведения с помощью так называемого «цикла обратной связи коучинга», который обеспечивает качественное взаимодействие коучинга, о котором вы можете сообщить. В сочетании с растущей библиотекой курсов; продажи, обслуживание, социальные навыки, благополучие, лидерство и соблюдение требований, повышение квалификации всего вашего бизнеса — это легко! Воспользуйтесь нашими готовыми обучающими пакетами или создайте свои собственные пути обучения с помощью наших гибких средств автоматизации и простого в использовании интерфейса. Работая с нашей командой экспертов по обучению, мы поможем вам разработать программу обучения, соответствующую результатам вашего бизнеса, чтобы вы знали, что получаете максимальную отдачу от своих инвестиций. Мы также уделяем большое внимание тому, чтобы вы получали максимальную отдачу от RedSeed LMS, поэтому каждый клиент RedSeed получает пожизненного специального менеджера по успеху для своей учетной записи - без каких-либо дополнительных затрат! Подробности на сайте: www.redseed.com.
FLOWSPARKS
flowsparks.com
Группа FLOWSPARKS имеет многолетний опыт разработки цифровых обучающих модулей. Благодаря этому замыслу на свет появился полноценный пакет FLOWSPARKS Suite. Вы можете легко разработать интерактивное электронное обучение, объединив форматы обучения, интеллектуальные шаблоны и интеллектуальные программы в инструменте разработки FLOWSPARKS. Свяжите это с нашей обширной системой управления обучением (LMS), и у вас будут все средства, необходимые для создания наилучшего опыта цифрового обучения. Или выберите FastPass для тех, кто ищет беспрепятственную регистрацию посетителей. Кроме того, мы гарантируем наилучшую поддержку для каждого клиента.
CLASSUM
classum.com
CLASSUM — облачная платформа для общения между участниками курсов, позволяющая обмениваться сообщениями, проводить живые сессии и управлять учебными пространствами.
Disco
disco.co
Disco — платформа для создания учебных сообществ, управления вовлечением участников и организации процесса обучения в одном пространстве.
Oneteam
oneteam.io
Вас может не удивить, что подключение с вашей рабочей силой без стола является серьезной проблемой. Они распределены по нескольким местам, не сидят за компьютером, не имеют бизнес-адреса электронной почты и часто работают только неполный рабочий день, чтобы назвать несколько причин. Методы старой школы, такие как интранеты, взрывы по электронной почте, бумажные гиды и доски объявлений, просто больше не обрезают. Они создают то, что мы называем «разрыв без стола». А угадай что? Этот пробел может истощать взаимодействие, лояльность и успех вашей команды, выталкивая ваши лучшие таланты за дверь и негативно повлиять на рост вашего бизнеса. В OneTeam мы создали Ultimate App, чтобы преодолеть этот разрыв. Думайте об этом как о вашем режиссере «все в одном: бесшовном общении», плавном борьбе, интерактивном электронном обучении, проницательных опросах и удобных контрольных списках: все, что вам нужно, все в OneTeam. Сегодня OneTeam стремится раскрыть весь потенциал безлеточных работников по всему миру и уже добился успеха в преодолении разрыва без стола для таких организаций, как H & M, Toolstation, Ibis, Westcord Hotels и DPD. Hub OneTeam, удобный для пользователя, позволяет всем легко получить доступ к необходимым обновлениям и информации на Go. Преимущества OneTeam: • Встроенные функции приложения для общения, обучения и взаимодействия • Полностью настраиваемый для потребностей вашей организации • Легко внедрять и управлять
PrimePay
primepay.com
PrimePay – решение для управления заработной платой и HR, автоматизирующее процессы и обеспечивающее соответствие налоговым требованиям для малых и средних предприятий.
Juno Journey
junojourney.com
Juno Journey - это персонализированная платформа для развития сотрудников, предоставляющая предприятиям инструменты, чтобы привлечь своих людей и дать им возможность профессионально расти благодаря тому, как они - на борту, обеспечивают, развивают и сохраняют их на протяжении всего жизненного цикла сотрудников. Juno Journey-это LMS, которые наиболее быстро растущие компании в мире используют для создания программ обучения и развития, которые любят сотрудники и партнеры,-и которые оказывают в результате воздействия на какое-либо какое-либо влияние. Только Juno Journey позволяет командам L+ D легко интегрировать соответствующий внешний контент из 100+ платформ в пути разработки для каждого отдельного сотрудника и легко отслеживать и управлять учебными путешествиями по всей компании. Результатом являются команды L+D, которые тратят меньше времени на управление программным обеспечением, сотрудники, которые более заинтересованы, и компании, которые выигрывают в глобальной технической экономике. Компании с высоким ростом сотрудничают с Juno Journey to Grow, Engage, Upskill и сохраняют свою рабочую силу за долю времени и стоимости традиционных учебных решений.
LearnUpon
learnupon.com
LearnUpon - это система управления обучением, обеспечивающая создание и управление учебными программами с возможностью настройки и интеграции.
GoSkills
goskills.com
GoSkills — это ведущая платформа онлайн-обучения, предназначенная для предоставления интерактивного, персонализированного и захватывающего опыта обучения. Объединив мощную систему управления обучением (LMS) и передовую платформу обучения (LXP) в единый центр, GoSkills дает организациям возможность создавать и управлять увлекательным опытом обучения, который повышает качество их программ обучения. Используя возможности искусственного интеллекта (ИИ), GoSkills облегчает поиск и создание персонализированного учебного контента. Встроенный в платформу конструктор курсов и помощник искусственного интеллекта Genie упрощают создание курсов, позволяя любому человеку быстро и эффективно создавать безупречные курсы. GoSkills может похвастаться отмеченной наградами библиотекой, состоящей из более чем 100 бизнес-курсов, все из которых проводятся известными экспертами отрасли. Курсы разрабатываются индивидуально, курируются, создаются собственными силами и регулярно обновляются, чтобы обеспечить соблюдение стандартов высокого качества на каждом уровне. В каждом курсе используется игровой подход к микрообучению, гарантирующий, что обучение будет одновременно приятным и эффективным, тем самым повышая вовлеченность и удержание знаний.
eduMe
edume.com
eduMe - мобильная платформа для обучения сотрудников без столов, обеспечивающая доступный и привлекательный контент для повышения квалификации и контроля прогресса.
Shieldbyte LMS
shieldbytelms.com
Платформа ShieldbyteLMS предоставляет глобальным организациям возможность проводить корпоративное обучение сотрудников Upright. Это упрощает расширение знаний сотрудников в области управления, рисков, безопасности и соответствия требованиям для сотрудников по всему миру. Курсы электронного обучения и тесты для самостоятельного обучения, доступные где угодно по доступным моделям подписки, отвечают вашим потребностям в обучении и развитии. ShieldbyteLMS — это интегрированная платформа LMS с предварительно настроенными курсами и возможностью размещения вашего контента (BYOC). Оно улучшает прогресс сотрудников и улучшает видимость производительности с помощью показателей, тестов и значков, а также подтверждает их сертификатами. Наша практика Academy Excellence позволяет организациям решать эти проблемы, создавая и предоставляя возможности обучения мирового класса, выступая в качестве ключевой опоры в любой успешной трансформации навыков. Он обеспечивает плавную визуализацию интеллектуального капитала с помощью панели управления для совместной работы и эволюции курса.
BrainCert
braincert.com
BrainCert — платформа для онлайн-обучения, позволяющая создавать, продавать курсы и проводить тестирование с интегрированным виртуальным классом.
Teachfloor
teachfloor.com
Teachfloor — это платформа социального обучения, предназначенная для повышения вовлеченности и улучшения сохранения знаний с помощью интерактивных функций. Интуитивно понятные инструменты создания курсов и гибкая система управления обучением упрощают создание и реализацию динамичных программ обучения. Преимущества: - Увеличение вовлеченности: содействие сотрудничеству и обмену знаниями с помощью социальных функций. - Упрощенное создание курсов: интуитивно понятные инструменты позволяют эффективно разрабатывать интересный контент. - Персонализированное обучение: учитывайте разнообразные стили обучения с помощью мультимедийных и интерактивных элементов. - Постоянная поддержка: выделенная поддержка клиентов обеспечивает плавное обучение. Teachfloor дает вам возможность: - Предоставлять эффективные программы обучения, которые находят отклик у учащихся. - Развивать среду совместного обучения для сохранения знаний. - Достигайте своих целей обучения с помощью комплексной и удобной платформы. Раскройте возможности социального обучения с помощью Teachfloor!
JoomlaLMS
joomlms.com
JoomLMS — это многофункциональная система управления обучением с множеством полезных инструментов онлайн-обучения для преподавателей и учащихся, которые можно найти в гораздо более дорогих решениях LMS. JoomLMS была включена в список лучших академических LMS независимой исследовательской и консалтинговой организацией Talented Learning, а также была отмечена наградами Great User Experience и Rising Star Awards независимой платформой обзора программного обеспечения FinancesOnline. Интерфейс LMS чистый, лаконичный и с ним легко работать. - Совместимость со SCORM и AICC, - Совместимость с мобильными устройствами, - Мобильные приложения для iOS и Android, - Конструктор курсов, - Современный макет, - Тестирование и тестирование, - Несколько ролей пользователя, - Поддержка нескольких платежных систем, - Инструменты социального сотрудничества, - Широкий выбор ряд отчетов, - импорт/экспорт данных. Все курсы создаются с помощью встроенного конструктора курсов. Преподаватель или администратор LMS переходит от шага к шагу, заполняя все необходимые поля. Все учебные материалы загружены в соответствующие разделы JoomLMS. Вы можете загрузить учебные материалы (документы, видео, ссылки, презентации и т. д.) по одному или импортировать пакет SCORM/AICC. JoomlaLMS совместима с SCORM 1.2 и 2004 и отлично работает с любым инструментом разработки, поддерживающим эти форматы. Для оценки знаний учащихся предусмотрена викторина с 13 типами вопросов. Также можно импортировать вопросы или добавлять вопросы из пула вопросов (например, если вы создаете итоговый тест). После загрузки всех материалов курса их можно объединить в схемы обучения. JoomLMS содержит ряд отчетов для представления огромного количества информации. Преподаватель может проверить, кто и когда получил доступ к материалам электронного обучения, и связаться со студентами, если они не уделяют учебе достаточно времени; проверить, какие вопросы и пути обучения потребовали больше всего времени, и при необходимости пересмотреть их; статистика загрузки документов дает представление о типах востребованных материалов. JoomLMS позволяет создавать задания и при необходимости назначать их определенной группе учащихся. Также в разделе представлена статистика выполнения задач. Например, преподаватель может проверить, выполнил ли ученик задание, поставить ему оценку и отправить этому ученику уведомление по электронной почте. Оцененные задания можно добавить в журнал оценок вручную. Цена JoomLMS основана на модели «цена за активного учащегося». По лицензии учитываются только студенты, зачисленные хотя бы на один курс, преподаватели и администраторы LMS не учитываются. Стоимость JoomLMS начинается от $299 в год. Также есть возможность приобрести бессрочную лицензию и использовать систему LMS пожизненно. Лучший способ познакомиться с системой и решить, соответствует ли она потребностям школы, — протестировать ее самостоятельно, тем более что компания предлагает 30-дневную бесплатную пробную версию без необходимости предоставления данных кредитной карты. Чтобы попробовать JoomlaLMS, вам необходимо отправить запрос на сайт JoomLMS www.joomlms.com.
Innform
innform.io
Innform LMS — это универсальный инструмент онлайн-обучения для современных команд. Клиенты могут попробовать Innform Pro бесплатно в течение 14 дней без необходимости использования кредитной карты. Благодаря отмеченному наградами дизайну Innform компании могут создавать, назначать и отслеживать обучение своих сотрудников из одного места и быстро приступить к работе благодаря мощным инструментам Innform и быстрой поддержке. С помощью Innform администраторы могут создавать увлекательные учебные курсы с использованием видео, SCORM, PDF, презентаций Powerpoint и викторин. А благодаря своим функциям, ориентированным на учащихся, таким как геймификация, Innform привлекает учащихся к постоянному изучению учебных материалов и связывает их с преподавателями для получения практического опыта.
BigSpring
bigspring.ai
BigSpring — это платформа для облегчения работы на базе искусственного интеллекта. Наш ориентированный на людей подход постоянно охватывает продажи, партнеров, команды и всех остальных в темпе инноваций. Мы помогаем быстро демонстрировать соответствующий контент нужным людям, поддерживаем обучение, а также предоставляем ценную информацию, чтобы вы могли масштабировать передовые методы, чтобы каждый человек понравился вашему наиболее эффективному сотруднику. Охват BigSpring распространяется по всему миру благодаря таким клиентам, как Google, Cisco, Pfizer, HSBC и другим.
Nvolve
nvolvegroup.com
Nvolve помогает компаниям, занимающимся производством, цепочками поставок и здравоохранением, ускорить путь к совершенствованию рабочей силы и операционной деятельности, отказываясь от бумажных рабочих инструкций, СОП и контрольных списков и обеспечивая улучшения в области устойчивого развития, производительности, качества и безопасности. Сюда входят наши инструменты управления документами с помощью Tablet eSign, быстрого обучения на основе видео и инструментов смешанного обучения. В дополнение к этому Nvolve Marketplace предоставляет вам доступ к широкому спектру партнерских решений, которые уже интегрированы с Nvolve и готовы к использованию. Ваш путь к подключенной рабочей силе начинается с обучения и развития, но повышает ценность всего вашего бизнеса. Подключенная рабочая сила меняет способ управления фабриками и цепочкой поставок по многим функциям и работает лучше всего, когда она включена в более широкую программу повышения квалификации персонала и операционной деятельности, позволяющую вам сделать все правильно. Первый раз и каждый раз! Nvolve предназначена для: • Обучение и развитие • ESG и устойчивое развитие • Качество и эксплуатационные расходы • Здоровье и безопасность • Техническое обслуживание и эксплуатация • Человеческие ресурсы Платформа Nvolve, доступная на 12 различных языках, аккредитована по стандарту ISO 27001:2017 и подтверждена GAMP5 в соответствии с применение европейских правил EMA и FDA США, регулирующих проверку компьютерных систем.
BenchPrep
benchprep.com
BenchPrep — это отмеченная наградами обучающая платформа, специально созданная, чтобы помочь кандидатам чувствовать себя более уверенно и подготовиться к сертификационному тесту, одновременно ускоряя рост доходов компаний. Многие ведущие мировые ассоциации, органы по сертификации и обучающие компании доверяют BenchPrep реализацию своих онлайн-программ обучения, включая ACT, AAMC, ASCM, CFA Institute, CompTIA, GMAC, ISACA, McGraw-Hill Education, Springer Publishing и другие. Более 8 миллионов учащихся использовали BenchPrep для достижения академических и профессиональных успехов. Чтобы узнать больше, посетите www.benchprep.com.
Beeline
beeline.life
«Билайн» — это современная платформа обучения и обмена знаниями, которая максимально упрощает создание и эксплуатацию академии цифрового или смешанного обучения для вашего бизнеса.
Cloud Assess
cloudassess.com
Облачная оценка - это платформа для обучения и оценки навыков, предлагающая различные методы обучения и инструменты для создания курсов.
RomyLMS
romylms.com
RomyLMS — новый игрок на рынке LMS. Они сосредоточились на основной функциональности, а не на модных функциях. Это позволило системе оставаться интуитивно понятной и простой в использовании. С помощью RomyLMS вы можете вводить материалы курса, назначать их пользователям и отслеживать прогресс этих пользователей. Система имеет надежную отчетность и элементы геймификации. Мы также разработали систему с учетом мобильных устройств, поэтому она полностью адаптирована для мобильных устройств.
Centrical
centrical.com
Centricalis A AI Platform Performance Performance Platform, которая приводит к лучшему опыту клиентов для ведущих мировых брендов через успех и рост агента. Платформа предоставляет унифицированный опыт сотрудников с управлением эффективностью в реальном времени, адаптивном микрообущении, коучинке с AI, управлением качеством и VOE, благодаря игровому решению, чтобы помочь организациям повысить производительность и продажи, снизить затраты, снизить истощение и повышение удовлетворенности клиентов Полем Centrical был основан в 2013 году и обслуживает клиентов в 150 странах на 40 различных языках. Centrical имеет офисы в Нью-Йорке, Тель-Авиве и Лондоне, и клиенты включают в себя ведущие многонациональные предприятия, такие как Microsoft, Teleperformance, Synchrony Financial и многое другое.
Paycor
paycor.com
Paycor - это приложение для управления человеческими ресурсами, которое помогает автоматизировать процессы, управлять зарплатами и данными сотрудников.
BizLibrary
bizlibrary.com
BizLibrary - платформа для управления обучением, поддерживающая предприятия в разработке программ обучения и повышения квалификации сотрудников.
BrainStorm
brainstorminc.com
Обеспечьте свою команду единственной платформой обучения, специально созданной для внедрения программного обеспечения. Ускорьте адаптацию, сократите поддержку, углубите взаимодействие и расширьте использование. Независимо от того, являетесь ли вы поставщиком решений, привлекающим новых клиентов, ИТ-командой, которой нужен более масштабируемый способ управления обучением конечных пользователей, или командой L&D, ориентированной на адаптацию сотрудников к технологическому стеку компании, BrainStorm облегчит вашу работу и ваши результаты. лучше. Активируйте темных пользователей. BrainStorm — единственная обучающая платформа, которая активно ориентирована на лицензированных пользователей, которые еще не вошли в систему. Когда вы конвертируете темных пользователей, ваше влияние на использование меняется от постепенного к экспоненциальному. Ускорьте внедрение. Не просто учите пользователей тому, как, а учите их, когда и зачем использовать функции и приложения. BrainStorm создан для автоматизации обучения, которое побуждает людей менять методы работы. Расширьте использование функций. Обеспечьте более глубокое и широкое внедрение функций. Помогите большему количеству пользователей выйти за рамки основ и интегрировать свои инструменты в повседневные рабочие процессы. Особенности BrainStorm: * Целевые коммуникации. Привлекайте и активизируйте незаинтересованных учащихся посредством своевременной коммуникации, которая вдохновляет пользователей на действия. * Ролевое обучение: потоки пользовательского контента, организованные по группам, гарантируют, что правильный контент будет предназначен для нужной аудитории. * Создание курсов: загружайте и объединяйте свои учебные материалы в BrainStorm Flows™ — адаптивные рабочие процессы, которые обеспечивают актуальное и своевременное обучение каждому учащемуся. * Ветвление: добавляйте разветвления в любой поток, чтобы создать персонализированный опыт обучения, соответствующий тому, что пользователь хочет изучать дальше. * Пакеты контента: BrainStorm содержит сотни готовых обучающих программ, которые вы можете использовать или изменять, чтобы вы могли сразу же приступить к делу. Отчетность. Узнайте, что приводит к изменению поведения, с помощью динамических отчетов.
D2L Brightspace
d2l.com
D2L Brightspace – платформа для обучения, позволяющая создавать персонализированные образовательные опыты в K-12, высшем образовании и корпоративном обучении.
Coassemble
coassemble.com
Coassemble – платформа для создания и проведения онлайн-обучения с возможностями интерактивного проектирования и подробной аналитики.
Degreed
degreed.com
Degreed - платформа для обучения и развития навыков, которая интегрирует карьерный рост с возможностями бизнеса и помогает пользователям улучшать свои навыки.
Docebo
docebo.com
Docebo - мощная платформа для онлайн-обучения, поддерживающая различные форматы обучения и интеграции, включая мобильные решения и аналитику.
Engagedly
engagedly.com
Engagedly - это ПО для управления производительностью, которое упрощает оценки, внедряя элементы вовлеченности сотрудников и 360-градусные отзывы.
Go1
go1.com
Go1 - платформа для онлайн-обучения с обширной библиотекой курсов для профессионального развития и интеграцией с системами управления обучением.
LearnWorlds
learnworlds.com
LearnWorlds - платформа для создания, управления и продажи онлайн-курсов с поддержкой разнообразного контента и интеграций, соблюдающая требования безопасности.
MangoApps
mangoapps.com
MangoApps — платформа для поддержки сотрудничества и управления процессами внутри компании с инструментами для связи, работы в командах и обмена документами.
Mineral
trustmineral.com
Компания Mineral, которой доверяют более 1 миллиона компаний, является лидером в области управления персоналом и соблюдения требований для растущего бизнеса. Наши проактивные решения избавляют сотрудников отдела кадров от догадок и соблюдения требований, обеспечивая клиентам спокойствие. Мы объединяем данные, технологии и человеческий опыт для внедрения инноваций и индивидуального руководства. Решения Mineral включают в себя онлайн-обучение сотрудников, создание справочников и наборов инструментов, живые экспертные консультации от команды экспертов по персоналу, а также обширную библиотеку ресурсов с удобной для пользователя информацией о соблюдении требований и передовыми практиками управления персоналом, созданную для экономии времени и денег организаций, включая бесплатные вебинары и руководства. и контрольные списки. Сеть партнерских отношений Mineral позволила ей создать крупнейшее HR-сообщество в США. Компания Mineral ранее была известна как объединенное предприятие ThinkHR и Mammoth. Для получения дополнительной информации посетите www.trustmineral.com и подпишитесь на нас в Твиттере @Trust_Mineral.
Moodle
moodle.org
Moodle - это система управления обучением, предлагающая инструменты для создания и управления онлайн курсами, поддерживающая адаптацию под различные образовательные нужды.
Open LMS
openlms.net
Open LMS - это настраиваемая система управления обучением, которая поддерживает создание и управление образовательным контентом для различных образовательных и корпоративных нужд.
Paycom
paycom.com
Paycom — это платформа для управления зарплатой и кадрами, позволяющая сотрудникам управлять своими данными и процессами HR через мобильное приложение.
AdaptiveU
adaptiveu.io
AdaptiveU - бесплатная обучающая платформа для создания курсов и отслеживания прогресса пользователей с адаптивными технологиями.
Paylocity
paylocity.com
Paylocity - это платформа для управления HR и расчетом заработной платы, автоматизирующая процессы и упрощая управление задачами для предприятий.
ProProfs
proprofs.com
PropRofs является ведущим поставщиком программного обеспечения SAAS, предназначенного для создания более умных сотрудников и более счастливых клиентов. Благодаря комплексному набору инструментов, включая обучающего производителя, базу знаний, производителя викторины, производителя опроса, CRM и многого другого, PropROF позволяет организациям улучшить обучение, оптимизировать поддержку и повысить удовлетворенность клиентов. Приверженная 100-летней миссии восхищения клиентов, Proprofs обслуживает более 15 миллионов пользователей в 150 странах. Продукты Proprofs включают в себя: - Тренировочный производитель - Производитель викторины - Создатель опроса - Qualaroo Insights - Живой чат - Справочная служба - База знаний - Управление проектом - Pecreel Popups - BigContacts CRM - webinarninja - КУРСЕННЯ Smart Tools Proprofs используются многими компаниями из списка Fortune 500, такими как Sony, Acer, Adobe, Accenture, Cisco & Dell, а также пользователи из ведущих учебных заведений, таких как Phoenix, Harvard & Yale. Сайт занимает более миллиона штук контента на 70+ языках. Это ведущая онлайн -платформа обучения и оценки с крупнейшей в мире библиотекой профессиональных тестов и тестов.
Rippling
rippling.com
Rippling объединяет управление HR, IT и финансами в одной платформе, автоматизируя процессы, такие как найм и управление рабочей силой.
Showpad
showpad.com
Showpad - платформа для управления контентом и продажами, оптимизирующая взаимодействие команд маркетинга и продаж с покупателями.
SkillsBoard
skillsboarding.com
Skillsboard — платформа для управления и развития навыков, позволяющая отслеживать прогресс, ставить цели и получать обратную связь.
Skillsoft
skillsoft.com
Skillsoft – платформа для корпоративного обучения, помогающая закрывать пробелы в навыках и развивать сотрудников через персонализированные учебные пути.
TalentLMS
talentlms.com
TalentLMS - облачная платформа для онлайн-обучения, позволяющая создавать и управлять курсами, тестами и учебными материалами с поддержкой мобильного доступа.
Trainual
trainual.com
Trainual — это платформа для документирования и обучения, помогающая организациям создавать, управлять и делиться стандартными процессами и процедурами.
WizIQ
wiziq.com
WizIQ - платформа для онлайн-обучения, предлагающая виртуальные классы, создание курсов, тесты и отчеты. Доступна на мобильных устройствах.
WorkRamp
workramp.com
WorkRamp - учебная платформа для создания и управления программами обучения сотрудников и клиентов с поддержкой различных форматов.
Zoho Learn
zoho.com
Zoho Learn — облачная платформа для управления знаниями и обучением, позволяющая создавать курсы, отслеживать прогресс и обмениваться учебным контентом.
KodeKloud
kodekloud.com
KodeKloud — это платформа для онлайн-обучения, предлагающая курсы и лаборатории для обучения навыкам DevOps и облачным технологиям.
LearnDash
learndash.com
LearnDash - система управления обучением для WordPress, позволяющая создавать и продавать онлайн-курсы с помощью простого интерфейса и интеграций.
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