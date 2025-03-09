JoomlaLMS

joomlms.com

JoomLMS — это многофункциональная система управления обучением с множеством полезных инструментов онлайн-обучения для преподавателей и учащихся, которые можно найти в гораздо более дорогих решениях LMS. JoomLMS была включена в список лучших академических LMS независимой исследовательской и консалтинговой организацией Talented Learning, а также была отмечена наградами Great User Experience и Rising Star Awards независимой платформой обзора программного обеспечения FinancesOnline. Интерфейс LMS чистый, лаконичный и с ним легко работать. - Совместимость со SCORM и AICC, - Совместимость с мобильными устройствами, - Мобильные приложения для iOS и Android, - Конструктор курсов, - Современный макет, - Тестирование и тестирование, - Несколько ролей пользователя, - Поддержка нескольких платежных систем, - Инструменты социального сотрудничества, - Широкий выбор ряд отчетов, - импорт/экспорт данных. Все курсы создаются с помощью встроенного конструктора курсов. Преподаватель или администратор LMS переходит от шага к шагу, заполняя все необходимые поля. Все учебные материалы загружены в соответствующие разделы JoomLMS. Вы можете загрузить учебные материалы (документы, видео, ссылки, презентации и т. д.) по одному или импортировать пакет SCORM/AICC. JoomlaLMS совместима с SCORM 1.2 и 2004 и отлично работает с любым инструментом разработки, поддерживающим эти форматы. Для оценки знаний учащихся предусмотрена викторина с 13 типами вопросов. Также можно импортировать вопросы или добавлять вопросы из пула вопросов (например, если вы создаете итоговый тест). После загрузки всех материалов курса их можно объединить в схемы обучения. JoomLMS содержит ряд отчетов для представления огромного количества информации. Преподаватель может проверить, кто и когда получил доступ к материалам электронного обучения, и связаться со студентами, если они не уделяют учебе достаточно времени; проверить, какие вопросы и пути обучения потребовали больше всего времени, и при необходимости пересмотреть их; статистика загрузки документов дает представление о типах востребованных материалов. JoomLMS позволяет создавать задания и при необходимости назначать их определенной группе учащихся. Также в разделе представлена ​​статистика выполнения задач. Например, преподаватель может проверить, выполнил ли ученик задание, поставить ему оценку и отправить этому ученику уведомление по электронной почте. Оцененные задания можно добавить в журнал оценок вручную. Цена JoomLMS основана на модели «цена за активного учащегося». По лицензии учитываются только студенты, зачисленные хотя бы на один курс, преподаватели и администраторы LMS не учитываются. Стоимость JoomLMS начинается от $299 в год. Также есть возможность приобрести бессрочную лицензию и использовать систему LMS пожизненно. Лучший способ познакомиться с системой и решить, соответствует ли она потребностям школы, — протестировать ее самостоятельно, тем более что компания предлагает 30-дневную бесплатную пробную версию без необходимости предоставления данных кредитной карты. Чтобы попробовать JoomlaLMS, вам необходимо отправить запрос на сайт JoomLMS www.joomlms.com.