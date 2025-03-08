Системы управления корпоративным обучением - Самые популярные приложения - Узбекистан

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Системы управления корпоративным обучением (LMS) играют решающую роль, помогая организациям оптимизировать организацию, мониторинг и контроль инициатив по обучению сотрудников, клиентов и внешних партнеров. Эти системы играют важную роль в управлении специализированными программами обучения, которые включают в себя адаптацию, профессиональный рост и обучение соблюдению требований. Компании используют корпоративные платформы LMS для распределения курсов как для сотрудников, так и для внешних пользователей, отслеживая их продвижение с помощью модулей курса и оценок. Курсы создаются либо с использованием интегрированных инструментов в LMS, либо с помощью специального программного обеспечения для разработки курсов. Выступая в качестве централизованного центра для учебных материалов, корпоративная LMS способствует эффективной доставке контента для развития сотрудников и обучения клиентов, принося пользу как учащимся, так и администраторам.
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Moodle
moodle.org
Moodle - это система управления обучением, предлагающая инструменты для создания и управления онлайн курсами, поддерживающая адаптацию под различные образовательные нужды.
Rippling
rippling.com
Rippling объединяет управление HR, IT и финансами в одной платформе, автоматизируя процессы, такие как найм и управление рабочей силой.
Beeline
beeline.life
«Билайн» — это современная платформа обучения и обмена знаниями, которая максимально упрощает создание и эксплуатацию академии цифрового или смешанного обучения для вашего бизнеса.
Mineral
trustmineral.com
Компания Mineral, которой доверяют более 1 миллиона компаний, является лидером в области управления персоналом и соблюдения требований для растущего бизнеса. Наши проактивные решения избавляют сотрудников отдела кадров от догадок и соблюдения требований, обеспечивая клиентам спокойствие. Мы объединяем данные, технологии и человеческий опыт для внедрения инноваций и индивидуального руководства. Решения Mineral включают в себя онлайн-обучение сотрудников, создание справочников и наборов инструментов, живые экспертные консультации от команды экспертов по персоналу, а также обширную библиотеку ресурсов с удобной для пользователя информацией о соблюдении требований и передовыми практиками управления персоналом, созданную для экономии времени и денег организаций, включая бесплатные вебинары и руководства. и контрольные списки. Сеть партнерских отношений Mineral позволила ей создать крупнейшее HR-сообщество в США. Компания Mineral ранее была известна как объединенное предприятие ThinkHR и Mammoth. Для получения дополнительной информации посетите www.trustmineral.com и подпишитесь на нас в Твиттере @Trust_Mineral.
FLOWSPARKS
flowsparks.com
Группа FLOWSPARKS имеет многолетний опыт разработки цифровых обучающих модулей. Благодаря этому замыслу на свет появился полноценный пакет FLOWSPARKS Suite. Вы можете легко разработать интерактивное электронное обучение, объединив форматы обучения, интеллектуальные шаблоны и интеллектуальные программы в инструменте разработки FLOWSPARKS. Свяжите это с нашей обширной системой управления обучением (LMS), и у вас будут все средства, необходимые для создания наилучшего опыта цифрового обучения. Или выберите FastPass для тех, кто ищет беспрепятственную регистрацию посетителей. Кроме того, мы гарантируем наилучшую поддержку для каждого клиента.
Juno Journey
junojourney.com
Juno Journey - это персонализированная платформа для развития сотрудников, предоставляющая предприятиям инструменты, чтобы привлечь своих людей и дать им возможность профессионально расти благодаря тому, как они - на борту, обеспечивают, развивают и сохраняют их на протяжении всего жизненного цикла сотрудников. Juno Journey-это LMS, которые наиболее быстро растущие компании в мире используют для создания программ обучения и развития, которые любят сотрудники и партнеры,-и которые оказывают в результате воздействия на какое-либо какое-либо влияние. Только Juno Journey позволяет командам L+ D легко интегрировать соответствующий внешний контент из 100+ платформ в пути разработки для каждого отдельного сотрудника и легко отслеживать и управлять учебными путешествиями по всей компании. Результатом являются команды L+D, которые тратят меньше времени на управление программным обеспечением, сотрудники, которые более заинтересованы, и компании, которые выигрывают в глобальной технической экономике. Компании с высоким ростом сотрудничают с Juno Journey to Grow, Engage, Upskill и сохраняют свою рабочую силу за долю времени и стоимости традиционных учебных решений.
PrimePay
primepay.com
PrimePay упрощает расчет заработной платы и управление персоналом для малого и среднего бизнеса. Мы объединили 37-летний опыт и неустанную приверженность обслуживанию в интеллектуальной, универсальной платформе HCM. Платформа, определяемая возможностями и предназначенная для обеспечения исключительных
Oneteam
oneteam.io
Вас может не удивить, что подключение с вашей рабочей силой без стола является серьезной проблемой. Они распределены по нескольким местам, не сидят за компьютером, не имеют бизнес-адреса электронной почты и часто работают только неполный рабочий день, чтобы назвать несколько причин. Методы старой школы, такие как интранеты, взрывы по электронной почте, бумажные гиды и доски объявлений, просто больше не обрезают. Они создают то, что мы называем «разрыв без стола». А угадай что? Этот пробел может истощать взаимодействие, лояльность и успех вашей команды, выталкивая ваши лучшие таланты за дверь и негативно повлиять на рост вашего бизнеса. В OneTeam мы создали Ultimate App, чтобы преодолеть этот разрыв. Думайте об этом как о вашем режиссере «все в одном: бесшовном общении», плавном борьбе, интерактивном электронном обучении, проницательных опросах и удобных контрольных списках: все, что вам нужно, все в OneTeam. Сегодня OneTeam стремится раскрыть весь потенциал безлеточных работников по всему миру и уже добился успеха в преодолении разрыва без стола для таких организаций, как H & M, Toolstation, Ibis, Westcord Hotels и DPD. Hub OneTeam, удобный для пользователя, позволяет всем легко получить доступ к необходимым обновлениям и информации на Go. Преимущества OneTeam: • Встроенные функции приложения для общения, обучения и взаимодействия • Полностью настраиваемый для потребностей вашей организации • Легко внедрять и управлять
Disco
disco.co
Раскройте потенциал своего учебного сообщества с помощью Disco. Оптимизируйте регистрацию участников, используйте помощь искусственного интеллекта и получайте полезную информацию с помощью отмеченной наградами платформы Disco. Disco была названа одной из самых инновационных компаний в сфере образования (2023 г.) и стартапом года в сфере образовательных технологий по версии EdTech Breakthrough Awards.
CLASSUM
classum.com
Через облачную платформу, где участники курса могут подключаться через посты, сессии жизни, чаты и уникальные взаимодействия, Classum предлагает бесшовную связь для улучшения всех сред, онлайн или личных. --- Classum был основан в 2018 году Chaerin Lee и Youjin Choi, двумя ученицами в Корее передовой институт науки и техники (KAIST), чтобы решить проблемы, с которыми они столкнулись в качестве учащихся. Через 3 года Classum в настоящее время используется более чем 3700 учреждениями в 23 странах по всему миру и продолжает преодолевать коммуникационные барьеры и строить среду обучения, которые способствуют росту и сотрудничеству. Пользователи включают такие учреждения, как Кайст, Университет Йонсей и Университет ЭВА, а также глобальные корпорации, включая LG, Samsung Electronics, Shiseido, Hyundai, World Vision и Prudential. Наша цель - объединить учащихся и преподавателей в пространстве, где они могут свободно и комфортно общаться. Мы хотим создавать и расширить пространство, где здоровые взаимодействия и сотрудничество могут естественным образом происходить внутри и за пределами класса. Учащиеся могут свободно взаимодействовать с Classum, участвовать в вопросах и ответах и дискуссий с помощью текста и других средств массовой информации, которые соответствуют их потребностям в общении в эту цифровую эпоху. Педагоги, использующие Classum для общения со своими учениками, испытали повышенное вовлечение студентов и сократили работу администратора. В апреле 2021 года Classum собрал серию серии $ 6 миллионов долларов, возглавляемая Pearl Abyss Capital и Storm Ventures, а также существующие инвесторы Big Basin Capital и Smilegate Investment. Наш основатель и генеральный директор Chaerin Lee недавно был признан членом Forbes 30 до 30 класса Азии 2021 года за инновационный подход Classum к проблемам общения в образовании. Classum также был выбран в качестве одного из Кубка GSV в 2020 году, который подчеркивает вдохновляющие стартапы технологий EDTech и талантов на шести континентах.
GoSkills
goskills.com
GoSkills — это ведущая платформа онлайн-обучения, предназначенная для предоставления интерактивного, персонализированного и захватывающего опыта обучения. Объединив мощную систему управления обучением (LMS) и передовую платформу обучения (LXP) в единый центр, GoSkills дает организациям возможность создавать и управлять увлекательным опытом обучения, который повышает качество их программ обучения. Используя возможности искусственного интеллекта (ИИ), GoSkills облегчает поиск и создание персонализированного учебного контента. Встроенный в платформу конструктор курсов и помощник искусственного интеллекта Genie упрощают создание курсов, позволяя любому человеку быстро и эффективно создавать безупречные курсы. GoSkills может похвастаться отмеченной наградами библиотекой, состоящей из более чем 100 бизнес-курсов, все из которых проводятся известными экспертами отрасли. Курсы разрабатываются индивидуально, курируются, создаются собственными силами и регулярно обновляются, чтобы обеспечить соблюдение стандартов высокого качества на каждом уровне. В каждом курсе используется игровой подход к микрообучению, гарантирующий, что обучение будет одновременно приятным и эффективным, тем самым повышая вовлеченность и удержание знаний.
RedSeed
redseed.com
RedSeed LMS — лучшее в мире комплексное решение для электронного обучения. Вся система управления обучением RedSeed была создана для стимулирования изменения поведения с помощью так называемого «цикла обратной связи коучинга», который обеспечивает качественное взаимодействие коучинга, о котором вы можете сообщить. В сочетании с растущей библиотекой курсов; продажи, обслуживание, социальные навыки, благополучие, лидерство и соблюдение требований, повышение квалификации всего вашего бизнеса — это легко! Воспользуйтесь нашими готовыми обучающими пакетами или создайте свои собственные пути обучения с помощью наших гибких средств автоматизации и простого в использовании интерфейса. Работая с нашей командой экспертов по обучению, мы поможем вам разработать программу обучения, соответствующую результатам вашего бизнеса, чтобы вы знали, что получаете максимальную отдачу от своих инвестиций. Мы также уделяем большое внимание тому, чтобы вы получали максимальную отдачу от RedSeed LMS, поэтому каждый клиент RedSeed получает пожизненного специального менеджера по успеху для своей учетной записи - без каких-либо дополнительных затрат! Подробности на сайте: www.redseed.com.
Auzmor Learn
auzmor.com
Auzmor Learn - это надежное решение для управления обучением, которое позволяет легко назначать обучение и отслеживать прогресс сотрудников. Его интуитивно понятный застройщик курса упрощает создание контента, а библиотека предварительно созданных курсов предлагает обучение и повышение ваших потребностей в рабочей силе. https://auzmor.com/
AcademyOcean
academyocean.com
Откройте для себя комплексную систему управления обучением (LMS) и программное обеспечение платформы электронного обучения, предназначенное для легкого создания и проведения корпоративных учебных курсов. Испытайте быстрое развитие курса и демонстрацию планирования сегодня! Academyocean - это система LMS, которая помогает предприятиям автоматизировать обучение для сотрудников, клиентов и партнеров, предоставляя программное обеспечение, занявшие первое место в своей отрасли для простоты использования (9,9 из 10).
GTM Buddy
gtmbuddy.ai
GTM Buddy — это платформа для увеличения доходов, которая позволяет командам по работе с доходами обеспечивать устойчивый рост доходов. GTM Buddy стремится создать новое поколение более умных продавцов. Представьте себе мир, в котором ИИ заботится о маркировке и показе нужного контента в нужное время, чтобы помочь продавцам прямо там, где они находятся. 𝑱𝒖𝒔𝒕-𝒊𝒏-𝑻𝒊𝒎𝒆 𝑬𝒏𝒂𝒃𝒍𝒆𝒎𝒆𝒏𝒕 — это секретное оружие продавца для превышения квоты, помогающее представителям делиться контентом, отвечающим на актуальные вопросы покупателей, приходить подготовленными к важным встречам и тратить больше время фактически продается за счет сокращения ручной работы.
7taps
7taps.com
Компания 7taps стала пионером концепции эффективного внедрения микрообучения в сфере L&D предприятия 3 года назад, и мы продолжаем доминировать в этой сфере. Мы уникально предлагаем молниеносную и высококачественную разработку микрообучения, которая позволяет вам общаться с учащимися, где бы они ни находились. Научно-обоснованная методология 7taps обеспечивает не только эффективное усвоение знаний, но и их длительное сохранение.
Schoox
schoox.com
Schoox — это программное обеспечение для обучения на рабочем месте, ориентированное на людей. Люди не винтики, и Schoox был разработан с учетом того, как люди на самом деле учатся. Мы поддерживаем интерес учащихся, позволяя вам предоставлять больше видов контента, где бы они ни находились, от линии фронта до корпоративного офиса. А делая обучение простым, доступным, полезным и увлекательным, мы помогаем вам заинтересовать всех своим карьерным ростом. Учащиеся могут «повысить» свои навыки, расти на работе и успевать больше, а вы можете измерить влияние их выдающихся достижений. Schoox объединяет инструменты обучения, контента, вовлечения, развития талантов и влияния на бизнес в одно комплексное решение, которое побуждает учащихся взаимодействовать с соответствующим контентом для развития навыков через современные и интуитивно понятные пользовательские интерфейсы.
Sana AI
sana.ai
SANA-это учебная платформа с AI, которая позволяет организациям доступ и обмениваться знаниями, автоматизировать административные задачи и работать быстрее, чем когда-либо прежде. Платформа предлагает инструменты и функциональные возможности, такие как создание живого и самостоятельного обучения, упрощение живого обучения, управление хаосом с помощью интеллектуальных автоматов и прояснение влияния с интуитивной аналитикой. Платформа предназначена для того, чтобы помочь предприятиям создавать иммерсивные программы по борьбе с адаптацией, организовать обучение по соблюдению, оптимизировать образование сотрудников, развивать лидерские навыки и дать возможность торговым представителям с инструментами для доступа к знаниям и навыкам навыки. SANA-это полная система управления обучением, которая предлагает возможности поиска, а также Persionsized Learning Pats, инструменты для совместной работы и персонализированные отзывы. Платформа интегрируется с широким спектром сторонних инструментов и предлагает многоязычную поддержку. Он также предоставляет функции автоматизированного администрирования, такие как адаптирование пользователя и совершенствование, пользовательские атрибуты пользователя и настраиваемые права доступа. SANA доверяют лидерам отрасли и предлагают персонализированный опыт обучения с интерактивными элементами, такими как опросы и викторины, персонализированная домашняя страница, рекомендации и загрузку проектов. Платформа направлена на то, чтобы сэкономить время, масштабировать и позволить организациям сосредоточиться на забавных вещах. С SANA организации могут открыть свои знания и дать возможность своим командам быстро учиться, сохранять знания и автоматизировать административные задачи.
Trakstar Learn
learn.trakstar.com
Learn — это простая в использовании и отмеченная наградами платформа онлайн-обучения. Обеспечьте своим сотрудникам и менеджерам возможность обучения, где бы они ни находились. Создавайте высокопроизводительные команды с помощью последовательного, красивого и простого в использовании онлайн-обучения с помощью Trakstar Learn. Мы упрощаем адаптацию сотрудников, создание курсов, добавление тестов и отслеживание результатов. Загрузите свои файлы и за считанные минуты создайте онлайн-курс, который можно назначить любой группе пользователей. Получите демо-версию Learn сегодня! Learn — это платформа онлайн-обучения сотрудников, клиентов и партнеров. Наша система управления обучением (LMS) помогает компаниям адаптировать и обучать сотрудников, используя их собственный контент или контент из нашей библиотеки контента.
LearnUpon
learnupon.com
LMS LMS (программное обеспечение для управления обучением) позволяет предоставлять привлекательный опыт обучения, который влияет на то, что имеет значение - производительность, удержание и рост. Дайте своим командам инструменты для обеспечения привлекательного обучения, который влияет на то, что имеет значение - производительность, удержание и рост - с Learnupon.
eduMe
edume.com
eduMe — это учебная платформа для сотрудников, работающих на переднем крае. Мы сотрудничаем с глобальными компаниями розничной торговли, гостиничного бизнеса, здравоохранения, производства, услуг по запросу и логистикой по всему миру, включая Uber, Marriott, Kering и Blue Cross Blue Shield, чтобы беспрепятственно предоставлять иммерсивное обучение потребительского уровня в процессе работы. что позволяет им улучшить адаптацию, эффективность и удержание сотрудников при меньших затратах. eduMe интегрирован в инструменты управления персоналом и коммуникации, которые ваши сотрудники уже используют, такие как Workday, Microsoft Teams, Beekeeper и Fountain, и доступ к ним можно получить одним касанием, что означает, что обучение встречается с ними в цифровом потоке, в котором они уже находятся, с минимальными трениями и максимальная вовлеченность. Легко и быстро создавать, благодаря новаторским форматам, созданным для привлечения современных учащихся, eduMe повышает показатели завершения уроков и, вместе с этим, вашу способность успешно стимулировать изменение поведения, улучшать качество обслуживания сотрудников (и клиентов), производительность, безопасность, соблюдение требований и удержание, для более плавного операций и более здоровой прибыли. eduMe — сертифицированный партнер Workday, а инвестором — Workday Ventures. У него есть офисы в Лос-Анджелесе, США, и в Лондоне, Великобритания. Узнайте больше на сайте www.edume.com.
Shieldbyte LMS
shieldbytelms.com
Платформа ShieldbyteLMS предоставляет глобальным организациям возможность проводить корпоративное обучение сотрудников Upright. Это упрощает расширение знаний сотрудников в области управления, рисков, безопасности и соответствия требованиям для сотрудников по всему миру. Курсы электронного обучения и тесты для самостоятельного обучения, доступные где угодно по доступным моделям подписки, отвечают вашим потребностям в обучении и развитии. ShieldbyteLMS — это интегрированная платформа LMS с предварительно настроенными курсами и возможностью размещения вашего контента (BYOC). Оно улучшает прогресс сотрудников и улучшает видимость производительности с помощью показателей, тестов и значков, а также подтверждает их сертификатами. Наша практика Academy Excellence позволяет организациям решать эти проблемы, создавая и предоставляя возможности обучения мирового класса, выступая в качестве ключевой опоры в любой успешной трансформации навыков. Он обеспечивает плавную визуализацию интеллектуального капитала с помощью панели управления для совместной работы и эволюции курса.
BrainCert
braincert.com
BrainCert упрощает процесс электронного обучения и помогает проводить высокоэффективное обучение с измеримыми результатами, которые ускоряют масштабный рост ваших сотрудников, партнеров и клиентов. Платформа BrainCert предназначена для проведения онлайн-обучения любого типа: от создания, маркетинга и продажи курсов, тестов, продуктов и живых занятий до конкретных случаев использования, таких как создание и проведение оценок для академических и сертификационных нужд, обучение соблюдению требований, улучшение навыков на рабочем месте. , экзамены под контролем, обучение клиентов и партнеров, а также сотрудничество в режиме реального времени с использованием интегрированного виртуального класса. BrainCert включает более 300+ премиальных функций и богатую интеграцию для создания и предоставления увлекательного обучения с использованием геймификации, сертификатов и значков, досок, схемы обучения, заданий, целевых страниц, маркетинга по электронной почте, автоматизации, отчетов и аналитики и многого другого! Безопасность и соответствие требованиям находятся в центре платформы корпоративного уровня BrainCert. Мы сертифицированы по SOC2 Type II и ISO 27001:2013 и соответствуют требованиям HIPAA и GDPR.
Teachfloor
teachfloor.com
Teachfloor — это платформа социального обучения, предназначенная для повышения вовлеченности и улучшения сохранения знаний с помощью интерактивных функций. Интуитивно понятные инструменты создания курсов и гибкая система управления обучением упрощают создание и реализацию динамичных программ обучения. Преимущества: - Увеличение вовлеченности: содействие сотрудничеству и обмену знаниями с помощью социальных функций. - Упрощенное создание курсов: интуитивно понятные инструменты позволяют эффективно разрабатывать интересный контент. - Персонализированное обучение: учитывайте разнообразные стили обучения с помощью мультимедийных и интерактивных элементов. - Постоянная поддержка: выделенная поддержка клиентов обеспечивает плавное обучение. Teachfloor дает вам возможность: - Предоставлять эффективные программы обучения, которые находят отклик у учащихся. - Развивать среду совместного обучения для сохранения знаний. - Достигайте своих целей обучения с помощью комплексной и удобной платформы. Раскройте возможности социального обучения с помощью Teachfloor!
JoomlaLMS
joomlms.com
JoomLMS — это многофункциональная система управления обучением с множеством полезных инструментов онлайн-обучения для преподавателей и учащихся, которые можно найти в гораздо более дорогих решениях LMS. JoomLMS была включена в список лучших академических LMS независимой исследовательской и консалтинговой организацией Talented Learning, а также была отмечена наградами Great User Experience и Rising Star Awards независимой платформой обзора программного обеспечения FinancesOnline. Интерфейс LMS чистый, лаконичный и с ним легко работать. - Совместимость со SCORM и AICC, - Совместимость с мобильными устройствами, - Мобильные приложения для iOS и Android, - Конструктор курсов, - Современный макет, - Тестирование и тестирование, - Несколько ролей пользователя, - Поддержка нескольких платежных систем, - Инструменты социального сотрудничества, - Широкий выбор ряд отчетов, - импорт/экспорт данных. Все курсы создаются с помощью встроенного конструктора курсов. Преподаватель или администратор LMS переходит от шага к шагу, заполняя все необходимые поля. Все учебные материалы загружены в соответствующие разделы JoomLMS. Вы можете загрузить учебные материалы (документы, видео, ссылки, презентации и т. д.) по одному или импортировать пакет SCORM/AICC. JoomlaLMS совместима с SCORM 1.2 и 2004 и отлично работает с любым инструментом разработки, поддерживающим эти форматы. Для оценки знаний учащихся предусмотрена викторина с 13 типами вопросов. Также можно импортировать вопросы или добавлять вопросы из пула вопросов (например, если вы создаете итоговый тест). После загрузки всех материалов курса их можно объединить в схемы обучения. JoomLMS содержит ряд отчетов для представления огромного количества информации. Преподаватель может проверить, кто и когда получил доступ к материалам электронного обучения, и связаться со студентами, если они не уделяют учебе достаточно времени; проверить, какие вопросы и пути обучения потребовали больше всего времени, и при необходимости пересмотреть их; статистика загрузки документов дает представление о типах востребованных материалов. JoomLMS позволяет создавать задания и при необходимости назначать их определенной группе учащихся. Также в разделе представлена статистика выполнения задач. Например, преподаватель может проверить, выполнил ли ученик задание, поставить ему оценку и отправить этому ученику уведомление по электронной почте. Оцененные задания можно добавить в журнал оценок вручную. Цена JoomLMS основана на модели «цена за активного учащегося». По лицензии учитываются только студенты, зачисленные хотя бы на один курс, преподаватели и администраторы LMS не учитываются. Стоимость JoomLMS начинается от $299 в год. Также есть возможность приобрести бессрочную лицензию и использовать систему LMS пожизненно. Лучший способ познакомиться с системой и решить, соответствует ли она потребностям школы, — протестировать ее самостоятельно, тем более что компания предлагает 30-дневную бесплатную пробную версию без необходимости предоставления данных кредитной карты. Чтобы попробовать JoomlaLMS, вам необходимо отправить запрос на сайт JoomLMS www.joomlms.com.
Innform
innform.io
Innform LMS — это универсальный инструмент онлайн-обучения для современных команд. Клиенты могут попробовать Innform Pro бесплатно в течение 14 дней без необходимости использования кредитной карты. Благодаря отмеченному наградами дизайну Innform компании могут создавать, назначать и отслеживать обучение своих сотрудников из одного места и быстро приступить к работе благодаря мощным инструментам Innform и быстрой поддержке. С помощью Innform администраторы могут создавать увлекательные учебные курсы с использованием видео, SCORM, PDF, презентаций Powerpoint и викторин. А благодаря своим функциям, ориентированным на учащихся, таким как геймификация, Innform привлекает учащихся к постоянному изучению учебных материалов и связывает их с преподавателями для получения практического опыта.
BigSpring
bigspring.ai
BigSpring — это платформа для облегчения работы на базе искусственного интеллекта. Наш ориентированный на людей подход постоянно охватывает продажи, партнеров, команды и всех остальных в темпе инноваций. Мы помогаем быстро демонстрировать соответствующий контент нужным людям, поддерживаем обучение, а также предоставляем ценную информацию, чтобы вы могли масштабировать передовые методы, чтобы каждый человек понравился вашему наиболее эффективному сотруднику. Охват BigSpring распространяется по всему миру благодаря таким клиентам, как Google, Cisco, Pfizer, HSBC и другим.
Nvolve
nvolvegroup.com
Nvolve помогает компаниям, занимающимся производством, цепочками поставок и здравоохранением, ускорить путь к совершенствованию рабочей силы и операционной деятельности, отказываясь от бумажных рабочих инструкций, СОП и контрольных списков и обеспечивая улучшения в области устойчивого развития, производительности, качества и безопасности. Сюда входят наши инструменты управления документами с помощью Tablet eSign, быстрого обучения на основе видео и инструментов смешанного обучения. В дополнение к этому Nvolve Marketplace предоставляет вам доступ к широкому спектру партнерских решений, которые уже интегрированы с Nvolve и готовы к использованию. Ваш путь к подключенной рабочей силе начинается с обучения и развития, но повышает ценность всего вашего бизнеса. Подключенная рабочая сила меняет способ управления фабриками и цепочкой поставок по многим функциям и работает лучше всего, когда она включена в более широкую программу повышения квалификации персонала и операционной деятельности, позволяющую вам сделать все правильно. Первый раз и каждый раз! Nvolve предназначена для: • Обучение и развитие • ESG и устойчивое развитие • Качество и эксплуатационные расходы • Здоровье и безопасность • Техническое обслуживание и эксплуатация • Человеческие ресурсы Платформа Nvolve, доступная на 12 различных языках, аккредитована по стандарту ISO 27001:2017 и подтверждена GAMP5 в соответствии с применение европейских правил EMA и FDA США, регулирующих проверку компьютерных систем.
BenchPrep
benchprep.com
BenchPrep — это отмеченная наградами обучающая платформа, специально созданная, чтобы помочь кандидатам чувствовать себя более уверенно и подготовиться к сертификационному тесту, одновременно ускоряя рост доходов компаний. Многие ведущие мировые ассоциации, органы по сертификации и обучающие компании доверяют BenchPrep реализацию своих онлайн-программ обучения, включая ACT, AAMC, ASCM, CFA Institute, CompTIA, GMAC, ISACA, McGraw-Hill Education, Springer Publishing и другие. Более 8 миллионов учащихся использовали BenchPrep для достижения академических и профессиональных успехов. Чтобы узнать больше, посетите www.benchprep.com.
Cloud Assess
cloudassess.com
Расширяйте свою рабочую силу с помощью нашей платформы обучения и оценки в реальном времени, которая обеспечивает навыки, ориентированные на навыки, высокопроизводительные организации и поставщики высшего образования. Наша смешанная учебная платформа предназначена для передовых работников, обеспечивающая мобильную подготовку на ходу для технических и мягких навыков. Будь то онлайн, в классе, под руководством тренера или, ориентированные на оценку, наше гибкое решение оптимизирует обучение для безопасности, соблюдения и роста. В отличие от общих систем управления обучением, Cloud Assess поддерживает предоставление практических оценок, обеспечивая подлинную разработку навыков для текущих и будущих потребностей. Определите пробелы и экспозицию с нашей матрицей навыков и обладайте полной гибкостью в дизайне с помощью наших инструментов авторизации. Pro клиенты пользуются максимальной эффективностью с помощью автоматизации, единого входа и сторонней интеграции. Для всех бесплатно доступна наша обширная учебная библиотека, в которой есть тысячи бесплатных курсов для различных секторов и ролей. Благодаря аккредитованному контенту и практическим оценкам, доступными для учетных записей Pro, мы упрощаем повышение квалификации. Преобразовать свою команду, делая постоянное обучение ежедневным рутиной. Исследуйте бесплатные курсы сейчас по адресу cloudassess.com/course-library и начните закрывать навыки пробелы сегодня!
RomyLMS
romylms.com
RomyLMS — новый игрок на рынке LMS. Они сосредоточились на основной функциональности, а не на модных функциях. Это позволило системе оставаться интуитивно понятной и простой в использовании. С помощью RomyLMS вы можете вводить материалы курса, назначать их пользователям и отслеживать прогресс этих пользователей. Система имеет надежную отчетность и элементы геймификации. Мы также разработали систему с учетом мобильных устройств, поэтому она полностью адаптирована для мобильных устройств.
Centrical
centrical.com
Centricalis A AI Platform Performance Performance Platform, которая приводит к лучшему опыту клиентов для ведущих мировых брендов через успех и рост агента. Платформа предоставляет унифицированный опыт сотрудников с управлением эффективностью в реальном времени, адаптивном микрообущении, коучинке с AI, управлением качеством и VOE, благодаря игровому решению, чтобы помочь организациям повысить производительность и продажи, снизить затраты, снизить истощение и повышение удовлетворенности клиентов Полем Centrical был основан в 2013 году и обслуживает клиентов в 150 странах на 40 различных языках. Centrical имеет офисы в Нью-Йорке, Тель-Авиве и Лондоне, и клиенты включают в себя ведущие многонациональные предприятия, такие как Microsoft, Teleperformance, Synchrony Financial и многое другое.
Paylocity
paylocity.com
Paylocity - это платформа для управления HR и расчетом заработной платы, автоматизирующая процессы и упрощая управление задачами для предприятий.
BizLibrary
bizlibrary.com
В BizLibrary мы стремимся повысить квалификацию сотрудников, создать лучшие места для работы и внести свой вклад в построение более сострадательного и компетентного будущего. Мы каждый день стремимся к достижению этих целей, поддерживая потребности организаций в обучении и развитии с помощью наших инновационных платформ, лучшего в своем классе контента и непревзойденной стратегической поддержки. Благодаря L&D на базе BizLibrary сотрудники получают навыки, необходимые для работы сегодня, и готовы решать новые задачи завтра.
BrainStorm
brainstorminc.com
Обеспечьте свою команду единственной платформой обучения, специально созданной для внедрения программного обеспечения. Ускорьте адаптацию, сократите поддержку, углубите взаимодействие и расширьте использование. Независимо от того, являетесь ли вы поставщиком решений, привлекающим новых клиентов, ИТ-командой, которой нужен более масштабируемый способ управления обучением конечных пользователей, или командой L&D, ориентированной на адаптацию сотрудников к технологическому стеку компании, BrainStorm облегчит вашу работу и ваши результаты. лучше. Активируйте темных пользователей. BrainStorm — единственная обучающая платформа, которая активно ориентирована на лицензированных пользователей, которые еще не вошли в систему. Когда вы конвертируете темных пользователей, ваше влияние на использование меняется от постепенного к экспоненциальному. Ускорьте внедрение. Не просто учите пользователей тому, как, а учите их, когда и зачем использовать функции и приложения. BrainStorm создан для автоматизации обучения, которое побуждает людей менять методы работы. Расширьте использование функций. Обеспечьте более глубокое и широкое внедрение функций. Помогите большему количеству пользователей выйти за рамки основ и интегрировать свои инструменты в повседневные рабочие процессы. Особенности BrainStorm: * Целевые коммуникации. Привлекайте и активизируйте незаинтересованных учащихся посредством своевременной коммуникации, которая вдохновляет пользователей на действия. * Ролевое обучение: потоки пользовательского контента, организованные по группам, гарантируют, что правильный контент будет предназначен для нужной аудитории. * Создание курсов: загружайте и объединяйте свои учебные материалы в BrainStorm Flows™ — адаптивные рабочие процессы, которые обеспечивают актуальное и своевременное обучение каждому учащемуся. * Ветвление: добавляйте разветвления в любой поток, чтобы создать персонализированный опыт обучения, соответствующий тому, что пользователь хочет изучать дальше. * Пакеты контента: BrainStorm содержит сотни готовых обучающих программ, которые вы можете использовать или изменять, чтобы вы могли сразу же приступить к делу. Отчетность. Узнайте, что приводит к изменению поведения, с помощью динамических отчетов.
D2L Brightspace
d2l.com
D2L Brightspace – платформа для обучения, позволяющая создавать персонализированные образовательные опыты в K-12, высшем образовании и корпоративном обучении.
Coassemble
coassemble.com
Coassemble — это мощная и интуитивно понятная платформа, позволяющая организациям создавать и проводить качественное онлайн-обучение. Первый в своем роде Coassemble сочетает в себе удобную для пользователя систему управления обучением и выдающиеся возможности быстрой разработки. С помощью Coassemble организации могут создавать и проводить онлайн-обучение на единой интегрированной платформе.
Degreed
degreed.com
Есть ли у вас навыки, которыми можно заняться завтра? Degreed объединяет обучение и карьерный рост с возможностями для бизнеса посредством единого гибкого опыта развития навыков, поэтому ваша организация и ваши сотрудники всегда готовы преодолеть следующее большое препятствие.
Docebo
docebo.com
Docebo - самая мощная учебная платформа в мире, предназначенная для того, чтобы быть интуитивно понятной для администраторов, занимающихся учащимися и преобразующей для бизнеса. Ключевые дифференциаторы включают в себя: - Возможность предоставления гиперлисонного опыта обучения для нескольких аудиторий, включая сотрудников, клиентов и партнеров. Все эти впечатления могут быть уникально фирменными и централизованно управляемыми с одной платформы. - самые передовые возможности ИИ отрасли. Клиенты могут автоматизировать ручные задачи, такие как регистрация, переводы и категоризация контента. Благодаря генеративному ИИ, созданному для обучения, клиенты могут создавать эффективные материалы курса всего за несколько кликов. - Власть к масштабированию с вашей организацией по мере расширения новой и более крупной учебной аудитории, географии, языков и многого другого. - Мобильное приложение и интеграция со всеми основными программными программными обеспечениями, включая команды Salesforce и Microsoft.
Engagedly
engagedly.com
Engageganly - это программное обеспечение для управления эффективностью нового возраста, которое переопределяет оценки производительности, упрощая и включив элементы вовлечения сотрудников в процесс проверки эффективности. С помощью Engageganty вы можете легко сделать 360 отзывов и непрерывных отзывов производительности. Требуются минуты, а не дни, чтобы настроить и запустить процесс обзора, который сотрудники оценят, помогают менеджерам сэкономить время и предоставить HR также подробную аналитику. Вовлеченное также включает в себя инструменты взаимодействия с сотрудниками в процесс обзора эффективности, элегантно добывая социальные, идеи, общение, вознаграждение и признание, выравнивание ценностей компании, импульсные обследования, учебные модули и многое другое. Запекается внутри, является системой управления целями, которая позволяет вам касаться целей по всей команде и регулярно регистрироваться. Обеспечивает обзор производительности простым и освежающим для быстрорастущих компаний.
Go1
go1.com
Go1 — глобальный агрегатор контента с самой разнообразной в мире библиотекой курсов развития и тренингов для профессионалов. Благодаря одной подписке руководители L&D могут доставлять нужный контент нужному сотруднику в нужное время с помощью инструментов обнаружения и курирования на базе искусственного интеллекта от более чем 250 ведущих отраслевых поставщиков контента. Наша интеграция с более чем 70 ведущими учебными платформами и приложениями для рабочих мест позволит вашим командам воспользоваться преимуществами Go1 через существующие решения.
LearnWorlds
learnworlds.com
LearnWorlds - это легкий LMS, который позволяет предприятиям предоставлять исключительные впечатления от клиентов, сотрудников и партнеров. От SaaS Unicorn, таких как Brevo и Lokalise, до международных организаций, таких как UNICEF и ООН и от мировых производителей, таких как Yamaha и LG, до различных учреждений, таких как Фонд Обамы и Фонд кардано, более 9000 компаний назвали LearnWorlds как свои выбранные LMS с выбором 2M+ конечные пользователи и 300K+ CONEDSES; Вот почему. Поместите пользователей в центр вашей академии Разделите своих пользователей и создайте персонализированные пути обучения в соответствии с их потребностями. Предоставьте учащимся доступ только к соответствующему контенту, сохранив свой путь без шума и безопасность данных. Привлечь учащихся с различными учебными мероприятиями - видео, электронные книги, аудио, скольки, викторины, экзамены, сертификаты и многое другое! Сосредоточьтесь на том, что вы делаете лучше всего - LearnWorlds поддерживает более 4000 интеграций для упрощения ваших повседневных процессов. - Продолжайте использовать свой существующий технологический стек и подключайтесь к Learnworlds через API или Webhooks. - отмеченная наградами группа поддержки клиентов и специальный менеджер по успеху клиентов, чтобы помочь вам в достижении ваших целей. Сохранить свою академию в безопасности и соответствовать - Поддерживать соответствие GDPR и соответствовать требованиям SSO для максимальной защиты данных. - Установите легко с помощью академии, которая работает плавно на 8 ежедневных резервных копиях, и 99,95% безотказной работы сервера. - Создайте пользовательские роли пользователей и соответствуют доступу и разрешениям с обязанностями. Красивая академия, которая уникально твоя - LearnWorlds предлагает полную функциональность белой марки для маркировки вашей академии. Используйте наш ведущий в отрасли построитель сайтов, чтобы легко создавать и настроить присутствие в Интернете с нулевым кодированием. Принимать решения на основе данных в реальном времени - Проанализируйте метрики и производительность KPI с использованием надежного встроенного центра отчетов для отслеживания взаимодействия с контентом. Принять меры на основе прогресса учащегося. Автоматически делиться пользовательскими отчетами с заинтересованными сторонами. Монетизировать свой опыт - Продайте онлайн -курсы, пучки и членство, зарабатывайте деньги и надежно принимайте платежи через глобальные и местные платежные шлюзы. Если у вас все еще есть вопросы, наша команда по продажам здесь, чтобы помочь вам принять образованное решение о LMS, которые вам действительно нужны.
MangoApps
mangoapps.com
Вовлекайте, волнуйте и объединяйте всю свою компанию! MangoApps — это унифицированная платформа для взаимодействия с сотрудниками, объединяющая интрасеть, обучение, командную работу и управление контентом в информационной панели и рабочем пространстве. Наш удобный, бесконечно настраиваемый подход вписывается в то, как ваша компания уже ведет бизнес, создавая единый цифровой центр, который устраняет разрыв между вашим рабочим столом и рядовыми сотрудниками. Сотрудники могут найти всю необходимую им информацию о компании, а также инструменты общения и совместной работы на настраиваемой информационной панели на основе виджетов, которая служит единым источником достоверной информации. Наш продукт подходит для команд любого размера в различных отраслях и обладает всеми функциями безопасности, необходимыми для развертывания в масштабе предприятия. Интерфейс MangoApps основан на современных социальных сетях с тредами, комментариями, реакциями в виде смайлов, а также группами команд и проектов. Таким образом, сотрудники наших клиентов сразу же находят его интуитивно понятным и удобным для пользователя. Кроме того, размещение всех этих инструментов и интеграция с большинством других корпоративных и корпоративных инструментов экономит время и избавляет от разочарований. Имея фирменный знак вашей компании, ваша команда может даже не осознавать, что MangoApps — это внешний инструмент: оно кажется естественной частью их дня и рабочего процесса. Сегодня слишком многие организации полагаются на устаревшие интрасети и средства связи, теряя время и информацию в «черную дыру», которой является почтовый ящик электронной почты. MangoApps дает вам уникальную возможность объединить все ваши команды, от рядовых сотрудников до корпоративных офисов, в один центральный узел, который будет держать их всех в курсе событий и быть на высоте.
Open LMS
openlms.net
Open LMS - это настраиваемая система управления обучением, которая поддерживает создание и управление образовательным контентом для различных образовательных и корпоративных нужд.
Paycom
paycom.com
Paycom — это платформа для управления зарплатой и кадрами, позволяющая сотрудникам управлять своими данными и процессами HR через мобильное приложение.
Paycor
paycor.com
Paycor дает лидерам модернизировать каждый аспект управления людьми, чтобы они могли сосредоточиться на том, что действительно важно: создание победных команд. Унифицированное решение HCM гарантирует, что данные сотрудников находятся в одном месте, поэтому вам никогда не придется переключать платформы, получать доступ к нескольким системам или повторную информацию. Автоматизируйте утомительную работу, снижает риск соответствия, повышает эффективность, позволяет сотрудникам контролировать свое финансовое здоровье и получить более глубокое понимание вашего бизнеса с помощью надежной аналитики и идей.
ServiceNow
servicenow.com
ServiceNow (NYSE: NOW) делает мир лучше для всех. Наша облачная платформа и решения помогают оцифровать и унифицировать организации, чтобы они могли находить более разумные, быстрые и лучшие способы организации рабочего процесса. Таким образом, сотрудники и клиенты могут быть более связанными, более инновационными и более гибкими. И мы все можем создать будущее, которое мы себе представляем. Мир работает с ServiceNow.
ProProfs
proprofs.com
PropRofs является ведущим поставщиком программного обеспечения SAAS, предназначенного для создания более умных сотрудников и более счастливых клиентов. Благодаря комплексному набору инструментов, включая обучающего производителя, базу знаний, производителя викторины, производителя опроса, CRM и многого другого, PropROF позволяет организациям улучшить обучение, оптимизировать поддержку и повысить удовлетворенность клиентов. Приверженная 100-летней миссии восхищения клиентов, Proprofs обслуживает более 15 миллионов пользователей в 150 странах. Продукты Proprofs включают в себя: - Тренировочный производитель - Производитель викторины - Создатель опроса - Qualaroo Insights - Живой чат - Справочная служба - База знаний - Управление проектом - Pecreel Popups - BigContacts CRM - webinarninja - КУРСЕННЯ Smart Tools Proprofs используются многими компаниями из списка Fortune 500, такими как Sony, Acer, Adobe, Accenture, Cisco & Dell, а также пользователи из ведущих учебных заведений, таких как Phoenix, Harvard & Yale. Сайт занимает более миллиона штук контента на 70+ языках. Это ведущая онлайн -платформа обучения и оценки с крупнейшей в мире библиотекой профессиональных тестов и тестов.
Showpad
showpad.com
Showpad — это ведущая в мире операционная система поддержки (eOS™), которая объединяет отделы продаж и маркетинга для эффективного взаимодействия с покупателями, одновременно генерируя информацию, необходимую для постоянного повышения коэффициентов конверсии. Итоговый результат: с помощью Showpad продавцы заключают больше сделок быстрее. Базовый механизм управления контентом для продаж Showpad позволяет командам по работе с доходами создать курируемый комплексный центр для поиска, управления и распространения высокоэффективного контента в больших масштабах. Для маркетологов Showpad объединяет команды вокруг новейшего фирменного контента с правильным управлением для улучшения внедрения контента и предоставляет аналитическую информацию о нижней части воронки, чтобы команды могли больше инвестировать в правильный контент. Специалисты по предоставлению возможностей используют платформу для обеспечения межфункционального согласования и создания масштабируемых целевых обучающих кампаний. Продавцы имеют доступ ко всем необходимым ресурсам, чтобы позиционировать себя в качестве доверенных консультантов для современных команд закупщиков. Команды закупщиков получают выгоду от продавцов, которые лучше подготовлены к пониманию их уникальных проблем и подключению их к правильному решению в своем портфолио. Сотрудничая с организациями всех размеров и уровней зрелости в более чем 50 странах, Showpad поддерживает стратегическое согласование и эффективность всех отделов продаж. От малого и среднего бизнеса до корпоративных брендов, таких как Dow, GE, Honeywell, Johnson & Johnson и Coca-Cola EuroPacific Partners, Showpad — проверенный инструмент увеличения доходов. Компания Showpad, штаб-квартира которой расположена в Чикаго, штат Иллинойс, и Генте, Бельгия, располагает разнообразной рабочей силой со всего мира.
SkillsBoard
skillsboarding.com
Первая платформа обучения и управления талантами, основанная на навыках, которая привлекает людей посредством личного и сертифицирующего паспорта.
Skillsoft
skillsoft.com
О Skillsoft Skillsoft (NYSE: SKIL) предоставляет преобразующий опыт обучения, который побуждает организации и людей расти вместе. Компания сотрудничает с корпоративными организациями и обслуживает глобальное сообщество учащихся, готовя сегодняшних сотрудников к экономике завтрашнего дня. Благодаря Skillsoft клиенты получают доступ к смешанным, мультимодальным процессам обучения, которые не просто развивают навыки, но и создают более способную, адаптивную и заинтересованную рабочую силу. Благодаря портфолио лучшего в своем классе контента, платформе, которая персонализирована и привязана к потребностям клиентов, технологиям мирового класса и широкой экосистеме партнеров, Skillsoft обеспечивает непрерывный рост и производительность сотрудников и их организаций, преодолевая критические пробелы в навыках и раскрытие человеческого потенциала. Узнайте больше на сайте www.skillsoft.com.
TalentLMS
talentlms.com
TalentLMS - облачная платформа для онлайн-обучения, позволяющая создавать и управлять курсами, тестами и учебными материалами с поддержкой мобильного доступа.
Trainual
trainual.com
Trainual — это платформа для передачи знаний и обучения, на которой растущие команды создают правила того, как они делают то, что делают. С Trainual каждый процесс, политика и процедура для всех ролей и обязанностей в вашем бизнесе легко документируются, организуются, назначаются и доступны для поиска. Результатом является более быстрая адаптация и обучение, более плавное делегирование, согласованные процессы, повышенная подотчетность, и все остаются в курсе ваших потребностей.
WizIQ
wiziq.com
WizIQ LMS предоставляет репетиторам, институтам и организациям комплексное решение для проведения онлайн-занятий в реальном времени и запуска курсов для самостоятельного обучения. WizIQ прост в использовании, доступен по цене и дает учащимся свободу доступа к курсам из любого места и с любого устройства. С помощью WizIQ компании могут запустить собственный портал обучения/обучения под собственным брендом с такими функциями, как виртуальный класс, конструктор курсов, конструктор тестов и оценок, настраиваемое мобильное приложение, электронная коммерция и отчеты.
WorkRamp
workramp.com
WorkRamp — это обучающее облако, созданное для современного предприятия. Благодаря модулям самостоятельного обучения, функциям интерактивного коучинга и надежным схемам сертификации WorkRamp позволяет командам создавать индивидуальный опыт обучения в любом масштабе для сотрудников, клиентов и партнеров. Благодаря WorkRamp обучение легко организовать и развернуть для обучающихся групп, а компании экономят затраты и ресурсы за счет консолидации обучения во всем бизнесе. Узнайте больше, посетив сайт workramp.com.
Zoho Learn
zoho.com
Zoho Learn — это облачная платформа управления знаниями и обучением для бизнеса. С помощью Zoho Learn вы можете централизовать информацию о вашей компании, создавать интерактивные курсы и получать подробные отчеты об успеваемости ваших учащихся. Благодаря мощным функциям для легкого создания контента и совместной разработки, простому в использовании конструктору курсов, встроенным инструментам оценки и мощным отчетам, Learn представляет собой полноценный инструмент обучения для предприятий любого размера.
KodeKloud
kodekloud.com
СТАНЬТЕ ЭКСПЕРТОМ DEVOPS С ПОМОЩЬЮ НАШЕЙ ПЛАТФОРМЫ ДЛЯ ОБУЧЕНИЯ НА ДЕЛЕ. KodeKloud верит в подход обучения на практике. Мы считаем, что такой подход к обучению позволяет нашим студентам полностью раскрыть свой потенциал, что поможет им построить успешную карьеру DevOps.
LearnDash
learndash.com
Самая мощная система управления обучением для WordPress. Создавайте профессиональные увлекательные курсы всего за несколько кликов.
Acadle
acadle.com
Acadle поможет вам создать уникальный опыт обучения в режиме реального времени с помощью простого и интуитивно понятного конструктора академий. Кроме того, он очень удобен для разработчиков и маркетологов благодаря сотням интеграций, веб-перехватчиков и API. Такие функции, как геймификация, таблица лидеров, живые курсы, сертификация и т. д., сделают обучение более интересным и конкурентоспособным. Варианты использования: 1) Академия входящего маркетинга. Запустите бесплатные общественные академии, чтобы привлечь потенциальных клиентов к изучению темы и повысить продажи вашего продукта/услуги. 2) Знакомство с клиентами и партнерами. Вдохновите клиентов/партнеров изучить больше возможностей вашего продукта и понять конкретные преимущества. 3) Обучение сотрудников. Крайне важно, чтобы новые сотрудники получали инструменты и информацию, необходимые для полной реализации своего потенциала, создания академии.
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