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Системы управления корпоративным обучением - Самые популярные приложения - Румыния
Системы управления корпоративным обучением (LMS) играют решающую роль, помогая организациям оптимизировать организацию, мониторинг и контроль инициатив по обучению сотрудников, клиентов и внешних партнеров. Эти системы играют важную роль в управлении специализированными программами обучения, которые включают в себя адаптацию, профессиональный рост и обучение соблюдению требований. Компании используют корпоративные платформы LMS для распределения курсов как для сотрудников, так и для внешних пользователей, отслеживая их продвижение с помощью модулей курса и оценок. Курсы создаются либо с использованием интегрированных инструментов в LMS, либо с помощью специального программного обеспечения для разработки курсов. Выступая в качестве централизованного центра для учебных материалов, корпоративная LMS способствует эффективной доставке контента для развития сотрудников и обучения клиентов, принося пользу как учащимся, так и администраторам.
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ServiceNow
servicenow.com
ServiceNow (NYSE: NOW) делает мир лучше для всех. Наша облачная платформа и решения помогают оцифровать и унифицировать организации, чтобы они могли находить более разумные, быстрые и лучшие способы организации рабочего процесса. Таким образом, сотрудники и клиенты могут быть более связанными, более инновационными и более гибкими. И мы все можем создать будущее, которое мы себе представляем. Мир работает с ServiceNow.
Moodle
moodle.org
Moodle — это многофункциональная, безопасная и масштабируемая система управления обучением с открытым исходным кодом, которая легко интегрируется с другими платформами и может быть настроена для любого метода преподавания или обучения, который вы выберете. Благодаря свежим и интуитивно понятным интерфейсам Moodle предлагает решения, подходящие для K-12, высшего образования, профессионального обучения, корпораций и всех типов корпоративного обучения. От улучшения преподавания и успеваемости учащихся до оптимизации обучения, адаптации и управления соблюдением требований — с помощью Moodle вы создадите более активное и привлекательное пространство онлайн-обучения. Выбирая Moodle, вы получаете выгоду от более чем 20-летнего опыта Moodle в области образовательных технологий и становитесь частью глобального сообщества людей, которым нравится наша платформа онлайн-обучения и наши ценности. Вы можете получить поддержку на наших активных форумах сообщества, получить доступ к сертифицированным интеграциям Moodle и изучить более 2000 плагинов с открытым исходным кодом. Или, чтобы получить экспертную консультацию, комплексную поддержку и услуги, включая настройку и хостинг сайта, настройку и обучение, откройте для себя беспрецедентный опыт и специализированную круглосуточную поддержку через нашу глобальную сеть сертифицированных партнеров и поставщиков услуг Moodle.
Zoho Learn
zoho.com
Zoho Learn — это облачная платформа управления знаниями и обучением для бизнеса. С помощью Zoho Learn вы можете централизовать информацию о вашей компании, создавать интерактивные курсы и получать подробные отчеты об успеваемости ваших учащихся. Благодаря мощным функциям для легкого создания контента и совместной разработки, простому в использовании конструктору курсов, встроенным инструментам оценки и мощным отчетам, Learn представляет собой полноценный инструмент обучения для предприятий любого размера.
AcademyOcean
academyocean.com
Откройте для себя комплексную систему управления обучением (LMS) и программное обеспечение платформы электронного обучения, предназначенное для легкого создания и проведения корпоративных учебных курсов. Попробуйте быструю разработку курса и запланируйте демо-версию уже сегодня! AcademyOcean — это система LMS, которая помогает предприятиям автоматизировать обучение сотрудников, клиентов и партнеров, предоставляя программное обеспечение, которое занимает первое место в своей отрасли по простоте использования (9,9 из 10).
TalentLMS
talentlms.com
TalentLMS — это система управления обучением, созданная для успешного обучения. Созданный для того, чтобы получить «да» от каждого, именно здесь растут великие команды и компании. Благодаря полностью настраиваемому, простому в управлении и приятному в использовании опыту команды могут заниматься обучением, чувствуя себя как дома. TalentLMS позволяет легко обеспечить правильное обучение для любой команды и любого использования, одновременно предоставляя экспертные рекомендации и поддержку на каждом этапе пути. При поддержке Epignosis, мирового лидера в области технологий обучения, TalentLMS ставит перед собой задачу демократизировать обучение, обслуживая более 70 000 команд по всему миру. Одна платформа для всех ваших потребностей в обучении - Собрав все инструменты и материалы обучения в одном удобном месте, TalentLMS также легко интегрируется с приложениями и сервисами, которые вы уже используете, поэтому обучение без перерывов вписывается в вашу рабочую жизнь. Все функции, которые вам нужны, и все, что вам не нужно - Простая в освоении, простая в использовании и приятная в использовании, TalentLMS обладает всеми функциями, необходимыми для быстрого начала работы. Теперь вы получаете полный контроль над своим обучением и можете предложить людям такой опыт обучения, который понравится людям. Как вы будете использовать TalentLMS - Легко создавайте учебные курсы, добавляйте тесты и викторины, а также проводите сеансы в реальном времени. Начните работу еще быстрее, предложив своим командам готовые курсы от TalentLibrary. - Организуйте свое обучение так, чтобы учащиеся не сбивались с пути, а вы справлялись без беспорядка. - Настройте свой учебный центр, продумав каждую деталь, добавив домашнюю страницу и локализовав языки для всех. - Обеспечьте отличный процесс обучения на любом устройстве, добавьте геймификацию для еще лучшего внедрения и оставайтесь на связи с помощью инструментов связи. - Масштабируйте свое обучение, автоматизируя задачи, создавая субаккаунты и анализируя результаты с помощью отчетов.
Juno Journey
junojourney.com
Juno Journey — это LMS, которую наиболее быстрорастущие компании мира используют для создания программ обучения и развития, которые нравятся сотрудникам и партнерам и которые способствуют повышению прибыли.
Trakstar Learn
learn.trakstar.com
Learn — это простая в использовании и отмеченная наградами платформа онлайн-обучения. Обеспечьте своим сотрудникам и менеджерам возможность обучения, где бы они ни находились. Создавайте высокопроизводительные команды с помощью последовательного, красивого и простого в использовании онлайн-обучения с помощью Trakstar Learn. Мы упрощаем адаптацию сотрудников, создание курсов, добавление тестов и отслеживание результатов. Загрузите свои файлы и за считанные минуты создайте онлайн-курс, который можно назначить любой группе пользователей. Получите демо-версию Learn сегодня! Learn — это платформа онлайн-обучения сотрудников, клиентов и партнеров. Наша система управления обучением (LMS) помогает компаниям адаптировать и обучать сотрудников, используя их собственный контент или контент из нашей библиотеки контента.
PrimePay
primepay.com
PrimePay упрощает расчет заработной платы и управление персоналом для малого и среднего бизнеса. Мы объединили 37-летний опыт и неустанную приверженность обслуживанию в интеллектуальной, универсальной платформе HCM. Платформа, определяемая возможностями и предназначенная для обеспечения исключительных
Oneteam
oneteam.io
Знакомство с Oneteam. Возможно, вас не удивит тот факт, что общение с вашими нерабочими сотрудниками является серьезной проблемой. Они разбросаны по разным местам, не сидят за компьютером, не имеют служебного адреса электронной почты и часто работают только неполный рабочий день, и это лишь несколько причин. Методы старой школы, такие как интранет, рассылка электронной почты, бумажные руководства и доски объявлений, больше не подходят. Они создают то, что мы называем
Disco
disco.co
Раскройте потенциал своего учебного сообщества с помощью Disco. Оптимизируйте регистрацию участников, используйте помощь искусственного интеллекта и получайте полезную информацию с помощью отмеченной наградами платформы Disco. Disco была названа одной из самых инновационных компаний в сфере образования (2023 г.) и стартапом года в сфере образовательных технологий по версии EdTech Breakthrough Awards.
CLASSUM
classum.com
Благодаря облачной платформе, где участники курса могут общаться через публикации, сеансы в прямом эфире, чаты и уникальные взаимодействия, CLASSUM предлагает беспрепятственное общение для улучшения любой среды обучения, онлайн или лично. --- CLASSUM был основан в 2018 году Черин Ли и Юджин Чой, двумя студентками Корейского института передовых наук и технологий (KAIST), для решения проблем, с которыми они столкнулись в процессе обучения. Спустя всего 3 года CLASSUM теперь используется более чем 3700 учреждениями в 23 странах мира и продолжает преодолевать коммуникационные барьеры и создавать среду обучения, способствующую росту и сотрудничеству. В число пользователей входят такие учреждения, как KAIST, Университет Йонсей и Женский университет Ихва, а также глобальные корпорации, включая LG, Samsung Electronics, Shiseido, Hyundai, World Vision и Prudential. Наша цель — объединить учащихся и преподавателей в пространстве, где они смогут свободно и комфортно общаться. Мы хотим создавать и расширять пространства, где здоровое взаимодействие и сотрудничество могут происходить естественным образом внутри и за пределами класса. Учащиеся могут свободно взаимодействовать в CLASSUM, участвуя в вопросах и ответах и дискуссиях с помощью текстовых сообщений и других средств массовой информации, которые соответствуют их коммуникативным потребностям в эпоху цифровых технологий. Преподаватели, использующие CLASSUM для общения со своими учениками, отмечают повышение вовлеченности учащихся и сокращение объема административной работы. В апреле 2021 года CLASSUM привлекла серию A на сумму 6 миллионов долларов под руководством Pearl Abyss Capital и Storm Ventures вместе с существующими инвесторами Big Basin Capital и Smilegate Investment. Наш основатель и генеральный директор, Черин Ли, недавно была признана членом азиатского рейтинга Forbes 30 до 30 лет 2021 года за инновационный подход CLASSUM к коммуникативным проблемам в образовании. CLASSUM также был выбран в качестве одного из GSV Cup еще в 2020 году, который подчеркивает вдохновляющие стартапы в области образовательных технологий и талантов на шести континентах.
FLOWSPARKS
flowsparks.com
Группа FLOWSPARKS имеет многолетний опыт разработки цифровых обучающих модулей. Благодаря этому замыслу на свет появился полноценный пакет FLOWSPARKS Suite. Вы можете легко разработать интерактивное электронное обучение, объединив форматы обучения, интеллектуальные шаблоны и интеллектуальные программы в инструменте разработки FLOWSPARKS. Свяжите это с нашей обширной системой управления обучением (LMS), и у вас будут все средства, необходимые для создания наилучшего опыта цифрового обучения. Или выберите FastPass для тех, кто ищет беспрепятственную регистрацию посетителей. Кроме того, мы гарантируем наилучшую поддержку для каждого клиента.
RedSeed
redseed.com
RedSeed LMS — лучшее в мире комплексное решение для электронного обучения. Вся система управления обучением RedSeed была создана для стимулирования изменения поведения с помощью так называемого «цикла обратной связи коучинга», который обеспечивает качественное взаимодействие коучинга, о котором вы можете сообщить. В сочетании с растущей библиотекой курсов; продажи, обслуживание, социальные навыки, благополучие, лидерство и соблюдение требований, повышение квалификации всего вашего бизнеса — это легко! Воспользуйтесь нашими готовыми обучающими пакетами или создайте свои собственные пути обучения с помощью наших гибких средств автоматизации и простого в использовании интерфейса. Работая с нашей командой экспертов по обучению, мы поможем вам разработать программу обучения, соответствующую результатам вашего бизнеса, чтобы вы знали, что получаете максимальную отдачу от своих инвестиций. Мы также уделяем большое внимание тому, чтобы вы получали максимальную отдачу от RedSeed LMS, поэтому каждый клиент RedSeed получает пожизненного специального менеджера по успеху для своей учетной записи - без каких-либо дополнительных затрат! Подробности на сайте: www.redseed.com.
Auzmor Learn
auzmor.com
Auzmor Learn — это надежное решение для управления обучением, которое позволяет легко назначать обучение и отслеживать прогресс сотрудников. Его интуитивно понятный конструктор курсов упрощает создание контента, а библиотека готовых курсов предлагает обучение и повышение квалификации, необходимые вашим сотрудникам. https://auzmor.com/
GTM Buddy
gtmbuddy.ai
GTM Buddy — это платформа для увеличения доходов, которая позволяет командам по работе с доходами обеспечивать устойчивый рост доходов. GTM Buddy стремится создать новое поколение более умных продавцов. Представьте себе мир, в котором ИИ заботится о маркировке и показе нужного контента в нужное время, чтобы помочь продавцам прямо там, где они находятся. 𝑱𝒖𝒔𝒕-𝒊𝒏-𝑻𝒊𝒎𝒆 𝑬𝒏𝒂𝒃𝒍𝒆𝒎𝒆𝒏𝒕 — это секретное оружие продавца для превышения квоты, помогающее представителям делиться контентом, отвечающим на актуальные вопросы покупателей, приходить подготовленными к важным встречам и тратить больше время фактически продается за счет сокращения ручной работы.
7taps
7taps.com
Компания 7taps стала пионером концепции эффективного внедрения микрообучения в сфере L&D предприятия 3 года назад, и мы продолжаем доминировать в этой сфере. Мы уникально предлагаем молниеносную и высококачественную разработку микрообучения, которая позволяет вам общаться с учащимися, где бы они ни находились. Научно-обоснованная методология 7taps обеспечивает не только эффективное усвоение знаний, но и их длительное сохранение.
Schoox
schoox.com
Schoox — это программное обеспечение для обучения на рабочем месте, ориентированное на людей. Люди не винтики, и Schoox был разработан с учетом того, как люди на самом деле учатся. Мы поддерживаем интерес учащихся, позволяя вам предоставлять больше видов контента, где бы они ни находились, от линии фронта до корпоративного офиса. А делая обучение простым, доступным, полезным и увлекательным, мы помогаем вам заинтересовать всех своим карьерным ростом. Учащиеся могут «повысить» свои навыки, расти на работе и успевать больше, а вы можете измерить влияние их выдающихся достижений. Schoox объединяет инструменты обучения, контента, вовлечения, развития талантов и влияния на бизнес в одно комплексное решение, которое побуждает учащихся взаимодействовать с соответствующим контентом для развития навыков через современные и интуитивно понятные пользовательские интерфейсы.
LearnUpon
learnupon.com
LMS (программное обеспечение для управления обучением) LearnUpon позволяет вам предоставлять увлекательный опыт обучения, который влияет на то, что важно — производительность, удержание и рост. Предоставьте своим командам инструменты для предоставления увлекательного опыта обучения, который повлияет на то, что важно — производительность, удержание и рост — с помощью LearnUpon.
GoSkills
goskills.com
GoSkills — это ведущая платформа онлайн-обучения, предназначенная для предоставления интерактивного, персонализированного и захватывающего опыта обучения. Объединив мощную систему управления обучением (LMS) и передовую платформу обучения (LXP) в единый центр, GoSkills дает организациям возможность создавать и управлять увлекательным опытом обучения, который повышает качество их программ обучения. Используя возможности искусственного интеллекта (ИИ), GoSkills облегчает поиск и создание персонализированного учебного контента. Встроенный в платформу конструктор курсов и помощник искусственного интеллекта Genie упрощают создание курсов, позволяя любому человеку быстро и эффективно создавать безупречные курсы. GoSkills может похвастаться отмеченной наградами библиотекой, состоящей из более чем 100 бизнес-курсов, все из которых проводятся известными экспертами отрасли. Курсы разрабатываются индивидуально, курируются, создаются собственными силами и регулярно обновляются, чтобы обеспечить соблюдение стандартов высокого качества на каждом уровне. В каждом курсе используется игровой подход к микрообучению, гарантирующий, что обучение будет одновременно приятным и эффективным, тем самым повышая вовлеченность и удержание знаний.
eduMe
edume.com
eduMe — это учебная платформа для сотрудников, работающих на переднем крае. Мы сотрудничаем с глобальными компаниями розничной торговли, гостиничного бизнеса, здравоохранения, производства, услуг по запросу и логистикой по всему миру, включая Uber, Marriott, Kering и Blue Cross Blue Shield, чтобы беспрепятственно предоставлять иммерсивное обучение потребительского уровня в процессе работы. что позволяет им улучшить адаптацию, эффективность и удержание сотрудников при меньших затратах. eduMe интегрирован в инструменты управления персоналом и коммуникации, которые ваши сотрудники уже используют, такие как Workday, Microsoft Teams, Beekeeper и Fountain, и доступ к ним можно получить одним касанием, что означает, что обучение встречается с ними в цифровом потоке, в котором они уже находятся, с минимальными трениями и максимальная вовлеченность. Легко и быстро создавать, благодаря новаторским форматам, созданным для привлечения современных учащихся, eduMe повышает показатели завершения уроков и, вместе с этим, вашу способность успешно стимулировать изменение поведения, улучшать качество обслуживания сотрудников (и клиентов), производительность, безопасность, соблюдение требований и удержание, для более плавного операций и более здоровой прибыли. eduMe — сертифицированный партнер Workday, а инвестором — Workday Ventures. У него есть офисы в Лос-Анджелесе, США, и в Лондоне, Великобритания. Узнайте больше на сайте www.edume.com.
Shieldbyte LMS
shieldbytelms.com
Платформа ShieldbyteLMS предоставляет глобальным организациям возможность проводить корпоративное обучение сотрудников Upright. Это упрощает расширение знаний сотрудников в области управления, рисков, безопасности и соответствия требованиям для сотрудников по всему миру. Курсы электронного обучения и тесты для самостоятельного обучения, доступные где угодно по доступным моделям подписки, отвечают вашим потребностям в обучении и развитии. ShieldbyteLMS — это интегрированная платформа LMS с предварительно настроенными курсами и возможностью размещения вашего контента (BYOC). Оно улучшает прогресс сотрудников и улучшает видимость производительности с помощью показателей, тестов и значков, а также подтверждает их сертификатами. Наша практика Academy Excellence позволяет организациям решать эти проблемы, создавая и предоставляя возможности обучения мирового класса, выступая в качестве ключевой опоры в любой успешной трансформации навыков. Он обеспечивает плавную визуализацию интеллектуального капитала с помощью панели управления для совместной работы и эволюции курса.
BrainCert
braincert.com
BrainCert упрощает процесс электронного обучения и помогает проводить высокоэффективное обучение с измеримыми результатами, которые ускоряют масштабный рост ваших сотрудников, партнеров и клиентов. Платформа BrainCert предназначена для проведения онлайн-обучения любого типа: от создания, маркетинга и продажи курсов, тестов, продуктов и живых занятий до конкретных случаев использования, таких как создание и проведение оценок для академических и сертификационных нужд, обучение соблюдению требований, улучшение навыков на рабочем месте. , экзамены под контролем, обучение клиентов и партнеров, а также сотрудничество в режиме реального времени с использованием интегрированного виртуального класса. BrainCert включает более 300+ премиальных функций и богатую интеграцию для создания и предоставления увлекательного обучения с использованием геймификации, сертификатов и значков, досок, схемы обучения, заданий, целевых страниц, маркетинга по электронной почте, автоматизации, отчетов и аналитики и многого другого! Безопасность и соответствие требованиям находятся в центре платформы корпоративного уровня BrainCert. Мы сертифицированы по SOC2 Type II и ISO 27001:2013 и соответствуют требованиям HIPAA и GDPR.
Teachfloor
teachfloor.com
Teachfloor — это платформа социального обучения, предназначенная для повышения вовлеченности и улучшения сохранения знаний с помощью интерактивных функций. Интуитивно понятные инструменты создания курсов и гибкая система управления обучением упрощают создание и реализацию динамичных программ обучения. Преимущества: - Увеличение вовлеченности: содействие сотрудничеству и обмену знаниями с помощью социальных функций. - Упрощенное создание курсов: интуитивно понятные инструменты позволяют эффективно разрабатывать интересный контент. - Персонализированное обучение: учитывайте разнообразные стили обучения с помощью мультимедийных и интерактивных элементов. - Постоянная поддержка: выделенная поддержка клиентов обеспечивает плавное обучение. Teachfloor дает вам возможность: - Предоставлять эффективные программы обучения, которые находят отклик у учащихся. - Развивать среду совместного обучения для сохранения знаний. - Достигайте своих целей обучения с помощью комплексной и удобной платформы. Раскройте возможности социального обучения с помощью Teachfloor!
JoomlaLMS
joomlms.com
JoomLMS — это многофункциональная система управления обучением с множеством полезных инструментов онлайн-обучения для преподавателей и учащихся, которые можно найти в гораздо более дорогих решениях LMS. JoomLMS была включена в список лучших академических LMS независимой исследовательской и консалтинговой организацией Talented Learning, а также была отмечена наградами Great User Experience и Rising Star Awards независимой платформой обзора программного обеспечения FinancesOnline. Интерфейс LMS чистый, лаконичный и с ним легко работать. - Совместимость со SCORM и AICC, - Совместимость с мобильными устройствами, - Мобильные приложения для iOS и Android, - Конструктор курсов, - Современный макет, - Тестирование и тестирование, - Несколько ролей пользователя, - Поддержка нескольких платежных систем, - Инструменты социального сотрудничества, - Широкий выбор ряд отчетов, - импорт/экспорт данных. Все курсы создаются с помощью встроенного конструктора курсов. Преподаватель или администратор LMS переходит от шага к шагу, заполняя все необходимые поля. Все учебные материалы загружены в соответствующие разделы JoomLMS. Вы можете загрузить учебные материалы (документы, видео, ссылки, презентации и т. д.) по одному или импортировать пакет SCORM/AICC. JoomlaLMS совместима с SCORM 1.2 и 2004 и отлично работает с любым инструментом разработки, поддерживающим эти форматы. Для оценки знаний учащихся предусмотрена викторина с 13 типами вопросов. Также можно импортировать вопросы или добавлять вопросы из пула вопросов (например, если вы создаете итоговый тест). После загрузки всех материалов курса их можно объединить в схемы обучения. JoomLMS содержит ряд отчетов для представления огромного количества информации. Преподаватель может проверить, кто и когда получил доступ к материалам электронного обучения, и связаться со студентами, если они не уделяют учебе достаточно времени; проверить, какие вопросы и пути обучения потребовали больше всего времени, и при необходимости пересмотреть их; статистика загрузки документов дает представление о типах востребованных материалов. JoomLMS позволяет создавать задания и при необходимости назначать их определенной группе учащихся. Также в разделе представлена статистика выполнения задач. Например, преподаватель может проверить, выполнил ли ученик задание, поставить ему оценку и отправить этому ученику уведомление по электронной почте. Оцененные задания можно добавить в журнал оценок вручную. Цена JoomLMS основана на модели «цена за активного учащегося». По лицензии учитываются только студенты, зачисленные хотя бы на один курс, преподаватели и администраторы LMS не учитываются. Стоимость JoomLMS начинается от $299 в год. Также есть возможность приобрести бессрочную лицензию и использовать систему LMS пожизненно. Лучший способ познакомиться с системой и решить, соответствует ли она потребностям школы, — протестировать ее самостоятельно, тем более что компания предлагает 30-дневную бесплатную пробную версию без необходимости предоставления данных кредитной карты. Чтобы попробовать JoomlaLMS, вам необходимо отправить запрос на сайт JoomLMS www.joomlms.com.
Innform
innform.io
Innform LMS — это универсальный инструмент онлайн-обучения для современных команд. Клиенты могут попробовать Innform Pro бесплатно в течение 14 дней без необходимости использования кредитной карты. Благодаря отмеченному наградами дизайну Innform компании могут создавать, назначать и отслеживать обучение своих сотрудников из одного места и быстро приступить к работе благодаря мощным инструментам Innform и быстрой поддержке. С помощью Innform администраторы могут создавать увлекательные учебные курсы с использованием видео, SCORM, PDF, презентаций Powerpoint и викторин. А благодаря своим функциям, ориентированным на учащихся, таким как геймификация, Innform привлекает учащихся к постоянному изучению учебных материалов и связывает их с преподавателями для получения практического опыта.
BigSpring
bigspring.ai
BigSpring — это платформа для облегчения работы на базе искусственного интеллекта. Наш ориентированный на людей подход постоянно охватывает продажи, партнеров, команды и всех остальных в темпе инноваций. Мы помогаем быстро демонстрировать соответствующий контент нужным людям, поддерживаем обучение, а также предоставляем ценную информацию, чтобы вы могли масштабировать передовые методы, чтобы каждый человек понравился вашему наиболее эффективному сотруднику. Охват BigSpring распространяется по всему миру благодаря таким клиентам, как Google, Cisco, Pfizer, HSBC и другим.
Nvolve
nvolvegroup.com
Nvolve помогает компаниям, занимающимся производством, цепочками поставок и здравоохранением, ускорить путь к совершенствованию рабочей силы и операционной деятельности, отказываясь от бумажных рабочих инструкций, СОП и контрольных списков и обеспечивая улучшения в области устойчивого развития, производительности, качества и безопасности. Сюда входят наши инструменты управления документами с помощью Tablet eSign, быстрого обучения на основе видео и инструментов смешанного обучения. В дополнение к этому Nvolve Marketplace предоставляет вам доступ к широкому спектру партнерских решений, которые уже интегрированы с Nvolve и готовы к использованию. Ваш путь к подключенной рабочей силе начинается с обучения и развития, но повышает ценность всего вашего бизнеса. Подключенная рабочая сила меняет способ управления фабриками и цепочкой поставок по многим функциям и работает лучше всего, когда она включена в более широкую программу повышения квалификации персонала и операционной деятельности, позволяющую вам сделать все правильно. Первый раз и каждый раз! Nvolve предназначена для: • Обучение и развитие • ESG и устойчивое развитие • Качество и эксплуатационные расходы • Здоровье и безопасность • Техническое обслуживание и эксплуатация • Человеческие ресурсы Платформа Nvolve, доступная на 12 различных языках, аккредитована по стандарту ISO 27001:2017 и подтверждена GAMP5 в соответствии с применение европейских правил EMA и FDA США, регулирующих проверку компьютерных систем.
BenchPrep
benchprep.com
BenchPrep — это отмеченная наградами обучающая платформа, специально созданная, чтобы помочь кандидатам чувствовать себя более уверенно и подготовиться к сертификационному тесту, одновременно ускоряя рост доходов компаний. Многие ведущие мировые ассоциации, органы по сертификации и обучающие компании доверяют BenchPrep реализацию своих онлайн-программ обучения, включая ACT, AAMC, ASCM, CFA Institute, CompTIA, GMAC, ISACA, McGraw-Hill Education, Springer Publishing и другие. Более 8 миллионов учащихся использовали BenchPrep для достижения академических и профессиональных успехов. Чтобы узнать больше, посетите www.benchprep.com.
Beeline
beeline.life
«Билайн» — это современная платформа обучения и обмена знаниями, которая максимально упрощает создание и эксплуатацию академии цифрового или смешанного обучения для вашего бизнеса.
Cloud Assess
cloudassess.com
Расширьте возможности своих сотрудников с помощью нашей платформы обучения и оценки в режиме реального времени, которая предназначена для высокопроизводительных организаций и поставщиков высшего образования, ориентированных на повышение квалификации. Наша платформа смешанного обучения предназначена для сотрудников, работающих на переднем крае, и позволяет проводить мобильное обучение техническим и мягким навыкам на ходу. Будь то онлайн, в классе, под руководством тренера или ориентированное на оценку, наше гибкое решение оптимизирует обучение для обеспечения безопасности, соответствия требованиям и роста. В отличие от обычных систем управления обучением, Cloud Assess поддерживает проведение практических оценок, обеспечивая подлинное развитие навыков для текущих и будущих потребностей. Выявите пробелы и риски с помощью нашей Матрицы навыков и получите полную гибкость в проектировании с помощью наших инструментов разработки. Профессиональные клиенты получают максимальную эффективность благодаря автоматизации, системе единого входа и интеграции со сторонними организациями. Наша обширная учебная библиотека, доступная каждому БЕСПЛАТНО, включает тысячи бесплатных курсов для различных секторов и должностей. Благодаря аккредитованному контенту и практическим оценкам, доступным для учетных записей Pro, мы упрощаем повышение квалификации. Преобразуйте свою команду, сделав непрерывное обучение повседневной рутиной. Изучите бесплатные курсы на сайте cloudassess.com/course-library и начните устранять пробелы в навыках уже сегодня!
RomyLMS
romylms.com
RomyLMS — новый игрок на рынке LMS. Они сосредоточились на основной функциональности, а не на модных функциях. Это позволило системе оставаться интуитивно понятной и простой в использовании. С помощью RomyLMS вы можете вводить материалы курса, назначать их пользователям и отслеживать прогресс этих пользователей. Система имеет надежную отчетность и элементы геймификации. Мы также разработали систему с учетом мобильных устройств, поэтому она полностью адаптирована для мобильных устройств.
Centrical
centrical.com
Centrical — это платформа повышения эффективности работы сотрудников на базе искусственного интеллекта, которая обеспечивает лучшее в своем классе качество обслуживания клиентов ведущих мировых брендов благодаря успеху и росту агентов на переднем крае. Платформа обеспечивает унифицированный опыт работы сотрудников с управлением производительностью в режиме реального времени, адаптивным микрообучением, коучингом на основе искусственного интеллекта, управлением качеством и VoE с помощью геймифицированного решения, которое помогает организациям повысить производительность и продажи, сократить расходы, сократить отток сотрудников и повысить удовлетворенность клиентов. . Centrical была основана в 2013 году и обслуживает клиентов в 150 странах на 40 разных языках. У Centrical есть офисы в Нью-Йорке, Тель-Авиве и Лондоне, а в число клиентов входят ведущие транснациональные корпорации, такие как Microsoft, Tele Performance, Synchrony Financial и другие.
Paycor
paycor.com
Paycor дает лидерам возможность модернизировать каждый аспект управления людьми, чтобы они могли сосредоточиться на том, что действительно важно: создании успешных команд. Унифицированное решение HCM гарантирует, что данные сотрудников находятся в одном месте, поэтому вам никогда не придется переключать платформы, получать доступ к нескольким системам или повторно вводить информацию. Автоматизируйте утомительную работу, снизьте риски, связанные с соблюдением требований, повысьте эффективность, дайте сотрудникам возможность контролировать свое финансовое состояние и получите более глубокое понимание вашего бизнеса с помощью надежной аналитики и идей.
BizLibrary
bizlibrary.com
В BizLibrary мы стремимся повысить квалификацию сотрудников, создать лучшие места для работы и внести свой вклад в построение более сострадательного и компетентного будущего. Мы каждый день стремимся к достижению этих целей, поддерживая потребности организаций в обучении и развитии с помощью наших инновационных платформ, лучшего в своем классе контента и непревзойденной стратегической поддержки. Благодаря L&D на базе BizLibrary сотрудники получают навыки, необходимые для работы сегодня, и готовы решать новые задачи завтра.
BrainStorm
brainstorminc.com
Обеспечьте свою команду единственной платформой обучения, специально созданной для внедрения программного обеспечения. Ускорьте адаптацию, сократите поддержку, углубите взаимодействие и расширьте использование. Независимо от того, являетесь ли вы поставщиком решений, привлекающим новых клиентов, ИТ-командой, которой нужен более масштабируемый способ управления обучением конечных пользователей, или командой L&D, ориентированной на адаптацию сотрудников к технологическому стеку компании, BrainStorm облегчит вашу работу и ваши результаты. лучше. Активируйте темных пользователей. BrainStorm — единственная обучающая платформа, которая активно ориентирована на лицензированных пользователей, которые еще не вошли в систему. Когда вы конвертируете темных пользователей, ваше влияние на использование меняется от постепенного к экспоненциальному. Ускорьте внедрение. Не просто учите пользователей тому, как, а учите их, когда и зачем использовать функции и приложения. BrainStorm создан для автоматизации обучения, которое побуждает людей менять методы работы. Расширьте использование функций. Обеспечьте более глубокое и широкое внедрение функций. Помогите большему количеству пользователей выйти за рамки основ и интегрировать свои инструменты в повседневные рабочие процессы. Особенности BrainStorm: * Целевые коммуникации. Привлекайте и активизируйте незаинтересованных учащихся посредством своевременной коммуникации, которая вдохновляет пользователей на действия. * Ролевое обучение: потоки пользовательского контента, организованные по группам, гарантируют, что правильный контент будет предназначен для нужной аудитории. * Создание курсов: загружайте и объединяйте свои учебные материалы в BrainStorm Flows™ — адаптивные рабочие процессы, которые обеспечивают актуальное и своевременное обучение каждому учащемуся. * Ветвление: добавляйте разветвления в любой поток, чтобы создать персонализированный опыт обучения, соответствующий тому, что пользователь хочет изучать дальше. * Пакеты контента: BrainStorm содержит сотни готовых обучающих программ, которые вы можете использовать или изменять, чтобы вы могли сразу же приступить к делу. Отчетность. Узнайте, что приводит к изменению поведения, с помощью динамических отчетов.
D2L Brightspace
d2l.com
Освободитесь от ограничений LMS с помощью D2L Brightspace, инновационной образовательной платформы, созданной, чтобы помочь вам создавать высоко персонализированный опыт, который раскрывает потенциал учащихся в больших масштабах. Brightspace создан для обучения на всех этапах жизни — от первых дней учебы в школе до высшего образования и за его пределами. - K–12: Создайте современный и гибкий учебный процесс, который понравится учащимся и родителям. - Высшее образование: создавайте высоко персонализированный опыт обучения, раскрывающий потенциал. - Корпоративный: проводите обучение сотрудников, клиентов или партнеров. - Ассоциации: превратите образование и обучение в свое конкурентное преимущество. Оцифруйте свои курсы. Легко модернизируйте свои занятия в классе с помощью простых в использовании технологий и внедрите цифровые инструменты, которые обычно присутствуют в лучших современных системах управления обучением. Оптимизируйте свои результаты. Начните легко и масштабно внедрять персонализированное обучение. Принимайте более разумные решения в области преподавания на основе данных, экономьте время за счет автоматизации задач и повышайте вовлеченность учащихся. Преобразуйте свой опыт Когда вы будете готовы, Brightspace может использовать расширенные методы обучения, которые еще больше персонализируют опыт. От обучения, основанного на мастерстве, до моделей, основанных на компетенциях, надежные возможности Brightspace будут поддерживать самые передовые подходы к онлайн- или смешанному обучению. Раскройте возможности партнерства. Получите опыт, соответствующий вашим потребностям на каждом этапе вашего пути. Мы согласовываем нашу поддержку, технические и стратегические консультации с вашими целями, чтобы вы могли максимально эффективно использовать Brightspace. Независимо от того, являетесь ли вы новым или постоянным клиентом, мы здесь, чтобы помочь.
Coassemble
coassemble.com
Coassemble — это мощная и интуитивно понятная платформа, позволяющая организациям создавать и проводить качественное онлайн-обучение. Первый в своем роде Coassemble сочетает в себе удобную для пользователя систему управления обучением и выдающиеся возможности быстрой разработки. С помощью Coassemble организации могут создавать и проводить онлайн-обучение на единой интегрированной платформе.
Degreed
degreed.com
Есть ли у вас навыки, которыми можно заняться завтра? Degreed объединяет обучение и карьерный рост с возможностями для бизнеса посредством единого гибкого опыта развития навыков, поэтому ваша организация и ваши сотрудники всегда готовы преодолеть следующее большое препятствие.
Docebo
docebo.com
Docebo — это самая мощная в мире платформа обучения, интуитивно понятная для администраторов, интересная для учащихся и преобразующая бизнес. Ключевые отличия включают в себя: - Возможность предоставления гиперперсонализированного опыта обучения различным аудиториям, включая сотрудников, клиентов и партнеров. Все эти возможности могут иметь уникальный бренд и централизованно управляться с единой платформы. - Самые передовые в отрасли возможности искусственного интеллекта. Клиенты могут автоматизировать ручные задачи, такие как регистрация, переводы и категоризация контента. Благодаря генеративному искусственному интеллекту, созданному для обучения, клиенты могут создавать эффективные учебные материалы всего за несколько кликов. - Возможность масштабирования вместе с вашей организацией по мере расширения охвата новых и более крупных аудиторий, географических, языковых и т. д. - Мобильное приложение и интеграция со всем основным программным обеспечением, включая Salesforce и Microsoft Teams.
Engagedly
engagedly.com
Engagedly — это программное обеспечение для анализа производительности, которое включает в себя элементы вовлеченности сотрудников. Это простой, но гибкий и достаточно мощный инструмент для работы с быстрорастущими компаниями любого размера. Запросите демо!
Go1
go1.com
Go1 — глобальный агрегатор контента с самой разнообразной в мире библиотекой курсов развития и тренингов для профессионалов. Благодаря одной подписке руководители L&D могут доставлять нужный контент нужному сотруднику в нужное время с помощью инструментов обнаружения и курирования на базе искусственного интеллекта от более чем 250 ведущих отраслевых поставщиков контента. Наша интеграция с более чем 70 ведущими учебными платформами и приложениями для рабочих мест позволит вашим командам воспользоваться преимуществами Go1 через существующие решения.
LearnWorlds
learnworlds.com
LearnWorlds — это легкая система управления обучением, которая позволяет компаниям предоставлять клиентам, сотрудникам и партнерам исключительные возможности электронного обучения. От SaaS-единорогов, таких как Brevo и Lokalise, до международных организаций, таких как Unicef и ООН, и от глобальных производителей, таких как Yamaha и LG, до различных учреждений, таких как Фонд Обамы и Фонд Кардано, более 9000 компаний назвали LearnWorlds своей предпочтительной LMS с Создано более 2 миллионов конечных пользователей и более 300 тысяч курсов; вот почему. Поместите пользователей в центр вашей академии Сегментируйте своих пользователей и создавайте персонализированные пути обучения в соответствии с их потребностями. Предоставляйте учащимся доступ только к актуальному контенту, обеспечивая бесшумность их пути и безопасность ваших данных. Привлекайте учащихся к разнообразным учебным мероприятиям — видео, электронным книгам, аудио, SCORM, викторинам, экзаменам, сертификации и многому другому! Сосредоточьтесь на том, что вы делаете лучше всего - LearnWorlds поддерживает более 4000 интеграций, упрощающих ваши повседневные процессы. - Продолжайте использовать существующий технологический стек и подключайтесь к LearnWorlds через API или веб-перехватчики. - Отмеченная наградами команда поддержки клиентов и преданный своему делу менеджер по работе с клиентами помогут вам достичь ваших целей. Обеспечьте безопасность и соответствие требованиям вашей академии - Поддерживать соответствие GDPR и соблюдать требования SSO для максимальной защиты данных. - Будьте спокойны с академией, которая бесперебойно выполняет 8 ежедневных резервных копий и обеспечивает бесперебойную работу сервера на уровне 99,95%. - Создавайте собственные роли пользователей и сопоставляйте доступ и разрешения с обязанностями. Прекрасная академия, которая принадлежит только вам - LearnWorlds предлагает полную функциональность White Label для брендинга вашей академии. Используйте наш ведущий в отрасли конструктор сайтов, чтобы легко создавать и настраивать свое присутствие в Интернете без программирования. Принимайте решения на основе данных в реальном времени - Анализируйте показатели и ключевые показатели эффективности с помощью надежного встроенного Центра отчетов для отслеживания взаимодействия с контентом. Принимайте меры в зависимости от прогресса учащегося. Автоматически делитесь пользовательскими отчетами с заинтересованными сторонами. Монетизируйте свой опыт - Продавайте онлайн-курсы, пакеты и членство, зарабатывайте деньги и безопасно принимайте платежи через глобальные и местные платежные шлюзы. Если у вас все еще есть вопросы, наш отдел продаж всегда готов помочь вам принять обоснованное решение относительно системы управления обучением, которая вам действительно нужна.
MangoApps
mangoapps.com
Вовлекайте, волнуйте и объединяйте всю свою компанию! MangoApps — это унифицированная платформа для взаимодействия с сотрудниками, объединяющая интрасеть, обучение, командную работу и управление контентом в информационной панели и рабочем пространстве. Наш удобный, бесконечно настраиваемый подход вписывается в то, как ваша компания уже ведет бизнес, создавая единый цифровой центр, который устраняет разрыв между вашим рабочим столом и рядовыми сотрудниками. Сотрудники могут найти всю необходимую им информацию о компании, а также инструменты общения и совместной работы на настраиваемой информационной панели на основе виджетов, которая служит единым источником достоверной информации. Наш продукт подходит для команд любого размера в различных отраслях и обладает всеми функциями безопасности, необходимыми для развертывания в масштабе предприятия. Интерфейс MangoApps основан на современных социальных сетях с тредами, комментариями, реакциями в виде смайлов, а также группами команд и проектов. Таким образом, сотрудники наших клиентов сразу же находят его интуитивно понятным и удобным для пользователя. Кроме того, размещение всех этих инструментов и интеграция с большинством других корпоративных и корпоративных инструментов экономит время и избавляет от разочарований. Имея фирменный знак вашей компании, ваша команда может даже не осознавать, что MangoApps — это внешний инструмент: оно кажется естественной частью их дня и рабочего процесса. Сегодня слишком многие организации полагаются на устаревшие интрасети и средства связи, теряя время и информацию в «черную дыру», которой является почтовый ящик электронной почты. MangoApps дает вам уникальную возможность объединить все ваши команды, от рядовых сотрудников до корпоративных офисов, в один центральный узел, который будет держать их всех в курсе событий и быть на высоте.
Mineral
trustmineral.com
Компания Mineral, которой доверяют более 1 миллиона компаний, является лидером в области управления персоналом и соблюдения требований для растущего бизнеса. Наши проактивные решения избавляют сотрудников отдела кадров от догадок и соблюдения требований, обеспечивая клиентам спокойствие. Мы объединяем данные, технологии и человеческий опыт для внедрения инноваций и индивидуального руководства. Решения Mineral включают в себя онлайн-обучение сотрудников, создание справочников и наборов инструментов, живые экспертные консультации от команды экспертов по персоналу, а также обширную библиотеку ресурсов с удобной для пользователя информацией о соблюдении требований и передовыми практиками управления персоналом, созданную для экономии времени и денег организаций, включая бесплатные вебинары и руководства. и контрольные списки. Сеть партнерских отношений Mineral позволила ей создать крупнейшее HR-сообщество в США. Компания Mineral ранее была известна как объединенное предприятие ThinkHR и Mammoth. Для получения дополнительной информации посетите www.trustmineral.com и подпишитесь на нас в Твиттере @Trust_Mineral.
Open LMS
openlms.net
Open LMS — это гибко настраиваемая система управления обучением (LMS), которая масштабируется в соответствии с целями вашей организации. Мы помогаем тысячам клиентов по всему миру, от промышленности до высшего образования, предоставляя учащимся знакомый опыт, передовые экосистемные инструменты, подробные отчеты и данные, авторскую разработку внутри приложений, пути обучения, а также обучение и отчетность по соблюдению требований. Являясь крупнейшим в мире коммерческим поставщиком услуг хостинга и поддержки Moodle™ с открытым исходным кодом, поддерживаемым Amazon Web Services (AWS), Open LMS помогает организациям предоставлять отличный опыт обучения без каких-либо сложностей. Open LMS является частью отмеченной наградами группы компаний Learning Technologies Group plc, специализирующихся на технологиях обучения и управлении талантами. Узнайте больше об Open LMS на сайте www.openlms.net.
Paycom
paycom.com
В течение 25 лет компания Paycom Software, Inc. (NYSE:PAYC) упрощала бизнес и жизнь своих сотрудников с помощью простых в использовании технологий управления персоналом и расчета заработной платы, обеспечивая прозрачность благодаря прямому доступу к их данным. А благодаря первому в отрасли решению Beti® сотрудники теперь самостоятельно рассчитывают заработную плату и получают инструкции по поиску и исправлению дорогостоящих ошибок перед отправкой платежной ведомости. Программное обеспечение Paycom оптимизирует процессы, повышает эффективность и дает сотрудникам возможность управлять собственной кадровой информацией — от адаптации и регистрации льгот до управления талантами и многого другого — и все это в одном приложении. Paycom, получившая признание на национальном уровне благодаря своим технологиям и культуре на рабочем месте, теперь может обслуживать предприятия любого размера в США и за рубежом. Paycom возглавляет цифровую трансформацию на рабочем месте в США. Наша приверженность нашей культуре и ценностям привела к тому, что Fast Company назвала нас одной из самых инновационных компаний в мире, одним из величайших рабочих мест Америки по версии Newsweek и лучшими работодателями в США по версии Top Workplaces. У Paycom около 36 820 клиентов в США (по состоянию на 31 декабря 2023 г.), что на 1% больше, чем в предыдущем году. 15 апреля 2014 года Paycom стала публичной компанией, акции которой были открыты для торговли на Нью-Йоркской фондовой бирже под тикером PAYC. В начале 2020 года компания вошла в индекс S&P 500.
Sana AI
sana.ai
Sana — это обучающая платформа на базе искусственного интеллекта, которая позволяет организациям получать доступ к знаниям и обмениваться ими, автоматизировать административные задачи и работать быстрее, чем когда-либо прежде. Платформа предлагает инструменты и функции, такие как создание интерактивного и самостоятельного обучения, упрощение живого обучения, управление хаосом с помощью интеллектуальной автоматической автоматизации и выяснение воздействия с помощью интуитивной аналитики. Платформа предназначена для того, чтобы помочь компаниям создавать захватывающие программы адаптации, организовывать обучение соблюдению требований, оптимизировать обучение сотрудников, развивать лидерские навыки и предоставлять торговым представителям инструменты для доступа к знаниям и развития навыков. Sana — это комплексная система управления обучением, которая предлагает возможности поиска с помощью искусственного интеллекта, персонализированные пути обучения, инструменты для совместной работы и персонализированные обзоры. Платформа интегрируется с широким спектром сторонних инструментов и предлагает многоязычную поддержку. Он также предоставляет функции автоматического администрирования, такие как подключение и отключение пользователей, настраиваемые атрибуты пользователей и настраиваемые права доступа. Sana пользуется доверием лидеров отрасли и предлагает персонализированный опыт обучения с интерактивными элементами, такими как опросы и викторины, персонализированная домашняя страница, рекомендации и загрузка заданий по проектам. Платформа призвана сэкономить время, масштабироваться и позволить организациям сосредоточиться на интересных вещах. С помощью Sana организации могут раскрыть свои знания и дать своим командам возможность быстро учиться, сохранять знания и автоматизировать административные задачи.
Paylocity
paylocity.com
Наша универсальная программная платформа дает HR-специалистам возможность легко управлять повседневными задачами по расчету заработной платы, льгот, талантов и управлению персоналом. Но что отличает нас от других, так это то, что наши технологии опираются на культуру, которая действительно заботится об успехе наших клиентов. Поставщики просто продадут вам продукт. Но партнер на самом деле заботится о вас и вашем бизнесе. Партнер находит время, чтобы узнать вас и понять ваши потребности. Мы работаем вместе с вами, чтобы определить лучшие решения, которые принесут пользу вашему бизнесу сегодня и проложат путь к лучшему будущему. А завтра все зависит от вашей команды. Все, что мы делаем, направлено на то, чтобы помочь вам в достижении ваших целей. Вместе мы возьмемся за вашу повседневную работу, чтобы вы могли уделять больше времени созданию культуры, которую жаждут вы и ваши сотрудники. Для профессионалов, которые жаждут настоящего партнерства, Paylocity — это компания по управлению персоналом и расчету заработной платы, которая освобождает вас от задач сегодняшнего дня, поэтому вместе мы можем уделять больше времени, сосредоточившись на перспективах завтрашнего дня. Давайте идти вперед вместе.
ProProfs
proprofs.com
ProProfs — ведущий поставщик программного обеспечения SaaS, предназначенного для повышения умности сотрудников и удовлетворенности клиентов. Благодаря комплексному набору инструментов, включая Training Maker, базу знаний, Quiz Maker, Survey Maker, CRM и другие, ProProfs дает организациям возможность улучшить обучение, оптимизировать поддержку и повысить удовлетворенность клиентов. Компания ProProfs, приверженная 100-летней миссии по удовлетворению потребностей клиентов, обслуживает более 15 миллионов пользователей в более чем 150 странах. Продукция ProProfs включает в себя: - Создатель тренировок - Создатель викторин - Создатель опросов - Информация о Куалару - Живой чат - Служба поддержки - База знаний - Управление проектом - Пикриловые всплывающие окна - BIGContacts CRM - ВебинарНиндзя - КурсНиндзя Интеллектуальные инструменты ProProfs используются многими компаниями из списка Fortune 500, такими как Sony, Acer, Adobe, Accenture, Cisco и Dell, а также пользователями из ведущих образовательных институтов, таких как Феникс, Гарвард и Йель. На сайте размещено более миллиона единиц контента на более чем 70 языках. Это ведущая онлайн-платформа для обучения и оценки с крупнейшей в мире библиотекой профессиональных тестов и викторин.
Rippling
rippling.com
Rippling предоставляет компаниям единое место для управления персоналом, ИТ и финансами — по всему миру. Он объединяет все системы управления персоналом, которые обычно разбросаны по компании, такие как расчет заработной платы, расходы, льготы и компьютеры. Впервые вы можете управлять и автоматизировать каждую часть жизненного цикла сотрудников в единой системе. Возьмем, к примеру, онбординг. С помощью Rippling вы можете нанять нового сотрудника в любой точке мира и настроить его заработную плату, корпоративную карту, компьютер, льготы и даже сторонние приложения, такие как Slack и Microsoft 365, — и все это за 90 секунд.
Showpad
showpad.com
Showpad — это ведущая в мире операционная система поддержки (eOS™), которая объединяет отделы продаж и маркетинга для эффективного взаимодействия с покупателями, одновременно генерируя информацию, необходимую для постоянного повышения коэффициентов конверсии. Итоговый результат: с помощью Showpad продавцы заключают больше сделок быстрее. Базовый механизм управления контентом для продаж Showpad позволяет командам по работе с доходами создать курируемый комплексный центр для поиска, управления и распространения высокоэффективного контента в больших масштабах. Для маркетологов Showpad объединяет команды вокруг новейшего фирменного контента с правильным управлением для улучшения внедрения контента и предоставляет аналитическую информацию о нижней части воронки, чтобы команды могли больше инвестировать в правильный контент. Специалисты по предоставлению возможностей используют платформу для обеспечения межфункционального согласования и создания масштабируемых целевых обучающих кампаний. Продавцы имеют доступ ко всем необходимым ресурсам, чтобы позиционировать себя в качестве доверенных консультантов для современных команд закупщиков. Команды закупщиков получают выгоду от продавцов, которые лучше подготовлены к пониманию их уникальных проблем и подключению их к правильному решению в своем портфолио. Сотрудничая с организациями всех размеров и уровней зрелости в более чем 50 странах, Showpad поддерживает стратегическое согласование и эффективность всех отделов продаж. От малого и среднего бизнеса до корпоративных брендов, таких как Dow, GE, Honeywell, Johnson & Johnson и Coca-Cola EuroPacific Partners, Showpad — проверенный инструмент увеличения доходов. Компания Showpad, штаб-квартира которой расположена в Чикаго, штат Иллинойс, и Генте, Бельгия, располагает разнообразной рабочей силой со всего мира.
SkillsBoard
skillsboarding.com
Первая платформа обучения и управления талантами, основанная на навыках, которая привлекает людей посредством личного и сертифицирующего паспорта.
Skillsoft
skillsoft.com
О Skillsoft Skillsoft (NYSE: SKIL) предоставляет преобразующий опыт обучения, который побуждает организации и людей расти вместе. Компания сотрудничает с корпоративными организациями и обслуживает глобальное сообщество учащихся, готовя сегодняшних сотрудников к экономике завтрашнего дня. Благодаря Skillsoft клиенты получают доступ к смешанным, мультимодальным процессам обучения, которые не просто развивают навыки, но и создают более способную, адаптивную и заинтересованную рабочую силу. Благодаря портфолио лучшего в своем классе контента, платформе, которая персонализирована и привязана к потребностям клиентов, технологиям мирового класса и широкой экосистеме партнеров, Skillsoft обеспечивает непрерывный рост и производительность сотрудников и их организаций, преодолевая критические пробелы в навыках и раскрытие человеческого потенциала. Узнайте больше на сайте www.skillsoft.com.
Trainual
trainual.com
Trainual — это платформа для передачи знаний и обучения, на которой растущие команды создают правила того, как они делают то, что делают. С Trainual каждый процесс, политика и процедура для всех ролей и обязанностей в вашем бизнесе легко документируются, организуются, назначаются и доступны для поиска. Результатом является более быстрая адаптация и обучение, более плавное делегирование, согласованные процессы, повышенная подотчетность, и все остаются в курсе ваших потребностей.
WizIQ
wiziq.com
WizIQ LMS предоставляет репетиторам, институтам и организациям комплексное решение для проведения онлайн-занятий в реальном времени и запуска курсов для самостоятельного обучения. WizIQ прост в использовании, доступен по цене и дает учащимся свободу доступа к курсам из любого места и с любого устройства. С помощью WizIQ компании могут запустить собственный портал обучения/обучения под собственным брендом с такими функциями, как виртуальный класс, конструктор курсов, конструктор тестов и оценок, настраиваемое мобильное приложение, электронная коммерция и отчеты.
WorkRamp
workramp.com
WorkRamp — это обучающее облако, созданное для современного предприятия. Благодаря модулям самостоятельного обучения, функциям интерактивного коучинга и надежным схемам сертификации WorkRamp позволяет командам создавать индивидуальный опыт обучения в любом масштабе для сотрудников, клиентов и партнеров. Благодаря WorkRamp обучение легко организовать и развернуть для обучающихся групп, а компании экономят затраты и ресурсы за счет консолидации обучения во всем бизнесе. Узнайте больше, посетив сайт workramp.com.
KodeKloud
kodekloud.com
СТАНЬТЕ ЭКСПЕРТОМ DEVOPS С ПОМОЩЬЮ НАШЕЙ ПЛАТФОРМЫ ДЛЯ ОБУЧЕНИЯ НА ДЕЛЕ. KodeKloud верит в подход обучения на практике. Мы считаем, что такой подход к обучению позволяет нашим студентам полностью раскрыть свой потенциал, что поможет им построить успешную карьеру DevOps.
LearnDash
learndash.com
Самая мощная система управления обучением для WordPress. Создавайте профессиональные увлекательные курсы всего за несколько кликов.
Acadle
acadle.com
Acadle поможет вам создать уникальный опыт обучения в режиме реального времени с помощью простого и интуитивно понятного конструктора академий. Кроме того, он очень удобен для разработчиков и маркетологов благодаря сотням интеграций, веб-перехватчиков и API. Такие функции, как геймификация, таблица лидеров, живые курсы, сертификация и т. д., сделают обучение более интересным и конкурентоспособным. Варианты использования: 1) Академия входящего маркетинга. Запустите бесплатные общественные академии, чтобы привлечь потенциальных клиентов к изучению темы и повысить продажи вашего продукта/услуги. 2) Знакомство с клиентами и партнерами. Вдохновите клиентов/партнеров изучить больше возможностей вашего продукта и понять конкретные преимущества. 3) Обучение сотрудников. Крайне важно, чтобы новые сотрудники получали инструменты и информацию, необходимые для полной реализации своего потенциала, создания академии.