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Системы управления корпоративным обучением - Самые популярные приложения - Фолклендские о-ва
Системы управления корпоративным обучением (LMS) играют решающую роль, помогая организациям оптимизировать организацию, мониторинг и контроль инициатив по обучению сотрудников, клиентов и внешних партнеров. Эти системы играют важную роль в управлении специализированными программами обучения, которые включают в себя адаптацию, профессиональный рост и обучение соблюдению требований. Компании используют корпоративные платформы LMS для распределения курсов как для сотрудников, так и для внешних пользователей, отслеживая их продвижение с помощью модулей курса и оценок. Курсы создаются либо с использованием интегрированных инструментов в LMS, либо с помощью специального программного обеспечения для разработки курсов. Выступая в качестве централизованного центра для учебных материалов, корпоративная LMS способствует эффективной доставке контента для развития сотрудников и обучения клиентов, принося пользу как учащимся, так и администраторам.
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D2L Brightspace
d2l.com
Освободитесь от ограничений LMS с помощью D2L Brightspace, инновационной образовательной платформы, созданной, чтобы помочь вам создавать высоко персонализированный опыт, который раскрывает потенциал учащихся в больших масштабах. Brightspace создан для обучения на всех этапах жизни — от первых дней ...
Paylocity
paylocity.com
Наша универсальная программная платформа дает HR-специалистам возможность легко управлять повседневными задачами по расчету заработной платы, льгот, талантов и управлению персоналом. Но что отличает нас от других, так это то, что наши технологии опираются на культуру, которая действительно заботится...
Moodle
moodle.org
Moodle — это многофункциональная, безопасная и масштабируемая система управления обучением с открытым исходным кодом, которая легко интегрируется с другими платформами и может быть настроена для любого метода преподавания или обучения, который вы выберете. Благодаря свежим и интуитивно понятным инте...
Paycom
paycom.com
В течение 25 лет компания Paycom Software, Inc. (NYSE:PAYC) упрощала бизнес и жизнь своих сотрудников с помощью простых в использовании технологий управления персоналом и расчета заработной платы, обеспечивая прозрачность благодаря прямому доступу к их данным. А благодаря первому в отрасли решению B...
Open LMS
openlms.net
Open LMS — это гибко настраиваемая система управления обучением (LMS), которая масштабируется в соответствии с целями вашей организации. Мы помогаем тысячам клиентов по всему миру, от промышленности до высшего образования, предоставляя учащимся знакомый опыт, передовые экосистемные инструменты, подр...
Rippling
rippling.com
Rippling предоставляет компаниям единое место для управления персоналом, ИТ и финансами — по всему миру. Он объединяет все системы управления персоналом, которые обычно разбросаны по компании, такие как расчет заработной платы, расходы, льготы и компьютеры. Впервые вы можете управлять и автоматизиро...
TalentLMS
talentlms.com
TalentLMS — это система управления обучением, созданная для успешного обучения. Созданный для того, чтобы получить «да» от каждого, именно здесь растут великие команды и компании. Благодаря полностью настраиваемому, простому в управлении и приятному в использовании опыту команды могут заниматься обу...
Paycor
paycor.com
Paycor дает лидерам возможность модернизировать каждый аспект управления людьми, чтобы они могли сосредоточиться на том, что действительно важно: создании успешных команд. Унифицированное решение HCM гарантирует, что данные сотрудников находятся в одном месте, поэтому вам никогда не придется переклю...
ServiceNow
servicenow.com
ServiceNow (NYSE: NOW) делает мир лучше для всех. Наша облачная платформа и решения помогают оцифровать и унифицировать организации, чтобы они могли находить более разумные, быстрые и лучшие способы организации рабочего процесса. Таким образом, сотрудники и клиенты могут быть более связанными, более...
Skillsoft
skillsoft.com
О Skillsoft Skillsoft (NYSE: SKIL) предоставляет преобразующий опыт обучения, который побуждает организации и людей расти вместе. Компания сотрудничает с корпоративными организациями и обслуживает глобальное сообщество учащихся, готовя сегодняшних сотрудников к экономике завтрашнего дня. Благодаря S...
Zoho Learn
zoho.com
Zoho Learn — это облачная платформа управления знаниями и обучением для бизнеса. С помощью Zoho Learn вы можете централизовать информацию о вашей компании, создавать интерактивные курсы и получать подробные отчеты об успеваемости ваших учащихся. Благодаря мощным функциям для легкого создания контент...
KodeKloud
kodekloud.com
СТАНЬТЕ ЭКСПЕРТОМ DEVOPS С ПОМОЩЬЮ НАШЕЙ ПЛАТФОРМЫ ДЛЯ ОБУЧЕНИЯ НА ДЕЛЕ. KodeKloud верит в подход обучения на практике. Мы считаем, что такой подход к обучению позволяет нашим студентам полностью раскрыть свой потенциал, что поможет им построить успешную карьеру DevOps.
Sana AI
sana.ai
Sana — это обучающая платформа на базе искусственного интеллекта, которая позволяет организациям получать доступ к знаниям и обмениваться ими, автоматизировать административные задачи и работать быстрее, чем когда-либо прежде. Платформа предлагает инструменты и функции, такие как создание интеракти...
Showpad
showpad.com
Showpad — это ведущая в мире операционная система поддержки (eOS™), которая объединяет отделы продаж и маркетинга для эффективного взаимодействия с покупателями, одновременно генерируя информацию, необходимую для постоянного повышения коэффициентов конверсии. Итоговый результат: с помощью Showpad пр...
Trainual
trainual.com
Trainual — это платформа для передачи знаний и обучения, на которой растущие команды создают правила того, как они делают то, что делают. С Trainual каждый процесс, политика и процедура для всех ролей и обязанностей в вашем бизнесе легко документируются, организуются, назначаются и доступны для поис...
LearnWorlds
learnworlds.com
LearnWorlds — это легкая система управления обучением, которая позволяет компаниям предоставлять клиентам, сотрудникам и партнерам исключительные возможности электронного обучения. От SaaS-единорогов, таких как Brevo и Lokalise, до международных организаций, таких как Unicef и ООН, и от глобальных...
LearnDash
learndash.com
Самая мощная система управления обучением для WordPress. Создавайте профессиональные увлекательные курсы всего за несколько кликов.
Schoox
schoox.com
Schoox — это программное обеспечение для обучения на рабочем месте, ориентированное на людей. Люди не винтики, и Schoox был разработан с учетом того, как люди на самом деле учатся. Мы поддерживаем интерес учащихся, позволяя вам предоставлять больше видов контента, где бы они ни находились, от линии ...
Degreed
degreed.com
Есть ли у вас навыки, которыми можно заняться завтра? Degreed объединяет обучение и карьерный рост с возможностями для бизнеса посредством единого гибкого опыта развития навыков, поэтому ваша организация и ваши сотрудники всегда готовы преодолеть следующее большое препятствие.
Coassemble
coassemble.com
Coassemble — это мощная и интуитивно понятная платформа, позволяющая организациям создавать и проводить качественное онлайн-обучение. Первый в своем роде Coassemble сочетает в себе удобную для пользователя систему управления обучением и выдающиеся возможности быстрой разработки. С помощью Coassemble...
WorkRamp
workramp.com
WorkRamp — это обучающее облако, созданное для современного предприятия. Благодаря модулям самостоятельного обучения, функциям интерактивного коучинга и надежным схемам сертификации WorkRamp позволяет командам создавать индивидуальный опыт обучения в любом масштабе для сотрудников, клиентов и партне...
Docebo
docebo.com
Docebo — это самая мощная в мире платформа обучения, интуитивно понятная для администраторов, интересная для учащихся и преобразующая бизнес. Ключевые отличия включают в себя: - Возможность предоставления гиперперсонализированного опыта обучения различным аудиториям, включая сотрудников, клиентов и ...
WizIQ
wiziq.com
WizIQ LMS предоставляет репетиторам, институтам и организациям комплексное решение для проведения онлайн-занятий в реальном времени и запуска курсов для самостоятельного обучения. WizIQ прост в использовании, доступен по цене и дает учащимся свободу доступа к курсам из любого места и с любого устрой...
ProProfs
proprofs.com
ProProfs — ведущий поставщик программного обеспечения SaaS, предназначенного для повышения умности сотрудников и удовлетворенности клиентов. Благодаря комплексному набору инструментов, включая Training Maker, базу знаний, Quiz Maker, Survey Maker, CRM и другие, ProProfs дает организациям возможность...
BrainStorm
brainstorminc.com
Обеспечьте свою команду единственной платформой обучения, специально созданной для внедрения программного обеспечения. Ускорьте адаптацию, сократите поддержку, углубите взаимодействие и расширьте использование. Независимо от того, являетесь ли вы поставщиком решений, привлекающим новых клиентов, ИТ-...
SkillsBoard
skillsboarding.com
Первая платформа обучения и управления талантами, основанная на навыках, которая привлекает людей посредством личного и сертифицирующего паспорта.
MangoApps
mangoapps.com
Вовлекайте, волнуйте и объединяйте всю свою компанию! MangoApps — это унифицированная платформа для взаимодействия с сотрудниками, объединяющая интрасеть, обучение, командную работу и управление контентом в информационной панели и рабочем пространстве. Наш удобный, бесконечно настраиваемый подход вп...
AdaptiveU
adaptiveu.io
Развивайте свою команду. Бесплатная платформа обучения, которая позволяет создавать курсы, проводить их и отслеживать прогресс.
7taps
7taps.com
Компания 7taps стала пионером концепции эффективного внедрения микрообучения в сфере L&D предприятия 3 года назад, и мы продолжаем доминировать в этой сфере. Мы уникально предлагаем молниеносную и высококачественную разработку микрообучения, которая позволяет вам общаться с учащимися, где бы они ни ...
Mineral
trustmineral.com
Компания Mineral, которой доверяют более 1 миллиона компаний, является лидером в области управления персоналом и соблюдения требований для растущего бизнеса. Наши проактивные решения избавляют сотрудников отдела кадров от догадок и соблюдения требований, обеспечивая клиентам спокойствие. Мы объединя...
Cloud Assess
cloudassess.com
Расширьте возможности своих сотрудников с помощью нашей платформы обучения и оценки в режиме реального времени, которая предназначена для высокопроизводительных организаций и поставщиков высшего образования, ориентированных на повышение квалификации. Наша платформа смешанного обучения предназначена ...
LearnUpon
learnupon.com
LMS (программное обеспечение для управления обучением) LearnUpon позволяет вам предоставлять увлекательный опыт обучения, который влияет на то, что важно — производительность, удержание и рост. Предоставьте своим командам инструменты для предоставления увлекательного опыта обучения, который повлияе...
BizLibrary
bizlibrary.com
В BizLibrary мы стремимся повысить квалификацию сотрудников, создать лучшие места для работы и внести свой вклад в построение более сострадательного и компетентного будущего. Мы каждый день стремимся к достижению этих целей, поддерживая потребности организаций в обучении и развитии с помощью наших и...
Go1
go1.com
Go1 — глобальный агрегатор контента с самой разнообразной в мире библиотекой курсов развития и тренингов для профессионалов. Благодаря одной подписке руководители L&D могут доставлять нужный контент нужному сотруднику в нужное время с помощью инструментов обнаружения и курирования на базе искусствен...
CLASSUM
classum.com
Благодаря облачной платформе, где участники курса могут общаться через публикации, сеансы в прямом эфире, чаты и уникальные взаимодействия, CLASSUM предлагает беспрепятственное общение для улучшения любой среды обучения, онлайн или лично. --- CLASSUM был основан в 2018 году Черин Ли и Юджин Чой, дву...
Auzmor Learn
auzmor.com
Auzmor Learn — это надежное решение для управления обучением, которое позволяет легко назначать обучение и отслеживать прогресс сотрудников. Его интуитивно понятный конструктор курсов упрощает создание контента, а библиотека готовых курсов предлагает обучение и повышение квалификации, необходимые ва...
Engagedly
engagedly.com
Engagedly — это программное обеспечение для анализа производительности, которое включает в себя элементы вовлеченности сотрудников. Это простой, но гибкий и достаточно мощный инструмент для работы с быстрорастущими компаниями любого размера. Запросите демо!
GTM Buddy
gtmbuddy.ai
GTM Buddy — это платформа для увеличения доходов, которая позволяет командам по работе с доходами обеспечивать устойчивый рост доходов. GTM Buddy стремится создать новое поколение более умных продавцов. Представьте себе мир, в котором ИИ заботится о маркировке и показе нужного контента в нужное врем...
Beeline
beeline.life
«Билайн» — это современная платформа обучения и обмена знаниями, которая максимально упрощает создание и эксплуатацию академии цифрового или смешанного обучения для вашего бизнеса.
Teachfloor
teachfloor.com
Teachfloor — это платформа социального обучения, предназначенная для повышения вовлеченности и улучшения сохранения знаний с помощью интерактивных функций. Интуитивно понятные инструменты создания курсов и гибкая система управления обучением упрощают создание и реализацию динамичных программ обучени...
Trakstar Learn
learn.trakstar.com
Learn — это простая в использовании и отмеченная наградами платформа онлайн-обучения. Обеспечьте своим сотрудникам и менеджерам возможность обучения, где бы они ни находились. Создавайте высокопроизводительные команды с помощью последовательного, красивого и простого в использовании онлайн-обучения ...
Disco
disco.co
Раскройте потенциал своего учебного сообщества с помощью Disco. Оптимизируйте регистрацию участников, используйте помощь искусственного интеллекта и получайте полезную информацию с помощью отмеченной наградами платформы Disco. Disco была названа одной из самых инновационных компаний в сфере образова...
AcademyOcean
academyocean.com
Откройте для себя комплексную систему управления обучением (LMS) и программное обеспечение платформы электронного обучения, предназначенное для легкого создания и проведения корпоративных учебных курсов. Попробуйте быструю разработку курса и запланируйте демо-версию уже сегодня! AcademyOcean — это ...
BigSpring
bigspring.ai
BigSpring — это платформа для облегчения работы на базе искусственного интеллекта. Наш ориентированный на людей подход постоянно охватывает продажи, партнеров, команды и всех остальных в темпе инноваций. Мы помогаем быстро демонстрировать соответствующий контент нужным людям, поддерживаем обучение, ...
JoomlaLMS
joomlms.com
JoomLMS — это многофункциональная система управления обучением с множеством полезных инструментов онлайн-обучения для преподавателей и учащихся, которые можно найти в гораздо более дорогих решениях LMS. JoomLMS была включена в список лучших академических LMS независимой исследовательской и консалтин...
BrainCert
braincert.com
BrainCert упрощает процесс электронного обучения и помогает проводить высокоэффективное обучение с измеримыми результатами, которые ускоряют масштабный рост ваших сотрудников, партнеров и клиентов. Платформа BrainCert предназначена для проведения онлайн-обучения любого типа: от создания, маркетинга ...
eduMe
edume.com
eduMe — это учебная платформа для сотрудников, работающих на переднем крае. Мы сотрудничаем с глобальными компаниями розничной торговли, гостиничного бизнеса, здравоохранения, производства, услуг по запросу и логистикой по всему миру, включая Uber, Marriott, Kering и Blue Cross Blue Shield, чтобы бе...
GoSkills
goskills.com
GoSkills — это ведущая платформа онлайн-обучения, предназначенная для предоставления интерактивного, персонализированного и захватывающего опыта обучения. Объединив мощную систему управления обучением (LMS) и передовую платформу обучения (LXP) в единый центр, GoSkills дает организациям возможность с...
PrimePay
primepay.com
PrimePay упрощает расчет заработной платы и управление персоналом для малого и среднего бизнеса. Мы объединили 37-летний опыт и неустанную приверженность обслуживанию в интеллектуальной, универсальной платформе HCM. Платформа, определяемая возможностями и предназначенная для обеспечения исключительн...
Oneteam
oneteam.io
Знакомство с Oneteam. Возможно, вас не удивит тот факт, что общение с вашими нерабочими сотрудниками является серьезной проблемой. Они разбросаны по разным местам, не сидят за компьютером, не имеют служебного адреса электронной почты и часто работают только неполный рабочий день, и это лишь нескольк...
FLOWSPARKS
flowsparks.com
Группа FLOWSPARKS имеет многолетний опыт разработки цифровых обучающих модулей. Благодаря этому замыслу на свет появился полноценный пакет FLOWSPARKS Suite. Вы можете легко разработать интерактивное электронное обучение, объединив форматы обучения, интеллектуальные шаблоны и интеллектуальные програм...
Centrical
centrical.com
Centrical — это платформа повышения эффективности работы сотрудников на базе искусственного интеллекта, которая обеспечивает лучшее в своем классе качество обслуживания клиентов ведущих мировых брендов благодаря успеху и росту агентов на переднем крае. Платформа обеспечивает унифицированный опыт раб...
RomyLMS
romylms.com
RomyLMS — новый игрок на рынке LMS. Они сосредоточились на основной функциональности, а не на модных функциях. Это позволило системе оставаться интуитивно понятной и простой в использовании. С помощью RomyLMS вы можете вводить материалы курса, назначать их пользователям и отслеживать прогресс этих п...
BenchPrep
benchprep.com
BenchPrep — это отмеченная наградами обучающая платформа, специально созданная, чтобы помочь кандидатам чувствовать себя более уверенно и подготовиться к сертификационному тесту, одновременно ускоряя рост доходов компаний. Многие ведущие мировые ассоциации, органы по сертификации и обучающие компани...
Nvolve
nvolvegroup.com
Nvolve помогает компаниям, занимающимся производством, цепочками поставок и здравоохранением, ускорить путь к совершенствованию рабочей силы и операционной деятельности, отказываясь от бумажных рабочих инструкций, СОП и контрольных списков и обеспечивая улучшения в области устойчивого развития, прои...
Innform
innform.io
Innform LMS — это универсальный инструмент онлайн-обучения для современных команд. Клиенты могут попробовать Innform Pro бесплатно в течение 14 дней без необходимости использования кредитной карты. Благодаря отмеченному наградами дизайну Innform компании могут создавать, назначать и отслеживать обуч...
Shieldbyte LMS
shieldbytelms.com
Платформа ShieldbyteLMS предоставляет глобальным организациям возможность проводить корпоративное обучение сотрудников Upright. Это упрощает расширение знаний сотрудников в области управления, рисков, безопасности и соответствия требованиям для сотрудников по всему миру. Курсы электронного обучения ...
Juno Journey
junojourney.com
Juno Journey — это LMS, которую наиболее быстрорастущие компании мира используют для создания программ обучения и развития, которые нравятся сотрудникам и партнерам и которые способствуют повышению прибыли.
RedSeed
redseed.com
RedSeed LMS — лучшее в мире комплексное решение для электронного обучения. Вся система управления обучением RedSeed была создана для стимулирования изменения поведения с помощью так называемого «цикла обратной связи коучинга», который обеспечивает качественное взаимодействие коучинга, о котором вы м...