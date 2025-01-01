Основное программное обеспечение для управления персоналом - Самые популярные приложения

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Базовое программное обеспечение для управления персоналом (HR), также известное как программное обеспечение для управления человеческим капиталом (HCM), централизует информацию о сотрудниках в единой системе. Эти основные системы управления персоналом предназначены для управления важными данными, такими как заработная плата и льготы, в доступной централизованной базе данных. Термин HCM, который традиционно называют информационными системами человеческих ресурсов (HRIS) или системами управления человеческими ресурсами (HRMS), в последнее время стал более распространенным. Предприятия используют основное программное обеспечение для управления персоналом для ведения подробных профилей сотрудников, хранения важных документов и всестороннего анализа организационных тенденций. Эти системы, обычно используемые отделами кадров, позволяют менеджерам по персоналу отслеживать записи сотрудников и создавать отчеты по ключевым показателям. Многие основные HR-решения включают функции самообслуживания, позволяющие сотрудникам самостоятельно обновлять свои льготы или контактные данные, тем самым оптимизируя HR-процессы. Часто базовое программное обеспечение для управления персоналом интегрируется в более широкий пакет управления персоналом или обеспечивает совместимость со сторонними приложениями для управления персоналом для расширения его функциональности в различных операциях по управлению персоналом.
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Keka HR
keka.com
Keka HR - это программа для управления персоналом, автоматизирующая процессы HR, включая расчет зарплаты, отслеживание посещаемости и управление данными сотрудников.
Zoho People
zoho.com
Zoho People - платформа для управления HR-процессами, включающая управление персоналом, посещаемостью, отпусками и оценкой производительности.
ADP Workforce Now
adp.com
ADP Workforce Now — это облачная HR-платформа для управления заработной платой, льготами и талантами, интегрирующая основные функции HR в единую базу данных.
Paycom
paycom.com
Paycom — это платформа для управления зарплатой и кадрами, позволяющая сотрудникам управлять своими данными и процессами HR через мобильное приложение.
Rippling
rippling.com
Rippling объединяет управление HR, IT и финансами в одной платформе, автоматизируя процессы, такие как найм и управление рабочей силой.
Gusto
gusto.com
Gusto — это онлайн-платформа для управления заработной платой, льготами и кадровыми ресурсами для бизнеса любого размера.
Paylocity
paylocity.com
Paylocity - это платформа для управления HR и расчетом заработной платы, автоматизирующая процессы и упрощая управление задачами для предприятий.
Darwinbox
darwinbox.com
Darwinbox - облачная платформа для управления персоналом, предлагающая инструменты для найма, учета рабочего времени, управления зарплатой и вовлечения сотрудников.
BambooHR
bamboohr.com
BambooHR — это облачная система управления человеческими ресурсами, позволяющая организациям управлять данными сотрудников и HR-процессами.
NetSuite
netsuite.com
NetSuite — облачная платформа для управления финансами, операциями и отношениями с клиентами, поддерживающая интеграцию бизнес-процессов.
Deel
deel.com
Deel - платформа для управления HR, позволяющая компаниям нанимать, управлять и оплачивать сотрудников по всему миру с соблюдением местных законов.
ServiceNow
servicenow.com
ServiceNow — облачная платформа для управления процессами обслуживания в ИТ, HR и обслуживании клиентов, позволяющая оптимизировать рабочие процессы.
Personio
personio.de
Personio — это ПО для управления персоналом, которое помогает управлять всеми этапами жизненного цикла сотрудников, включая найм, адаптацию и зарплату.
BrightHR
brighthr.com
BrightHR - это платформа для управления персоналом, предлагающая инструменты для учета рабочего времени, управления отсутствиями и документами.
Bob HR
hibob.com
Bob - платформа управления людскими ресурсами, оптимизирующая HR-процессы, улучшая вовлеченность сотрудников и производительность в гибридных и удаленных командах.
Paycor
paycor.com
Paycor - это приложение для управления человеческими ресурсами, которое помогает автоматизировать процессы, управлять зарплатами и данными сотрудников.
Remote
remote.com
Remote — платформа для управления зарплатой и пособиями сотрудников и подрядчиков по всему миру с фиксированной стоимостью и защитой интеллектуальной собственности.
Zimyo
zimyo.com
Zimyo — это платформа для управления персоналом, автоматизирующая процессы HR, включая обработку payroll, отслеживание посещаемости и управление производительностью.
Factorial
factorialhr.com
Factorial - облачное ПО для управления HR, упрощает учет рабочего времени, управление документами и автоматизацию процессов для малых и средних предприятий.
Mekari Talenta
talenta.co
Mekari Talenta - приложение для управления HR, позволяющее эффективно отслеживать посещаемость и управлять зарплатами сотрудников.
Sesame HR
sesamehr.es
Sesame HR – это приложение для автоматизации процессов управления персоналом, упрощающее хранение данных сотрудников и управление их жизненным циклом.
greytHR
greythr.com
GreytHR - облачная платформа для управления HR, упрощающая процессы управления персоналом, оплату труда, учет посещаемости и отпусков.
Sage HR
sage.hr
Sage HR - облачное решение для управления персоналом, автоматизирующее процессы учета, оценки и набора сотрудников для малых и средних предприятий.
Horilla
horilla.com
Horilla — бесплатное и настраиваемое программное обеспечение для управления человеческими ресурсами с функциями подбора, управления производительностью и учета рабочего времени.
Breathe
breathehr.com
Breathe - программное обеспечение для управления персоналом, упрощающее процессы учета рабочего времени, отпусков, производительности и отсутствий для малых предприятий в Великобритании.
ZenHR
zenhr.com
ZenHR - облачное HR-программное обеспечение для автоматизации процессов управления персоналом, соответствующее местным законам в регионе MENA.
Workstream
workstream.us
Workstream - платформа для управления HR, зарплатой и наймомHourly workforce, позволяющая бизнесам упростить операции и сократить затраты.
HROne
hrone.cloud
HRone - это платформа для автоматизации процессов HR, управления персоналом и анализом данных, предлагающая функции самообслуживания через мобильное приложение.
OnPay
onpay.com
OnPay - это приложение для управления заработной платой и HR, облегчающее малым и средним предприятиям задачи учета и соответствия.
Agendrix
agendrix.com
Agendrix - это программа для управления графиками сотрудников, отслеживания рабочего времени и улучшения внутренней коммуникации в бизнесе.
Kenjo
kenjo.io
Kenjo - это платформа для управления человеческими ресурсами, позволяющая управлять документами, отпуском, оценкой производительности и наймом сотрудников.
Zenefits
zenefits.com
Zenefits — облачная платформа для управления human resources, предлагающая инструменты для администрирования льгот, payroll и учета рабочего времени.
Time Champ
timechamp.io
Time Champ — это приложение для автоматического отслеживания времени и оценки производительности сотрудников, помогающее оптимизировать рабочие процессы.
Workable
workable.com
Приложение Workable оптимизирует процесс найма, предлагая инструменты для поиска, отбора и управления кандидатами с помощью ИИ и интеграции с различными платформами.
factoHR
factohr.com
factoHR - облачное HR-приложение для управления зарплатами, набором, посещаемостью и эффективностью сотрудников с функциями самообслуживания и аналитики.
MyHR
myhr.works
MyHR - это приложение для управления персоналом, предлагающее функции самообслуживания, управления временем, набора персонала и аналитики для оптимизации HR-процессов.
Namely
namely.com
Namely — платформа для управления HR, зарплатой, льготами и талантами, оптимизирующая операции и соответствие требованиям в более чем 190 странах.
Justworks
justworks.com
Justworks - это приложение для управления заработной платой, льготами и HR-инструментами для малых и средних предприятий, с поддержкой круглосуточно.
Worksy
worksy.io
Worksy — это комплексное ПО для HR, включающее управление зарплатой, учёт рабочего времени, отпуска, рекрутинг и аналитику HR.
WebHR
web.hr
WebHR - облачная платформа для управления HR, охватывающая процессы от найма до выхода на пенсию, предоставляет функции для отслеживания работоспособности и взаимодействия сотрудников.
ClearCompany
clearcompany.com
ClearCompany — платформа управления талантами для организаций, оптимизирующая процессы набора, адаптации и управления эффективностью сотрудников на всех этапах их работы.
Harri
harri.com
Harri - платформа для управления работниками в гостиничном бизнесе, включая инструменты для найма, планирования и улучшения общения в команде.
Employee Navigator
employeenavigator.com
Навигатор сотрудников — это платформа для управления льготами, соблюдения норм и подбора сотрудников, упрощающая администрирование и интегрированная с другими системами.
Buk
buk.app
BUK - универсальное приложение для управления задачами и процессами, упрощающее рабочие процессы и повышающее эффективность пользователей.
Access
theaccessgroup.com
Access помогает более 100000 клиентов оптимизировать использование бизнес-программного обеспечения и предоставляет сотрудникам ресурсы для важной работы.
Netchex
netchex.com
Netchex - это решение для управления HR и заработной платой, которое упрощает процессы для малых и средних предприятий.
Paypro
payentry.com
Приложение Paypro помогает организациям находить, отслеживать и оценивать кадры, упрощая процессы рекрутинга и найма в безбумажной среде.
Eddy
eddy.com
Eddy — это платформа для управления HR и зарплатой для малого бизнеса. Она упрощает набор, обучение, управление и выплату зарплат сотрудникам.
PeopleForce
peopleforce.io
PeopleForce — платформа HR для управления опытом сотрудников, автоматизации процессов и интеграции функций управления персоналом.
ChartHop
charthop.com
ChartHop — платформа для управления данными о сотрудниках, объединяющая и визуализирующая информацию для улучшения операций и принятия решений в организациях.
Craze
crazehq.com
Craze — универсальное приложение для HR, расчёта зарплаты и соблюдения норм для стартапов, позволяющее основателям сосредоточиться на развитии бизнеса.
flair HR
flair.hr
Flair HR - это комплексное решение для управления кадрами и рекрутингом, позволяющее оптимизировать HR-процессы и поддерживать адаптируемость в работе.
Multiplier
usemultiplier.com
Multiplier упрощает международный найм и управление работниками, обеспечивая учет зарплат, льгот и соблюдение законодательства в более чем 150 странах.
Humi
humi.ca
Humi - облачное HR-решение для канадских компаний, учитывающее зарплату, льготы, набор персонала и управление временем для оптимизации HR-процессов.
Alexis HR
alexishr.com
Alexis HR - платформа для автоматизации HR-процессов и управления персоналом, обеспечивающая анализ данных и интеграцию с другими системами.
Superworks
superworks.com
Superworks - это HRMS-платформа для автоматизации управления персоналом и зарплатой, упрощающая процессы и повышающая эффективность работы.
BrioHR
briohr.com
BrioHR - это платформа для управления HR, позволяющая компаниям автоматизировать рекрутинг, администрирование, управление производительностью и документооборот.
Bambee
bambee.com
Bambee предоставляет малым предприятиям доступ к управляющему HR и программному обеспечению для обработки зарплаты, управления графиками и соблюдения норм.
Arcoro
arcoro.com
Arcoro — это ПО для управления персоналом в строительстве, включая подбор, обучение, управление льготами и отслеживание времени сотрудников.
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