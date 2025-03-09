Основное программное обеспечение для управления персоналом - Самые популярные приложения - Ватикан

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Базовое программное обеспечение для управления персоналом (HR), также известное как программное обеспечение для управления человеческим капиталом (HCM), централизует информацию о сотрудниках в единой системе. Эти основные системы управления персоналом предназначены для управления важными данными, такими как заработная плата и льготы, в доступной централизованной базе данных. Термин HCM, который традиционно называют информационными системами человеческих ресурсов (HRIS) или системами управления человеческими ресурсами (HRMS), в последнее время стал более распространенным. Предприятия используют основное программное обеспечение для управления персоналом для ведения подробных профилей сотрудников, хранения важных документов и всестороннего анализа организационных тенденций. Эти системы, обычно используемые отделами кадров, позволяют менеджерам по персоналу отслеживать записи сотрудников и создавать отчеты по ключевым показателям. Многие основные HR-решения включают функции самообслуживания, позволяющие сотрудникам самостоятельно обновлять свои льготы или контактные данные, тем самым оптимизируя HR-процессы. Часто базовое программное обеспечение для управления персоналом интегрируется в более широкий пакет управления персоналом или обеспечивает совместимость со сторонними приложениями для управления персоналом для расширения его функциональности в различных операциях по управлению персоналом.
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Onfolk
onfolk.com
Расчет заработной платы в Великобритании автоматизирован для экономии времени. Простой, эффективный и безошибочный способ платить вашей команде. Выплаты за считанные минуты, простое ценообразование, экспертная поддержка.
Worknice
worknice.com
Восхитительное программное обеспечение HR - 100% спроектирован, сделано и поддерживается в Австралии. Используйте гибкую и интуитивно понятную HR -платформу для оптимизации данных HR Systems & Structure для достижения великих вещей. Worknice может похвастаться ведущим пользовательским опытом на рынке в основном HR; Оптимизированная встроенная, интеллектуальные документы и соответствие, управление изменениями сотрудников, интеграция заработной платы, сроки, обзоры и опросы. Построенный для процветающих команд HR, которые должны решать проблемы сейчас, и в качестве новых возникают.
PrimePay
primepay.com
PrimePay – решение для управления заработной платой и HR, автоматизирующее процессы и обеспечивающее соответствие налоговым требованиям для малых и средних предприятий.
GoCo
goco.io
GoCo — облачная HR-платформа для управления данными сотрудников, найма, адаптации, расчета заработной платы и соблюдения нормативных требований.
HROne
hrone.cloud
HRone - это платформа для автоматизации процессов HR, управления персоналом и анализом данных, предлагающая функции самообслуживания через мобильное приложение.
Asanify
asanify.com
Asanify - это платформа для управления персоналом с автоматизацией расчета заработной платы и интеграцией с популярными сервисами, поддерживающая сотрудников и глобальных подрядчиков.
Mirro
mirro.io
Mirro.io позволяет быстрорастущим МСП создавать прозрачную и процветающую культуру на рабочем месте, которая способствует благополучию сотрудников и улучшает удержание талантов. Наша платформа управления эффективностью помогает организациям преодолеть гибридное разобщение на рабочем месте, поощряя чувство цели и стимулируя социальное участие и принадлежность к сообществу по всему миру. Команды и отдельные люди, использующие Mirro, становятся более счастливыми, вовлеченными и более продуктивными. Будучи удобной для пользователя и очень социальной платформой, Mirro обеспечивает более 5 тысяч ежемесячных взаимодействий между членами команды посредством признания, OKR, постоянной обратной связи и содержательных разговоров о производительности. Инновационные компании, такие как Tazz, Hochland, Free Now, E Co. и noissue. используйте Mirro, чтобы расширить возможности своих команд и развивать здоровые и прочные рабочие отношения.
Superworks
superworks.com
Superworks - это HRMS-платформа для автоматизации управления персоналом и зарплатой, упрощающая процессы и повышающая эффективность работы.
Plane
plane.com
Plane (ранее Pilot) управляет расчетом заработной платы, льготами и соблюдением требований для американских компаний, нанимающих американских и международных сотрудников и подрядчиков. Легко нанимайте, настраивайте и платите сотрудникам и подрядчикам в США и по всему миру с помощью одной безопасной облачной платформы. Используя Plane, вы можете отправлять платежи контрагентам в более чем 240 стран по оптимальным курсам обмена. Плейн считает, что международные подрядчики должны иметь тот же опыт расчета заработной платы, что и американские сотрудники. Мы отправляем платежи непосредственно на банковские счета подрядчиков, чтобы они могли снимать деньги со своих счетов без хлопот и комиссий за снятие средств, как в электронном кошельке. Хотите нанять сотрудников вместо подрядчиков? С Plane вы можете легко нанимать сотрудников на полный рабочий день в более чем 100 странах без необходимости создавать местные организации. Plane занимается оформлением документов о приеме на работу, удержанием налогов и многим другим, так что вам не придется этого делать. В отличие от многих EOR, Plane верит в простоту ценообразования без каких-либо скрытых комиссий. Вы платите фиксированную ежемесячную плату. Не знаете, нанять ли члена команды в качестве сотрудника или подрядчика? Plane поддерживает оба варианта с первого дня, и наша команда экспертов будет рада помочь вам выбрать лучший вариант, соответствующий вашим потребностям, без каких-либо планов.
GoProfiles
goprofiles.io
Первая платформа AI People для сотрудников в любой точке мира. Создайте культуру подлинного общения с GoProfiles. Мы объединили лучшее из каталогов сотрудников и признания коллег, чтобы создать совершенно новый тип платформы для людей.
Humaans
humaans.io
Humaans — это HRIS, созданный для того, чтобы стать фундаментом стека HR-технологий организации. Оно помогает современным HR-командам быстрорастущих компаний адаптировать, управлять и развивать своих сотрудников посредством быстрых рабочих процессов, автоматизации и быстрого доступа к данным. Humaans был задуман для решения проблем бизнес-лидеров, уставших от работы с неуклюжими системами, неспособными соответствовать высоким стандартам сегодняшних сотрудников. Разработанный для скорости, он включает в себя красивый каталог людей, хранилище документов, отслеживание свободного времени, визуальные отчеты и объединяет существующие системы посредством глубокой интеграции. Усовершенствуя решения Slack, GSuite и HR Point, Humaans не только оптимизирует HR-процессы, но и приносит пользу всем в организации. Кроме того, Humaans обслуживает удаленные и распределенные команды, помогая повысить гибкость бизнеса независимо от его структуры.
BrioHR
briohr.com
BrioHR - это платформа для управления HR, позволяющая компаниям автоматизировать рекрутинг, администрирование, управление производительностью и документооборот.
Time Champ
timechamp.io
Time Champ — это приложение для автоматического отслеживания времени и оценки производительности сотрудников, помогающее оптимизировать рабочие процессы.
Omni HR
omnihr.co
Omni — это универсальное программное обеспечение для управления персоналом, которое меняет подход предприятий к управлению персоналом. Их миссия ясна: дать возможность современным компаниям развивать заинтересованные и высокопроизводительные команды. Созданная для комплексной поддержки всего жизненного цикла ваших сотрудников, Omni помогает HR-командам нанимать, адаптировать, управлять и платить вашим сотрудникам во всех сферах. Азия и за ее пределами всего за несколько кликов. Благодаря Omni вы и ваша команда больше не теряете драгоценное время на ввод данных или административные задачи, а вместо этого направляете его на стратегические инициативы и значимое взаимодействие, которые способствуют росту бизнеса.
Craze
crazehq.com
Комплексный HR, расчет заработной платы и соблюдение требований для стартапов. Амбициозные основатели используют Craze, чтобы управлять своими компаниями без стресса. Мы автоматически берем на себя заботу о кадрах, расчете заработной платы и соблюдении требований, чтобы вы могли сосредоточиться на развитии своего бизнеса.
Access
theaccessgroup.com
Access меняет облик программного обеспечения для управления бизнесом не только в том, как мы обслуживаем наших клиентов, выполняя наше обещание предоставить им свободу делать больше того, что важно для них, но и для наших сотрудников, наших инвесторов и благотворительных организаций, близких к ним. наши сердца, где мы живем и работаем. Access помогает более чем 100 000 клиентам изменить способы использования программного обеспечения для бизнеса, предоставляя каждому сотруднику свободу делать больше того, что важно.
Harri
harri.com
Harri - платформа для управления работниками в гостиничном бизнесе, включая инструменты для найма, планирования и улучшения общения в команде.
Cinode
cinode.com
Cinode - платформа для управления навыками, сертификатами и профессиональной сетью, оптимизирующая сотрудничество и развитие в сфере консалтинга.
Netchex
netchex.com
Netchex - это решение для управления HR и заработной платой, которое упрощает процессы для малых и средних предприятий.
kiwiHR
kiwihr.com
KiwiHR — это удобное программное обеспечение для управления человеческими ресурсами, ориентированное на малые и средние предприятия.
Convenia
convenia.com.br
Централизуйте все процедуры HR и DP в одном месте. Управление сотрудниками CLT, стажировки, PJ и многое другое. Попробуйте 14 дней бесплатно!
Horilla
horilla.com
Horilla HRMS Software — ведущий поставщик комплексных и настраиваемых решений в области управления персоналом, предлагающий мощную программную платформу, одновременно бесплатную и гибкую. Наша приверженность принципам открытого исходного кода позволяет организациям любого размера и бюджета получить доступ к передовому программному обеспечению для управления персоналом без бремени лицензионных сборов. Наша команда преданных своему делу разработчиков и специалистов по персоналу разработала многофункциональное программное решение для управления персоналом, которое охватывает широкий спектр функций управления персоналом, включая подбор персонала, адаптацию сотрудников, управление производительностью, отслеживание рабочего времени и посещаемости, обработку расчета заработной платы, администрирование льгот и вовлечение сотрудников. Благодаря удобному интерфейсу и широким возможностям настройки наше программное обеспечение можно адаптировать к конкретным потребностям и рабочим процессам каждой организации. Как сторонники программного обеспечения с открытым исходным кодом, мы верим в силу сотрудничества и инноваций, инициируемых сообществом. Наше программное обеспечение для управления персоналом с открытым исходным кодом позволяет организациям использовать коллективный опыт и вклад глобального сообщества разработчиков, что приводит к постоянным улучшениям, появлению новых функций и повышению безопасности. Программное обеспечение Horilla с открытым исходным кодом для управления персоналом не только бесплатное, но и предоставляет организациям полный контроль над своим стеком HR-технологий. Благодаря возможности доступа и изменения исходного кода организации могут настраивать программное обеспечение в соответствии со своими уникальными требованиями, интегрироваться с существующими системами и обеспечивать конфиденциальность и безопасность данных. Мы стремимся поддерживать наших пользователей на протяжении всего их пути к использованию программного обеспечения Horilla с открытым исходным кодом для управления персоналом. Наша специализированная группа поддержки всегда готова помочь с внедрением, настройкой и устранением неполадок, обеспечивая плавное и успешное внедрение нашего программного обеспечения. Выбирая программное обеспечение Horilla HRMS с открытым исходным кодом, организации могут использовать возможности передовых HR-технологий, сотрудничать с активным сообществом и оптимизировать свои HR-процессы без финансовых ограничений, связанных с лицензионными сборами. Мы стремимся предоставить организациям экономически эффективные и настраиваемые HR-решения, которые повышают эффективность, производительность и организационный успех. Возможности программного обеспечения для управления персоналом Horilla с открытым исходным кодом: • Программное обеспечение для управления подбором персонала с открытым исходным кодом • Программное обеспечение с открытым исходным кодом для адаптации сотрудников • Программное обеспечение с открытым исходным кодом для управления базой данных сотрудников • Программное обеспечение с открытым исходным кодом для управления заработной платой • Программное обеспечение с открытым исходным кодом для управления посещаемостью • Программное обеспечение с открытым исходным кодом для управления отпусками • Программное обеспечение с открытым исходным кодом для управления производительностью • Программное обеспечение для управления активами с открытым исходным кодом
MyHR
myhr.works
MyHR - это приложение для управления персоналом, предлагающее функции самообслуживания, управления временем, набора персонала и аналитики для оптимизации HR-процессов.
Kenjo
kenjo.io
Kenjo - это платформа для управления человеческими ресурсами, позволяющая управлять документами, отпуском, оценкой производительности и наймом сотрудников.
BrightHR
brighthr.com
BrightHR - это платформа для управления персоналом, предлагающая инструменты для учета рабочего времени, управления отсутствиями и документами.
Zelt
zelt.app
Zelt - приложение для управления административными процессами сотрудников, включая зарплату, льготы и устройства, в одном месте.
Youmanage
youmanage.co.uk
Попрощайтесь с устаревшими и трудоемкими процессами управления персоналом, запутанными информационными таблицами с несколькими вкладками и бесконечными ручными ежегодными расчетами пособий. Встречайте Youmanage – универсальную систему управления персоналом, включающую все ключевые функции, которые помогут вашему бизнесу расти. Оно предоставляет вам сверхбезопасное облачное хранилище для хранения данных сотрудников, возможность для сотрудников обновлять свою личную информацию практически в любое время, информативные отчеты и аналитику для развития бизнеса, а также возможность отслеживать важную информацию об отсутствии, включая отпуска, болезни и ТРУД. Youmanage контролирует риски, связанные с соблюдением требований, снижает административные расходы и повышает производительность труда за счет интеллектуальной автоматизации рабочих процессов, одновременно предоставляя все инструменты, информацию и рекомендации, необходимые менеджеру по персоналу или специалисту по персоналу для достижения успеха. Уделите больше внимания своему HR-команде. Сократите затраты времени на поиск и анализ информации, хранящейся по нескольким каналам, что позволит им по-настоящему сосредоточиться на решении бизнес-задач и максимизации эффективности каждого сотрудника.
Pletox
pletox.com
Все в одном платформу, созданная для автоматизации и оптимизации управления рабочей силой с такими рабочими процессами, как HR, заработная плата, чат, проекты, задачи, операции и многое другое.
HRlab
hrlab.de
Централизованная и автоматизированная платформа управления человеческим капиталом. Agile, облачный, безопасный и эффективный.
Buk
buk.app
BUK - универсальное приложение для управления задачами и процессами, упрощающее рабочие процессы и повышающее эффективность пользователей.
altHR
althr.my
Althr - это приложение HR Super для компаний, созданных, чтобы быть не просто решением HR. Althr, основанный на Celcomdigi, ведущем поставщике услуг Mobile Mobile Mobile Connectivity Mobile Mobile Connectivity, является облачным программным обеспечением для кадров, которое фокусируется на оказании помощи малайзийским компаниям цифровать HR-процессы и способствовать улучшению прав и возможностей сотрудников и вовлеченности. Построенный с основными функциями, такими как безбумажные листья и управление расходами, отслеживание времени и управление посещаемостью, Althr стремится оцифровать ваши кадры с помощью нашего бесплатного и быстрого плана.
HRWize
hrwize.com
От информации о сотрудниках, отслеживания отгулов, обучения, управления производительностью, планирования преемственности и всего остального — вы можете быть уверены, что нужная вам информация всегда будет на расстоянии одного клика. Благодаря специальной сервисной команде, состоящей из аккредитованных специалистов по персоналу, мы не просто даем вам инструмент, мы помогаем вам оптимизировать ваши процессы и повысить эффективность ваших HR-операций, а также оставаться с вами на протяжении всего пути внедрения и за его пределами.
Criterion HCM
criterionhcm.com
HCM без компромиссов Программное обеспечение для управления персоналом, расчетом заработной платы и привлечения талантов, столь же динамичное, как и ваши сотрудники. Criterion предоставляет программное обеспечение для управления человеческим капиталом (HCM) для организаций среднего бизнеса в сфере строительства, финансовых услуг, некоммерческих организаций и высшего образования, что дает им возможность оптимизировать критически важные процессы управления персоналом, расчета заработной платы и привлечения талантов. и процессы управления персоналом. Criterion HCM доступен напрямую клиентам и через глобальную партнерскую сеть в более чем 10 странах.
Worksy
worksy.io
Worksy — это комплексное программное обеспечение для управления персоналом для средних и крупных организаций. Наши доступные решения включают в себя основные инструменты управления, такие как расчет заработной платы, время и посещаемость сотрудников, отпуска, претензии, производительность, подбор персонала, HR-аналитика и многое другое.
Collage HR
collage.co
Collage — это ведущая двуязычная платформа управления персоналом, заработной платой и льготами в Канаде, созданная специально для нужд малого и среднего бизнеса. Функции платформы включают ведение учета сотрудников, прием новых сотрудников, администрирование льгот, отслеживание отгулов, набор персонала (ATS), анализ производительности, отчетность по кадрам и полный комплекс услуг по управлению заработной платой. Collage также оцифровывает групповые льготы, синхронизируя их с любой страховой компанией в Канаде.
Kolay iK
kolayik.com
В первом программном обеспечении Türkiye управление персоналом управление и сообщают больше о разрешении и сверхурочной работы, оценке производительности, заработной плате, сдвиге и гораздо большей степени.
PurelyHR
purelyhr.com
PurelyHR — это мощное модульное программное обеспечение для управления персоналом для малого и среднего бизнеса. С 2010 года мы помогли тысячам компаний по всему миру экономить часы в неделю на повседневных задачах отдела кадров, таких как управление отпусками, управление файлами сотрудников и их адаптация, учет рабочего времени, управление производительностью, отслеживание нарушений и управление сертификацией. Выберите нужные вам модули и количество пользователей для HRIS, которое соответствует потребностям и бюджету вашего бизнеса. Начните сегодня с бесплатной 21-дневной пробной версии (www.purelyhr.com/trial) или живой демо-версии.
ServiceNow
servicenow.com
ServiceNow — облачная платформа для управления процессами обслуживания в ИТ, HR и обслуживании клиентов, позволяющая оптимизировать рабочие процессы.
Hailey HR
haileyhr.com
Одно место для всех HR-процессов. Пользовательский опыт и ясность понравятся вашим коллегам. Познакомьтесь с нашей платформой и закажите демо-версию сегодня!
SixFifty
sixfifty.com
SixFifty, компания, которая помогает предприятиям автоматизировать соблюдение трудового законодательства и документацию, сегодня выпустила первую фазу своего проекта по информатике трудового права (ELIP), целью которого является каталогизация, обобщение и кодирование логики каждого трудового законодательства в Соединенных Штатах, чтобы расширить как академические юридические исследования, так и практическое использование в бизнесе. SixFifty автоматизирует исследования по конкретному штату, составление документов и постоянные обновления законодательства, устраняя проблемы и догадки, связанные с соблюдением требований HR. SixFifty помогает HR-командам самостоятельно выполнять сложную работу по соблюдению требований, специфичных для штата. С SixFifty вы можете составить индивидуальные документы о приеме на работу (например, политики, соглашения и дополнения к штату) за считанные минуты — без необходимости платить за руку и ногу, чтобы юрист составил их для вас.
greytHR
greythr.com
GreytHR - облачная платформа для управления HR, упрощающая процессы управления персоналом, оплату труда, учет посещаемости и отпусков.
Progression
progression.co
Определите и измерьте карьерный рост в вашей организации с помощью Progression — платформы номер один для развития карьеры. С помощью Progression вы можете: - Создавать и визуализировать структуру карьеры за часы, а не месяцы, с помощью шаблонов и искусственного интеллекта. - Создавать простые привычки, свидетельствующие о росте по мере его возникновения. - Предоставлять своей команде возможность прогрессировать с помощью обширной информации в режиме реального времени. - Вовлекать, мотивировать и предоставлять возможности. Ваши сотрудники смогут сами построить карьеру. Обеспечьте исключительный рост сотрудников в рекордно короткие сроки. Создавайте, внедряйте и поддерживайте лучшие в своем классе навыки и карьерные пути с помощью Progression. Присоединяйтесь к тысячам команд, которые способствуют реальному росту сотрудников и сокращению их оттока уже сегодня.
CezanneHR
cezannehr.com
Компания Cezanne HR со штаб-квартирой в Великобритании, которой доверяют тысячи специалистов по персоналу по всему миру, представляет собой современную комплексную систему управления персоналом для организаций среднего размера со штатом от 100 до 3000 сотрудников. Cezanne HR, оснащенный множеством интеллектуальных функций, позволяющих экономить время, имеет все необходимое для лучшего управления, вовлечения, подключения и поддержки сотрудников, где бы они ни находились. Cezanne HR охватывает полный жизненный цикл сотрудников, от набора и адаптации, через основной HR, управление отсутствием и расписанием до производительности, признания сотрудников и планирования карьеры и преемственности. Помимо интеграции сторонних систем расчета заработной платы, Cezanne HR предлагает британским организациям интеллектуально управляемую услугу расчета заработной платы.
HRLocker
hrlocker.com
HRLocker — облачная система управления HR, наймом и эффективностью, автоматизирующая процессы управления персоналом и упрощающая управление данными сотрудников.
Empeon
empeon.com
Empeon — это платформа для управления HR и зарплатой, позволяющая работникам легко управлять графиками и доступом к важной информации.
flair HR
flair.hr
Flair HR - это комплексное решение для управления кадрами и рекрутингом, позволяющее оптимизировать HR-процессы и поддерживать адаптируемость в работе.
DreamTeam
dreamteam.io
Универсальный кадровый центр для малого и среднего бизнеса, который упрощает сложные кадровые процессы с помощью самой быстрой, гибкой и безграничной HR-платформы. DreamTeam позволяет вам восстановить полный контроль и прозрачность процессов управления персоналом с использованием разрозненных данных. Мы освобождаем вашу команду от изнурительной ручной работы, одновременно способствуя успеху, удовлетворенности и процветающей корпоративной культуре HR с помощью комплексного и простого в настройке решения, позволяющего преодолеть сложности HR.
Sloneek
sloneek.com
Sloneek — это современная HR-система, содержащая все необходимое для управления всем путешествием ваших сотрудников. Попробуйте 14 дней бесплатно!
Armano
armano.io
Armano — это комплексное решение для управления персоналом, предлагающее такие функции, как учет рабочего времени, управление талантами, управление файлами и документами, управление расходами, внутренние коммуникации и управление проектами. Он обслуживает малый и средний бизнес, предлагая конкурентоспособные цены и удобную платформу.
Factorial
factorialhr.com
Factorial - облачное ПО для управления HR, упрощает учет рабочего времени, управление документами и автоматизацию процессов для малых и средних предприятий.
Paycom
paycom.com
Paycom — это платформа для управления зарплатой и кадрами, позволяющая сотрудникам управлять своими данными и процессами HR через мобильное приложение.
OnPay
onpay.com
OnPay - это приложение для управления заработной платой и HR, облегчающее малым и средним предприятиям задачи учета и соответствия.
Officient.io
officient.io
Officient.io - платформа для оптимизации HR-администрирования и управления бизнес-процессами, предлагающая инструменты для автоматизации и улучшения сотрудничества.
NetSuite
netsuite.com
NetSuite — облачная платформа для управления финансами, операциями и отношениями с клиентами, поддерживающая интеграцию бизнес-процессов.
Namely
namely.com
Namely — платформа для управления HR, зарплатой, льготами и талантами, оптимизирующая операции и соответствие требованиям в более чем 190 странах.
Multiplier
usemultiplier.com
Multiplier упрощает международный найм и управление работниками, обеспечивая учет зарплат, льгот и соблюдение законодательства в более чем 150 странах.
Keka HR
keka.com
Keka HR - это программа для управления персоналом, автоматизирующая процессы HR, включая расчет зарплаты, отслеживание посещаемости и управление данными сотрудников.
Justworks
justworks.com
Justworks - это приложение для управления заработной платой, льготами и HR-инструментами для малых и средних предприятий, с поддержкой круглосуточно.
Humi
humi.ca
Humi - облачное HR-решение для канадских компаний, учитывающее зарплату, льготы, набор персонала и управление временем для оптимизации HR-процессов.
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