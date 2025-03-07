Основное программное обеспечение для управления персоналом - Самые популярные приложения - Соединенные Штаты

Найдите подходящее программное обеспечение и услуги.
Превратите веб-сайты в приложения с помощью WebCatalog Desktop и пользуйтесь множеством эксклюзивных приложений для Mac, Windows. Пространства помогают упорядочивать приложения, легко переключаться между аккаунтами и повышать продуктивность.
Базовое программное обеспечение для управления персоналом (HR), также известное как программное обеспечение для управления человеческим капиталом (HCM), централизует информацию о сотрудниках в единой системе. Эти основные системы управления персоналом предназначены для управления важными данными, такими как заработная плата и льготы, в доступной централизованной базе данных. Термин HCM, который традиционно называют информационными системами человеческих ресурсов (HRIS) или системами управления человеческими ресурсами (HRMS), в последнее время стал более распространенным. Предприятия используют основное программное обеспечение для управления персоналом для ведения подробных профилей сотрудников, хранения важных документов и всестороннего анализа организационных тенденций. Эти системы, обычно используемые отделами кадров, позволяют менеджерам по персоналу отслеживать записи сотрудников и создавать отчеты по ключевым показателям. Многие основные HR-решения включают функции самообслуживания, позволяющие сотрудникам самостоятельно обновлять свои льготы или контактные данные, тем самым оптимизируя HR-процессы. Часто базовое программное обеспечение для управления персоналом интегрируется в более широкий пакет управления персоналом или обеспечивает совместимость со сторонними приложениями для управления персоналом для расширения его функциональности в различных операциях по управлению персоналом.
Отправить новое приложение
ADP Workforce Now
adp.com
ADP Workforce Now — единственный универсальный облачный пакет управления персоналом, который адаптируется к вашему образу работы. Созданная на основе единой базы данных, ADP Workforce Now предлагает функции управления человеческими ресурсами, расчета заработной платы, льгот, управления талантами, управления временем и трудом, обучения и аналитики, а также возможности возврата в офис. Управление вашими людьми никогда не было таким простым. ADP Workforce Now предоставляет вам инструменты не только для отслеживания информации о кадрах, но и для управления персоналом и принятия решений на основе данных. И по мере роста вы сможете добавлять необходимый вам функционал. Расширьте возможности всех уровней вашей организации с помощью инструментов и возможностей, разработанных специально для того, чтобы обеспечить привлекательный опыт для бизнес-лидеров, менеджеров и сотрудников. • «Все в одном»: настраиваемая платформа управления персоналом для эффективного управления всеми функциями управления персоналом — расчетом заработной платы, кадрами, временем, талантами и льготами — в рамках единой базы данных. • Уверенное соблюдение требований. Наша лучшая в отрасли система безопасности обеспечивает безопасность ваших данных, а наш глубокий опыт и решения в области обеспечения соответствия требованиям помогают защитить ваш бизнес. • Простота использования: инновационные, простые в использовании функции у вас под рукой, которые упрощают работу в соответствии с вашими потребностями, а также повышают удобство работы ваших сотрудников. • Анализ рабочего процесса: принимайте решения с уверенностью, на основе информации из самой богатой и надежной базы данных о персонале в отрасли. • Интегрированная и взаимосвязанная экосистема. Расширьте свои возможности управления персоналом с помощью крупнейшей экосистемы управления персоналом, которая легко и безопасно интегрируется с ведущими сторонними решениями. Легко связывайтесь с важными партнерами, такими как бухгалтеры, брокеры и поставщики финансовых услуг. ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА. Сэкономьте время и уменьшите количество ошибок с помощью универсального пакета, специально созданного для того, чтобы помочь вам управлять своим бизнесом и соответствовать требованиям соответствия.
Paycom
paycom.com
В течение 25 лет компания Paycom Software, Inc. (NYSE:PAYC) упрощала бизнес и жизнь своих сотрудников с помощью простых в использовании технологий управления персоналом и расчета заработной платы, обеспечивая прозрачность благодаря прямому доступу к их данным. А благодаря первому в отрасли решению Beti® сотрудники теперь самостоятельно рассчитывают заработную плату и получают инструкции по поиску и исправлению дорогостоящих ошибок перед отправкой платежной ведомости. Программное обеспечение Paycom оптимизирует процессы, повышает эффективность и дает сотрудникам возможность управлять собственной кадровой информацией — от адаптации и регистрации льгот до управления талантами и многого другого — и все это в одном приложении. Paycom, получившая признание на национальном уровне благодаря своим технологиям и культуре на рабочем месте, теперь может обслуживать предприятия любого размера в США и за рубежом. Paycom возглавляет цифровую трансформацию на рабочем месте в США. Наша приверженность нашей культуре и ценностям привела к тому, что Fast Company назвала нас одной из самых инновационных компаний в мире, одним из величайших рабочих мест Америки по версии Newsweek и лучшими работодателями в США по версии Top Workplaces. У Paycom около 36 820 клиентов в США (по состоянию на 31 декабря 2023 г.), что на 1% больше, чем в предыдущем году. 15 апреля 2014 года Paycom стала публичной компанией, акции которой были открыты для торговли на Нью-Йоркской фондовой бирже под тикером PAYC. В начале 2020 года компания вошла в индекс S&P 500.
Paylocity
paylocity.com
Наша универсальная программная платформа дает HR-специалистам возможность легко управлять повседневными задачами по расчету заработной платы, льгот, талантов и управлению персоналом. Но что отличает нас от других, так это то, что наши технологии опираются на культуру, которая действительно заботится об успехе наших клиентов. Поставщики просто продадут вам продукт. Но партнер на самом деле заботится о вас и вашем бизнесе. Партнер находит время, чтобы узнать вас и понять ваши потребности. Мы работаем вместе с вами, чтобы определить лучшие решения, которые принесут пользу вашему бизнесу сегодня и проложат путь к лучшему будущему. А завтра все зависит от вашей команды. Все, что мы делаем, направлено на то, чтобы помочь вам в достижении ваших целей. Вместе мы возьмемся за вашу повседневную работу, чтобы вы могли уделять больше времени созданию культуры, которую жаждут вы и ваши сотрудники. Для профессионалов, которые жаждут настоящего партнерства, Paylocity — это компания по управлению персоналом и расчету заработной платы, которая освобождает вас от задач сегодняшнего дня, поэтому вместе мы можем уделять больше времени, сосредоточившись на перспективах завтрашнего дня. Давайте идти вперед вместе.
Gusto
gusto.com
Независимо от того, начинаете ли вы или расширяете свой быстрорастущий бизнес, Gusto — это партнер, который вам нужен для роста и развития вашей команды. С Gusto вы получаете современные функции управления персоналом, такие как расчет заработной платы, льготы, найм, ресурсы управления и многое другое — все в одном месте. Gusto гордится тем, что обслуживает более 300 000 предприятий по всей территории США, используя единую надежную систему, конкурентоспособные инструменты вознаграждения и экспертные рекомендации, которые помогут вам расширить возможности вашей команды. Потому что, когда процветают ваши люди, процветает и ваш бизнес. Узнайте больше на https://gusto.com.
Rippling
rippling.com
Rippling дает предприятиям одно место для управления персоналом, ИТ и финансами - глобально. Он объединяет все системы рабочей силы, которые обычно разбросаны по всей компании, такие как заработная плата, расходы, льготы и компьютеры. Впервые вы можете управлять и автоматизировать каждую часть жизненного цикла сотрудников в одной системе. Возьмите, например, на адаптирование. Благодаря Rippling вы можете нанять нового сотрудника в любом месте мира и установить их заработную плату, корпоративную карту, компьютер, преимущества и даже сторонние приложения, такие как Slack и Microsoft 365-все в течение 90 секунд.
NetSuite
netsuite.com
NetSuite Inc. — американская компания облачных вычислений, основанная в 1998 году со штаб-квартирой в Сан-Матео, Калифорния, которая предоставляла программное обеспечение и услуги для управления финансами бизнеса, операциями и отношениями с клиентами. Ее программное обеспечение и услуги были адаптированы для малого, среднего и крупного бизнеса с модулями для ERP, CRM, PSA и электронной коммерции. Корпорация Oracle приобрела NetSuite примерно за 9,3 миллиарда долларов США в ноябре 2016 года. Вновь сформированное бизнес-подразделение Oracle Netsuite управляется исполнительным вице-президентом Эваном Голдбергом как облачное ERP Oracle для малых и средних предприятий.
Paycor
paycor.com
Paycor дает лидерам модернизировать каждый аспект управления людьми, чтобы они могли сосредоточиться на том, что действительно важно: создание победных команд. Унифицированное решение HCM гарантирует, что данные сотрудников находятся в одном месте, поэтому вам никогда не придется переключать платформы, получать доступ к нескольким системам или повторную информацию. Автоматизируйте утомительную работу, снижает риск соответствия, повышает эффективность, позволяет сотрудникам контролировать свое финансовое здоровье и получить более глубокое понимание вашего бизнеса с помощью надежной аналитики и идей.
BambooHR
bamboohr.com
BambooHR — американская технологическая компания, предоставляющая программное обеспечение для управления персоналом как услугу. Компания основана в 2008 году Беном Петерсоном и Райаном Сандерсом и базируется в Линдоне, штат Юта. Услуги BambooHR включают систему отслеживания кандидатов и систему отслеживания льгот для сотрудников. В 2019 году Гаджо С «Севилья» и Брайан Т. Горовиц написал в журнале PC Magazine, что BambooHR «дороже, чем конкурирующие продукты» и ему «не хватает функций управления льготами (BA) по сравнению с конкурирующими решениями», но его «надежный набор функций и удобный интерфейс выдвигают его на вершину нашего рейтинга». список".
Zoho People
zoho.com
Создан для создания более счастливой рабочей силы. Мы заботимся о ваших HR-процессах, пока вы заботитесь о своих сотрудниках. У нас есть все: от найма, адаптации и управления посещаемостью до учета рабочего времени и оценки.
Deel
deel.com
Deel-это все в одном кадровую платформу для глобальных команд. Это означает сквозное управление персоналом для любой команды, где угодно. Соответственно нанимайте, на борту и заплатите сотрудникам или независимым подрядчикам на полный рабочий день или независимых подрядчиков. Впервые у вас будет центральное представление о всей вашей рабочей силе в одном месте. С Deel компании делают глобальную заработную плату возможной за счет использования внутренних бэк-офиса Deel и местных организаций. Рабочие, менеджеры и лидеры могут обновлять детали снятия средств, визуализировать структуру команды, контролировать общие расходы на заработную плату и выполнять десятки других задач через современный интерфейс самообслуживания Deel. Сегодня Deel обслуживает более 25 000 клиентов от SMB для публичных компаний, помогая более 120 000 работников получать оплату из любого места. Создайте локализованные юридические контракты, отслеживают время, грант бонусы, управление капиталом и многое другое. Забронируйте демо для личного руководства по платформе Deel и разблокируйте свою глобальную рабочую силу сегодня.
ServiceNow
servicenow.com
ServiceNow (NYSE: NOW) делает мир лучше для всех. Наша облачная платформа и решения помогают оцифровать и унифицировать организации, чтобы они могли находить более разумные, быстрые и лучшие способы организации рабочего процесса. Таким образом, сотрудники и клиенты могут быть более связанными, более инновационными и более гибкими. И мы все можем создать будущее, которое мы себе представляем. Мир работает с ServiceNow.
OnPay
onpay.com
OnPay предназначен для людей, которые хотят тратить больше времени на ведение своего бизнеса (и меньше на задачи бэк-офиса). Отмеченные наградами системы расчета заработной платы и управления персоналом экономят владельцам бизнеса более 15 часов в месяц и позволяют им сосредоточиться на прибыли.
Keka HR
keka.com
Наем-это не просто одноэтапное достижение, поскольку оно включает в себя различные сложные фазы в путешествии. И поиск правильного таланта - это ступенька к созданию успешной деловой среды. Следовательно, Keka предоставит вам удивительные функции, такие как многоплатформенные поиски кандидатов, технологические оценки, показатели показателей и т. Д., Которые помогут вам предложить будущий опыт найма с системой отслеживания заявителей Keka. Keka HR - люди, способствующие. Он автоматизирует процессы людей и помогает создавать мотивированную и преданную культуру на рабочем месте, превращая вашу компанию из Good в Great. С Keka вы можете способствовать высокоэффективной культуре, которая адаптируется, развивается и масштаб, что делает вашу команду более эффективной. Как лидер в области кадров для малых и средних предприятий, Keka универсальна и подходит для всех отраслей.
Bob HR
hibob.com
Боб - это HR -платформа, которая упрощает управление людьми и модернизирует опыт работы для каждого сотрудника - привлечение взаимодействия, культуры и производительности. Боб настраивается для того, как вы работаете - несмотря на себя, удаленная или гибридная работа. Это дает возможность HR и менеджерам повысить производительность и удержание, что приводит к более здоровым и продуктивным командам. С BOB вы можете оптимизировать свои основные HR -процессы, такие как адаптация, управление производительностью и управление компенсациями, с использованием автоматизированных рабочих процессов для повышения вашей эффективности, покрытия всех точек отслеживания и сэкономить драгоценное время. Боб предоставляет количественные данные в реальном времени, которые могут информировать стратегические решения, которые влияют на прибыль. Боб помогает динамичным компаниям выявить лучшее в своих сотрудниках. Преданные команды Хибоба по всей США, Великобритании, Европе, Израиле и Австралии работают каждый день, чтобы обслуживать более 1400 современных, быстрорастущих предприятий среднего размера.
Remote
remote.com
Remote — это комплексное решение для управления и оплаты труда штатных и контрактных работников по всему миру. Наша платформа занимается международным расчетом заработной платы, льгот, налогов, опционов на акции и соблюдением требований во многих странах. Независимо от того, где находится ваша команда, Remote гарантирует лучший опыт, предлагая надежные глобальные решения по трудоустройству. Наша непревзойденная защита интеллектуальной собственности и первоклассные меры безопасности обеспечат вам спокойствие в глобальном масштабе. Кроме того, Remote предлагает модель ценообразования с фиксированной ставкой без каких-либо скрытых комиссий, что помогает вам эффективно управлять своим бюджетом, одновременно сосредотачиваясь на стимулировании роста бизнеса.
Employee Navigator
employeenavigator.com
Комплексные преимущества, управление персоналом и соблюдение требований. Тысячи брокеров используют программное обеспечение «Employee Navigator» со своими клиентами для управления своими преимуществами, адаптацией, ACA и многим другим на нашей простой интуитивно понятной платформе.
Justworks
justworks.com
Justworks — это многопродуктовое решение, предлагающее глобальный расчет заработной платы, льготы, поддержку соответствия требованиям, учет рабочего времени, инструменты управления персоналом и многое другое с отмеченной наградами поддержкой сертифицированных экспертов по управлению персоналом. Мы берем на себя мельчайшие детали, чтобы вы могли сосредоточиться на главном: построении своего бизнеса и своей команды.
Netchex
netchex.com
С помощью решения Netchex для управления персоналом и расчетом заработной платы вы можете сделать свои процессы проще, чем когда-либо, и гарантировать, что работа всегда выполняется правильно.
Workstream
workstream.us
WorkStream является ведущей платформой HR, заработной платы и найма для почасовой рабочей силы. Его интеллектуальные технологии оптимизируют HR -задачи, чтобы франшиза и владельцы бизнеса могли быстро двигаться, снизить затраты на рабочую силу и упростить операции - все в одном месте. 46 из 50 лучших брендов ресторанов с быстрым обслуживанием, в том числе Burger King, Jimmy John's, Taco Bell,-это то, что на рабочем процессе, чтобы нанимать, удерживать и платить свои команды.
Personio
personio.de
Personio — это универсальное программное обеспечение для управления персоналом, которое помогает раскрыть потенциал ваших сотрудников, позволяя вам управлять каждым этапом жизненного цикла сотрудника. Наше программное обеспечение упрощает процесс набора, адаптации, управления, развития и оплаты труда сотрудников. Более 10 000 организаций по всей Европе доверяют Personio повышение эффективности с помощью инновационных функций, таких как управление компенсациями, служба поддержки кадров, производительность и развитие, а также опросы. У нас есть более 300 сотрудников, обеспечивающих поддержку, уровень удовлетворенности клиентов 90% и более 180 доступных интеграций. Обновите свою HR-команду от электронных таблиц до стратегии прямо сейчас — закажите бесплатную демо-версию сегодня: https://www.personio.com/webdemo/
Namely
namely.com
А именно, это единственная платформа для управления персоналом, расчетом заработной платы, льгот и талантов, которая понравится вашим сотрудникам. Это больше, чем программное обеспечение для управления персоналом: это необходимые вам консультации по соблюдению требований и льготам.
Harri
harri.com
Харри является мировым лидером в области технологий Frontline Employee Experience. Платформа Harri создана для компаний с обслуживанием в центре своего бизнеса и включает в себя решения для привлекательности талантов, управления рабочей силой, вовлечения сотрудников и соответствия. Харри позволяет организациям разумно набирать, сохранять и управлять лучшими талантами для управления и улучшения своего бизнеса. Он обслуживает более 55 000 ресторанных и гостиничных мест и четырех миллионов работников гостеприимства по всему миру, с ростом розничной торговли и здравоохранения. Харри установил отношения со многими ведущими мировыми брендами гостеприимства, оставаясь на лазерной ориентации на свою миссию по улучшению опыта сотрудников для фронт-команд. Харри приветствовал известных клиентов, таких как «Куриные пальцы» Cane, и запустила общесистемные реализации для Subway в США и McDonald's в Великобритании. Активные пользовательские базы компании удвоились ежегодно, облегчая 7,2 млн. Заявок на работу, 2,6 млн. Сообщения и создание 237K-списков.
Agendrix
agendrix.com
Agendrix — это программное обеспечение для планирования персонала и управления персоналом, разработанное, чтобы помочь предприятиям любого размера улучшить процессы планирования, оптимизировать общение сотрудников и упростить отслеживание времени и посещаемости. Некоторые из ключевых функций Agendrix включают в себя: - Планирование работы персонала: с легкостью создавайте, управляйте и публикуйте графики работы, а также быстро вносите изменения по мере необходимости. - Время и посещаемость: легко отслеживайте рабочее время и посещаемость сотрудников, превратив любое устройство в часы, которые автоматически пополняют ваши табели учета рабочего времени. - Управление запросами сотрудников: просматривайте и одобряйте запросы сотрудников, отправленные непосредственно в приложении, включая отпуска, замены и смены. - Общение: общайтесь со своей командой через платформу и делитесь расписаниями и сообщениями в режиме реального времени. - Отчетность и аналитика: создавайте подробные отчеты и аналитику о посещаемости сотрудников и данных планирования. Благодаря гибкой модели ценообразования, множеству дополнительных надстроек и политике отмены в любое время программное обеспечение Agendrix стало доступным для предприятий любого размера. Платформа является облачной, а это означает, что к ней можно получить доступ из любого места, где есть подключение к Интернету, и плата за установку или настройку не взимается. Благодаря новейшему HR-модулю Agendrix компании могут более эффективно нанимать новых сотрудников, централизовать записи и документы сотрудников, а также собирать отзывы сотрудников посредством опросов. Это помогает предприятиям оптимизировать свои кадровые процессы и обеспечить соблюдение правил и передовых практик. Кроме того, возможность каждый день подчеркивать хорошую работу с помощью функции «Дай пять» может помочь компаниям создать позитивную рабочую культуру и улучшить моральный дух сотрудников. В целом, Agendrix — это комплексное и удобное для пользователя программное обеспечение для управления персоналом, которое оптимизирует процессы планирования, внутренней коммуникации и управления персоналом. Сотрудники тоже любят Agendrix, потому что он помогает их менеджерам составлять графики, которые действительно соответствуют их потребностям, а это имеет большое значение для того, чтобы люди стали бизнесом, в котором любят работать.
Paypro
payentry.com
Наше решение по привлечению талантов помогает вашей организации находить, отслеживать и оценивать качественные кадры, чтобы вы могли более эффективно и с меньшими затратами создавать заинтересованную и высокопроизводительную рабочую силу. Это мощное решение автоматизирует и оптимизирует процессы рекрутинга и найма для поддержки среды безбумажного управления человеческим капиталом (HCM). Это обеспечивает положительный опыт кандидата, который позволяет кандидатам легко предоставлять информацию, искать работу и подавать заявки онлайн.
Alexis HR
alexishr.com
AlexisHR высвобождает время для работы людей за счет автоматизации административных задач и предоставления ценной информации о своих людях. Настройте платформу таким образом, чтобы она соответствовала вашим потребностям и рабочим процессам в области адаптации, управления временем, документации, обзоров и многого другого. Используя Alexis, вы будете хранить все свои данные о людях в одном месте, а это означает, что вы получите доступ к отчетам, статистике и тенденциям, которые могут помочь вам повысить стратегическую ценность HR для организации.
Workable
workable.com
И сейчас, и особенно в ближайшие годы каждая компания будет стремиться использовать возможности искусственного интеллекта для повышения производительности и производительности всех функций и отделов. Этот быстрый сдвиг в поведении, вызванный массовым внедрением ИИ, фундаментально изменит ландшафт рекрутинга и HR. Workable находится в авангарде этой трансформации, предлагая набор продуктов, использующих наш запатентованный искусственный интеллект, разработанный в результате обработки 260 миллионов кандидатов и более 1,5 миллионов сотрудников. Миссия Workable — повысить производительность труда персонала вашей компании в 10 раз. Workable Recruiting — это система отслеживания кандидатов мирового класса, которая делает рекрутеров и менеджеров по найму лучше. Работоспособный ИИ помогает выполнять большинство трудоемких задач, таких как поиск, проверка, отправка электронной почты, составление описаний вакансий, комплектов для собеседований и многое другое. Workable тесно интегрирован со всеми основными досками по трудоустройству и предлагает все функции, которые ищут лучшие команды по подбору персонала. Workable HR обеспечивает комплексное управление сотрудниками с помощью гибко настраиваемой системы, которая безопасно обрабатывает данные сотрудников, управляет отпусками, интегрируется с расчетом заработной платы и т. д. — и все это в одном месте. Jobs by Workable — это доска вакансий, которая знакомит миллионы кандидатов с возможностями в компаниях, работающих на платформе Workable. Workable помог более чем 27 000 компаниям в более чем 100 странах найти, нанять и управлять лучшими талантами. Мы обеспечиваем беспрецедентное повышение производительности в сфере HR и подбора персонала, гарантируя, что наши клиенты останутся впереди в быстро развивающейся технологической среде.
Zenefits
zenefits.com
Zenefits — это компания, базирующаяся в США, которая предлагает облачное программное обеспечение в качестве услуги компаниям для управления своими человеческими ресурсами, уделяя особое внимание помощи им в страховании здоровья. Zenefits была основана в 2013 году. Ее штаб-квартира находится в Сан-Франциско. .
Breathe
breathehr.com
Breathe — это простое и безопасное программное обеспечение для управления персоналом, удостоенное множества наград, которое помогает малым и средним предприятиям Великобритании перевести свои основные кадровые процессы в онлайн, экономя время, обеспечивая душевное спокойствие и позволяя вести бизнес, где бы они ни работали. Breathe доверяют более 15 000 малых предприятий и благотворительных организаций в Великобритании, которым доверяют управление более чем 400 000 человек. Breathe одобрен и рекомендован сетью из более чем 600 партнеров. В число организаций, использующих Breathe, входят AgeUK, Huel, The Wildlife Trust, Scrub Daddy, Dryrobe, RSPCA и другие. Характеристики продукта включают в себя: - Управление отпусками и отпусками - Мониторинг болезни и отсутствия - Управление производительностью - Управление расходами - Планирование работы сотрудников - Учет времени - База данных и аналитика сотрудников - Неограниченное хранилище документов - Ротация, время и посещаемость Начните 14-дневную пробную версию сегодня и узнайте, как интуитивно понятные продукты Breathe могут помочь вам и вашему бизнесу.
Arcoro
arcoro.com
Строительные компании и подрядчики имеют особые потребности в управлении персоналом, и Arcoro предлагает набор модульного программного обеспечения для управления кадрами в строительстве, которое позволяет компаниям успешно решать эти проблемы. Arcoro — единственная технологическая компания по управлению персоналом, ориентированная на строительную отрасль, предлагающая решения, помогающие компаниям нанимать, управлять и развивать свой бэк-офис, а также профессиональную и квалифицированную рабочую силу. Набор модулей Arcoro включает в себя: • Отслеживание кандидатов • Адаптация • Управление обучением • Основные HR • Преимущества • Отслеживание рабочего времени/посещаемости ExakTime • Управление компенсациями • Управление производительностью и планирование преемственности. Компании могут использовать один или все модули, а многие клиенты начинают с одного или двух и добавляют больше по мере изменения их потребностей или роста организации. Модули пакета Arcoro полностью интегрированы, но они также интегрируются с другими строительными технологиями, включая управление проектами, управление персоналом и системы учета. Arcoro поддерживает прочные партнерские отношения с другими ведущими поставщиками строительных технологий, чтобы обеспечить бесперебойную работу клиентов. Более 8000 строительных компаний и подрядчиков всех размеров в Северной Америке полагаются на Arcoro в решении своих проблем с персоналом. Каждый день более 1 миллиона специалистов в области строительства знакомятся с продукцией Arcoro. Arcoro стремится предоставить лучший опыт сотрудникам на местах и в офисе. Для получения дополнительной информации посетите наш сайт www.arcoro.com.
PeopleForce
peopleforce.io
PeopleForce-это постоянная кадровую платформу, которая плавно управляет всем вашим опытом сотрудников и оптимирует процессы HR на каждом этапе жизненного цикла сотрудников. Как экосистема HR, PeopleForce предлагает шесть полностью функциональных и настраиваемых продуктов: COREHR, Recruit, выполнение, пульс, время и стол, удовлетворение разнообразных потребностей предприятий и предоставление комплексной платформы, которая оптимизирует процессы и повышает эксплуатационную эффективность. С PeopleForce у вас есть возможность выбирать и оплачивать конкретные продукты, которые вам нужны, обеспечивая экономическую эффективность и максимизируя стоимость ваших инвестиций. Что сотрудники могут сделать в приложении: -отслеживать информацию о остановке в актуальном состоянии - Запросить и управлять временем, указав причину отсутствия, утверждающие. - Получите быстрый доступ к личным профилям и контактным данным с помощью каталога сотрудников, где можно найти поиск, - Посмотрите, кто нет сегодня и причины их отсутствия -Доступ к актуальным новостям и объявлениям компании -Обзор дел, просмотр и выполненные задачи - Доступ к их документам Менеджеры дополнительно - Получить уведомления с запросами на отпуск и может быстро пересмотреть и утвердить или отклонить их. -Легко управлять своими задачами, разрешениями и делом. Миссия PeopleForce состоит в том, чтобы дать возможность предприятиям двигаться вперед, сосредоточившись на людях, а не на процессах, создавая расширяющуюся и приятную среду рабочего места. В качестве изменения игры в революцию в опыте работы специалистов по персоналу, менеджеров и сотрудников Peopleforce стал выбором для 600+ предприятий, включая таких новаторов, как Deloitte, Rakuten, Reply, Roosh, Ajax и многие другие.
Empeon
empeon.com
Empeon — это гибкая платформа, которая позволяет компаниям легко управлять всеми своими потребностями в области управления персоналом и заработной платой в одном месте. Часто компании заявляют, что у них есть эта функция, но у них есть только возможность подключения, что приводит к возникновению узких мест и замедлению операций. Приходите протестировать нашу платформу и узнайте, почему она действительно лучше всего подходит для вашего бизнеса.
Eddy
eddy.com
Eddy — это идеальная универсальная платформа для управления персоналом и расчета заработной платы для малых предприятий, которые вышли за пределы электронных таблиц. Он предлагает ключевые функции, которые вам нужны, без сложности и накладных расходов, присущих более крупным системам, давая вам возможность упростить свою жизнь, объединив несколько инструментов в один, который имеет смысл для вашего бизнеса. Экономьте время и деньги с Эдди. Нанимайте, настраивайте, управляйте и платите сотрудникам — и все это в единой простой системе.
Bambee
bambee.com
Bambee предоставляет предприятиям доступ по требованию к выделенному менеджеру по персоналу и простому в использовании программному обеспечению для простой обработки расчета заработной платы, построения графиков работы сотрудников, управления политикой компании и многого другого. Мы снимаем стресс, связанный с управлением людьми и соблюдением трудового законодательства, предлагая экспертное руководство по управлению персоналом и поддержку на каждом этапе пути. С Bambee на вашей стороне, убедитесь, что ваш бизнес остается защищенным, а ваша команда процветает. Основные характеристики продукта: Специальное программное обеспечение для управления персоналом для менеджера по персоналу. Двухдневный прямой расчет заработной платы. Отслеживание рабочего времени и посещаемости. Должностные инструкции и письмо с предложениями. Поддержка. Индивидуальные и соответствующие требованиям кадровые политики. Хранение и хранение И многое другое!
Horilla
horilla.com
Horilla HRMS Software — ведущий поставщик комплексных и настраиваемых решений в области управления персоналом, предлагающий мощную программную платформу, одновременно бесплатную и гибкую. Наша приверженность принципам открытого исходного кода позволяет организациям любого размера и бюджета получить доступ к передовому программному обеспечению для управления персоналом без бремени лицензионных сборов. Наша команда преданных своему делу разработчиков и специалистов по персоналу разработала многофункциональное программное решение для управления персоналом, которое охватывает широкий спектр функций управления персоналом, включая подбор персонала, адаптацию сотрудников, управление производительностью, отслеживание рабочего времени и посещаемости, обработку расчета заработной платы, администрирование льгот и вовлечение сотрудников. Благодаря удобному интерфейсу и широким возможностям настройки наше программное обеспечение можно адаптировать к конкретным потребностям и рабочим процессам каждой организации. Как сторонники программного обеспечения с открытым исходным кодом, мы верим в силу сотрудничества и инноваций, инициируемых сообществом. Наше программное обеспечение для управления персоналом с открытым исходным кодом позволяет организациям использовать коллективный опыт и вклад глобального сообщества разработчиков, что приводит к постоянным улучшениям, появлению новых функций и повышению безопасности. Программное обеспечение Horilla с открытым исходным кодом для управления персоналом не только бесплатное, но и предоставляет организациям полный контроль над своим стеком HR-технологий. Благодаря возможности доступа и изменения исходного кода организации могут настраивать программное обеспечение в соответствии со своими уникальными требованиями, интегрироваться с существующими системами и обеспечивать конфиденциальность и безопасность данных. Мы стремимся поддерживать наших пользователей на протяжении всего их пути к использованию программного обеспечения Horilla с открытым исходным кодом для управления персоналом. Наша специализированная группа поддержки всегда готова помочь с внедрением, настройкой и устранением неполадок, обеспечивая плавное и успешное внедрение нашего программного обеспечения. Выбирая программное обеспечение Horilla HRMS с открытым исходным кодом, организации могут использовать возможности передовых HR-технологий, сотрудничать с активным сообществом и оптимизировать свои HR-процессы без финансовых ограничений, связанных с лицензионными сборами. Мы стремимся предоставить организациям экономически эффективные и настраиваемые HR-решения, которые повышают эффективность, производительность и организационный успех. Возможности программного обеспечения для управления персоналом Horilla с открытым исходным кодом: • Программное обеспечение для управления подбором персонала с открытым исходным кодом • Программное обеспечение с открытым исходным кодом для адаптации сотрудников • Программное обеспечение с открытым исходным кодом для управления базой данных сотрудников • Программное обеспечение с открытым исходным кодом для управления заработной платой • Программное обеспечение с открытым исходным кодом для управления посещаемостью • Программное обеспечение с открытым исходным кодом для управления отпусками • Программное обеспечение с открытым исходным кодом для управления производительностью • Программное обеспечение для управления активами с открытым исходным кодом
WebHR
web.hr
WebHR — это универсальное социальное программное обеспечение для управления персоналом, которое охватывает все этапы — от «найма» до «выхода на пенсию» для самого важного актива вашей компании — ваших сотрудников. WebHR облегчит вашей HR-команде эффективное и результативное управление персоналом. WebHR — незаменимый инструмент не только для HR, но и для всей компании. WebHR основан на модели «Программное обеспечение как услуга» (SaaS) и облачных вычислений.
Sesame HR
sesamehr.es
Sesame HR — это программное обеспечение, которое позволяет компаниям оцифровывать рутинные процессы своих отделов кадров, упрощая и автоматизируя их. Sesame HR — отличный союзник для менеджеров, руководителей и менеджеров по персоналу, позволяющий сэкономить время в своих процессах и сосредоточить свои усилия на улучшении опыта своих сотрудников.
Decisely
decisely.com
Decisely — это брокерская компания, предоставляющая услуги по предоставлению льгот и кадров, специализирующаяся на интегрированных технологических решениях для малого бизнеса. Решение Decisely, поддерживаемое лицензированными брокерами по льготам и профессионалами отрасли, обеспечивает правильное сочетание медицинских льгот, подбора персонала, администрирования кадров, соблюдения требований, расчета заработной платы и выхода на пенсию на одной простой в использовании платформе.
Mekari Talenta
talenta.co
Mekari Talenta поддерживает предприятия с помощью надежного программного обеспечения для управления персоналом и передовых онлайн-систем управления для управления посещаемостью и заработной платой сотрудников. Попробуйте сейчас! Mekari Talenta — онлайн-приложение для управления персоналом с комплексной системой; HR-операции становятся более эффективными и результативными. Приходите попробовать прямо сейчас!
Time Champ
timechamp.io
Time Champ помогает компаниям раскрыть потенциал производительности с помощью многофункционального программного обеспечения для автоматического учета рабочего времени и измерения производительности. Это может помочь повысить вашу производительность на 20–30 % и улучшить моральный дух сотрудников, как никогда раньше. Time Champ — это больше, чем просто трекер времени, и благодаря богатому набору функций он может помочь оптимизировать все области вашего бизнеса и стать ключевым отличием вас от ваших конкурентов. Где бы ни находились ваши сотрудники, работая удаленно или в офисе, Time Champ поможет вам определить, где они проводят свое время в течение рабочего дня, что позволит вам убедиться, что их время проводится продуктивно. Time Champ также помогает компаниям мгновенно эффективно измерять продуктивность команд с помощью комплексной информационной панели. С первого взгляда вы можете увидеть, сколько членов команды работает, сколько отсутствует или опаздывает, а также кто является наиболее или наименее продуктивным сотрудником на одном экране. Эту информацию затем можно использовать для повышения производительности и производительности. Time Champ собирает различные метрики, KPI и представляет их в красиво оформленных аналитических диаграммах и отчетах. Благодаря возможности углубляться в проблемные области Time Champ значительно упрощает анализ и быстрый поиск решений проблем.
DreamTeam
dreamteam.io
Универсальный кадровый центр для малого и среднего бизнеса, который упрощает сложные кадровые процессы с помощью самой быстрой, гибкой и безграничной HR-платформы. DreamTeam позволяет вам восстановить полный контроль и прозрачность процессов управления персоналом с использованием разрозненных данных. Мы освобождаем вашу команду от изнурительной ручной работы, одновременно способствуя успеху, удовлетворенности и процветающей корпоративной культуре HR с помощью комплексного и простого в настройке решения, позволяющего преодолеть сложности HR.
PrimePay
primepay.com
PrimePay упрощает расчет заработной платы и управление персоналом для малого и среднего бизнеса. Мы объединили 37-летний опыт и неустанную приверженность обслуживанию в интеллектуальной, универсальной платформе HCM. Платформа, определяемая возможностями и предназначенная для обеспечения исключительных
Buk
buk.app
Люди — самый ценный актив вашей организации. Организуйте и упростите все свои процессы с помощью новейших технологий.
ChartHop
charthop.com
Charthop - это динамичная платформа для операций, которая соединяет и визуализирует все данные ваших людей, чтобы расширить возможности вашей организации посредством понимания, выравнивания и действий. Charthop выполняет миссию по созданию здоровой прозрачности в организациях, чтобы процветать сотрудники и организации. Динамичная платформа для операций People, Charthop соединяет и визуализирует данные людей, чтобы расширить возможности организаций посредством понимания, выравнивания и действий. Привлекая новый подход к HR, платформа операционной операции Charthop является единым источником данных для людей и основным вопросом для повседневных программ, процессов и инициатив. От людей и руководителей финансов до менеджеров и сотрудников, Charthop предназначен для всех в организации. Charthop хорошо играет с десятками платформ с помощью надежных интеграций по всему технологическому стеку HR и обслуживает такие компании, как 1Password, Yipitdata, BetterCloud и Starburst. Основанный в 2019 году Яном Уайтом, Чарфоп поддерживается Андреессеном Горовицем и Кокс -Энтерпрайсами.
Sequoia One
one.sequoia.com
Цель Sequoia One — помочь вашему высокотехнологичному бизнесу процветать, взяв на себя административную нагрузку, которая отвлекает вас от общей картины. Мы предлагаем конкурентные преимущества и аутсорсинг HR, предназначенный для инновационных, ориентированных на рост компаний. Мы знаем, насколько важно привлекать и удерживать таланты, оптимизировать и масштабировать вашу деятельность, стабилизировать затраты на персонал и защищать ваш бизнес. Позвольте нам взять на себя эту тяжелую работу, чтобы вы могли сосредоточиться на выводе своего бизнеса на новый уровень.
Darwinbox
darwinbox.com
Darwinbox, признанная Gartner одной из наиболее предпочтительных платформ HCM в Азиатско-Тихоокеанском регионе, представляет собой облачную систему HRMS нового поколения. При поддержке Sequoia, Lightspeed и Endiya Partners, Darwinbox обеспечивает HR-технологический опыт более чем 900 тысяч сотрудников в более чем 350 глобальных компаниях.
Sage HR
sage.hr
Отмеченная наградами компания HR Technology Company, которая предоставляет посещаемость, производительность и управление наборами для клиентов по всему миру. БЕСПЛАТНО 14-дневная пробная версия! Легкая настройка! Отмените все время! All-In-One HR-программное обеспечение, которое трансформирует, как малые и средние предприятия управляют и привлекают своих людей. Будь то простое управление отпусками или управление HR, Sage HR помогает малым предприятиям работать более эффективно, автоматизируя и оптимизируя их задачи HR по всему занятости. В отличие от других решений, которые связаны с несколькими и разрозненными системами, Sage HR позволяет предприятиям получать доступ и управлять всем, что им нужно, от одной цифровой платформы, предоставляя удивительный опыт работы в области рабочей жизни для всех в процессе. Ключевые особенности мудреца HR включают: • Основной HR и управление оставлением • Планирование смены и расписания • Управление эффективностью • Аорганизация и борт • Записи сотрудников и база данных • Управление активами • Управление расходами • Отчеты и аналитика • Набор персонала
ClearCompany
clearcompany.com
Помогая почти 3000 организациям набирать, рампы, распознавать и удерживать сотрудников, платформа управления талантами ClearCompany позволила тысячам компаний с 2004 года максимизировать талант, расширяя возможности людей на каждом этапе путешествия сотрудника. ClearCompany объединяет лучшие практики, управляемые данными, экспертные контенты и адаптированные программные инструменты для набора, рампы, распознавания и удержания сотрудников, объединения людей и процессов для достижения успеха в бизнесе. Максимизация таланта достигается, когда HR имеет инструменты, необходимые для точного планирования, безупречно выполнения людей и намеренно создавать культуру - эти основные столбы максимизации талантов являются основой его платформы управления талантами. ClearCompany-это платформа управления талантами полного спектра, которая помогает организациям выполнять свои миссии, объединяя людей, платформы и процессы, чтобы максимизировать талант сотрудников. Его уникальный подход ставит миссию компании в центр процессов талантов каждого клиента. Как единственный поставщик программного обеспечения для кадров, объединяющий рекрутинг, адаптирование, управление эффективностью и вовлечение сотрудников, платформа ClearCompany поддерживает организации на протяжении всего жизненного цикла сотрудников.
Cinode
cinode.com
Кто знает что, кто доступен, что можно продать? Мы предоставляем важную информацию о продажах, доставке и навыках, которых вам сейчас не хватает. Cinode — это универсальная платформа для ускорения роста вашей консалтинговой компании. Мы не зря являемся лучшим выбором в Скандинавии.
Officient.io
officient.io
Получите больше от управления персоналом. В каждой растущей компании управление персоналом включает в себя массу административной работы, которая отнимает много драгоценного времени. Хорошие новости? Officient предоставляет обзор и многое другое.
Youmanage
youmanage.co.uk
Попрощайтесь с устаревшими и трудоемкими процессами управления персоналом, запутанными информационными таблицами с несколькими вкладками и бесконечными ручными ежегодными расчетами пособий. Встречайте Youmanage – универсальную систему управления персоналом, включающую все ключевые функции, которые помогут вашему бизнесу расти. Оно предоставляет вам сверхбезопасное облачное хранилище для хранения данных сотрудников, возможность для сотрудников обновлять свою личную информацию практически в любое время, информативные отчеты и аналитику для развития бизнеса, а также возможность отслеживать важную информацию об отсутствии, включая отпуска, болезни и ТРУД. Youmanage контролирует риски, связанные с соблюдением требований, снижает административные расходы и повышает производительность труда за счет интеллектуальной автоматизации рабочих процессов, одновременно предоставляя все инструменты, информацию и рекомендации, необходимые менеджеру по персоналу или специалисту по персоналу для достижения успеха. Уделите больше внимания своему HR-команде. Сократите затраты времени на поиск и анализ информации, хранящейся по нескольким каналам, что позволит им по-настоящему сосредоточиться на решении бизнес-задач и максимизации эффективности каждого сотрудника.
HRlab
hrlab.de
Централизованная и автоматизированная платформа управления человеческим капиталом. Agile, облачный, безопасный и эффективный.
CezanneHR
cezannehr.com
Компания Cezanne HR со штаб-квартирой в Великобритании, которой доверяют тысячи специалистов по персоналу по всему миру, представляет собой современную комплексную систему управления персоналом для организаций среднего размера со штатом от 100 до 3000 сотрудников. Cezanne HR, оснащенный множеством интеллектуальных функций, позволяющих экономить время, имеет все необходимое для лучшего управления, вовлечения, подключения и поддержки сотрудников, где бы они ни находились. Cezanne HR охватывает полный жизненный цикл сотрудников, от набора и адаптации, через основной HR, управление отсутствием и расписанием до производительности, признания сотрудников и планирования карьеры и преемственности. Помимо интеграции сторонних систем расчета заработной платы, Cezanne HR предлагает британским организациям интеллектуально управляемую услугу расчета заработной платы.
HRLocker
hrlocker.com
HRLocker — это облачная система управления персоналом, подбором персонала и производительностью. HRLocker позволяет компаниям автоматизировать процессы управления персоналом и подбора персонала, оптимизируя требования к персоналу в одном месте.
Pletox
pletox.com
Все в одном платформу, созданная для автоматизации и оптимизации управления рабочей силой с такими рабочими процессами, как HR, заработная плата, чат, проекты, задачи, операции и многое другое.
flair HR
flair.hr
Flair — это универсальное решение для управления персоналом и подбором персонала, которое привносит структурированность и простоту в сложные процессы, связанные с персоналом — локальные, глобальные, удаленные или офисные. В нем есть все функции, необходимые HR-командам для улучшения качества работы в организации. чутье охватывает весь путь сотрудника и полностью настраивается. Начните со стандартных функций или адаптируйте каждый процесс к уникальным потребностям вашей организации — выбор за вами. Привлекайте таланты и сокращайте время найма сотрудников с помощью функций рекрутинга, таких как наш конструктор страниц карьеры с возможностью перетаскивания и настраиваемые воронки кандидатов. Превратите восторженных новичков в лояльных защитников бренда с помощью персонализированных ознакомительных поездок. И упростите основные задачи отдела кадров, такие как управление отсутствием, расчет заработной платы, анализ производительности, учет рабочего времени и многое другое. Наше решение основано на Salesforce, что позволяет вам воспользоваться мощью и безопасностью ведущей в мире платформы CRM. Но даже если вы не используете Salesforce, мы предоставим вам доступ. Добавьте немного изящества в свою организацию – и добейтесь гармонии с персоналом.
kiwiHR
kiwihr.com
Программное обеспечение для управления персоналом, которое делает вашу жизнь проще - МСП, стартапы: сэкономьте до 30% вашего времени с помощью интуитивно понятного и комплексного программного обеспечения для управления персоналом, разработанного с учетом ваших конкретных потребностей.
Sloneek
sloneek.com
Sloneek — это современная HR-система, содержащая все необходимое для управления всем путешествием ваших сотрудников. Попробуйте 14 дней бесплатно!
Armano
armano.io
Armano — это комплексное решение для управления персоналом, предлагающее такие функции, как учет рабочего времени, управление талантами, управление файлами и документами, управление расходами, внутренние коммуникации и управление проектами. Он обслуживает малый и средний бизнес, предлагая конкурентоспособные цены и удобную платформу.
Omni HR
omnihr.co
Omni — это универсальное программное обеспечение для управления персоналом, которое меняет подход предприятий к управлению персоналом. Их миссия ясна: дать возможность современным компаниям развивать заинтересованные и высокопроизводительные команды. Созданная для комплексной поддержки всего жизненного цикла ваших сотрудников, Omni помогает HR-командам нанимать, адаптировать, управлять и платить вашим сотрудникам во всех сферах. Азия и за ее пределами всего за несколько кликов. Благодаря Omni вы и ваша команда больше не теряете драгоценное время на ввод данных или административные задачи, а вместо этого направляете его на стратегические инициативы и значимое взаимодействие, которые способствуют росту бизнеса.
Desktop
Поддержка
Компания
Юридическая информация
© 2025 WebCatalog, Inc.