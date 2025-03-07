Основное программное обеспечение для управления персоналом - Самые популярные приложения - Соединенные Штаты

Agendrix

agendrix.com

Agendrix — это программное обеспечение для планирования персонала и управления персоналом, разработанное, чтобы помочь предприятиям любого размера улучшить процессы планирования, оптимизировать общение сотрудников и упростить отслеживание времени и посещаемости. Некоторые из ключевых функций Agendrix включают в себя: - Планирование работы персонала: с легкостью создавайте, управляйте и публикуйте графики работы, а также быстро вносите изменения по мере необходимости. - Время и посещаемость: легко отслеживайте рабочее время и посещаемость сотрудников, превратив любое устройство в часы, которые автоматически пополняют ваши табели учета рабочего времени. - Управление запросами сотрудников: просматривайте и одобряйте запросы сотрудников, отправленные непосредственно в приложении, включая отпуска, замены и смены. - Общение: общайтесь со своей командой через платформу и делитесь расписаниями и сообщениями в режиме реального времени. - Отчетность и аналитика: создавайте подробные отчеты и аналитику о посещаемости сотрудников и данных планирования. Благодаря гибкой модели ценообразования, множеству дополнительных надстроек и политике отмены в любое время программное обеспечение Agendrix стало доступным для предприятий любого размера. Платформа является облачной, а это означает, что к ней можно получить доступ из любого места, где есть подключение к Интернету, и плата за установку или настройку не взимается. Благодаря новейшему HR-модулю Agendrix компании могут более эффективно нанимать новых сотрудников, централизовать записи и документы сотрудников, а также собирать отзывы сотрудников посредством опросов. Это помогает предприятиям оптимизировать свои кадровые процессы и обеспечить соблюдение правил и передовых практик. Кроме того, возможность каждый день подчеркивать хорошую работу с помощью функции «Дай пять» может помочь компаниям создать позитивную рабочую культуру и улучшить моральный дух сотрудников. В целом, Agendrix — это комплексное и удобное для пользователя программное обеспечение для управления персоналом, которое оптимизирует процессы планирования, внутренней коммуникации и управления персоналом. Сотрудники тоже любят Agendrix, потому что он помогает их менеджерам составлять графики, которые действительно соответствуют их потребностям, а это имеет большое значение для того, чтобы люди стали бизнесом, в котором любят работать.