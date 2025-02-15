Основное программное обеспечение для управления персоналом - Самые популярные приложения - Синт-Мартен

Horilla

horilla.com

Horilla HRMS Software — ведущий поставщик комплексных и настраиваемых решений в области управления персоналом, предлагающий мощную программную платформу, одновременно бесплатную и гибкую. Наша приверженность принципам открытого исходного кода позволяет организациям любого размера и бюджета получить доступ к передовому программному обеспечению для управления персоналом без бремени лицензионных сборов. Наша команда преданных своему делу разработчиков и специалистов по персоналу разработала многофункциональное программное решение для управления персоналом, которое охватывает широкий спектр функций управления персоналом, включая подбор персонала, адаптацию сотрудников, управление производительностью, отслеживание рабочего времени и посещаемости, обработку расчета заработной платы, администрирование льгот и вовлечение сотрудников. Благодаря удобному интерфейсу и широким возможностям настройки наше программное обеспечение можно адаптировать к конкретным потребностям и рабочим процессам каждой организации. Как сторонники программного обеспечения с открытым исходным кодом, мы верим в силу сотрудничества и инноваций, инициируемых сообществом. Наше программное обеспечение для управления персоналом с открытым исходным кодом позволяет организациям использовать коллективный опыт и вклад глобального сообщества разработчиков, что приводит к постоянным улучшениям, появлению новых функций и повышению безопасности. Программное обеспечение Horilla с открытым исходным кодом для управления персоналом не только бесплатное, но и предоставляет организациям полный контроль над своим стеком HR-технологий. Благодаря возможности доступа и изменения исходного кода организации могут настраивать программное обеспечение в соответствии со своими уникальными требованиями, интегрироваться с существующими системами и обеспечивать конфиденциальность и безопасность данных. Мы стремимся поддерживать наших пользователей на протяжении всего их пути к использованию программного обеспечения Horilla с открытым исходным кодом для управления персоналом. Наша специализированная группа поддержки всегда готова помочь с внедрением, настройкой и устранением неполадок, обеспечивая плавное и успешное внедрение нашего программного обеспечения. Выбирая программное обеспечение Horilla HRMS с открытым исходным кодом, организации могут использовать возможности передовых HR-технологий, сотрудничать с активным сообществом и оптимизировать свои HR-процессы без финансовых ограничений, связанных с лицензионными сборами. Мы стремимся предоставить организациям экономически эффективные и настраиваемые HR-решения, которые повышают эффективность, производительность и организационный успех. Возможности программного обеспечения для управления персоналом Horilla с открытым исходным кодом: • Программное обеспечение для управления подбором персонала с открытым исходным кодом • Программное обеспечение с открытым исходным кодом для адаптации сотрудников • Программное обеспечение с открытым исходным кодом для управления базой данных сотрудников • Программное обеспечение с открытым исходным кодом для управления заработной платой • Программное обеспечение с открытым исходным кодом для управления посещаемостью • Программное обеспечение с открытым исходным кодом для управления отпусками • Программное обеспечение с открытым исходным кодом для управления производительностью • Программное обеспечение для управления активами с открытым исходным кодом