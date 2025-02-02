Основное программное обеспечение для управления персоналом - Самые популярные приложения - Швеция

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Базовое программное обеспечение для управления персоналом (HR), также известное как программное обеспечение для управления человеческим капиталом (HCM), централизует информацию о сотрудниках в единой системе. Эти основные системы управления персоналом предназначены для управления важными данными, такими как заработная плата и льготы, в доступной централизованной базе данных. Термин HCM, который традиционно называют информационными системами человеческих ресурсов (HRIS) или системами управления человеческими ресурсами (HRMS), в последнее время стал более распространенным. Предприятия используют основное программное обеспечение для управления персоналом для ведения подробных профилей сотрудников, хранения важных документов и всестороннего анализа организационных тенденций. Эти системы, обычно используемые отделами кадров, позволяют менеджерам по персоналу отслеживать записи сотрудников и создавать отчеты по ключевым показателям. Многие основные HR-решения включают функции самообслуживания, позволяющие сотрудникам самостоятельно обновлять свои льготы или контактные данные, тем самым оптимизируя HR-процессы. Часто базовое программное обеспечение для управления персоналом интегрируется в более широкий пакет управления персоналом или обеспечивает совместимость со сторонними приложениями для управления персоналом для расширения его функциональности в различных операциях по управлению персоналом.
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HiBob
hibob.com
bob HRIS — это платформа управления персоналом, которая помогает динамичным компаниям максимально эффективно использовать своих сотрудников. Наше программное обеспечение для управления персоналом уникально, интуитивно понятно и умно.
Paylocity
paylocity.com
Наша универсальная программная платформа дает HR-специалистам возможность легко управлять повседневными задачами по расчету заработной платы, льгот, талантов и управлению персоналом. Но что отличает нас от других, так это то, что наши технологии опираются на культуру, которая действительно заботится об успехе наших клиентов. Поставщики просто продадут вам продукт. Но партнер на самом деле заботится о вас и вашем бизнесе. Партнер находит время, чтобы узнать вас и понять ваши потребности. Мы работаем вместе с вами, чтобы определить лучшие решения, которые принесут пользу вашему бизнесу сегодня и проложат путь к лучшему будущему. А завтра все зависит от вашей команды. Все, что мы делаем, направлено на то, чтобы помочь вам в достижении ваших целей. Вместе мы возьмемся за вашу повседневную работу, чтобы вы могли уделять больше времени созданию культуры, которую жаждут вы и ваши сотрудники. Для профессионалов, которые жаждут настоящего партнерства, Paylocity — это компания по управлению персоналом и расчету заработной платы, которая освобождает вас от задач сегодняшнего дня, поэтому вместе мы можем уделять больше времени, сосредоточившись на перспективах завтрашнего дня. Давайте идти вперед вместе.
BambooHR
bamboohr.com
BambooHR — американская технологическая компания, предоставляющая программное обеспечение для управления персоналом как услугу. Компания основана в 2008 году Беном Петерсоном и Райаном Сандерсом и базируется в Линдоне, штат Юта. Услуги BambooHR включают систему отслеживания кандидатов и систему отслеживания льгот для сотрудников. В 2019 году Гаджо С «Севилья» и Брайан Т. Горовиц написал в журнале PC Magazine, что BambooHR «дороже, чем конкурирующие продукты» и ему «не хватает функций управления льготами (BA) по сравнению с конкурирующими решениями», но его «надежный набор функций и удобный интерфейс выдвигают его на вершину нашего рейтинга». список".
Cinode
cinode.com
Кто знает что, кто доступен, что можно продать? Мы предоставляем важную информацию о продажах, доставке и навыках, которых вам сейчас не хватает. Cinode — это универсальная платформа для ускорения роста вашей консалтинговой компании. Мы не зря являемся лучшим выбором в Скандинавии.
Paycom
paycom.com
В течение 25 лет компания Paycom Software, Inc. (NYSE:PAYC) упрощала бизнес и жизнь своих сотрудников с помощью простых в использовании технологий управления персоналом и расчета заработной платы, обеспечивая прозрачность благодаря прямому доступу к их данным. А благодаря первому в отрасли решению Beti® сотрудники теперь самостоятельно рассчитывают заработную плату и получают инструкции по поиску и исправлению дорогостоящих ошибок перед отправкой платежной ведомости. Программное обеспечение Paycom оптимизирует процессы, повышает эффективность и дает сотрудникам возможность управлять собственной кадровой информацией — от адаптации и регистрации льгот до управления талантами и многого другого — и все это в одном приложении. Paycom, получившая признание на национальном уровне благодаря своим технологиям и культуре на рабочем месте, теперь может обслуживать предприятия любого размера в США и за рубежом. Paycom возглавляет цифровую трансформацию на рабочем месте в США. Наша приверженность нашей культуре и ценностям привела к тому, что Fast Company назвала нас одной из самых инновационных компаний в мире, одним из величайших рабочих мест Америки по версии Newsweek и лучшими работодателями в США по версии Top Workplaces. У Paycom около 36 820 клиентов в США (по состоянию на 31 декабря 2023 г.), что на 1% больше, чем в предыдущем году. 15 апреля 2014 года Paycom стала публичной компанией, акции которой были открыты для торговли на Нью-Йоркской фондовой бирже под тикером PAYC. В начале 2020 года компания вошла в индекс S&P 500.
Sesame HR
sesamehr.es
Sesame HR — это программное обеспечение, которое позволяет компаниям оцифровывать рутинные процессы своих отделов кадров, упрощая и автоматизируя их. Sesame HR — отличный союзник для менеджеров, руководителей и менеджеров по персоналу, позволяющий сэкономить время в своих процессах и сосредоточить свои усилия на улучшении опыта своих сотрудников.
Omni HR
omnihr.co
Omni — это универсальное программное обеспечение для управления персоналом, которое меняет подход предприятий к управлению персоналом. Их миссия ясна: дать возможность современным компаниям развивать заинтересованные и высокопроизводительные команды. Созданная для комплексной поддержки всего жизненного цикла ваших сотрудников, Omni помогает HR-командам нанимать, адаптировать, управлять и платить вашим сотрудникам во всех сферах. Азия и за ее пределами всего за несколько кликов. Благодаря Omni вы и ваша команда больше не теряете драгоценное время на ввод данных или административные задачи, а вместо этого направляете его на стратегические инициативы и значимое взаимодействие, которые способствуют росту бизнеса.
Horilla
horilla.com
Horilla HRMS Software — ведущий поставщик комплексных и настраиваемых решений в области управления персоналом, предлагающий мощную программную платформу, одновременно бесплатную и гибкую. Наша приверженность принципам открытого исходного кода позволяет организациям любого размера и бюджета получить доступ к передовому программному обеспечению для управления персоналом без бремени лицензионных сборов. Наша команда преданных своему делу разработчиков и специалистов по персоналу разработала многофункциональное программное решение для управления персоналом, которое охватывает широкий спектр функций управления персоналом, включая подбор персонала, адаптацию сотрудников, управление производительностью, отслеживание рабочего времени и посещаемости, обработку расчета заработной платы, администрирование льгот и вовлечение сотрудников. Благодаря удобному интерфейсу и широким возможностям настройки наше программное обеспечение можно адаптировать к конкретным потребностям и рабочим процессам каждой организации. Как сторонники программного обеспечения с открытым исходным кодом, мы верим в силу сотрудничества и инноваций, инициируемых сообществом. Наше программное обеспечение для управления персоналом с открытым исходным кодом позволяет организациям использовать коллективный опыт и вклад глобального сообщества разработчиков, что приводит к постоянным улучшениям, появлению новых функций и повышению безопасности. Программное обеспечение Horilla с открытым исходным кодом для управления персоналом не только бесплатное, но и предоставляет организациям полный контроль над своим стеком HR-технологий. Благодаря возможности доступа и изменения исходного кода организации могут настраивать программное обеспечение в соответствии со своими уникальными требованиями, интегрироваться с существующими системами и обеспечивать конфиденциальность и безопасность данных. Мы стремимся поддерживать наших пользователей на протяжении всего их пути к использованию программного обеспечения Horilla с открытым исходным кодом для управления персоналом. Наша специализированная группа поддержки всегда готова помочь с внедрением, настройкой и устранением неполадок, обеспечивая плавное и успешное внедрение нашего программного обеспечения. Выбирая программное обеспечение Horilla HRMS с открытым исходным кодом, организации могут использовать возможности передовых HR-технологий, сотрудничать с активным сообществом и оптимизировать свои HR-процессы без финансовых ограничений, связанных с лицензионными сборами. Мы стремимся предоставить организациям экономически эффективные и настраиваемые HR-решения, которые повышают эффективность, производительность и организационный успех. Возможности программного обеспечения для управления персоналом Horilla с открытым исходным кодом: • Программное обеспечение для управления подбором персонала с открытым исходным кодом • Программное обеспечение с открытым исходным кодом для адаптации сотрудников • Программное обеспечение с открытым исходным кодом для управления базой данных сотрудников • Программное обеспечение с открытым исходным кодом для управления заработной платой • Программное обеспечение с открытым исходным кодом для управления посещаемостью • Программное обеспечение с открытым исходным кодом для управления отпусками • Программное обеспечение с открытым исходным кодом для управления производительностью • Программное обеспечение для управления активами с открытым исходным кодом
Worknice
worknice.com
Восхитительное программное обеспечение для управления персоналом — на 100% разработано, изготовлено и поддерживается в Австралии. Используйте гибкую и интуитивно понятную HR-платформу, чтобы оптимизировать свои HR-системы и структурировать данные для достижения больших целей. Worknice может похвастаться лучшим на рынке пользовательским опытом в основных сферах управления персоналом; упрощенная адаптация, интеллектуальные документы и соблюдение требований, управление изменениями сотрудников, интеграция расчета заработной платы, отпуск, обзоры и опросы. Создано для процветающих HR-команд, которым необходимо решать проблемы сейчас и по мере возникновения новых.
PrimePay
primepay.com
PrimePay упрощает расчет заработной платы и управление персоналом для малого и среднего бизнеса. Мы объединили 37-летний опыт и неустанную приверженность обслуживанию в интеллектуальной, универсальной платформе HCM. Платформа, определяемая возможностями и предназначенная для обеспечения исключительных
GoCo
goco.io
GoCo — это современное универсальное HR-решение с первоклассной поддержкой клиентов, которое позволяет легко оптимизировать ваши HR-процессы и данные. GoCo предлагает все, что вам нужно для управления персоналом, в одном простом в использовании решении: от адаптации и льгот до управления производительностью и расчета заработной платы. Наша миссия в GoCo — помочь компаниям тратить меньше времени на ручные, болезненные и сложные HR-задачи, чтобы они могли сосредоточиться на создании более счастливых и продуктивных команд.
HROne
hrone.cloud
HROne — это готовый к будущему пакет HCM, который автоматизирует HR-процессы, упрощает взаимодействие между людьми и предоставляет полезную информацию для создания лучших рабочих мест. Стремясь поставить все HR на автопилот, мы успешно оптимизировали функции HR на протяжении всего жизненного цикла сотрудников, сэкономив миллионы часов для более чем 1100 предприятий. В это число входят имена из более чем 20 отраслей: Timex, ABP, Lux Cozi, Droom, Amar Ujala, Haier, Bikanervala, Weikfield, Burberry, Harvest Gold, Studds, Nippon Steel, Annapurna, Nissin, TravelXp, Career Launcher и Paynearby. чтобы назвать несколько. Лучшая часть? Мы дарим нашим пользователям МОБИЛЬНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ бесплатно, чтобы помочь им ощутить истинную мощь автоматизации управления персоналом где угодно и когда угодно. Мы отличаемся на рынке программного обеспечения для управления персоналом следующими важными функциями: ✅ Первый в мире почтовый ящик Inbox для отдела кадров в стиле Gmail, который поможет вам в течение дня ✅ Инновационная аналитика задач для своевременного выполнения работы ✅ Интуитивное глобальное окно поиска для отслеживания и доступа к любой информации и система, которая не просто обещает, а на самом деле ПОКАЗЫВАЕТ ВАМ СВОЮ РЕАЛЬНУЮ рентабельность инвестиций. Будучи первым HCM, который выполняет действия по всем HR-задачам в режиме реального времени, предотвращая невыполненные задачи с помощью тонких напоминаний, мы настраиваем вас на успех, автоматизируя все операционные задачи. Чтобы узнать больше, посетите наш сайт — https://hrone.cloud/.
Asanify
asanify.com
Asanify — это универсальное решение, отвечающее комплексным требованиям управления персоналом в вашей организации. Он также предоставляет простое и полностью автоматизированное решение для расчета заработной платы, которое идеально подходит для стартапов и быстрорастущих предприятий. Вы можете бесплатно начать работу с нашей системой найма и выхода на пенсию. Приложение для расчета заработной платы в один клик позволяет вам рассчитать заработную плату и перевести деньги не только для ваших местных сотрудников, но и для глобальных подрядчиков. Наша интеграция со Slack, Excel, Google Suite и Whatsapp делает доступ к вашей системе управления персоналом чрезвычайно удобным и удобным для общения. Наша гибкая и полностью настраиваемая платформа в сочетании с круглосуточной поддержкой клиентов сделает управление персоналом очень простым для вашей организации.
Mirro
mirro.io
Mirro.io позволяет быстрорастущим МСП создавать прозрачную и процветающую культуру на рабочем месте, которая способствует благополучию сотрудников и улучшает удержание талантов. Наша платформа управления эффективностью помогает организациям преодолеть гибридное разобщение на рабочем месте, поощряя чувство цели и стимулируя социальное участие и принадлежность к сообществу по всему миру. Команды и отдельные люди, использующие Mirro, становятся более счастливыми, вовлеченными и более продуктивными. Будучи удобной для пользователя и очень социальной платформой, Mirro обеспечивает более 5 тысяч ежемесячных взаимодействий между членами команды посредством признания, OKR, постоянной обратной связи и содержательных разговоров о производительности. Инновационные компании, такие как Tazz, Hochland, Free Now, E Co. и noissue. используйте Mirro, чтобы расширить возможности своих команд и развивать здоровые и прочные рабочие отношения.
Superworks
superworks.com
Мы в SUPERWORKS специализируемся на революционных преобразованиях предприятий, помогая им создавать динамичные рабочие места, способствующие повышению производительности. Наш подход сосредоточен на определении приоритетов людей, гарантируя, что каждый человек чувствует себя мотивированным, ценным и реализованным в своей профессиональной среде. В основе нашей деятельности лежит стремление возглавить технологическую эволюцию и предоставить нашим клиентам необходимые инструменты для будущего успеха. Мы верим в возможность расширения возможностей бизнеса для достижения экспоненциального роста благодаря возможностям программного обеспечения как услуги (SaaS). Наша миссия — предоставлять передовые технологические решения, которые не только упрощают бизнес-операции, но и оптимизируют процессы, обеспечивая эффективность и результативность по всем направлениям.
Plane
plane.com
Plane (ранее Pilot) управляет расчетом заработной платы, льготами и соблюдением требований для американских компаний, нанимающих американских и международных сотрудников и подрядчиков. Легко нанимайте, настраивайте и платите сотрудникам и подрядчикам в США и по всему миру с помощью одной безопасной облачной платформы. Используя Plane, вы можете отправлять платежи контрагентам в более чем 240 стран по оптимальным курсам обмена. Плейн считает, что международные подрядчики должны иметь тот же опыт расчета заработной платы, что и американские сотрудники. Мы отправляем платежи непосредственно на банковские счета подрядчиков, чтобы они могли снимать деньги со своих счетов без хлопот и комиссий за снятие средств, как в электронном кошельке. Хотите нанять сотрудников вместо подрядчиков? С Plane вы можете легко нанимать сотрудников на полный рабочий день в более чем 100 странах без необходимости создавать местные организации. Plane занимается оформлением документов о приеме на работу, удержанием налогов и многим другим, так что вам не придется этого делать. В отличие от многих EOR, Plane верит в простоту ценообразования без каких-либо скрытых комиссий. Вы платите фиксированную ежемесячную плату. Не знаете, нанять ли члена команды в качестве сотрудника или подрядчика? Plane поддерживает оба варианта с первого дня, и наша команда экспертов будет рада помочь вам выбрать лучший вариант, соответствующий вашим потребностям, без каких-либо планов.
GoProfiles
goprofiles.io
Первая платформа AI People для сотрудников в любой точке мира. Создайте культуру подлинного общения с GoProfiles. Мы объединили лучшее из каталогов сотрудников и признания коллег, чтобы создать совершенно новый тип платформы для людей.
Humaans
humaans.io
Humaans — это HRIS, созданный для того, чтобы стать фундаментом стека HR-технологий организации. Оно помогает современным HR-командам быстрорастущих компаний адаптировать, управлять и развивать своих сотрудников посредством быстрых рабочих процессов, автоматизации и быстрого доступа к данным. Humaans был задуман для решения проблем бизнес-лидеров, уставших от работы с неуклюжими системами, неспособными соответствовать высоким стандартам сегодняшних сотрудников. Разработанный для скорости, он включает в себя красивый каталог людей, хранилище документов, отслеживание свободного времени, визуальные отчеты и объединяет существующие системы посредством глубокой интеграции. Усовершенствуя решения Slack, GSuite и HR Point, Humaans не только оптимизирует HR-процессы, но и приносит пользу всем в организации. Кроме того, Humaans обслуживает удаленные и распределенные команды, помогая повысить гибкость бизнеса независимо от его структуры.
BrioHR
briohr.com
Универсальная платформа управления персоналом для малого и среднего бизнеса. Наша платформа управления персоналом помогает компаниям мгновенно оцифровать все функции управления персоналом на протяжении всего пути сотрудника в одном месте: - привлечение талантов: оцифруйте и сотрудничайте при наборе персонала с помощью нашей ATS (системы отслеживания кандидатов), а затем полностью в цифровом формате подключите своих новых сотрудников. - Администратор отдела кадров: управляйте оплачиваемым отпуском, базой данных и документами сотрудников, расчетом заработной платы (для Сингапура и Малайзии это еще не все!), заявками на расходы, табелями учета рабочего времени... - Управление эффективностью: отслеживайте KPI/OKR, управляйте оценкой эффективности, собирайте обратную связь на 360°...
Time Champ
timechamp.io
Time Champ помогает компаниям раскрыть потенциал производительности с помощью многофункционального программного обеспечения для автоматического учета рабочего времени и измерения производительности. Это может помочь повысить вашу производительность на 20–30 % и улучшить моральный дух сотрудников, как никогда раньше. Time Champ — это больше, чем просто трекер времени, и благодаря богатому набору функций он может помочь оптимизировать все области вашего бизнеса и стать ключевым отличием вас от ваших конкурентов. Где бы ни находились ваши сотрудники, работая удаленно или в офисе, Time Champ поможет вам определить, где они проводят свое время в течение рабочего дня, что позволит вам убедиться, что их время проводится продуктивно. Time Champ также помогает компаниям мгновенно эффективно измерять продуктивность команд с помощью комплексной информационной панели. С первого взгляда вы можете увидеть, сколько членов команды работает, сколько отсутствует или опаздывает, а также кто является наиболее или наименее продуктивным сотрудником на одном экране. Эту информацию затем можно использовать для повышения производительности и производительности. Time Champ собирает различные метрики, KPI и представляет их в красиво оформленных аналитических диаграммах и отчетах. Благодаря возможности углубляться в проблемные области Time Champ значительно упрощает анализ и быстрый поиск решений проблем.
Onfolk
onfolk.com
Расчет заработной платы в Великобритании автоматизирован для экономии времени. Простой, эффективный и безошибочный способ платить вашей команде. Выплаты за считанные минуты, простое ценообразование, экспертная поддержка.
Craze
crazehq.com
Комплексный HR, расчет заработной платы и соблюдение требований для стартапов. Амбициозные основатели используют Craze, чтобы управлять своими компаниями без стресса. Мы автоматически берем на себя заботу о кадрах, расчете заработной платы и соблюдении требований, чтобы вы могли сосредоточиться на развитии своего бизнеса.
Access
theaccessgroup.com
Access меняет облик программного обеспечения для управления бизнесом не только в том, как мы обслуживаем наших клиентов, выполняя наше обещание предоставить им свободу делать больше того, что важно для них, но и для наших сотрудников, наших инвесторов и благотворительных организаций, близких к ним. наши сердца, где мы живем и работаем. Access помогает более чем 100 000 клиентам изменить способы использования программного обеспечения для бизнеса, предоставляя каждому сотруднику свободу делать больше того, что важно.
Harri
harri.com
Харри — мировой лидер в области технологий передового опыта сотрудников. Платформа Harri создана для компаний, для которых обслуживание является основой бизнеса, и включает в себя решения для привлечения талантов, управления персоналом, вовлечения сотрудников и соблюдения требований. Harri позволяет организациям разумно нанимать, удерживать и управлять лучшими талантами для управления и улучшения своего бизнеса. Она обслуживает более 55 000 ресторанов и отелей и четыре миллиона сотрудников гостиничного бизнеса по всему миру, при этом наблюдается рост розничной торговли и здравоохранения. Harri наладила отношения со многими ведущими мировыми гостиничными брендами, оставаясь сосредоточенной на своей миссии по улучшению качества обслуживания сотрудников команд, работающих на переднем крае. Харри приветствовал таких известных клиентов, как Raising Cane's Chicken Fingers, и запустил общесистемные внедрения для Subway в США и McDonald's в Великобритании. Активная пользовательская база компании удваивалась ежегодно, что способствовало подаче 7,2 млн заявлений о приеме на работу, 2,6 млн сообщений и созданию 237 тыс. списков вакансий. .
Netchex
netchex.com
С помощью решения Netchex для управления персоналом и расчетом заработной платы вы можете сделать свои процессы проще, чем когда-либо, и гарантировать, что работа всегда выполняется правильно.
kiwiHR
kiwihr.com
Программное обеспечение для управления персоналом, которое делает вашу жизнь проще - МСП, стартапы: сэкономьте до 30% вашего времени с помощью интуитивно понятного и комплексного программного обеспечения для управления персоналом, разработанного с учетом ваших конкретных потребностей.
Convenia
convenia.com.br
Централизуйте все процедуры HR и DP в одном месте. Управление сотрудниками CLT, стажировки, PJ и многое другое. Попробуйте 14 дней бесплатно!
BrightHR
brighthr.com
Встречайте самое популярное программное обеспечение для управления персоналом и службу поддержки для малого и среднего бизнеса. Благодаря советам HR, благополучию персонала и даже отслеживанию в приложении узнайте, как BrightHR экономит ваше время, деньги и усилия прямо сейчас.
Zelt
zelt.app
Zelt — это первый способ управлять всем администрированием сотрудников вашей компании в одном месте — от расчета заработной платы до льгот, устройств и приложений.
Youmanage
youmanage.co.uk
Попрощайтесь с устаревшими и трудоемкими процессами управления персоналом, запутанными информационными таблицами с несколькими вкладками и бесконечными ручными ежегодными расчетами пособий. Встречайте Youmanage – универсальную систему управления персоналом, включающую все ключевые функции, которые помогут вашему бизнесу расти. Оно предоставляет вам сверхбезопасное облачное хранилище для хранения данных сотрудников, возможность для сотрудников обновлять свою личную информацию практически в любое время, информативные отчеты и аналитику для развития бизнеса, а также возможность отслеживать важную информацию об отсутствии, включая отпуска, болезни и ТРУД. Youmanage контролирует риски, связанные с соблюдением требований, снижает административные расходы и повышает производительность труда за счет интеллектуальной автоматизации рабочих процессов, одновременно предоставляя все инструменты, информацию и рекомендации, необходимые менеджеру по персоналу или специалисту по персоналу для достижения успеха. Уделите больше внимания своему HR-команде. Сократите затраты времени на поиск и анализ информации, хранящейся по нескольким каналам, что позволит им по-настоящему сосредоточиться на решении бизнес-задач и максимизации эффективности каждого сотрудника.
Pletox
pletox.com
Универсальная платформа, созданная для автоматизации и оптимизации управления персоналом с помощью таких рабочих процессов, как HR, расчет заработной платы, чат, проекты, задачи, операции и многое другое.
HRlab
hrlab.de
Централизованная и автоматизированная платформа управления человеческим капиталом. Гибкий, облачный, безопасный и эффективный.
Buk
buk.app
Люди — самый ценный актив вашей организации. Организуйте и упростите все свои процессы с помощью новейших технологий.
altHR
althr.my
altHR — это HR-суперприложение для компаний, созданное как нечто большее, чем просто HR-решение. AltHR, созданный на базе CelcomDigi, ведущего малайзийского поставщика услуг мобильной связи, представляет собой облачное программное обеспечение для управления персоналом, которое помогает малазийским компаниям оцифровать процессы управления персоналом и повысить расширение прав и возможностей сотрудников и их вовлеченность. Благодаря таким основным функциям, как безбумажное управление отпусками и расходами, учет времени и управление посещаемостью, altHR стремится оцифровать ваши кадровые усилия с помощью нашего бесплатного и быстрого в запуске плана.
HRWize
hrwize.com
От информации о сотрудниках, отслеживания отгулов, обучения, управления производительностью, планирования преемственности и всего остального — вы можете быть уверены, что нужная вам информация всегда будет на расстоянии одного клика. Благодаря специальной сервисной команде, состоящей из аккредитованных специалистов по персоналу, мы не просто даем вам инструмент, мы помогаем вам оптимизировать ваши процессы и повысить эффективность ваших HR-операций, а также оставаться с вами на протяжении всего пути внедрения и за его пределами.
Criterion HCM
criterionhcm.com
HCM без компромиссов Программное обеспечение для управления персоналом, расчетом заработной платы и привлечения талантов, столь же динамичное, как и ваши сотрудники. Criterion предоставляет программное обеспечение для управления человеческим капиталом (HCM) для организаций среднего бизнеса в сфере строительства, финансовых услуг, некоммерческих организаций и высшего образования, что дает им возможность оптимизировать критически важные процессы управления персоналом, расчета заработной платы и привлечения талантов. и процессы управления персоналом. Criterion HCM доступен напрямую клиентам и через глобальную партнерскую сеть в более чем 10 странах.
Worksy
worksy.io
Worksy — это комплексное программное обеспечение для управления персоналом для средних и крупных организаций. Наши доступные решения включают в себя основные инструменты управления, такие как расчет заработной платы, время и посещаемость сотрудников, отпуска, претензии, производительность, подбор персонала, HR-аналитика и многое другое.
Collage HR
collage.co
Collage — это ведущая двуязычная платформа управления персоналом, заработной платой и льготами в Канаде, созданная специально для нужд малого и среднего бизнеса. Функции платформы включают ведение учета сотрудников, прием новых сотрудников, администрирование льгот, отслеживание отгулов, набор персонала (ATS), анализ производительности, отчетность по кадрам и полный комплекс услуг по управлению заработной платой. Collage также оцифровывает групповые льготы, синхронизируя их с любой страховой компанией в Канаде.
Kolay iK
kolayik.com
Управляйте отпусками и сверхурочной работой, оценкой производительности, расчетом заработной платы, сменами и многим другим, а также отчетами о них с помощью Kolay HR, первого в Турции программного обеспечения для управления персоналом.
PurelyHR
purelyhr.com
PurelyHR — это мощное модульное программное обеспечение для управления персоналом для малого и среднего бизнеса. С 2010 года мы помогли тысячам компаний по всему миру экономить часы в неделю на повседневных задачах отдела кадров, таких как управление отпусками, управление файлами сотрудников и их адаптация, учет рабочего времени, управление производительностью, отслеживание нарушений и управление сертификацией. Выберите нужные вам модули и количество пользователей для HRIS, которое соответствует потребностям и бюджету вашего бизнеса. Начните сегодня с бесплатной 21-дневной пробной версии (www.purelyhr.com/trial) или живой демо-версии.
Armano
armano.io
Armano — это комплексное решение для управления персоналом, предлагающее такие функции, как учет рабочего времени, управление талантами, управление файлами и документами, управление расходами, внутренние коммуникации и управление проектами. Он обслуживает малый и средний бизнес, предлагая конкурентоспособные цены и удобную платформу.
Hailey HR
haileyhr.com
Одно место для всех HR-процессов. Пользовательский опыт и ясность понравятся вашим коллегам. Познакомьтесь с нашей платформой и закажите демо-версию сегодня!
SixFifty
sixfifty.com
SixFifty, компания, которая помогает предприятиям автоматизировать соблюдение трудового законодательства и документацию, сегодня выпустила первую фазу своего проекта по информатике трудового права (ELIP), целью которого является каталогизация, обобщение и кодирование логики каждого трудового законодательства в Соединенных Штатах, чтобы расширить как академические юридические исследования, так и практическое использование в бизнесе. SixFifty автоматизирует исследования по конкретному штату, составление документов и постоянные обновления законодательства, устраняя проблемы и догадки, связанные с соблюдением требований HR. SixFifty помогает HR-командам самостоятельно выполнять сложную работу по соблюдению требований, специфичных для штата. С SixFifty вы можете составить индивидуальные документы о приеме на работу (например, политики, соглашения и дополнения к штату) за считанные минуты — без необходимости платить за руку и ногу, чтобы юрист составил их для вас.
greytHR
greythr.com
Платформа greytHR — это набор облачных HR-решений для малых и средних предприятий (МСП). Он предлагает инструменты повышения производительности для лучшего управления людьми, упрощения HR-процессов и профессионального предоставления HR-услуг. Портал сотрудников для самообслуживания руководителей и сотрудников способствует повышению вовлеченности сотрудников и полной экономии времени. Программное обеспечение greytHR используется более чем 20 000 организациями и 2 миллионами пользователей в Индии и более чем в 20 странах, включая ОАЭ, Саудовскую Аравию, Катар, Оман, Кувейт и Бахрейн. Основные функции: ● Базовый HR ● Программное обеспечение для адаптации ● Управление жизненным циклом сотрудников ● Управление отпусками и посещаемостью ● Управление заработной платой (для Индии и Ближнего Востока) ● 100% соответствие кадровым требованиям (для Индии и Ближнего Востока) ● Управление документами ● Кадровые отчеты и аналитика ● Сотрудники Портал и мобильное приложение ● Интеграция и REST API. greytHR — это гораздо больше, чем просто отличное программное обеспечение. Мы гордимся нашим увлеченным обслуживанием, активным HR-сообществом и полезными учебными ресурсами.
Progression
progression.co
Определите и измерьте карьерный рост в вашей организации с помощью Progression — платформы номер один для развития карьеры. С помощью Progression вы можете: - Создавать и визуализировать структуру карьеры за часы, а не месяцы, с помощью шаблонов и искусственного интеллекта. - Создавать простые привычки, свидетельствующие о росте по мере его возникновения. - Предоставлять своей команде возможность прогрессировать с помощью обширной информации в режиме реального времени. - Вовлекать, мотивировать и предоставлять возможности. Ваши сотрудники смогут сами построить карьеру. Обеспечьте исключительный рост сотрудников в рекордно короткие сроки. Создавайте, внедряйте и поддерживайте лучшие в своем классе навыки и карьерные пути с помощью Progression. Присоединяйтесь к тысячам команд, которые способствуют реальному росту сотрудников и сокращению их оттока уже сегодня.
CezanneHR
cezannehr.com
Компания Cezanne HR со штаб-квартирой в Великобритании, которой доверяют тысячи специалистов по персоналу по всему миру, представляет собой современную комплексную систему управления персоналом для организаций среднего размера со штатом от 100 до 3000 сотрудников. Cezanne HR, оснащенный множеством интеллектуальных функций, позволяющих экономить время, имеет все необходимое для лучшего управления, вовлечения, подключения и поддержки сотрудников, где бы они ни находились. Cezanne HR охватывает полный жизненный цикл сотрудников, от набора и адаптации, через основной HR, управление отсутствием и расписанием до производительности, признания сотрудников и планирования карьеры и преемственности. Помимо интеграции сторонних систем расчета заработной платы, Cezanne HR предлагает британским организациям интеллектуально управляемую услугу расчета заработной платы.
HRLocker
hrlocker.com
HRLocker — это облачная система управления персоналом, подбором персонала и производительностью. HRLocker позволяет компаниям автоматизировать процессы управления персоналом и подбора персонала, оптимизируя требования к персоналу в одном месте.
Empeon
empeon.com
Empeon — это гибкая платформа, которая позволяет компаниям легко управлять всеми своими потребностями в области управления персоналом и заработной платой в одном месте. Часто компании заявляют, что у них есть эта функция, но у них есть только возможность подключения, что приводит к возникновению узких мест и замедлению операций. Приходите протестировать нашу платформу и узнайте, почему она действительно лучше всего подходит для вашего бизнеса.
flair HR
flair.hr
Flair — это универсальное решение для управления персоналом и подбором персонала, которое привносит структурированность и простоту в сложные процессы, связанные с персоналом — локальные, глобальные, удаленные или офисные. В нем есть все функции, необходимые HR-командам для улучшения качества работы в организации. чутье охватывает весь путь сотрудника и полностью настраивается. Начните со стандартных функций или адаптируйте каждый процесс к уникальным потребностям вашей организации — выбор за вами. Привлекайте таланты и сокращайте время найма сотрудников с помощью функций рекрутинга, таких как наш конструктор страниц карьеры с возможностью перетаскивания и настраиваемые воронки кандидатов. Превратите восторженных новичков в лояльных защитников бренда с помощью персонализированных ознакомительных поездок. И упростите основные задачи отдела кадров, такие как управление отсутствием, расчет заработной платы, анализ производительности, учет рабочего времени и многое другое. Наше решение основано на Salesforce, что позволяет вам воспользоваться мощью и безопасностью ведущей в мире платформы CRM. Но даже если вы не используете Salesforce, мы предоставим вам доступ. Добавьте немного изящества в свою организацию – и добейтесь гармонии с персоналом.
DreamTeam
dreamteam.io
Универсальный кадровый центр для малого и среднего бизнеса, который упрощает сложные кадровые процессы с помощью самой быстрой, гибкой и безграничной HR-платформы. DreamTeam позволяет вам восстановить полный контроль и прозрачность процессов управления персоналом с использованием разрозненных данных. Мы освобождаем вашу команду от изнурительной ручной работы, одновременно способствуя успеху, удовлетворенности и процветающей корпоративной культуре HR с помощью комплексного и простого в настройке решения, позволяющего преодолеть сложности HR.
Sloneek
sloneek.com
Sloneek — это современная HR-система, содержащая все необходимое для управления всем путешествием ваших сотрудников. Попробуйте 14 дней бесплатно!
Factorial HR
factorialhr.com
Factorial — это универсальное программное обеспечение, которое помогает вам управлять временем, талантами и документами в одной централизованной системе, экономя ваше время, исключая ошибки и приводя вас к успеху. Облачное программное обеспечение для управления персоналом Factorial предназначено для малого и среднего бизнеса (SMB). Вы забудете о электронных таблицах, решая проблемы с помощью простого и интуитивно понятного интерфейса, который позволяет оптимизировать и оцифровать все ваши ручные процессы. Комплексное HR-решение, которое автоматизирует, упрощает и оптимизирует административные процессы, предоставляя информацию и аналитические данные, которые помогают компаниям улучшить управление и сократить расходы.
Paypro
payentry.com
Наше решение по привлечению талантов помогает вашей организации находить, отслеживать и оценивать качественные кадры, чтобы вы могли более эффективно и с меньшими затратами создавать заинтересованную и высокопроизводительную рабочую силу. Это мощное решение автоматизирует и оптимизирует процессы рекрутинга и найма для поддержки среды безбумажного управления человеческим капиталом (HCM). Это обеспечивает положительный опыт кандидата, который позволяет кандидатам легко предоставлять информацию, искать работу и подавать заявки онлайн.
Paycor
paycor.com
Paycor дает лидерам возможность модернизировать каждый аспект управления людьми, чтобы они могли сосредоточиться на том, что действительно важно: создании успешных команд. Унифицированное решение HCM гарантирует, что данные сотрудников находятся в одном месте, поэтому вам никогда не придется переключать платформы, получать доступ к нескольким системам или повторно вводить информацию. Автоматизируйте утомительную работу, снизьте риски, связанные с соблюдением требований, повысьте эффективность, дайте сотрудникам возможность контролировать свое финансовое состояние и получите более глубокое понимание вашего бизнеса с помощью надежной аналитики и идей.
OnPay
onpay.com
OnPay предназначен для людей, которые хотят тратить больше времени на ведение своего бизнеса (и меньше на задачи бэк-офиса). Отмеченные наградами системы расчета заработной платы и управления персоналом экономят владельцам бизнеса более 15 часов в месяц и позволяют им сосредоточиться на прибыли.
Officient.io
officient.io
Получите больше от управления персоналом. В каждой растущей компании управление персоналом включает в себя массу административной работы, которая отнимает много драгоценного времени. Хорошие новости? Officient предоставляет обзор и многое другое.
NetSuite
netsuite.com
NetSuite Inc. — американская компания облачных вычислений, основанная в 1998 году со штаб-квартирой в Сан-Матео, Калифорния, которая предоставляла программное обеспечение и услуги для управления финансами бизнеса, операциями и отношениями с клиентами. Ее программное обеспечение и услуги были адаптированы для малого, среднего и крупного бизнеса с модулями для ERP, CRM, PSA и электронной коммерции. Корпорация Oracle приобрела NetSuite примерно за 9,3 миллиарда долларов США в ноябре 2016 года. Вновь сформированное бизнес-подразделение Oracle Netsuite управляется исполнительным вице-президентом Эваном Голдбергом как облачное ERP Oracle для малых и средних предприятий.
Namely
namely.com
А именно, это единственная платформа для управления персоналом, расчетом заработной платы, льгот и талантов, которая понравится вашим сотрудникам. Это больше, чем программное обеспечение для управления персоналом: это необходимые вам консультации по соблюдению требований и льготам.
Multiplier
usemultiplier.com
Хотите облегчить трудоустройство талантов в другой стране? Multiplier — ваше решение: наша технология позволяет вам беспрепятственно адаптироваться к работе, платить своим сотрудникам, соблюдать нормативные законы и предоставлять преимущества за рубежом, а также оставаться на связи с вашими глобальными командами.
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