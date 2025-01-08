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Основное программное обеспечение для управления персоналом - Самые популярные приложения - Французская Полинезия
Базовое программное обеспечение для управления персоналом (HR), также известное как программное обеспечение для управления человеческим капиталом (HCM), централизует информацию о сотрудниках в единой системе. Эти основные системы управления персоналом предназначены для управления важными данными, такими как заработная плата и льготы, в доступной централизованной базе данных. Термин HCM, который традиционно называют информационными системами человеческих ресурсов (HRIS) или системами управления человеческими ресурсами (HRMS), в последнее время стал более распространенным. Предприятия используют основное программное обеспечение для управления персоналом для ведения подробных профилей сотрудников, хранения важных документов и всестороннего анализа организационных тенденций. Эти системы, обычно используемые отделами кадров, позволяют менеджерам по персоналу отслеживать записи сотрудников и создавать отчеты по ключевым показателям. Многие основные HR-решения включают функции самообслуживания, позволяющие сотрудникам самостоятельно обновлять свои льготы или контактные данные, тем самым оптимизируя HR-процессы. Часто базовое программное обеспечение для управления персоналом интегрируется в более широкий пакет управления персоналом или обеспечивает совместимость со сторонними приложениями для управления персоналом для расширения его функциональности в различных операциях по управлению персоналом.
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Zoho People
zoho.com
Создан для создания более счастливой рабочей силы. Мы заботимся о ваших HR-процессах, пока вы заботитесь о своих сотрудниках. У нас есть все: от найма, адаптации и управления посещаемостью до учета рабочего времени и оценки.
ADP Workforce Now
adp.com
ADP Workforce Now — единственный универсальный облачный пакет управления персоналом, который адаптируется к вашему образу работы. Созданная на основе единой базы данных, ADP Workforce Now предлагает функции управления человеческими ресурсами, расчета заработной платы, льгот, управления талантами, управления временем и трудом, обучения и аналитики, а также возможности возврата в офис. Управление вашими людьми никогда не было таким простым. ADP Workforce Now предоставляет вам инструменты не только для отслеживания информации о кадрах, но и для управления персоналом и принятия решений на основе данных. И по мере роста вы сможете добавлять необходимый вам функционал. Расширьте возможности всех уровней вашей организации с помощью инструментов и возможностей, разработанных специально для того, чтобы обеспечить привлекательный опыт для бизнес-лидеров, менеджеров и сотрудников. • «Все в одном»: настраиваемая платформа управления персоналом для эффективного управления всеми функциями управления персоналом — расчетом заработной платы, кадрами, временем, талантами и льготами — в рамках единой базы данных. • Уверенное соблюдение требований. Наша лучшая в отрасли система безопасности обеспечивает безопасность ваших данных, а наш глубокий опыт и решения в области обеспечения соответствия требованиям помогают защитить ваш бизнес. • Простота использования: инновационные, простые в использовании функции у вас под рукой, которые упрощают работу в соответствии с вашими потребностями, а также повышают удобство работы ваших сотрудников. • Анализ рабочего процесса: принимайте решения с уверенностью, на основе информации из самой богатой и надежной базы данных о персонале в отрасли. • Интегрированная и взаимосвязанная экосистема. Расширьте свои возможности управления персоналом с помощью крупнейшей экосистемы управления персоналом, которая легко и безопасно интегрируется с ведущими сторонними решениями. Легко связывайтесь с важными партнерами, такими как бухгалтеры, брокеры и поставщики финансовых услуг. ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА. Сэкономьте время и уменьшите количество ошибок с помощью универсального пакета, специально созданного для того, чтобы помочь вам управлять своим бизнесом и соответствовать требованиям соответствия.
Keka
keka.com
Найм — это не просто одношаговый процесс, поскольку он включает в себя различные сложные этапы пути. А поиск подходящих талантов — это ступенька на пути к созданию успешной бизнес-среды. Таким образом, Keka предоставит вам потрясающие функции, такие как многоплатформенный поиск кандидатов, технические оценки, системы показателей и т. д., которые помогут вам предложить перспективный опыт найма с помощью системы отслеживания кандидатов Keka.
Paylocity
paylocity.com
Наша универсальная программная платформа дает HR-специалистам возможность легко управлять повседневными задачами по расчету заработной платы, льгот, талантов и управлению персоналом. Но что отличает нас от других, так это то, что наши технологии опираются на культуру, которая действительно заботится об успехе наших клиентов. Поставщики просто продадут вам продукт. Но партнер на самом деле заботится о вас и вашем бизнесе. Партнер находит время, чтобы узнать вас и понять ваши потребности. Мы работаем вместе с вами, чтобы определить лучшие решения, которые принесут пользу вашему бизнесу сегодня и проложат путь к лучшему будущему. А завтра все зависит от вашей команды. Все, что мы делаем, направлено на то, чтобы помочь вам в достижении ваших целей. Вместе мы возьмемся за вашу повседневную работу, чтобы вы могли уделять больше времени созданию культуры, которую жаждут вы и ваши сотрудники. Для профессионалов, которые жаждут настоящего партнерства, Paylocity — это компания по управлению персоналом и расчету заработной платы, которая освобождает вас от задач сегодняшнего дня, поэтому вместе мы можем уделять больше времени, сосредоточившись на перспективах завтрашнего дня. Давайте идти вперед вместе.
Paycom
paycom.com
В течение 25 лет компания Paycom Software, Inc. (NYSE:PAYC) упрощала бизнес и жизнь своих сотрудников с помощью простых в использовании технологий управления персоналом и расчета заработной платы, обеспечивая прозрачность благодаря прямому доступу к их данным. А благодаря первому в отрасли решению Beti® сотрудники теперь самостоятельно рассчитывают заработную плату и получают инструкции по поиску и исправлению дорогостоящих ошибок перед отправкой платежной ведомости. Программное обеспечение Paycom оптимизирует процессы, повышает эффективность и дает сотрудникам возможность управлять собственной кадровой информацией — от адаптации и регистрации льгот до управления талантами и многого другого — и все это в одном приложении. Paycom, получившая признание на национальном уровне благодаря своим технологиям и культуре на рабочем месте, теперь может обслуживать предприятия любого размера в США и за рубежом. Paycom возглавляет цифровую трансформацию на рабочем месте в США. Наша приверженность нашей культуре и ценностям привела к тому, что Fast Company назвала нас одной из самых инновационных компаний в мире, одним из величайших рабочих мест Америки по версии Newsweek и лучшими работодателями в США по версии Top Workplaces. У Paycom около 36 820 клиентов в США (по состоянию на 31 декабря 2023 г.), что на 1% больше, чем в предыдущем году. 15 апреля 2014 года Paycom стала публичной компанией, акции которой были открыты для торговли на Нью-Йоркской фондовой бирже под тикером PAYC. В начале 2020 года компания вошла в индекс S&P 500.
BambooHR
bamboohr.com
BambooHR — американская технологическая компания, предоставляющая программное обеспечение для управления персоналом как услугу. Компания основана в 2008 году Беном Петерсоном и Райаном Сандерсом и базируется в Линдоне, штат Юта. Услуги BambooHR включают систему отслеживания кандидатов и систему отслеживания льгот для сотрудников. В 2019 году Гаджо С «Севилья» и Брайан Т. Горовиц написал в журнале PC Magazine, что BambooHR «дороже, чем конкурирующие продукты» и ему «не хватает функций управления льготами (BA) по сравнению с конкурирующими решениями», но его «надежный набор функций и удобный интерфейс выдвигают его на вершину нашего рейтинга». список".
Gusto
gusto.com
Независимо от того, начинаете ли вы или расширяете свой быстрорастущий бизнес, Gusto — это партнер, который вам нужен для роста и развития вашей команды. С Gusto вы получаете современные функции управления персоналом, такие как расчет заработной платы, льготы, найм, ресурсы управления и многое другое — все в одном месте. Gusto гордится тем, что обслуживает более 300 000 предприятий по всей территории США, используя единую надежную систему, конкурентоспособные инструменты вознаграждения и экспертные рекомендации, которые помогут вам расширить возможности вашей команды. Потому что, когда процветают ваши люди, процветает и ваш бизнес. Узнайте больше на https://gusto.com.
Rippling
rippling.com
Rippling предоставляет компаниям единое место для управления персоналом, ИТ и финансами — по всему миру. Он объединяет все системы управления персоналом, которые обычно разбросаны по компании, такие как расчет заработной платы, расходы, льготы и компьютеры. Впервые вы можете управлять и автоматизировать каждую часть жизненного цикла сотрудников в единой системе. Возьмем, к примеру, онбординг. С помощью Rippling вы можете нанять нового сотрудника в любой точке мира и настроить его заработную плату, корпоративную карту, компьютер, льготы и даже сторонние приложения, такие как Slack и Microsoft 365, — и все это за 90 секунд.
Darwinbox
darwinbox.com
Darwinbox, признанная Gartner одной из наиболее предпочтительных платформ HCM в Азиатско-Тихоокеанском регионе, представляет собой облачную систему HRMS нового поколения. При поддержке Sequoia, Lightspeed и Endiya Partners, Darwinbox обеспечивает HR-технологический опыт более чем 900 тысяч сотрудников в более чем 350 глобальных компаниях.
NetSuite
netsuite.com
NetSuite Inc. — американская компания облачных вычислений, основанная в 1998 году со штаб-квартирой в Сан-Матео, Калифорния, которая предоставляла программное обеспечение и услуги для управления финансами бизнеса, операциями и отношениями с клиентами. Ее программное обеспечение и услуги были адаптированы для малого, среднего и крупного бизнеса с модулями для ERP, CRM, PSA и электронной коммерции. Корпорация Oracle приобрела NetSuite примерно за 9,3 миллиарда долларов США в ноябре 2016 года. Вновь сформированное бизнес-подразделение Oracle Netsuite управляется исполнительным вице-президентом Эваном Голдбергом как облачное ERP Oracle для малых и средних предприятий.
HiBob
hibob.com
bob HRIS — это платформа управления персоналом, которая помогает динамичным компаниям максимально эффективно использовать своих сотрудников. Наше программное обеспечение для управления персоналом уникально, интуитивно понятно и умно.
Deel
letsdeel.com
Deel — это универсальная HR-платформа для глобальных команд. Это означает комплексное управление персоналом для любой команды и в любом месте. Соблюдайте требования найма, адаптации и оплаты штатных сотрудников или независимых подрядчиков за считанные минуты. Впервые у вас будет централизованное представление всей вашей рабочей силы в одном месте. Благодаря Deel компании делают возможным глобальный расчет заработной платы, используя собственный бэк-офис Deel и местные предприятия. Работники, менеджеры и руководители могут обновлять сведения о снятии средств, визуализировать структуру команды, контролировать общие расходы на заработную плату и выполнять десятки других задач через современный интерфейс самообслуживания Deel. Сегодня Deel обслуживает более 20 000 клиентов, от малого и среднего бизнеса до публичных компаний, помогая более 120 000 работникам получать зарплату из любой точки мира. Создавайте локализованные юридические контракты, отслеживайте свободное время, предоставляйте бонусы, управляйте капиталом и многое другое. Закажите демо-версию персонального руководства по платформе Deel и откройте для себя глобальную рабочую силу уже сегодня.
Personio
personio.de
Personio — это универсальное программное обеспечение для управления персоналом, которое помогает раскрыть потенциал ваших сотрудников, позволяя вам управлять каждым этапом жизненного цикла сотрудника. Наше программное обеспечение упрощает процесс набора, адаптации, управления, развития и оплаты труда сотрудников. Более 10 000 организаций по всей Европе доверяют Personio повышение эффективности с помощью инновационных функций, таких как управление компенсациями, служба поддержки кадров, производительность и развитие, а также опросы. У нас есть более 300 сотрудников, обеспечивающих поддержку, уровень удовлетворенности клиентов 90% и более 180 доступных интеграций. Обновите свою HR-команду от электронных таблиц до стратегии прямо сейчас — закажите бесплатную демо-версию сегодня: https://www.personio.com/webdemo/
Paycor
paycor.com
Paycor дает лидерам возможность модернизировать каждый аспект управления людьми, чтобы они могли сосредоточиться на том, что действительно важно: создании успешных команд. Унифицированное решение HCM гарантирует, что данные сотрудников находятся в одном месте, поэтому вам никогда не придется переключать платформы, получать доступ к нескольким системам или повторно вводить информацию. Автоматизируйте утомительную работу, снизьте риски, связанные с соблюдением требований, повысьте эффективность, дайте сотрудникам возможность контролировать свое финансовое состояние и получите более глубокое понимание вашего бизнеса с помощью надежной аналитики и идей.
ServiceNow
servicenow.com
ServiceNow (NYSE: NOW) делает мир лучше для всех. Наша облачная платформа и решения помогают оцифровать и унифицировать организации, чтобы они могли находить более разумные, быстрые и лучшие способы организации рабочего процесса. Таким образом, сотрудники и клиенты могут быть более связанными, более инновационными и более гибкими. И мы все можем создать будущее, которое мы себе представляем. Мир работает с ServiceNow.
BrightHR
brighthr.com
Встречайте самое популярное программное обеспечение для управления персоналом и службу поддержки для малого и среднего бизнеса. Благодаря советам HR, благополучию персонала и даже отслеживанию в приложении узнайте, как BrightHR экономит ваше время, деньги и усилия прямо сейчас.
Zimyo
zimyo.com
Zimyo — это обширная HR-технологическая платформа, которая решает сложные HR-задачи, одновременно оптимизируя и автоматизируя повседневные HR-операции. Zimyo, которому доверяют такие современные организации, как Bajaj Capital, Yashraj Films, TVF, Shree Maruti, Capital Motion, SOHO House, Qatar Wire Products и 2500 других, предлагает комплексный набор продуктов, включающий HR и расчет заработной платы, посещаемость, производительность, Отслеживание кандидатов, взаимодействие, LMS и более 50 модулей. Используя эти решения, организации любого размера могут автоматизировать HR-операции, безошибочно рассчитывать заработную плату, своевременно выплачивать зарплату, отслеживать посещаемость сотрудников, работу сотрудников на работе и вне ее, отслеживать производительность сотрудников, анализировать резюме, отправлять письма с предложениями и делать многое другое. Присоединяйтесь к нам в путешествии по новому определению совершенства в области управления персоналом.
Remote
remote.com
Remote — это комплексное решение для управления и оплаты труда штатных и контрактных работников по всему миру. Наша платформа занимается международным расчетом заработной платы, льгот, налогов, опционов на акции и соблюдением требований во многих странах. Независимо от того, где находится ваша команда, Remote гарантирует лучший опыт, предлагая надежные глобальные решения по трудоустройству. Наша непревзойденная защита интеллектуальной собственности и первоклассные меры безопасности обеспечат вам спокойствие в глобальном масштабе. Кроме того, Remote предлагает модель ценообразования с фиксированной ставкой без каких-либо скрытых комиссий, что помогает вам эффективно управлять своим бюджетом, одновременно сосредотачиваясь на стимулировании роста бизнеса.
Factorial HR
factorialhr.com
Factorial — это универсальное программное обеспечение, которое помогает вам управлять временем, талантами и документами в одной централизованной системе, экономя ваше время, исключая ошибки и приводя вас к успеху. Облачное программное обеспечение для управления персоналом Factorial предназначено для малого и среднего бизнеса (SMB). Вы забудете о электронных таблицах, решая проблемы с помощью простого и интуитивно понятного интерфейса, который позволяет оптимизировать и оцифровать все ваши ручные процессы. Комплексное HR-решение, которое автоматизирует, упрощает и оптимизирует административные процессы, предоставляя информацию и аналитические данные, которые помогают компаниям улучшить управление и сократить расходы.
Mekari Talenta
talenta.co
Mekari Talenta поддерживает предприятия с помощью надежного программного обеспечения для управления персоналом и передовых онлайн-систем управления для управления посещаемостью и заработной платой сотрудников. Попробуйте сейчас! Mekari Talenta — онлайн-приложение для управления персоналом с комплексной системой; HR-операции становятся более эффективными и результативными. Приходите попробовать прямо сейчас!
Sesame HR
sesamehr.es
Sesame HR — это программное обеспечение, которое позволяет компаниям оцифровывать рутинные процессы своих отделов кадров, упрощая и автоматизируя их. Sesame HR — отличный союзник для менеджеров, руководителей и менеджеров по персоналу, позволяющий сэкономить время в своих процессах и сосредоточить свои усилия на улучшении опыта своих сотрудников.
Zenefits
zenefits.com
Zenefits — это компания, базирующаяся в США, которая предлагает облачное программное обеспечение в качестве услуги компаниям для управления своими человеческими ресурсами, уделяя особое внимание помощи им в страховании здоровья. Zenefits была основана в 2013 году. Ее штаб-квартира находится в Сан-Франциско. .
Breathe
breathehr.com
Breathe — это простое и безопасное программное обеспечение для управления персоналом, удостоенное множества наград, которое помогает малым и средним предприятиям Великобритании перевести свои основные кадровые процессы в онлайн, экономя время, обеспечивая душевное спокойствие и позволяя вести бизнес, где бы они ни работали. Breathe доверяют более 15 000 малых предприятий и благотворительных организаций в Великобритании, которым доверяют управление более чем 400 000 человек. Breathe одобрен и рекомендован сетью из более чем 600 партнеров. В число организаций, использующих Breathe, входят AgeUK, Huel, The Wildlife Trust, Scrub Daddy, Dryrobe, RSPCA и другие. Характеристики продукта включают в себя: - Управление отпусками и отпусками - Мониторинг болезни и отсутствия - Управление производительностью - Управление расходами - Планирование работы сотрудников - Учет времени - База данных и аналитика сотрудников - Неограниченное хранилище документов - Ротация, время и посещаемость Начните 14-дневную пробную версию сегодня и узнайте, как интуитивно понятные продукты Breathe могут помочь вам и вашему бизнесу.
Workable
workable.com
И сейчас, и особенно в ближайшие годы каждая компания будет стремиться использовать возможности искусственного интеллекта для повышения производительности и производительности всех функций и отделов. Этот быстрый сдвиг в поведении, вызванный массовым внедрением ИИ, фундаментально изменит ландшафт рекрутинга и HR. Workable находится в авангарде этой трансформации, предлагая набор продуктов, использующих наш запатентованный искусственный интеллект, разработанный в результате обработки 260 миллионов кандидатов и более 1,5 миллионов сотрудников. Миссия Workable — повысить производительность труда персонала вашей компании в 10 раз. Workable Recruiting — это система отслеживания кандидатов мирового класса, которая делает рекрутеров и менеджеров по найму лучше. Работоспособный ИИ помогает выполнять большинство трудоемких задач, таких как поиск, проверка, отправка электронной почты, составление описаний вакансий, комплектов для собеседований и многое другое. Workable тесно интегрирован со всеми основными досками по трудоустройству и предлагает все функции, которые ищут лучшие команды по подбору персонала. Workable HR обеспечивает комплексное управление сотрудниками с помощью гибко настраиваемой системы, которая безопасно обрабатывает данные сотрудников, управляет отпусками, интегрируется с расчетом заработной платы и т. д. — и все это в одном месте. Jobs by Workable — это доска вакансий, которая знакомит миллионы кандидатов с возможностями в компаниях, работающих на платформе Workable. Workable помог более чем 27 000 компаниям в более чем 100 странах найти, нанять и управлять лучшими талантами. Мы обеспечиваем беспрецедентное повышение производительности в сфере HR и подбора персонала, гарантируя, что наши клиенты останутся впереди в быстро развивающейся технологической среде.
greytHR
greythr.com
Платформа greytHR — это набор облачных HR-решений для малых и средних предприятий (МСП). Он предлагает инструменты повышения производительности для лучшего управления людьми, упрощения HR-процессов и профессионального предоставления HR-услуг. Портал сотрудников для самообслуживания руководителей и сотрудников способствует повышению вовлеченности сотрудников и полной экономии времени. Программное обеспечение greytHR используется более чем 20 000 организациями и 2 миллионами пользователей в Индии и более чем в 20 странах, включая ОАЭ, Саудовскую Аравию, Катар, Оман, Кувейт и Бахрейн. Основные функции: ● Базовый HR ● Программное обеспечение для адаптации ● Управление жизненным циклом сотрудников ● Управление отпусками и посещаемостью ● Управление заработной платой (для Индии и Ближнего Востока) ● 100% соответствие кадровым требованиям (для Индии и Ближнего Востока) ● Управление документами ● Кадровые отчеты и аналитика ● Сотрудники Портал и мобильное приложение ● Интеграция и REST API. greytHR — это гораздо больше, чем просто отличное программное обеспечение. Мы гордимся нашим увлеченным обслуживанием, активным HR-сообществом и полезными учебными ресурсами.
Workstream
workstream.us
Workstream — это ведущая платформа для управления персоналом, расчета заработной платы и найма сотрудников с почасовой оплатой. Его интеллектуальные технологии оптимизируют HR -задачи, чтобы франшиза и владельцы бизнеса могли быстро двигаться, снизить затраты на рабочую силу и упростить операции - все в одном месте. 46 из 50 лучших брендов ресторанов с быстрым обслуживанием, в том числе Burger King, Jimmy John's, Taco Bell,-это то, что на рабочем процессе, чтобы нанимать, удерживать и платить свои команды. Узнайте больше на WorkStream.us.
ZenHR
zenhr.com
В ZenHR мы стремимся обеспечить нашим пользователям душевное спокойствие. ZenHR — это не просто еще одно программное обеспечение для управления персоналом; это преобразующий HR-опыт, созданный, чтобы помочь HR-отделам и сотрудникам достичь состояния дзен. Благодаря нашим локализованным функциям и интерфейсу, включая трудовое законодательство, правила для иностранных граждан, социальное страхование и налоговое законодательство, HRMS ZenHR обслуживает всех, от малого и среднего бизнеса до корпоративных клиентов на рынке MENA.
Namely
namely.com
А именно, это единственная платформа для управления персоналом, расчетом заработной платы, льгот и талантов, которая понравится вашим сотрудникам. Это больше, чем программное обеспечение для управления персоналом: это необходимые вам консультации по соблюдению требований и льготам.
Horilla
horilla.com
Horilla HRMS Software — ведущий поставщик комплексных и настраиваемых решений в области управления персоналом, предлагающий мощную программную платформу, одновременно бесплатную и гибкую. Наша приверженность принципам открытого исходного кода позволяет организациям любого размера и бюджета получить доступ к передовому программному обеспечению для управления персоналом без бремени лицензионных сборов. Наша команда преданных своему делу разработчиков и специалистов по персоналу разработала многофункциональное программное решение для управления персоналом, которое охватывает широкий спектр функций управления персоналом, включая подбор персонала, адаптацию сотрудников, управление производительностью, отслеживание рабочего времени и посещаемости, обработку расчета заработной платы, администрирование льгот и вовлечение сотрудников. Благодаря удобному интерфейсу и широким возможностям настройки наше программное обеспечение можно адаптировать к конкретным потребностям и рабочим процессам каждой организации. Как сторонники программного обеспечения с открытым исходным кодом, мы верим в силу сотрудничества и инноваций, инициируемых сообществом. Наше программное обеспечение для управления персоналом с открытым исходным кодом позволяет организациям использовать коллективный опыт и вклад глобального сообщества разработчиков, что приводит к постоянным улучшениям, появлению новых функций и повышению безопасности. Программное обеспечение Horilla с открытым исходным кодом для управления персоналом не только бесплатное, но и предоставляет организациям полный контроль над своим стеком HR-технологий. Благодаря возможности доступа и изменения исходного кода организации могут настраивать программное обеспечение в соответствии со своими уникальными требованиями, интегрироваться с существующими системами и обеспечивать конфиденциальность и безопасность данных. Мы стремимся поддерживать наших пользователей на протяжении всего их пути к использованию программного обеспечения Horilla с открытым исходным кодом для управления персоналом. Наша специализированная группа поддержки всегда готова помочь с внедрением, настройкой и устранением неполадок, обеспечивая плавное и успешное внедрение нашего программного обеспечения. Выбирая программное обеспечение Horilla HRMS с открытым исходным кодом, организации могут использовать возможности передовых HR-технологий, сотрудничать с активным сообществом и оптимизировать свои HR-процессы без финансовых ограничений, связанных с лицензионными сборами. Мы стремимся предоставить организациям экономически эффективные и настраиваемые HR-решения, которые повышают эффективность, производительность и организационный успех. Возможности программного обеспечения для управления персоналом Horilla с открытым исходным кодом: • Программное обеспечение для управления подбором персонала с открытым исходным кодом • Программное обеспечение с открытым исходным кодом для адаптации сотрудников • Программное обеспечение с открытым исходным кодом для управления базой данных сотрудников • Программное обеспечение с открытым исходным кодом для управления заработной платой • Программное обеспечение с открытым исходным кодом для управления посещаемостью • Программное обеспечение с открытым исходным кодом для управления отпусками • Программное обеспечение с открытым исходным кодом для управления производительностью • Программное обеспечение для управления активами с открытым исходным кодом
WebHR
web.hr
WebHR — это универсальное социальное программное обеспечение для управления персоналом, которое охватывает все этапы — от «найма» до «выхода на пенсию» для самого важного актива вашей компании — ваших сотрудников. WebHR облегчит вашей HR-команде эффективное и результативное управление персоналом. WebHR — незаменимый инструмент не только для HR, но и для всей компании. WebHR основан на модели «Программное обеспечение как услуга» (SaaS) и облачных вычислений.
Agendrix
agendrix.com
Agendrix — это программное обеспечение для планирования персонала и управления персоналом, разработанное, чтобы помочь предприятиям любого размера улучшить процессы планирования, оптимизировать общение сотрудников и упростить отслеживание времени и посещаемости. Некоторые из ключевых функций Agendrix включают в себя: - Планирование работы персонала: с легкостью создавайте, управляйте и публикуйте графики работы, а также быстро вносите изменения по мере необходимости. - Время и посещаемость: легко отслеживайте рабочее время и посещаемость сотрудников, превратив любое устройство в часы, которые автоматически пополняют ваши табели учета рабочего времени. - Управление запросами сотрудников: просматривайте и одобряйте запросы сотрудников, отправленные непосредственно в приложении, включая отпуска, замены и смены. - Общение: общайтесь со своей командой через платформу и делитесь расписаниями и сообщениями в режиме реального времени. - Отчетность и аналитика: создавайте подробные отчеты и аналитику о посещаемости сотрудников и данных планирования. Благодаря гибкой модели ценообразования, множеству дополнительных надстроек и политике отмены в любое время программное обеспечение Agendrix стало доступным для предприятий любого размера. Платформа является облачной, а это означает, что к ней можно получить доступ из любого места, где есть подключение к Интернету, и плата за установку или настройку не взимается. Благодаря новейшему HR-модулю Agendrix компании могут более эффективно нанимать новых сотрудников, централизовать записи и документы сотрудников, а также собирать отзывы сотрудников посредством опросов. Это помогает предприятиям оптимизировать свои кадровые процессы и обеспечить соблюдение правил и передовых практик. Кроме того, возможность каждый день подчеркивать хорошую работу с помощью функции «Дай пять» может помочь компаниям создать позитивную рабочую культуру и улучшить моральный дух сотрудников. В целом, Agendrix — это комплексное и удобное для пользователя программное обеспечение для управления персоналом, которое оптимизирует процессы планирования, внутренней коммуникации и управления персоналом. Сотрудники тоже любят Agendrix, потому что он помогает их менеджерам составлять графики, которые действительно соответствуют их потребностям, а это имеет большое значение для того, чтобы люди стали бизнесом, в котором любят работать.
Kenjo
kenjo.io
Kenjo — это полноценная и настраиваемая платформа для управления персоналом, предназначенная для ежедневной помощи HR-отделам. Kenjo позволяет пользователям управлять документами, управлять отпусками и отсутствиями, проводить обзоры производительности и выбирать новые таланты. Он также предлагает отчеты о заработной плате. Kenjo идеально подходит для малых и средних предприятий, желающих автоматизировать все свои HR-процессы с помощью одного простого в использовании инструмента. Потому что люди — это больше, чем ресурсы.
OnPay
onpay.com
OnPay предназначен для людей, которые хотят тратить больше времени на ведение своего бизнеса (и меньше на задачи бэк-офиса). Отмеченные наградами системы расчета заработной платы и управления персоналом экономят владельцам бизнеса более 15 часов в месяц и позволяют им сосредоточиться на прибыли.
Justworks
justworks.com
Justworks — это многопродуктовое решение, предлагающее глобальный расчет заработной платы, льготы, поддержку соответствия требованиям, учет рабочего времени, инструменты управления персоналом и многое другое с отмеченной наградами поддержкой сертифицированных экспертов по управлению персоналом. Мы берем на себя мельчайшие детали, чтобы вы могли сосредоточиться на главном: построении своего бизнеса и своей команды.
factoHR
factohr.com
Повысьте уровень управления персоналом с помощью factoHR — передовой, ориентированной на мобильные устройства платформы HCM, которая автоматизирует все функции управления персоналом — от приема на работу до выхода на пенсию. Наша интеллектуальная платформа предоставляет полезную информацию, позволяющую вам быстрее достичь своих бизнес-целей. Присоединяйтесь к более чем 3500 предприятиям и 2,6 миллионам сотрудников, включая таких гигантов отрасли, как Tata Steel (BSL), Mercedes Benz, Wipro, Denso Group, BSE и Cycle Agarbatti. Ощутите прирост производительности до 87 %, как и они. Ключевые преимущества: Единая платформа: повысьте производительность с помощью наших полностью интегрированных инструментов. Вовлеченность сотрудников: используйте анализ настроения в режиме реального времени, чтобы поддерживать вовлеченность команд. Стратегический рост: внедряйте OKR и KPI для достижения успеха организации. Оптимизация ресурсов: детальное планирование смен и расписаний максимизирует производительность. Надежная безопасность: используйте высококачественную безопасность данных Azure и возможности искусственного интеллекта и машинного обучения. Целостность данных. Поддерживайте единый согласованный источник данных во всей организации. Непревзойденные функции: Мобильный подход: доступен в любое время и в любом месте. Интерактивный чат-бот: немедленная, интеллектуальная помощь. Динамические информационные панели: действенная информация в реальном времени. : Оценка сотрудников на ходу. О factoHR. Компания factoHR, сертифицированная по стандарту ISO 27001, с 2005 года специализируется на пенсионных пособиях и решениях по управлению персоналом.
ChartHop
charthop.com
Миссия ChartHop — обеспечить здоровую прозрачность внутри организаций, чтобы сотрудники и организации процветали. ChartHop — это динамичная платформа управления персоналом, которая объединяет и визуализирует данные о людях, расширяя возможности организаций посредством анализа, согласования и действий. Платформа управления персоналом ChartHop, предлагающая новый подход к управлению персоналом, является унифицированным источником данных о людях и основной точкой действия для повседневных программ, процессов и инициатив. ChartHop предназначен для всех в организации — от руководителей отдела кадров и финансов до менеджеров и сотрудников. ChartHop хорошо работает с десятками платформ благодаря надежной интеграции со стеком HR-технологий и обслуживает такие компании, как 1Password, YipitData, BetterCloud и Starburst. Компания ChartHop, основанная в 2019 году Яном Уайтом, поддерживается Andreessen Horowitz и Cox Enterprises. Посетите ChartHop.com, чтобы узнать больше, а также подписывайтесь на ChartHop в Twitter и LinkedIn.
Paypro
payentry.com
Наше решение по привлечению талантов помогает вашей организации находить, отслеживать и оценивать качественные кадры, чтобы вы могли более эффективно и с меньшими затратами создавать заинтересованную и высокопроизводительную рабочую силу. Это мощное решение автоматизирует и оптимизирует процессы рекрутинга и найма для поддержки среды безбумажного управления человеческим капиталом (HCM). Это обеспечивает положительный опыт кандидата, который позволяет кандидатам легко предоставлять информацию, искать работу и подавать заявки онлайн.
Humi
humi.ca
Humi — это комплексное облачное программное обеспечение для управления персоналом, разработанное и созданное для компаний в Канаде. Лучшее в одном решении Humi для управления персоналом сочетает в себе управление персоналом, расчет заработной платы, льготы, найм, выходные, учет рабочего времени и многое другое, чтобы оптимизировать ваши потребности в работе с персоналом и сэкономить ваше время, чтобы вы могли снова сосредоточиться на самом важном — своих людях. . Управляйте полным циклом работы сотрудников: от набора и адаптации до увольнения. Своевременно платите своим сотрудникам, соблюдая требования Humi Payroll, и экономьте деньги для своей компании, предоставляя настраиваемые групповые преимущества, перейдя на Humi.
MyHR
myhr.works
Умное программное обеспечение для управления персоналом. Экспертная кадровая поддержка. MyHR объединяет интеллектуальное программное обеспечение для управления персоналом и консультационную поддержку по управлению персоналом, чтобы упростить управление людьми для всех.
Employee Navigator
employeenavigator.com
Комплексные преимущества, управление персоналом и соблюдение требований. Тысячи брокеров используют программное обеспечение «Employee Navigator» со своими клиентами для управления своими преимуществами, адаптацией, ACA и многим другим на нашей простой интуитивно понятной платформе.
Time Champ
timechamp.io
Time Champ помогает компаниям раскрыть потенциал производительности с помощью многофункционального программного обеспечения для автоматического учета рабочего времени и измерения производительности. Это может помочь повысить вашу производительность на 20–30 % и улучшить моральный дух сотрудников, как никогда раньше. Time Champ — это больше, чем просто трекер времени, и благодаря богатому набору функций он может помочь оптимизировать все области вашего бизнеса и стать ключевым отличием вас от ваших конкурентов. Где бы ни находились ваши сотрудники, работая удаленно или в офисе, Time Champ поможет вам определить, где они проводят свое время в течение рабочего дня, что позволит вам убедиться, что их время проводится продуктивно. Time Champ также помогает компаниям мгновенно эффективно измерять продуктивность команд с помощью комплексной информационной панели. С первого взгляда вы можете увидеть, сколько членов команды работает, сколько отсутствует или опаздывает, а также кто является наиболее или наименее продуктивным сотрудником на одном экране. Эту информацию затем можно использовать для повышения производительности и производительности. Time Champ собирает различные метрики, KPI и представляет их в красиво оформленных аналитических диаграммах и отчетах. Благодаря возможности углубляться в проблемные области Time Champ значительно упрощает анализ и быстрый поиск решений проблем.
ClearCompany
clearcompany.com
Помогаем почти 3000 организациям нанимать, расширять, признавать и удерживать сотрудников. С 2004 года комплексная платформа управления талантами ClearCompany позволила тысячам компаний максимизировать талант, расширяя возможности людей на каждом этапе пути сотрудника. ClearCompany объединяет лучшие практики на основе данных, экспертный контент и специализированные программные инструменты для найма, повышения квалификации, признания и удержания сотрудников, объединяя людей и процессы для достижения успеха в бизнесе. Максимизация талантов достигается, когда у HR есть инструменты, необходимые для точного планирования, безупречного выполнения человеческих инициатив и сознательного построения культуры — эти важные столпы максимизации талантов являются ядром нашей платформы управления талантами.
HROne
hrone.cloud
HROne — это готовый к будущему пакет HCM, который автоматизирует HR-процессы, упрощает взаимодействие между людьми и предоставляет полезную информацию для создания лучших рабочих мест. Стремясь поставить все HR на автопилот, мы успешно оптимизировали функции HR на протяжении всего жизненного цикла сотрудников, сэкономив миллионы часов для более чем 1100 предприятий. В это число входят имена из более чем 20 отраслей: Timex, ABP, Lux Cozi, Droom, Amar Ujala, Haier, Bikanervala, Weikfield, Burberry, Harvest Gold, Studds, Nippon Steel, Annapurna, Nissin, TravelXp, Career Launcher и Paynearby. чтобы назвать несколько. Лучшая часть? Мы дарим нашим пользователям МОБИЛЬНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ бесплатно, чтобы помочь им ощутить истинную мощь автоматизации управления персоналом где угодно и когда угодно. Мы отличаемся на рынке программного обеспечения для управления персоналом следующими важными функциями: ✅ Первый в мире почтовый ящик Inbox для отдела кадров в стиле Gmail, который поможет вам в течение дня ✅ Инновационная аналитика задач для своевременного выполнения работы ✅ Интуитивное глобальное окно поиска для отслеживания и доступа к любой информации и система, которая не просто обещает, а на самом деле ПОКАЗЫВАЕТ ВАМ СВОЮ РЕАЛЬНУЮ рентабельность инвестиций. Будучи первым HCM, который выполняет действия по всем HR-задачам в режиме реального времени, предотвращая невыполненные задачи с помощью тонких напоминаний, мы настраиваем вас на успех, автоматизируя все операционные задачи. Чтобы узнать больше, посетите наш сайт — https://hrone.cloud/.
Netchex
netchex.com
С помощью решения Netchex для управления персоналом и расчетом заработной платы вы можете сделать свои процессы проще, чем когда-либо, и гарантировать, что работа всегда выполняется правильно.
PeopleForce
peopleforce.io
PeopleForce — это универсальная HR-платформа для лучшего опыта сотрудников. Это централизованное решение для оптимизации HR-процессов на каждом этапе жизненного цикла сотрудников. Наша миссия – помочь бизнесу: - упростить HR-процессы; - формировать высокопроизводительную культуру; - упростить набор, адаптацию, вовлечение сотрудников, отслеживание рабочего времени, управление отпусками и анализ производительности. PeopleForce помогает продвигать бизнес вперед, уделяя особое внимание людям, а не процессам. Создайте вдохновляющее и приятное место работы.
Harri
harri.com
Харри — мировой лидер в области технологий передового опыта сотрудников. Платформа Harri создана для компаний, для которых обслуживание является основой бизнеса, и включает в себя решения для привлечения талантов, управления персоналом, вовлечения сотрудников и соблюдения требований. Harri позволяет организациям разумно нанимать, удерживать и управлять лучшими талантами для управления и улучшения своего бизнеса. Она обслуживает более 55 000 ресторанов и отелей и четыре миллиона сотрудников гостиничного бизнеса по всему миру, при этом наблюдается рост розничной торговли и здравоохранения. Harri наладила отношения со многими ведущими мировыми гостиничными брендами, оставаясь сосредоточенной на своей миссии по улучшению качества обслуживания сотрудников команд, работающих на переднем крае. Харри приветствовал таких известных клиентов, как Raising Cane's Chicken Fingers, и запустил общесистемные внедрения для Subway в США и McDonald's в Великобритании. Активная пользовательская база компании удваивалась ежегодно, что способствовало подаче 7,2 млн заявлений о приеме на работу, 2,6 млн сообщений и созданию 237 тыс. списков вакансий. .
Access
theaccessgroup.com
Access меняет облик программного обеспечения для управления бизнесом не только в том, как мы обслуживаем наших клиентов, выполняя наше обещание предоставить им свободу делать больше того, что важно для них, но и для наших сотрудников, наших инвесторов и благотворительных организаций, близких к ним. наши сердца, где мы живем и работаем. Access помогает более чем 100 000 клиентам изменить способы использования программного обеспечения для бизнеса, предоставляя каждому сотруднику свободу делать больше того, что важно.
Sequoia One
one.sequoia.com
Цель Sequoia One — помочь вашему высокотехнологичному бизнесу процветать, взяв на себя административную нагрузку, которая отвлекает вас от общей картины. Мы предлагаем конкурентные преимущества и аутсорсинг HR, предназначенный для инновационных, ориентированных на рост компаний. Мы знаем, насколько важно привлекать и удерживать таланты, оптимизировать и масштабировать вашу деятельность, стабилизировать затраты на персонал и защищать ваш бизнес. Позвольте нам взять на себя эту тяжелую работу, чтобы вы могли сосредоточиться на выводе своего бизнеса на новый уровень.
Eddy
eddy.com
Eddy — это идеальная универсальная платформа для управления персоналом и расчета заработной платы для малых предприятий, которые вышли за пределы электронных таблиц. Он предлагает ключевые функции, которые вам нужны, без сложности и накладных расходов, присущих более крупным системам, давая вам возможность упростить свою жизнь, объединив несколько инструментов в один, который имеет смысл для вашего бизнеса. Экономьте время и деньги с Эдди. Нанимайте, настраивайте, управляйте и платите сотрудникам — и все это в единой простой системе.
Worksy
worksy.io
Worksy — это комплексное программное обеспечение для управления персоналом для средних и крупных организаций. Наши доступные решения включают в себя основные инструменты управления, такие как расчет заработной платы, время и посещаемость сотрудников, отпуска, претензии, производительность, подбор персонала, HR-аналитика и многое другое.
Bambee
bambee.com
Bambee предоставляет предприятиям доступ по требованию к выделенному менеджеру по персоналу и простому в использовании программному обеспечению для простой обработки расчета заработной платы, построения графиков работы сотрудников, управления политикой компании и многого другого. Мы снимаем стресс, связанный с управлением людьми и соблюдением трудового законодательства, предлагая экспертное руководство по управлению персоналом и поддержку на каждом этапе пути. С Bambee на вашей стороне, убедитесь, что ваш бизнес остается защищенным, а ваша команда процветает. Основные характеристики продукта: Специальное программное обеспечение для управления персоналом для менеджера по персоналу. Двухдневный прямой расчет заработной платы. Отслеживание рабочего времени и посещаемости. Должностные инструкции и письмо с предложениями. Поддержка. Индивидуальные и соответствующие требованиям кадровые политики. Хранение и хранение И многое другое!
Buk
buk.app
Люди — самый ценный актив вашей организации. Организуйте и упростите все свои процессы с помощью новейших технологий.
Alexis HR
alexishr.com
AlexisHR высвобождает время для работы людей за счет автоматизации административных задач и предоставления ценной информации о своих людях. Настройте платформу таким образом, чтобы она соответствовала вашим потребностям и рабочим процессам в области адаптации, управления временем, документации, обзоров и многого другого. Используя Alexis, вы будете хранить все свои данные о людях в одном месте, а это означает, что вы получите доступ к отчетам, статистике и тенденциям, которые могут помочь вам повысить стратегическую ценность HR для организации.
Multiplier
usemultiplier.com
Хотите облегчить трудоустройство талантов в другой стране? Multiplier — ваше решение: наша технология позволяет вам беспрепятственно адаптироваться к работе, платить своим сотрудникам, соблюдать нормативные законы и предоставлять преимущества за рубежом, а также оставаться на связи с вашими глобальными командами.
BrioHR
briohr.com
Универсальная платформа управления персоналом для малого и среднего бизнеса. Наша платформа управления персоналом помогает компаниям мгновенно оцифровать все функции управления персоналом на протяжении всего пути сотрудника в одном месте: - привлечение талантов: оцифруйте и сотрудничайте при наборе персонала с помощью нашей ATS (системы отслеживания кандидатов), а затем полностью в цифровом формате подключите своих новых сотрудников. - Администратор отдела кадров: управляйте оплачиваемым отпуском, базой данных и документами сотрудников, расчетом заработной платы (для Сингапура и Малайзии это еще не все!), заявками на расходы, табелями учета рабочего времени... - Управление эффективностью: отслеживайте KPI/OKR, управляйте оценкой эффективности, собирайте обратную связь на 360°...
Craze
crazehq.com
Комплексный HR, расчет заработной платы и соблюдение требований для стартапов. Амбициозные основатели используют Craze, чтобы управлять своими компаниями без стресса. Мы автоматически берем на себя заботу о кадрах, расчете заработной платы и соблюдении требований, чтобы вы могли сосредоточиться на развитии своего бизнеса.
Cinode
cinode.com
Кто знает что, кто доступен, что можно продать? Мы предоставляем важную информацию о продажах, доставке и навыках, которых вам сейчас не хватает. Cinode — это универсальная платформа для ускорения роста вашей консалтинговой компании. Мы не зря являемся лучшим выбором в Скандинавии.
kiwiHR
kiwihr.com
Программное обеспечение для управления персоналом, которое делает вашу жизнь проще - МСП, стартапы: сэкономьте до 30% вашего времени с помощью интуитивно понятного и комплексного программного обеспечения для управления персоналом, разработанного с учетом ваших конкретных потребностей.
Sleekr
sleekr.co
Sleekr HR — это онлайн-решение для управления персоналом, которое помогает предприятиям запустить современную информационную систему управления персоналом. Упрощаем и автоматизируем многие процессы HR, чтобы вы могли эффективно работать.