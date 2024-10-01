Основное программное обеспечение для управления персоналом - Самые популярные приложения - Испания

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Базовое программное обеспечение для управления персоналом (HR), также известное как программное обеспечение для управления человеческим капиталом (HCM), централизует информацию о сотрудниках в единой системе. Эти основные системы управления персоналом предназначены для управления важными данными, такими как заработная плата и льготы, в доступной централизованной базе данных. Термин HCM, который традиционно называют информационными системами человеческих ресурсов (HRIS) или системами управления человеческими ресурсами (HRMS), в последнее время стал более распространенным. Предприятия используют основное программное обеспечение для управления персоналом для ведения подробных профилей сотрудников, хранения важных документов и всестороннего анализа организационных тенденций. Эти системы, обычно используемые отделами кадров, позволяют менеджерам по персоналу отслеживать записи сотрудников и создавать отчеты по ключевым показателям. Многие основные HR-решения включают функции самообслуживания, позволяющие сотрудникам самостоятельно обновлять свои льготы или контактные данные, тем самым оптимизируя HR-процессы. Часто базовое программное обеспечение для управления персоналом интегрируется в более широкий пакет управления персоналом или обеспечивает совместимость со сторонними приложениями для управления персоналом для расширения его функциональности в различных операциях по управлению персоналом.