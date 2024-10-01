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Основное программное обеспечение для управления персоналом - Самые популярные приложения
Базовое программное обеспечение для управления персоналом (HR), также известное как программное обеспечение для управления человеческим капиталом (HCM), централизует информацию о сотрудниках в единой системе. Эти основные системы управления персоналом предназначены для управления важными данными, такими как заработная плата и льготы, в доступной централизованной базе данных. Термин HCM, который традиционно называют информационными системами человеческих ресурсов (HRIS) или системами управления человеческими ресурсами (HRMS), в последнее время стал более распространенным. Предприятия используют основное программное обеспечение для управления персоналом для ведения подробных профилей сотрудников, хранения важных документов и всестороннего анализа организационных тенденций. Эти системы, обычно используемые отделами кадров, позволяют менеджерам по персоналу отслеживать записи сотрудников и создавать отчеты по ключевым показателям. Многие основные HR-решения включают функции самообслуживания, позволяющие сотрудникам самостоятельно обновлять свои льготы или контактные данные, тем самым оптимизируя HR-процессы. Часто базовое программное обеспечение для управления персоналом интегрируется в более широкий пакет управления персоналом или обеспечивает совместимость со сторонними приложениями для управления персоналом для расширения его функциональности в различных операциях по управлению персоналом.
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Zoho People
zoho.com
Создан для создания более счастливой рабочей силы. Мы заботимся о ваших HR-процессах, пока вы заботитесь о своих сотрудниках. У нас есть все: от найма, адаптации и управления посещаемостью до учета рабочего времени и оценки.
ADP Workforce Now
adp.com
ADP Workforce Now — единственный универсальный облачный пакет управления персоналом, который адаптируется к вашему образу работы. Созданная на основе единой базы данных, ADP Workforce Now предлагает функции управления человеческими ресурсами, расчета заработной платы, льгот, управления талантами, уп...
Keka
keka.com
Найм — это не просто одношаговый процесс, поскольку он включает в себя различные сложные этапы пути. А поиск подходящих талантов — это ступенька на пути к созданию успешной бизнес-среды. Таким образом, Keka предоставит вам потрясающие функции, такие как многоплатформенный поиск кандидатов, техническ...
Paylocity
paylocity.com
Наша универсальная программная платформа дает HR-специалистам возможность легко управлять повседневными задачами по расчету заработной платы, льгот, талантов и управлению персоналом. Но что отличает нас от других, так это то, что наши технологии опираются на культуру, которая действительно заботится...
Paycom
paycom.com
В течение 25 лет компания Paycom Software, Inc. (NYSE:PAYC) упрощала бизнес и жизнь своих сотрудников с помощью простых в использовании технологий управления персоналом и расчета заработной платы, обеспечивая прозрачность благодаря прямому доступу к их данным. А благодаря первому в отрасли решению B...
BambooHR
bamboohr.com
BambooHR — американская технологическая компания, предоставляющая программное обеспечение для управления персоналом как услугу. Компания основана в 2008 году Беном Петерсоном и Райаном Сандерсом и базируется в Линдоне, штат Юта. Услуги BambooHR включают систему отслеживания кандидатов и систему отс...
Gusto
gusto.com
Независимо от того, начинаете ли вы или расширяете свой быстрорастущий бизнес, Gusto — это партнер, который вам нужен для роста и развития вашей команды. С Gusto вы получаете современные функции управления персоналом, такие как расчет заработной платы, льготы, найм, ресурсы управления и многое друго...
Rippling
rippling.com
Rippling предоставляет компаниям единое место для управления персоналом, информационными технологиями и финансами — по всему миру. Он объединяет все системы управления персоналом, которые обычно разбросаны по компании, такие как расчет заработной платы, расходы, льготы и компьютеры. Впервые вы может...
Darwinbox
darwinbox.com
Darwinbox, признанная Gartner одной из наиболее предпочтительных платформ HCM в Азиатско-Тихоокеанском регионе, представляет собой облачную систему HRMS нового поколения. При поддержке Sequoia, Lightspeed и Endiya Partners, Darwinbox обеспечивает HR-технологический опыт более чем 900 тысяч сотрудник...
NetSuite
netsuite.com
NetSuite Inc. — американская компания облачных вычислений, основанная в 1998 году со штаб-квартирой в Сан-Матео, Калифорния, которая предоставляла программное обеспечение и услуги для управления финансами бизнеса, операциями и отношениями с клиентами. Ее программное обеспечение и услуги были адаптир...
HiBob
hibob.com
bob HRIS — это платформа управления персоналом, которая помогает динамичным компаниям максимально эффективно использовать своих сотрудников. Наше программное обеспечение для управления персоналом уникально, интуитивно понятно и умно.
Personio
personio.de
Personio — это универсальное программное обеспечение для управления персоналом, которое помогает раскрыть потенциал ваших сотрудников, позволяя вам управлять каждым этапом жизненного цикла сотрудника. Наше программное обеспечение упрощает процесс набора, адаптации, управления, развития и оплаты труд...
Deel
letsdeel.com
Deel — это универсальная HR-платформа для глобальных команд. Это означает комплексное управление персоналом для любой команды и в любом месте. Соблюдайте требования найма, адаптации и оплаты штатных сотрудников или независимых подрядчиков за считанные минуты. Впервые у вас будет централизованное пре...
Paycor
paycor.com
Paycor дает лидерам возможность модернизировать каждый аспект управления людьми, чтобы они могли сосредоточиться на том, что действительно важно: создании успешных команд. Унифицированное решение HCM гарантирует, что данные сотрудников находятся в одном месте, поэтому вам никогда не придется переклю...
ServiceNow
servicenow.com
ServiceNow (NYSE: NOW) делает мир лучше для всех. Наша облачная платформа и решения помогают оцифровать и унифицировать организации, чтобы они могли находить более разумные, быстрые и лучшие способы организации рабочего процесса. Таким образом, сотрудники и клиенты могут быть более связанными, более...
BrightHR
brighthr.com
Встречайте самое популярное программное обеспечение для управления персоналом и службу поддержки для малого и среднего бизнеса. Благодаря советам HR, благополучию персонала и даже отслеживанию в приложении узнайте, как BrightHR экономит ваше время, деньги и усилия прямо сейчас.
Zimyo
zimyo.com
Zimyo — это обширная HR-технологическая платформа, которая решает сложные HR-задачи, одновременно оптимизируя и автоматизируя повседневные HR-операции. Zimyo, которому доверяют такие современные организации, как Bajaj Capital, Yashraj Films, TVF, Apollo Tyres, Capital Motion, SOHO House, Qatar Wire ...
Remote
remote.com
Remote — это комплексное решение для управления и оплаты труда штатных и контрактных работников по всему миру. Наша платформа занимается международным расчетом заработной платы, льгот, налогов, опционов на акции и соблюдением требований во многих странах. Независимо от того, где находится ваша коман...
Factorial HR
factorialhr.com
Factorial — это универсальное программное обеспечение, которое помогает вам управлять временем, талантами и документами в одной централизованной системе, экономя ваше время, исключая ошибки и приводя вас к успеху. Облачное программное обеспечение для управления персоналом Factorial предназначено для...
Mekari Talenta
talenta.co
Mekari Talenta поддерживает предприятия с помощью надежного программного обеспечения для управления персоналом и передовых онлайн-систем управления для управления посещаемостью и заработной платой сотрудников. Попробуйте сейчас! Mekari Talenta — онлайн-приложение для управления персоналом с комплек...
Breathe
breathehr.com
Breathe — это простое и безопасное программное обеспечение для управления персоналом, удостоенное множества наград, которое помогает малым и средним предприятиям Великобритании перевести свои основные кадровые процессы в онлайн, экономя время, обеспечивая душевное спокойствие и позволяя вести бизнес...
Zenefits
zenefits.com
Zenefits — это компания, базирующаяся в США, которая предлагает облачное программное обеспечение в качестве услуги компаниям для управления своими человеческими ресурсами, уделяя особое внимание помощи им в страховании здоровья. Zenefits была основана в 2013 году. Ее штаб-квартира находится в Сан-Фр...
Workable
workable.com
И сейчас, и особенно в ближайшие годы каждая компания будет стремиться использовать возможности искусственного интеллекта для повышения производительности и производительности всех функций и отделов. Этот быстрый сдвиг в поведении, вызванный массовым внедрением ИИ, фундаментально изменит ландшафт ре...
Sesame HR
sesamehr.es
Sesame HR — это программное обеспечение, которое позволяет компаниям оцифровывать рутинные процессы своих отделов кадров, упрощая и автоматизируя их. Sesame HR — отличный союзник для менеджеров, руководителей и менеджеров по персоналу, позволяющий сэкономить время в своих процессах и сосредоточить с...
Namely
namely.com
А именно, это единственная платформа для управления персоналом, расчетом заработной платы, льгот и талантов, которая понравится вашим сотрудникам. Это больше, чем программное обеспечение для управления персоналом: это необходимые вам консультации по соблюдению требований и льготам.
ZenHR
zenhr.com
В ZenHR мы стремимся обеспечить нашим пользователям душевное спокойствие. ZenHR — это не просто еще одно программное обеспечение для управления персоналом; это преобразующий HR-опыт, созданный, чтобы помочь HR-отделам и сотрудникам достичь состояния дзен. Благодаря нашим локализованным функциям и ин...
Workstream
workstream.us
Workstream — это ведущая платформа для управления персоналом, расчета заработной платы и найма сотрудников с почасовой оплатой. Его интеллектуальные технологии оптимизируют HR -задачи, чтобы франшиза и владельцы бизнеса могли быстро двигаться, снизить затраты на рабочую силу и упростить операции - в...
WebHR
web.hr
WebHR — это универсальное социальное программное обеспечение для управления персоналом, которое охватывает все этапы — от «найма» до «выхода на пенсию» для самого важного актива вашей компании — ваших сотрудников. WebHR облегчит вашей HR-команде эффективное и результативное управление персоналом. We...
Agendrix
agendrix.com
Agendrix — это программное обеспечение для планирования персонала и управления персоналом, разработанное, чтобы помочь предприятиям любого размера улучшить процессы планирования, оптимизировать общение сотрудников и упростить отслеживание времени и посещаемости. Некоторые из ключевых функций Agendri...
factoHR
factohr.com
Повысьте уровень управления персоналом с помощью factoHR — передовой, ориентированной на мобильные устройства платформы HCM, которая автоматизирует все функции управления персоналом — от приема на работу до выхода на пенсию. Наша интеллектуальная платформа предоставляет полезную информацию, позволяю...
ChartHop
charthop.com
Миссия ChartHop — обеспечить здоровую прозрачность внутри организаций, чтобы сотрудники и организации процветали. ChartHop — это динамичная платформа управления персоналом, которая объединяет и визуализирует данные о людях, расширяя возможности организаций посредством анализа, согласования и действи...
Justworks
justworks.com
Justworks — это многопродуктовое решение, предлагающее глобальный расчет заработной платы, льготы, поддержку соответствия требованиям, учет рабочего времени, инструменты управления персоналом и многое другое с отмеченной наградами поддержкой сертифицированных экспертов по управлению персоналом. Мы б...
Paypro
payentry.com
Наше решение по привлечению талантов помогает вашей организации находить, отслеживать и оценивать качественные кадры, чтобы вы могли более эффективно и с меньшими затратами создавать заинтересованную и высокопроизводительную рабочую силу. Это мощное решение автоматизирует и оптимизирует процессы рек...
Kenjo
kenjo.io
Kenjo — это полноценная и настраиваемая платформа для управления персоналом, предназначенная для ежедневной помощи HR-отделам. Kenjo позволяет пользователям управлять документами, управлять отпусками и отсутствиями, проводить обзоры производительности и выбирать новые таланты. Он также предлагает от...
OnPay
onpay.com
OnPay предназначен для людей, которые хотят тратить больше времени на ведение своего бизнеса (и меньше на задачи бэк-офиса). Отмеченные наградами системы расчета заработной платы и управления персоналом экономят владельцам бизнеса более 15 часов в месяц и позволяют им сосредоточиться на прибыли.
Horilla
horilla.com
Horilla HRMS Software — ведущий поставщик комплексных и настраиваемых решений в области управления персоналом, предлагающий мощную программную платформу, одновременно бесплатную и гибкую. Наша приверженность принципам открытого исходного кода позволяет организациям любого размера и бюджета получить ...
Humi
humi.ca
Humi — это комплексное облачное программное обеспечение для управления персоналом, разработанное и созданное для компаний в Канаде. Лучшее в одном решении Humi для управления персоналом сочетает в себе управление персоналом, расчет заработной платы, льготы, найм, выходные, учет рабочего времени и мн...
Employee Navigator
employeenavigator.com
Комплексные преимущества, управление персоналом и соблюдение требований. Тысячи брокеров используют программное обеспечение «Employee Navigator» со своими клиентами для управления своими преимуществами, адаптацией, ACA и многим другим на нашей простой интуитивно понятной платформе.
ClearCompany
clearcompany.com
Помогаем почти 3000 организациям нанимать, расширять, признавать и удерживать сотрудников. С 2004 года комплексная платформа управления талантами ClearCompany позволила тысячам компаний максимизировать талант, расширяя возможности людей на каждом этапе пути сотрудника. ClearCompany объединяет лучшие...
greytHR
greythr.com
Платформа greytHR — это набор облачных HR-решений для малых и средних предприятий (МСП). Он предлагает инструменты повышения производительности для лучшего управления людьми, упрощения HR-процессов и профессионального предоставления HR-услуг. Портал сотрудников для самообслуживания руководителей и с...
MyHR
myhr.works
Умное программное обеспечение для управления персоналом. Экспертная кадровая поддержка. MyHR объединяет интеллектуальное программное обеспечение для управления персоналом и консультационную поддержку по управлению персоналом, чтобы упростить управление людьми для всех.
Sequoia One
one.sequoia.com
Цель Sequoia One — помочь вашему высокотехнологичному бизнесу процветать, взяв на себя административную нагрузку, которая отвлекает вас от общей картины. Мы предлагаем конкурентные преимущества и аутсорсинг HR, предназначенный для инновационных, ориентированных на рост компаний. Мы знаем, насколько ...
Time Champ
timechamp.io
Time Champ помогает компаниям раскрыть потенциал производительности с помощью многофункционального программного обеспечения для автоматического учета рабочего времени и измерения производительности. Это может помочь повысить вашу производительность на 20–30 % и улучшить моральный дух сотрудников, ка...
Netchex
netchex.com
С помощью решения Netchex для управления персоналом и расчетом заработной платы вы можете сделать свои процессы проще, чем когда-либо, и гарантировать, что работа всегда выполняется правильно.
Eddy
eddy.com
Eddy — это идеальная универсальная платформа для управления персоналом и расчета заработной платы для малых предприятий, которые вышли за пределы электронных таблиц. Он предлагает ключевые функции, которые вам нужны, без сложности и накладных расходов, присущих более крупным системам, давая вам возм...
Harri
harri.com
Харри — мировой лидер в области технологий передового опыта сотрудников. Платформа Harri создана для компаний, для которых обслуживание является основой бизнеса, и включает в себя решения для привлечения талантов, управления персоналом, вовлечения сотрудников и соблюдения требований. Harri позволяет...
Bambee
bambee.com
Bambee предоставляет предприятиям доступ по требованию к выделенному менеджеру по персоналу и простому в использовании программному обеспечению для простой обработки расчета заработной платы, построения графиков работы сотрудников, управления политикой компании и многого другого. Мы снимаем стресс, ...
PeopleForce
peopleforce.io
PeopleForce — это универсальная HR-платформа для лучшего опыта сотрудников. Это централизованное решение для оптимизации HR-процессов на каждом этапе жизненного цикла сотрудников. Наша миссия – помочь бизнесу: - упростить HR-процессы; - формировать высокопроизводительную культуру; - упростить набор,...
Alexis HR
alexishr.com
AlexisHR высвобождает время для работы людей за счет автоматизации административных задач и предоставления ценной информации о своих людях. Настройте платформу таким образом, чтобы она соответствовала вашим потребностям и рабочим процессам в области адаптации, управления временем, документации, обзо...
Worksy
worksy.io
Worksy — это комплексное программное обеспечение для управления персоналом для средних и крупных организаций. Наши доступные решения включают в себя основные инструменты управления, такие как расчет заработной платы, время и посещаемость сотрудников, отпуска, претензии, производительность, подбор пе...
Cinode
cinode.com
Кто знает что, кто есть в наличии, что можно продать? Мы предоставляем важную информацию о продажах, доставке и навыках, которых вам сейчас не хватает. Cinode — это универсальная платформа для ускорения роста вашей консалтинговой компании. Мы не зря являемся лучшим выбором в Скандинавии.
Multiplier
usemultiplier.com
Хотите облегчить трудоустройство талантов в другой стране? Multiplier — ваше решение: наша технология позволяет вам беспрепятственно адаптироваться к работе, платить своим сотрудникам, соблюдать нормативные законы и предоставлять преимущества за рубежом, а также оставаться на связи с вашими глобальн...
Sleekr
sleekr.co
Sleekr HR — это онлайн-решение для управления персоналом, которое помогает предприятиям запустить современную информационную систему управления персоналом. Упрощаем и автоматизируем многие процессы HR, чтобы вы могли эффективно работать.
BrioHR
briohr.com
Универсальная платформа управления персоналом для малого и среднего бизнеса. Наша платформа управления персоналом помогает компаниям мгновенно оцифровать все функции управления персоналом на протяжении всего пути сотрудника в одном месте: - привлечение талантов: оцифруйте и сотрудничайте при набор...
kiwiHR
kiwihr.com
Программное обеспечение для управления персоналом, которое делает вашу жизнь проще - МСП, стартапы: сэкономьте до 30% вашего времени с помощью интуитивно понятного и комплексного программного обеспечения для управления персоналом, разработанного с учетом ваших конкретных потребностей.
Officient.io
officient.io
Получите больше от управления персоналом. В каждой растущей компании управление персоналом включает в себя массу административной работы, которая отнимает много драгоценного времени. Хорошие новости? Officient предоставляет обзор и многое другое.
HRLocker
hrlocker.com
HRLocker — это облачная система управления персоналом, подбором персонала и производительностью. HRLocker позволяет компаниям автоматизировать процессы управления персоналом и подбора персонала, оптимизируя требования к персоналу в одном месте.
flair HR
flair.hr
Flair — это универсальное решение для управления персоналом и подбором персонала, которое привносит структурированность и простоту в сложные процессы, связанные с персоналом — локальные, глобальные, удаленные или офисные. В нем есть все функции, необходимые HR-командам для улучшения качества работы ...
HROne
hrone.cloud
HROne — это готовый к будущему пакет HCM, который автоматизирует HR-процессы, упрощает взаимодействие между людьми и предоставляет полезную информацию для создания лучших рабочих мест. Стремясь поставить все HR на автопилот, мы успешно оптимизировали функции HR на протяжении всего жизненного цикла с...