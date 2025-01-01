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Программное обеспечение для отслеживания файлов cookie
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Программное обеспечение для отслеживания файлов cookie - Самые популярные приложения

Файлы cookie — это небольшие текстовые файлы, используемые для отслеживания информации о пользователях, такой как IP-адреса и действия при посещении веб-сайта компании. Программное обеспечение для отслеживания файлов cookie проверяет веб-сайты на предмет обнаружения и каталогизации различных технологий отслеживания, таких как файлы cookie, маяки, теги, пиксели отслеживания, локальные объекты, плагины и интегрированный контент, например видео. Это позволяет компаниям раскрывать пользователям эти трекеры, получать согласие на отслеживание пользователей и соблюдать правила конфиденциальности, такие как GDPR и ePrivacy, которые требуют согласия пользователя перед включением файлов cookie. Программное обеспечение для отслеживания файлов cookie обычно состоит из легких сценариев, которые легко развертываются на существующих веб-сайтах. После завершения сканирования файлов cookie и трекеров программное обеспечение генерирует уведомление о файлах cookie, содержащее результаты. Это уведомление может затем быть интегрировано группами по обеспечению конфиденциальности в формы согласия и политику конфиденциальности. Программное обеспечение для отслеживания файлов cookie часто работает вместе с программным обеспечением для управления согласием, чтобы автоматизировать обработку настроек отслеживания пользователей. Оно отличается от программного обеспечения для управления тегами, которое помогает маркетологам управлять трекерами в первую очередь в рекламных целях. Программное обеспечение для отслеживания файлов cookie специально разработано, чтобы помочь команде по обеспечению конфиденциальности компании определить технологии отслеживания веб-сайтов на предмет соответствия правилам конфиденциальности и обеспечить защиту пользовательских данных.

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CookieFirst

CookieFirst

cookiefirst.com

CookieFirst — платформа для управления согласием на использование файлов cookie и сбор данных, соответствующая международным нормам конфиденциальности.

Silktide

Silktide

silktide.com

Silktide — платформа для тестирования доступности, оптимизации контента и цифрового маркетинга, помогающая улучшить качество сайта и увеличить его видимость.

Cookie Script

Cookie Script

cookie-script.com

Cookie Script - это платформа для управления согласием пользователей на веб-сайтах, позволяющая соблюдать правила о файлах cookie и конфиденциальности данных.

DATEV

DATEV

datev.de

Приложение DATEV оптимизирует бухгалтерский учет и управление финансами, поддерживает интеграцию с другими системами и обеспечивает соблюдение налоговых стандартов.

OneTrust

OneTrust

onetrust.com

OneTrust - платформа для управления данными, конфиденциальностью и рисками, обеспечивающая соответствие законодательству и автоматизацию процессов.

Serviceform

Serviceform

serviceform.com

Serviceform - это программное обеспечение для генерации лидов и управления клиентами, предоставляющее инструменты для продаж, поддержки и маркетинга.

TermsFeed

TermsFeed

termsfeed.com

TermsFeed - приложение для создания и управления юридическими документами, такими как политика конфиденциальности и условия использования для сайтов и приложений.

Osano

Osano

osano.com

Osano - это платформа для управления конфиденциальностью данных, помогающая организациям соблюдать правила и оптимизировать процессы согласия и анализа данных.

TrustArc

TrustArc

trustarc.com

TrustArc - платформа для управления конфиденциальностью, помогающая предприятиям соответствовать международным стандартам и правилам защиты данных.

CookieYes

CookieYes

cookieyes.com

CookieYes — это решение для управления согласием на использование файлов cookie на сайте с возможностью настройки баннера и контроля согласия пользователей.

consentmanager

consentmanager

consentmanager.net

Consentmanager — инструмент для управления согласием пользователей на веб-сайтах, обеспечивающий соблюдение правил конфиденциальности и поддержку различных языков.

Secure Privacy

Secure Privacy

secureprivacy.ai

Приложение Secure Privacy помогает бизнесам обеспечить соответствие их сайтов требованиям GDPR, CCPA и LGPD с помощью управления согласиями на куки.

Securiti

Securiti

securiti.ai

Securiti — это приложение для безопасного управления данными, обеспечивающее их классификацию, мониторинг и соблюдение норм конфиденциальности и безопасности.

Monsido

Monsido

monsido.com

Monsido - платформа для управления веб-контентом, которая улучшает доступность, качество и SEO сайтов, поддерживая их соответствие стандартам.

Usercentrics

Usercentrics

usercentrics.com

Usercentrics — платформа для управления согласием, помогающая предприятиям соблюдать законы о конфиденциальности данных, такие как GDPR и CCPA.

Zendata

Zendata

zendata.dev

Zendata — облачная платформа для защиты данных, обеспечивающая мониторинг приватности и безопасность в режиме реального времени для предприятий.

TRUENDO

TRUENDO

truendo.com

TRUENDO — платформа для управления согласием, помогающая в соблюдении GDPR и CCPA. Автоматически обновляет политику конфиденциальности и сканирует сайт на соответствие.

Seers

Seers

seersco.com

Seers — приложение для управления конфиденциальностью и согласиями, помогающее компаниям соответствовать международным нормам защиты данных.

ObservePoint

ObservePoint

observepoint.com

ObservePoint автоматизирует аудит сайтов, обеспечивает соответствие стандартам конфиденциальности и позволяет отслеживать и улучшать качество данных на цифровых платформах.

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Программное обеспечение для отслеживания файлов cookie - Самые популярные приложения - WebCatalog