Программное обеспечение для отслеживания файлов cookie - Самые популярные приложения - Ватикан

TRUENDO

truendo.com

TRUENDO — это комплексное решение, разработанное для обеспечения соответствия требованиям GDPR и CCPA. Это платформа управления согласием, которая имеет встроенную автоматизированную политику конфиденциальности и политику использования файлов cookie. TRUENDO — это высокоавтоматизированное, гибкое и надежное программное обеспечение, которое можно внедрить на любом веб-сайте. Он позволяет легко управлять любыми личными данными, собранными на вашем веб-сайте с помощью таких инструментов, как файлы cookie, пиксели и скрипты. Его панель управления также позволяет менеджерам веб-сайтов подтверждать соответствие требованиям в течение нескольких минут в соответствии с мировыми правилами защиты данных (GDPR, DSGVO, ePrivacy, CCPA и т. д.). TRUENDO CMP регулярно сканирует ваш веб-сайт, чтобы обнаружить любые нарушения соответствия, блокируя при этом любые инструменты сбора данных до тех пор, пока согласие дается посетителями. Он также автоматически адаптирует предлагаемую политику конфиденциальности в соответствии с последними изменениями законодательства, гарантируя, что ваш веб-сайт всегда соответствует требованиям. Некоторые из его ключевых функций: - Неограниченное количество просмотров страниц и сеансов. - Интегрированная политика конфиденциальности и политика использования файлов cookie. - Простая интеграция и полная автоматизация. - Настраиваемость: настройте цветовую схему в соответствии с дизайном вашего веб-сайта. - Статистика и аналитика: узнайте больше о трафике вашего веб-сайта и улучшите его. таргетинг, сохраняя при этом соответствие требованиям. Доступно на 31 языке. Рекомендации по обеспечению доступности веб-контента (WCAG). Соответствие уровню AAA. Сертификация IAB TCF 2.