Программное обеспечение для отслеживания файлов cookie - Самые популярные приложения - Восточный Тимор

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Файлы cookie — это небольшие текстовые файлы, используемые для отслеживания информации о пользователях, такой как IP-адреса и действия при посещении веб-сайта компании. Программное обеспечение для отслеживания файлов cookie проверяет веб-сайты на предмет обнаружения и каталогизации различных технологий отслеживания, таких как файлы cookie, маяки, теги, пиксели отслеживания, локальные объекты, плагины и интегрированный контент, например видео. Это позволяет компаниям раскрывать пользователям эти трекеры, получать согласие на отслеживание пользователей и соблюдать правила конфиденциальности, такие как GDPR и ePrivacy, которые требуют согласия пользователя перед включением файлов cookie. Программное обеспечение для отслеживания файлов cookie обычно состоит из легких сценариев, которые легко развертываются на существующих веб-сайтах. После завершения сканирования файлов cookie и трекеров программное обеспечение генерирует уведомление о файлах cookie, содержащее результаты. Это уведомление может затем быть интегрировано группами по обеспечению конфиденциальности в формы согласия и политику конфиденциальности. Программное обеспечение для отслеживания файлов cookie часто работает вместе с программным обеспечением для управления согласием, чтобы автоматизировать обработку настроек отслеживания пользователей. Оно отличается от программного обеспечения для управления тегами, которое помогает маркетологам управлять трекерами в первую очередь в рекламных целях. Программное обеспечение для отслеживания файлов cookie специально разработано, чтобы помочь команде по обеспечению конфиденциальности компании определить технологии отслеживания веб-сайтов на предмет соответствия правилам конфиденциальности и обеспечить защиту пользовательских данных.
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Serviceform
serviceform.com
Serviceform – единственное программное обеспечение, необходимое вашему бизнесу для продаж, поддержки и маркетинга. У вас есть посетители веб-сайта, но вы не превращаете их в клиентов? Давайте изменим это! Serviceform помогает компаниям по всему миру конвертировать посетителей сайта в доход. Это достигается путем объединения инструментов привлечения потенциальных клиентов, аналитики для определения поведения посетителей веб-сайта и CRM для предоставления единого решения для конверсии веб-сайта и управления клиентами. Наше видение — стать ведущей компанией в мире, стремящейся расширить границы привлечения потенциальных клиентов и коммуникации в Интернете. Мы хотим быть единственным программным обеспечением, которое необходимо вашему бизнесу для продаж, поддержки и маркетинга. Serviceform — финская SaaS-компания. Мы стремимся развивать лучшие инструменты лидогенерации и аналитики. Мы хотим позволить владельцам бизнеса принимать обоснованные решения и предсказуемо развивать свой бизнес. Что касается нашей технологии, мы предоставляем универсальную программную платформу, которая помогает компаниям упростить процессы продаж, маркетинга и поддержки клиентов. • Вам понадобятся всего 6 инструментов для преобразования веб-сайта: чат-бот, живой чат, динамическая форма, диалоговая целевая страница, чат-бот для взаимодействия, всплывающее окно и плавающая панель. • Инструменты управления: Flex xRM, планировщик Ourly Meeting, аналитика веб-сайта и баннер файлов cookie. • Средства коммуникации: почтовый ящик в социальных сетях, конструктор кампаний по электронной почте и SMS.
Zendata
zendata.dev
Полнофункциональная облачная платформа защиты данных посредством сканирования, мониторинга и исправления конфиденциальности в режиме реального времени для предприятий. Zendata — это полнофункциональная облачная платформа безопасности данных, призванная помочь специалистам по информационной безопасности, DevOps и командам по обеспечению соответствия требованиям внедрять средства контроля и протоколы обеспечения конфиденциальности и безопасности в свои активы и SDLC. Поскольку управление рисками данных по-прежнему является приоритетом в соответствии с GDPR, CCPA, HIPAA и SOC2, решения по соблюдению конфиденциальности должны анализировать процессы на сайтах, приложениях и устройствах в режиме реального времени с помощью бизнес-информации, полученной с помощью машинного обучения и обработки естественного языка, чтобы гарантировать нормативные угрозы. и штрафов избежать. Платформы Zendata для потребителей, малого и среднего бизнеса и среднего бизнеса — это начало гораздо более масштабной ETL-подобной игры по извлечению, мониторингу и исправлению ошибок, от которой предприятия получают выгоду: * Глобальное покрытие: беспрецедентная поддержка юрисдикций с постоянными обновлениями на основе законов регионов. * Круглосуточная поддержка, 7 дней в неделю * Безопасность и доверие уровня Fortune 500
TRUENDO
truendo.com
TRUENDO — это комплексное решение, разработанное для обеспечения соответствия требованиям GDPR и CCPA. Это платформа управления согласием, которая имеет встроенную автоматизированную политику конфиденциальности и политику использования файлов cookie. TRUENDO — это высокоавтоматизированное, гибкое и надежное программное обеспечение, которое можно внедрить на любом веб-сайте. Он позволяет легко управлять любыми личными данными, собранными на вашем веб-сайте с помощью таких инструментов, как файлы cookie, пиксели и скрипты. Его панель управления также позволяет менеджерам веб-сайтов подтверждать соответствие требованиям в течение нескольких минут в соответствии с мировыми правилами защиты данных (GDPR, DSGVO, ePrivacy, CCPA и т. д.). TRUENDO CMP регулярно сканирует ваш веб-сайт, чтобы обнаружить любые нарушения соответствия, блокируя при этом любые инструменты сбора данных до тех пор, пока согласие дается посетителями. Он также автоматически адаптирует предлагаемую политику конфиденциальности в соответствии с последними изменениями законодательства, гарантируя, что ваш веб-сайт всегда соответствует требованиям. Некоторые из его ключевых функций: - Неограниченное количество просмотров страниц и сеансов. - Интегрированная политика конфиденциальности и политика использования файлов cookie. - Простая интеграция и полная автоматизация. - Настраиваемость: настройте цветовую схему в соответствии с дизайном вашего веб-сайта. - Статистика и аналитика: узнайте больше о трафике вашего веб-сайта и улучшите его. таргетинг, сохраняя при этом соответствие требованиям. Доступно на 31 языке. Рекомендации по обеспечению доступности веб-контента (WCAG). Соответствие уровню AAA. Сертификация IAB TCF 2.
consentmanager
consentmanager.net
Consentmanager выделяется как идеальный инструмент управления согласием на использование файлов cookie, предлагающий полную настройку с помощью визуального редактора, CSS и HTML, а также возможностей «PUR». Функция создания отчетов в режиме реального времени с 12 измерениями, более 30 показателями и интеграцией API гарантирует, что вы будете в курсе событий в режиме реального времени. Что отличает его от других, так это возможности A/B-тестирования и машинного обучения, позволяющие создавать и сравнивать баннеры согласия с впечатляющим средним увеличением результатов, превышающим 15%. Независимо от того, настраиваете ли вы свои проекты или ищете наилучшие результаты, Consentmanager поможет вам, став вашим надежным партнером в вопросах конфиденциальности в Интернете и соблюдения требований к файлам cookie. Клиенты, использующие диспетчер согласия CMP, могут получить выгоду от полного соблюдения глобальных правил конфиденциальности, таких как GDPR, FADP, LGPD, CPRA и VCDPA. Он также поддерживает IAB TCF 2.2 и, будучи сертифицированным партнером Google, соответствует режиму согласия Google v2.
Secure Privacy
secureprivacy.ai
Безопасная конфиденциальность помогает компаниям привести свои веб-сайты в соответствие с GDPR (Европа), CCPA (Калифорния) и LGPD (Бразилия) с помощью лучшего в отрасли решения для согласия на использование файлов cookie и управления баннерами. Приведите свой веб-сайт в соответствие с GDPR, CCPA и LGPD с помощью нашего мощного, интуитивно понятного и безопасного решения — менее чем за 30 минут! Пожалуйста, свяжитесь с нами, если у вас есть какие-либо вопросы о GDPR, LGPD, CCPA или других международных законах о конфиденциальности данных.
Seers
seersco.com
Seers — ведущая компания по управлению конфиденциальностью и согласием для компаний в более чем 100 странах. Seers — быстрорастущая компания, число клиентов которой в 2020 году увеличилось на 1040% по сравнению с 2019 годом. Компания разработала и запустила 10 цифровых решений на базе искусственного интеллекта на своей платформе программного обеспечения как услуги (SAAS) для решения проблем соблюдения конфиденциальности данных для компаний. Эти решения позволяют компаниям экономически эффективным и эффективным образом соблюдать правила конфиденциальности данных во всем мире, включая GDPR, CCPA, PECR и LGPD, а также защищать их от крупных штрафов (до 18 миллионов фунтов стерлингов или 4% от годового оборота — в зависимости от того, что больше). со стороны регулятора, а также потерю репутации и бизнеса. Решения: - Платформа управления согласием (согласие на использование файлов cookie) - Управление запросами субъектов данных - Платформа управления инцидентами и нарушениями - Оценка влияния на конфиденциальность данных - Политики конфиденциальности и пакеты шаблонов - Электронное обучение персонала GDPR - GDPR, PECR, аудит и оценка кибербезопасности - Экспертная платформа конфиденциальности Лидирующие на рынке решения Seers, соответствующие GDPR и CCPA, имеют самый высокий рейтинг и также доступны на ведущих торговых площадках, включая Wordpress, Joomla, Magento, Shopify и PrestaShop.
DATEV
datev.de
DATEV в одном предложении: налоговые консультанты, юристы, аудиторы, малые и средние предприятия, муниципалитеты и учредители используют программное обеспечение DATEV, отвечающее всем требованиям высоких стандартов в отношении надежности, актуальности, защиты и безопасности данных. портрет История DATEV — это история постоянного расширения: основанная в Нюрнберге, Германия, в 1966 году, компания DATEV последовательно развивалась от национального поставщика услуг до поставщика услуг, работающего по всей Европе. В условиях растущей глобализации DATEV выполняет задачу в соответствии со своим уставом, а именно, поддерживает своих членов внутри страны и за рубежом. Штаб-квартира DATEV находится в Нюрнберге, Германия, информационное бюро в Брюсселе, Бельгия, а дочерние компании — в Италии, Австрии, Польше, Чехии, Венгрии и Словакии. Принцип DATEV У каждого аудитора и налогового консультанта свой профиль деятельности, разные клиенты, личные требования и индивидуальная практика работы. Таким образом, предложение DATEV представляет собой гибкую модульную концепцию, состоящую из программного обеспечения, услуг и знаний, открытую для любой специализации, размера и структуры офиса. Предприниматель и налоговый консультант DATEV поддерживает сотрудничество аудиторских и налоговых консультантов и компаний. Индивидуально подобранное распределение и взаимосвязь рабочих процессов развивают потенциал синергии; например, в сфере бухгалтерского учета. DATEV предоставляет идеальное программное обеспечение для разделения задач. Компьютерный центр DATEV работает как проигрыватель данных.
Securiti
securiti.ai
Securiti — пионер Центра управления данными, централизованной платформы, обеспечивающей безопасное использование данных и GenAI. Он обеспечивает унифицированный анализ данных, средства контроля и оркестрации в гибридных мультиоблачных средах. Крупные глобальные предприятия полагаются на Центр управления данными Securiti для обеспечения безопасности данных, конфиденциальности, управления и соответствия требованиям. Securiti была отмечена многочисленными отраслевыми и аналитическими наградами, в том числе «Самым инновационным стартапом» по версии RSA, «25 лучших стартапов по машинному обучению» по версии Forbes, «Самым инновационным компаниям в области искусственного интеллекта» по версии CB Insights, «Крутому поставщику в области безопасности данных» по версии Gartner, и «Лидер волны управления конфиденциальностью» от Forrester.
ObservePoint
observepoint.com
Веб-сайты сложны. Они необходимы для имиджа и роста вашей компании, а также для конфиденциальности и доверия ваших клиентов. Но на веб-сайтах так много динамических частей и страниц, что постоянно следить за ними практически невозможно. Платформа веб-управления ObservePoint автоматизирует сканирование вашего веб-сайта; от страниц с самым высоким трафиком и путей пользователей до темных уголков веб-присутствия вашей компании. ObservePoint дает вам возможность увидеть, что работает ниже приемлемых стандартов, отследить это до источника и быстро увидеть путь к улучшению. Обеспечьте соблюдение стандартов конфиденциальности, проверяйте целевые страницы, подтверждайте отслеживание данных, четко просматривайте весь свой набор маркетинговых технологий, проверяйте свои системы электронной коммерции и многое другое. ObservePoint представляет реальность того, что происходит на вашем веб-сайте, и дает вам четкую карту, позволяющую сделать его еще лучше.
Monsido
monsido.com
Monsido — это ведущее решение для веб-управления, разработанное для того, чтобы организации могли предоставлять превосходный и инклюзивный пользовательский опыт в своем цифровом присутствии и поддерживать их работу, обеспечивая открытость, оптимизацию и соответствие требованиям. Платформа Monsido включает в себя комплексный набор инструментов для обеспечения доступности веб-сайтов, обеспечения качества веб-сайтов, соответствия бренду и контенту, управления согласием пользователей, архивирования социального и веб-контента и многого другого. Для получения дополнительной информации посетите monsido.com.
OneTrust
onetrust.com
Платформа Trust Intelligence помогает организациям подключать данные, команды и процессы. Миссия OneTrust состоит в том, чтобы включить ответственное использование данных и ИИ. Его платформа упрощает сбор данных с согласия и предпочтений, автоматизирует управление данными с интегрированным управлением рисками в течение конфиденциальности, безопасности, ИТ/технологий, третьих сторон и риска ИИ и активирует ответственное использование данных путем применения и обеспечения соблюдения данных Политики по всему имуществу и жизненному циклу. OneTrust поддерживает беспрепятственное сотрудничество между командами данных и командами риска для управления быстрыми и доверенными инновациями. Признанный в качестве пионера и лидера рынка, OneTrust может похвастаться более 300 патентами и обслуживает более 14 000 клиентов во всем мире, от гигантов отрасли до малого бизнеса. * Согласие и предпочтения: упростить согласие и управление предпочтениями для прозрачности потребителей. * Автоматизация конфиденциальности: включите ответственное использование на протяжении всего жизненного цикла данных путем введения вашей программы конфиденциальности. * Технический риск и соответствие: масштабируйте ваши ресурсы и оптимизируйте свой жизненный цикл риска и соответствия. * Управление третьей стороной: автоматизировать управление третьим лицом от потребления до оценки риска, смягчения, постоянного мониторинга и отчетности.
CookieFirst
cookiefirst.com
Платформа управления согласием на использование файлов cookie CMP. CookieFirst предлагает автоматическое согласие на использование файлов cookie, периодическое сканирование файлов cookie, автоматический генератор политики использования файлов cookie на более чем 40 языках, интеграцию с Google Tag Manager и режимом согласия Google, а также множество других функций управления согласием для соблюдения международных законов о конфиденциальности, таких как GDPR, ePrivacy, LGPD, CCPA. , Закон 25 и НДПА.
Cookie Script
cookie-script.com
Cookie-Script — это простое в использовании решение, позволяющее соблюдать все правила использования файлов cookie. Сканируйте файлы cookie вашего веб-сайта и позвольте посетителям контролировать свою конфиденциальность.
Usercentrics
usercentrics.com
Usercentrics — мировой лидер в области платформ управления согласием (CMP). Это позволяет компаниям собирать, сигнализировать, управлять и документировать согласия пользователей на веб-сайтах и в приложениях, чтобы обеспечить соблюдение глобальных правил конфиденциальности, таких как GDPR, ePrivacy, Закон о цифровых рынках, CCPA/CPRA и других. Все это одновременно способствует повышению уровня согласия и укреплению доверия со стороны клиентов. Usercentrics CMP легко интегрируется с режимом согласия Google и TCF 2.2, что позволяет вам запускать и отображать рекламные кампании в ЕС/ЕЭЗ и Великобритании. Соблюдение требований Google к издателям и рекламодателям помогает обеспечить бесперебойный показ ваших объявлений, отслеживание конверсий и оптимизацию аналитики. Компания верит в создание здорового баланса между конфиденциальностью данных и бизнесом, управляемым данными, предлагая решения для предприятий любого размера. Cookiebot CMP — это готовое к использованию решение для получения согласия, App CMP обрабатывает согласие пользователей в мобильных приложениях, а Usercentrics CMP обслуживает компании с индивидуальными требованиями корпоративного уровня для унификации согласия и данных от сбора до обработки. Его менеджер предпочтений Usercentrics обеспечивает плавный сбор и управление предпочтениями пользователей и маркетинговыми разрешениями, одновременно предоставляя им полный контроль. Помогая таким клиентам, как Daimler, ING и Telefónica, обеспечить соблюдение конфиденциальности, Usercentrics действует в более чем 180 странах, имеет более 3000 партнеров и обрабатывает более 6,7 миллиардов согласий каждый месяц.
CookieYes
cookieyes.com
Cookie Yes — это решение для управления согласием, которое помогает собирать согласие на использование файлов cookie на вашем веб-сайте и управлять им. Добавив баннер cookie-файлов CookieДа, вы можете эффективно запросить у пользователей согласие на использование файлов cookie и предоставить им возможность принимать или отклонять согласие или решать, на какой тип файлов cookie они хотят дать согласие. Ключевые особенности: * Настройка баннера cookie Создайте баннер согласия с настраиваемым контентом, дизайном, макетом, кнопками и фирменным стилем. Геотаргетинг баннера на основе местоположения пользователя и отображение автоматически переведенного баннера на предпочитаемый пользователем язык. * Детальный пользовательский контроль Предоставьте пользователям возможность давать детальное согласие на использование различных категорий файлов cookie с помощью предварительного просмотра категорий файлов cookie. Добавьте таблицу аудита файлов cookie, чтобы пользователи могли принять обоснованное решение. * Подробные журналы согласия. Записывайте все согласия пользователей, чтобы продемонстрировать подтверждение соответствия. Зарегистрируйте IP-адрес (анонимный), страну, статус согласия, а также время и дату согласия в централизованном формате. * Расширенное сканирование веб-сайтов Сканируйте свой веб-сайт на наличие файлов cookie, активируйте скрытые трекеры, идентифицируйте и систематизируйте их по категориям и создавайте подробный отчет об аудите файлов cookie. * Автоматическая блокировка скриптов Автоматически обнаруживайте и блокируйте сторонние сценарии использования файлов cookie на своем веб-сайте до тех пор, пока пользователь не даст согласие через баннер файлов cookie. Добавьте на свой сайт сторонние скрипты, которые вы хотите заблокировать. * Удобен для разработчиков Добавьте расширенную настройку CSS и индивидуальный брендинг, соответствующий дизайну вашего веб-сайта. Поддерживайте статус браузера «Не отслеживать» (DNT) с помощью нашей интеграции в приложении.
TrustArc
trustarc.com
Правила конфиденциальности данных меняются ежедневно: по всему миру вводятся новые законы. Идти в ногу с этими изменениями и сохранять соответствие требованиям необходимо любой организации, которая хочет избежать штрафов и потери доверия потребителей. Используя платформу управления конфиденциальностью TrustArc, лидеры в области конфиденциальности могут упростить и автоматизировать свою программу обеспечения конфиденциальности. Эта единая платформа реализуется благодаря уникальному сочетанию инфраструктур конфиденциальности, аналитики, знаний и операций. Только TrustArc может обеспечить глубину непрерывного анализа конфиденциальности в сочетании с полностью автоматизированной платформой для комплексного управления конфиденциальностью, что крайне важно для навигации в современном постоянно меняющемся цифровом мире.
TermsFeed
termsfeed.com
Генератор политики конфиденциальности, положений и условий, лицензионного соглашения, отказа от ответственности и многого другого. Для веб-сайтов, мобильных приложений, SaaS, Facebook. TermsFeed — это комплексное программное обеспечение для обеспечения соответствия требованиям, предназначенное для предприятий, позволяющее создавать и управлять юридическими политиками, такими как политики конфиденциальности, условия и положения, получать согласие пользователей на использование файлов cookie через платформу управления согласием (CMP) и многое другое.
Silktide
silktide.com
Silktide предоставляет вам все необходимое для улучшения вашего веб-сайта: автоматическое тестирование доступности, оптимизацию контента и цифровой маркетинг на одной платформе. Silktide используется тысячами клиентов для анализа десятков миллионов веб-сайтов каждый год. Мы охватываем практически все аспекты вашего присутствия в Интернете, включая контент, доступность, маркетинг, мобильные устройства, скорость и соответствие законодательству. Посетите наш веб-сайт, чтобы увидеть живую демонстрацию платформы.
Osano
osano.com
Osano — это универсальная платформа конфиденциальности данных, которая помогает организациям создавать, управлять и масштабировать свои программы конфиденциальности. Платформа предоставляет простое в использовании решение для получения согласия, прав субъектов данных, оценки, управления рисками поставщиков и многого другого, помогая организациям соблюдать требования, повышать доверие со своими клиентами и партнерами и поступать правильно. С помощью Osano специалисты по конфиденциальности могут управлять своей полной программой конфиденциальности в одном месте, избегая использования нескольких инструментов или сложных платформ с трудоемкими реализациями, которые дольше удерживают организации от соблюдения требований. Платформа Osano экономит время и усилия, автоматизируя сложные задачи по обеспечению соответствия, избегая ошибок и рисков, связанных с ручными процессами. Такие функции, как автоматизация управления согласием и автоматизация прав субъектов, позволяют специалистам по конфиденциальности сосредоточиться на своих наиболее важных приоритетах. Правила конфиденциальности сложны и постоянно меняются, и для того, чтобы быть в курсе последних нормативных изменений, требуется преданная своему делу команда профессионалов. Глобальная команда экспертов по конфиденциальности Osano постоянно отслеживает ситуацию с конфиденциальностью на предмет всего, от новых законов до постановлений органов по защите данных, и соответствующим образом обновляет платформу Osano. Нормативное руководство Осано содержит краткое изложение и рекомендации по всем изменениям в области конфиденциальности и законодательства во всем мире, помогая вам соблюдать правила конфиденциальности в более чем 50 странах и укреплять доверие клиентов и партнеров. В отличие от большинства поставщиков услуг по обеспечению конфиденциальности, предлагающих сложные и трудные в использовании решения, Osano предоставляет простую и интуитивно понятную платформу, подкрепленную единственным в отрасли принципом «Никаких штрафов». Обещание «Никаких штрафов». Это обязательство гарантирует клиентам, что они могут рассчитывать на то, что платформа будет соблюдать требования, не опасаясь штрафов или санкций. Некоторые из самых надежных мировых брендов, в том числе Barclays, New Relic и Vera Bradley, полагаются на Osano в вопросах конфиденциальности своих данных.
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