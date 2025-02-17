Программное обеспечение для отслеживания файлов cookie - Самые популярные приложения - Эсватини

Osano

osano.com

Osano — это универсальная платформа конфиденциальности данных, которая помогает организациям создавать, управлять и масштабировать свои программы конфиденциальности. Платформа предоставляет простое в использовании решение для получения согласия, прав субъектов данных, оценки, управления рисками поставщиков и многого другого, помогая организациям соблюдать требования, повышать доверие со своими клиентами и партнерами и поступать правильно. С помощью Osano специалисты по конфиденциальности могут управлять своей полной программой конфиденциальности в одном месте, избегая использования нескольких инструментов или сложных платформ с трудоемкими реализациями, которые дольше удерживают организации от соблюдения требований. Платформа Osano экономит время и усилия, автоматизируя сложные задачи по обеспечению соответствия, избегая ошибок и рисков, связанных с ручными процессами. Такие функции, как автоматизация управления согласием и автоматизация прав субъектов, позволяют специалистам по конфиденциальности сосредоточиться на своих наиболее важных приоритетах. Правила конфиденциальности сложны и постоянно меняются, и для того, чтобы быть в курсе последних нормативных изменений, требуется преданная своему делу команда профессионалов. Глобальная команда экспертов по конфиденциальности Osano постоянно отслеживает ситуацию с конфиденциальностью на предмет всего, от новых законов до постановлений органов по защите данных, и соответствующим образом обновляет платформу Osano. Нормативное руководство Осано содержит краткое изложение и рекомендации по всем изменениям в области конфиденциальности и законодательства во всем мире, помогая вам соблюдать правила конфиденциальности в более чем 50 странах и укреплять доверие клиентов и партнеров. В отличие от большинства поставщиков услуг по обеспечению конфиденциальности, предлагающих сложные и трудные в использовании решения, Osano предоставляет простую и интуитивно понятную платформу, подкрепленную единственным в отрасли принципом «Никаких штрафов». Обещание «Никаких штрафов». Это обязательство гарантирует клиентам, что они могут рассчитывать на то, что платформа будет соблюдать требования, не опасаясь штрафов или санкций. Некоторые из самых надежных мировых брендов, в том числе Barclays, New Relic и Vera Bradley, полагаются на Osano в вопросах конфиденциальности своих данных.