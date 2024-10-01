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Программное обеспечение для отслеживания файлов cookie - Самые популярные приложения - Мозамбик

Файлы cookie — это небольшие текстовые файлы, используемые для отслеживания информации о пользователях, такой как IP-адреса и действия при посещении веб-сайта компании. Программное обеспечение для отслеживания файлов cookie проверяет веб-сайты на предмет обнаружения и каталогизации различных технологий отслеживания, таких как файлы cookie, маяки, теги, пиксели отслеживания, локальные объекты, плагины и интегрированный контент, например видео. Это позволяет компаниям раскрывать пользователям эти трекеры, получать согласие на отслеживание пользователей и соблюдать правила конфиденциальности, такие как GDPR и ePrivacy, которые требуют согласия пользователя перед включением файлов cookie. Программное обеспечение для отслеживания файлов cookie обычно состоит из легких сценариев, которые легко развертываются на существующих веб-сайтах. После завершения сканирования файлов cookie и трекеров программное обеспечение генерирует уведомление о файлах cookie, содержащее результаты. Это уведомление может затем быть интегрировано группами по обеспечению конфиденциальности в формы согласия и политику конфиденциальности. Программное обеспечение для отслеживания файлов cookie часто работает вместе с программным обеспечением для управления согласием, чтобы автоматизировать обработку настроек отслеживания пользователей. Оно отличается от программного обеспечения для управления тегами, которое помогает маркетологам управлять трекерами в первую очередь в рекламных целях. Программное обеспечение для отслеживания файлов cookie специально разработано, чтобы помочь команде по обеспечению конфиденциальности компании определить технологии отслеживания веб-сайтов на предмет соответствия правилам конфиденциальности и обеспечить защиту пользовательских данных.

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Silktide

Silktide

silktide.com

Silktide предоставляет вам все необходимое для улучшения вашего веб-сайта: автоматическое тестирование доступности, оптимизацию контента и цифровой маркетинг на одной платформе. Silktide используется тысячами клиентов для анализа десятков миллионов веб-сайтов каждый год. Мы охватываем практически вс...

CookieFirst

CookieFirst

cookiefirst.com

Платформа управления согласием на использование файлов cookie CMP. CookieFirst предлагает автоматическое согласие на использование файлов cookie, периодическое сканирование файлов cookie, автоматический генератор политики использования файлов cookie на более чем 40 языках, интеграцию с Google Tag M...

OneTrust

OneTrust

onetrust.com

Наша платформа Trust Intelligence помогает организациям связывать данные, команды и процессы. Узнайте, как OneTrust создает и реализует доверие в бизнесе.

Cookie Script

Cookie Script

cookie-script.com

Cookie-Script — это простое в использовании решение, позволяющее соблюдать все правила использования файлов cookie. Сканируйте файлы cookie вашего веб-сайта и позвольте посетителям контролировать свою конфиденциальность.

TermsFeed

TermsFeed

termsfeed.com

Генератор политики конфиденциальности, положений и условий, лицензионного соглашения, отказа от ответственности и многого другого. Для веб-сайтов, мобильных приложений, SaaS, Facebook.

TrustArc

TrustArc

truste.com

Лидеры в области конфиденциальности упрощают и автоматизируют свои программы конфиденциальности с помощью платформы управления конфиденциальностью TrustArc. Эта единая платформа реализуется благодаря уникальному сочетанию инфраструктур конфиденциальности, аналитики, знаний и операций. Только TrustAr...

DATEV

DATEV

datev.de

DATEV в одном предложении: налоговые консультанты, юристы, аудиторы, малые и средние предприятия, муниципалитеты и учредители используют программное обеспечение DATEV, отвечающее всем требованиям высоких стандартов в отношении... Показать больше надежность, актуальность, защита и безопасность данных...

Serviceform

Serviceform

serviceform.com

Serviceform – единственное программное обеспечение, необходимое вашему бизнесу для продаж, поддержки и маркетинга. У вас есть посетители веб-сайта, но вы не превращаете их в клиентов? Давайте изменим это! Serviceform помогает компаниям по всему миру конвертировать посетителей сайта в доход. Это дост...

Osano

Osano

osano.com

Osano — это универсальная платформа конфиденциальности данных, которая помогает организациям создавать, управлять и масштабировать свои программы конфиденциальности. Платформа предоставляет простое в использовании решение для получения согласия, прав субъектов данных, оценки, управления рисками пост...

CookieYes

CookieYes

cookieyes.com

Cookie Yes — это ведущая на рынке платформа управления согласием (CMP), которой доверяют более 1,4 миллиона веб-сайтов по всему миру. Мы помогаем предприятиям соблюдать правила конфиденциальности данных, такие как GDPR, CCPA, LGPD, POPIA и другие, чтобы избавить их от проблем с конфиденциальностью и...

Secure Privacy

Secure Privacy

secureprivacy.ai

Безопасная конфиденциальность помогает компаниям привести свои веб-сайты в соответствие с GDPR (Европа), CCPA (Калифорния) и LGPD (Бразилия) с помощью лучшего в отрасли решения для согласия на использование файлов cookie и управления баннерами. Приведите свой веб-сайт в соответствие с GDPR, CCPA и L...

Securiti

Securiti

securiti.ai

Securiti — пионер Центра управления данными, централизованной платформы, обеспечивающей безопасное использование данных и GenAI. Он обеспечивает унифицированный анализ данных, средства контроля и оркестрации в гибридных мультиоблачных средах. Крупные глобальные предприятия полагаются на Центр управл...

Zendata

Zendata

zendata.dev

Полнофункциональная облачная платформа защиты данных посредством сканирования, мониторинга и исправления конфиденциальности в режиме реального времени для предприятий.

TRUENDO

TRUENDO

truendo.com

TRUENDO — это комплексное решение, разработанное для обеспечения соответствия требованиям GDPR и CCPA. Это платформа управления согласием, которая имеет встроенную автоматизированную политику конфиденциальности и политику использования файлов cookie. TRUENDO — это высокоавтоматизированное, гибкое и ...

consentmanager

consentmanager

consentmanager.net

Consentmanager выделяется как идеальный инструмент управления согласием на использование файлов cookie, предлагающий полную настройку с помощью визуального редактора, CSS и HTML, а также возможностей «PUR». Функция создания отчетов в реальном времени с 12 измерениями, более 30 показателями и интегра...

Seers

Seers

seersco.com

Платформа управления согласием Seers — это ведущий в мире баннер согласия на использование файлов cookie, которому доверяют более 50 000 предприятий в Великобритании и который соответствует их обязательствам GDPR, CCPA, PECR и LGPD. Платформа управления согласием Seers предлагает комплексное решение...

ObservePoint

ObservePoint

observepoint.com

Веб-сайты сложны. Они необходимы для имиджа и роста вашей компании, а также для конфиденциальности и доверия ваших клиентов. Но на веб-сайтах так много динамических частей и страниц, что постоянно следить за ними практически невозможно. Платформа веб-управления ObservePoint автоматизирует сканирова...

Monsido

Monsido

monsido.com

Monsido — это ведущее решение для веб-управления, разработанное для того, чтобы организации могли предоставлять превосходный и инклюзивный пользовательский опыт в своем цифровом присутствии и поддерживать их работу, обеспечивая открытость, оптимизацию и соответствие требованиям. Платформа Monsido вк...

Usercentrics

Usercentrics

usercentrics.com

Usercentrics — мировой лидер в области платформ управления согласием (CMP). Мы даем возможность компаниям собирать, сигнализировать, управлять и документировать согласия пользователей на веб-сайтах и ​​в приложениях, чтобы обеспечить соблюдение глобальных правил конфиденциальности, таких как GDPR, e...

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