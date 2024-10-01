Программное обеспечение для работы с Интернетом и контентом на основе учетных записей

Программное обеспечение для отслеживания файлов cookie - Самые популярные приложения - о-в Рождества Самые популярные Недавно добавленные

Файлы cookie — это небольшие текстовые файлы, используемые для отслеживания информации о пользователях, такой как IP-адреса и действия при посещении веб-сайта компании. Программное обеспечение для отслеживания файлов cookie проверяет веб-сайты на предмет обнаружения и каталогизации различных технологий отслеживания, таких как файлы cookie, маяки, теги, пиксели отслеживания, локальные объекты, плагины и интегрированный контент, например видео. Это позволяет компаниям раскрывать пользователям эти трекеры, получать согласие на отслеживание пользователей и соблюдать правила конфиденциальности, такие как GDPR и ePrivacy, которые требуют согласия пользователя перед включением файлов cookie. Программное обеспечение для отслеживания файлов cookie обычно состоит из легких сценариев, которые легко развертываются на существующих веб-сайтах. После завершения сканирования файлов cookie и трекеров программное обеспечение генерирует уведомление о файлах cookie, содержащее результаты. Это уведомление может затем быть интегрировано группами по обеспечению конфиденциальности в формы согласия и политику конфиденциальности. Программное обеспечение для отслеживания файлов cookie часто работает вместе с программным обеспечением для управления согласием, чтобы автоматизировать обработку настроек отслеживания пользователей. Оно отличается от программного обеспечения для управления тегами, которое помогает маркетологам управлять трекерами в первую очередь в рекламных целях. Программное обеспечение для отслеживания файлов cookie специально разработано, чтобы помочь команде по обеспечению конфиденциальности компании определить технологии отслеживания веб-сайтов на предмет соответствия правилам конфиденциальности и обеспечить защиту пользовательских данных.