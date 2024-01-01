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Программное обеспечение для отслеживания файлов cookie - Самые популярные приложения - Багамы
Файлы cookie — это небольшие текстовые файлы, используемые для отслеживания информации о пользователях, такой как IP-адреса и действия при посещении веб-сайта компании. Программное обеспечение для отслеживания файлов cookie проверяет веб-сайты на предмет обнаружения и каталогизации различных технологий отслеживания, таких как файлы cookie, маяки, теги, пиксели отслеживания, локальные объекты, плагины и интегрированный контент, например видео. Это позволяет компаниям раскрывать пользователям эти трекеры, получать согласие на отслеживание пользователей и соблюдать правила конфиденциальности, такие как GDPR и ePrivacy, которые требуют согласия пользователя перед включением файлов cookie. Программное обеспечение для отслеживания файлов cookie обычно состоит из легких сценариев, которые легко развертываются на существующих веб-сайтах. После завершения сканирования файлов cookie и трекеров программное обеспечение генерирует уведомление о файлах cookie, содержащее результаты. Это уведомление может затем быть интегрировано группами по обеспечению конфиденциальности в формы согласия и политику конфиденциальности. Программное обеспечение для отслеживания файлов cookie часто работает вместе с программным обеспечением для управления согласием, чтобы автоматизировать обработку настроек отслеживания пользователей. Оно отличается от программного обеспечения для управления тегами, которое помогает маркетологам управлять трекерами в первую очередь в рекламных целях. Программное обеспечение для отслеживания файлов cookie специально разработано, чтобы помочь команде по обеспечению конфиденциальности компании определить технологии отслеживания веб-сайтов на предмет соответствия правилам конфиденциальности и обеспечить защиту пользовательских данных.
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Silktide
silktide.com
Silktide предоставляет вам все необходимое для улучшения вашего веб-сайта: автоматическое тестирование доступности, оптимизацию контента и цифровой маркетинг на одной платформе. Silktide используется тысячами клиентов для анализа десятков миллионов веб-сайтов каждый год. Мы охватываем практически вс...
CookieFirst
cookiefirst.com
Платформа управления согласием на использование файлов cookie CMP. CookieFirst предлагает автоматическое согласие на использование файлов cookie, периодическое сканирование файлов cookie, автоматический генератор политики использования файлов cookie на более чем 40 языках, интеграцию с Google Tag M...
OneTrust
onetrust.com
Наша платформа Trust Intelligence помогает организациям связывать данные, команды и процессы. Узнайте, как OneTrust создает и реализует доверие в бизнесе.
Cookie Script
cookie-script.com
Cookie-Script — это простое в использовании решение, позволяющее соблюдать все правила использования файлов cookie. Сканируйте файлы cookie вашего веб-сайта и позвольте посетителям контролировать свою конфиденциальность.
TermsFeed
termsfeed.com
Генератор политики конфиденциальности, положений и условий, лицензионного соглашения, отказа от ответственности и многого другого. Для веб-сайтов, мобильных приложений, SaaS, Facebook.
TrustArc
truste.com
Лидеры в области конфиденциальности упрощают и автоматизируют свои программы конфиденциальности с помощью платформы управления конфиденциальностью TrustArc. Эта единая платформа реализуется благодаря уникальному сочетанию инфраструктур конфиденциальности, аналитики, знаний и операций. Только TrustAr...
Osano
osano.com
Osano — это универсальная платформа конфиденциальности данных, которая помогает организациям создавать, управлять и масштабировать свои программы конфиденциальности. Платформа предоставляет простое в использовании решение для получения согласия, прав субъектов данных, оценки, управления рисками пост...
Serviceform
serviceform.com
Serviceform – единственное программное обеспечение, необходимое вашему бизнесу для продаж, поддержки и маркетинга. У вас есть посетители веб-сайта, но вы не превращаете их в клиентов? Давайте изменим это! Serviceform помогает компаниям по всему миру конвертировать посетителей сайта в доход. Это дост...
DATEV
datev.de
DATEV в одном предложении: налоговые консультанты, юристы, аудиторы, малые и средние предприятия, муниципалитеты и учредители используют программное обеспечение DATEV, отвечающее всем требованиям высоких стандартов в отношении... Показать больше надежность, актуальность, защита и безопасность данных...
CookieYes
cookieyes.com
Cookie Yes — это ведущая на рынке платформа управления согласием (CMP), которой доверяют более 1,4 миллиона веб-сайтов по всему миру. Мы помогаем предприятиям соблюдать правила конфиденциальности данных, такие как GDPR, CCPA, LGPD, POPIA и другие, чтобы избавить их от проблем с конфиденциальностью и...
Zendata
zendata.dev
Полнофункциональная облачная платформа защиты данных посредством сканирования, мониторинга и исправления конфиденциальности в режиме реального времени для предприятий.
TRUENDO
truendo.com
TRUENDO — это комплексное решение, разработанное для обеспечения соответствия требованиям GDPR и CCPA. Это платформа управления согласием, которая имеет встроенную автоматизированную политику конфиденциальности и политику использования файлов cookie. TRUENDO — это высокоавтоматизированное, гибкое и ...
consentmanager
consentmanager.net
Consentmanager выделяется как идеальный инструмент управления согласием на использование файлов cookie, предлагающий полную настройку с помощью визуального редактора, CSS и HTML, а также возможностей «PUR». Функция создания отчетов в реальном времени с 12 измерениями, более 30 показателями и интегра...
Secure Privacy
secureprivacy.ai
Безопасная конфиденциальность помогает компаниям привести свои веб-сайты в соответствие с GDPR (Европа), CCPA (Калифорния) и LGPD (Бразилия) с помощью лучшего в отрасли решения для согласия на использование файлов cookie и управления баннерами. Приведите свой веб-сайт в соответствие с GDPR, CCPA и L...
Seers
seersco.com
Платформа управления согласием Seers — это ведущий в мире баннер согласия на использование файлов cookie, которому доверяют более 50 000 предприятий в Великобритании и который соответствует их обязательствам GDPR, CCPA, PECR и LGPD. Платформа управления согласием Seers предлагает комплексное решение...
Securiti
securiti.ai
Securiti — пионер Центра управления данными, централизованной платформы, обеспечивающей безопасное использование данных и GenAI. Он обеспечивает унифицированный анализ данных, средства контроля и оркестрации в гибридных мультиоблачных средах. Крупные глобальные предприятия полагаются на Центр управл...
ObservePoint
observepoint.com
Веб-сайты сложны. Они необходимы для имиджа и роста вашей компании, а также для конфиденциальности и доверия ваших клиентов. Но на веб-сайтах так много динамических частей и страниц, что постоянно следить за ними практически невозможно. Платформа веб-управления ObservePoint автоматизирует сканирова...
Monsido
monsido.com
Monsido — это ведущее решение для веб-управления, разработанное для того, чтобы организации могли предоставлять превосходный и инклюзивный пользовательский опыт в своем цифровом присутствии и поддерживать их работу, обеспечивая открытость, оптимизацию и соответствие требованиям. Платформа Monsido вк...
Usercentrics
usercentrics.com
Usercentrics — мировой лидер в области платформ управления согласием (CMP). Мы даем возможность компаниям собирать, сигнализировать, управлять и документировать согласия пользователей на веб-сайтах и в приложениях, чтобы обеспечить соблюдение глобальных правил конфиденциальности, таких как GDPR, e...