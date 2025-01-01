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Инструменты оптимизации коэффициента конверсии (CRO) представляют собой категорию программного обеспечения, оснащенного возможностями тестирования и визуализации, направленными на улучшение пользовательского опыта и повышение коэффициентов конверсии для бизнеса. Работая в тандеме с программным обеспечением цифровой аналитики для мониторинга поведения посетителей, инструменты CRO собирают и анализируют данные о моделях использования веб-сайта. Анализируя идеи, они выявляют возможности для оптимизации удобства использования и повышения привлекательности. Различные типы инструментов CRO выполняют разные функции: от оценки текущих коэффициентов конверсии до экспериментирования с новыми возможностями веб-сайтов для оценки их влияния на коэффициенты конверсии.
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Wix
wix.com
Wix - это платформа для создания и управления веб-сайтами, предлагающая инструменты для дизайна, SEO, электронной коммерции и мобильного редактирования.
Webflow
webflow.com
Webflow — это визуальная платформа для создания и запуска веб-сайтов без кодирования, предлагающая инструменты для дизайна, управления контентом и маркетинга.
Hubspot
hubspot.com
HubSpot — это платформа для управления маркетингом, продажами и обслуживанием клиентов с CRM-функциями для упрощения взаимодействия с клиентами.
Zoho CRM
zoho.com
Zoho CRM помогает управлять клиентскими отношениями и оптимизировать бизнес-процессы с помощью интеграции инструментов и автоматизации. Подходит для малых компаний.
Miro
miro.com
Miro — это визуальная платформа для совместной работы, позволяющая командам создавать и разрабатывать идеи, управлять проектами и проводить онлайн-встречи.
Salesforce
salesforce.com
Salesforce - это облачная платформа для управления взаимоотношениями с клиентами (CRM), предлагающая инструменты для продаж, маркетинга и обслуживания клиентов.
Mailchimp
mailchimp.com
Mailchimp - это платформа для автоматизации маркетинга и управления контактами, помогающая создавать и управлять электронными кампаниями и рекламой.
Elicit
elicit.org
Elect - это ИИ-помощник для исследований, который помогает классифицировать данные, формулировать вопросы и искать публикации.
Brevo
brevo.com
Brevo - это платформа для управления взаимодействием с клиентами, предлагающая функции живого чата, автоматизации и интеграции с различными инструментами.
Sentry
sentry.io
Sentry - это платформа для мониторинга ошибок и производительности приложений, помогающая разработчикам выявлять и управлять проблемами кода в реальном времени.
Duda
duda.co
Duda — платформа для создания и управления веб-сайтами без кода, ориентированная на агентства и компании SaaS.
Framer
framer.com
Framer - это онлайн-инструмент для создания веб-сайтов и прототипов без кода, подходящий для новичков и профессионалов.
Microsoft Clarity
clarity.microsoft.com
Microsoft Clarity — это бесплатный инструмент для анализа поведения пользователей на вашем сайте с помощью тепловых карт и записи сеансов.
ClickFunnels
clickfunnels.com
ClickFunnels — это платформа для создания воронок продаж, позволяющая пользователям легко создавать страницы для конвертации посетителей в клиентов.
Hotjar
hotjar.com
Hotjar - инструмент для анализа поведения пользователей на сайтах с помощью тепловых карт, записей сеансов и опросов.
Constant Contact
constantcontact.com
Constant Contact - это платформа для email-маркетинга, социальных медиа и управления событиями, которая помогает малым бизнесам привлекать клиентов.
ActiveCampaign
activecampaign.com
ActiveCampaign — платформа для автоматизации маркетинга, позволяющая настраивать персонализированные кампании и управлять отношениями с клиентами с помощью инструментов CRM.
Mixpanel
mixpanel.com
Mixpanel — это сервис аналитики, который отслеживает взаимодействия пользователей с веб и мобильными приложениями и предоставляет инструменты для анализа и оптимизации.
MailerLite
mailerlite.com
MailerLite — это приложение для маркетинга по электронной почте, предоставляющее инструменты для создания кампаний, автоматизации и целевых страниц.
Builder.io
builder.io
Builder.io предлагает инструменты для быстрого создания веб- и мобильных приложений, преобразуя дизайны Figma в код и позволяя маркетологам управлять контентом без разработчиков.
AWeber
aweber.com
AWeber — платформа для email-маркетинга, позволяющая создавать, отправлять и отслеживать рассылки, управлять подписчиками и анализировать результаты.
EngageBay
engagebay.com
EngageBay – это доступная CRM-система для маркетинга, продаж и поддержки, позволяющая управлять клиентами и автоматизировать процессы.
Plasmic
plasmic.app
Plasmic - это платформа для визуальной разработки веб-приложений, позволяющая командам быстро создавать сайты и инструменты без необходимости глубоких знаний программирования.
GetResponse
getresponse.com
GetResponse — платформа для email-маркетинга, предлагающая инструменты для автоматизации, создания целевых страниц и вебинаров, а также аналитику для бизнеса.
Keap
keap.com
Keap - это платформа CRM для автоматизации продаж и маркетинга, позволяющая управлять лидами, отслеживать взаимодействия и анализировать данные.
SendPulse
sendpulse.com
SendPulse — это платформа для автоматизации маркетинга, позволяющая отправлять email и SMS-рассылки, создавать чат-ботов и целевые страницы.
Dorik
dorik.com
Дорик — это AI-платформа для создания веб-сайтов без необходимости в дизайне или программировании, предлагающая простой и гибкий процесс с функциями редактирования и хостинга.
Taplink
taplink.at
Taplink помогает создать лендинг для Instagram за 10 минут, объединяя несколько ссылок и позволяя интегрировать платежи и аналитику.
Unbounce
unbounce.com
Unbounce — это инструмент для создания и оптимизации целевых страниц, позволяющий пользователям быстро разрабатывать страницы и анализировать их эффективность.
TWIPLA
twipla.com
Twipla - платформа веб-аналитики, предоставляющая статистику сайта, записи сеансов, тепловые карты и опросы для оптимизации пользовательского опыта.
Zoho CRM Plus
zoho.com
Zoho CRM Plus - это платформа для управления взаимоотношениями с клиентами, объединяющая продажи, маркетинг и поддержку в одном интерфейсе.
Zoho PageSense
zoho.com
Zoho PageSense — инструмент для веб-аналитики и оптимизации, позволяющий измерять поведение пользователей и улучшать конверсии на сайте.
WebinarJam
home.webinarjam.com
WebinarJam - это платформа для проведения вебинаров, позволяющая вести живые трансляции, взаимодействовать с аудиторией и анализировать участие.
SALESmanago
salesmanago.com
SALESmanago — платформа автоматизации маркетинга для оптимизации взаимодействия с клиентами и повышения эффективности кампаний в eCommerce.
Yandex Metrica
metrica.yandex.com
Yandex.Metrica - бесплатная система веб-аналитики, отслеживающая трафик сайта и поведение пользователей для улучшения его эффективности.
Amplitude
amplitude.com
Амплитуда - платформа для аналитики продуктов, помогающая предприятиям отслеживать поведение пользователей и оптимизировать взаимодействие с ними.
Algolia
algolia.com
Algolia — платформа для поиска и обнаружения на основе ИИ, обрабатывающая миллиарды запросов и помогающая компаниям улучшать пользовательский опыт.
FullStory
fullstory.com
FullStory - платформа для аналитики поведения пользователей на веб-сайтах, позволяющая выявлять проблемы в UX и оптимизировать взаимодействие с клиентами.
Acumbamail
acumbamail.com
Acumbamail - платформа для управления многоканальными маркетинговыми кампаниями, включая email, SMS и целевые страницы.
Pendo
pendo.io
Pendo – платформа для анализа пользовательского опыта и создания руководств в приложении, помогающая командам улучшать цифровые продукты.
PostHog
posthog.com
PostHog — это платформа с открытым исходным кодом, позволяющая разработчикам управлять функциями, выполнять аналитику и тестирование в одном инструменте.
FlowMapp
flowmapp.com
FlowMapp — инструмент для создания пользовательских потоков, карт сайтов и прототипов, позволяющий командам совместно планировать UX в реальном времени.
Smartlook
smartlook.com
Smartlook анализирует поведение пользователей на веб-сайтах и мобильных приложениях, предоставляя данные о взаимодействии и улучшении пользовательского опыта.
Onepage
onepage.io
Onepage — инструмент для создания сайтов, лендингов, Linktree и опросов с возможностью их соединения. Обеспечивает высокую производительность и удобство.
Dragonfly AI
dragonflyai.co
Приложение Dragonfly AI помогает оптимизировать контент с помощью ИИ, предоставляя информацию о том, что привлекает внимание аудитории.
Flowcode
flowcode.com
Flowcode — платформа для создания и управления QR-кодами, позволяющая компаниям собирать данные и оптимизировать маркетинг.
Phonesites
phonesites.com
Phonesites позволяет создавать веб-сайты, целевые страницы, опросы, всплывающие окна и цифровые визитки всего за 10 минут прямо с телефона.
Optimizely
optimizely.com
Optimizely — платформа для A/B-тестирования, персонализации и доставки контента, помогающая компаниям оптимизировать цифровое взаимодействие с клиентами.
Swipe Pages
swipepages.com
Swipe Pages — облачный конструктор целевых страниц для создания оптимизированных AMP-страниц с высокой конверсией и широкими возможностями настройки.
Pagemaker
pagemaker.io
Pagemaker.io — это редактор целевых страниц для электронной коммерции. Создайте привлекательные страницы за считанные минуты с помощью готовых шаблонов и модулей.
UXtweak
uxtweak.com
UXtweak - платформа для исследований UX, предлагающая инструменты для тестирования удобства использования веб-сайтов, приложений и прототипов.
OpenText
opentext.com
OpenText разрабатывает программное обеспечение для управления информацией, контентом и неструктурированными данными для крупных компаний и государственных учреждений.
UXPressia
uxpressia.com
UXPressia — это платформа для совместного картирования клиентского опыта, которая позволяет создавать и делиться картами путешествий клиентов и персонами.
Stormly
stormly.com
Stormly - приложение для анализа поведения пользователей с использованием ИИ. Предлагает рекомендации и создаёт пользовательские панели для улучшения продукта.
Chartbeat
chartbeat.com
Chartbeat — платформа для анализа данных в реальном времени, помогающая издателям отслеживать взаимодействие аудитории с контентом.
Lucky Orange
luckyorange.com
Lucky Orange помогает анализировать поведение посетителей на сайте с помощью тепловых карт, записей сеансов и инструментов для оптимизации конверсий.
Agile CRM
agilecrm.com
Agile CRM - это платформа для управления взаимоотношениями с клиентами, включает в себя автоматизацию маркетинга, управление контактами и поддержку клиентов.
Emma
myemma.com
Приложение Emma помогает маркетологам создавать и отправлять персонализированные email и SMS-кампании, управлять ими и анализировать результаты.
involve.me
involve.me
involve.me - инструмент для создания интерактивного контента, который помогает компаниям генерировать потенциальных клиентов и улучшать взаимодействие с пользователями.
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