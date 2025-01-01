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Инструменты оптимизации коэффициента конверсии
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Инструменты оптимизации коэффициента конверсии - Самые популярные приложения

Инструменты оптимизации коэффициента конверсии (CRO) представляют собой категорию программного обеспечения, оснащенного возможностями тестирования и визуализации, направленными на улучшение пользовательского опыта и повышение коэффициентов конверсии для бизнеса. Работая в тандеме с программным обеспечением цифровой аналитики для мониторинга поведения посетителей, инструменты CRO собирают и анализируют данные о моделях использования веб-сайта. Анализируя идеи, они выявляют возможности для оптимизации удобства использования и повышения привлекательности. Различные типы инструментов CRO выполняют разные функции: от оценки текущих коэффициентов конверсии до экспериментирования с новыми возможностями веб-сайтов для оценки их влияния на коэффициенты конверсии.

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Wix

Wix

wix.com

Wix - это платформа для создания и управления веб-сайтами, предлагающая инструменты для дизайна, SEO, электронной коммерции и мобильного редактирования.

Webflow

Webflow

webflow.com

Webflow — это визуальная платформа для создания и запуска веб-сайтов без кодирования, предлагающая инструменты для дизайна, управления контентом и маркетинга.

Hubspot

Hubspot

hubspot.com

HubSpot — это платформа для управления маркетингом, продажами и обслуживанием клиентов с CRM-функциями для упрощения взаимодействия с клиентами.

Zoho CRM

Zoho CRM

zoho.com

Zoho CRM помогает управлять клиентскими отношениями и оптимизировать бизнес-процессы с помощью интеграции инструментов и автоматизации. Подходит для малых компаний.

Miro

Miro

miro.com

Miro — это визуальная платформа для совместной работы, позволяющая командам создавать и разрабатывать идеи, управлять проектами и проводить онлайн-встречи.

Salesforce

Salesforce

salesforce.com

Salesforce - это облачная платформа для управления взаимоотношениями с клиентами (CRM), предлагающая инструменты для продаж, маркетинга и обслуживания клиентов.

Mailchimp

Mailchimp

mailchimp.com

Mailchimp - это платформа для автоматизации маркетинга и управления контактами, помогающая создавать и управлять электронными кампаниями и рекламой.

Elicit

Elicit

elicit.org

Elect - это ИИ-помощник для исследований, который помогает классифицировать данные, формулировать вопросы и искать публикации.

Brevo

Brevo

brevo.com

Brevo - это платформа для управления взаимодействием с клиентами, предлагающая функции живого чата, автоматизации и интеграции с различными инструментами.

Sentry

Sentry

sentry.io

Sentry - это платформа для мониторинга ошибок и производительности приложений, помогающая разработчикам выявлять и управлять проблемами кода в реальном времени.

Duda

Duda

duda.co

Duda — платформа для создания и управления веб-сайтами без кода, ориентированная на агентства и компании SaaS.

Framer

Framer

framer.com

Framer - это онлайн-инструмент для создания веб-сайтов и прототипов без кода, подходящий для новичков и профессионалов.

Microsoft Clarity

Microsoft Clarity

clarity.microsoft.com

Microsoft Clarity — это бесплатный инструмент для анализа поведения пользователей на вашем сайте с помощью тепловых карт и записи сеансов.

ClickFunnels

ClickFunnels

clickfunnels.com

ClickFunnels — это платформа для создания воронок продаж, позволяющая пользователям легко создавать страницы для конвертации посетителей в клиентов.

Hotjar

Hotjar

hotjar.com

Hotjar - инструмент для анализа поведения пользователей на сайтах с помощью тепловых карт, записей сеансов и опросов.

Constant Contact

Constant Contact

constantcontact.com

Constant Contact - это платформа для email-маркетинга, социальных медиа и управления событиями, которая помогает малым бизнесам привлекать клиентов.

ActiveCampaign

ActiveCampaign

activecampaign.com

ActiveCampaign — платформа для автоматизации маркетинга, позволяющая настраивать персонализированные кампании и управлять отношениями с клиентами с помощью инструментов CRM.

Mixpanel

Mixpanel

mixpanel.com

Mixpanel — это сервис аналитики, который отслеживает взаимодействия пользователей с веб и мобильными приложениями и предоставляет инструменты для анализа и оптимизации.

MailerLite

MailerLite

mailerlite.com

MailerLite — это приложение для маркетинга по электронной почте, предоставляющее инструменты для создания кампаний, автоматизации и целевых страниц.

Builder.io

Builder.io

builder.io

Builder.io предлагает инструменты для быстрого создания веб- и мобильных приложений, преобразуя дизайны Figma в код и позволяя маркетологам управлять контентом без разработчиков.

AWeber

AWeber

aweber.com

AWeber — платформа для email-маркетинга, позволяющая создавать, отправлять и отслеживать рассылки, управлять подписчиками и анализировать результаты.

EngageBay

EngageBay

engagebay.com

EngageBay – это доступная CRM-система для маркетинга, продаж и поддержки, позволяющая управлять клиентами и автоматизировать процессы.

Plasmic

Plasmic

plasmic.app

Plasmic - это платформа для визуальной разработки веб-приложений, позволяющая командам быстро создавать сайты и инструменты без необходимости глубоких знаний программирования.

GetResponse

GetResponse

getresponse.com

GetResponse — платформа для email-маркетинга, предлагающая инструменты для автоматизации, создания целевых страниц и вебинаров, а также аналитику для бизнеса.

Keap

Keap

keap.com

Keap - это платформа CRM для автоматизации продаж и маркетинга, позволяющая управлять лидами, отслеживать взаимодействия и анализировать данные.

SendPulse

SendPulse

sendpulse.com

SendPulse — это платформа для автоматизации маркетинга, позволяющая отправлять email и SMS-рассылки, создавать чат-ботов и целевые страницы.

Dorik

Dorik

dorik.com

Дорик — это AI-платформа для создания веб-сайтов без необходимости в дизайне или программировании, предлагающая простой и гибкий процесс с функциями редактирования и хостинга.

Taplink

Taplink

taplink.at

Taplink помогает создать лендинг для Instagram за 10 минут, объединяя несколько ссылок и позволяя интегрировать платежи и аналитику.

Unbounce

Unbounce

unbounce.com

Unbounce — это инструмент для создания и оптимизации целевых страниц, позволяющий пользователям быстро разрабатывать страницы и анализировать их эффективность.

TWIPLA

TWIPLA

twipla.com

Twipla - платформа веб-аналитики, предоставляющая статистику сайта, записи сеансов, тепловые карты и опросы для оптимизации пользовательского опыта.

Zoho CRM Plus

Zoho CRM Plus

zoho.com

Zoho CRM Plus - это платформа для управления взаимоотношениями с клиентами, объединяющая продажи, маркетинг и поддержку в одном интерфейсе.

Zoho PageSense

Zoho PageSense

zoho.com

Zoho PageSense — инструмент для веб-аналитики и оптимизации, позволяющий измерять поведение пользователей и улучшать конверсии на сайте.

WebinarJam

WebinarJam

home.webinarjam.com

WebinarJam - это платформа для проведения вебинаров, позволяющая вести живые трансляции, взаимодействовать с аудиторией и анализировать участие.

SALESmanago

SALESmanago

salesmanago.com

SALESmanago — платформа автоматизации маркетинга для оптимизации взаимодействия с клиентами и повышения эффективности кампаний в eCommerce.

Yandex Metrica

Yandex Metrica

metrica.yandex.com

Yandex.Metrica - бесплатная система веб-аналитики, отслеживающая трафик сайта и поведение пользователей для улучшения его эффективности.

Amplitude

Amplitude

amplitude.com

Амплитуда - платформа для аналитики продуктов, помогающая предприятиям отслеживать поведение пользователей и оптимизировать взаимодействие с ними.

Algolia

Algolia

algolia.com

Algolia — платформа для поиска и обнаружения на основе ИИ, обрабатывающая миллиарды запросов и помогающая компаниям улучшать пользовательский опыт.

FullStory

FullStory

fullstory.com

FullStory - платформа для аналитики поведения пользователей на веб-сайтах, позволяющая выявлять проблемы в UX и оптимизировать взаимодействие с клиентами.

Acumbamail

Acumbamail

acumbamail.com

Acumbamail - платформа для управления многоканальными маркетинговыми кампаниями, включая email, SMS и целевые страницы.

Pendo

Pendo

pendo.io

Pendo – платформа для анализа пользовательского опыта и создания руководств в приложении, помогающая командам улучшать цифровые продукты.

PostHog

PostHog

posthog.com

PostHog — это платформа с открытым исходным кодом, позволяющая разработчикам управлять функциями, выполнять аналитику и тестирование в одном инструменте.

FlowMapp

FlowMapp

flowmapp.com

FlowMapp — инструмент для создания пользовательских потоков, карт сайтов и прототипов, позволяющий командам совместно планировать UX в реальном времени.

Smartlook

Smartlook

smartlook.com

Smartlook анализирует поведение пользователей на веб-сайтах и мобильных приложениях, предоставляя данные о взаимодействии и улучшении пользовательского опыта.

Onepage

Onepage

onepage.io

Onepage — инструмент для создания сайтов, лендингов, Linktree и опросов с возможностью их соединения. Обеспечивает высокую производительность и удобство.

Dragonfly AI

Dragonfly AI

dragonflyai.co

Приложение Dragonfly AI помогает оптимизировать контент с помощью ИИ, предоставляя информацию о том, что привлекает внимание аудитории.

Flowcode

Flowcode

flowcode.com

Flowcode — платформа для создания и управления QR-кодами, позволяющая компаниям собирать данные и оптимизировать маркетинг.

Phonesites

Phonesites

phonesites.com

Phonesites позволяет создавать веб-сайты, целевые страницы, опросы, всплывающие окна и цифровые визитки всего за 10 минут прямо с телефона.

Optimizely

Optimizely

optimizely.com

Optimizely — платформа для A/B-тестирования, персонализации и доставки контента, помогающая компаниям оптимизировать цифровое взаимодействие с клиентами.

Swipe Pages

Swipe Pages

swipepages.com

Swipe Pages — облачный конструктор целевых страниц для создания оптимизированных AMP-страниц с высокой конверсией и широкими возможностями настройки.

Pagemaker

Pagemaker

pagemaker.io

Pagemaker.io — это редактор целевых страниц для электронной коммерции. Создайте привлекательные страницы за считанные минуты с помощью готовых шаблонов и модулей.

UXtweak

UXtweak

uxtweak.com

UXtweak - платформа для исследований UX, предлагающая инструменты для тестирования удобства использования веб-сайтов, приложений и прототипов.

OpenText

OpenText

opentext.com

OpenText разрабатывает программное обеспечение для управления информацией, контентом и неструктурированными данными для крупных компаний и государственных учреждений.

UXPressia

UXPressia

uxpressia.com

UXPressia — это платформа для совместного картирования клиентского опыта, которая позволяет создавать и делиться картами путешествий клиентов и персонами.

Stormly

Stormly

stormly.com

Stormly - приложение для анализа поведения пользователей с использованием ИИ. Предлагает рекомендации и создаёт пользовательские панели для улучшения продукта.

Chartbeat

Chartbeat

chartbeat.com

Chartbeat — платформа для анализа данных в реальном времени, помогающая издателям отслеживать взаимодействие аудитории с контентом.

Lucky Orange

Lucky Orange

luckyorange.com

Lucky Orange помогает анализировать поведение посетителей на сайте с помощью тепловых карт, записей сеансов и инструментов для оптимизации конверсий.

Agile CRM

Agile CRM

agilecrm.com

Agile CRM - это платформа для управления взаимоотношениями с клиентами, включает в себя автоматизацию маркетинга, управление контактами и поддержку клиентов.

Emma

Emma

myemma.com

Приложение Emma помогает маркетологам создавать и отправлять персонализированные email и SMS-кампании, управлять ими и анализировать результаты.

involve.me

involve.me

involve.me

involve.me - инструмент для создания интерактивного контента, который помогает компаниям генерировать потенциальных клиентов и улучшать взаимодействие с пользователями.

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Инструменты оптимизации коэффициента конверсии - Самые популярные приложения - WebCatalog