Инструменты оптимизации коэффициента конверсии - Самые популярные приложения - Ватикан

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Инструменты оптимизации коэффициента конверсии (CRO) представляют собой категорию программного обеспечения, оснащенного возможностями тестирования и визуализации, направленными на улучшение пользовательского опыта и повышение коэффициентов конверсии для бизнеса. Работая в тандеме с программным обеспечением цифровой аналитики для мониторинга поведения посетителей, инструменты CRO собирают и анализируют данные о моделях использования веб-сайта. Анализируя идеи, они выявляют возможности для оптимизации удобства использования и повышения привлекательности. Различные типы инструментов CRO выполняют разные функции: от оценки текущих коэффициентов конверсии до экспериментирования с новыми возможностями веб-сайтов для оценки их влияния на коэффициенты конверсии.
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EQUP
equp.com
EQUP — это универсальное программное обеспечение, которое помогает владельцам бизнеса оптимизировать свои бизнес-процессы, такие как маркетинг, продажи, выставление счетов, коммуникация и т. д. Благодаря EQUP владельцам бизнеса не придется довольствоваться универсальными решениями; он предлагает отраслевые решения их бизнес-проблем, независимо от того, находятся ли они в сфере услуг, SAAS или электронной коммерции. EQUP — единственное программное обеспечение CRM+Marketing Automation, представленное на рынке, которое предлагает вам возможность управлять несколькими компаниями с помощью одной учетной записи и одной подписки. Нет необходимости приобретать новый план для управления другими вашими предприятиями. Функция объединения ресурсов EQUP позволяет вам объединять ваши электронные письма, пользователей, сделки, теги, задачи, встречи и т. д. между вашими компаниями, чтобы ни одна функция не оставалась неиспользованной. В EQUP все инструменты, необходимые для управления и развития вашего бизнеса, доступны в одном месте, что упрощает управление вашим бизнесом без необходимости изучать несколько программ и переключаться между ними для получения необходимой информации. У вас также будет доступ к специальному менеджеру по работе с клиентами, который не только поможет вам с адаптацией, но также будет готов помочь вам с вашими потребностями в программном обеспечении.
Morphic
getmorphic.com
Morphic — это SaaS-платформа без кода, которая автоматизирует услуги по дизайну и разработке веб-сайтов агентств, дизайн маркетинговых материалов, руководство по стилю бренда и рекомендации для конкретной компании. Наши пользователи экономят время и деньги, предоставляя возможность любому, кто придерживается видения бренда, создавать и управлять высококачественным индивидуальным веб-сайтом, интегрированным в ваш полный технологический стек. Пользователи могут вносить изменения, которые они хотят видеть, с результатами профессионального качества агентства и использовать Morphic в качестве источника истины для управления брендом. Morphic постоянно обновляет платформу для SEO, соответствия требованиям, тенденций дизайна и передового опыта, а также для поддержки большего количества функций и интеграций веб-сайта. Это также гарантирует, что все веб-сайты будут работать на самой надежной и производительной инфраструктуре. Морфические веб-сайты часто получают оценки Google Lighthouse Best Practice и SEO 100.
Tarvent
tarvent.com
Tarvent — это решение для автоматизации маркетинга и электронного маркетинга, созданное для быстрорастущих малых предприятий с ограниченным бюджетом. Наша цель — предоставить функции корпоративного уровня некоторых наших крупнейших конкурентов по цене, которую каждый может себе позволить. В большинстве случаев нет необходимости платить тысячи долларов за эти расширенные функции, но их работа на самом деле не так уж и дорога. Наши цены формируются аналогичным образом. Если вы новичок, используйте
Kickpages
kickpages.com
Kickpages — это приложение для создания целевых страниц, воронок продаж и сайтов, оптимизированное для маркетинга и конверсии.
Airtory
airtory.com
Airtory-это креативная платформа управления, которая позволяет рекламодателям создавать высокопроизводительные и привлекательные рекламные объявления в медиа-дисплеях в течение нескольких минут. Привлечь свои перспективы, обеспечить лучшую и более высокую рентабельность инвестиций и улучшить взаимодействие с брендами с простыми для создания богатых рекламных объявлений Airtory! У нас есть более 500 шаблонов на рабочем столе, мобильном, нативном и интерактивном видео (хотя мы можем создать шаблоны на заказ только для использования, или мы нашли способ проглатывания рекламы, встроенных в веб -дизайнер Google, и запустить их в качестве атмосферных тегов, для эти очень индивидуальные одноразовые). Они могут быть легко реализованы в DSPS или на прямых издателях. С ростом популярности платформ CTV и OTT, Airtory также представила видеообъявления, которые поддерживают динамический контент, интерактивные функции и QR -коды. Эти объявления могут быть реализованы на всех платформах CTV и OTT, что позволяет рекламодателям взаимодействовать с этими пользователями. Вы можете проверить богатые медиа -рекламы Airtory на странице Showcase: https://formats.airtory.com/ Кроме и управлять прямыми рекламными кампаниями автономно. Богатый медиа -строитель Airtory также может быть интегрирован, что является всего лишь вишней на вершине! И последнее, но не менее важное, у Airtory есть дополнительные функции, которые могут поднять ваши богатые медиа -кампании на следующий уровень. Создайте гиперличностную рекламу с помощью DCO-Suite Airtory или используйте нашу целевую страницу, чтобы включить ее в качестве предложения в следующую кампанию. Короче говоря, мы более быстрее, дешевле, проще и более ловкий поставщик в пределах вертикали создания/монетизации AD.
Elite Funnels
elitefunnels.com
Elite Funnels — это универсальная платформа для создания воронок и веб-сайтов, используемая частными лицами и предприятиями. Благодаря тысячам интеграций, 12 различным платежным процессорам, API и веб-перехватчикам у вас также есть возможность: - Создавать потрясающие веб-сайты с помощью нашего конструктора веб-сайтов с помощью перетаскивания. Существуют сотни готовых шаблонов, оптимизированных для мобильных устройств и не требующих кодирования. - Создавайте эпические воронки продаж - Создайте свой собственный магазин электронной коммерции - Создавайте и продавайте курсы и членство - Управление CRM Любой, кто ищет более универсальную и экономически эффективную программную платформу - Elite Funnels для вас!
Force24
force24.co.uk
Развивайте и расширяйте свою аудиторию с помощью Force24, мощной платформы автоматизации маркетинга, которая позволяет вести содержательные разговоры 24 часа в сутки.
ConvertFlow
convertflow.com
ConvertFlow — это универсальный конструктор воронок для электронной коммерции. Создавайте, тестируйте и персонализируйте всплывающие окна, формы, тесты, рекомендации по продуктам, целевые страницы и многое другое — без необходимости кодирования или разработчиков. ДО CONVERTFLOW: Ваша воронка конверсии представляет собой хаотичный беспорядок из приложений, плагинов, скриптов и приложений. Это не персонализировано. Отчетность сбивает с толку. Внесение изменений занимает недели ожидания разработчиков. Рост доходов означает оплату большего трафика. ПОСЛЕ КОНВЕРСИИ: Все конверсионные кампании вашего магазина организованы на одной панели. Отчетность ясна. Проводить эксперименты с воронками легко. Внесение изменений с помощью конструктора воронок занимает несколько минут. Вы увеличиваете рентабельность инвестиций в рекламу и максимизируете доход с каждого посетителя сайта. Запустите последовательности роста списка: • Ускорьте рост списка электронной почты и SMS, ориентируя персонализированные предложения на новых и вернувшихся покупателей. • Выбирайте из более чем 100 шаблонов подписки на списки. • Запускайте всплывающие окна, липкие панели, встраивания и целевые страницы. • Персонализация по интересам продукта, корзине покупок. и многое другое • Синхронизируется с Klaviyo, Attentive, MailChimp и т. д. Запускает воронки викторин по продуктам: • Викторины по продуктам раскрывают предпочтения покупателей, сегментируют покупателей по праву. аудитории и давать персонализированные рекомендации по продуктам. • Шаблоны викторин для широкого спектра отраслей. • Отображение в виде всплывающих окон, страниц и встраиваемых форматов. • Условные рекомендации по продуктам с использованием ответов и оценок. Повышайте AOV с помощью дополнительных продаж в один клик и перекрестных продаж в корзине. • Триггеры на основе продукта, только что добавленного в корзину. • Отображение перекрестных продаж как всплывающие окна, на страницах и с встраиванием • Покупатели могут добавлять все товары в корзину одним щелчком мыши • Нацеливать перекрестные продажи на возвращающиеся сегменты подписчиков. Запускайте воронки отказа от корзины: • Предотвращает оставление корзины до того, как это произойдет, делая предложения вышедшим покупателям • Триггеры на рабочем столе, когда мышь перемещается для выхода, или на мобильном устройстве, когда нажата кнопка «Назад». • Запускает последовательности электронных писем и SMS перед брошенной корзиной. Создайте последовательности целевой страницы: • Создайте и Целевые страницы A/B-тестирования, соответствующие вашим рекламным кампаниям, не дожидаясь разработчиков. • Выбирайте из десятков шаблонов целевых страниц. • Создавайте многоэтапные персонализированные воронки продаж. • Размещайте страницы на собственном домене, синхронизируйте их со страницами Shopify или встраивайте где угодно.
AdPage
adpage.io
Получите точное отслеживание. Добейтесь лучших результатов. AdPage совершает революцию в сфере электронной коммерции благодаря своему передовому решению по тегированию на стороне сервера, разработанному специально для агентств электронной коммерции, которые обслуживают широкий спектр интернет-магазинов, в том числе на Lightspeed, Shopify, Magento и WooCommerce. Наш инновационный подход гарантирует, что ваши клиенты получат самые надежные и надежные настройки отслеживания, устанавливая новый стандарт точности и производительности в аналитике электронной коммерции. С акцентом на серверную технологию, AdPage обходит общие ограничения на стороне клиента, предлагая более безопасный, быстрый и устойчивый к блокировщикам рекламы метод отслеживания. Это означает, что агентства могут предоставить своим клиентам уровень целостности и точности данных, не имеющий аналогов в отрасли. AdPage легко интегрируется с ведущими платформами электронной коммерции, обеспечивая безупречный поток данных непосредственно с сервера на вашу аналитическую панель. Наше решение создано для того, чтобы упростить настройку отслеживания, что упрощает агентствам внедрение и управление несколькими учетными записями клиентов. Помимо простого отслеживания, AdPage расширяет ваше ценностное предложение, предлагая: Расширенные модели атрибуции, которые выходят за рамки поверхностного и раскрывают истинные источники конверсий. Возможности автоматической отчетности, которые отслеживают ваши настройки отслеживания, сравнивая их с фактическими конверсиями в магазине. Неограниченная масштабируемость для роста вместе с вашим агентством, поддержка неограниченного количества клиентских учетных записей и уровней доступа пользователей. Выделенная поддержка для обеспечения бесперебойной реализации и постоянного успеха усилий по отслеживанию ваших клиентов. С помощью AdPage агентства могут предоставить своим клиентам следующие возможности: Легко и точно справляться со сложностями отслеживания электронной торговли. Используйте весь потенциал своих данных с точностью на стороне сервера. Принимайте обоснованные решения, опираясь на комплексные и надежные показатели. Улучшите свои настройки отслеживания, чтобы превзойти отраслевые стандарты и превзойти конкурентов. Выбирайте AdPage для своих клиентов электронной коммерции и будьте в авангарде технологий отслеживания, обеспечивая непревзойденную ясность и контроль над их усилиями в области цифрового маркетинга.
Onepage
onepage.io
Инструмент для создания веб-сайтов, который вам понравится. Это помогает быстро создавать веб-сайты, целевые страницы, Linktree и викторины. Затем соедините их вместе, все с помощью одного инструмента. Ориентированный на производительность и UX-аспекты, он оснащен горячими клавишами, командной строкой и удивительно быстрым программным обеспечением.
Unstack
unstack.com
Цель Unstack — предоставить следующему поколению предпринимателей и маркетинговых команд единую систему для развития вашего бизнеса. Платформа Unstack предлагает самый быстрый хостинг веб-сайтов без кода для создания красивых маркетинговых веб-сайтов, сайтов членства и динамических целевых страниц. Благодаря библиотеке шаблонов и готовых к использованию элементов дизайна вы можете запустить любую страницу за считанные минуты — ресурсы для разработки не требуются. Unstack также предлагает интегрированное A/B-тестирование, инструменты SEO, управление формами и контактами, а также показатели всей воронки продаж. Кроме того, интеграция Unstack в один клик позволяет вам работать со всеми вашими маркетинговыми инструментами. Готовы начать строительство? Зайдите на unstack.com, чтобы бесплатно протестировать платформу.
EventCreate
eventcreate.com
EventCreate позволяет создавать сайты для мероприятий, собирать регистрации, продавать билеты и продвигать события онлайн.
Mailmunch
mailmunch.com
Mailmunch — это сервис для маркетинга по электронной почте, который помогает бизнесам собирать лиды и управлять кампаниями с помощью форм, автоответчиков и целевых страниц.
AdsBridge
adsbridge.com
AdsBridge — это программное обеспечение премиум-класса для отслеживания акул партнерской индустрии. Это стабильный и заслуживающий доверия продукт с первоклассной поддержкой, интуитивно понятным интерфейсом и полным набором функций, позволяющих оптимизировать рекламные кампании.
Fabl
fabl.co
Комплексная программная платформа Fabl, приобретенная Britelite Immersive в январе 2021 года, была разработана для увеличения вовлеченности аудитории при одновременном снижении затрат на производство и управление для издателей брендов. Комплексная программная платформа Fabl позволяет маркетологам самим создавать, управлять, развертывать и анализировать данные о взаимодействии и конверсиях в ходе масштабирования программ фирменного контента; никаких агентств, разработчиков или дизайнеров не требуется. Fabl увеличивает вовлеченность страниц контент-маркетинга в среднем в 6 раз по сравнению с большинством платформ CMS. Столь же простой в использовании, как и любой конструктор целевых страниц, и надежный, как любая CMS, Fabl — это платформа контент-маркетинга, управления и публикации для эффективного создания привлекательных страниц с контентом на основе данных в большом масштабе. Помимо типичной платформы контент-маркетинга, Fabl освобождает маркетологов от финансовых, временных и технологических ограничений, одновременно экспоненциально увеличивая вовлеченность страниц и коэффициенты конверсии.
Referrizer
referrizer.com
Реферизатор - приложение для автоматизации реферального маркетинга, позволяющее создавать и управлять реферальными кампаниями для повышения клиентской базы.
GreenRope
greenrope.com
GreenRope — это универсальное комплексное решение для CRM, автоматизации маркетинга и обслуживания клиентов, предназначенное для компаний, делающих большие дела. GreenRope объединяет продажи, маркетинг и операции в одно настраиваемое программное решение, созданное для вашего бизнеса. GreenRope — это больше, чем программное обеспечение, это способ ведения бизнеса. Мы помогаем нашим пользователям разрушить разрозненность отделов и создать оптимизированные бизнес-процессы. CRM GreenRope имеет все инструменты и интеграции, необходимые для продаж, маркетинга, обслуживания клиентов и операционной деятельности. Настоящая сила возникает благодаря комплексному подходу, и это именно то, что предлагает GreenRope. GreenRope включает в себя расширенные возможности автоматизации маркетинга, картирование пути клиента с помощью перетаскивания, автоматизацию продаж, инструменты обслуживания клиентов и набор других функций, которые помогут управлять вашим бизнесом. GreenRope дает вам контроль над всем вашим бизнесом: от продаж до маркетинга и обслуживания клиентов. Вы получаете 360-градусное представление о своих клиентах и лучший способ управления и достижения ваших ключевых показателей эффективности. GreenRope — одно из единственных универсальных решений. Каждый в вашей организации может использовать GreenRope для управления продажами, стимулирования маркетинговых инициатив и использования данных для улучшения качества обслуживания клиентов. Плюс дополнительные пользователи всегда бесплатны. Эффективно управляйте своей воронкой продаж с помощью углубленных инструментов продаж. Настройте способ просмотра своих контактов, планируйте встречи, автоматизируйте последующие действия и легко просматривайте все возможности продаж. GreenRope предоставляет вам автоматизацию маркетинга, которую легко настроить, протестировать и использовать. Никогда не упускайте возможности обеспечить наилучшее качество обслуживания клиентов посредством персонализированного общения и стратегий, основанных на данных. С GreenRope вы можете управлять несколькими каналами — веб-сайтами, электронной почтой, мобильными устройствами, социальными сетями и многим другим — и все это на одной платформе. Мы здесь, когда мы вам нужны. Свяжитесь с нами круглосуточно через чат, электронную почту и т. д. Кроме того, мы обеспечиваем углубленное обучение, индивидуальное обучение, программу сертификации и сотни онлайн-ресурсов для обеспечения вашего успеха. GreenRope — это компания, созданная для предоставления исключительной ценности нашим клиентам. С момента основания в 2008 году мы превратились из одного из первых поставщиков услуг электронного маркетинга в первую по-настоящему полноценную CRM на рынке. Объединяя продажи, маркетинг и операции на единой платформе, GreenRope вдохновляет на сотрудничество с вашими клиентами, поставщиками и сотрудниками, и мы живем в этой культуре сотрудничества, прислушиваясь к таким людям, как вы, чтобы создавать то, что ВЫ хотите для ведения своего бизнеса. Complete CRM от GreenRope помогает владельцам бизнеса, менеджерам по продажам и маркетологам преодолеть разрыв между отделами и сделать данные доступными повсюду, чтобы ваш бизнес работал бесперебойно и эффективно со всей информацией, необходимой команде для лучшего таргетирования и обслуживания своих потенциальных клиентов и клиентов.
VBOUT
vbout.com
VBOUT - это платформа для автоматизации маркетинга, объединяющая управление социальными сетями, email-маркетинг и аналитику в одном инструменте.
AllClients
allclients.com
Система автоматизации управления клиентами и маркетинга №1 для очень малого бизнеса. Предназначен для очень малого бизнеса. Легко управляйте своими контактами, отправляйте электронные письма и ставьте свой маркетинг на автопилот.
BOWWE
bowwe.com
BOWWE создан для того, чтобы поддерживать вас на каждом этапе создания веб-сайта — от идеи, дизайна и разработки до обслуживания и устойчивого роста вашего бизнеса. Платформа NoCode & LowCode, которая с использованием оригинальных технологий позволяет создавать мощные проекты и достигать полной автономности в Интернете. Создание веб-сайтов, лендингов и микространиц, портфолио, резюме или блога проще и быстрее, чем вы думаете. Вы можете создавать с нуля или использовать более 500+ полностью настраиваемых шаблонов и более 570 готовых виджетов, разделов и блоков. Уникальное сочетание конструктора, приложений, маркетинговых инструментов и искусственного интеллекта сделает ваши сайты не только красивыми, но и автоматически реагирующими, быстро загружающимися и ориентированными на важные результаты поисковых систем. Вы можете создавать, анализировать и оптимизировать свой контент. Создайте потрясающий и мощный веб-проект менее чем за 1 день, независимо от того, имеете ли вы предварительный опыт программирования.
ContactPigeon
contactpigeon.com
ContactPigeon - платформа для автоматизации маркетинга, позволяющая ритейлерам создавать персонализированные кампании и управлять несколькими каналами связи с клиентами.
OptimizePress
optimizepress.com
OptimizePress — это набор инструментов для создания целевых страниц и маркетинговых кампаний на WordPress с функциями генерации лидов и обработки платежей.
Grapedrop
grapedrop.com
Grapedrop — это строитель веб-страниц без кода, который позволяет создавать адаптивные целевые страницы и сайты с высоким уровнем настройки.
Heyflow
heyflow.com
Heyflow помогает превращать посетителей сайтов в лиды и продажи, создавая интерактивные формы и воронки с помощью конструктора без кода.
GreatPages
greatpages.com.br
GreatPages - это строитель страниц, позволяющий создавать целевые и продающие страницы без знаний программирования с поддержкой мобильного оформления.
SproutLoud
sproutloud.com
SproutLoud - платформа для автоматизации распределенного маркетинга, упрощающая запуск и управление локализованными рекламными кампаниями.
Mobiz
app.mobiz.co
Mobiz — это комплексное решение для текстового маркетинга, которое помогает компаниям увеличивать количество подписчиков и предоставлять персонализированный опыт покупок 1:1 в масштабе. Воспользуйтесь преимуществами персонализированных текстовых сообщений с картинками и страниц продаж, чтобы получить самые высокие показатели открытий и конверсий. Используйте расширенную аналитику кампаний, чтобы привлечь больше людей и сегментировать подписчиков на основе данных о намерениях на странице продаж, которые с большей вероятностью купят определенные товары, а не другие. Наши специалисты по текстовым сообщениям всегда готовы помочь.
Unicorn Platform
unicornplatform.com
Unicorn Platform — это простой конструктор целевых страниц для стартапов, позволяющий создавать сайты без навыков программирования.
Marketplan
marketplan.io
MarketPlan - это платформа для планирования и оптимизации маркетинговых стратегий, включая инструменты для создания и анализа контента.
Moosend
moosend.com
Moosend - это платформа для автоматизации маркетинга по электронной почте, позволяющая создавать кампании, управлять аудиторией и анализировать результаты.
Knak Templates
knak.com
Knak Templates - это приложение, которое предлагает бесплатные шаблоны для электронных писем и целевых страниц, позволяя маркетологам легко настраивать свои кампании.
Knak Enterprise
knak.com
Knak Enterprise — платформа для простого создания электронных писем и целевых страниц без программирования, обеспечивающая эффективное сотрудничество в командах.
Limey
limey.io
Создавайте красивые одностраничные сайты за считанные минуты. Общайтесь со своей аудиторией, собирайте потенциальных клиентов и экспортируйте их.
ShortStack
shortstack.com
ShortStack — это наиболее настраиваемое универсальное программное обеспечение для проведения конкурсов, содержащее все инструменты, необходимые для успеха в онлайн-маркетинге. Используйте ShortStack для создания конкурсов целевых страниц; розыгрыши и викторины; запускайте хэштеги и оставляйте комментарии, чтобы участвовать в конкурсах в социальных сетях; и отправлять электронные письма. Мощные функции стилизации и настройки ShortStack позволяют вам использовать собственный брендинг. Вы сами контролируете, где публиковать свои целевые страницы. Вставьте их на свой веб-сайт или используйте свои собственные домены. Никаких навыков программирования не требуется, а значит, не нужно привлекать ИТ-специалистов.
Pagemaker
pagemaker.io
Pagemaker.io — первый в мире редактор целевых страниц для электронной коммерции. Создавайте потрясающие целевые страницы за считанные минуты и изучите наш большой набор шаблонов, модулей, макетов и возможностей редактирования.
Phonesites
phonesites.com
Превратите больше посетителей в клиентов. Легко создавайте веб-сайты, целевые страницы, опросы, всплывающие окна и цифровые визитные карточки всего за 10 минут. Все прямо с вашего телефона!
Framer
framer.com
Framer - это онлайн-инструмент для создания веб-сайтов и прототипов без кода, подходящий для новичков и профессионалов.
RealEye
realeye.io
RealEye - онлайн-платформа для отслеживания взгляда с использованием веб-камер, анализа эмоций и исследования поведения пользователей.
WebTrackFlow
webtrackflow.com
WebTrackFlow – инструмент для анализа поведения пользователей на веб-сайтах с функциями отслеживания кликов и анализа посещаемости.
Webflow
webflow.com
Webflow — это визуальная платформа для создания и запуска веб-сайтов без кодирования, предлагающая инструменты для дизайна, управления контентом и маркетинга.
Keap
keap.com
Keap - это платформа CRM для автоматизации продаж и маркетинга, позволяющая управлять лидами, отслеживать взаимодействия и анализировать данные.
ActiveCampaign
activecampaign.com
ActiveCampaign — платформа для автоматизации маркетинга, позволяющая настраивать персонализированные кампании и управлять отношениями с клиентами с помощью инструментов CRM.
Acumbamail
acumbamail.com
Acumbamail - платформа для управления многоканальными маркетинговыми кампаниями, включая email, SMS и целевые страницы.
Agile CRM
agilecrm.com
Agile CRM - это платформа для управления взаимоотношениями с клиентами, включает в себя автоматизацию маркетинга, управление контактами и поддержку клиентов.
AWeber
aweber.com
AWeber — платформа для email-маркетинга, позволяющая создавать, отправлять и отслеживать рассылки, управлять подписчиками и анализировать результаты.
Benchmark
benchmarkemail.com
Benchmark - платформа для email-маркетинга, позволяющая создавать, автоматизировать и анализировать email-кампании для бизнеса.
BlueCamroo
bluecamroo.com
BlueCamroo — это платформа управления бизнесом, объединяющая функции CRM, управления проектами и финансов в одном решении для малых и средних предприятий.
Brizy Cloud
brizy.cloud
Brizy Cloud — облачный конструктор сайтов для создания целевых страниц с помощью инструмента перетаскивания и AI для генерации сайтов.
Constant Contact
constantcontact.com
Constant Contact - это платформа для email-маркетинга, социальных медиа и управления событиями, которая помогает малым бизнесам привлекать клиентов.
Dorik
dorik.com
Дорик — это AI-платформа для создания веб-сайтов без необходимости в дизайне или программировании, предлагающая простой и гибкий процесс с функциями редактирования и хостинга.
dotdigital
dotdigital.com
Dotdigital — это платформа для управления клиентскими данными и создания персонализированных маркетинговых кампаний через различные каналы.
Duda
duda.co
Duda — платформа для создания и управления веб-сайтами без кода, ориентированная на агентства и компании SaaS.
Emma
myemma.com
Emma by Marigold помогает маркетологам создавать и проводить персонализированные, целевые кампании по электронной почте и SMS, которые приносят реальные результаты в бизнесе. Независимо от того, являетесь ли вы командой из одного человека или глобально распределенной командой, наши ресурсы упрощают вам создание простых, основанных на данных кампаний, которые объединяют и конвертируют разные каналы. Мы также предлагаем настраиваемые шаблоны (не ограничиваясь премиум-аккаунтами), практическую поддержку клиентов и функциональные возможности, которые можно масштабировать вместе с вами. * Планируйте — сотрудничайте между командами, будьте активны в своих кампаниях и работе с клиентами. * Дизайн. Наш редактор мирового класса и сотни адаптивных шаблонов помогут вам создавать привлекательные мобильные электронные письма и тестировать эффективные призывы к действию. * Таргетинг и вовлечение. Используйте сегментацию для создания более персонализированных сообщений на основе того, что вы знаете о своих клиентах, а наши инструменты автоматизации помогут вам эффективно создавать и проводить текущие кампании, которые будут держать ваш бренд в центре внимания. * Анализируйте и оптимизируйте. Понимайте влияние своих программ и совершенствуйтесь с течением времени с помощью аналитики, тестирования и аналитики в реальном времени, даже когда вы в пути. * Интеграция — Emma интегрируется с ведущими платформами CRM, электронной коммерции и аналитики, поэтому вы можете использовать данные из технологий, которые вы используете чаще всего, для создания обоснованного и динамичного креатива.
Flowcode
flowcode.com
Flowcode — платформа для создания и управления QR-кодами, позволяющая компаниям собирать данные и оптимизировать маркетинг.
Wishpond
wishpond.com
Wishpond — платформа для генерации лидов и автоматизации маркетинга, предлагающая создание целевых страниц, управление конкурсами и email-рассылками.
Brevo
brevo.com
Brevo - это платформа для управления взаимодействием с клиентами, предлагающая функции живого чата, автоматизации и интеграции с различными инструментами.
SendPulse
sendpulse.com
SendPulse — это платформа для автоматизации маркетинга, позволяющая отправлять email и SMS-рассылки, создавать чат-ботов и целевые страницы.
Swipe Pages
swipepages.com
Swipe Pages — облачный конструктор целевых страниц для создания оптимизированных AMP-страниц с высокой конверсией и широкими возможностями настройки.
Taplink
taplink.at
Taplink помогает создать лендинг для Instagram за 10 минут, объединяя несколько ссылок и позволяя интегрировать платежи и аналитику.
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