Инструменты оптимизации коэффициента конверсии - Самые популярные приложения - Украина

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Инструменты оптимизации коэффициента конверсии (CRO) представляют собой категорию программного обеспечения, оснащенного возможностями тестирования и визуализации, направленными на улучшение пользовательского опыта и повышение коэффициентов конверсии для бизнеса. Работая в тандеме с программным обеспечением цифровой аналитики для мониторинга поведения посетителей, инструменты CRO собирают и анализируют данные о моделях использования веб-сайта. Анализируя идеи, они выявляют возможности для оптимизации удобства использования и повышения привлекательности. Различные типы инструментов CRO выполняют разные функции: от оценки текущих коэффициентов конверсии до экспериментирования с новыми возможностями веб-сайтов для оценки их влияния на коэффициенты конверсии.
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Webflow
webflow.com
Webflow — это платформа визуальной веб-разработки, которая позволяет людям проектировать, создавать и запускать полностью индивидуальные веб-сайты без написания кода. Объединив инструменты дизайна, анимации, управления контентом, маркетинга и электронной коммерции в единую платформу, Webflow дает возможность как непрограммистам, так и программистам создавать и продвигать веб-сайты всех видов более быстрым, экономичным и более совместным способом. Webflow обеспечивает работу веб-сайтов таких инновационных компаний, как Allianz, Zendesk, Lattice, Getaround, Upwork и Dell. Компания Webflow, основанная в 2013 году и базирующаяся в Сан-Франциско, поддерживается Accel, CapitalG, Silversmith Capital Partners, Y-Combinator и Draper Associates.
Miro
miro.com
Миро - это визуальное рабочее пространство для инноваций, которое позволяет распределенным командам любого размера мечтать, разрабатывать и создавать будущее вместе. С магией интеллектуального холста Миро, визуализация концепций, идей и решений, как команда, может случиться где угодно-нигде не требуется маркеры эразы. Синхронизируйте, поток и почувствуйте соединение работы рядом со своей командой - даже в удаленных, распределенных или гибридных рабочих средах. Клиенты Миро любят использовать Миро для: * Запуск онлайн -встреч и семинаров команды * Brainstrom Новые идеи и проекты на безграничной доске * Редактировать, аннотировать и отмечать документы и PDF * Возьмите цифровые заметки с помощью карандаша Apple (и уменьшите использование бумаги!) * Легко собирать ресурсы, фотографии, документы, ссылки и ссылки * Планируйте и управляйте гибкими рабочими процессами и ритуалами схватки * Создание пользовательских поездок, карты процессов и разработки персонажей * Учить и облегчить интерактивные классы в совместном пространстве * Создать доску идей и вдохновения видений Миро позволяет создавать в любое время и в любом месте. Благодаря более 200 готовым шаблонам, интерфейсу перетаскивания и не ограничиваясь для сотрудников, работа на доске MIRO-быстрая и веселая.
Wix
wix.com
Создайте и масштабируйте свой бизнес онлайн с уверенностью с помощью Wix. Благодаря молниеносной производительности веб-сайта, безопасности корпоративного уровня и надежной инфраструктуры, вы можете быть уверены, что ваш сайт всегда будет запущен и запущен. А с Wix вы получаете гораздо больше, чем застройщик веб -сайтов - от онлайн -планирования до платежей, глубокого брендинга и решений для электронной коммерции, вы можете взять свой сайт в любом направлении, в котором вы хотите. Когда дело доходит до управления бизнесом в Интернете, он никогда не был более интуитивно понятным, с ведущими инструментами SEO и маркетинга, передовой аналитикой и даже мобильным приложением, вы можете оставаться в курсе всего, из любого места. Присоединяйтесь к миллионам пользователей, которые использовали Wix, чтобы помочь им достичь своих онлайн -целей. Каковы основные особенности WIX? * Умный редактор перетаскивания, чтобы интуитивно создать свой сайт * 900+ стратегически разработанные шаблоны веб -сайтов * Усовершенствованные функции SEO для оптимизации для поисковых систем * Мощные решения электронной коммерции для управления вашим магазином и продажи онлайн * Программное обеспечение для онлайн -планирования, которое обеспечивает беспрепятственный опыт бронирования для ваших клиентов * Встроенные маркетинговые инструменты, чтобы помочь управлять и развивать свой бизнес в Интернете * Полные возможности для ведения блога, которые помогут вам вырастить лояльную аудиторию и монетизировать контент * Инструменты с полным стеком веб-разработчиков для пользовательских функций
Hubspot
hubspot.com
HubSpot предлагает полную платформу маркетинга, продаж, обслуживания клиентов и программного обеспечения CRM - плюс методология, ресурсы и поддержку - чтобы помочь предприятиям расти лучше. Начните с бесплатными инструментами и обновляйте по мере роста. Благодаря маркетинговому центру все ваши маркетинговые инструменты и данные находятся на одной в использовании, мощной платформе. Вы сохраните ценное время и получите весь контекст, необходимый для предоставления персонализированного опыта, который привлекает и преобразует нужных клиентов в масштабе. Кроме того, маркетологи могут хранить данные в центре всего, что они делают, потому что маркетинговый центр создан как часть платформы HubSpot CRM. При использовании полной платформы CRM маркетологи могут достичь беспрецедентного выравнивания с продажами, чтобы доказать рентабельность инвестиций и подтвердить инвестиции. Будь то стратегии, услуги или программное обеспечение - Hubspot позволяет вам масштабировать вашу компанию, а не сложность. У Hubspot есть все, что вам нужно, чтобы стать лучше.
Mailchimp
mailchimp.com
MailChimp-это маркетинговая платформа, созданная для малого бизнеса. С такими инструментами, как отчетность и аналитика, маркетинг CRM, кампании по электронной почте, информационные бюллетени и управление контентом, вы можете поставить своих клиентов в центр, чтобы вы могли продавать умнее и быстрее развивать свой бизнес. MailChimp Marketing & CRM Mobile App помогает вам продать умнее и быстрее развивать ваш бизнес с первого дня. Получите доступ к инструментам, которые вам нужны, куда бы вы ни стали, и встайте и работайте за считанные минуты - никакого опыта не требуется. С MailChimp вы никогда не упустите возможность сделать продажу, вернуть клиентов, найти новых подписчиков или поделиться миссией вашего бренда. Используйте MailChimp для: * Marketing CRM - Следите за своими контактами с маркетингом CRM от MailChimp. Найдите и добавьте новых клиентов с инструментами импорта контактов, такими как сканер визиток. Отслеживайте рост аудитории и просмотрите информацию о отдельных контактах на приборной панели. Сделайте все это в одном месте - звоните, текст и электронная почта прямо из приложения. Запишите заметки и добавьте теги после каждого взаимодействия, чтобы запомнить важные детали. * Отчеты и аналитика - получите более глубокий взгляд на ваши продажи и маркетинговые показатели. Отслеживайте результаты для всех ваших кампаний и получите действенные рекомендации о том, как улучшить. Посмотреть отчеты и аналитики для электронных кампаний, целевых страниц, рекламных объявлений в Facebook и Instagram, сообщений в социальных сетях и открыток. * Электронные письма и автоматизации - создать, редактировать и отправлять кампании по маркетингу по электронной почте, информационные бюллетени и автоматизации. Благодаря однокровальному обращению к неоткрытию и писателям ретаргетирования продуктов, вы сможете вновь переименовать клиентов и вскоре увеличить продажи. * Ads Facebook и Instagram - проект и публикация рекламы, установите бюджет и нацеливается на конкретную группу. Обратитесь к новым людям, задействуйте существующие контакты, настраивайте пользовательскую аудиторию или возвращайте посетителей сайта. * Рекомендации по маркетингу - Получите действенные рекомендации, чтобы помочь улучшить ваш маркетинг. Знайте, когда пришло время настроить заброшенную электронную почту CART или получить напоминание, чтобы установить логотип вашего бренда. * Управление брендом - Загрузите изображения с вашего устройства непосредственно в MailChimp и используйте их во всех ваших кампаниях.
Zoho CRM
zoho.com
Запустите весь свой бизнес с помощью комплекса Zoho's of Insline для производительности и SaaS -приложений. Более 50 миллионов пользователей доверяют нам по всему миру. Попробуйте наш вечно бесплатный план!
Salesforce
salesforce.com
Salesforce.com, inc. является американской облачной компанией по программному обеспечению со штаб-квартирой в Сан-Франциско, штат Калифорния. Он предоставляет (CRM) службу управления взаимоотношениями с клиентами, а также продает дополнительный набор корпоративных приложений, ориентированных на обслуживание клиентов, автоматизацию маркетинга, аналитику и разработку приложений. В 2020 году журнал Fortune занимал Salesforce под номером в своем «Списке 100 лучших компаний для работы», на основе опроса удовлетворенности сотрудников.
Mousestats
mousestats.com
Записывайте и смотрите видео посетителей вашего сайта + тепловые карты сайта + аналитику форм + опросы
SendPulse
sendpulse.com
SendPulse — платформа автоматизации многоканального маркетинга для многогранного продвижения бизнеса и удержания клиентов. SendPulse позволяет отправлять рассылки по электронной почте и SMS, работать с клиентами с помощью чат-ботов для Telegram, Facebook Messenger, WhatsApp и Instagram, а также создавать целевые страницы всего за 15 минут. SendPulse также предлагает платформу для создания онлайн-курсов. Вы можете легко отслеживать всю свою маркетинговую деятельность и информацию о клиентах с помощью бесплатной CRM SendPulse.
EngageBay
engagebay.com
EngageBay — это доступное комплексное программное обеспечение CRM для маркетинга, продаж и поддержки №1 в мире, поддерживающее более 29 500 растущих компаний по всему миру. EngageBay помогает компаниям привлекать, вовлекать, развивать посетителей сайта, превращать их в счастливых клиентов и развивать свой бизнес в 5 и более раз. EngageBay предлагает множество функций, включая: - Простую и мощную CRM-систему «все в одном» - Простое в использовании программное обеспечение для автоматизации маркетинга - Маркетинг по электронной почте - Бесплатное программное обеспечение для живого чата - Мощное программное обеспечение службы поддержки - Последовательности электронной почты - Целевые страницы - Веб-формы для привлечения потенциальных клиентов в Интернете - Обзор клиентов на 360 градусов в отделах маркетинга, продаж и поддержки - Программное обеспечение для планирования встреч - Программное обеспечение для управления контактами - Бесплатное программное обеспечение CRM и многое другое.
Hotjar
hotjar.com
Hotjar — компания по поведенческому анализу, которая анализирует использование веб-сайтов, предоставляя обратную связь с помощью таких инструментов, как тепловые карты, записи сеансов и опросы. Он работает с инструментами веб-аналитики, такими как Google Analytics, чтобы дать представление о том, как люди перемещаются по веб-сайтам и как можно улучшить качество обслуживания клиентов. Основанная в 2014 году, Hotjar управляется полностью удаленно более чем 100 членами команды в 20 странах и используется на более чем 500 000 сайтах по всему миру.
Flowcode
flowcode.com
Flowcode — это технологическая платформа, призванная преодолеть разрыв между физической и цифровой сферами, позволяя брендам более эффективно взаимодействовать со своими клиентами. Облегчая сбор ценных первичных данных, Flowcode дает компаниям возможность совершенствовать свои маркетинговые стратегии и оптимизировать взаимодействие с клиентами. Это инновационное решение особенно актуально в современном цифровом мире, где понимание поведения потребителей имеет важное значение для увеличения конверсий и повышения лояльности к бренду. Ориентированный в первую очередь на бренды, стремящиеся улучшить взаимодействие с клиентами, Flowcode обслуживает самые разные отрасли, включая розничную торговлю, развлечения и гостиничный бизнес. Его инструменты предназначены для оптимизации воронок конверсии, позволяя компаниям точно определять и отображать интересы клиентов. Эта возможность особенно полезна для организаций, стремящихся создать персонализированный опыт, который найдет отклик у их аудитории. Используя Flowcode, бренды могут получить уникальный опыт, который не только привлекает клиентов, но и стимулирует повторное взаимодействие. Одной из выдающихся особенностей Flowcode является его способность обеспечить более 711 миллионов взаимодействий, демонстрируя его эффективность в улучшении качества обслуживания клиентов на крупных площадках и мероприятиях. Такой уровень взаимодействия демонстрирует способность Flowcode обеспечивать значимое взаимодействие между брендами и потребителями. Кроме того, платформе доверяют более 60% компаний из списка Fortune 500, что указывает на ее надежность и эффективность в удовлетворении потребностей крупных предприятий. Уникальные преимущества Flowcode включают в себя бесшовную интеграцию физических и цифровых точек взаимодействия, что позволяет брендам собирать полезную информацию о взаимодействии с клиентами. Платформа предоставляет инструменты для аналитики в режиме реального времени, позволяющие компаниям отслеживать показатели вовлеченности и соответствующим образом корректировать свои стратегии. Такой подход, основанный на данных, не только усиливает маркетинговые усилия, но и способствует более глубокому пониманию предпочтений клиентов, что в конечном итоге приводит к более эффективным кампаниям. Подводя итог, Flowcode выделяется на фоне технологий, предлагая комплексное решение, которое инновационными способами связывает бренды со своими клиентами. Сосредоточив внимание на сборе собственных данных и оптимизации взаимодействия, Flowcode снабжает предприятия инструментами, необходимыми для навигации в развивающемся цифровом ландшафте и построения прочных отношений со своей аудиторией.
AWeber
aweber.com
AWeber — лидер рынка программного обеспечения для электронного маркетинга для малого бизнеса. Основанная в 1998 году, компания AWeber уже более 20 лет успешно помогает более чем одному миллиону клиентов по всему миру надежно связываться со своими потенциальными клиентами с помощью простого и мощного программного обеспечения для электронного маркетинга. Наряду с отмеченной наградами круглосуточной поддержкой клиентов в США, AWeber предоставляет возможность быстро создавать адаптивные целевые страницы, загружать контакты и управлять ими, отправлять потрясающие электронные письма, отправлять мгновенные push-уведомления и анализировать результаты, не будучи техническим гением. . AWeber работает с более чем 1000 партнерскими программными решениями, что позволяет клиентам легко интегрироваться с приложениями и услугами, от которых они зависят в своей работе и развитии. Частная компания AWeber со штаб-квартирой в Чалфонте, штат Пенсильвания.
ActiveCampaign
activecampaign.com
ActiveCampaign for Marketing объединяет все инструменты и каналы, которые вы используете в своем бизнесе, для привлечения клиентов на каждом этапе их жизненного цикла. Используйте данные маркетинга по электронной почте, социальных сетей, цифровой рекламы и вашего веб-сайта, чтобы адаптировать персонализированные точки взаимодействия с вашими контактами, обеспечивая эффективность, привлекательность и запоминаемость вашего маркетинга без затрат вашего времени. Мы заставляем автоматизировать работу на вас, чтобы вы могли сосредоточиться на личных аспектах, которые отличают ваш бизнес, и быть уверенными, что вы не пропустили ни одного шага с любым из своих клиентов. Что вы можете сделать с помощью ActiveCampaign? - Автоматизируйте персонализированный опыт во всех точках взаимодействия с клиентами. - Отслеживайте предпочтения, поведение и множество пользовательских атрибутов покупателей на протяжении всего жизненного цикла клиента для более глубокой сегментации и более эффективного охвата. - Настраивайте отправку практически на основе любого параметра, чтобы ваши сообщения всегда были ориентированы на нужных пользователей. аудитория -Используйте данные за весь жизненный цикл клиента, чтобы выбрать лучший контент, время отправки и канал доставки для каждого клиента -Создавайте полностью персонализированные кампании с минимальными усилиями, а затем улучшайте свою стратегию рассылки в режиме реального времени на основе поведения клиентов -Реплицируйте личный опыт 1-1 для каждого клиента, независимо от того, насколько велик ваш бизнес
Smartlook
smartlook.com
Анализируйте поведение пользователей способами, которые раньше были недоступны. Smartlook — это недостающий элемент головоломки при анализе поведения пользователей. Получите реальную качественную информацию, которая поможет вам улучшить ваше мобильное приложение и веб-сайт.
VBOUT
vbout.com
VBOUT — это маркетинговая платформа на базе искусственного интеллекта, которой доверяют тысячи компаний по всему миру. Она позволяет автоматизировать и централизовать свой маркетинг, обеспечивая при этом привлекательный и персонализированный опыт для своей аудитории. Агентства и партнеры используют VBOUT напрямую или через настройку «white label» для создания индивидуальных планов, управления субсчетами и обмена активами из одной клиентской учетной записи на множество. С VBOUT вы можете: * Управляйте всеми своими социальными сетями из одного места. * Взаимодействуйте со своими клиентами, создавая и отправляя выигрышные кампании по электронной почте. * Создавайте потрясающие, персонализированные и динамичные целевые страницы без программирования. * Создавайте автоматизацию с помощью интуитивно понятного визуального конструктора. * Воспитание потенциальных клиентов от щелчка до закрытия - и далее. * Легко расширяйте и поддерживайте списки аудитории. * Отслеживайте и анализируйте всю свою маркетинговую деятельность на настраиваемой информационной панели. Платформа имеет удобные целевые страницы и формы с возможностью перетаскивания, интуитивно понятный визуальный конструктор автоматизации, управление социальными сетями, инструменты электронного маркетинга и растущую библиотеку готовых шаблонов для широкого спектра маркетинговых кампаний. Углубленная встроенная аналитика и отслеживание потенциальных клиентов предоставляют маркетологам полное представление о их конвейере, взаимодействии со списками и эффективности кампании. Растущие предприятия и агентства доверяют гибкой платформе VBOUT и отмеченной наградами бесплатной премиальной поддержке, которая помогает им привлекать нужных клиентов, превращать больше посетителей в клиентов и проводить комплексные маркетинговые кампании на одной простой в использовании платформе.
Sentry
sentry.io
Для разработчиков программного обеспечения Sentry необходим для мониторинга работоспособности кода приложения. От отслеживания ошибок до мониторинга производительности — разработчики могут видеть яснее, решать быстрее и постоянно узнавать о своих приложениях — от внешнего интерфейса до внутреннего интерфейса. Sentry, любимый более чем 3,5 миллионами разработчиков и более чем 87 000 организаций по всему миру, обеспечивает наблюдение на уровне кода для многих самых известных компаний мира, таких как Disney, Peloton, Cloudflare, Eventbrite, Slack, Supercell и Rockstar Games.
Keap
keap.com
Keap — это универсальная платформа CRM и автоматизации продаж и маркетинга, предназначенная для развития вашего бизнеса. С Keap вы легко сможете собирать, систематизировать, отслеживать и развивать всех своих потенциальных клиентов, чтобы увеличить продажи и доходы. Чтобы обеспечить ваш успех, Keap также предлагает экспертное обучение, углубленное обучение, отличную поддержку и преданное своему делу сообщество предпринимателей.
Algolia
algolia.com
Algolia — единственная в мире комплексная платформа для поиска и обнаружения ИИ. Наши инженеры изобрели революционное использование искусственного интеллекта для значительного улучшения поиска и обнаружения. Наша запатентованная технология NeuralSearch сочетает в себе векторную обработку естественного языка и сопоставление ключевых слов в одном API. Algolia обрабатывает 1,75 триллиона поисковых запросов в год или более 30 миллиардов в неделю, позволяя более чем 17 000 клиентам в более чем 150 странах создавать молниеносно быстрый и релевантный поиск и возможности для своих пользователей в приложениях и/или онлайн-посетителей (используя любой веб-сайт, мобильное или голосовое устройство) — мгновенно и в большом масштабе отображая желаемый контент. Чтобы узнать больше, посетите www.algolia.com.
Microsoft Clarity
clarity.microsoft.com
Узнайте, чего хотят ваши пользователи, с помощью Clarity. Clarity — это бесплатный и простой в использовании инструмент, который фиксирует, как реальные люди на самом деле используют ваш сайт. Настройка проста, и вы начнете получать данные за считанные минуты.
Woorise
woorise.com
Woorise — это самый простой способ создавать вирусные розыгрыши и конкурсы, целевые страницы и интересные формы, такие как опросы и викторины. Woorise помогает малому бизнесу общаться с аудиторией, собирать потенциальных клиентов и совершать продажи.
Unicorn Platform
unicornplatform.com
Unicorn Platform — это простой конструктор целевых страниц для технологических стартапов. Более 5000 талантливых основателей и маркетологов SaaS, мобильных приложений, настольных приложений и технологических продуктов используют нашу магию для создания веб-сайтов для своего проекта.
Leadpages
leadpages.com
Leadpages® — это конструктор веб-сайтов и целевых страниц без кода, предназначенный для того, чтобы помочь малым предприятиям быстро и легко выйти в Интернет. Оснащенная полным набором инструментов для конвертации, платформа упрощает процесс привлечения потенциальных клиентов, позволяя вам масштабировать и развивать свой онлайн-бизнес. Независимо от того, являетесь ли вы технически подкованным маркетологом или новичком в веб-дизайне, Leadpages поможет вам создать присутствие в Интернете, которое понравится вам и вашей аудитории. Компания Leadpages, пользующаяся доверием с 2013 года, опирается на команду лидеров конверсионного маркетинга, а также на самую дружелюбную команду технической поддержки на планете. Почему стоит выбрать Leadpages для построения своего онлайн-бизнеса? Потому что вам нужен веб-сайт, который будет работать на ваш бизнес и работать так же усердно, как и вы. С Leadpages каждая публикуемая вами страница тщательно оптимизируется для сбора потенциальных клиентов и закрытия продаж. Никаких сложностей и технических навыков не требуется. Просто выберите шаблон профессионального дизайна, используйте Drag & Drop Builder, чтобы сделать его своим, нажмите «Опубликовать», а затем поделитесь им со всем миром.
RevSites
revsites.com
RevSites — это конструктор целевых страниц, который позволяет легко делать то, что не может сделать традиционный веб-сайт. Взаимодействуйте со своей аудиторией, собирайте потенциальных клиентов, превращайте браузеров в покупателей и увеличивайте свой доход.
Session Rewind
sessionrewind.com
Оптимизируйте работу в Интернете с помощью видеозаписей поведения пользователей. Точно записывайте каждый сеанс и выпуск всего за 14 долларов в месяц.
GreatPages
greatpages.com.br
Создавайте невероятно быстрые и оптимизированные страницы, конвертируйте посетителей и развивайте свой бизнес с помощью самого мощного создателя целевых страниц на рынке.
Pagewiz
pagewiz.com
Pagewiz — это платформа целевых страниц «сделай сам», которая позволяет создавать, публиковать и проводить сплит-тестирование целевых страниц «на лету».
Localo
localo.com
Увеличьте бизнес вашего клиента с помощью идеального инструмента локального SEO — Localo Расширьте спектр услуг вашего агентства с помощью самого надежного инструмента локальной SEO, чтобы резко повысить узнаваемость вашего клиента на местном уровне - Localo. Этот мощный инструмент на основе искусственного интеллекта призван дать местному бизнесу конкурентное преимущество, привлечь больше местных клиентов и повысить рентабельность инвестиций за счет оптимизированных местных стратегий SEO. * Подходит для всех маркетинговых агентств и внештатных консультантов по SEO, которые ищут более быстрый и эффективный способ управления локальной поисковой оптимизацией своих клиентов. Ключевые особенности и преимущества: * Умные задачи: будьте впереди конкурентов с помощью персонализированных еженедельных задач и расширенной информации. Улучшите видимость вашего клиента в локальном поиске и привлеките новых клиентов. * Проверка и мониторинг позиций: точно отслеживайте локальные рейтинги ваших клиентов в Google и принимайте решения на основе данных, чтобы повысить их видимость. * Localo AI: наш интеллектуальный AI помогает вам автоматизировать и оптимизировать публикации Google, просматривать ответы и информацию бизнес-профиля. * Менеджер отзывов: замечательный инструмент для управления и улучшения отзывов ваших клиентов в Google. Улучшите отношения с клиентами и повысьте доверие к ним в Интернете. * Защита фунтов стерлингов: защитите бизнес вашего клиента от необоснованных изменений, которые могут повлиять на его рейтинг в местных поисковых системах. * Сообщения на фунтах стерлингов. Поддерживайте интерес клиентов с помощью своевременных и информативных публикаций в Google. * Статистика роста: принимайте обоснованные решения с помощью комплексной статистики роста. Лучше понять видимость локального поиска и сформулировать эффективные стратегии. * Начните работу с Localo сегодня и получите 30-дневную гарантию возврата денег без каких-либо долгосрочных обязательств. Ваши клиенты доверяют вам свое цифровое присутствие; не просто оправдывайте их ожидания – превосходите их. Оснастите свое агентство Localo — лучшим инструментом локального SEO и одержите верх в постоянно развивающемся цифровом мире. Воспользуйтесь нашим ограниченным по времени предложением СЕЙЧАС и позвольте нам привести бизнес ваших клиентов к доминированию на местном уровне!
BITHUB
the-bithub.com
BITHUB — это идеальное решение для частных лиц и индивидуальных предпринимателей, желающих наладить или улучшить свое присутствие в Интернете. Создавайте профессиональные целевые страницы за считанные минуты с помощью нашего: - Удобный конструктор - Встроенный SEO - Генератор QR-кодов Расширьте свое присутствие в Интернете и привлеките больше клиентов, чем когда-либо прежде. Навыков программирования не требуется: настройте шаблон в соответствии с вашим брендом и начните демонстрировать свой бизнес уже сегодня! С помощью BITHUB вы можете легко создать целевую страницу проверки для тестирования идеи нового продукта или услуги, рекламную целевую страницу для запуска рекламы и маркетинговых кампаний, целевую страницу портфолио для привлечения большего количества клиентов и даже создать целевую страницу профиля компании, чтобы рассказать о том, кем вы являетесь. чем занимается ваш бизнес, и привлекать потенциальных клиентов. Кроме того, BITHUB предлагает инструменты аналитики и форм, а также возможность появляться в поисковых системах. Улучшите свое присутствие в Интернете, попробуйте BITHUB сегодня!
PostHog
posthog.com
PostHog — это универсальная платформа с открытым исходным кодом, которая помогает инженерам создавать более качественные продукты. Мы даем возможность командам разработчиков программного обеспечения фиксировать события, выполнять аналитику, записывать сеансы пользователей, проводить эксперименты и развертывать новые функции — и все это на одной платформе. - ДИЗАЙН ЛУЧШЕ: надежная аналитика продуктов. Многовариантные эксперименты A/B. Сегментация пользователей и более 50 интеграций. В PostHog есть все необходимое для создания более качественных продуктов. - СОЗДАВАЙТЕ ЛУЧШЕ: безопасно развертывайте новые функции с помощью флагов функций, устраняйте проблемы с записями сеансов и планируйте новые функции с помощью корреляционного анализа - и все это в PostHog. - РАЗВИВАЙТЕСЬ ЛУЧШЕ: ожидайте SDK, API, конвейеры событий, SQL-подобный синтаксис для глубокого анализа и платформу приложений с открытым исходным кодом. - ЛУЧШЕ МАСШТАБИРУЙТЕ: доступен хостинг в США или ЕС на базе ClickHouse. Все сертифицировано SOC2, готово к GDPR и соответствует требованиям HIPAA. PostHog масштабируется для команд любого размера, а цена зависит от использования. Это полностью открытый исходный код, поэтому вы можете проверять каждую строку кода, вносить предложения или даже создавать надстройки непосредственно поверх продукта, добавляя новые функции и интеграции.
Zoho CRM Plus
zoho.com
Zoho CRM Plus — это унифицированная платформа CX, которая позволяет вашим командам продаж, маркетинга и поддержки работать как единое целое, используя единый интерфейс.
Taplink
taplink.at
Taplink поможет вам создать высококонверсионную целевую страницу для вашего бизнеса в Instagram за 10 минут. Используйте многочисленные маркетинговые функции для увеличения продаж.
Brevo
brevo.com
В сегодняшней конкурентной бизнес-среде предоставление исключительного обслуживания клиентов имеет первостепенное значение для создания процветающего бренда. С помощью Conversations by Brevo вы сможете поднять свою поддержку клиентов на новый уровень, одновременно увеличивая продажи и развивая прочные отношения с клиентами. Наша мощная универсальная платформа позволит вашей команде обеспечить первоклассную поддержку и оптимизировать операции по обслуживанию клиентов. Реальный разговор в режиме реального времени Разговоры объединяют электронную почту, чат и каналы социальных сетей, таких как Facebook, WhatsApp и Instagram. Больше не нужно перетасовывать табуляции или копировать вставки. Централизуйте все взаимодействия с клиентами в одном удобном канале. Превратите посетителей в клиентов и откройте для себя рост доходов Привлекайте потенциальных клиентов с помощью нашего виджета живого чата и чат-ботов, гарантируя, что они совершат конверсию еще до того, как покинут ваш сайт. Удерживайте и развивайте существующих клиентов, чтобы максимизировать доход в современной конкурентной среде. Эффективность на кончиках ваших пальцев Экономьте время, используя готовые ответы с актуальными переменными. Создайте комплексный справочный центр для ответа на часто задаваемые вопросы и сократите количество повторяющихся запросов. Используйте инструменты самообслуживания и автоматизации для более содержательного общения. Используйте мобильное приложение Brevo Conversations для Android или iOS, где бы вы ни находились. Бесшовная интеграция и консолидация данных Conversations by Brevo легко интегрируется с продуктами Brevo и другими продуктами, предоставляя вам единый центр управления клиентами. Легко управляйте своими маркетинговыми воронками и многим другим благодаря глубокой интеграции с WordPress, Shopify, WooCommerce и другими. Оптимизируйте доставку, возвраты, отзывы, программы лояльности и другие важные бизнес-функции. Получите комплексное представление о каждом клиенте, собрав и объединив все необходимые данные в одном месте. Присоединяйтесь к более чем 500 000 компаний, которые выбрали Brevo, и испытайте мощь и простоту Conversations by Brevo. Независимо от того, являетесь ли вы малым бизнесом или предприятием, мы разработали планы, отвечающие вашим потребностям.
Cemantica
cemantica.com
CEMantica — это международная компания-разработчик программного обеспечения, управляемая обученными экспертами CCXP, в основе своей миссии которой лежит удовлетворение потребностей клиентов. CEMantica позволяет вам создавать и настраивать привлекательные карты путешествий высокого класса, чтобы выявлять и решать болевые точки клиентов, а также лучше понимать их потребности и ожидания.
Vizury
vizury.com
Vizury, запущенный в 2007 году, является основанным на производительности решений Martech, которое дает возможность брендам для достижения более высоких воронков и удержания клиентов. С момента начала, основной центр наших уникальных технологических услуг всегда была возможность вернуть клиентов на веб-сайт бренда, мобильное приложение или розничный магазин и улучшить привлечение клиентов, удержание и лояльность бренда. После запуска и достижения глобального масштаба платформа и бизнес Vizury были приобретены AFFLE в 2018 году.
Chartbeat
chartbeat.com
Chartbeat — технологическая компания, предоставляющая данные и аналитику глобальным издателям. Компания была основана в 2009 году, ее штаб-квартира находится в Нью-Йорке, США. Компания «Программное обеспечение как услуга» (SaaS) интегрирует код в веб-сайты издателей, медиа-компаний и новостных организаций для отслеживания пользователей с целью монетизации показателей вовлеченности аудитории и лояльности, чтобы они могли принимать решения о контенте для публикации и продвижения на своих веб-сайтах. . В августе 2010 года компания была выделена из Betaworks в отдельное предприятие. Chartbeat хвалили и критиковали как альтернативу Google Analytics для получения данных в реальном времени.
Bloomreach
bloomreach.com
Bloomreach — это облако №1 в мире для коммерции, позволяющее брендам предоставлять клиентам настолько персонализированный опыт взаимодействия, что он кажется волшебством. Он предлагает набор продуктов, которые способствуют настоящей персонализации и росту цифровой коммерции, в том числе: Discovery, предлагающий поиск и мерчандайзинг на основе искусственного интеллекта; Контент, предлагающий безголовую CMS; и Engagement, предлагающие ведущие решения CDP и автоматизации маркетинга. Вместе эти решения сочетают в себе возможности унифицированных данных о клиентах и продуктах со скоростью и масштабом оптимизации с помощью искусственного интеллекта, обеспечивая приносящий доход опыт цифровой коммерции, который конвертируется на любом канале и в каждом путешествии. Bloomreach обслуживает более 850 мировых брендов, включая Albertsons, Bosch, Puma, FC Bayern München и Marks & Spencer. Для получения дополнительной информации посетите Bloomreach.com. (Exponea была приобретена Bloomreach в 2021 году.)
FlowMapp
flowmapp.com
Создавайте исключительный UX для красивых продуктов, веб-сайтов и приложений с помощью онлайн-инструментов для совместной работы. Простая и мощная платформа визуального UX. Создавайте карты сайта, пользовательские потоки и каркасы, чтобы обеспечить более эффективное UX-планирование и веб-разработку. FlowMapp позволяет командам вместе планировать и разрабатывать цифровые возможности в режиме реального времени и в одном месте. Как использовать FlowMapp? — UX и разработка — Планирование — Работа в команде — Организуйте все — Создавать и представлять прототипы Hi-Fi — Планируйте и храните контент — Общение с клиентом — Увеличение продаж — Работа офлайн
Onepage
onepage.io
Инструмент для создания веб-сайтов, который вам понравится. Это помогает быстро создавать веб-сайты, целевые страницы, Linktree и викторины. Затем соедините их вместе, все с помощью одного инструмента. Ориентированный на производительность и UX-аспекты, он оснащен горячими клавишами, командной строкой и удивительно быстрым программным обеспечением.
Emma
myemma.com
Emma by Marigold помогает маркетологам создавать и проводить персонализированные, целевые кампании по электронной почте и SMS, которые приносят реальные результаты в бизнесе. Независимо от того, являетесь ли вы командой из одного человека или глобально распределенной командой, наши ресурсы упрощают вам создание простых, основанных на данных кампаний, которые объединяют и конвертируют разные каналы. Мы также предлагаем настраиваемые шаблоны (не ограничиваясь премиум-аккаунтами), практическую поддержку клиентов и функциональные возможности, которые можно масштабировать вместе с вами. * Планируйте — сотрудничайте между командами, будьте активны в своих кампаниях и работе с клиентами. * Дизайн. Наш редактор мирового класса и сотни адаптивных шаблонов помогут вам создавать привлекательные мобильные электронные письма и тестировать эффективные призывы к действию. * Таргетинг и вовлечение. Используйте сегментацию для создания более персонализированных сообщений на основе того, что вы знаете о своих клиентах, а наши инструменты автоматизации помогут вам эффективно создавать и проводить текущие кампании, которые будут держать ваш бренд в центре внимания. * Анализируйте и оптимизируйте. Понимайте влияние своих программ и совершенствуйтесь с течением времени с помощью аналитики, тестирования и аналитики в реальном времени, даже когда вы в пути. * Интеграция — Emma интегрируется с ведущими платформами CRM, электронной коммерции и аналитики, поэтому вы можете использовать данные из технологий, которые вы используете чаще всего, для создания обоснованного и динамичного креатива.
Duda
duda.co
Duda — это ведущая платформа для разработки веб-сайтов, которая позволяет агентствам цифрового маркетинга и SaaS-компаниям создавать и управлять цифровым присутствием своих клиентов. Отмеченная наградами платформа Duda с низким кодом и без кода позволяет агентствам и SaaS-компаниям достичь более высокой производительности и беспрецедентного роста благодаря широкому спектру возможностей, охватывающих электронную коммерцию, управление клиентами, SEO, автоматизацию и маркировку «white label».
Framer
framer.com
Прототипирование стало проще: код не требуется, он доступен в браузере и бесплатен для всех. Высокая точность в два раза быстрее. Framer — это мощный веб-конструктор, предназначенный для простого создания потрясающих, адаптивных веб-сайтов. Он предлагает интуитивно понятный интерфейс, который позволяет пользователям создавать и публиковать современные сайты любого масштаба, что делает его подходящим как для начинающих, так и для опытных разработчиков. Framer также поддерживает рынок плагинов и шаблонов, расширяя его функциональность и позволяя пользователям легко создавать уникальные веб-сайты. Если вы хотите создать портфолио, бизнес-сайт или целевую страницу, Framer предоставит вам инструменты, необходимые для более продуманного проектирования и более быстрой публикации. Начните бесплатно и изучите возможности!
Dorik
dorik.com
Dorik — это платформа для создания веб-сайтов с искусственным интеллектом, которая позволяет каждому легко создать красивый веб-сайт за считанные минуты без какого-либо опыта проектирования или программирования. Dorik — это гибкая, простая в использовании и одна из самых доступных платформ для создания веб-сайтов.
Zoho PageSense
zoho.com
Платформа оптимизации конверсий и персонализации. Измеряйте ключевые показатели вашего веб-сайта, анализируйте поведение посетителей в Интернете и предоставляйте им персонализированный опыт работы с веб-сайтом для повышения конверсии.
Plerdy
plerdy.com
Инструменты Plerdy CRO, SEO и A/B-тестирования — комплексный пакет для повышения конверсии, улучшения пользовательского опыта и оптимизации работы вашего интернет-магазина. 🚀 Инструмент A/B-тестирования Представляем бесплатный инструмент A/B-тестирования от Plerdy, тщательно разработанный для электронной коммерции и онлайн-бизнеса с целью повышения качества обслуживания пользователей и повышения конверсии. Легко настраивайте, выполняйте и анализируйте A/B-тесты для принятия решений на основе данных. Наблюдайте за результатами в режиме реального времени и получайте полезную информацию для оптимизации вашего веб-сайта. 🌟 Варианты использования — https://www.youtube.com/watch?v=GOVE_CptbpM&list=PLc0hsqim_6rWTZ39SPcHPlHejFnXvMs0U&index=4 Раскройте весь потенциал своего веб-сайта с помощью Plerdy. От анализа источников трафика, отслеживания глубины прокрутки до выявления наиболее интерактивных элементов на вашем сайте и решения проблем с удобством использования — Plerdy — ваше универсальное решение. 🔥 Тепловые карты Расширьте возможности своей стратегии с помощью динамических тепловых карт Plerdy. Фиксируйте поведение пользователя в режиме реального времени, включая глубину прокрутки, наведение курсора, выбор текста и многое другое. Разбивайте данные по источникам трафика или устройствам и принимайте обоснованные решения для повышения удобства использования и вовлеченности. 💬 Всплывающие формы и NPS Используйте универсальные всплывающие формы Plerdy для сбора отзывов, информирования клиентов или сбора потенциальных клиентов. Благодаря более чем 25 параметрам настройки адаптируйте свои сообщения к конкретным сегментам аудитории и оптимизируйте взаимодействие. 🔍 SEO Checker Улучшите свой SEO без влияния на нагрузку на сайт. SEO Checker от Plerdy предоставляет ежедневный автоматический анализ, подробные отчеты и информацию на основе алгоритма индексации Google Mobile First для повышения видимости и производительности вашего сайта. 🎥 Повтор сеанса Погрузитесь глубже в шаблоны навигации пользователя с помощью повтора сеанса Plerdy. Сегментируйте записи по каналам трафика или устройствам, маркируйте видео и находите скрытую информацию для оптимизации пути пользователя. 📊 Коэффициент конверсии и события Никогда не пропустите ни одного события благодаря автоматическому отслеживанию Plerdy. Создавайте воронки конверсии, анализируйте точки ухода пользователей и оптимизируйте путь для повышения конверсий. 💼 Эффективность продаж (отслеживание электронной коммерции) Улучшите свою стратегию электронной коммерции с помощью аналитики эффективности продаж Plerdy. Анализируйте взаимодействие продуктов, выявляйте неработающие товары и адаптируйте свои предложения для максимизации продаж и прибыльности. 🛠 Настройка и интеграция Plerdy легко настраивается и легко интегрируется с существующей экосистемой, обеспечивая плавный и эффективный процесс оптимизации. Отправьтесь в путь плавной оптимизации и повышения производительности вместе с Plerdy. Ваш путь к повышению конверсии, пользовательскому опыту и SEO находится всего в одном клике. Исследуйте, экспериментируйте и совершенствуйтесь! ✨
Crazy Egg
crazyegg.com
Используйте Crazy Egg, чтобы узнать, что популярно, а что нет, а также узнать, что делают ваши посетители с помощью таких инструментов, как тепловые карты, записи, опросы, A/B-тестирование и многое другое.
Agile CRM
agilecrm.com
Agile CRM — это полностью интегрированная CRM с отслеживанием продаж, управлением контактами, автоматизацией маркетинга, веб-аналитикой, двусторонней электронной почтой, телефонией и службой поддержки с понятным современным интерфейсом. Благодаря Agile CRM предприятия малого и среднего бизнеса теперь могут: * Автоматизируйте процессы маркетинга, продаж и удержания клиентов с помощью простого и мощного редактора с возможностью перетаскивания. * Превращайте посетителей веб-сайта непосредственно в потенциальных клиентов в CRM. Автоматически воспитывайте, отслеживайте и оценивайте потенциальных клиентов на основе активности в Интернете или электронной почте. * Включите многоканальную связь с возможностью звонить, писать по электронной почте или писать в Твиттере контакту с одной и той же страницы. * Отслеживайте поведение клиентов и получайте оповещения в режиме реального времени об активности клиентов. * Управляйте заявками в службу поддержки со всей историей клиентов в одном месте. * Имейте подробную запись всех деталей клиента и истории общения на одной странице, отсортированной в хронологическом порядке. * Просматривайте данные о клиентах из различных других бизнес-приложений на одной странице с помощью обширных возможностей интеграции.
Optimizely
optimizely.com
Optimizely — американская компания, которая производит прогрессивное программное обеспечение для доставки и экспериментирования для других компаний. Технология платформы Optimizely предоставляет инструменты A/B-тестирования и многовариантного тестирования, персонализацию веб-сайтов и возможности переключения функций. Штаб-квартира компании находится в Сан-Франциско, Калифорния, с офисами в Амстердаме, Нидерландах, Кельне, Германии, Лондоне, Великобритании и Сиднее, Австралия. .
WebTrackFlow
webtrackflow.com
WebTrackFlow посвящен преобразованию информации о веб-сайтах. Наши инновационные аналитические инструменты, включая тепловые карты, отслеживание поведения и анализ событий, позволяют принимать решения на основе данных. Наша удобная панель управления интерпретирует действия пользователя, позволяя сделать осознанный выбор дизайна для исключительного цифрового путешествия. Узнайте повторы в реальном времени, разбивку кликов и многое другое, чтобы оптимизировать взаимодействие с пользователем и повысить вовлеченность. Мы считаем, что данные являются ключом к успеху, и с WebTrackFlow у вас есть надежный партнер для навигации в цифровом мире. Расширьте свое присутствие в Интернете с помощью действенной информации — присоединяйтесь к нам в путешествии по полному потенциалу вашего веб-сайта.
Prelay
prelay.com
Платформа командных продаж Prelay помогает компаниям упростить сложные сделки и максимально эффективно использовать наиболее ценные внутренние ресурсы, чтобы быстрее получать прибыль всей командой. Слишком многие отделы по доходам позволяют статическим файлам CRM и устаревшим инструментам подавлять их потенциал продаж. Без специального решения для управления сложными сделками внутренние заинтересованные стороны прибегают к разовым электронным письмам, чатам и документам без какого-либо централизованного отслеживания, надзора или обучения. Результат? Внутренние задержки, слепые зоны и проскальзывание сделок. Prelay преодолевает хаос сделок с помощью специально созданной платформы командных продаж. Выступая в качестве внутреннего уровня оркестрации, Prelay организует координацию сделок в одном месте, которое интегрируется с вашим ключевым программным обеспечением. У торговых представителей и их коллег меньше головной боли, а руководители отделов продаж, предпродаж и повторных продаж получают представление о возможностях команды и о том, что делает сделки успешными. Независимо от того, проводите ли вы оценку, направляете одобрения отдела продаж или обращаетесь к специалисту по продуктам, Prelay упрощает сложные процессы заключения сделок и максимизирует эффективность ваших самых ценных внутренних ресурсов, поэтому вы можете быстрее увеличивать доход всей командой.
Dragonfly AI
dragonflyai.co
Оптимизируйте производительность вашего контента с помощью искусственного интеллекта. Наши прогнозные тепловые карты мгновенно покажут вам, что в любом контенте привлекает внимание вашей аудитории в первую очередь, помогая вам принимать обоснованные решения, не замедляя вашу работу. • Получайте информацию в режиме реального времени, которая выявляет, что действительно привлекает внимание ваших клиентов. • Повышайте эффективность всего цикла проектирования с помощью прогнозной аналитики. • Улучшайте коэффициенты конверсии по всем каналам. • Повышайте рентабельность инвестиций за счет увеличения доли внимания по каналам. Крупнейшие бренды и агентства используют Dragonfly AI. для измерения и оптимизации производительности своего контента, включая Sony, GSK и BBDO. Чтобы узнать больше, посетите Dragonflyai.co.
Clueify
clueify.com
Clueify предоставляет вам важную информацию о производительности ваших концепций перед их запуском. Используя наш искусственный интеллект, вы можете с точностью 92% предсказать, куда будут смотреть пользователи и как они воспримут ваш дизайн. Это все равно, что иметь сотни тестовых пользователей на расстоянии одного клика, но без соответствующих затрат. Следуйте подходу к проектированию, основанному на данных, для достижения лучших результатов.
Grapedrop
grapedrop.com
Grapedrop — это мощный конструктор веб-сайтов и целевых страниц без кода, позволяющий создавать веб-проекты с высокой конверсией с помощью простого в использовании конструктора. Отлично подходит для привлечения потенциальных клиентов, продажи продуктов, портфолио, мероприятий и многого другого.
Fabl
fabl.co
Комплексная программная платформа Fabl, приобретенная Britelite Immersive в январе 2021 года, была разработана для увеличения вовлеченности аудитории при одновременном снижении затрат на производство и управление для издателей брендов. Комплексная программная платформа Fabl позволяет маркетологам самим создавать, управлять, развертывать и анализировать данные о взаимодействии и конверсиях в ходе масштабирования программ фирменного контента; никаких агентств, разработчиков или дизайнеров не требуется. Fabl увеличивает вовлеченность страниц контент-маркетинга в среднем в 6 раз по сравнению с большинством платформ CMS. Столь же простой в использовании, как и любой конструктор целевых страниц, и надежный, как любая CMS, Fabl — это платформа контент-маркетинга, управления и публикации для эффективного создания привлекательных страниц с контентом на основе данных в большом масштабе. Помимо типичной платформы контент-маркетинга, Fabl освобождает маркетологов от финансовых, временных и технологических ограничений, одновременно экспоненциально увеличивая вовлеченность страниц и коэффициенты конверсии.
SproutLoud
sproutloud.com
SproutLoud, ведущая платформа распределенного маркетинга, помогает командам, работающим с брендом на местном уровне, эффективно продвигать и продавать продукцию через торговых партнеров, локации и рядовых сотрудников. Платформа SproutLoud, основанная на искусственном интеллекте, сочетает в себе управление цифровыми активами, стимулирование каналов, средства совместного маркетинга и реализацию маркетинга «последней мили», что позволяет легко совместно развертывать локализованный, соответствующий требованиям контент с помощью традиционных тактик, цифровых технологий и социальных сетей. SproutLoud — единственная платформа, специально созданная для многоуровневых отраслей дистрибуции, позволяющая брендам влиять на действия сторон, наиболее близких к обслуживанию потребителя. Программное обеспечение SproutLoud повышает скорость выхода на рынок, соответствие бренду и нормативным требованиям в масштабе сотен или тысяч локальных пользователей. Благодаря SproutLoud клиенты получают возможность быстро реагировать на условия местного рынка, принимая решения на основе данных.
Zipy.ai
zipy.ai
Zipy — это надежная платформа цифрового взаимодействия, которая сочетает в себе воспроизведение сеансов, мониторинг ошибок внешнего интерфейса, аналитику продуктов и определение приоритетов в одно целое, обеспечивая при этом конфиденциальность и безопасность. Что вы можете сделать с Zipy? > Понимайте поведение пользователей, чтобы избежать оттока > Отслеживайте живых пользователей и ошибки в режиме реального времени, чтобы получить полезную информацию > Сократите время на устранение ошибок JS и API с помощью встроенных инструментов разработки > Сотрудничайте с членами вашей команды над проблемами обслуживания клиентов > Получайте видеоповтор пути клиента, сеть журналы, журналы консоли и трассировка стека — все в одном месте. Кто может использовать Zipy? Zipy наиболее полезен для продуктовых команд, бизнес-аналитиков, специалистов по работе с клиентами, службы поддержки клиентов и разработчиков, которым приходится решать проблемы клиентов. Чего вы добьетесь с помощью Zipy? > Снизьте TTR на 50 % и сэкономьте время отладки вашей команды поддержки и разработки. > Сократите отток клиентов за счет упреждающего решения их проблем. > Создайте лучший продукт и стратегию GTM на основе понимания поведения пользователей командами продуктов и аналитиков.
Heyflow
heyflow.com
Heyflow помогает вам конвертировать посетителей сайта в потенциальных клиентов, регистраций и продаж. Используя его конструктор с возможностью перетаскивания, вы можете создавать воронки регистрации, потоки привлечения потенциальных клиентов и интерактивные многошаговые формы для создания привлекательного веб-сайта. Анализируйте эффективность своих потоков путем естественной интеграции с маркетинговыми инструментами, необходимыми маркетологам для роста. ** Сборка: выбирайте из более чем 25 строительных блоков, чтобы в кратчайшие сроки создать универсальный процесс — просто перетащите! Определите маршруты и логику «если это, то то», чтобы действовать умнее, человечнее и просто лучше. Встройте свой поток на любой веб-сайт или просто используйте его как отдельную целевую страницу. Ваш поток оптимизирован для мобильных устройств, на 100% отзывчив и загружается невероятно быстро, даже если у ваших пользователей медленное подключение к Интернету. ** Дизайн: полностью настройте свой поток так, чтобы он идеально соответствовал вашему бренду и передал ваши ценности. Используйте возможности переменных стиля и безупречный интерфейс. Более 30 000 значков в трех согласованных весах, 53 категориях и 720 подкатегориях готовы помочь вам ускорить ваш рабочий процесс. ** Анализируйте: анализируйте поведение своих пользователей с помощью аналитической панели Heyflow. Измеряйте эффективность вашего потока, интегрировав Google Tag Manager, Google Analytics или Facebook Pixel. Автоматически передавайте параметры URL-адреса с целевой страницы в поток. ** Интеграция: получайте ответы по электронной почте, через GSheets, Pipedrive, Slack, Asana и через более чем 2000 других сервисов через Zapier.
Unstack
unstack.com
Цель Unstack — предоставить следующему поколению предпринимателей и маркетинговых команд единую систему для развития вашего бизнеса. Платформа Unstack предлагает самый быстрый хостинг веб-сайтов без кода для создания красивых маркетинговых веб-сайтов, сайтов членства и динамических целевых страниц. Благодаря библиотеке шаблонов и готовых к использованию элементов дизайна вы можете запустить любую страницу за считанные минуты — ресурсы для разработки не требуются. Unstack также предлагает интегрированное A/B-тестирование, инструменты SEO, управление формами и контактами, а также показатели всей воронки продаж. Кроме того, интеграция Unstack в один клик позволяет вам работать со всеми вашими маркетинговыми инструментами. Готовы начать строительство? Зайдите на unstack.com, чтобы бесплатно протестировать платформу.
AllClients
allclients.com
Система автоматизации управления клиентами и маркетинга №1 для очень малого бизнеса. Предназначен для очень малого бизнеса. Легко управляйте своими контактами, отправляйте электронные письма и ставьте свой маркетинг на автопилот.
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