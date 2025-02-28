Инструменты оптимизации коэффициента конверсии - Самые популярные приложения - Турция

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Инструменты оптимизации коэффициента конверсии (CRO) представляют собой категорию программного обеспечения, оснащенного возможностями тестирования и визуализации, направленными на улучшение пользовательского опыта и повышение коэффициентов конверсии для бизнеса. Работая в тандеме с программным обеспечением цифровой аналитики для мониторинга поведения посетителей, инструменты CRO собирают и анализируют данные о моделях использования веб-сайта. Анализируя идеи, они выявляют возможности для оптимизации удобства использования и повышения привлекательности. Различные типы инструментов CRO выполняют разные функции: от оценки текущих коэффициентов конверсии до экспериментирования с новыми возможностями веб-сайтов для оценки их влияния на коэффициенты конверсии.
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Wix
wix.com
Создайте и масштабируйте свой бизнес онлайн с уверенностью с помощью Wix. Благодаря молниеносной производительности веб-сайта, безопасности корпоративного уровня и надежной инфраструктуры, вы можете быть уверены, что ваш сайт всегда будет запущен и запущен. А с Wix вы получаете гораздо больше, чем застройщик веб -сайтов - от онлайн -планирования до платежей, глубокого брендинга и решений для электронной коммерции, вы можете взять свой сайт в любом направлении, в котором вы хотите. Когда дело доходит до управления бизнесом в Интернете, он никогда не был более интуитивно понятным, с ведущими инструментами SEO и маркетинга, передовой аналитикой и даже мобильным приложением, вы можете оставаться в курсе всего, из любого места. Присоединяйтесь к миллионам пользователей, которые использовали Wix, чтобы помочь им достичь своих онлайн -целей. Каковы основные особенности WIX? * Умный редактор перетаскивания, чтобы интуитивно создать свой сайт * 900+ стратегически разработанные шаблоны веб -сайтов * Усовершенствованные функции SEO для оптимизации для поисковых систем * Мощные решения электронной коммерции для управления вашим магазином и продажи онлайн * Программное обеспечение для онлайн -планирования, которое обеспечивает беспрепятственный опыт бронирования для ваших клиентов * Встроенные маркетинговые инструменты, чтобы помочь управлять и развивать свой бизнес в Интернете * Полные возможности для ведения блога, которые помогут вам вырастить лояльную аудиторию и монетизировать контент * Инструменты с полным стеком веб-разработчиков для пользовательских функций
ClickFunnels
clickfunnels.com
Clickfunnels — одна из самых популярных в мире онлайн-платформ для воронок продаж, где пользователи могут быстро и легко создавать красивые страницы продаж, которые превращают посетителей в потенциальных клиентов и платящих клиентов. Никакого опыта в области технологий, дизайна или программирования не требуется. Сотни готовых к использованию шаблонов всегда под рукой. Или настройте свои собственные воронки. Clickfunnels поставляется с обучением, учебными пособиями и удобной интеграцией сторонних приложений, электронной почты и платежей. Пользователи построили рабочие воронки всего за 10 минут!
Hubspot
hubspot.com
HubSpot предлагает полную платформу маркетинга, продаж, обслуживания клиентов и программного обеспечения CRM - плюс методология, ресурсы и поддержку - чтобы помочь предприятиям расти лучше. Начните с бесплатными инструментами и обновляйте по мере роста. Благодаря маркетинговому центру все ваши маркетинговые инструменты и данные находятся на одной в использовании, мощной платформе. Вы сохраните ценное время и получите весь контекст, необходимый для предоставления персонализированного опыта, который привлекает и преобразует нужных клиентов в масштабе. Кроме того, маркетологи могут хранить данные в центре всего, что они делают, потому что маркетинговый центр создан как часть платформы HubSpot CRM. При использовании полной платформы CRM маркетологи могут достичь беспрецедентного выравнивания с продажами, чтобы доказать рентабельность инвестиций и подтвердить инвестиции. Будь то стратегии, услуги или программное обеспечение - Hubspot позволяет вам масштабировать вашу компанию, а не сложность. У Hubspot есть все, что вам нужно, чтобы стать лучше.
Mailchimp
mailchimp.com
MailChimp-это маркетинговая платформа, созданная для малого бизнеса. С такими инструментами, как отчетность и аналитика, маркетинг CRM, кампании по электронной почте, информационные бюллетени и управление контентом, вы можете поставить своих клиентов в центр, чтобы вы могли продавать умнее и быстрее развивать свой бизнес. MailChimp Marketing & CRM Mobile App помогает вам продать умнее и быстрее развивать ваш бизнес с первого дня. Получите доступ к инструментам, которые вам нужны, куда бы вы ни стали, и встайте и работайте за считанные минуты - никакого опыта не требуется. С MailChimp вы никогда не упустите возможность сделать продажу, вернуть клиентов, найти новых подписчиков или поделиться миссией вашего бренда. Используйте MailChimp для: * Marketing CRM - Следите за своими контактами с маркетингом CRM от MailChimp. Найдите и добавьте новых клиентов с инструментами импорта контактов, такими как сканер визиток. Отслеживайте рост аудитории и просмотрите информацию о отдельных контактах на приборной панели. Сделайте все это в одном месте - звоните, текст и электронная почта прямо из приложения. Запишите заметки и добавьте теги после каждого взаимодействия, чтобы запомнить важные детали. * Отчеты и аналитика - получите более глубокий взгляд на ваши продажи и маркетинговые показатели. Отслеживайте результаты для всех ваших кампаний и получите действенные рекомендации о том, как улучшить. Посмотреть отчеты и аналитики для электронных кампаний, целевых страниц, рекламных объявлений в Facebook и Instagram, сообщений в социальных сетях и открыток. * Электронные письма и автоматизации - создать, редактировать и отправлять кампании по маркетингу по электронной почте, информационные бюллетени и автоматизации. Благодаря однокровальному обращению к неоткрытию и писателям ретаргетирования продуктов, вы сможете вновь переименовать клиентов и вскоре увеличить продажи. * Ads Facebook и Instagram - проект и публикация рекламы, установите бюджет и нацеливается на конкретную группу. Обратитесь к новым людям, задействуйте существующие контакты, настраивайте пользовательскую аудиторию или возвращайте посетителей сайта. * Рекомендации по маркетингу - Получите действенные рекомендации, чтобы помочь улучшить ваш маркетинг. Знайте, когда пришло время настроить заброшенную электронную почту CART или получить напоминание, чтобы установить логотип вашего бренда. * Управление брендом - Загрузите изображения с вашего устройства непосредственно в MailChimp и используйте их во всех ваших кампаниях.
EngageBay
engagebay.com
EngageBay — это доступное комплексное программное обеспечение CRM для маркетинга, продаж и поддержки №1 в мире, поддерживающее более 29 500 растущих компаний по всему миру. EngageBay помогает компаниям привлекать, вовлекать, развивать посетителей сайта, превращать их в счастливых клиентов и развивать свой бизнес в 5 и более раз. EngageBay предлагает множество функций, включая: - Простую и мощную CRM-систему «все в одном» - Простое в использовании программное обеспечение для автоматизации маркетинга - Маркетинг по электронной почте - Бесплатное программное обеспечение для живого чата - Мощное программное обеспечение службы поддержки - Последовательности электронной почты - Целевые страницы - Веб-формы для привлечения потенциальных клиентов в Интернете - Обзор клиентов на 360 градусов в отделах маркетинга, продаж и поддержки - Программное обеспечение для планирования встреч - Программное обеспечение для управления контактами - Бесплатное программное обеспечение CRM и многое другое.
Hotjar
hotjar.com
Hotjar — компания по поведенческому анализу, которая анализирует использование веб-сайтов, предоставляя обратную связь с помощью таких инструментов, как тепловые карты, записи сеансов и опросы. Он работает с инструментами веб-аналитики, такими как Google Analytics, чтобы дать представление о том, как люди перемещаются по веб-сайтам и как можно улучшить качество обслуживания клиентов. Основанная в 2014 году, Hotjar управляется полностью удаленно более чем 100 членами команды в 20 странах и используется на более чем 500 000 сайтах по всему миру.
Mixpanel
mixpanel.com
Mixpanel — компания, предоставляющая услуги бизнес-аналитики. Он отслеживает взаимодействие пользователей с веб- и мобильными приложениями и предоставляет инструменты для целевого общения с ними. Его набор инструментов содержит A/B-тесты внутри приложения и формы опроса пользователей. Собранные данные используются для создания пользовательских отчетов и измерения вовлеченности и удержания пользователей. Mixpanel работает с веб-приложениями, в частности SaaS, но также поддерживает мобильные приложения.
Smartlook
smartlook.com
Анализируйте поведение пользователей способами, которые раньше были недоступны. Smartlook — это недостающий элемент головоломки при анализе поведения пользователей. Получите реальную качественную информацию, которая поможет вам улучшить ваше мобильное приложение и веб-сайт.
GetResponse
getresponse.com
GetResponse - это комплексная платформа по маркетингу электронной почты, которая предоставляет малым предприятиям, солопренериям, тренерам и маркетологам мощные и доступные инструменты для развития своей аудитории, взаимодействия со своими подписчиками и превращения абонентов в платящих клиентов. Благодаря более чем 25-летней экспертизе наши клиенты выбирают GetResponse для нашего удобного решения, отмеченной наградами 24/7 поддержки клиентов и мощных инструментов, которые выходят за рамки почтового маркетинга-с автоматизацией, ростом списка и дополнительными инструментами связи, такими как вебинары и Live Чаты, чтобы помочь предприятиям построить свой личный бренд, продавать свои продукты и услуги и создать сообщество. Нужна более продвинутая платформа? GetResponse Max и Max² являются решениями для требования пользователей ищут передовые маркетинговые функции и надежную поддержку.
Constant Contact
constantcontact.com
Constant Contact, Inc. — компания онлайн-маркетинга со штаб-квартирой в Уолтеме, штат Массачусетс, с дополнительными офисами в Лавленде, штат Колорадо; и Нью-Йорк, Нью-Йорк. Constant Contact предоставляет инструменты электронного маркетинга, социальных сетей и событийного маркетинга, которые помогают малому бизнесу расширять свою клиентскую базу.
ActiveCampaign
activecampaign.com
ActiveCampaign for Marketing объединяет все инструменты и каналы, которые вы используете в своем бизнесе, для привлечения клиентов на каждом этапе их жизненного цикла. Используйте данные маркетинга по электронной почте, социальных сетей, цифровой рекламы и вашего веб-сайта, чтобы адаптировать персонализированные точки взаимодействия с вашими контактами, обеспечивая эффективность, привлекательность и запоминаемость вашего маркетинга без затрат вашего времени. Мы заставляем автоматизировать работу на вас, чтобы вы могли сосредоточиться на личных аспектах, которые отличают ваш бизнес, и быть уверенными, что вы не пропустили ни одного шага с любым из своих клиентов. Что вы можете сделать с помощью ActiveCampaign? - Автоматизируйте персонализированный опыт во всех точках взаимодействия с клиентами. - Отслеживайте предпочтения, поведение и множество пользовательских атрибутов покупателей на протяжении всего жизненного цикла клиента для более глубокой сегментации и более эффективного охвата. - Настраивайте отправку практически на основе любого параметра, чтобы ваши сообщения всегда были ориентированы на нужных пользователей. аудитория -Используйте данные за весь жизненный цикл клиента, чтобы выбрать лучший контент, время отправки и канал доставки для каждого клиента -Создавайте полностью персонализированные кампании с минимальными усилиями, а затем улучшайте свою стратегию рассылки в режиме реального времени на основе поведения клиентов -Реплицируйте личный опыт 1-1 для каждого клиента, независимо от того, насколько велик ваш бизнес
flowpoint.ai
flowpoint.ai
В эпоху цифровых технологий понимание поведения пользователей на веб-сайтах имеет решающее значение для улучшения пользовательского опыта и повышения коэффициентов конверсии. Именно здесь вступает в игру Flowpoint.ai, радикально меняя способы анализа трафика веб-сайтов компаниями. Благодаря аналитике на базе искусственного интеллекта Flowpoint.ai предлагает глубокое понимание того, почему пользователи уходят, и предоставляет полезную информацию, которая может значительно улучшить производительность веб-сайта. Flowpoint.ai, созданный для маркетологов, UX/UI-дизайнеров и веб-разработчиков, упрощает сложную задачу анализа данных, делая ее доступной и полезной для всех уровней владения цифровыми технологиями.
Dragonfly AI
dragonflyai.co
Оптимизируйте производительность вашего контента с помощью искусственного интеллекта. Наши прогнозные тепловые карты мгновенно покажут вам, что в любом контенте привлекает внимание вашей аудитории в первую очередь, помогая вам принимать обоснованные решения, не замедляя вашу работу. • Получайте информацию в режиме реального времени, которая выявляет, что действительно привлекает внимание ваших клиентов. • Повышайте эффективность всего цикла проектирования с помощью прогнозной аналитики. • Улучшайте коэффициенты конверсии по всем каналам. • Повышайте рентабельность инвестиций за счет увеличения доли внимания по каналам. Крупнейшие бренды и агентства используют Dragonfly AI. для измерения и оптимизации производительности своего контента, включая Sony, GSK и BBDO. Чтобы узнать больше, посетите Dragonflyai.co.
SendPulse
sendpulse.com
SendPulse — платформа автоматизации многоканального маркетинга для многогранного продвижения бизнеса и удержания клиентов. SendPulse позволяет отправлять рассылки по электронной почте и SMS, работать с клиентами с помощью чат-ботов для Telegram, Facebook Messenger, WhatsApp и Instagram, а также создавать целевые страницы всего за 15 минут. SendPulse также предлагает платформу для создания онлайн-курсов. Вы можете легко отслеживать всю свою маркетинговую деятельность и информацию о клиентах с помощью бесплатной CRM SendPulse.
Lucky Orange
luckyorange.com
Lucky Orange может помочь вам понять, почему ваш сайт получает трафик, который не конвертируется в продажи или потенциальных клиентов. Нашим инструментам оптимизации коэффициента конверсии доверяют более 450 000 веб-сайтов по всему миру, поскольку они позволяют получить представление о том, что люди делают на их веб-сайтах. Увеличьте свои продажи и узнайте больше о посетителях вашего веб-сайта. Наши записи сеансов и динамические тепловые карты позволяют вам увидеть, где люди нажимали, прокручивали и нажимали на вашем веб-сайте, чтобы увидеть, что мешает им совершить покупку. Подробно изучите путь посетителя одного человека с помощью оптимизируемых сегментов, чтобы просмотреть повторы сеансов разочарованных или сбитых с толку посетителей. Посмотрите на более широкую картину, взглянув на совокупное представление о том, чем люди занимаются больше или меньше всего с помощью динамических тепловых карт. Используйте тепловую карту прокрутки, чтобы увидеть, прокручивают ли люди страницу достаточно далеко вниз, чтобы увидеть ваши призывы к действию, или они уходят, прежде чем вы сможете их преобразовать. Уменьшите количество брошенных корзин Мощное сочетание живого чата и просмотра ваших посетителей в реальном времени может предотвратить брошенные корзины. Если вы видите, что кто-то испытывает трудности в режиме реального времени, вы можете использовать Live Chat, чтобы узнать, сможете ли вы помочь ему найти то, что ему нужно, или ответить на его вопросы. Инструмент Lucky Orange Announcements позволяет вам создать всплывающее окно, подчеркивающее возможность дополнительной продажи, предложить скидку или попросить оставить отзыв о продукте.
Optimizely
optimizely.com
Optimizely — американская компания, которая производит прогрессивное программное обеспечение для доставки и экспериментирования для других компаний. Технология платформы Optimizely предоставляет инструменты A/B-тестирования и многовариантного тестирования, персонализацию веб-сайтов и возможности переключения функций. Штаб-квартира компании находится в Сан-Франциско, Калифорния, с офисами в Амстердаме, Нидерландах, Кельне, Германии, Лондоне, Великобритании и Сиднее, Австралия. .
Webflow
webflow.com
Webflow — это платформа визуальной веб-разработки, которая позволяет людям проектировать, создавать и запускать полностью индивидуальные веб-сайты без написания кода. Объединив инструменты дизайна, анимации, управления контентом, маркетинга и электронной коммерции в единую платформу, Webflow дает возможность как непрограммистам, так и программистам создавать и продвигать веб-сайты всех видов более быстрым, экономичным и более совместным способом. Webflow обеспечивает работу веб-сайтов таких инновационных компаний, как Allianz, Zendesk, Lattice, Getaround, Upwork и Dell. Компания Webflow, основанная в 2013 году и базирующаяся в Сан-Франциско, поддерживается Accel, CapitalG, Silversmith Capital Partners, Y-Combinator и Draper Associates.
Brevo
brevo.com
В сегодняшней конкурентной бизнес-среде предоставление исключительного обслуживания клиентов имеет первостепенное значение для создания процветающего бренда. С помощью Conversations by Brevo вы сможете поднять свою поддержку клиентов на новый уровень, одновременно увеличивая продажи и развивая прочные отношения с клиентами. Наша мощная универсальная платформа позволит вашей команде обеспечить первоклассную поддержку и оптимизировать операции по обслуживанию клиентов. Реальный разговор в режиме реального времени Разговоры объединяют электронную почту, чат и каналы социальных сетей, таких как Facebook, WhatsApp и Instagram. Больше не нужно перетасовывать табуляции или копировать вставки. Централизуйте все взаимодействия с клиентами в одном удобном канале. Превратите посетителей в клиентов и откройте для себя рост доходов Привлекайте потенциальных клиентов с помощью нашего виджета живого чата и чат-ботов, гарантируя, что они совершат конверсию еще до того, как покинут ваш сайт. Удерживайте и развивайте существующих клиентов, чтобы максимизировать доход в современной конкурентной среде. Эффективность на кончиках ваших пальцев Экономьте время, используя готовые ответы с актуальными переменными. Создайте комплексный справочный центр для ответа на часто задаваемые вопросы и сократите количество повторяющихся запросов. Используйте инструменты самообслуживания и автоматизации для более содержательного общения. Используйте мобильное приложение Brevo Conversations для Android или iOS, где бы вы ни находились. Бесшовная интеграция и консолидация данных Conversations by Brevo легко интегрируется с продуктами Brevo и другими продуктами, предоставляя вам единый центр управления клиентами. Легко управляйте своими маркетинговыми воронками и многим другим благодаря глубокой интеграции с WordPress, Shopify, WooCommerce и другими. Оптимизируйте доставку, возвраты, отзывы, программы лояльности и другие важные бизнес-функции. Получите комплексное представление о каждом клиенте, собрав и объединив все необходимые данные в одном месте. Присоединяйтесь к более чем 500 000 компаний, которые выбрали Brevo, и испытайте мощь и простоту Conversations by Brevo. Независимо от того, являетесь ли вы малым бизнесом или предприятием, мы разработали планы, отвечающие вашим потребностям.
Salesforce
salesforce.com
Salesforce.com, inc. является американской облачной компанией по программному обеспечению со штаб-квартирой в Сан-Франциско, штат Калифорния. Он предоставляет (CRM) службу управления взаимоотношениями с клиентами, а также продает дополнительный набор корпоративных приложений, ориентированных на обслуживание клиентов, автоматизацию маркетинга, аналитику и разработку приложений. В 2020 году журнал Fortune занимал Salesforce под номером в своем «Списке 100 лучших компаний для работы», на основе опроса удовлетворенности сотрудников.
Amplitude
amplitude.com
Amplitude — это платформа продуктовой аналитики, которая помогает компаниям отслеживать посетителей с помощью совместной аналитики. Платформа использует отчеты о поведении, чтобы понять взаимодействие пользователей с продуктами, и предоставляет информацию для ускорения работы в режиме реального времени.
FullStory
fullstory.com
Fullstory — это платформа поведенческих данных, которая раскрывает настроения, скрытые между кликами, и раскрывает нерассказанную историю поведения потребителей. Fullstory позволяет командам по продуктам, инженерам и данным связывать сигналы настроений с другими источниками данных, чтобы намеренно разработать следующее лучшее действие: от улучшения обнаружения мошенничества и прогнозирования до создания персонализации, которая действительно находит отклик. Предоставляя более глубокую и полезную информацию, выходящую за рамки традиционной веб-аналитики и аналитики продуктов, которая может только выявить то, что происходит, но не понять, почему, Fullstory является единственной платформой поведенческих данных, которая предоставляет контекст, необходимый для создания мгновенного опыта, который увеличивает доход. Благодаря автоматически собранным, индексированным и семантически структурированным собственным данным, которые передаются в вашу экосистему данных или через нашу продуктовую аналитику с воспроизведением сеанса, поведенческие данные Fullstory готовы к использованию ИИ. Предприятия больше не тратят бесчисленные часы и ресурсы на анализ происхождения данных, обновление неполных или неверных данных, определение наборов данных между командами и переформатирование данных для интеграции в существующие технологические стеки. Команды тратят меньше времени на анализ и больше времени на увеличение доходов благодаря мгновенному персонализированному опыту и точным прогнозам, основанным на действиях и данных в реальном времени.
MoEngage
moengage.com
MoEngage — это платформа для межканального взаимодействия с клиентами, созданная для маркетологов и владельцев продуктов, которые ценят гибкость, а не громоздкую сложность. Мы помогаем потребительским брендам быстро адаптироваться к меняющимся ожиданиям клиентов посредством анализа в режиме реального времени и персонализированных межканальных коммуникаций. MoEngage доверяют более 1200 мировых потребительских брендов, включая Soundcloud, Citi, McAfee, 7-Eleven, Samsung, Flipkart, Domino’s, Nestle, Deutsche Telekom и Airtel. Имея офисы в десяти странах, MoEngage поддерживается Goldman Sachs Asset Management, B Capital, Steadview Capital, Multiples Private Equity, Eight Roads, F-Prime Capital, Matrix Partners, Ventureast и Helion Ventures. Описание продукта: * Межканальный маркетинг Сегментируйте своих клиентов и взаимодействуйте с ними в режиме реального времени через предпочитаемый ими канал в удобное для них время на основе их действий, поведения, атрибутов и предпочтений. MoEngage позволяет вам привлекать клиентов через одиннадцать каналов: ваш веб-сайт, электронную почту, мобильное приложение, SMS, WhatsApp и социальные сети. * Информация о клиентах Перенесите данные о своих клиентах в MoEngage и используйте Sherpa, нашу систему искусственного интеллекта, чтобы получить представление о поведении и предпочтениях клиентов. Легко сегментируйте и привлекайте клиентов с помощью единой панели управления. Всего несколько кликов, и все готово! * Персонализация веб-сайтов и приложений. Порадуйте посетителей вашего веб-сайта и приложения персонализированным контентом, предложениями и рекомендациями, основанными на их предпочтениях, симпатиях, этапах пути и образе жизни. * Оповещения о транзакциях в реальном времени MoEngage Inform предоставляет унифицированную инфраструктуру для управления критическими оповещениями по каналам и поставщикам с помощью единого API.
UserWise
userwise.io
UserWise — это самый продвинутый движок LiveOps, доступный для игр, позволяющий студиям удерживать своих игроков на всю жизнь. UserWise дает вам всю мощь благодаря расширенным инструментам сегментации, интуитивно понятному календарю живых операций, визуальному конструктору кампаний и настраиваемым платформам.
Retainly
retainly.app
Retainly создан для того, чтобы все больше ваших клиентов возвращались в ваш бизнес снова и снова. Его легко освоить и с ним легко работать, а это значит, что вы можете без проблем проводить эффективные кампании. С помощью Retainly вы сможете поддерживать интерес своих клиентов и строить более прочные и долгосрочные отношения.
Solitics
solitics.com
Solitics — это инновационная платформа взаимодействия с клиентами, специализирующаяся на активации посетителей, взаимодействии с клиентами и современном пакете аналитики. Платформа позволяет брендам B2C автоматизировать, персонализировать и полностью управлять жизненным циклом своих клиентов, реализуя самые амбициозные идеи и стимулируя рост. Благодаря стремлению к быстрому внедрению (через 45 дней!) и постоянным инновациям партнеры и клиенты Solitics становятся свидетелями выдающихся результатов по конверсии, удержанию и LTV. Сотни мировых брендов в различных отраслях привлекают своих клиентов инновационным и личным способом в режиме реального времени, используя Solitics.
eMarketeer
emarketeer.com
eMarketeer — это ваша универсальная платформа для автоматизации маркетинга! Простой в использовании, но невероятно мощный. На нашей платформе вы найдете инструменты для автоматизации маркетинга. Электронный маркетинг. Управление событиями. Опросы и оценки. Целевые страницы. Мобильные приложения. Мобильный маркетинг.
dotdigital
dotdigital.com
Dotdigital — это универсальная платформа для обслуживания клиентов и обработки данных (CXDP), которая позволяет маркетинговым командам превосходить ожидания клиентов с помощью высоко персонализированных межканальных путешествий. С помощью Dotdigital маркетологи могут легко унифицировать, обогащать и сегментировать данные о клиентах. Разрушая разрозненность данных, Dotdigital оптимизирует процесс принятия решений и открывает путь к маркетинговому творчеству, которое обеспечивает масштабное привлечение клиентов. Благодаря мощным возможностям искусственного интеллекта Dotdigital упрощает автоматизацию глубоко персонализированного взаимодействия в Интернете, электронной почте, SMS, WhatsApp, чате, push-уведомлениях, социальных сетях, рекламе и т. д. Dotdigital, которому доверяют более 4000 брендов в электронной коммерции, розничной торговле, некоммерческих организациях, образовании, финансовых услугах и других секторах, помогает маркетологам по всему миру. Компания Dotdigital со штаб-квартирой в Лондоне, основанная в 1999 году, специализируется на создании надежных, связанных и ориентированных на будущее решений, которые расширяют возможности бизнеса, ориентированного на клиентов. Узнайте больше на dotdigital.com.
Silktide
silktide.com
Silktide предоставляет вам все необходимое для улучшения вашего веб-сайта: автоматическое тестирование доступности, оптимизацию контента и цифровой маркетинг на одной платформе. Silktide используется тысячами клиентов для анализа десятков миллионов веб-сайтов каждый год. Мы охватываем практически все аспекты вашего присутствия в Интернете, включая контент, доступность, маркетинг, мобильные устройства, скорость и соответствие законодательству. Посетите наш веб-сайт, чтобы увидеть живую демонстрацию платформы.
Contentsquare
contentsquare.com
Contentsquare выходит за рамки традиционной аналитики и обеспечивает беспрецедентное понимание качества обслуживания клиентов, которое преобразует ваш бизнес. Благодаря интуитивно понятной технологии, которая раскрывает поведение, намерения и отношение любого пользователя, мы даем возможность компаниям быстро предоставлять больше человеческого опыта, обеспечивая при этом конфиденциальность и доступность. Это приводит к более быстрому росту, большей гибкости и более счастливым клиентам. Мы создаем новый цифровой опыт, ставший более человечным.
Keap
keap.com
Keap — это универсальная платформа CRM и автоматизации продаж и маркетинга, предназначенная для развития вашего бизнеса. С Keap вы легко сможете собирать, систематизировать, отслеживать и развивать всех своих потенциальных клиентов, чтобы увеличить продажи и доходы. Чтобы обеспечить ваш успех, Keap также предлагает экспертное обучение, углубленное обучение, отличную поддержку и преданное своему делу сообщество предпринимателей.
Miro
miro.com
Миро - это визуальное рабочее пространство для инноваций, которое позволяет распределенным командам любого размера мечтать, разрабатывать и создавать будущее вместе. С магией интеллектуального холста Миро, визуализация концепций, идей и решений, как команда, может случиться где угодно-нигде не требуется маркеры эразы. Синхронизируйте, поток и почувствуйте соединение работы рядом со своей командой - даже в удаленных, распределенных или гибридных рабочих средах. Клиенты Миро любят использовать Миро для: * Запуск онлайн -встреч и семинаров команды * Brainstrom Новые идеи и проекты на безграничной доске * Редактировать, аннотировать и отмечать документы и PDF * Возьмите цифровые заметки с помощью карандаша Apple (и уменьшите использование бумаги!) * Легко собирать ресурсы, фотографии, документы, ссылки и ссылки * Планируйте и управляйте гибкими рабочими процессами и ритуалами схватки * Создание пользовательских поездок, карты процессов и разработки персонажей * Учить и облегчить интерактивные классы в совместном пространстве * Создать доску идей и вдохновения видений Миро позволяет создавать в любое время и в любом месте. Благодаря более 200 готовым шаблонам, интерфейсу перетаскивания и не ограничиваясь для сотрудников, работа на доске MIRO-быстрая и веселая.
Zoho CRM
zoho.com
Запустите весь свой бизнес с помощью комплекса Zoho's of Insline для производительности и SaaS -приложений. Более 50 миллионов пользователей доверяют нам по всему миру. Попробуйте наш вечно бесплатный план!
Framer
framer.com
Прототипирование стало проще: код не требуется, он доступен в браузере и бесплатен для всех. Высокая точность в два раза быстрее. Framer — это мощный веб-конструктор, предназначенный для простого создания потрясающих, адаптивных веб-сайтов. Он предлагает интуитивно понятный интерфейс, который позволяет пользователям создавать и публиковать современные сайты любого масштаба, что делает его подходящим как для начинающих, так и для опытных разработчиков. Framer также поддерживает рынок плагинов и шаблонов, расширяя его функциональность и позволяя пользователям легко создавать уникальные веб-сайты. Если вы хотите создать портфолио, бизнес-сайт или целевую страницу, Framer предоставит вам инструменты, необходимые для более продуманного проектирования и более быстрой публикации. Начните бесплатно и изучите возможности!
Builder.io
builder.io
Builder предоставляет разработчикам и маркетологам инструменты с поддержкой искусственного интеллекта, позволяющие быстро превращать проекты в оптимизированные веб- и мобильные приложения. Он предоставляет инструмент для преобразования дизайна в код на базе искусственного интеллекта (Visual Copilot), который автоматически превращает проекты Figma в чистый код, а также систему управления визуальным контентом (Visual CMS), которая позволяет маркетологам быстро создавать, повторять и оптимизировать взаимодействие в Интернете и на мобильных устройствах без необходимости зависит от техники.
Elicit
elicit.org
Ассистент по исследованиям ИИ. Elicit — научный сотрудник, работающий на GPT-3. Elicit помогает вам классифицировать наборы данных, проводить мозговой штурм исследовательских вопросов и осуществлять поиск по публикациям.
Leadpages
leadpages.com
Leadpages® — это конструктор веб-сайтов и целевых страниц без кода, предназначенный для того, чтобы помочь малым предприятиям быстро и легко выйти в Интернет. Оснащенная полным набором инструментов для конвертации, платформа упрощает процесс привлечения потенциальных клиентов, позволяя вам масштабировать и развивать свой онлайн-бизнес. Независимо от того, являетесь ли вы технически подкованным маркетологом или новичком в веб-дизайне, Leadpages поможет вам создать присутствие в Интернете, которое понравится вам и вашей аудитории. Компания Leadpages, пользующаяся доверием с 2013 года, опирается на команду лидеров конверсионного маркетинга, а также на самую дружелюбную команду технической поддержки на планете. Почему стоит выбрать Leadpages для построения своего онлайн-бизнеса? Потому что вам нужен веб-сайт, который будет работать на ваш бизнес и работать так же усердно, как и вы. С Leadpages каждая публикуемая вами страница тщательно оптимизируется для сбора потенциальных клиентов и закрытия продаж. Никаких сложностей и технических навыков не требуется. Просто выберите шаблон профессионального дизайна, используйте Drag & Drop Builder, чтобы сделать его своим, нажмите «Опубликовать», а затем поделитесь им со всем миром.
Keyspider
keyspider.io
Keyspider предоставляет точные результаты поиска с помощью облачной поисковой системы предприятия. С помощью Keyspider вы можете создать свой собственный индивидуальный поиск по веб-сайту без дополнительного времени и затрат. Keyspider понимает требования клиентов и предоставляет правильные результаты по их поисковым запросам. Решение для веб-сайтов, позволяющее улучшить качество поиска и повысить конверсию. Компания намерена переопределить то, как клиенты перемещаются по веб-сайтам клиентов, с помощью поиска как услуги, который не оставляет камня на камне. Повышайте релевантность в разных средах с помощью индивидуального поиска.
Plasmic
plasmic.app
Plasmic — это платформа визуальной разработки, которая позволяет всей вашей команде быстро создавать веб-приложения промышленного уровня, от внутренних инструментов до продуктов и веб-сайтов, ориентированных на клиентов. Plasmic выходит за рамки отсутствия кода, интегрируясь с вашей кодовой базой, открывая безграничные возможности.
Duda
duda.co
Duda — это ведущая платформа для разработки веб-сайтов, которая позволяет агентствам цифрового маркетинга и SaaS-компаниям создавать и управлять цифровым присутствием своих клиентов. Отмеченная наградами платформа Duda с низким кодом и без кода позволяет агентствам и SaaS-компаниям достичь более высокой производительности и беспрецедентного роста благодаря широкому спектру возможностей, охватывающих электронную коммерцию, управление клиентами, SEO, автоматизацию и маркировку «white label».
Dorik
dorik.com
Dorik — это платформа для создания веб-сайтов с искусственным интеллектом, которая позволяет каждому легко создать красивый веб-сайт за считанные минуты без какого-либо опыта проектирования или программирования. Dorik — это гибкая, простая в использовании и одна из самых доступных платформ для создания веб-сайтов.
ConvertFlow
convertflow.com
ConvertFlow — это универсальный конструктор воронок для электронной коммерции. Создавайте, тестируйте и персонализируйте всплывающие окна, формы, тесты, рекомендации по продуктам, целевые страницы и многое другое — без необходимости кодирования или разработчиков. ДО CONVERTFLOW: Ваша воронка конверсии представляет собой хаотичный беспорядок из приложений, плагинов, скриптов и приложений. Это не персонализировано. Отчетность сбивает с толку. Внесение изменений занимает недели ожидания разработчиков. Рост доходов означает оплату большего трафика. ПОСЛЕ КОНВЕРСИИ: Все конверсионные кампании вашего магазина организованы на одной панели. Отчетность ясна. Проводить эксперименты с воронками легко. Внесение изменений с помощью конструктора воронок занимает несколько минут. Вы увеличиваете рентабельность инвестиций в рекламу и максимизируете доход с каждого посетителя сайта. Запустите последовательности роста списка: • Ускорьте рост списка электронной почты и SMS, ориентируя персонализированные предложения на новых и вернувшихся покупателей. • Выбирайте из более чем 100 шаблонов подписки на списки. • Запускайте всплывающие окна, липкие панели, встраивания и целевые страницы. • Персонализация по интересам продукта, корзине покупок. и многое другое • Синхронизируется с Klaviyo, Attentive, MailChimp и т. д. Запускает воронки викторин по продуктам: • Викторины по продуктам раскрывают предпочтения покупателей, сегментируют покупателей по праву. аудитории и давать персонализированные рекомендации по продуктам. • Шаблоны викторин для широкого спектра отраслей. • Отображение в виде всплывающих окон, страниц и встраиваемых форматов. • Условные рекомендации по продуктам с использованием ответов и оценок. Повышайте AOV с помощью дополнительных продаж в один клик и перекрестных продаж в корзине. • Триггеры на основе продукта, только что добавленного в корзину. • Отображение перекрестных продаж как всплывающие окна, на страницах и с встраиванием • Покупатели могут добавлять все товары в корзину одним щелчком мыши • Нацеливать перекрестные продажи на возвращающиеся сегменты подписчиков. Запускайте воронки отказа от корзины: • Предотвращает оставление корзины до того, как это произойдет, делая предложения вышедшим покупателям • Триггеры на рабочем столе, когда мышь перемещается для выхода, или на мобильном устройстве, когда нажата кнопка «Назад». • Запускает последовательности электронных писем и SMS перед брошенной корзиной. Создайте последовательности целевой страницы: • Создайте и Целевые страницы A/B-тестирования, соответствующие вашим рекламным кампаниям, не дожидаясь разработчиков. • Выбирайте из десятков шаблонов целевых страниц. • Создавайте многоэтапные персонализированные воронки продаж. • Размещайте страницы на собственном домене, синхронизируйте их со страницами Shopify или встраивайте где угодно.
Knak Templates
knak.com
Бесплатные шаблоны электронной почты. Как маркетологи, мы слишком хорошо знаем, с какими проблемами дизайна и программирования вы сталкиваетесь при создании электронных писем. Вот почему мы решили бесплатно раздать все наши библиотеки шаблонов электронной почты Marketo и Eloqua. Получите доступ к более чем 50 бесплатным шаблонам для электронных информационных бюллетеней, маркетинговых кампаний по электронной почте, рекламных писем и многого другого. Просто укажите свой адрес электронной почты, чтобы получить более 50 бесплатных шаблонов электронной почты и целевых страниц без необходимости кодирования.
LightFunnels
lightfunnels.com
Lightfunnels — это облачный веб-сайт для создания воронок, который помогает конвертировать клики в потенциальных клиентов и продажи. В Lightfunnels вы можете продавать цифровые и физические продукты, настраивать дополнительные и дополнительные продажи, проводить раздельное тестирование различных целевых страниц, создавать список адресов электронной почты, подписываться на вебинары и онлайн-курсы. Lightfunnels имеет простой в использовании конструктор страниц и множество функций, которые помогут превратить посетителей в клиентов.
WebinarJam
home.webinarjam.com
Увеличьте свои продажи и посещаемость с помощью единственной системы вебинаров, которая обеспечивает полную прямую трансляцию от регистрации до повтора. WebinarJam имеет больше функций, не требует загрузки и является самым значительным улучшением Live Casting, Event Streaming и Webinar Broadcasting, когда-либо выпущенных для публики. Нам доверяют более 50 000 клиентов.
Kickpages
kickpages.com
С помощью Kickpages вы можете создавать целевые страницы, воронки продаж, сайты членства, полноценные веб-сайты и многое другое! Kickpages, основанная в 2017 году, является частью компании First Ignition Media, базирующейся в Донеголе, Ирландия. Благодаря глобальной распределенной команде дизайнеров и разработчиков Kickpages представляет собой инновационную платформу, находящуюся на переднем крае рынка конструкторов страниц.
CleverTap
clevertap.com
CleverTap — это SaaS-компания по управлению жизненным циклом клиентов и мобильному маркетингу со штаб-квартирой в Маунтин-Вью, Калифорния. Основанная в мае 2013 года, она предоставляет продукты для аналитики мобильных приложений и взаимодействия с пользователями более чем 8000, включая Sony, Vodafone, Carousell, DC Comics, Go-Jek, BookMyShow и DealsPlus. Компанию поддерживают Sequoia Capital, Tiger Global Management, Accel Partners и Recruit Holdings.
Localo
localo.com
Увеличьте бизнес вашего клиента с помощью идеального инструмента локального SEO — Localo Расширьте спектр услуг вашего агентства с помощью самого надежного инструмента локальной SEO, чтобы резко повысить узнаваемость вашего клиента на местном уровне - Localo. Этот мощный инструмент на основе искусственного интеллекта призван дать местному бизнесу конкурентное преимущество, привлечь больше местных клиентов и повысить рентабельность инвестиций за счет оптимизированных местных стратегий SEO. * Подходит для всех маркетинговых агентств и внештатных консультантов по SEO, которые ищут более быстрый и эффективный способ управления локальной поисковой оптимизацией своих клиентов. Ключевые особенности и преимущества: * Умные задачи: будьте впереди конкурентов с помощью персонализированных еженедельных задач и расширенной информации. Улучшите видимость вашего клиента в локальном поиске и привлеките новых клиентов. * Проверка и мониторинг позиций: точно отслеживайте локальные рейтинги ваших клиентов в Google и принимайте решения на основе данных, чтобы повысить их видимость. * Localo AI: наш интеллектуальный AI помогает вам автоматизировать и оптимизировать публикации Google, просматривать ответы и информацию бизнес-профиля. * Менеджер отзывов: замечательный инструмент для управления и улучшения отзывов ваших клиентов в Google. Улучшите отношения с клиентами и повысьте доверие к ним в Интернете. * Защита фунтов стерлингов: защитите бизнес вашего клиента от необоснованных изменений, которые могут повлиять на его рейтинг в местных поисковых системах. * Сообщения на фунтах стерлингов. Поддерживайте интерес клиентов с помощью своевременных и информативных публикаций в Google. * Статистика роста: принимайте обоснованные решения с помощью комплексной статистики роста. Лучше понять видимость локального поиска и сформулировать эффективные стратегии. * Начните работу с Localo сегодня и получите 30-дневную гарантию возврата денег без каких-либо долгосрочных обязательств. Ваши клиенты доверяют вам свое цифровое присутствие; не просто оправдывайте их ожидания – превосходите их. Оснастите свое агентство Localo — лучшим инструментом локального SEO и одержите верх в постоянно развивающемся цифровом мире. Воспользуйтесь нашим ограниченным по времени предложением СЕЙЧАС и позвольте нам привести бизнес ваших клиентов к доминированию на местном уровне!
Prelay
prelay.com
Платформа командных продаж Prelay помогает компаниям упростить сложные сделки и максимально эффективно использовать наиболее ценные внутренние ресурсы, чтобы быстрее получать прибыль всей командой. Слишком многие отделы по доходам позволяют статическим файлам CRM и устаревшим инструментам подавлять их потенциал продаж. Без специального решения для управления сложными сделками внутренние заинтересованные стороны прибегают к разовым электронным письмам, чатам и документам без какого-либо централизованного отслеживания, надзора или обучения. Результат? Внутренние задержки, слепые зоны и проскальзывание сделок. Prelay преодолевает хаос сделок с помощью специально созданной платформы командных продаж. Выступая в качестве внутреннего уровня оркестрации, Prelay организует координацию сделок в одном месте, которое интегрируется с вашим ключевым программным обеспечением. У торговых представителей и их коллег меньше головной боли, а руководители отделов продаж, предпродаж и повторных продаж получают представление о возможностях команды и о том, что делает сделки успешными. Независимо от того, проводите ли вы оценку, направляете одобрения отдела продаж или обращаетесь к специалисту по продуктам, Prelay упрощает сложные процессы заключения сделок и максимизирует эффективность ваших самых ценных внутренних ресурсов, поэтому вы можете быстрее увеличивать доход всей командой.
Monsido
monsido.com
Monsido — это ведущее решение для веб-управления, разработанное для того, чтобы организации могли предоставлять превосходный и инклюзивный пользовательский опыт в своем цифровом присутствии и поддерживать их работу, обеспечивая открытость, оптимизацию и соответствие требованиям. Платформа Monsido включает в себя комплексный набор инструментов для обеспечения доступности веб-сайтов, обеспечения качества веб-сайтов, соответствия бренду и контенту, управления согласием пользователей, архивирования социального и веб-контента и многого другого. Для получения дополнительной информации посетите monsido.com.
AdOptics
adoptics.com
AdOptics предоставляет услугу улучшения конверсии, которая работает на уровне рекламы. Основным компонентом сервиса является автоматическое A/B-тестирование Google Ads.
Pagemaker
pagemaker.io
Pagemaker.io — первый в мире редактор целевых страниц для электронной коммерции. Создавайте потрясающие целевые страницы за считанные минуты и изучите наш большой набор шаблонов, модулей, макетов и возможностей редактирования.
PostHog
posthog.com
PostHog — это универсальная платформа с открытым исходным кодом, которая помогает инженерам создавать более качественные продукты. Мы даем возможность командам разработчиков программного обеспечения фиксировать события, выполнять аналитику, записывать сеансы пользователей, проводить эксперименты и развертывать новые функции — и все это на одной платформе. - ДИЗАЙН ЛУЧШЕ: надежная аналитика продуктов. Многовариантные эксперименты A/B. Сегментация пользователей и более 50 интеграций. В PostHog есть все необходимое для создания более качественных продуктов. - СОЗДАВАЙТЕ ЛУЧШЕ: безопасно развертывайте новые функции с помощью флагов функций, устраняйте проблемы с записями сеансов и планируйте новые функции с помощью корреляционного анализа - и все это в PostHog. - РАЗВИВАЙТЕСЬ ЛУЧШЕ: ожидайте SDK, API, конвейеры событий, SQL-подобный синтаксис для глубокого анализа и платформу приложений с открытым исходным кодом. - ЛУЧШЕ МАСШТАБИРУЙТЕ: доступен хостинг в США или ЕС на базе ClickHouse. Все сертифицировано SOC2, готово к GDPR и соответствует требованиям HIPAA. PostHog масштабируется для команд любого размера, а цена зависит от использования. Это полностью открытый исходный код, поэтому вы можете проверять каждую строку кода, вносить предложения или даже создавать надстройки непосредственно поверх продукта, добавляя новые функции и интеграции.
AWeber
aweber.com
AWeber — лидер рынка программного обеспечения для электронного маркетинга для малого бизнеса. Основанная в 1998 году, компания AWeber уже более 20 лет успешно помогает более чем одному миллиону клиентов по всему миру надежно связываться со своими потенциальными клиентами с помощью простого и мощного программного обеспечения для электронного маркетинга. Наряду с отмеченной наградами круглосуточной поддержкой клиентов в США, AWeber предоставляет возможность быстро создавать адаптивные целевые страницы, загружать контакты и управлять ими, отправлять потрясающие электронные письма, отправлять мгновенные push-уведомления и анализировать результаты, не будучи техническим гением. . AWeber работает с более чем 1000 партнерскими программными решениями, что позволяет клиентам легко интегрироваться с приложениями и услугами, от которых они зависят в своей работе и развитии. Частная компания AWeber со штаб-квартирой в Чалфонте, штат Пенсильвания.
RevSetter
revsetter.com
RevSetter — это передовая платформа CS и доходов, созданная на основе уникальной модели данных и механизма анализа, позволяющая добиться успеха в работе с клиентами, управлении учетными записями и группах по управлению доходами по всему миру. RevSetter повышает эффективность ваших команд, работающих с доходами: начиная с упрощенного внедрения и быстрого окупаемости, он полностью настраивается для интеграторов, менеджеров и высшего руководства и способен обеспечивать действия и рабочие процессы на протяжении всего пути к получению дохода. . Мы создали нашу платформу для решения текущих проблем рынка, а также для удовлетворения растущих потребностей отделов продаж по всему миру. Пришло время расширить возможности вашего бизнеса с помощью комплексного набора решений, начиная от автоматизированных рабочих процессов, надежного управления данными, динамического взаимодействия с клиентами, аналитики использования продуктов и многого другого — и все это в одном инновационном решении.
Narrative BI
narrative.bi
Превратите свои данные в осмысленные повествования. Автоматически получайте ценную информацию из ваших маркетинговых и рекламных данных. Соедините все свои источники данных в одном месте. Нулевое кодирование.
Zoho PageSense
zoho.com
Платформа оптимизации конверсий и персонализации. Измеряйте ключевые показатели вашего веб-сайта, анализируйте поведение посетителей в Интернете и предоставляйте им персонализированный опыт работы с веб-сайтом для повышения конверсии.
Unbounce
unbounce.com
Независимо от того, являетесь ли вы профессионалом в области маркетинга или только начинаете, целевые страницы Unbounce превращают больше ваших посетителей в потенциальных клиентов, продажи и регистрации. Благодаря простым в использовании конструкторам для любого уровня навыков, а также функциям оптимизации на основе искусственного интеллекта, Unbounce помогает вам создавать и публиковать красивые, высокопроизводительные страницы всего за несколько минут.
Analytics Toolkit
analytics-toolkit.com
Analytics Toolkit — это программное обеспечение для веб-аналитики, предназначенное для автоматизации ежедневных задач Google Analytics по настройке, аудиту, обслуживанию и анализу для анализа и оптимизации маркетинговых онлайн-кампаний.
Userback
userback.io
Представляем Userback, ведущую платформу для исследования пользователей для небольших команд, стремящихся понять пользователей и создавать более качественные продукты. С помощью Userback вы можете собирать визуальную обратную связь, обогащенную метаданными, и получать глубокое понимание настроений и поведения ваших пользователей с помощью опросов в приложениях, таких как показатели NPS, CES и CSAT. Добавьте глубокий контекст к любому отзыву с помощью функций полного воспроизведения сеанса. Создавайте сегменты пользователей и отслеживайте каждого пользователя с момента его входа в систему. Опрашивайте только те когорты, которые важны для вас, и изучайте ваш пользовательский опыт на протяжении всего жизненного цикла, от пробного периода до оттока. Завершите все это фирменными порталами функций, общедоступными дорожными картами и централизованным хранилищем всех ваших отзывов, чтобы сократить накладные расходы на обратную связь на 70 % и увеличить время закрытия обратной связи в 10 раз. Нет кода? Нет проблем, начните немедленно с расширения для браузера без кода, которое идеально подходит для внутреннего контроля качества и отслеживания ошибок. Это платформа, созданная для того, чтобы сделать небольшие команды сильнее.
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