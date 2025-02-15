Инструменты оптимизации коэффициента конверсии - Самые популярные приложения - Синт-Мартен

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Инструменты оптимизации коэффициента конверсии (CRO) представляют собой категорию программного обеспечения, оснащенного возможностями тестирования и визуализации, направленными на улучшение пользовательского опыта и повышение коэффициентов конверсии для бизнеса. Работая в тандеме с программным обеспечением цифровой аналитики для мониторинга поведения посетителей, инструменты CRO собирают и анализируют данные о моделях использования веб-сайта. Анализируя идеи, они выявляют возможности для оптимизации удобства использования и повышения привлекательности. Различные типы инструментов CRO выполняют разные функции: от оценки текущих коэффициентов конверсии до экспериментирования с новыми возможностями веб-сайтов для оценки их влияния на коэффициенты конверсии.
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EQUP
equp.com
EQUP — это универсальное программное обеспечение, которое помогает владельцам бизнеса оптимизировать свои бизнес-процессы, такие как маркетинг, продажи, выставление счетов, коммуникация и т. д. Благодаря EQUP владельцам бизнеса не придется довольствоваться универсальными решениями; он предлагает отраслевые решения их бизнес-проблем, независимо от того, находятся ли они в сфере услуг, SAAS или электронной коммерции. EQUP — единственное программное обеспечение CRM+Marketing Automation, представленное на рынке, которое предлагает вам возможность управлять несколькими компаниями с помощью одной учетной записи и одной подписки. Нет необходимости приобретать новый план для управления другими вашими предприятиями. Функция объединения ресурсов EQUP позволяет вам объединять ваши электронные письма, пользователей, сделки, теги, задачи, встречи и т. д. между вашими компаниями, чтобы ни одна функция не оставалась неиспользованной. В EQUP все инструменты, необходимые для управления и развития вашего бизнеса, доступны в одном месте, что упрощает управление вашим бизнесом без необходимости изучать несколько программ и переключаться между ними для получения необходимой информации. У вас также будет доступ к специальному менеджеру по работе с клиентами, который не только поможет вам с адаптацией, но также будет готов помочь вам с вашими потребностями в программном обеспечении.
Morphic
getmorphic.com
Morphic — это SaaS-платформа без кода, которая автоматизирует услуги по дизайну и разработке веб-сайтов агентств, дизайн маркетинговых материалов, руководство по стилю бренда и рекомендации для конкретной компании. Наши пользователи экономят время и деньги, предоставляя возможность любому, кто придерживается видения бренда, создавать и управлять высококачественным индивидуальным веб-сайтом, интегрированным в ваш полный технологический стек. Пользователи могут вносить изменения, которые они хотят видеть, с результатами профессионального качества агентства и использовать Morphic в качестве источника истины для управления брендом. Morphic постоянно обновляет платформу для SEO, соответствия требованиям, тенденций дизайна и передового опыта, а также для поддержки большего количества функций и интеграций веб-сайта. Это также гарантирует, что все веб-сайты будут работать на самой надежной и производительной инфраструктуре. Морфические веб-сайты часто получают оценки Google Lighthouse Best Practice и SEO 100.
Tarvent
tarvent.com
Tarvent — это решение для автоматизации маркетинга и электронного маркетинга, созданное для быстрорастущих малых предприятий с ограниченным бюджетом. Наша цель — предоставить функции корпоративного уровня некоторых наших крупнейших конкурентов по цене, которую каждый может себе позволить. В большинстве случаев нет необходимости платить тысячи долларов за эти расширенные функции, но их работа на самом деле не так уж и дорога. Наши цены формируются аналогичным образом. Если вы новичок, используйте
Kickpages
kickpages.com
С помощью Kickpages вы можете создавать целевые страницы, воронки продаж, сайты членства, полноценные веб-сайты и многое другое! Kickpages, основанная в 2017 году, является частью компании First Ignition Media, базирующейся в Донеголе, Ирландия. Благодаря глобальной распределенной команде дизайнеров и разработчиков Kickpages представляет собой инновационную платформу, находящуюся на переднем крае рынка конструкторов страниц.
Airtory
airtory.com
Airtory-это креативная платформа управления, которая позволяет рекламодателям создавать высокопроизводительные и привлекательные рекламные объявления в медиа-дисплеях в течение нескольких минут. Привлечь свои перспективы, обеспечить лучшую и более высокую рентабельность инвестиций и улучшить взаимодействие с брендами с простыми для создания богатых рекламных объявлений Airtory! У нас есть более 500 шаблонов на рабочем столе, мобильном, нативном и интерактивном видео (хотя мы можем создать шаблоны на заказ только для использования, или мы нашли способ проглатывания рекламы, встроенных в веб -дизайнер Google, и запустить их в качестве атмосферных тегов, для эти очень индивидуальные одноразовые). Они могут быть легко реализованы в DSPS или на прямых издателях. С ростом популярности платформ CTV и OTT, Airtory также представила видеообъявления, которые поддерживают динамический контент, интерактивные функции и QR -коды. Эти объявления могут быть реализованы на всех платформах CTV и OTT, что позволяет рекламодателям взаимодействовать с этими пользователями. Вы можете проверить богатые медиа -рекламы Airtory на странице Showcase: https://formats.airtory.com/ Кроме и управлять прямыми рекламными кампаниями автономно. Богатый медиа -строитель Airtory также может быть интегрирован, что является всего лишь вишней на вершине! И последнее, но не менее важное, у Airtory есть дополнительные функции, которые могут поднять ваши богатые медиа -кампании на следующий уровень. Создайте гиперличностную рекламу с помощью DCO-Suite Airtory или используйте нашу целевую страницу, чтобы включить ее в качестве предложения в следующую кампанию. Короче говоря, мы более быстрее, дешевле, проще и более ловкий поставщик в пределах вертикали создания/монетизации AD.
Elite Funnels
elitefunnels.com
Elite Funnels — это универсальная платформа для создания воронок и веб-сайтов, используемая частными лицами и предприятиями. Благодаря тысячам интеграций, 12 различным платежным процессорам, API и веб-перехватчикам у вас также есть возможность: - Создавать потрясающие веб-сайты с помощью нашего конструктора веб-сайтов с помощью перетаскивания. Существуют сотни готовых шаблонов, оптимизированных для мобильных устройств и не требующих кодирования. - Создавайте эпические воронки продаж - Создайте свой собственный магазин электронной коммерции - Создавайте и продавайте курсы и членство - Управление CRM Любой, кто ищет более универсальную и экономически эффективную программную платформу - Elite Funnels для вас!
Force24
force24.co.uk
Развивайте и расширяйте свою аудиторию с помощью Force24, мощной платформы автоматизации маркетинга, которая позволяет вести содержательные разговоры 24 часа в сутки.
ConvertFlow
convertflow.com
ConvertFlow — это универсальный конструктор воронок для электронной коммерции. Создавайте, тестируйте и персонализируйте всплывающие окна, формы, тесты, рекомендации по продуктам, целевые страницы и многое другое — без необходимости кодирования или разработчиков. ДО CONVERTFLOW: Ваша воронка конверсии представляет собой хаотичный беспорядок из приложений, плагинов, скриптов и приложений. Это не персонализировано. Отчетность сбивает с толку. Внесение изменений занимает недели ожидания разработчиков. Рост доходов означает оплату большего трафика. ПОСЛЕ КОНВЕРСИИ: Все конверсионные кампании вашего магазина организованы на одной панели. Отчетность ясна. Проводить эксперименты с воронками легко. Внесение изменений с помощью конструктора воронок занимает несколько минут. Вы увеличиваете рентабельность инвестиций в рекламу и максимизируете доход с каждого посетителя сайта. Запустите последовательности роста списка: • Ускорьте рост списка электронной почты и SMS, ориентируя персонализированные предложения на новых и вернувшихся покупателей. • Выбирайте из более чем 100 шаблонов подписки на списки. • Запускайте всплывающие окна, липкие панели, встраивания и целевые страницы. • Персонализация по интересам продукта, корзине покупок. и многое другое • Синхронизируется с Klaviyo, Attentive, MailChimp и т. д. Запускает воронки викторин по продуктам: • Викторины по продуктам раскрывают предпочтения покупателей, сегментируют покупателей по праву. аудитории и давать персонализированные рекомендации по продуктам. • Шаблоны викторин для широкого спектра отраслей. • Отображение в виде всплывающих окон, страниц и встраиваемых форматов. • Условные рекомендации по продуктам с использованием ответов и оценок. Повышайте AOV с помощью дополнительных продаж в один клик и перекрестных продаж в корзине. • Триггеры на основе продукта, только что добавленного в корзину. • Отображение перекрестных продаж как всплывающие окна, на страницах и с встраиванием • Покупатели могут добавлять все товары в корзину одним щелчком мыши • Нацеливать перекрестные продажи на возвращающиеся сегменты подписчиков. Запускайте воронки отказа от корзины: • Предотвращает оставление корзины до того, как это произойдет, делая предложения вышедшим покупателям • Триггеры на рабочем столе, когда мышь перемещается для выхода, или на мобильном устройстве, когда нажата кнопка «Назад». • Запускает последовательности электронных писем и SMS перед брошенной корзиной. Создайте последовательности целевой страницы: • Создайте и Целевые страницы A/B-тестирования, соответствующие вашим рекламным кампаниям, не дожидаясь разработчиков. • Выбирайте из десятков шаблонов целевых страниц. • Создавайте многоэтапные персонализированные воронки продаж. • Размещайте страницы на собственном домене, синхронизируйте их со страницами Shopify или встраивайте где угодно.
AdPage
adpage.io
Получите точное отслеживание. Добейтесь лучших результатов. AdPage совершает революцию в сфере электронной коммерции благодаря своему передовому решению по тегированию на стороне сервера, разработанному специально для агентств электронной коммерции, которые обслуживают широкий спектр интернет-магазинов, в том числе на Lightspeed, Shopify, Magento и WooCommerce. Наш инновационный подход гарантирует, что ваши клиенты получат самые надежные и надежные настройки отслеживания, устанавливая новый стандарт точности и производительности в аналитике электронной коммерции. С акцентом на серверную технологию, AdPage обходит общие ограничения на стороне клиента, предлагая более безопасный, быстрый и устойчивый к блокировщикам рекламы метод отслеживания. Это означает, что агентства могут предоставить своим клиентам уровень целостности и точности данных, не имеющий аналогов в отрасли. AdPage легко интегрируется с ведущими платформами электронной коммерции, обеспечивая безупречный поток данных непосредственно с сервера на вашу аналитическую панель. Наше решение создано для того, чтобы упростить настройку отслеживания, что упрощает агентствам внедрение и управление несколькими учетными записями клиентов. Помимо простого отслеживания, AdPage расширяет ваше ценностное предложение, предлагая: Расширенные модели атрибуции, которые выходят за рамки поверхностного и раскрывают истинные источники конверсий. Возможности автоматической отчетности, которые отслеживают ваши настройки отслеживания, сравнивая их с фактическими конверсиями в магазине. Неограниченная масштабируемость для роста вместе с вашим агентством, поддержка неограниченного количества клиентских учетных записей и уровней доступа пользователей. Выделенная поддержка для обеспечения бесперебойной реализации и постоянного успеха усилий по отслеживанию ваших клиентов. С помощью AdPage агентства могут предоставить своим клиентам следующие возможности: Легко и точно справляться со сложностями отслеживания электронной торговли. Используйте весь потенциал своих данных с точностью на стороне сервера. Принимайте обоснованные решения, опираясь на комплексные и надежные показатели. Улучшите свои настройки отслеживания, чтобы превзойти отраслевые стандарты и превзойти конкурентов. Выбирайте AdPage для своих клиентов электронной коммерции и будьте в авангарде технологий отслеживания, обеспечивая непревзойденную ясность и контроль над их усилиями в области цифрового маркетинга.
Onepage
onepage.io
Инструмент для создания веб-сайтов, который вам понравится. Это помогает быстро создавать веб-сайты, целевые страницы, Linktree и викторины. Затем соедините их вместе, все с помощью одного инструмента. Ориентированный на производительность и UX-аспекты, он оснащен горячими клавишами, командной строкой и удивительно быстрым программным обеспечением.
Unstack
unstack.com
Цель Unstack — предоставить следующему поколению предпринимателей и маркетинговых команд единую систему для развития вашего бизнеса. Платформа Unstack предлагает самый быстрый хостинг веб-сайтов без кода для создания красивых маркетинговых веб-сайтов, сайтов членства и динамических целевых страниц. Благодаря библиотеке шаблонов и готовых к использованию элементов дизайна вы можете запустить любую страницу за считанные минуты — ресурсы для разработки не требуются. Unstack также предлагает интегрированное A/B-тестирование, инструменты SEO, управление формами и контактами, а также показатели всей воронки продаж. Кроме того, интеграция Unstack в один клик позволяет вам работать со всеми вашими маркетинговыми инструментами. Готовы начать строительство? Зайдите на unstack.com, чтобы бесплатно протестировать платформу.
EventCreate
eventcreate.com
Создайте красивый сайт мероприятия за считанные минуты. Создайте веб-сайт мероприятия, собирайте регистраций, продавайте билеты и рекламируйте свое мероприятие в Интернете. Надежный и безопасный. Нам доверяют более 1 000 000 человек по всему миру, включая специалистов по планированию из Nike, MIT и Refinery29.
Mailmunch
mailmunch.com
Mailmunch — это комплексный сервис по привлечению потенциальных клиентов и маркетингу по электронной почте для блоггеров, индивидуальных предпринимателей, стартапов и предприятий. От B2B до B2C, более 500 000 компаний рассчитывают на то, что Mailmunch будет генерировать тысячи потенциальных клиентов каждый день и увеличивать свои доходы от маркетинга по электронной почте. Вот все, что вы можете сделать с Mailmunch: - Создавайте списки адресов электронной почты с широким спектром форм подписки для каждой отрасли и варианта использования. - Развивайте этих потенциальных клиентов с помощью последовательностей привлечения потенциальных клиентов. - Снижайте количество брошенных корзин и генерируйте повторные продажи с помощью простых в построении инструментов. автоответчики - Продвигайте новые кампании или объявляйте об обновлениях продуктов с помощью широковещательных рассылок с высокой доставляемостью - Повышайте конверсию с помощью наших привлекательных целевых страниц, которые созданы для высокой посещаемости Mailmunch также невероятно прост в настройке. Наш интуитивно понятный конструктор перетаскивания и сотни бесплатных шаблонов гарантируют, что вы сможете запустить любую кампанию за считанные минуты, будь то форма подписки, кампания по электронной почте или целевая страница. И если вам интересно, подходит ли Mailmunch для вашей организации, не волнуйтесь. У Mailmunch есть варианты для любой отрасли и вертикали. Подробнее о формах подписки Mailmunch: - Шесть различных типов форм подписки - Обширная библиотека шаблонов для каждого варианта использования - Расширенные правила отображения и A/B-тестирование - Конструктор перетаскивания для легкой настройки - Формы, удобные для мобильных устройств, которые хорошо выглядят на каждом устройстве Подробнее о целевых страницах Mailmunch: - Большая библиотека шаблонов для каждой отрасли - Конструктор с возможностью перетаскивания для простой настройки - Готовая интеграция с ведущими службами электронного маркетинга - A/B-тестирование для оптимизации высокого уровня конверсии Подробнее о почтовом маркетинге Mailmunch : - Большая библиотека шаблонов для каждой кампании и ниши - Конструктор перетаскивания для легкой настройки - Последовательности автоответчиков - Простота проектирования и планирования трансляций В нашем мощном наборе инструментов есть гораздо больше, чтобы удовлетворить все ваши потребности в маркетинге по электронной почте. Все наши платные планы поставляются с 60-дневной гарантией возврата денег, которая дает вам уверенность в том, что вы сможете попробовать самый простой инструмент для привлечения потенциальных клиентов и маркетинга по электронной почте, который вы найдете.
AdsBridge
adsbridge.com
AdsBridge — это программное обеспечение премиум-класса для отслеживания акул партнерской индустрии. Это стабильный и заслуживающий доверия продукт с первоклассной поддержкой, интуитивно понятным интерфейсом и полным набором функций, позволяющих оптимизировать рекламные кампании.
Fabl
fabl.co
Комплексная программная платформа Fabl, приобретенная Britelite Immersive в январе 2021 года, была разработана для увеличения вовлеченности аудитории при одновременном снижении затрат на производство и управление для издателей брендов. Комплексная программная платформа Fabl позволяет маркетологам самим создавать, управлять, развертывать и анализировать данные о взаимодействии и конверсиях в ходе масштабирования программ фирменного контента; никаких агентств, разработчиков или дизайнеров не требуется. Fabl увеличивает вовлеченность страниц контент-маркетинга в среднем в 6 раз по сравнению с большинством платформ CMS. Столь же простой в использовании, как и любой конструктор целевых страниц, и надежный, как любая CMS, Fabl — это платформа контент-маркетинга, управления и публикации для эффективного создания привлекательных страниц с контентом на основе данных в большом масштабе. Помимо типичной платформы контент-маркетинга, Fabl освобождает маркетологов от финансовых, временных и технологических ограничений, одновременно экспоненциально увеличивая вовлеченность страниц и коэффициенты конверсии.
Referrizer
referrizer.com
Самая передовая в мире платформа автоматизации маркетинга для расширения возможностей вашего местного бизнеса. Привлекайте больше клиентов, увеличивайте количество рефералов и улучшайте удержание клиентов с помощью нашей БЕСПЛАТНОЙ ПРОБНОЙ учетной записи. Сотрудничайте с местными владельцами бизнеса и откройте для себя множество премиальных приложений и готовых интеграций, чтобы еще больше повысить результаты. Зарегистрируйтесь БЕСПЛАТНО (кредитная карта не требуется).
GreenRope
greenrope.com
GreenRope — это универсальное комплексное решение для CRM, автоматизации маркетинга и обслуживания клиентов, предназначенное для компаний, делающих большие дела. GreenRope объединяет продажи, маркетинг и операции в одно настраиваемое программное решение, созданное для вашего бизнеса. GreenRope — это больше, чем программное обеспечение, это способ ведения бизнеса. Мы помогаем нашим пользователям разрушить разрозненность отделов и создать оптимизированные бизнес-процессы. CRM GreenRope имеет все инструменты и интеграции, необходимые для продаж, маркетинга, обслуживания клиентов и операционной деятельности. Настоящая сила возникает благодаря комплексному подходу, и это именно то, что предлагает GreenRope. GreenRope включает в себя расширенные возможности автоматизации маркетинга, картирование пути клиента с помощью перетаскивания, автоматизацию продаж, инструменты обслуживания клиентов и набор других функций, которые помогут управлять вашим бизнесом. GreenRope дает вам контроль над всем вашим бизнесом: от продаж до маркетинга и обслуживания клиентов. Вы получаете 360-градусное представление о своих клиентах и лучший способ управления и достижения ваших ключевых показателей эффективности. GreenRope — одно из единственных универсальных решений. Каждый в вашей организации может использовать GreenRope для управления продажами, стимулирования маркетинговых инициатив и использования данных для улучшения качества обслуживания клиентов. Плюс дополнительные пользователи всегда бесплатны. Эффективно управляйте своей воронкой продаж с помощью углубленных инструментов продаж. Настройте способ просмотра своих контактов, планируйте встречи, автоматизируйте последующие действия и легко просматривайте все возможности продаж. GreenRope предоставляет вам автоматизацию маркетинга, которую легко настроить, протестировать и использовать. Никогда не упускайте возможности обеспечить наилучшее качество обслуживания клиентов посредством персонализированного общения и стратегий, основанных на данных. С GreenRope вы можете управлять несколькими каналами — веб-сайтами, электронной почтой, мобильными устройствами, социальными сетями и многим другим — и все это на одной платформе. Мы здесь, когда мы вам нужны. Свяжитесь с нами круглосуточно через чат, электронную почту и т. д. Кроме того, мы обеспечиваем углубленное обучение, индивидуальное обучение, программу сертификации и сотни онлайн-ресурсов для обеспечения вашего успеха. GreenRope — это компания, созданная для предоставления исключительной ценности нашим клиентам. С момента основания в 2008 году мы превратились из одного из первых поставщиков услуг электронного маркетинга в первую по-настоящему полноценную CRM на рынке. Объединяя продажи, маркетинг и операции на единой платформе, GreenRope вдохновляет на сотрудничество с вашими клиентами, поставщиками и сотрудниками, и мы живем в этой культуре сотрудничества, прислушиваясь к таким людям, как вы, чтобы создавать то, что ВЫ хотите для ведения своего бизнеса. Complete CRM от GreenRope помогает владельцам бизнеса, менеджерам по продажам и маркетологам преодолеть разрыв между отделами и сделать данные доступными повсюду, чтобы ваш бизнес работал бесперебойно и эффективно со всей информацией, необходимой команде для лучшего таргетирования и обслуживания своих потенциальных клиентов и клиентов.
VBOUT
vbout.com
VBOUT — это маркетинговая платформа на базе искусственного интеллекта, которой доверяют тысячи компаний по всему миру. Она позволяет автоматизировать и централизовать свой маркетинг, обеспечивая при этом привлекательный и персонализированный опыт для своей аудитории. Агентства и партнеры используют VBOUT напрямую или через настройку «white label» для создания индивидуальных планов, управления субсчетами и обмена активами из одной клиентской учетной записи на множество. С VBOUT вы можете: * Управляйте всеми своими социальными сетями из одного места. * Взаимодействуйте со своими клиентами, создавая и отправляя выигрышные кампании по электронной почте. * Создавайте потрясающие, персонализированные и динамичные целевые страницы без программирования. * Создавайте автоматизацию с помощью интуитивно понятного визуального конструктора. * Воспитание потенциальных клиентов от щелчка до закрытия - и далее. * Легко расширяйте и поддерживайте списки аудитории. * Отслеживайте и анализируйте всю свою маркетинговую деятельность на настраиваемой информационной панели. Платформа имеет удобные целевые страницы и формы с возможностью перетаскивания, интуитивно понятный визуальный конструктор автоматизации, управление социальными сетями, инструменты электронного маркетинга и растущую библиотеку готовых шаблонов для широкого спектра маркетинговых кампаний. Углубленная встроенная аналитика и отслеживание потенциальных клиентов предоставляют маркетологам полное представление о их конвейере, взаимодействии со списками и эффективности кампании. Растущие предприятия и агентства доверяют гибкой платформе VBOUT и отмеченной наградами бесплатной премиальной поддержке, которая помогает им привлекать нужных клиентов, превращать больше посетителей в клиентов и проводить комплексные маркетинговые кампании на одной простой в использовании платформе.
AllClients
allclients.com
Система автоматизации управления клиентами и маркетинга №1 для очень малого бизнеса. Предназначен для очень малого бизнеса. Легко управляйте своими контактами, отправляйте электронные письма и ставьте свой маркетинг на автопилот.
BOWWE
bowwe.com
BOWWE создан для того, чтобы поддерживать вас на каждом этапе создания веб-сайта — от идеи, дизайна и разработки до обслуживания и устойчивого роста вашего бизнеса. Платформа NoCode & LowCode, которая с использованием оригинальных технологий позволяет создавать мощные проекты и достигать полной автономности в Интернете. Создание веб-сайтов, лендингов и микространиц, портфолио, резюме или блога проще и быстрее, чем вы думаете. Вы можете создавать с нуля или использовать более 500+ полностью настраиваемых шаблонов и более 570 готовых виджетов, разделов и блоков. Уникальное сочетание конструктора, приложений, маркетинговых инструментов и искусственного интеллекта сделает ваши сайты не только красивыми, но и автоматически реагирующими, быстро загружающимися и ориентированными на важные результаты поисковых систем. Вы можете создавать, анализировать и оптимизировать свой контент. Создайте потрясающий и мощный веб-проект менее чем за 1 день, независимо от того, имеете ли вы предварительный опыт программирования.
ContactPigeon
contactpigeon.com
ContactPigeon — это отмеченная наградами платформа автоматизации омниканального маркетинга, которая предлагает решение проблемы каждого ритейлера: как отправить правильное сообщение в нужное время и с нужным контентом каждому посетителю. Это позволяет как индивидуальным магазинам, так и корпоративным ритейлерам получать выгоду от использования платформы больших данных, чтобы легко создавать автоматизированные системы на основе данных и персонализированные кампании, которые реагируют на поведение клиентов/посетителей и изменения в каталоге за считанные секунды. Вот почему ContactPigeon помогает клиентам, решая три основные задачи по увеличению их продаж: • Расширенная информация о клиентах: сбор данных о поведении клиентов и создание расширенного унифицированного представления о клиентах • Улучшение взаимодействия с клиентами: запуск автоматических и прогнозируемых сообщений в нужный момент на пути клиента. для оптимизации конверсии и удержания продаж. • Многоканальный охват: позвольте компаниям разрабатывать привлекательные кампании по широкому спектру каналов обмена сообщениями (например, электронная почта, SMS, Viber, мобильные устройства, push-уведомления, веб-сайт, Facebook, Google, открытки) на одной платформе.
OptimizePress
optimizepress.com
Полный набор маркетинговых инструментов WordPress Универсальная платформа для увеличения количества потенциальных клиентов и продаж на вашем сайте WordPress. Перестаньте собирать решения и начните использовать единую платформу, предназначенную для авторов, предпринимателей и цифровых маркетологов, чтобы создать сайт, который будет привлекать больше потенциальных клиентов и продавать больше.
Grapedrop
grapedrop.com
Grapedrop — это мощный конструктор веб-сайтов и целевых страниц без кода, позволяющий создавать веб-проекты с высокой конверсией с помощью простого в использовании конструктора. Отлично подходит для привлечения потенциальных клиентов, продажи продуктов, портфолио, мероприятий и многого другого.
Heyflow
heyflow.com
Heyflow помогает вам конвертировать посетителей сайта в потенциальных клиентов, регистраций и продаж. Используя его конструктор с возможностью перетаскивания, вы можете создавать воронки регистрации, потоки привлечения потенциальных клиентов и интерактивные многошаговые формы для создания привлекательного веб-сайта. Анализируйте эффективность своих потоков путем естественной интеграции с маркетинговыми инструментами, необходимыми маркетологам для роста. ** Сборка: выбирайте из более чем 25 строительных блоков, чтобы в кратчайшие сроки создать универсальный процесс — просто перетащите! Определите маршруты и логику «если это, то то», чтобы действовать умнее, человечнее и просто лучше. Встройте свой поток на любой веб-сайт или просто используйте его как отдельную целевую страницу. Ваш поток оптимизирован для мобильных устройств, на 100% отзывчив и загружается невероятно быстро, даже если у ваших пользователей медленное подключение к Интернету. ** Дизайн: полностью настройте свой поток так, чтобы он идеально соответствовал вашему бренду и передал ваши ценности. Используйте возможности переменных стиля и безупречный интерфейс. Более 30 000 значков в трех согласованных весах, 53 категориях и 720 подкатегориях готовы помочь вам ускорить ваш рабочий процесс. ** Анализируйте: анализируйте поведение своих пользователей с помощью аналитической панели Heyflow. Измеряйте эффективность вашего потока, интегрировав Google Tag Manager, Google Analytics или Facebook Pixel. Автоматически передавайте параметры URL-адреса с целевой страницы в поток. ** Интеграция: получайте ответы по электронной почте, через GSheets, Pipedrive, Slack, Asana и через более чем 2000 других сервисов через Zapier.
GreatPages
greatpages.com.br
Создавайте невероятно быстрые и оптимизированные страницы, конвертируйте посетителей и развивайте свой бизнес с помощью самого мощного создателя целевых страниц на рынке.
SproutLoud
sproutloud.com
SproutLoud, ведущая платформа распределенного маркетинга, помогает командам, работающим с брендом на местном уровне, эффективно продвигать и продавать продукцию через торговых партнеров, локации и рядовых сотрудников. Платформа SproutLoud, основанная на искусственном интеллекте, сочетает в себе управление цифровыми активами, стимулирование каналов, средства совместного маркетинга и реализацию маркетинга «последней мили», что позволяет легко совместно развертывать локализованный, соответствующий требованиям контент с помощью традиционных тактик, цифровых технологий и социальных сетей. SproutLoud — единственная платформа, специально созданная для многоуровневых отраслей дистрибуции, позволяющая брендам влиять на действия сторон, наиболее близких к обслуживанию потребителя. Программное обеспечение SproutLoud повышает скорость выхода на рынок, соответствие бренду и нормативным требованиям в масштабе сотен или тысяч локальных пользователей. Благодаря SproutLoud клиенты получают возможность быстро реагировать на условия местного рынка, принимая решения на основе данных.
Mobiz
app.mobiz.co
Mobiz — это комплексное решение для текстового маркетинга, которое помогает компаниям увеличивать количество подписчиков и предоставлять персонализированный опыт покупок 1:1 в масштабе. Воспользуйтесь преимуществами персонализированных текстовых сообщений с картинками и страниц продаж, чтобы получить самые высокие показатели открытий и конверсий. Используйте расширенную аналитику кампаний, чтобы привлечь больше людей и сегментировать подписчиков на основе данных о намерениях на странице продаж, которые с большей вероятностью купят определенные товары, а не другие. Наши специалисты по текстовым сообщениям всегда готовы помочь.
Unicorn Platform
unicornplatform.com
Unicorn Platform — это простой конструктор целевых страниц для технологических стартапов. Более 5000 талантливых основателей и маркетологов SaaS, мобильных приложений, настольных приложений и технологических продуктов используют нашу магию для создания веб-сайтов для своего проекта.
Marketplan
marketplan.io
Маркетинговая платформа «Все в одном». Планируйте, выполняйте, проектируйте и оптимизируйте всю свою маркетинговую стратегию — все из одного мощного места.
Moosend
moosend.com
Moosend — это мощное программное обеспечение для автоматизации электронного маркетинга с функциями мирового класса, современными процессами автоматизации и инструментами привлечения потенциальных клиентов, которые помогут вам развивать свой бизнес с первого дня, сохраняя при этом удостоенный наград универсальный пользовательский интерфейс. . -Отправляйте маркетинговые кампании по электронной почте. Создавайте красивые, профессиональные кампании по электронной почте, чтобы профессионально взаимодействовать со своей аудиторией. -Управляйте своей аудиторией. Отправляйте нужные электронные письма нужной аудитории, используя наши расширенные функции сегментации, организуйте их с помощью тегов подписчиков и минимизируйте количество отписок. -Расширяйте свою аудиторию Создавайте, запускайте и оптимизируйте потрясающие целевые страницы и формы подписки — и все это с помощью одного инструмента. -Автоматизируйте свой маркетинг. Автоматизируйте повторяющиеся задачи и создавайте восхитительные персонализированные цифровые возможности для своих клиентов. -Отслеживайте свои усилия. Измеряйте свой маркетинговый успех и собирайте важные данные для принятия более эффективных решений. Вы можете попробовать Moosend's бесплатно и попробовать все наши функции для малого и среднего бизнеса и предприятий бесплатно! Кредитная карта не требуется. Начните работу всего за 9 долларов США в месяц или свяжитесь с нашим отделом продаж, чтобы разработать индивидуальный план, отвечающий потребностям вашего бизнеса. Скопируйте и вставьте в свой браузер следующие ссылки: - Попробуйте Moosend бесплатно: https://moosend.com/register/ - Получите индивидуальное предложение: https://moosend.com/contact-us/sales/
Knak Templates
knak.com
Бесплатные шаблоны электронной почты. Как маркетологи, мы слишком хорошо знаем, с какими проблемами дизайна и программирования вы сталкиваетесь при создании электронных писем. Вот почему мы решили бесплатно раздать все наши библиотеки шаблонов электронной почты Marketo и Eloqua. Получите доступ к более чем 50 бесплатным шаблонам для электронных информационных бюллетеней, маркетинговых кампаний по электронной почте, рекламных писем и многого другого. Просто укажите свой адрес электронной почты, чтобы получить более 50 бесплатных шаблонов электронной почты и целевых страниц без необходимости кодирования.
Knak Enterprise
knak.com
Масштабируемая платформа создания кампаний для корпоративных маркетинговых команд. Knak Enterprise обеспечивает эффективное сотрудничество между глобальными децентрализованными маркетинговыми командами, сохраняя при этом контроль над брендом. Предоставьте своим сотрудникам возможность создавать красивые электронные письма и целевые страницы за считанные минуты без необходимости программирования.
Limey
limey.io
Создавайте красивые одностраничные сайты за считанные минуты. Общайтесь со своей аудиторией, собирайте потенциальных клиентов и экспортируйте их.
ShortStack
shortstack.com
ShortStack — это наиболее настраиваемое универсальное программное обеспечение для проведения конкурсов, содержащее все инструменты, необходимые для успеха в онлайн-маркетинге. Используйте ShortStack для создания конкурсов целевых страниц; розыгрыши и викторины; запускайте хэштеги и оставляйте комментарии, чтобы участвовать в конкурсах в социальных сетях; и отправлять электронные письма. Мощные функции стилизации и настройки ShortStack позволяют вам использовать собственный брендинг. Вы сами контролируете, где публиковать свои целевые страницы. Вставьте их на свой веб-сайт или используйте свои собственные домены. Никаких навыков программирования не требуется, а значит, не нужно привлекать ИТ-специалистов.
Pagemaker
pagemaker.io
Pagemaker.io — первый в мире редактор целевых страниц для электронной коммерции. Создавайте потрясающие целевые страницы за считанные минуты и изучите наш большой набор шаблонов, модулей, макетов и возможностей редактирования.
Phonesites
phonesites.com
Превратите больше посетителей в клиентов. Легко создавайте веб-сайты, целевые страницы, опросы, всплывающие окна и цифровые визитные карточки всего за 10 минут. Все прямо с вашего телефона!
Framer
framer.com
Прототипирование стало проще: код не требуется, он доступен в браузере и бесплатен для всех. Высокая точность в два раза быстрее. Framer — это мощный веб-конструктор, предназначенный для простого создания потрясающих, адаптивных веб-сайтов. Он предлагает интуитивно понятный интерфейс, который позволяет пользователям создавать и публиковать современные сайты любого масштаба, что делает его подходящим как для начинающих, так и для опытных разработчиков. Framer также поддерживает рынок плагинов и шаблонов, расширяя его функциональность и позволяя пользователям легко создавать уникальные веб-сайты. Если вы хотите создать портфолио, бизнес-сайт или целевую страницу, Framer предоставит вам инструменты, необходимые для более продуманного проектирования и более быстрой публикации. Начните бесплатно и изучите возможности!
RealEye
realeye.io
Платформа онлайн-исследований с функцией отслеживания глаз с помощью веб-камеры. Это: - намного быстрее и дешевле, чем традиционное оборудование для отслеживания взгляда - точное (точность размера кнопок) и используется в научных исследованиях - простое в использовании (клиенты хвалят нас за удобный интерфейс) RealEye — это онлайн-инструмент, который позволяет вам делать: 1. отслеживание глаз с помощью обычных веб-камер, 2. анализ эмоций (кодирование лица), 3. отслеживание движений мыши и щелчков, 4. использование расширенного модуля опроса, 5. мгновенный наем участников/комиссии, 6. анализ данных полностью онлайн, 7. экспортировать данные в CSV, 8. подключаться к внешним инструментам, 9. проводить исследования 100% удаленно. RealEye может использоваться, среди прочего, в: 1. исследованиях потребительского мнения (оценка упаковки и полки/планограммы) 2. исследованиях UX/тестировании макетов 3. оценке различных рекламных объявлений (видео, медийная реклама и т. д.) 4. академических исследованиях О компании: - запущено в 2017 г. - более 2500 клиентов, которым доверяют компании и университеты - штаб-квартира по всему миру в Европе и Латинской Америке
WebTrackFlow
webtrackflow.com
WebTrackFlow посвящен преобразованию информации о веб-сайтах. Наши инновационные аналитические инструменты, включая тепловые карты, отслеживание поведения и анализ событий, позволяют принимать решения на основе данных. Наша удобная панель управления интерпретирует действия пользователя, позволяя сделать осознанный выбор дизайна для исключительного цифрового путешествия. Узнайте повторы в реальном времени, разбивку кликов и многое другое, чтобы оптимизировать взаимодействие с пользователем и повысить вовлеченность. Мы считаем, что данные являются ключом к успеху, и с WebTrackFlow у вас есть надежный партнер для навигации в цифровом мире. Расширьте свое присутствие в Интернете с помощью действенной информации — присоединяйтесь к нам в путешествии по полному потенциалу вашего веб-сайта.
Webflow
webflow.com
Webflow — это платформа визуальной веб-разработки, которая позволяет людям проектировать, создавать и запускать полностью индивидуальные веб-сайты без написания кода. Объединив инструменты дизайна, анимации, управления контентом, маркетинга и электронной коммерции в единую платформу, Webflow дает возможность как непрограммистам, так и программистам создавать и продвигать веб-сайты всех видов более быстрым, экономичным и более совместным способом. Webflow обеспечивает работу веб-сайтов таких инновационных компаний, как Allianz, Zendesk, Lattice, Getaround, Upwork и Dell. Компания Webflow, основанная в 2013 году и базирующаяся в Сан-Франциско, поддерживается Accel, CapitalG, Silversmith Capital Partners, Y-Combinator и Draper Associates.
Keap
keap.com
Keap — это универсальная платформа CRM и автоматизации продаж и маркетинга, предназначенная для развития вашего бизнеса. С Keap вы легко сможете собирать, систематизировать, отслеживать и развивать всех своих потенциальных клиентов, чтобы увеличить продажи и доходы. Чтобы обеспечить ваш успех, Keap также предлагает экспертное обучение, углубленное обучение, отличную поддержку и преданное своему делу сообщество предпринимателей.
ActiveCampaign
activecampaign.com
ActiveCampaign for Marketing объединяет все инструменты и каналы, которые вы используете в своем бизнесе, для привлечения клиентов на каждом этапе их жизненного цикла. Используйте данные маркетинга по электронной почте, социальных сетей, цифровой рекламы и вашего веб-сайта, чтобы адаптировать персонализированные точки взаимодействия с вашими контактами, обеспечивая эффективность, привлекательность и запоминаемость вашего маркетинга без затрат вашего времени. Мы заставляем автоматизировать работу на вас, чтобы вы могли сосредоточиться на личных аспектах, которые отличают ваш бизнес, и быть уверенными, что вы не пропустили ни одного шага с любым из своих клиентов. Что вы можете сделать с помощью ActiveCampaign? - Автоматизируйте персонализированный опыт во всех точках взаимодействия с клиентами. - Отслеживайте предпочтения, поведение и множество пользовательских атрибутов покупателей на протяжении всего жизненного цикла клиента для более глубокой сегментации и более эффективного охвата. - Настраивайте отправку практически на основе любого параметра, чтобы ваши сообщения всегда были ориентированы на нужных пользователей. аудитория -Используйте данные за весь жизненный цикл клиента, чтобы выбрать лучший контент, время отправки и канал доставки для каждого клиента -Создавайте полностью персонализированные кампании с минимальными усилиями, а затем улучшайте свою стратегию рассылки в режиме реального времени на основе поведения клиентов -Реплицируйте личный опыт 1-1 для каждого клиента, независимо от того, насколько велик ваш бизнес
Acumbamail
acumbamail.com
Легко отправляйте кампании по электронной почте и SMS и развивайте свой бизнес. Чтобы добиться высоких результатов, маркетинг не должен быть сложным. С помощью одного инструмента вы можете управлять своими кампаниями по электронной почте, SMS, целевыми страницами и многим другим.
Agile CRM
agilecrm.com
Agile CRM — это полностью интегрированная CRM с отслеживанием продаж, управлением контактами, автоматизацией маркетинга, веб-аналитикой, двусторонней электронной почтой, телефонией и службой поддержки с понятным современным интерфейсом. Благодаря Agile CRM предприятия малого и среднего бизнеса теперь могут: * Автоматизируйте процессы маркетинга, продаж и удержания клиентов с помощью простого и мощного редактора с возможностью перетаскивания. * Превращайте посетителей веб-сайта непосредственно в потенциальных клиентов в CRM. Автоматически воспитывайте, отслеживайте и оценивайте потенциальных клиентов на основе активности в Интернете или электронной почте. * Включите многоканальную связь с возможностью звонить, писать по электронной почте или писать в Твиттере контакту с одной и той же страницы. * Отслеживайте поведение клиентов и получайте оповещения в режиме реального времени об активности клиентов. * Управляйте заявками в службу поддержки со всей историей клиентов в одном месте. * Имейте подробную запись всех деталей клиента и истории общения на одной странице, отсортированной в хронологическом порядке. * Просматривайте данные о клиентах из различных других бизнес-приложений на одной странице с помощью обширных возможностей интеграции.
AWeber
aweber.com
AWeber — лидер рынка программного обеспечения для электронного маркетинга для малого бизнеса. Основанная в 1998 году, компания AWeber уже более 20 лет успешно помогает более чем одному миллиону клиентов по всему миру надежно связываться со своими потенциальными клиентами с помощью простого и мощного программного обеспечения для электронного маркетинга. Наряду с отмеченной наградами круглосуточной поддержкой клиентов в США, AWeber предоставляет возможность быстро создавать адаптивные целевые страницы, загружать контакты и управлять ими, отправлять потрясающие электронные письма, отправлять мгновенные push-уведомления и анализировать результаты, не будучи техническим гением. . AWeber работает с более чем 1000 партнерскими программными решениями, что позволяет клиентам легко интегрироваться с приложениями и услугами, от которых они зависят в своей работе и развитии. Частная компания AWeber со штаб-квартирой в Чалфонте, штат Пенсильвания.
Benchmark
benchmarkemail.com
Benchmark — это платформа электронного маркетинга, чья глобальная миссия – помочь компаниям во всем мире наладить отношения со своими клиентами. * СОЗДАВАЙТЕ ЭЛЕКТРОННЫЕ ПИСЬМА, КОТОРЫЕ КОНВЕРТИРУЮТ Пользователи любого уровня квалификации могут создавать кампании по электронной почте, которые принесут результаты. Интуитивно понятный конструктор электронных писем без кода в сочетании с мощью контента, созданного искусственным интеллектом, упрощает отправку сообщений, которые находят отклик у вашей аудитории. Начните с нуля или выберите из обширной библиотеки готовых шаблонов. * РАСШИРЯЙТЕ СВОЙ СПИСОК Создавайте собственные целевые страницы, формы и опросы, чтобы расширять и привлекать свой список. Любой может использовать простые инструменты Benchmark Email для привлечения новых подписчиков. Или подключитесь к любимым инструментам привлечения потенциальных клиентов с помощью Zapier. * ПЕРСОНАЛИЗАЦИЯ ОБСЛУЖИВАНИЯ Своевременно отправляйте персонализированный контент электронной почты, используя рабочие процессы автоматизации в визуальном конструкторе. Запускайте электронные письма на основе поведения или атрибутов ваших контактов. * ОПТИМИЗАЦИЯ И ИЗМЕРЕНИЕ УСПЕХА Инструменты отчетности дают представление о наиболее эффективных кампаниях, а A/B-тестирование дает возможность улучшить ваши ключевые показатели. На протяжении десятилетий Benchmark Email предоставляет компаниям по всему миру интеллектуальные инструменты электронного маркетинга, помогающие им охватить свою аудиторию.
BlueCamroo
bluecamroo.com
BlueCamroo — это SaaS-платформа управления бизнесом, которая объединяет множество важных услуг для компаний в одном, легко внедряемом и доступном решении. Разработанная специально для предприятий малого и среднего бизнеса, она предлагает им возможности и подход ко всему бизнесу систем более крупного уровня предприятия, но при этом предоставляется гораздо более управляемым образом. Такой полностью интегрированный подход делает работу более эффективной, чем кластер объединенных одноцелевых приложений, обеспечивает лучшую безопасность данных, его легче изучать, внедрять, использовать, управлять и он дешевле. Компании малого и среднего бизнеса получают полнофункциональное бизнес-решение (CRM, продажи и маркетинг, проекты, поддержка, автоматизация рабочих процессов и многое другое…), которое было разработано для роста в унисон с их потребностями путем постепенного внедрения в различные внутренние бизнес-подразделения, устраняя при этом необходимость в пакет одноцелевых приложений. Все начинается с бесплатной CRM.
Brizy Cloud
brizy.cloud
Самый простой способ создать высококонверсионные продающие целевые страницы, целевые страницы для привлечения потенциальных клиентов и маркетинговые целевые страницы для вашего бизнеса или ваших клиентов.
Constant Contact
constantcontact.com
Constant Contact, Inc. — компания онлайн-маркетинга со штаб-квартирой в Уолтеме, штат Массачусетс, с дополнительными офисами в Лавленде, штат Колорадо; и Нью-Йорк, Нью-Йорк. Constant Contact предоставляет инструменты электронного маркетинга, социальных сетей и событийного маркетинга, которые помогают малому бизнесу расширять свою клиентскую базу.
Dorik
dorik.com
Dorik — это платформа для создания веб-сайтов с искусственным интеллектом, которая позволяет каждому легко создать красивый веб-сайт за считанные минуты без какого-либо опыта проектирования или программирования. Dorik — это гибкая, простая в использовании и одна из самых доступных платформ для создания веб-сайтов.
dotdigital
dotdigital.com
Dotdigital — это универсальная платформа для обслуживания клиентов и обработки данных (CXDP), которая позволяет маркетинговым командам превосходить ожидания клиентов с помощью высоко персонализированных межканальных путешествий. С помощью Dotdigital маркетологи могут легко унифицировать, обогащать и сегментировать данные о клиентах. Разрушая разрозненность данных, Dotdigital оптимизирует процесс принятия решений и открывает путь к маркетинговому творчеству, которое обеспечивает масштабное привлечение клиентов. Благодаря мощным возможностям искусственного интеллекта Dotdigital упрощает автоматизацию глубоко персонализированного взаимодействия в Интернете, электронной почте, SMS, WhatsApp, чате, push-уведомлениях, социальных сетях, рекламе и т. д. Dotdigital, которому доверяют более 4000 брендов в электронной коммерции, розничной торговле, некоммерческих организациях, образовании, финансовых услугах и других секторах, помогает маркетологам по всему миру. Компания Dotdigital со штаб-квартирой в Лондоне, основанная в 1999 году, специализируется на создании надежных, связанных и ориентированных на будущее решений, которые расширяют возможности бизнеса, ориентированного на клиентов. Узнайте больше на dotdigital.com.
Duda
duda.co
Duda — это ведущая платформа для разработки веб-сайтов, которая позволяет агентствам цифрового маркетинга и SaaS-компаниям создавать и управлять цифровым присутствием своих клиентов. Отмеченная наградами платформа Duda с низким кодом и без кода позволяет агентствам и SaaS-компаниям достичь более высокой производительности и беспрецедентного роста благодаря широкому спектру возможностей, охватывающих электронную коммерцию, управление клиентами, SEO, автоматизацию и маркировку «white label».
Emma
myemma.com
Emma by Marigold помогает маркетологам создавать и проводить персонализированные, целевые кампании по электронной почте и SMS, которые приносят реальные результаты в бизнесе. Независимо от того, являетесь ли вы командой из одного человека или глобально распределенной командой, наши ресурсы упрощают вам создание простых, основанных на данных кампаний, которые объединяют и конвертируют разные каналы. Мы также предлагаем настраиваемые шаблоны (не ограничиваясь премиум-аккаунтами), практическую поддержку клиентов и функциональные возможности, которые можно масштабировать вместе с вами. * Планируйте — сотрудничайте между командами, будьте активны в своих кампаниях и работе с клиентами. * Дизайн. Наш редактор мирового класса и сотни адаптивных шаблонов помогут вам создавать привлекательные мобильные электронные письма и тестировать эффективные призывы к действию. * Таргетинг и вовлечение. Используйте сегментацию для создания более персонализированных сообщений на основе того, что вы знаете о своих клиентах, а наши инструменты автоматизации помогут вам эффективно создавать и проводить текущие кампании, которые будут держать ваш бренд в центре внимания. * Анализируйте и оптимизируйте. Понимайте влияние своих программ и совершенствуйтесь с течением времени с помощью аналитики, тестирования и аналитики в реальном времени, даже когда вы в пути. * Интеграция — Emma интегрируется с ведущими платформами CRM, электронной коммерции и аналитики, поэтому вы можете использовать данные из технологий, которые вы используете чаще всего, для создания обоснованного и динамичного креатива.
Flowcode
flowcode.com
Flowcode — это технологическая платформа, призванная преодолеть разрыв между физической и цифровой сферами, позволяя брендам более эффективно взаимодействовать со своими клиентами. Облегчая сбор ценных первичных данных, Flowcode дает компаниям возможность совершенствовать свои маркетинговые стратегии и оптимизировать взаимодействие с клиентами. Это инновационное решение особенно актуально в современном цифровом мире, где понимание поведения потребителей имеет важное значение для увеличения конверсий и повышения лояльности к бренду. Ориентированный в первую очередь на бренды, стремящиеся улучшить взаимодействие с клиентами, Flowcode обслуживает самые разные отрасли, включая розничную торговлю, развлечения и гостиничный бизнес. Его инструменты предназначены для оптимизации воронок конверсии, позволяя компаниям точно определять и отображать интересы клиентов. Эта возможность особенно полезна для организаций, стремящихся создать персонализированный опыт, который найдет отклик у их аудитории. Используя Flowcode, бренды могут получить уникальный опыт, который не только привлекает клиентов, но и стимулирует повторное взаимодействие. Одной из выдающихся особенностей Flowcode является его способность обеспечить более 711 миллионов взаимодействий, демонстрируя его эффективность в улучшении качества обслуживания клиентов на крупных площадках и мероприятиях. Такой уровень взаимодействия демонстрирует способность Flowcode обеспечивать значимое взаимодействие между брендами и потребителями. Кроме того, платформе доверяют более 60% компаний из списка Fortune 500, что указывает на ее надежность и эффективность в удовлетворении потребностей крупных предприятий. Уникальные преимущества Flowcode включают в себя бесшовную интеграцию физических и цифровых точек взаимодействия, что позволяет брендам собирать полезную информацию о взаимодействии с клиентами. Платформа предоставляет инструменты для аналитики в режиме реального времени, позволяющие компаниям отслеживать показатели вовлеченности и соответствующим образом корректировать свои стратегии. Такой подход, основанный на данных, не только усиливает маркетинговые усилия, но и способствует более глубокому пониманию предпочтений клиентов, что в конечном итоге приводит к более эффективным кампаниям. Подводя итог, Flowcode выделяется на фоне технологий, предлагая комплексное решение, которое инновационными способами связывает бренды со своими клиентами. Сосредоточив внимание на сборе собственных данных и оптимизации взаимодействия, Flowcode снабжает предприятия инструментами, необходимыми для навигации в развивающемся цифровом ландшафте и построения прочных отношений со своей аудиторией.
Wishpond
wishpond.com
Wishpond — это платформа простых инструментов для привлечения потенциальных клиентов и автоматизации маркетинга, используемая более чем 5000 компаниями: Целевые страницы: создавайте, публикуйте и разделяйте A/B-тестирование мобильных целевых страниц за считанные минуты. Всплывающие окна на веб-сайте: превращайте больше посетителей веб-сайта в потенциальных клиентов с помощью всплывающих форм. Формы: встраивайте формы для привлечения потенциальных клиентов на свой веб-сайт и в блог. Конкурсы и рекламные акции: проводите лотереи Facebook, фотоконкурсы, конкурсы хэштегов Instagram и многое другое. Автоматизация маркетинга: отправляйте персонализированные электронные письма вашим потенциальным клиентам на основе их активности и личных данных. Маркетинг по электронной почте: персонализируйте свои электронные письма каждому лиду на основе его активности или личных данных. Управление потенциальными клиентами: создавайте списки на основе активности потенциальных клиентов на вашем сайте и в кампаниях. Оценка потенциальных клиентов: оценивайте своих потенциальных клиентов на основе их активности и личных данных, чтобы увидеть, какие из них готовы купить. Профили потенциальных клиентов: получите представление о своих потенциальных клиентах. Просматривайте активность их веб-сайтов, открытые ими электронные письма и многое другое.
Brevo
brevo.com
В сегодняшней конкурентной бизнес-среде предоставление исключительного обслуживания клиентов имеет первостепенное значение для создания процветающего бренда. С помощью Conversations by Brevo вы сможете поднять свою поддержку клиентов на новый уровень, одновременно увеличивая продажи и развивая прочные отношения с клиентами. Наша мощная универсальная платформа позволит вашей команде обеспечить первоклассную поддержку и оптимизировать операции по обслуживанию клиентов. Реальный разговор в режиме реального времени Разговоры объединяют электронную почту, чат и каналы социальных сетей, таких как Facebook, WhatsApp и Instagram. Больше не нужно перетасовывать табуляции или копировать вставки. Централизуйте все взаимодействия с клиентами в одном удобном канале. Превратите посетителей в клиентов и откройте для себя рост доходов Привлекайте потенциальных клиентов с помощью нашего виджета живого чата и чат-ботов, гарантируя, что они совершат конверсию еще до того, как покинут ваш сайт. Удерживайте и развивайте существующих клиентов, чтобы максимизировать доход в современной конкурентной среде. Эффективность на кончиках ваших пальцев Экономьте время, используя готовые ответы с актуальными переменными. Создайте комплексный справочный центр для ответа на часто задаваемые вопросы и сократите количество повторяющихся запросов. Используйте инструменты самообслуживания и автоматизации для более содержательного общения. Используйте мобильное приложение Brevo Conversations для Android или iOS, где бы вы ни находились. Бесшовная интеграция и консолидация данных Conversations by Brevo легко интегрируется с продуктами Brevo и другими продуктами, предоставляя вам единый центр управления клиентами. Легко управляйте своими маркетинговыми воронками и многим другим благодаря глубокой интеграции с WordPress, Shopify, WooCommerce и другими. Оптимизируйте доставку, возвраты, отзывы, программы лояльности и другие важные бизнес-функции. Получите комплексное представление о каждом клиенте, собрав и объединив все необходимые данные в одном месте. Присоединяйтесь к более чем 500 000 компаний, которые выбрали Brevo, и испытайте мощь и простоту Conversations by Brevo. Независимо от того, являетесь ли вы малым бизнесом или предприятием, мы разработали планы, отвечающие вашим потребностям.
SendPulse
sendpulse.com
SendPulse — платформа автоматизации многоканального маркетинга для многогранного продвижения бизнеса и удержания клиентов. SendPulse позволяет отправлять рассылки по электронной почте и SMS, работать с клиентами с помощью чат-ботов для Telegram, Facebook Messenger, WhatsApp и Instagram, а также создавать целевые страницы всего за 15 минут. SendPulse также предлагает платформу для создания онлайн-курсов. Вы можете легко отслеживать всю свою маркетинговую деятельность и информацию о клиентах с помощью бесплатной CRM SendPulse.
Swipe Pages
swipepages.com
Привлекайте больше потенциальных клиентов и повышайте коэффициент конверсии, используя целевые страницы AMP для мобильных устройств. Функциональный конструктор целевых страниц, которому доверяют более 7500 маркетологов.
Taplink
taplink.at
Taplink поможет вам создать высококонверсионную целевую страницу для вашего бизнеса в Instagram за 10 минут. Используйте многочисленные маркетинговые функции для увеличения продаж.
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