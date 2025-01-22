Инструменты оптимизации коэффициента конверсии - Самые популярные приложения - Россия

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Превратите веб-сайты в приложения с помощью WebCatalog Desktop и пользуйтесь множеством эксклюзивных приложений для Mac, Windows. Пространства помогают упорядочивать приложения, легко переключаться между аккаунтами и повышать продуктивность.
Инструменты оптимизации коэффициента конверсии (CRO) представляют собой категорию программного обеспечения, оснащенного возможностями тестирования и визуализации, направленными на улучшение пользовательского опыта и повышение коэффициентов конверсии для бизнеса. Работая в тандеме с программным обеспечением цифровой аналитики для мониторинга поведения посетителей, инструменты CRO собирают и анализируют данные о моделях использования веб-сайта. Анализируя идеи, они выявляют возможности для оптимизации удобства использования и повышения привлекательности. Различные типы инструментов CRO выполняют разные функции: от оценки текущих коэффициентов конверсии до экспериментирования с новыми возможностями веб-сайтов для оценки их влияния на коэффициенты конверсии.
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Webflow
webflow.com
Webflow — это платформа визуальной веб-разработки, которая позволяет людям проектировать, создавать и запускать полностью индивидуальные веб-сайты без написания кода. Объединив инструменты дизайна, анимации, управления контентом, маркетинга и электронной коммерции в единую платформу, Webflow дает возможность как непрограммистам, так и программистам создавать и продвигать веб-сайты всех видов более быстрым, экономичным и более совместным способом. Webflow обеспечивает работу веб-сайтов таких инновационных компаний, как Allianz, Zendesk, Lattice, Getaround, Upwork и Dell. Компания Webflow, основанная в 2013 году и базирующаяся в Сан-Франциско, поддерживается Accel, CapitalG, Silversmith Capital Partners, Y-Combinator и Draper Associates.
Miro
miro.com
Miro — это визуальное рабочее пространство для инноваций, которое позволяет распределенным командам любого размера вместе мечтать, проектировать и строить будущее. Благодаря волшебству Intelligent Canvas Миро визуализация концепций, идей и решений всей командой может происходить где угодно — без необходимости использования стираемых маркеров. Синхронизируйте, перемещайте и ощущайте связь, работая бок о бок с вашей командой — даже в удаленных, распределенных или гибридных рабочих средах. Клиенты Miro любят использовать Miro, чтобы: * Проводить онлайн-встречи и командные семинары. * Обдумывайте новые идеи и проекты на безграничной доске. * Редактируйте, комментируйте и помечайте документы и PDF-файлы. * Делайте цифровые заметки с помощью Apple Pencil (и сократите использование бумаги!) * Легко собирайте ресурсы, фотографии, документы, ссылки и ссылки. * Планируйте и управляйте гибкими рабочими процессами и ритуалами Scrum. * Создавайте пользовательские маршруты, составляйте карты процессов и развивайте персоны. * Преподавание и проведение интерактивных занятий в совместном пространстве. * Создайте доску идей и вдохновения. Miro позволяет творить когда угодно и где угодно. Благодаря более чем 200 готовым шаблонам, интерфейсу с возможностью перетаскивания и неограниченному количеству соавторов работа на доске Miro становится быстрой и увлекательной.
Taplink
taplink.at
Taplink поможет вам создать высококонверсионную целевую страницу для вашего бизнеса в Instagram за 10 минут. Используйте многочисленные маркетинговые функции для увеличения продаж.
Wix
wix.com
Уверенно создавайте и масштабируйте свой онлайн-бизнес с помощью Wix. Благодаря молниеносной веб-производительности, безопасности корпоративного уровня и надежной инфраструктуре вы можете быть уверены, что ваш сайт всегда будет в рабочем состоянии. И с Wix вы получаете гораздо больше, чем просто конструктор веб-сайтов: от онлайн-расписания до платежей, глубокого брендинга и решений для электронной коммерции. Вы можете развивать свой сайт в любом направлении. Когда дело доходит до управления бизнесом в Интернете, оно никогда не было более интуитивным: благодаря ведущим инструментам SEO и маркетинга, расширенной аналитике и даже мобильному приложению вы можете быть в курсе всего, где бы вы ни находились. Присоединяйтесь к миллионам пользователей, которые использовали Wix, чтобы помочь им достичь своих онлайн-целей. Каковы основные особенности Wix? * Умный редактор с функцией перетаскивания для интуитивного создания вашего сайта. * Более 900 стратегически разработанных шаблонов веб-сайтов * Расширенные функции SEO для оптимизации для поисковых систем. * Мощные решения для электронной коммерции для управления вашим магазином и продаж через Интернет. * Программное обеспечение для онлайн-бронирования, которое обеспечивает удобство бронирования для ваших клиентов. * Встроенные маркетинговые инструменты, которые помогут управлять и развивать ваш бизнес в Интернете. * Полные возможности ведения блога, которые помогут вам вырастить лояльную аудиторию и монетизировать контент. * Полнофункциональные инструменты веб-разработки для индивидуальной функциональности.
Sentry
sentry.io
Для разработчиков программного обеспечения Sentry необходим для мониторинга работоспособности кода приложения. От отслеживания ошибок до мониторинга производительности — разработчики могут видеть яснее, решать быстрее и постоянно узнавать о своих приложениях — от внешнего интерфейса до внутреннего интерфейса. Sentry, любимый более чем 3,5 миллионами разработчиков и более чем 87 000 организаций по всему миру, обеспечивает наблюдение на уровне кода для многих самых известных компаний мира, таких как Disney, Peloton, Cloudflare, Eventbrite, Slack, Supercell и Rockstar Games.
Hubspot
hubspot.com
HubSpot предлагает полную платформу программного обеспечения для маркетинга, продаж, обслуживания клиентов и CRM, а также методологию, ресурсы и поддержку, чтобы помочь бизнесу лучше развиваться. Начните работу с бесплатными инструментами и обновляйте их по мере роста. Благодаря Marketing Hub все ваши маркетинговые инструменты и данные собраны на одной простой в использовании и мощной платформе. Вы сэкономите драгоценное время и получите весь контекст, необходимый для предоставления персонализированного опыта, который будет привлекать и конвертировать нужных клиентов в больших масштабах. Кроме того, маркетологи могут хранить данные в центре всего, что они делают, поскольку Marketing Hub создан как часть платформы HubSpot CRM. Используя полную платформу CRM, маркетологи могут добиться беспрецедентного согласования продаж, чтобы доказать рентабельность инвестиций и подтвердить инвестиции. Будь то стратегии, услуги или программное обеспечение — HubSpot позволяет масштабировать вашу компанию, а не усложнять ее. В HubSpot есть все, что вам нужно, чтобы расти лучше.
Yandex Metrica
metrica.yandex.com
Яндекс.Метрика — это бесплатный сервис веб-аналитики, предлагаемый Яндексом, который отслеживает и сообщает о трафике веб-сайта. Яндекс запустил этот сервис в 2008 году и обнародовал его в 2009 году. По состоянию на 2019 год Яндекс.Метрика является третьим по популярности сервисом веб-аналитики в Интернете.
Zoho CRM
zoho.com
Управляйте всем своим бизнесом с помощью набора онлайн-инструментов повышения производительности Zoho и приложений SaaS. Нам доверяют более 50 миллионов пользователей по всему миру. Попробуйте наш бесплатный план навсегда!
Framer
framer.com
Прототипирование стало проще: код не требуется, он доступен в браузере и бесплатен для всех. Высокая точность в два раза быстрее. Framer — это мощный веб-конструктор, предназначенный для простого создания потрясающих, адаптивных веб-сайтов. Он предлагает интуитивно понятный интерфейс, который позволяет пользователям создавать и публиковать современные сайты любого масштаба, что делает его подходящим как для начинающих, так и для опытных разработчиков. Framer также поддерживает рынок плагинов и шаблонов, расширяя его функциональность и позволяя пользователям легко создавать уникальные веб-сайты. Если вы хотите создать портфолио, бизнес-сайт или целевую страницу, Framer предоставит вам инструменты, необходимые для более продуманного проектирования и более быстрой публикации. Начните бесплатно и изучите возможности!
Hotjar
hotjar.com
Hotjar — компания по поведенческому анализу, которая анализирует использование веб-сайтов, предоставляя обратную связь с помощью таких инструментов, как тепловые карты, записи сеансов и опросы. Он работает с инструментами веб-аналитики, такими как Google Analytics, чтобы дать представление о том, как люди перемещаются по веб-сайтам и как можно улучшить качество обслуживания клиентов. Основанная в 2014 году, Hotjar управляется полностью удаленно более чем 100 членами команды в 20 странах и используется на более чем 500 000 сайтах по всему миру.
FlowMapp
flowmapp.com
Создавайте исключительный UX для красивых продуктов, веб-сайтов и приложений с помощью онлайн-инструментов для совместной работы. Простая и мощная платформа визуального UX. Создавайте карты сайта, пользовательские потоки и каркасы, чтобы обеспечить более эффективное UX-планирование и веб-разработку. FlowMapp позволяет командам вместе планировать и разрабатывать цифровые возможности в режиме реального времени и в одном месте. Как использовать FlowMapp? — UX и разработка — Планирование — Работа в команде — Организуйте все — Создавать и представлять прототипы Hi-Fi — Планируйте и храните контент — Общение с клиентом — Увеличение продаж — Работа офлайн
Flowcode
flowcode.com
Flowcode — это технологическая платформа, призванная преодолеть разрыв между физической и цифровой сферами, позволяя брендам более эффективно взаимодействовать со своими клиентами. Облегчая сбор ценных первичных данных, Flowcode дает компаниям возможность совершенствовать свои маркетинговые стратегии и оптимизировать взаимодействие с клиентами. Это инновационное решение особенно актуально в современном цифровом мире, где понимание поведения потребителей имеет важное значение для увеличения конверсий и повышения лояльности к бренду. Ориентированный в первую очередь на бренды, стремящиеся улучшить взаимодействие с клиентами, Flowcode обслуживает самые разные отрасли, включая розничную торговлю, развлечения и гостиничный бизнес. Его инструменты предназначены для оптимизации воронок конверсии, позволяя компаниям точно определять и отображать интересы клиентов. Эта возможность особенно полезна для организаций, стремящихся создать персонализированный опыт, который найдет отклик у их аудитории. Используя Flowcode, бренды могут получить уникальный опыт, который не только привлекает клиентов, но и стимулирует повторное взаимодействие. Одной из выдающихся особенностей Flowcode является его способность обеспечить более 711 миллионов взаимодействий, демонстрируя его эффективность в улучшении качества обслуживания клиентов на крупных площадках и мероприятиях. Такой уровень взаимодействия демонстрирует способность Flowcode обеспечивать значимое взаимодействие между брендами и потребителями. Кроме того, платформе доверяют более 60% компаний из списка Fortune 500, что указывает на ее надежность и эффективность в удовлетворении потребностей крупных предприятий. Уникальные преимущества Flowcode включают в себя бесшовную интеграцию физических и цифровых точек взаимодействия, что позволяет брендам собирать полезную информацию о взаимодействии с клиентами. Платформа предоставляет инструменты для аналитики в режиме реального времени, позволяющие компаниям отслеживать показатели вовлеченности и соответствующим образом корректировать свои стратегии. Такой подход, основанный на данных, не только усиливает маркетинговые усилия, но и способствует более глубокому пониманию предпочтений клиентов, что в конечном итоге приводит к более эффективным кампаниям. Подводя итог, Flowcode выделяется на фоне технологий, предлагая комплексное решение, которое инновационными способами связывает бренды со своими клиентами. Сосредоточив внимание на сборе собственных данных и оптимизации взаимодействия, Flowcode снабжает предприятия инструментами, необходимыми для навигации в развивающемся цифровом ландшафте и построения прочных отношений со своей аудиторией.
MailerLite
mailerlite.com
Создавайте расширенные маркетинговые кампании по электронной почте с такими функциями, как автоматизация, целевые страницы и опросы. Получите бесплатный доступ к премиум-функциям с 14-дневной пробной версией!
Mailchimp
mailchimp.com
Mailchimp — это универсальная маркетинговая платформа, созданная для малого бизнеса. С помощью таких инструментов, как отчетность и аналитика, маркетинговая CRM, кампании по электронной почте, информационные бюллетени и управление контентом, вы можете поставить своих клиентов в центр, чтобы вы могли более разумно продавать и быстрее развивать свой бизнес. Мобильное приложение Mailchimp Marketing & CRM поможет вам эффективнее продвигаться на рынке и быстрее развивать свой бизнес с первого дня. Получите доступ к необходимым инструментам, где бы вы ни находились, и приступайте к работе за считанные минуты — никакого опыта не требуется. С Mailchimp вы никогда не упустите возможность совершить продажу, вернуть клиентов, найти новых подписчиков или поделиться миссией своего бренда. Используйте Mailchimp для: * Маркетинговая CRM. Следите за своими контактами с помощью маркетинговой CRM от Mailchimp. Находите и добавляйте новых клиентов с помощью инструментов импорта контактов, таких как сканер визитных карточек. Отслеживайте рост аудитории и просматривайте информацию об отдельных контактах на информационной панели. Делайте все это в одном месте: звоните, отправляйте текстовые сообщения и электронную почту прямо из приложения. Делайте заметки и добавляйте теги после каждого взаимодействия, чтобы запомнить важные детали. * Отчеты и аналитика. Получите более глубокий анализ эффективности ваших продаж и маркетинга. Отслеживайте результаты всех своих кампаний и получайте практические рекомендации по их улучшению. Просматривайте отчеты и аналитику по кампаниям по электронной почте, целевым страницам, рекламе в Facebook и Instagram, публикациям в социальных сетях и открыткам. * Электронная почта и автоматизация. Создавайте, редактируйте и отправляйте маркетинговые кампании, информационные бюллетени и средства автоматизации по электронной почте. С помощью повторной отправки писем тем, кто не открывает, и ретаргетинга продуктов одним щелчком мыши вы сможете повторно привлечь клиентов и увеличить продажи в кратчайшие сроки. * Реклама в Facebook и Instagram. Составляйте и публикуйте объявления, устанавливайте бюджет и ориентируйтесь на определенную группу. Привлекайте новых людей, вовлекайте существующие контакты, настраивайте индивидуальные аудитории или возвращайте посетителей веб-сайта. * Маркетинговые рекомендации. Получите практические рекомендации, которые помогут улучшить ваш маркетинг. Узнайте, когда пришло время настроить электронное письмо о брошенной корзине или получить напоминание о необходимости установки логотипа вашего бренда. * Управление брендом — загружайте изображения со своего устройства прямо в Mailchimp и используйте их во всех своих кампаниях.
Brevo
brevo.com
В сегодняшней конкурентной бизнес-среде предоставление исключительного обслуживания клиентов имеет первостепенное значение для создания процветающего бренда. С помощью Conversations by Brevo вы сможете поднять свою поддержку клиентов на новый уровень, одновременно увеличивая продажи и развивая прочные отношения с клиентами. Наша мощная универсальная платформа позволит вашей команде обеспечить первоклассную поддержку и оптимизировать операции по обслуживанию клиентов. Реальный разговор в режиме реального времени Разговоры объединяют электронную почту, чат и каналы социальных сетей, таких как Facebook, WhatsApp и Instagram. Больше не нужно перетасовывать табуляции или копировать вставки. Централизуйте все взаимодействия с клиентами в одном удобном канале. Превратите посетителей в клиентов и откройте для себя рост доходов Привлекайте потенциальных клиентов с помощью нашего виджета живого чата и чат-ботов, гарантируя, что они совершат конверсию еще до того, как покинут ваш сайт. Удерживайте и развивайте существующих клиентов, чтобы максимизировать доход в современной конкурентной среде. Эффективность на кончиках ваших пальцев Экономьте время, используя готовые ответы с актуальными переменными. Создайте комплексный справочный центр для ответа на часто задаваемые вопросы и сократите количество повторяющихся запросов. Используйте инструменты самообслуживания и автоматизации для более содержательного общения. Используйте мобильное приложение Brevo Conversations для Android или iOS, где бы вы ни находились. Бесшовная интеграция и консолидация данных Conversations by Brevo легко интегрируется с продуктами Brevo и другими продуктами, предоставляя вам единый центр управления клиентами. Легко управляйте своими маркетинговыми воронками и многим другим благодаря глубокой интеграции с WordPress, Shopify, WooCommerce и другими. Оптимизируйте доставку, возвраты, отзывы, программы лояльности и другие важные бизнес-функции. Получите комплексное представление о каждом клиенте, собрав и объединив все необходимые данные в одном месте. Присоединяйтесь к более чем 500 000 компаний, которые выбрали Brevo, и испытайте мощь и простоту Conversations by Brevo. Независимо от того, являетесь ли вы малым бизнесом или предприятием, мы разработали планы, отвечающие вашим потребностям.
OpenText
opentext.com
OpenText Corporation (также пишется opentext) — канадская компания, которая разрабатывает и продает программное обеспечение для управления корпоративной информацией (EIM). OpenText со штаб-квартирой в Ватерлоо, Онтарио, Канада, является крупнейшей канадской компанией-разработчиком программного обеспечения по состоянию на 2014 год и признана одним из 100 лучших работодателей Канады. 2016, Mediacorp Canada Inc. Программные приложения OpenText управляют контентом или неструктурированными данными для крупных компаний, государственных учреждений и фирм, оказывающих профессиональные услуги. OpenText направляет свои продукты на удовлетворение требований управления информацией, включая управление большими объемами контента, соблюдение нормативных требований, а также управление мобильным и онлайн-опытом. В OpenText работает более 14 000 человек по всему миру, и она является публичной компанией, акции которой котируются на NASDAQ (OTEX). и Фондовая биржа Торонто (OTEX).
Elicit
elicit.org
Ассистент по исследованиям ИИ. Elicit — научный сотрудник, работающий на GPT-3. Elicit помогает вам классифицировать наборы данных, проводить мозговой штурм исследовательских вопросов и осуществлять поиск по публикациям.
SendPulse
sendpulse.com
SendPulse — платформа автоматизации многоканального маркетинга для многогранного продвижения бизнеса и удержания клиентов. SendPulse позволяет отправлять рассылки по электронной почте и SMS, работать с клиентами с помощью чат-ботов для Telegram, Facebook Messenger, WhatsApp и Instagram, а также создавать целевые страницы всего за 15 минут. SendPulse также предлагает платформу для создания онлайн-курсов. Вы можете легко отслеживать всю свою маркетинговую деятельность и информацию о клиентах с помощью бесплатной CRM SendPulse.
Builder.io
builder.io
Builder предоставляет разработчикам и маркетологам инструменты с поддержкой искусственного интеллекта, позволяющие быстро превращать проекты в оптимизированные веб- и мобильные приложения. Он предоставляет инструмент для преобразования дизайна в код на базе искусственного интеллекта (Visual Copilot), который автоматически превращает проекты Figma в чистый код, а также систему управления визуальным контентом (Visual CMS), которая позволяет маркетологам быстро создавать, повторять и оптимизировать взаимодействие в Интернете и на мобильных устройствах без необходимости зависит от техники.
LogRocket
logrocket.com
Современный фронтенд-мониторинг и аналитика продуктов. LogRocket сочетает в себе воспроизведение сеансов, мониторинг производительности и аналитику продуктов, что дает командам разработчиков программного обеспечения возможность создавать идеальные веб- и мобильные продукты.
Referrizer
referrizer.com
Самая передовая в мире платформа автоматизации маркетинга для расширения возможностей вашего местного бизнеса. Привлекайте больше клиентов, увеличивайте количество рефералов и улучшайте удержание клиентов с помощью нашей БЕСПЛАТНОЙ ПРОБНОЙ учетной записи. Сотрудничайте с местными владельцами бизнеса и откройте для себя множество премиальных приложений и готовых интеграций, чтобы еще больше повысить результаты. Зарегистрируйтесь БЕСПЛАТНО (кредитная карта не требуется).
Exatom
exatom.io
Мы помогаем вам повысить эффективность существующих онлайн-форм. Гораздо лучше. Обычно двузначный процент посетителей, которые начинают взаимодействовать с вашей формой, не превращаются в конвертеров. Почему они закрывают вашу веб-форму где-то на полпути или после неудачной отправки? Узнайте, как можно улучшить производительность вашей формы. Аналитика форм и полей Exatom дополняет ваши существующие аналитические платформы, такие как Google Analytics или Adobe Analytics, поскольку она начинается там, где заканчиваются обычные инструменты веб-аналитики. Exatom сфокусирован на деталях формы, которые не могут предоставить другие инструменты веб-аналитики. Например, время взаимодействия и колебания для каждого поля формы. Это позволит вам повысить эффективность ваших онлайн-форм. Неважно, предназначена ли ваша онлайн-форма для привлечения потенциальных клиентов, электронной коммерции или обзоров. Кстати, наше решение не использует файлы cookie, и мы не собираем никаких данных, позволяющих идентифицировать личность. Конфиденциальность дружелюбна. Мы предлагаем бесплатную 10-дневную пробную версию. Вы агентство? Агентства могут бесплатно использовать Exatom на своем корпоративном сайте и получить скидку 15% для своих клиентов.
Amplitude
amplitude.com
Amplitude — это платформа продуктовой аналитики, которая помогает компаниям отслеживать посетителей с помощью совместной аналитики. Платформа использует отчеты о поведении, чтобы понять взаимодействие пользователей с продуктами, и предоставляет информацию для ускорения работы в режиме реального времени.
AppMetrica
yandex.com
AppMetrica — это доступный и надежный (да, это возможно) универсальный инструмент аналитики мобильных приложений, который обеспечивает всесторонний анализ поведения пользователей вашего мобильного приложения, доходов от приложений, кампаний по привлечению мобильных устройств и статистики сбоев. Запущенный в 2013 году, он позволяет более чем 60 000 мобильных приложений, таких как Azur Games, METRO, Burger King, Brave Stars по всему миру, находить полезную информацию и максимизировать доход от своих приложений. AppMetrica используется командами по привлечению пользователей, менеджерами по продуктам, менеджерами по доходам и экспертами по аналитике в различных отраслях. Зачем переходить на AppMetrica: - Вам нужно больше функциональности от вашего текущего инструмента аналитики продуктов, т. е. воронки, сегментация и данные на уровне пользователя. – Вы расширяете свои кампании по привлечению пользователей за пределы Google Рекламы и нуждаетесь в MMP. - Ваша текущая продуктовая аналитика или MMP слишком дорога. – Вы перегружены данными и хотите получить простой способ получить информацию для развития вашего приложения. - Вы цените качественную поддержку 24/7. Ведь не нужно переключаться, можно использовать AppMetrica как альтернативный источник истины. Просто создайте бесплатную учетную запись. Для получения дополнительной информации посетите: https://appmetrica.com
Verint
verint.com
Verint помогает самым знаковым мировым брендам выстраивать долгосрочные отношения с клиентами, объединяя работу, данные и опыт в рамках всего предприятия. Благодаря такому подходу бренды могут ориентироваться и процветать, адаптируясь к будущему работы, устраняя неэффективность, создаваемую организационными хранилищами и хранилищами данных, и последовательно предоставляя дифференцированный опыт в масштабе при каждом взаимодействии. Решения Verint помогают брендам ликвидировать разрыв, возникающий из-за нехватки ресурсов, необходимых для предоставления услуг, отвечающих ожиданиям клиентов. Устранение этого разрыва в возможностях взаимодействия™ помогает им построить долгосрочные отношения с клиентами и добиться реальных результатов в бизнесе. Платформа взаимодействия с клиентами Verint использует последние достижения в области искусственного интеллекта и аналитики, открытой интеграции и науки взаимодействия с клиентами для удовлетворения постоянно растущих и постоянно меняющихся взаимодействий и требований потребителей. Они помогают своим клиентам получить еще большую отдачу от инвестиций в технологии, тесно сотрудничая с широкой экосистемой решений и партнерами. С помощью Verint бренды смогут, наконец, раскрыть потенциал взаимодействия с клиентами во всех сферах бизнеса, чтобы предоставлять своим клиентам и сотрудникам постоянно дифференцированный опыт, а также делать это в масштабе для достижения ощутимых бизнес-результатов. Глобальное присутствие • Штаб-квартира находится в Мелвилле, штат Нью-Йорк, и более 40 офисов по всему миру. • При поддержке 4500 преданных своему делу профессионалов и глобальной партнерской сети. Устранение разрыва в возможностях взаимодействия Сегодня перед брендами стоит задача обеспечить качественный клиентский опыт по десяткам каналов взаимодействия, сотням клиентских путешествий и миллионам взаимодействий — и все это с помощью одной и той же команды и ресурсов. Это приводит к разрыву потенциала взаимодействия. Решения Verint уникально направлены на устранение этого разрыва.
Benchmark
benchmarkemail.com
Benchmark — это платформа электронного маркетинга, чья глобальная миссия – помочь компаниям во всем мире наладить отношения со своими клиентами. * СОЗДАВАЙТЕ ЭЛЕКТРОННЫЕ ПИСЬМА, КОТОРЫЕ КОНВЕРТИРУЮТ Пользователи любого уровня квалификации могут создавать кампании по электронной почте, которые принесут результаты. Интуитивно понятный конструктор электронных писем без кода в сочетании с мощью контента, созданного искусственным интеллектом, упрощает отправку сообщений, которые находят отклик у вашей аудитории. Начните с нуля или выберите из обширной библиотеки готовых шаблонов. * РАСШИРЯЙТЕ СВОЙ СПИСОК Создавайте собственные целевые страницы, формы и опросы, чтобы расширять и привлекать свой список. Любой может использовать простые инструменты Benchmark Email для привлечения новых подписчиков. Или подключитесь к любимым инструментам привлечения потенциальных клиентов с помощью Zapier. * ПЕРСОНАЛИЗАЦИЯ ОБСЛУЖИВАНИЯ Своевременно отправляйте персонализированный контент электронной почты, используя рабочие процессы автоматизации в визуальном конструкторе. Запускайте электронные письма на основе поведения или атрибутов ваших контактов. * ОПТИМИЗАЦИЯ И ИЗМЕРЕНИЕ УСПЕХА Инструменты отчетности дают представление о наиболее эффективных кампаниях, а A/B-тестирование дает возможность улучшить ваши ключевые показатели. На протяжении десятилетий Benchmark Email предоставляет компаниям по всему миру интеллектуальные инструменты электронного маркетинга, помогающие им охватить свою аудиторию.
Agile CRM
agilecrm.com
Agile CRM — это полностью интегрированная CRM с отслеживанием продаж, управлением контактами, автоматизацией маркетинга, веб-аналитикой, двусторонней электронной почтой, телефонией и службой поддержки с понятным современным интерфейсом. Благодаря Agile CRM предприятия малого и среднего бизнеса теперь могут: * Автоматизируйте процессы маркетинга, продаж и удержания клиентов с помощью простого и мощного редактора с возможностью перетаскивания. * Превращайте посетителей веб-сайта непосредственно в потенциальных клиентов в CRM. Автоматически воспитывайте, отслеживайте и оценивайте потенциальных клиентов на основе активности в Интернете или электронной почте. * Включите многоканальную связь с возможностью звонить, писать по электронной почте или писать в Твиттере контакту с одной и той же страницы. * Отслеживайте поведение клиентов и получайте оповещения в режиме реального времени об активности клиентов. * Управляйте заявками в службу поддержки со всей историей клиентов в одном месте. * Имейте подробную запись всех деталей клиента и истории общения на одной странице, отсортированной в хронологическом порядке. * Просматривайте данные о клиентах из различных других бизнес-приложений на одной странице с помощью обширных возможностей интеграции.
Salesforce
salesforce.com
Salesforce.com, Inc. — американская компания по разработке облачного программного обеспечения со штаб-квартирой в Сан-Франциско, Калифорния. Он предоставляет услуги управления взаимоотношениями с клиентами (CRM), а также продает дополнительный набор корпоративных приложений, ориентированных на обслуживание клиентов, автоматизацию маркетинга, аналитику и разработку приложений. В 2020 году журнал Fortune поставил Salesforce на шестое место в своем «Списке 100 лучших компаний, в которых стоит работать» на основе опроса удовлетворенности сотрудников.
Keap
keap.com
Keap — это универсальная платформа CRM и автоматизации продаж и маркетинга, предназначенная для развития вашего бизнеса. С Keap вы легко сможете собирать, систематизировать, отслеживать и развивать всех своих потенциальных клиентов, чтобы увеличить продажи и доходы. Чтобы обеспечить ваш успех, Keap также предлагает экспертное обучение, углубленное обучение, отличную поддержку и преданное своему делу сообщество предпринимателей.
UXCam
uxcam.com
UXCam — это универсальная платформа для анализа мобильных приложений, которая позволяет компаниям понимать поведение пользователей. UXCam начинался как решение для воспроизведения сеансов и создания тепловых карт, но мы поняли, что существует множество вопросов, на которые одни только качественные данные не могут ответить. Поэтому мы объединили детализацию качественных данных с влиянием количественных данных. С помощью UXCam вы можете создавать воронки, диаграммы удержания и информационные панели, чтобы увидеть, какой процент людей уходит на каждом этапе. Как только вы увидите спад, вы можете увеличить масштаб и просмотреть записи и тепловые карты, чтобы понять, почему это произошло. Закажите бесплатную и быструю демо-версию на веб-сайте UXCam, чтобы узнать больше.
LanderLab
landerlab.io
Никакого программирования, никаких навыков работы с сервером! С помощью LanderLab вы можете создавать, редактировать и публиковать красивые и адаптивные целевые страницы, которые приносят больше конверсий всего за несколько кликов. Выбирайте из богатой коллекции готовых к использованию шаблонов или импортируйте существующую целевую страницу. Настраивайте изображения, заголовки, призывы к действию или любую другую часть с помощью нашего встроенного и простого в использовании визуального редактора. Создайте свою аудиторию, легко установив любой пиксель отслеживания для популярных платформ, таких как Facebook, Google Analytics и т. д.Предварительный просмотр и публикация целевой страницы в Интернете. Импортируйте целевые страницы непосредственно из шпионских инструментов, таких как Adplexity. Готовые к использованию шаблоны для ECom, Diet, Finance, Leadgen и многого другого. Загрузите существующие целевые страницы в формате .zip. Создайте новую целевую страницу на основе пустого шаблона. Откройте в редакторе и настройте изображения, текст или макет. Публикуйте сайты на любых принадлежащих вам доменах с полной поддержкой SSL (с помощью Let’s Encrypt).
Algolia
algolia.com
Algolia — единственная в мире комплексная платформа для поиска и обнаружения ИИ. Наши инженеры изобрели революционное использование искусственного интеллекта для значительного улучшения поиска и обнаружения. Наша запатентованная технология NeuralSearch сочетает в себе векторную обработку естественного языка и сопоставление ключевых слов в одном API. Algolia обрабатывает 1,75 триллиона поисковых запросов в год или более 30 миллиардов в неделю, позволяя более чем 17 000 клиентам в более чем 150 странах создавать молниеносно быстрый и релевантный поиск и возможности для своих пользователей в приложениях и/или онлайн-посетителей (используя любой веб-сайт, мобильное или голосовое устройство) — мгновенно и в большом масштабе отображая желаемый контент. Чтобы узнать больше, посетите www.algolia.com.
GetResponse
getresponse.com
GetResponse — это комплексная платформа электронного маркетинга, которая предоставляет малому бизнесу, индивидуальным предпринимателям, тренерам и маркетологам мощные и доступные инструменты для расширения своей аудитории, взаимодействия со своими подписчиками и превращения подписчиков в платящих клиентов. Благодаря более чем 25-летнему опыту наши клиенты выбирают GetResponse из-за нашего удобного в использовании решения, отмеченной наградами круглосуточной поддержки клиентов и мощных инструментов, выходящих за рамки электронного маркетинга, с автоматизацией, расширением списков и дополнительными коммуникационными инструментами, такими как вебинары и прямые трансляции. чаты, которые помогают компаниям создавать свой личный бренд, продавать свои продукты и услуги и создавать сообщество. Нужна более продвинутая платформа? GetResponse MAX и MAX² — это решения для требовательных пользователей, которым нужны расширенные маркетинговые функции и надежная поддержка.
Instapage
instapage.com
Instapage дает маркетологам возможность создавать персонализированные и оптимизированные целевые страницы в большом масштабе, что приводит к улучшению результатов кампании и рентабельности инвестиций. Без необходимости разработки и с удобным интерфейсом вы можете быстро создавать релевантные объявления на целевых страницах, которые поддерживают несколько целевых аудиторий и целей кампании. Являясь самым передовым решением для целевых страниц на рынке, Instapage предоставляет единую среду для отображения рекламы, контента и экспериментов на основе искусственного интеллекта, а также встроенную аналитику.
dotdigital
dotdigital.com
Dotdigital — это универсальная платформа для обслуживания клиентов и обработки данных (CXDP), которая позволяет маркетинговым командам превосходить ожидания клиентов с помощью высоко персонализированных межканальных путешествий. С помощью Dotdigital маркетологи могут легко унифицировать, обогащать и сегментировать данные о клиентах. Разрушая разрозненность данных, Dotdigital оптимизирует процесс принятия решений и открывает путь к маркетинговому творчеству, которое обеспечивает масштабное привлечение клиентов. Благодаря мощным возможностям искусственного интеллекта Dotdigital упрощает автоматизацию глубоко персонализированного взаимодействия в Интернете, электронной почте, SMS, WhatsApp, чате, push-уведомлениях, социальных сетях, рекламе и т. д. Dotdigital, которому доверяют более 4000 брендов в электронной коммерции, розничной торговле, некоммерческих организациях, образовании, финансовых услугах и других секторах, помогает маркетологам по всему миру. Компания Dotdigital со штаб-квартирой в Лондоне, основанная в 1999 году, специализируется на создании надежных, связанных и ориентированных на будущее решений, которые расширяют возможности бизнеса, ориентированного на клиентов. Узнайте больше на dotdigital.com.
Dorik
dorik.com
Dorik — это платформа для создания веб-сайтов с искусственным интеллектом, которая позволяет каждому легко создать красивый веб-сайт за считанные минуты без какого-либо опыта проектирования или программирования. Dorik — это гибкая, простая в использовании и одна из самых доступных платформ для создания веб-сайтов.
AWeber
aweber.com
AWeber — лидер рынка программного обеспечения для электронного маркетинга для малого бизнеса. Основанная в 1998 году, компания AWeber уже более 20 лет успешно помогает более чем одному миллиону клиентов по всему миру надежно связываться со своими потенциальными клиентами с помощью простого и мощного программного обеспечения для электронного маркетинга. Наряду с отмеченной наградами круглосуточной поддержкой клиентов в США, AWeber предоставляет возможность быстро создавать адаптивные целевые страницы, загружать контакты и управлять ими, отправлять потрясающие электронные письма, отправлять мгновенные push-уведомления и анализировать результаты, не будучи техническим гением. . AWeber работает с более чем 1000 партнерскими программными решениями, что позволяет клиентам легко интегрироваться с приложениями и услугами, от которых они зависят в своей работе и развитии. Частная компания AWeber со штаб-квартирой в Чалфонте, штат Пенсильвания.
Acumbamail
acumbamail.com
Легко отправляйте кампании по электронной почте и SMS и развивайте свой бизнес. Чтобы добиться высоких результатов, маркетинг не должен быть сложным. С помощью одного инструмента вы можете управлять своими кампаниями по электронной почте, SMS, целевыми страницами и многим другим.
ActiveCampaign
activecampaign.com
ActiveCampaign for Marketing объединяет все инструменты и каналы, которые вы используете в своем бизнесе, для привлечения клиентов на каждом этапе их жизненного цикла. Используйте данные маркетинга по электронной почте, социальных сетей, цифровой рекламы и вашего веб-сайта, чтобы адаптировать персонализированные точки взаимодействия с вашими контактами, обеспечивая эффективность, привлекательность и запоминаемость вашего маркетинга без затрат вашего времени. Мы заставляем автоматизировать работу на вас, чтобы вы могли сосредоточиться на личных аспектах, которые отличают ваш бизнес, и быть уверенными, что вы не пропустили ни одного шага с любым из своих клиентов. Что вы можете сделать с помощью ActiveCampaign? - Автоматизируйте персонализированный опыт во всех точках взаимодействия с клиентами. - Отслеживайте предпочтения, поведение и множество пользовательских атрибутов покупателей на протяжении всего жизненного цикла клиента для более глубокой сегментации и более эффективного охвата. - Настраивайте отправку практически на основе любого параметра, чтобы ваши сообщения всегда были ориентированы на нужных пользователей. аудитория -Используйте данные за весь жизненный цикл клиента, чтобы выбрать лучший контент, время отправки и канал доставки для каждого клиента -Создавайте полностью персонализированные кампании с минимальными усилиями, а затем улучшайте свою стратегию рассылки в режиме реального времени на основе поведения клиентов -Реплицируйте личный опыт 1-1 для каждого клиента, независимо от того, насколько велик ваш бизнес
RealEye
realeye.io
Платформа онлайн-исследований с функцией отслеживания глаз с помощью веб-камеры. Это: - намного быстрее и дешевле, чем традиционное оборудование для отслеживания взгляда - точное (точность размера кнопок) и используется в научных исследованиях - простое в использовании (клиенты хвалят нас за удобный интерфейс) RealEye — это онлайн-инструмент, который позволяет вам делать: 1. отслеживание глаз с помощью обычных веб-камер, 2. анализ эмоций (кодирование лица), 3. отслеживание движений мыши и щелчков, 4. использование расширенного модуля опроса, 5. мгновенный наем участников/комиссии, 6. анализ данных полностью онлайн, 7. экспортировать данные в CSV, 8. подключаться к внешним инструментам, 9. проводить исследования 100% удаленно. RealEye может использоваться, среди прочего, в: 1. исследованиях потребительского мнения (оценка упаковки и полки/планограммы) 2. исследованиях UX/тестировании макетов 3. оценке различных рекламных объявлений (видео, медийная реклама и т. д.) 4. академических исследованиях О компании: - запущено в 2017 г. - более 2500 клиентов, которым доверяют компании и университеты - штаб-квартира по всему миру в Европе и Латинской Америке
Plasmic
plasmic.app
Plasmic — это платформа визуальной разработки, которая позволяет всей вашей команде быстро создавать веб-приложения промышленного уровня, от внутренних инструментов до продуктов и веб-сайтов, ориентированных на клиентов. Plasmic выходит за рамки отсутствия кода, интегрируясь с вашей кодовой базой, открывая безграничные возможности.
Feng-GUI
feng-gui.com
Основанный на искусственном интеллекте и проверенный десятилетиями нейробиологических исследований, Feng-GUI предоставляет прогнозную визуальную аналитику с практическими выводами и рекомендациями, которые позволяют цифровым агентствам максимизировать результаты для своих клиентов. https://feng-gui.com/ С 2007 года сервис Feng-GUI проанализировал более 4 миллионов визуальных изображений для 30 000 профессионалов по всему миру по всем медиаканалам, от веб-сайтов, рекламы и видео до вывесок и упаковки, включая такие известные фирмы, как : WSI, Omnicom, Walker Sands, OgilvyOne, WPP, McCann Erickson, Interpublic и Publicis.
Reactflow
reactflow.com
Reactflow выделяет визуальные и логические причины, по которым ваши посетители не превращаются в клиентов, и обеспечивает бесперебойную воронку продаж для более быстрого окупаемости инвестиций. Reactflow воспроизводит записи активности вашего клиента в виде видео, составляет тепловые карты, аналитику последовательностей, ошибки, журналы консоли и предоставляет отзывы, которые помогут вам понять болевые точки клиента, решить их и создать выдающиеся потоки.
Mouseflow
mouseflow.com
Mouseflow — это инструмент поведенческого анализа, используемый более чем 210 000 клиентами цифрового маркетинга, UX, продуктов, стартапов и предприятий для оптимизации работы с веб-сайтами. С помощью Mouseflow вы можете: • Узнайте, что происходит между кликами ваших посетителей, просматривая видеозаписи их сеансов. • Автоматически создавайте 6 типов тепловых карт для всех ваших страниц, чтобы понять, что привлекает их внимание. • Настройте воронки, чтобы отслеживать, куда и почему уходят ваши посетители. • Используйте аналитику форм, чтобы улучшить привлечение потенциальных клиентов. • Запускайте кампании обратной связи, чтобы узнать больше о своих посетителях. • Анализируйте свои данные любым удобным для вас способом с помощью мощных опций фильтрации, доступных во всех планах. • Тратьте время на устранение проблем на своем веб-сайте, а не на их поиск, фильтруя посещения по показателю трения — нашему инструменту машинного обучения, доступному бесплатно и во всех планах.
Squeaky
squeaky.ai
Платформа для сбора информации о клиентах, ориентированная на конфиденциальность. Squeaky помогает вам развивать свой бизнес, создавая лучший цифровой опыт. Наш универсальный инструмент включает в себя аналитику, запись сеансов, обратную связь и тепловые карты.
Silktide
silktide.com
Silktide предоставляет вам все необходимое для улучшения вашего веб-сайта: автоматическое тестирование доступности, оптимизацию контента и цифровой маркетинг на одной платформе. Silktide используется тысячами клиентов для анализа десятков миллионов веб-сайтов каждый год. Мы охватываем практически все аспекты вашего присутствия в Интернете, включая контент, доступность, маркетинг, мобильные устройства, скорость и соответствие законодательству. Посетите наш веб-сайт, чтобы увидеть живую демонстрацию платформы.
Grapedrop
grapedrop.com
Grapedrop — это мощный конструктор веб-сайтов и целевых страниц без кода, позволяющий создавать веб-проекты с высокой конверсией с помощью простого в использовании конструктора. Отлично подходит для привлечения потенциальных клиентов, продажи продуктов, портфолио, мероприятий и многого другого.
AdsBridge
adsbridge.com
AdsBridge — это программное обеспечение премиум-класса для отслеживания акул партнерской индустрии. Это стабильный и заслуживающий доверия продукт с первоклассной поддержкой, интуитивно понятным интерфейсом и полным набором функций, позволяющих оптимизировать рекламные кампании.
Onepage
onepage.io
Инструмент для создания веб-сайтов, который вам понравится. Это помогает быстро создавать веб-сайты, целевые страницы, Linktree и викторины. Затем соедините их вместе, все с помощью одного инструмента. Ориентированный на производительность и UX-аспекты, он оснащен горячими клавишами, командной строкой и удивительно быстрым программным обеспечением.
UXPressia
uxpressia.com
UXPressia — это платформа для совместной работы с клиентами, которая позволяет создавать, экспортировать и обмениваться картами путешествий клиентов, персонажами и картами влияния в Интернете. Набор инструментов прост для новичков, но мощный для профессионалов. Командам особенно понравятся возможности совместной работы и возможность стандартизировать и масштабировать различные проекты. Основные возможности: - Библиотека шаблонов: более 100 бесплатных карт путешествий клиентов и шаблонов персонажей для более чем 13 отраслей. - Роли пользователей и команды. - Библиотека команд (точки взаимодействия, каналы, изображения и т. д.). - Несколько персонажей. - Атлас путешествий (иерархия). - Искусственный интеллект. мощный генератор персон - Общий доступ к электронной почте и прямым ссылкам, защищенным паролем - Брендинг - Интеграция Azure AD, SSO, MFA - Интеграция с Google Analytics, Mixpanel, Slack, Jira, Azure DevOps - История версий - Экспорт в PNG, PDF, CSV, PPTX Базовый вариант функции доступны бесплатно.
Ruler Analytics
ruleranalytics.com
Ruler Analytics — это платформа маркетинговых измерений и атрибуции, которая объединяет разрозненные данные о маркетинге, продажах, доходах и клиентах для: - Обеспечения полного представления воронки пути вашего клиента - Точной атрибуции доходов на уровне канала, кампании, контента и ключевых слов - Создавайте мультитач отчеты по атрибуции с использованием 6 различных моделей атрибуции (атрибуция по первому клику, по последнему клику, линейная, на основе позиции, атрибуция на основе времени и данных). Обогатите свою рекламную платформу(ы), инструменты CRM и BI данными о стоимости, возможностях, доходе и рентабельности инвестиций. Данные. Измеряйте и прогнозируйте влияние офлайновых и/или невидимых точек взаимодействия, связанных с «темной социальной» деятельностью и каналами с нулевым кликом. Преодолейте проблемы с точностью традиционных аналитических систем, вызванные «смертью файлов cookie», измеряя успех с помощью сторонних данных. Закажите демо-версию Ruler Analytics, чтобы начать оптимизировать свою маркетинговую стратегию на основе дохода и рентабельности инвестиций, а не только конверсий.
WebEngage
webengage.com
WebEngage — это полнофункциональная операционная система для удержания клиентов, которая упрощает взаимодействие с клиентами для более чем 800 брендов по всему миру. Платформа позволяет компаниям строить персонализированные и значимые отношения со своими пользователями по различным цифровым каналам. Благодаря комплексному набору инструментов и решений WebEngage позволяет компаниям эффективно понимать, привлекать и удерживать клиентов. - УНИФИКАЦИЯ ДАННЫХ КЛИЕНТОВ: WebEngage позволяет компаниям консолидировать данные о клиентах из различных источников, предоставляя ценную информацию в режиме реального времени и обеспечивая динамическую микросегментацию для целевых кампаний на основе конкретных атрибутов и поведения клиентов. - МНОГОКАНАЛЬНЫЕ ПУТЕШЕСТВИЯ: благодаря интуитивно понятному конструктору рабочих процессов WebEngage с функцией перетаскивания компании могут легко проектировать и автоматизировать многоканальные взаимодействия с клиентами, обеспечивая единообразный и персонализированный опыт по всем каналам, таким как электронная почта, SMS, push-уведомления и многое другое. - ЦЕЛЕВЫЕ КАМПАНИИ: WebEngage дает компаниям возможность автоматизировать персонализированные кампании, запускаемые действиями клиентов и заранее определенными бизнес-событиями. Это обеспечивает своевременную и актуальную коммуникацию для повышения вовлеченности клиентов и коэффициентов конверсии. - ПРОГНОЗНЫЕ МОДЕЛИ, УПРАВЛЯЕМЫЕ ИИ: панель WebEngage Analytics позволяет использовать все показатели, необходимые для сегментации, привлечения и удержания приоритетных клиентов, оттока клиентов для окон конверсии и оптимизации рентабельности инвестиций. Это позволяет компаниям сосредоточить свои действия и кампании для достижения максимального эффекта и повышения рентабельности инвестиций. - ПЕРСОНАЛИЗАЦИЯ 1:1: WebEngage позволяет компаниям предоставлять персонализированный опыт в любом масштабе. Учитывая намерения, предпочтения и другие соответствующие данные пользователей, компании могут адаптировать свои коммуникации к каждому отдельному клиенту, способствуя многоканальному взаимодействию с клиентами. Что еще? Платформа WebEngage быстро и легко интегрируется. Совместим с диапазоном ESP и MSP, все, что требуется, — это несколько часов работы технической команды. Присутствие по всему миру: со штаб-квартирой в Индии компания WebEngage расширила свою деятельность по всему миру, открыв офисы и присутствуя в регионе Ближнего Востока и Африки, Юго-Восточной Азии и Южной Америки.
Catalyst
catalyst.io
Catalyst — это ведущая платформа для стимулирования роста ваших клиентов. Создан для обеспечения ценности на протяжении всего процесса обслуживания клиентов; Catalyst превращает новых покупателей в пожизненный доход. Благодаря рабочим процессам, ориентированным на удержание сотрудников, и автоматизации, ориентированной на получение прибыли, мы обеспечиваем дополнительную эффективность командам, ориентированным на клиента. Бесшовная корпоративная интеграция Catalyst централизует разрозненные данные о клиентах на самой интуитивно понятной платформе в отрасли, основанной на передовых рабочих процессах. Автоматизируйте и масштабируйте свои лучшие в своем классе процессы взаимодействия с клиентами; повысить производительность пользователей и их внедрение; и предоставлять четкую информацию о состоянии здоровья клиентов, которая точно оптимизирует качество обслуживания клиентов — от адаптации до информационно-пропагандистской деятельности. Сотрудничайте с проверенной командой Catalyst и интуитивно понятной платформой, чтобы создавать, повторять и масштабировать свою стратегию роста под руководством клиентов. Узнайте больше на https://catalyst.io/.
Testeum
testeum.com
Улучшите удержание пользователей, UX и удобство использования вашего веб-приложения или мобильного приложения. Получите пользовательское тестирование от глобальной сети страстных краудтестеров. Оптимизируйте свое веб-приложение или мобильное приложение для обеспечения безупречной производительности.
Keyspider
keyspider.io
Keyspider предоставляет точные результаты поиска с помощью облачной поисковой системы предприятия. С помощью Keyspider вы можете создать свой собственный индивидуальный поиск по веб-сайту без дополнительного времени и затрат. Keyspider понимает требования клиентов и предоставляет правильные результаты по их поисковым запросам. Решение для веб-сайтов, позволяющее улучшить качество поиска и повысить конверсию. Компания намерена переопределить то, как клиенты перемещаются по веб-сайтам клиентов, с помощью поиска как услуги, который не оставляет камня на камне. Повышайте релевантность в разных средах с помощью индивидуального поиска.
PostHog
posthog.com
PostHog — это универсальная платформа с открытым исходным кодом, которая помогает инженерам создавать более качественные продукты. Мы даем возможность командам разработчиков программного обеспечения фиксировать события, выполнять аналитику, записывать сеансы пользователей, проводить эксперименты и развертывать новые функции — и все это на одной платформе. - ДИЗАЙН ЛУЧШЕ: надежная аналитика продуктов. Многовариантные эксперименты A/B. Сегментация пользователей и более 50 интеграций. В PostHog есть все необходимое для создания более качественных продуктов. - СОЗДАВАЙТЕ ЛУЧШЕ: безопасно развертывайте новые функции с помощью флагов функций, устраняйте проблемы с записями сеансов и планируйте новые функции с помощью корреляционного анализа - и все это в PostHog. - РАЗВИВАЙТЕСЬ ЛУЧШЕ: ожидайте SDK, API, конвейеры событий, SQL-подобный синтаксис для глубокого анализа и платформу приложений с открытым исходным кодом. - ЛУЧШЕ МАСШТАБИРУЙТЕ: доступен хостинг в США или ЕС на базе ClickHouse. Все сертифицировано SOC2, готово к GDPR и соответствует требованиям HIPAA. PostHog масштабируется для команд любого размера, а цена зависит от использования. Это полностью открытый исходный код, поэтому вы можете проверять каждую строку кода, вносить предложения или даже создавать надстройки непосредственно поверх продукта, добавляя новые функции и интеграции.
EngageBay
engagebay.com
EngageBay — это доступное комплексное программное обеспечение CRM для маркетинга, продаж и поддержки №1 в мире, поддерживающее более 29 500 растущих компаний по всему миру. EngageBay помогает компаниям привлекать, вовлекать, развивать посетителей сайта, превращать их в счастливых клиентов и развивать свой бизнес в 5 и более раз. EngageBay предлагает множество функций, включая: - Простую и мощную CRM-систему «все в одном» - Простое в использовании программное обеспечение для автоматизации маркетинга - Маркетинг по электронной почте - Бесплатное программное обеспечение для живого чата - Мощное программное обеспечение службы поддержки - Последовательности электронной почты - Целевые страницы - Веб-формы для привлечения потенциальных клиентов в Интернете - Обзор клиентов на 360 градусов в отделах маркетинга, продаж и поддержки - Программное обеспечение для планирования встреч - Программное обеспечение для управления контактами - Бесплатное программное обеспечение CRM и многое другое.
VWO
vwo.com
Запустить программу экспериментов сложно. Независимо от того, хотите ли вы повысить конверсию веб-сайта или улучшить взаимодействие с пользователем, вам нужно сделать очень многое, чтобы все сделать правильно. Вот почему тысячи ведущих мировых корпоративных брендов, таких как WMG, eBay, Ubisoft, Qualicorp и другие, обращаются к VWO за проведением и масштабированием своих цифровых экспериментов. VWO — это ведущая в мире платформа веб-тестирования и оптимизации конверсий, которая позволяет растущим компаниям оптимизировать работу в Интернете на настольных, мобильных и других устройствах, обеспечивая уникальный опыт. Сбор информации о пользователях, определение приоритетности гипотез, планирование дорожной карты, проведение тестов, анализ результатов — VWO позволяет вам охватить целых 9 ярдов. VWO тщательно разработан для удобства экспериментирования. Вы можете запустить тест за считанные минуты без помощи ИТ-специалистов. Обладая сертификатами, включая BS и ISO, VWO полностью соответствует требованиям GDPR и обеспечивает надежную безопасность по умолчанию и по умолчанию. Благодаря лучшей в отрасли круглосуточной поддержке и уровню удовлетворенности клиентов 98 %, обслуживанию миллиарда запросов в день и обеспечению 100 % бесперебойной работы — VWO создан для предприятий! Глобальная клиентская база VWO включает в себя такие бренды, как Vodafone, Samsung, Toyota и eBay. На сегодняшний день компания помогла более чем 4500 брендам по всему миру провести более 600 000 экспериментов.
June
june.so
June — это инструмент продуктовой аналитики для B2B SaaS, который прост в настройке и понимании. Это возможно благодаря готовым отчетам по вашим основным метрикам. Вам больше не придется создавать информационные панели с нуля! Июнь создан специально для быстро развивающегося B2B SaaS. Все основные метрики доступны также на уровне компании. Запускайте удержание компании или воронки на уровне компании всего за несколько кликов. Подключите Segment, Rudderstack или используйте наши SDK для отправки оперативных данных. Вы также можете импортировать свои исторические данные Amplitude или Mixpanel без каких-либо барьеров переключения.
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