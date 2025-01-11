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Инструменты оптимизации коэффициента конверсии - Самые популярные приложения - Пакистан
Инструменты оптимизации коэффициента конверсии (CRO) представляют собой категорию программного обеспечения, оснащенного возможностями тестирования и визуализации, направленными на улучшение пользовательского опыта и повышение коэффициентов конверсии для бизнеса. Работая в тандеме с программным обеспечением цифровой аналитики для мониторинга поведения посетителей, инструменты CRO собирают и анализируют данные о моделях использования веб-сайта. Анализируя идеи, они выявляют возможности для оптимизации удобства использования и повышения привлекательности. Различные типы инструментов CRO выполняют разные функции: от оценки текущих коэффициентов конверсии до экспериментирования с новыми возможностями веб-сайтов для оценки их влияния на коэффициенты конверсии.
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Webflow
webflow.com
Webflow — это платформа визуальной веб-разработки, которая позволяет людям проектировать, создавать и запускать полностью индивидуальные веб-сайты без написания кода. Объединив инструменты дизайна, анимации, управления контентом, маркетинга и электронной коммерции в единую платформу, Webflow дает возможность как непрограммистам, так и программистам создавать и продвигать веб-сайты всех видов более быстрым, экономичным и более совместным способом. Webflow обеспечивает работу веб-сайтов таких инновационных компаний, как Allianz, Zendesk, Lattice, Getaround, Upwork и Dell. Компания Webflow, основанная в 2013 году и базирующаяся в Сан-Франциско, поддерживается Accel, CapitalG, Silversmith Capital Partners, Y-Combinator и Draper Associates.
Wix
wix.com
Уверенно создавайте и масштабируйте свой онлайн-бизнес с помощью Wix. Благодаря молниеносной веб-производительности, безопасности корпоративного уровня и надежной инфраструктуре вы можете быть уверены, что ваш сайт всегда будет в рабочем состоянии. И с Wix вы получаете гораздо больше, чем просто конструктор веб-сайтов: от онлайн-расписания до платежей, глубокого брендинга и решений для электронной коммерции. Вы можете развивать свой сайт в любом направлении. Когда дело доходит до управления бизнесом в Интернете, оно никогда не было более интуитивно понятным: благодаря ведущим инструментам SEO и маркетинга, расширенной аналитике и даже мобильному приложению вы можете быть в курсе всего, где бы вы ни находились. Присоединяйтесь к миллионам пользователей, которые использовали Wix, чтобы помочь им достичь своих онлайн-целей. Каковы основные особенности Wix? * Умный редактор с возможностью перетаскивания для интуитивного создания вашего сайта. * Более 900 стратегически разработанных шаблонов веб-сайтов * Расширенные функции SEO для оптимизации для поисковых систем. * Мощные решения для электронной коммерции для управления вашим магазином и продаж через Интернет. * Программное обеспечение для онлайн-бронирования, которое обеспечивает удобство бронирования для ваших клиентов. * Встроенные маркетинговые инструменты, которые помогут управлять и развивать ваш бизнес в Интернете. * Полные возможности ведения блога, которые помогут вам вырастить лояльную аудиторию и монетизировать контент. * Полнофункциональные инструменты веб-разработки для индивидуальной функциональности.
Framer
framer.com
Прототипирование стало проще: код не требуется, он доступен в браузере и бесплатен для всех. Высокая точность в два раза быстрее.
Hubspot
hubspot.com
HubSpot предлагает полную платформу программного обеспечения для маркетинга, продаж, обслуживания клиентов и CRM, а также методологию, ресурсы и поддержку, чтобы помочь бизнесу лучше развиваться. Начните работу с бесплатными инструментами и обновляйте их по мере роста. Благодаря Marketing Hub все ваши маркетинговые инструменты и данные собраны на одной простой в использовании и мощной платформе. Вы сэкономите драгоценное время и получите весь контекст, необходимый для предоставления персонализированного опыта, который будет привлекать и конвертировать нужных клиентов в больших масштабах. Кроме того, маркетологи могут хранить данные в центре всего, что они делают, поскольку Marketing Hub создан как часть платформы HubSpot CRM. Используя полную платформу CRM, маркетологи могут добиться беспрецедентного согласования продаж, чтобы доказать рентабельность инвестиций и подтвердить инвестиции. Будь то стратегии, услуги или программное обеспечение — HubSpot позволяет масштабировать вашу компанию, а не усложнять ее. В HubSpot есть все, что вам нужно, чтобы расти лучше.
Mailchimp
mailchimp.com
Mailchimp — это универсальная маркетинговая платформа, созданная для малого бизнеса. С помощью таких инструментов, как отчетность и аналитика, маркетинговая CRM, кампании по электронной почте, информационные бюллетени и управление контентом, вы можете поставить своих клиентов в центр, чтобы вы могли более разумно продавать и быстрее развивать свой бизнес. Мобильное приложение Mailchimp Marketing & CRM поможет вам эффективнее продвигаться на рынке и быстрее развивать свой бизнес с первого дня. Получите доступ к необходимым инструментам, где бы вы ни находились, и приступайте к работе за считанные минуты — никакого опыта не требуется. С Mailchimp вы никогда не упустите возможность совершить продажу, вернуть клиентов, найти новых подписчиков или поделиться миссией своего бренда. Используйте Mailchimp для: * Маркетинговая CRM. Следите за своими контактами с помощью маркетинговой CRM от Mailchimp. Находите и добавляйте новых клиентов с помощью инструментов импорта контактов, таких как сканер визитных карточек. Отслеживайте рост аудитории и просматривайте информацию об отдельных контактах на информационной панели. Делайте все это в одном месте: звоните, отправляйте текстовые сообщения и электронную почту прямо из приложения. Делайте заметки и добавляйте теги после каждого взаимодействия, чтобы запомнить важные детали. * Отчеты и аналитика. Получите более глубокий анализ эффективности ваших продаж и маркетинга. Отслеживайте результаты всех своих кампаний и получайте практические рекомендации по их улучшению. Просматривайте отчеты и аналитику по кампаниям по электронной почте, целевым страницам, рекламе в Facebook и Instagram, публикациям в социальных сетях и открыткам. * Электронная почта и автоматизация. Создавайте, редактируйте и отправляйте маркетинговые кампании, информационные бюллетени и средства автоматизации по электронной почте. С помощью повторной отправки писем тем, кто не открывает, и ретаргетинга продуктов одним щелчком мыши вы сможете повторно привлечь клиентов и увеличить продажи в кратчайшие сроки. * Реклама в Facebook и Instagram. Составляйте и публикуйте объявления, устанавливайте бюджет и ориентируйтесь на определенную группу. Привлекайте новых людей, вовлекайте существующие контакты, настраивайте индивидуальные аудитории или возвращайте посетителей веб-сайта. * Маркетинговые рекомендации. Получите практические рекомендации, которые помогут улучшить ваш маркетинг. Узнайте, когда пришло время настроить электронное письмо о брошенной корзине или получить напоминание о необходимости установки логотипа вашего бренда. * Управление брендом — загружайте изображения со своего устройства прямо в Mailchimp и используйте их во всех своих кампаниях.
Hotjar
hotjar.com
Hotjar — компания по поведенческому анализу, которая анализирует использование веб-сайтов, предоставляя обратную связь с помощью таких инструментов, как тепловые карты, записи сеансов и опросы. Он работает с инструментами веб-аналитики, такими как Google Analytics, чтобы дать представление о том, как люди перемещаются по веб-сайтам и как можно улучшить качество обслуживания клиентов. Основанная в 2014 году, Hotjar управляется полностью удаленно более чем 100 членами команды в 20 странах и используется на более чем 500 000 сайтах по всему миру.
Elicit
elicit.org
Ассистент по исследованиям ИИ. Elicit — научный сотрудник, работающий на GPT-3. Elicit помогает вам классифицировать наборы данных, проводить мозговой штурм исследовательских вопросов и осуществлять поиск по публикациям.
Salesforce
salesforce.com
Salesforce.com, Inc. — американская компания по разработке облачного программного обеспечения со штаб-квартирой в Сан-Франциско, Калифорния. Он предоставляет услуги управления взаимоотношениями с клиентами (CRM), а также продает дополнительный набор корпоративных приложений, ориентированных на обслуживание клиентов, автоматизацию маркетинга, аналитику и разработку приложений. В 2020 году журнал Fortune поставил Salesforce на шестое место в своем «Списке 100 лучших компаний, в которых стоит работать» на основе опроса удовлетворенности сотрудников.
Zoho CRM
zoho.com
Управляйте всем своим бизнесом с помощью набора онлайн-инструментов повышения производительности Zoho и приложений SaaS. Нам доверяют более 50 миллионов пользователей по всему миру. Попробуйте наш бесплатный план навсегда!
Miro
miro.com
Miro предоставляет визуальное рабочее пространство для инноваций, которое позволяет распределенным командам любого размера вместе мечтать, проектировать и строить будущее. Сегодня более 70 миллионов пользователей по всему миру в 200 000 организаций, включая Nike, Ikea, Deloitte, WPP и Cisco, зависят от Miro в улучшении совместной разработки продуктов, ускорении вывода на рынок и обеспечении доставки новых продуктов и услуг клиентам. потребности. Визуальное рабочее пространство Миро позволяет распределенным командам объединяться для синтеза информации, разработки стратегии, проектирования продуктов и услуг, а также управления процессами на протяжении всего жизненного цикла инновации. Когда вы смотрите на доску Miro, вы можете видеть, как сотни сотрудников перемещаются по пространству в виде именованных курсоров на экране, проектируя, внося идеи, оставляя отзывы и совместно творя, используя общие инструменты и информацию.
Brevo
brevo.com
В сегодняшней конкурентной бизнес-среде предоставление исключительного обслуживания клиентов имеет первостепенное значение для создания процветающего бренда. С помощью Conversations by Brevo вы сможете поднять свою поддержку клиентов на новый уровень, одновременно увеличивая продажи и развивая прочные отношения с клиентами. Наша мощная универсальная платформа позволит вашей команде обеспечить первоклассную поддержку и оптимизировать операции по обслуживанию клиентов. Реальный разговор в режиме реального времени Разговоры объединяют электронную почту, чат и каналы социальных сетей, таких как Facebook, WhatsApp и Instagram. Больше не нужно перетасовывать табуляции или копировать вставки. Централизуйте все взаимодействия с клиентами в одном удобном канале. Превратите посетителей в клиентов и откройте для себя рост доходов Привлекайте потенциальных клиентов с помощью нашего виджета живого чата и чат-ботов, гарантируя, что они совершат конверсию еще до того, как покинут ваш сайт. Удерживайте и развивайте существующих клиентов, чтобы максимизировать доход в современной конкурентной среде. Эффективность на кончиках ваших пальцев Экономьте время, используя готовые ответы с актуальными переменными. Создайте комплексный справочный центр для ответа на часто задаваемые вопросы и сократите количество повторяющихся запросов. Используйте инструменты самообслуживания и автоматизации для более содержательного общения. Используйте мобильное приложение Brevo Conversations для Android или iOS, где бы вы ни находились. Бесшовная интеграция и консолидация данных Conversations by Brevo легко интегрируется с продуктами Brevo и другими продуктами, предоставляя вам единый центр управления клиентами. Легко управляйте своими маркетинговыми воронками и многим другим благодаря глубокой интеграции с WordPress, Shopify, WooCommerce и другими. Оптимизируйте доставку, возвраты, отзывы, программы лояльности и другие важные бизнес-функции. Получите комплексное представление о каждом клиенте, собрав и объединив все необходимые данные в одном месте. Присоединяйтесь к более чем 500 000 компаний, которые выбрали Brevo, и испытайте мощь и простоту Conversations by Brevo. Независимо от того, являетесь ли вы малым бизнесом или предприятием, мы разработали планы, отвечающие вашим потребностям.
Agile CRM
agilecrm.com
Agile CRM — это полностью интегрированная CRM с отслеживанием продаж, управлением контактами, автоматизацией маркетинга, веб-аналитикой, двусторонней электронной почтой, телефонией и службой поддержки с понятным современным интерфейсом. Благодаря Agile CRM предприятия малого и среднего бизнеса теперь могут: * Автоматизируйте процессы маркетинга, продаж и удержания клиентов с помощью простого и мощного редактора с возможностью перетаскивания. * Превращайте посетителей веб-сайта непосредственно в потенциальных клиентов в CRM. Автоматически воспитывайте, отслеживайте и оценивайте потенциальных клиентов на основе активности в Интернете или электронной почте. * Включите многоканальную связь с возможностью звонить, писать по электронной почте или писать в Твиттере контакту с одной и той же страницы. * Отслеживайте поведение клиентов и получайте оповещения в режиме реального времени об активности клиентов. * Управляйте заявками в службу поддержки со всей историей клиентов в одном месте. * Имейте подробную запись всех деталей клиента и истории общения на одной странице, отсортированной в хронологическом порядке. * Просматривайте данные о клиентах из различных других бизнес-приложений на одной странице с помощью обширных возможностей интеграции.
Optimizely
optimizely.com
Optimizely — американская компания, которая производит прогрессивное программное обеспечение для доставки и экспериментирования для других компаний. Технология платформы Optimizely предоставляет инструменты A/B-тестирования и многовариантного тестирования, персонализацию веб-сайтов и возможности переключения функций. Штаб-квартира компании находится в Сан-Франциско, Калифорния, с офисами в Амстердаме, Нидерландах, Кельне, Германии, Лондоне, Великобритании и Сиднее, Австралия. .
Zoho CRM Plus
zoho.com
Zoho CRM Plus — это унифицированная платформа CX, которая позволяет вашим командам продаж, маркетинга и поддержки работать как единое целое, используя единый интерфейс.
Catalyst
catalyst.io
Catalyst — это ведущая платформа для стимулирования роста ваших клиентов. Создан для обеспечения ценности на протяжении всего процесса обслуживания клиентов; Catalyst превращает новых покупателей в пожизненный доход. Благодаря рабочим процессам, ориентированным на удержание сотрудников, и автоматизации, ориентированной на получение прибыли, мы обеспечиваем дополнительную эффективность командам, ориентированным на клиента. Бесшовная корпоративная интеграция Catalyst централизует разрозненные данные о клиентах на самой интуитивно понятной платформе в отрасли, основанной на передовых рабочих процессах. Автоматизируйте и масштабируйте свои лучшие в своем классе процессы взаимодействия с клиентами; повысить производительность пользователей и их внедрение; и предоставлять четкую информацию о состоянии здоровья клиентов, которая точно оптимизирует качество обслуживания клиентов — от адаптации до информационно-пропагандистской деятельности. Сотрудничайте с проверенной командой Catalyst и интуитивно понятной платформой, чтобы создавать, повторять и масштабировать свою стратегию роста под руководством клиентов. Узнайте больше на https://catalyst.io/.
June
june.so
June — это инструмент продуктовой аналитики для B2B SaaS, который прост в настройке и понимании. Это возможно благодаря готовым отчетам по вашим основным метрикам. Вам больше не придется создавать информационные панели с нуля! Июнь создан специально для быстро развивающегося B2B SaaS. Все основные метрики доступны также на уровне компании. Запускайте удержание компании или воронки на уровне компании всего за несколько кликов. Подключите Segment, Rudderstack или используйте наши SDK для отправки оперативных данных. Вы также можете импортировать свои исторические данные Amplitude или Mixpanel без каких-либо барьеров переключения.
HoneyStack
hockeystack.com
HockeyStack — ведущая платформа аналитики и атрибуции для B2B. HockeyStack подключается ко всем вашим платформам, очищает ваши данные и позволяет вам измерять, что движет воронкой продаж, и визуализировать путь покупателя. Комплексная SaaS-аналитика. HockeyStack — это аналитический инструмент SaaS, который объединяет данные о маркетинге, продуктах, доходах и продажах для выявления скрытых данных, таких как LTV кампании или уровень оттока клиентов по каждому маркетинговому каналу. Сотни отделов продаж в таких компаниях, как 8x8, ActiveCampaign и Cognism, используют HockeyStack, чтобы увеличить поток продаж и быстрее закрывать сделки.
Microsoft Clarity
clarity.microsoft.com
Узнайте, чего хотят ваши пользователи, с помощью Clarity. Clarity — это бесплатный и простой в использовании инструмент, который фиксирует, как реальные люди на самом деле используют ваш сайт. Настройка проста, и вы начнете получать данные за считанные минуты.
Dorik
dorik.com
Dorik — это платформа для создания веб-сайтов с искусственным интеллектом, которая позволяет каждому легко создать красивый веб-сайт за считанные минуты без какого-либо опыта проектирования или программирования. Dorik — это гибкая, простая в использовании и одна из самых доступных платформ для создания веб-сайтов.
Brizy Cloud
brizy.cloud
Самый простой способ создать высококонверсионные продающие целевые страницы, целевые страницы для привлечения потенциальных клиентов и маркетинговые целевые страницы для вашего бизнеса или ваших клиентов.
Benchmark
benchmarkemail.com
Benchmark — это платформа электронного маркетинга, чья глобальная миссия – помочь компаниям во всем мире наладить отношения со своими клиентами. * СОЗДАВАЙТЕ ЭЛЕКТРОННЫЕ ПИСЬМА, КОТОРЫЕ КОНВЕРТИРУЮТ Пользователи любого уровня квалификации могут создавать кампании по электронной почте, которые принесут результаты. Интуитивно понятный конструктор электронных писем без кода в сочетании с мощью контента, созданного искусственным интеллектом, упрощает отправку сообщений, которые находят отклик у вашей аудитории. Начните с нуля или выберите из обширной библиотеки готовых шаблонов. * РАСШИРЯЙТЕ СВОЙ СПИСОК Создавайте собственные целевые страницы, формы и опросы, чтобы расширять и привлекать свой список. Любой может использовать простые инструменты Benchmark Email для привлечения новых подписчиков. Или подключитесь к любимым инструментам привлечения потенциальных клиентов с помощью Zapier. * ПЕРСОНАЛИЗАЦИЯ ОБСЛУЖИВАНИЯ Своевременно отправляйте персонализированный контент электронной почты, используя рабочие процессы автоматизации в визуальном конструкторе. Запускайте электронные письма на основе поведения или атрибутов ваших контактов. * ОПТИМИЗАЦИЯ И ИЗМЕРЕНИЕ УСПЕХА Инструменты отчетности дают представление о наиболее эффективных кампаниях, а A/B-тестирование дает возможность улучшить ваши ключевые показатели. На протяжении десятилетий Benchmark Email предоставляет компаниям по всему миру интеллектуальные инструменты электронного маркетинга, помогающие им охватить свою аудиторию.
Bloomreach
bloomreach.com
Bloomreach — это облако №1 в мире для коммерции, позволяющее брендам предоставлять клиентам настолько персонализированный опыт взаимодействия, что он кажется волшебством. Он предлагает набор продуктов, которые способствуют настоящей персонализации и росту цифровой коммерции, в том числе: Discovery, предлагающий поиск и мерчандайзинг на основе искусственного интеллекта; Контент, предлагающий безголовую CMS; и Engagement, предлагающие ведущие решения CDP и автоматизации маркетинга. Вместе эти решения сочетают в себе возможности унифицированных данных о клиентах и продуктах со скоростью и масштабом оптимизации с помощью искусственного интеллекта, обеспечивая приносящий доход опыт цифровой коммерции, который конвертируется на любом канале и в каждом путешествии. Bloomreach обслуживает более 850 мировых брендов, включая Albertsons, Bosch, Puma, FC Bayern München и Marks & Spencer. Для получения дополнительной информации посетите Bloomreach.com. (Exponea была приобретена Bloomreach в 2021 году.)
AWeber
aweber.com
AWeber — лидер рынка программного обеспечения для электронного маркетинга для малого бизнеса. Основанная в 1998 году, компания AWeber уже более 20 лет успешно помогает более чем одному миллиону клиентов по всему миру надежно связываться со своими потенциальными клиентами с помощью простого и мощного программного обеспечения для электронного маркетинга. Наряду с отмеченной наградами круглосуточной поддержкой клиентов в США, AWeber предоставляет возможность быстро создавать адаптивные целевые страницы, загружать контакты и управлять ими, отправлять потрясающие электронные письма, отправлять мгновенные push-уведомления и анализировать результаты, не будучи техническим гением. . AWeber работает с более чем 1000 партнерскими программными решениями, что позволяет клиентам легко интегрироваться с приложениями и услугами, от которых они зависят в своей работе и развитии. Частная компания AWeber со штаб-квартирой в Чалфонте, штат Пенсильвания.
TrenDemon
trendemon.com
Trendemon — это решение для веб-персонализации и оркестрации на основе учетной записи. Платформа оркестрации путешествий на основе целей — это основной узел, используемый для понимания пути клиента и предоставления персонализированного опыта в масштабе, который побуждает посетителей продолжать взаимодействовать с вашим веб-сайтом, что способствует повышению эффективности бизнеса. . Ускорьте свою воронку продаж и доходы с помощью персонализации на основе атрибуции: - Предоставляйте каждому посетителю веб-сайта нужные сообщения и ресурсы, помогая им быстрее стать вашими клиентами. - Поймите, как ваши маркетинговые усилия влияют на бизнес-цели, и составьте карту пути вашего клиента от первого контакта до заключенных сделок. - Превращайте посетителей в клиентов, а не только в потенциальных клиентов!
Keap
keap.com
Keap — это универсальная платформа CRM и автоматизации продаж и маркетинга, предназначенная для развития вашего бизнеса. С Keap вы легко сможете собирать, систематизировать, отслеживать и развивать всех своих потенциальных клиентов, чтобы увеличить продажи и доходы. Чтобы обеспечить ваш успех, Keap также предлагает экспертное обучение, углубленное обучение, отличную поддержку и преданное своему делу сообщество предпринимателей.
GetResponse
getresponse.com
GetResponse — это комплексная платформа электронного маркетинга, которая предоставляет малому бизнесу, индивидуальным предпринимателям, тренерам и маркетологам мощные и доступные инструменты для расширения своей аудитории, взаимодействия со своими подписчиками и превращения подписчиков в платящих клиентов. Благодаря более чем 25-летнему опыту наши клиенты выбирают GetResponse из-за нашего удобного в использовании решения, отмеченной наградами круглосуточной поддержки клиентов и мощных инструментов, выходящих за рамки электронного маркетинга, с автоматизацией, расширением списков и дополнительными коммуникационными инструментами, такими как вебинары и прямые трансляции. чаты, которые помогают компаниям создавать свой личный бренд, продавать свои продукты и услуги и создавать сообщество. Нужна более продвинутая платформа? GetResponse MAX и MAX² — это решения для требовательных пользователей, которым нужны расширенные маркетинговые функции и надежная поддержка.
SALESmanago
salesmanago.com
SALESmanago — это платформа взаимодействия с клиентами для жаждущих воздействия маркетинговых команд электронной коммерции, которые хотят быть экономичными, но мощными и надежными партнерами по росту доходов для руководителей. Наши решения на основе искусственного интеллекта уже используются более чем 2000 предприятиями среднего бизнеса в 50 странах, а также многими известными мировыми брендами, такими как Vodafone, Lacoste, New Balance и Victoria’s Secret. SALESmanago выполняет свое обещание по максимизации роста доходов и улучшению ключевых показателей эффективности электронной коммерции, используя три принципа: (1) близость к клиентам для создания подлинных отношений с клиентами, основанных на нулевых и первичных данных; (2) Точное исполнение для обеспечения превосходного многоканального обслуживания клиентов благодаря гиперперсонализации; и (3) Growth Intelligence, объединяющая рекомендации человека и искусственного интеллекта, позволяющая прагматично и быстрее принимать решения для достижения максимального эффекта. Дополнительная информация: www.salesmanago.com.
involve.me
involve.me
Современный инструмент взаимодействия с клиентами, помогающий компаниям создавать персонализированное взаимодействие на каждом этапе пути к клиенту, повышать вовлеченность аудитории и собирать более качественные данные. С помощью Involve.me пользователи могут легко создавать и публиковать умные целевые страницы и рекламные акции для привлечения потенциальных клиентов, викторины, формы и личностные тесты для квалификации и сегментации потенциальных клиентов, калькуляторы цен и цифровых продавцов для конверсии продаж, а также опросы об удовлетворенности продуктами и клиентами для измерения качества обслуживания клиентов. .
NPAW
npaw.com
NPAW с гордостью представляет свой пакет аналитических решений. Мощная, интуитивно понятная платформа для анализа видео и приложений в режиме реального времени, которая призвана совершить революцию в индустрии видеоаналитики, позволяя OTT-компаниям, телекоммуникационным компаниям, медиа-компаниям и вещательным компаниям преобразовывать миллиарды данных в действенные бизнес-идеи, которые они смогут отслеживать, анализировать и и извлекать выгоду, пока их пользователи смотрят. В быстро развивающейся индустрии потокового вещания компании, предоставляющие контент пользователям, сталкиваются с серьезной проблемой: отсутствием прозрачности непомерно сложной цепочки доставки контента. Как они могут реагировать на разочарование пользователей, если не знают, что пошло не так? Как они могут реагировать на развивающиеся тенденции потребления по устройствам, если у них нет доступа к этим данным? NPAW Suite предоставляет поставщикам видео полный обзор потоковой передачи их конечных пользователей в режиме реального времени, интегрируясь с плеерами для получения важных необработанных данных и переводя их в настраиваемые и легко читаемые информационные панели, которые не только предоставляют компаниям все необходимые данные. может понадобиться, но также позволить им понять это и действовать в соответствии с этим осмысленным образом. Перед нами стояла задача разработать эволюцию нашего продукта, который мог бы преобразовывать чрезвычайно сложную информацию в систему визуального дизайна, достаточно интуитивно понятную, чтобы позволить клиентам идентифицировать, создавать и объединять свои собственные шаблоны ключевых показателей эффективности, показателей и измерений на основе данных для их индивидуальное обслуживание. Тесно сотрудничая с клиентами и постоянно работая над улучшением версии нашего продукта, мы смогли создать язык визуального дизайна, достаточно простой, чтобы позволить пользователям получить необходимую видимость данных.
Workbooks
workbooks.com
Workbooks CRM объединяет весь ваш бизнес, помогая всем работать лучше, работать вместе и работать правильно с помощью единой облачной системы. Маркетинг может привлечь больше потенциальных клиентов, продажи могут заключить больше сделок, финансы могут быстро и легко выставлять счета, а поддержка может предоставлять исключительный сервис. Благодаря безопасному доступу в любое время и в любом месте со всех устройств и полной интеграции с вашими текущими системами, Workbooks дает вашим командам единое 360-градусное представление о ваших клиентах, которое помогает им сосредоточиться на нужных вещах и получать в режиме реального времени информацию, необходимую для принятия решений. . Workbooks помогает вам поставить клиентов в центр вашего бизнеса и построить прочные, прибыльные отношения, которые обеспечивают устойчивый долгосрочный доход.
WebEngage
webengage.com
WebEngage — это полнофункциональная операционная система для удержания клиентов, которая упрощает взаимодействие с клиентами для более чем 800 брендов по всему миру. Платформа позволяет компаниям строить персонализированные и значимые отношения со своими пользователями по различным цифровым каналам. Благодаря комплексному набору инструментов и решений WebEngage позволяет компаниям эффективно понимать, привлекать и удерживать клиентов. - УНИФИКАЦИЯ ДАННЫХ КЛИЕНТОВ: WebEngage позволяет компаниям консолидировать данные о клиентах из различных источников, предоставляя ценную информацию в режиме реального времени и обеспечивая динамическую микросегментацию для целевых кампаний на основе конкретных атрибутов и поведения клиентов. - МНОГОКАНАЛЬНЫЕ ПУТЕШЕСТВИЯ: благодаря интуитивно понятному конструктору рабочих процессов WebEngage с функцией перетаскивания компании могут легко проектировать и автоматизировать многоканальные взаимодействия с клиентами, обеспечивая единообразный и персонализированный опыт по всем каналам, таким как электронная почта, SMS, push-уведомления и многое другое. - ЦЕЛЕВЫЕ КАМПАНИИ: WebEngage дает компаниям возможность автоматизировать персонализированные кампании, запускаемые действиями клиентов и заранее определенными бизнес-событиями. Это обеспечивает своевременную и актуальную коммуникацию для повышения вовлеченности клиентов и коэффициентов конверсии. - ПРОГНОЗНЫЕ МОДЕЛИ, УПРАВЛЯЕМЫЕ ИИ: панель WebEngage Analytics позволяет использовать все показатели, необходимые для сегментации, привлечения и удержания приоритетных клиентов, оттока клиентов для окон конверсии и оптимизации рентабельности инвестиций. Это позволяет компаниям сосредоточить свои действия и кампании для достижения максимального эффекта и повышения рентабельности инвестиций. - ПЕРСОНАЛИЗАЦИЯ 1:1: WebEngage позволяет компаниям предоставлять персонализированный опыт в любом масштабе. Учитывая намерения, предпочтения и другие соответствующие данные пользователей, компании могут адаптировать свои коммуникации к каждому отдельному клиенту, способствуя многоканальному взаимодействию с клиентами. Что еще? Платформа WebEngage быстро и легко интегрируется. Совместим с диапазоном ESP и MSP, все, что требуется, — это несколько часов работы технической команды. Присутствие по всему миру: со штаб-квартирой в Индии компания WebEngage расширила свою деятельность по всему миру, открыв офисы и присутствуя в регионе Ближнего Востока и Африки, Юго-Восточной Азии и Южной Америки.
Planhat
planhat.com
Planhat — это клиентская платформа, созданная для предоставления аналитической информации, управления рабочими процессами и повышения качества обслуживания клиентов. Planhat помогает сотням современных технологических компаний по всему миру сосредоточить свой бизнес на своих клиентах, чтобы максимизировать успех клиентов и их пожизненную ценность. Платформа, созданная для всех, от CSM до высшего руководства, позволяет унифицировать данные о ваших клиентах, ставить цели и идеальные результаты, а также улучшать взаимодействие с клиентом с помощью таких функций, как сценарии, автоматизация и совместная работа. Компания была основана в Стокгольме, Швеция, в 2014 году, и ее команда насчитывает более 100 человек в Европе, Северной Америке, Южной Америке и Азиатско-Тихоокеанском регионе. Подробности читайте на сайте www.planhat.com.
Treasure Data
treasuredata.com
Treasure Data помогает предприятиям использовать все данные о своих клиентах для повышения эффективности кампаний, достижения операционной эффективности и повышения ценности бизнеса за счет взаимодействия с клиентами. Облако данных клиентов, наш набор решений для платформы данных о клиентах, интегрирует данные клиентов, объединяет их личности в унифицированные профили клиентов, обеспечивает конфиденциальность и делает информацию и прогнозы на основе машинного обучения доступными для маркетинга, обслуживания, продаж и операций для обеспечения персонализированного взаимодействия и улучшить привлечение, продажи и удержание клиентов. Мы лучше всего подходим предприятиям и быстрорастущим компаниям, поскольку мы легко интегрируемся с вашим существующим технологическим стеком, обеспечивая при этом максимально быструю окупаемость, независимо от сложных сред. Наши меры безопасности на уровне предприятия обеспечивают качество данных, управление, безопасность, соблюдение конфиденциальности и масштабируемость, помогая компаниям управлять согласием и снижать риски для разных брендов и регионов. Мощные и удобные инструменты объединяют данные, аналитику и бизнес-пользователей для повышения эффективности и стимулирования роста.
Kartra
home.kartra.com
Картра — это больше, чем просто платформа; это партнер на вашем пути к предпринимательству, предоставляющий все: от высококонверсионных целевых страниц и веб-сайтов до сложных решений для электронного маркетинга, членских сайтов и многого другого. Платформа Kartra создана для стимулирования продаж и предлагает мощное универсальное решение, которое упрощает процессы цифрового маркетинга и продаж, позволяя вам сосредоточиться на том, что вы делаете лучше всего — создании и донесении ценности для вашей аудитории. * Создавайте с легкостью: привлекайте свою аудиторию с помощью увлекательных веб-сайтов, видеороликов и вебинаров. Предлагайте преобразующее членство или онлайн-курсы и управляйте своим расписанием и выставлением счетов с помощью интегрированных инструментов. * Рынок с точностью: Расширьте свой охват, используя передовые методы захвата потенциальных клиентов, и развивайте своих потенциальных клиентов с помощью целевых кампаний и воронок. Эффективно сообщайте о своих предложениях по электронной почте или SMS и обрабатывайте платежи с помощью настраиваемых касс. * Масштабируйте свое видение: используйте расширенные теги и сообщения на основе поведения, чтобы усовершенствовать свои маркетинговые стратегии. Автоматизируйте свой рост и принимайте обоснованные решения с помощью углубленной аналитики.
Squeezely
squeezely.tech
Мы помогаем предприятиям повышать их конверсию, превращая взаимодействие с клиентами в персонализированный опыт так, чтобы это мог сделать каждый. Squeezely CDP помогает предприятиям масштабировать персонализацию за три простых шага: Сбор. Соберите данные из всех источников в одном месте. Конвертировать — конвертировать данные в сегменты и действия, т.е. наши встроенные интеллектуальные аудитории и рекомендации по продуктам. Capitalize — персонализированный опыт будет предоставляться на вашем веб-сайте, в маркетинговых кампаниях по электронной почте и в рекламных кампаниях. Сильные стороны Быстрая интеграция — вы сразу же приступите к работе Доступность данных в реальном времени — без задержек Персонализация в масштабе — высокорелевантный и автоматизированный подход к каждому отдельному клиенту Передовые технологии машинного обучения — для обеспечения максимальной производительности Отличная поддержка — мы здесь, чтобы помочь вам на пути к достижению ваших целей. Посмотрите наши видео: https://www.youtube.com/channel/UCZlqrT5UzEtU96Q2XlEaJnA
Builder.io
builder.io
Builder предоставляет разработчикам и маркетологам инструменты с поддержкой искусственного интеллекта, позволяющие быстро превращать проекты в оптимизированные веб- и мобильные приложения. Он предоставляет инструмент для преобразования дизайна в код на базе искусственного интеллекта (Visual Copilot), который автоматически превращает проекты Figma в чистый код, а также систему управления визуальным контентом (Visual CMS), которая позволяет маркетологам быстро создавать, повторять и оптимизировать взаимодействие в Интернете и на мобильных устройствах без необходимости зависит от техники.
Hushly
hushly.com
Hushly — это универсальное облако для конверсий, предназначенное для улучшения качества обслуживания покупателей и увеличения конверсий для маркетологов B2B. Наша система взаимодействия включает в себя различные инструменты и возможности, такие как персонализация веб-сайтов, персонализация контента, создание и персонализация целевых страниц, сбор спроса, обогащение, проверенные людьми потенциальные клиенты, а также опыт на основе учетных записей. Эти инструменты позволяют маркетологам создавать более актуальный и привлекательный опыт для своей целевой аудитории, что в конечном итоге может помочь добиться лучших бизнес-результатов, таких как повышение вовлеченности, более высокие коэффициенты конверсии и повышение лояльности клиентов. Покупатели получают выгоду от динамичного, персонализированного контента и подключенного цифрового опыта, который позволяет им быть более образованными и быстрее принимать обоснованные решения.
EQUP
equp.com
EQUP — это универсальное программное обеспечение, которое помогает владельцам бизнеса оптимизировать свои бизнес-процессы, такие как маркетинг, продажи, выставление счетов, коммуникация и т. д. Благодаря EQUP владельцам бизнеса не придется довольствоваться универсальными решениями; он предлагает отраслевые решения их бизнес-проблем, независимо от того, находятся ли они в сфере услуг, SAAS или электронной коммерции. EQUP — единственное программное обеспечение CRM+Marketing Automation, представленное на рынке, которое предлагает вам возможность управлять несколькими компаниями с помощью одной учетной записи и одной подписки. Нет необходимости приобретать новый план для управления другими вашими предприятиями. Функция объединения ресурсов EQUP позволяет вам объединять ваши электронные письма, пользователей, сделки, теги, задачи, встречи и т. д. между вашими компаниями, чтобы ни одна функция не оставалась неиспользованной. В EQUP все инструменты, необходимые для управления и развития вашего бизнеса, доступны в одном месте, что упрощает управление вашим бизнесом без необходимости изучать несколько программ и переключаться между ними для получения необходимой информации. У вас также будет доступ к специальному менеджеру по работе с клиентами, который не только поможет вам с адаптацией, но также будет готов помочь вам с вашими потребностями в программном обеспечении.
Tarvent
tarvent.com
Tarvent — это решение для автоматизации маркетинга и электронного маркетинга, созданное для быстрорастущих малых предприятий с ограниченным бюджетом. Наша цель — предоставить функции корпоративного уровня некоторых наших крупнейших конкурентов по цене, которую каждый может себе позволить. В большинстве случаев нет необходимости платить тысячи долларов за эти расширенные функции, но их работа на самом деле не так уж и дорога. Наши цены формируются аналогичным образом. Если вы новичок, используйте
SimplyCast
simplycast.com
SimplyCast — сертифицированный по стандарту ISO 27001:2013 ведущий поставщик программного обеспечения для взаимодействия с организациями по всему миру. Компания SimplyCast предлагает технологии связи как для экстренных, так и для обычных случаев, а также более 20 инструментов и каналов связи, которые помогают организациям максимизировать свою эффективность. Платформа компании для взаимодействия 360 градусов — это многофункциональное решение, сочетающее в себе автоматизацию маркетинга, входящий маркетинг и интерактивное общение. Имея клиентов в более чем 175 странах, включая многие из наиболее известных брендов по всему миру в сфере розничной торговли, некоммерческой деятельности и индустрии гостеприимства, SimplyCast предоставляет организациям возможность эффективно обращаться к клиентам с помощью предпочитаемого ими способа связи.
Kickpages
kickpages.com
С помощью Kickpages вы можете создавать целевые страницы, воронки продаж, сайты членства, полноценные веб-сайты и многое другое! Kickpages, основанная в 2017 году, является частью компании First Ignition Media, базирующейся в Донеголе, Ирландия. Благодаря глобальной распределенной команде дизайнеров и разработчиков Kickpages представляет собой инновационную платформу, находящуюся на переднем крае рынка конструкторов страниц.
Airtory
airtory.com
Airtory-это креативная платформа управления, которая позволяет рекламодателям создавать высокопроизводительные и привлекательные рекламные объявления в медиа-дисплеях в течение нескольких минут. Привлечь свои перспективы, обеспечить лучшую и более высокую рентабельность инвестиций и улучшить взаимодействие с брендами с простыми для создания богатых рекламных объявлений Airtory! У нас есть более 500 шаблонов на рабочем столе, мобильном, нативном и интерактивном видео (хотя мы можем создать шаблоны на заказ только для использования, или мы нашли способ проглатывания рекламы, встроенных в веб -дизайнер Google, и запустить их в качестве атмосферных тегов, для эти очень индивидуальные одноразовые). Они могут быть легко реализованы в DSPS или на прямых издателях. С ростом популярности платформ CTV и OTT, Airtory также представила видеообъявления, которые поддерживают динамический контент, интерактивные функции и QR -коды. Эти объявления могут быть реализованы на всех платформах CTV и OTT, что позволяет рекламодателям взаимодействовать с этими пользователями. Вы можете проверить богатые медиа -рекламы Airtory на странице Showcase: https://formats.airtory.com/ Кроме и управлять прямыми рекламными кампаниями автономно. Богатый медиа -строитель Airtory также может быть интегрирован, что является всего лишь вишней на вершине! И последнее, но не менее важное, у Airtory есть дополнительные функции, которые могут поднять ваши богатые медиа -кампании на следующий уровень. Создайте гиперличностную рекламу с помощью DCO-Suite Airtory или используйте нашу целевую страницу, чтобы включить ее в качестве предложения в следующую кампанию. Короче говоря, мы более быстрее, дешевле, проще и более ловкий поставщик в пределах вертикали создания/монетизации AD.
Elite Funnels
elitefunnels.com
Elite Funnels — это универсальная платформа для создания воронок и веб-сайтов, используемая частными лицами и предприятиями. Благодаря тысячам интеграций, 12 различным платежным процессорам, API и веб-перехватчикам у вас также есть возможность: - Создавать потрясающие веб-сайты с помощью нашего конструктора веб-сайтов с помощью перетаскивания. Существуют сотни готовых шаблонов, оптимизированных для мобильных устройств и не требующих кодирования. - Создавайте эпические воронки продаж - Создайте свой собственный магазин электронной коммерции - Создавайте и продавайте курсы и членство - Управление CRM Любой, кто ищет более универсальную и экономически эффективную программную платформу - Elite Funnels для вас!
Force24
force24.co.uk
Развивайте и расширяйте свою аудиторию с помощью Force24, мощной платформы автоматизации маркетинга, которая позволяет вести содержательные разговоры 24 часа в сутки.
ConvertFlow
convertflow.com
ConvertFlow — это универсальный конструктор воронок для электронной коммерции. Создавайте, тестируйте и персонализируйте всплывающие окна, формы, тесты, рекомендации по продуктам, целевые страницы и многое другое — без необходимости кодирования или разработчиков. ДО CONVERTFLOW: Ваша воронка конверсии представляет собой хаотичный беспорядок из приложений, плагинов, скриптов и приложений. Это не персонализировано. Отчетность сбивает с толку. Внесение изменений занимает недели ожидания разработчиков. Рост доходов означает оплату большего трафика. ПОСЛЕ КОНВЕРСИИ: Все конверсионные кампании вашего магазина организованы на одной панели. Отчетность ясна. Проводить эксперименты с воронками легко. Внесение изменений с помощью конструктора воронок занимает несколько минут. Вы увеличиваете рентабельность инвестиций в рекламу и максимизируете доход с каждого посетителя сайта. Запустите последовательности роста списка: • Ускорьте рост списка электронной почты и SMS, ориентируя персонализированные предложения на новых и вернувшихся покупателей. • Выбирайте из более чем 100 шаблонов подписки на списки. • Запускайте всплывающие окна, липкие панели, встраивания и целевые страницы. • Персонализация по интересам продукта, корзине покупок. и многое другое • Синхронизируется с Klaviyo, Attentive, MailChimp и т. д. Запускает воронки викторин по продуктам: • Викторины по продуктам раскрывают предпочтения покупателей, сегментируют покупателей по праву. аудитории и давать персонализированные рекомендации по продуктам. • Шаблоны викторин для широкого спектра отраслей. • Отображение в виде всплывающих окон, страниц и встраиваемых форматов. • Условные рекомендации по продуктам с использованием ответов и оценок. Повышайте AOV с помощью дополнительных продаж в один клик и перекрестных продаж в корзине. • Триггеры на основе продукта, только что добавленного в корзину. • Отображение перекрестных продаж как всплывающие окна, на страницах и с встраиванием • Покупатели могут добавлять все товары в корзину одним щелчком мыши • Нацеливать перекрестные продажи на возвращающиеся сегменты подписчиков. Запускайте воронки отказа от корзины: • Предотвращает оставление корзины до того, как это произойдет, делая предложения вышедшим покупателям • Триггеры на рабочем столе, когда мышь перемещается для выхода, или на мобильном устройстве, когда нажата кнопка «Назад». • Запускает последовательности электронных писем и SMS перед брошенной корзиной. Создайте последовательности целевой страницы: • Создайте и Целевые страницы A/B-тестирования, соответствующие вашим рекламным кампаниям, не дожидаясь разработчиков. • Выбирайте из десятков шаблонов целевых страниц. • Создавайте многоэтапные персонализированные воронки продаж. • Размещайте страницы на собственном домене, синхронизируйте их со страницами Shopify или встраивайте где угодно.
AdPage
adpage.io
Получите точное отслеживание. Добейтесь лучших результатов. AdPage совершает революцию в сфере электронной коммерции благодаря своему передовому решению по тегированию на стороне сервера, разработанному специально для агентств электронной коммерции, которые обслуживают широкий спектр интернет-магазинов, в том числе на Lightspeed, Shopify, Magento и WooCommerce. Наш инновационный подход гарантирует, что ваши клиенты получат самые надежные и надежные настройки отслеживания, устанавливая новый стандарт точности и производительности в аналитике электронной коммерции. С акцентом на серверную технологию, AdPage обходит общие ограничения на стороне клиента, предлагая более безопасный, быстрый и устойчивый к блокировщикам рекламы метод отслеживания. Это означает, что агентства могут предоставить своим клиентам уровень целостности и точности данных, не имеющий аналогов в отрасли. AdPage легко интегрируется с ведущими платформами электронной коммерции, обеспечивая безупречный поток данных непосредственно с сервера на вашу аналитическую панель. Наше решение создано для того, чтобы упростить настройку отслеживания, что упрощает агентствам внедрение и управление несколькими учетными записями клиентов. Помимо простого отслеживания, AdPage расширяет ваше ценностное предложение, предлагая: Расширенные модели атрибуции, которые выходят за рамки поверхностного и раскрывают истинные источники конверсий. Возможности автоматической отчетности, которые отслеживают ваши настройки отслеживания, сравнивая их с фактическими конверсиями в магазине. Неограниченная масштабируемость для роста вместе с вашим агентством, поддержка неограниченного количества клиентских учетных записей и уровней доступа пользователей. Выделенная поддержка для обеспечения бесперебойной реализации и постоянного успеха усилий по отслеживанию ваших клиентов. С помощью AdPage агентства могут предоставить своим клиентам следующие возможности: Легко и точно справляться со сложностями отслеживания электронной торговли. Используйте весь потенциал своих данных с точностью на стороне сервера. Принимайте обоснованные решения, опираясь на комплексные и надежные показатели. Улучшите свои настройки отслеживания, чтобы превзойти отраслевые стандарты и превзойти конкурентов. Выбирайте AdPage для своих клиентов электронной коммерции и будьте в авангарде технологий отслеживания, обеспечивая непревзойденную ясность и контроль над их усилиями в области цифрового маркетинга.
Onepage
onepage.io
Инструмент для создания веб-сайтов, который вам понравится. Это помогает быстро создавать веб-сайты, целевые страницы, Linktree и викторины. Затем соедините их вместе, все с помощью одного инструмента. Ориентированный на производительность и UX-аспекты, он оснащен горячими клавишами, командной строкой и удивительно быстрым программным обеспечением.
Unstack
unstack.com
Цель Unstack — предоставить следующему поколению предпринимателей и маркетинговых команд единую систему для развития вашего бизнеса. Платформа Unstack предлагает самый быстрый хостинг веб-сайтов без кода для создания красивых маркетинговых веб-сайтов, сайтов членства и динамических целевых страниц. Благодаря библиотеке шаблонов и готовых к использованию элементов дизайна вы можете запустить любую страницу за считанные минуты — ресурсы для разработки не требуются. Unstack также предлагает интегрированное A/B-тестирование, инструменты SEO, управление формами и контактами, а также показатели всей воронки продаж. Кроме того, интеграция Unstack в один клик позволяет вам работать со всеми вашими маркетинговыми инструментами. Готовы начать строительство? Зайдите на unstack.com, чтобы бесплатно протестировать платформу.
EventCreate
eventcreate.com
Создайте красивый сайт мероприятия за считанные минуты. Создайте веб-сайт мероприятия, собирайте регистраций, продавайте билеты и рекламируйте свое мероприятие в Интернете. Надежный и безопасный. Нам доверяют более 1 000 000 человек по всему миру, включая специалистов по планированию из Nike, MIT и Refinery29.
Mailmunch
mailmunch.com
Mailmunch — это комплексный сервис по привлечению потенциальных клиентов и маркетингу по электронной почте для блоггеров, индивидуальных предпринимателей, стартапов и предприятий. От B2B до B2C, более 500 000 компаний рассчитывают на то, что Mailmunch будет генерировать тысячи потенциальных клиентов каждый день и увеличивать свои доходы от маркетинга по электронной почте. Вот все, что вы можете сделать с Mailmunch: - Создавайте списки адресов электронной почты с широким спектром форм подписки для каждой отрасли и варианта использования. - Развивайте этих потенциальных клиентов с помощью последовательностей привлечения потенциальных клиентов. - Снижайте количество брошенных корзин и генерируйте повторные продажи с помощью простых в построении инструментов. автоответчики - Продвигайте новые кампании или объявляйте об обновлениях продуктов с помощью широковещательных рассылок с высокой доставляемостью - Повышайте конверсию с помощью наших привлекательных целевых страниц, которые созданы для высокой посещаемости Mailmunch также невероятно прост в настройке. Наш интуитивно понятный конструктор перетаскивания и сотни бесплатных шаблонов гарантируют, что вы сможете запустить любую кампанию за считанные минуты, будь то форма подписки, кампания по электронной почте или целевая страница. И если вам интересно, подходит ли Mailmunch для вашей организации, не волнуйтесь. У Mailmunch есть варианты для любой отрасли и вертикали. Подробнее о формах подписки Mailmunch: - Шесть различных типов форм подписки - Обширная библиотека шаблонов для каждого варианта использования - Расширенные правила отображения и A/B-тестирование - Конструктор перетаскивания для легкой настройки - Формы, удобные для мобильных устройств, которые хорошо выглядят на каждом устройстве Подробнее о целевых страницах Mailmunch: - Большая библиотека шаблонов для каждой отрасли - Конструктор с возможностью перетаскивания для простой настройки - Готовая интеграция с ведущими службами электронного маркетинга - A/B-тестирование для оптимизации высокого уровня конверсии Подробнее о почтовом маркетинге Mailmunch : - Большая библиотека шаблонов для каждой кампании и ниши - Конструктор перетаскивания для легкой настройки - Последовательности автоответчиков - Простота проектирования и планирования трансляций В нашем мощном наборе инструментов есть гораздо больше, чтобы удовлетворить все ваши потребности в маркетинге по электронной почте. Все наши платные планы поставляются с 60-дневной гарантией возврата денег, которая дает вам уверенность в том, что вы сможете попробовать самый простой инструмент для привлечения потенциальных клиентов и маркетинга по электронной почте, который вы найдете.
AdsBridge
adsbridge.com
AdsBridge — это программное обеспечение премиум-класса для отслеживания акул партнерской индустрии. Это стабильный и заслуживающий доверия продукт с первоклассной поддержкой, интуитивно понятным интерфейсом и полным набором функций, позволяющих оптимизировать рекламные кампании.
Fabl
fabl.co
Комплексная программная платформа Fabl, приобретенная Britelite Immersive в январе 2021 года, была разработана для увеличения вовлеченности аудитории при одновременном снижении затрат на производство и управление для издателей брендов. Комплексная программная платформа Fabl позволяет маркетологам самим создавать, управлять, развертывать и анализировать данные о взаимодействии и конверсиях в ходе масштабирования программ фирменного контента; никаких агентств, разработчиков или дизайнеров не требуется. Fabl увеличивает вовлеченность страниц контент-маркетинга в среднем в 6 раз по сравнению с большинством платформ CMS. Столь же простой в использовании, как и любой конструктор целевых страниц, и надежный, как любая CMS, Fabl — это платформа контент-маркетинга, управления и публикации для эффективного создания привлекательных страниц с контентом на основе данных в большом масштабе. Помимо типичной платформы контент-маркетинга, Fabl освобождает маркетологов от финансовых, временных и технологических ограничений, одновременно экспоненциально увеличивая вовлеченность страниц и коэффициенты конверсии.
Referrizer
referrizer.com
Самая передовая в мире платформа автоматизации маркетинга для расширения возможностей вашего местного бизнеса. Привлекайте больше клиентов, увеличивайте количество рефералов и улучшайте удержание клиентов с помощью нашей БЕСПЛАТНОЙ ПРОБНОЙ учетной записи. Сотрудничайте с местными владельцами бизнеса и откройте для себя множество премиальных приложений и готовых интеграций, чтобы еще больше повысить результаты. Зарегистрируйтесь БЕСПЛАТНО (кредитная карта не требуется).
GreenRope
greenrope.com
GreenRope — это универсальное комплексное решение для CRM, автоматизации маркетинга и обслуживания клиентов, предназначенное для компаний, делающих большие дела. GreenRope объединяет продажи, маркетинг и операции в одно настраиваемое программное решение, созданное для вашего бизнеса. GreenRope — это больше, чем программное обеспечение, это способ ведения бизнеса. Мы помогаем нашим пользователям разрушить разрозненность отделов и создать оптимизированные бизнес-процессы. CRM GreenRope имеет все инструменты и интеграции, необходимые для продаж, маркетинга, обслуживания клиентов и операционной деятельности. Настоящая сила возникает благодаря комплексному подходу, и это именно то, что предлагает GreenRope. GreenRope включает в себя расширенные возможности автоматизации маркетинга, картирование пути клиента с помощью перетаскивания, автоматизацию продаж, инструменты обслуживания клиентов и набор других функций, которые помогут управлять вашим бизнесом. GreenRope дает вам контроль над всем вашим бизнесом: от продаж до маркетинга и обслуживания клиентов. Вы получаете 360-градусное представление о своих клиентах и лучший способ управления и достижения ваших ключевых показателей эффективности. GreenRope — одно из единственных универсальных решений. Каждый в вашей организации может использовать GreenRope для управления продажами, стимулирования маркетинговых инициатив и использования данных для улучшения качества обслуживания клиентов. Плюс дополнительные пользователи всегда бесплатны. Эффективно управляйте своей воронкой продаж с помощью углубленных инструментов продаж. Настройте способ просмотра своих контактов, планируйте встречи, автоматизируйте последующие действия и легко просматривайте все возможности продаж. GreenRope предоставляет вам автоматизацию маркетинга, которую легко настроить, протестировать и использовать. Никогда не упускайте возможности обеспечить наилучшее качество обслуживания клиентов посредством персонализированного общения и стратегий, основанных на данных. С GreenRope вы можете управлять несколькими каналами — веб-сайтами, электронной почтой, мобильными устройствами, социальными сетями и многим другим — и все это на одной платформе. Мы здесь, когда мы вам нужны. Свяжитесь с нами круглосуточно через чат, электронную почту и т. д. Кроме того, мы обеспечиваем углубленное обучение, индивидуальное обучение, программу сертификации и сотни онлайн-ресурсов для обеспечения вашего успеха. GreenRope — это компания, созданная для предоставления исключительной ценности нашим клиентам. С момента основания в 2008 году мы превратились из одного из первых поставщиков услуг электронного маркетинга в первую по-настоящему полноценную CRM на рынке. Объединяя продажи, маркетинг и операции на единой платформе, GreenRope вдохновляет на сотрудничество с вашими клиентами, поставщиками и сотрудниками, и мы живем в этой культуре сотрудничества, прислушиваясь к таким людям, как вы, чтобы создавать то, что ВЫ хотите для ведения своего бизнеса. Complete CRM от GreenRope помогает владельцам бизнеса, менеджерам по продажам и маркетологам преодолеть разрыв между отделами и сделать данные доступными повсюду, чтобы ваш бизнес работал бесперебойно и эффективно со всей информацией, необходимой команде для лучшего таргетирования и обслуживания своих потенциальных клиентов и клиентов.
VBOUT
vbout.com
VBOUT — это маркетинговая платформа на базе искусственного интеллекта, которой доверяют тысячи компаний по всему миру. Она позволяет автоматизировать и централизовать свой маркетинг, обеспечивая при этом привлекательный и персонализированный опыт для своей аудитории. Агентства и партнеры используют VBOUT напрямую или через настройку «white label» для создания индивидуальных планов, управления субсчетами и обмена активами из одной клиентской учетной записи на множество. С VBOUT вы можете: * Управляйте всеми своими социальными сетями из одного места. * Взаимодействуйте со своими клиентами, создавая и отправляя выигрышные кампании по электронной почте. * Создавайте потрясающие, персонализированные и динамичные целевые страницы без программирования. * Создавайте автоматизацию с помощью интуитивно понятного визуального конструктора. * Воспитание потенциальных клиентов от щелчка до закрытия - и далее. * Легко расширяйте и поддерживайте списки аудитории. * Отслеживайте и анализируйте всю свою маркетинговую деятельность на настраиваемой информационной панели. Платформа имеет удобные целевые страницы и формы с возможностью перетаскивания, интуитивно понятный визуальный конструктор автоматизации, управление социальными сетями, инструменты электронного маркетинга и растущую библиотеку готовых шаблонов для широкого спектра маркетинговых кампаний. Углубленная встроенная аналитика и отслеживание потенциальных клиентов предоставляют маркетологам полное представление о их конвейере, взаимодействии со списками и эффективности кампании. Растущие предприятия и агентства доверяют гибкой платформе VBOUT и отмеченной наградами бесплатной премиальной поддержке, которая помогает им привлекать нужных клиентов, превращать больше посетителей в клиентов и проводить комплексные маркетинговые кампании на одной простой в использовании платформе.
AllClients
allclients.com
Система автоматизации управления клиентами и маркетинга №1 для очень малого бизнеса. Предназначен для очень малого бизнеса. Легко управляйте своими контактами, отправляйте электронные письма и ставьте свой маркетинг на автопилот.
BOWWE
bowwe.com
BOWWE предназначен для поддержки вас на каждом этапе создания веб-сайта — от идеи, дизайна и разработки до обслуживания и устойчивого роста вашего бизнеса. Платформа NoCode & LowCode, которая с использованием оригинальных технологий позволяет создавать мощные проекты и достигать полной автономности в Интернете. Создание веб-сайтов, лендингов и микространиц, портфолио, резюме или блога проще и быстрее, чем вы думаете. Вы можете создавать с нуля или использовать более 500+ полностью настраиваемых шаблонов и более 570 готовых виджетов, разделов и блоков. Уникальное сочетание конструктора, приложений, маркетинговых инструментов и искусственного интеллекта сделает ваши сайты не только красивыми, но и автоматически реагирующими, быстро загружающимися и ориентированными на важные результаты поисковых систем. Вы можете создавать, анализировать и оптимизировать свой контент. Создайте потрясающий и мощный веб-проект менее чем за 1 день, независимо от того, имеете ли вы предварительный опыт программирования.
ContactPigeon
contactpigeon.com
ContactPigeon — это отмеченная наградами платформа автоматизации омниканального маркетинга, которая предлагает решение проблемы каждого ритейлера: как отправить правильное сообщение в нужное время и с нужным контентом каждому посетителю. Это позволяет как индивидуальным магазинам, так и корпоративным ритейлерам получать выгоду от использования платформы больших данных, чтобы легко создавать автоматизированные системы на основе данных и персонализированные кампании, которые реагируют на поведение клиентов/посетителей и изменения в каталоге за считанные секунды. Вот почему ContactPigeon помогает клиентам, решая три основные задачи по увеличению их продаж: • Расширенная информация о клиентах: сбор данных о поведении клиентов и создание расширенного унифицированного представления о клиентах • Улучшение взаимодействия с клиентами: запуск автоматических и прогнозируемых сообщений в нужный момент на пути клиента. для оптимизации конверсии и удержания продаж. • Многоканальный охват: позвольте компаниям разрабатывать привлекательные кампании по широкому спектру каналов обмена сообщениями (например, электронная почта, SMS, Viber, мобильные устройства, push-уведомления, веб-сайт, Facebook, Google, открытки) на одной платформе.
OptimizePress
optimizepress.com
Полный набор маркетинговых инструментов WordPress Универсальная платформа для увеличения количества потенциальных клиентов и продаж на вашем сайте WordPress. Перестаньте собирать решения и начните использовать единую платформу, предназначенную для авторов, предпринимателей и цифровых маркетологов, чтобы создать сайт, который будет привлекать больше потенциальных клиентов и продавать больше.