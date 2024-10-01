Инструменты оптимизации коэффициента конверсии - Самые популярные приложения - Нигерия

Yandex Metrica

metrica.yandex.com

Яндекс.Метрика — это бесплатный сервис веб-аналитики, предлагаемый Яндексом, который отслеживает и сообщает о трафике веб-сайта. Яндекс запустил этот сервис в 2008 году и обнародовал его в 2009 году. По состоянию на 2019 год Яндекс.Метрика является третьим по популярности сервисом веб-аналитики в Ин...