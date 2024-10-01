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Инструменты оптимизации коэффициента конверсии - Самые популярные приложения - Нигерия
Инструменты оптимизации коэффициента конверсии (CRO) представляют собой категорию программного обеспечения, оснащенного возможностями тестирования и визуализации, направленными на улучшение пользовательского опыта и повышение коэффициентов конверсии для бизнеса. Работая в тандеме с программным обеспечением цифровой аналитики для мониторинга поведения посетителей, инструменты CRO собирают и анализируют данные о моделях использования веб-сайта. Анализируя идеи, они выявляют возможности для оптимизации удобства использования и повышения привлекательности. Различные типы инструментов CRO выполняют разные функции: от оценки текущих коэффициентов конверсии до экспериментирования с новыми возможностями веб-сайтов для оценки их влияния на коэффициенты конверсии.
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Webflow
webflow.com
Webflow — это платформа визуальной веб-разработки, которая позволяет людям проектировать, создавать и запускать полностью индивидуальные веб-сайты без написания кода. Объединив инструменты дизайна, анимации, управления контентом, маркетинга и электронной коммерции в единую платформу, Webflow дает во...
Wix
wix.com
Уверенно создавайте и масштабируйте свой онлайн-бизнес с помощью Wix. Благодаря молниеносной веб-производительности, безопасности корпоративного уровня и надежной инфраструктуре вы можете быть уверены, что ваш сайт всегда будет в рабочем состоянии. И с Wix вы получаете гораздо больше, чем просто кон...
Hubspot
hubspot.com
HubSpot предлагает полную платформу программного обеспечения для маркетинга, продаж, обслуживания клиентов и CRM, а также методологию, ресурсы и поддержку, чтобы помочь бизнесу лучше развиваться. Начните работу с бесплатными инструментами и обновляйте их по мере роста. Благодаря Marketing Hub все в...
Mailchimp
mailchimp.com
Mailchimp — это универсальная маркетинговая платформа, созданная для малого бизнеса. С помощью таких инструментов, как отчетность и аналитика, маркетинговая CRM, кампании по электронной почте, информационные бюллетени и управление контентом, вы можете поставить своих клиентов в центр, чтобы вы могли...
Salesforce
salesforce.com
Salesforce.com, Inc. — американская компания по разработке облачного программного обеспечения со штаб-квартирой в Сан-Франциско, Калифорния. Он предоставляет услуги управления взаимоотношениями с клиентами (CRM), а также продает дополнительный набор корпоративных приложений, ориентированных на обслу...
Framer
framer.com
Прототипирование стало проще: код не требуется, он доступен в браузере и бесплатен для всех. Высокая точность в два раза быстрее.
Zoho CRM
zoho.com
Управляйте всем своим бизнесом с помощью набора онлайн-инструментов повышения производительности Zoho и приложений SaaS. Нам доверяют более 50 миллионов пользователей по всему миру. Попробуйте наш бесплатный план навсегда!
Elicit
elicit.org
Ассистент по исследованиям ИИ. Elicit — научный сотрудник, работающий на GPT-3. Elicit помогает вам классифицировать наборы данных, проводить мозговой штурм исследовательских вопросов и осуществлять поиск по публикациям.
Miro
miro.com
Miro предоставляет визуальное рабочее пространство для инноваций, которое позволяет распределенным командам любого размера вместе мечтать, проектировать и строить будущее. Сегодня более 70 миллионов пользователей по всему миру в 200 000 организаций, включая Nike, Ikea, Deloitte, WPP и Cisco, зависят...
Plasmic
plasmic.app
Plasmic — это платформа визуальной разработки, которая позволяет всей вашей команде быстро создавать веб-приложения промышленного уровня, от внутренних инструментов до продуктов и веб-сайтов, ориентированных на клиентов. Plasmic выходит за рамки отсутствия кода, интегрируясь с вашей кодовой базой, о...
Zoho CRM Plus
zoho.com
Zoho CRM Plus — это унифицированная платформа CX, которая позволяет вашим командам продаж, маркетинга и поддержки работать как единое целое, используя единый интерфейс.
Hotjar
hotjar.com
Hotjar — компания по поведенческому анализу, которая анализирует использование веб-сайтов, предоставляя обратную связь с помощью таких инструментов, как тепловые карты, записи сеансов и опросы. Он работает с инструментами веб-аналитики, такими как Google Analytics, чтобы дать представление о том, ка...
GetResponse
getresponse.com
GetResponse — это комплексная платформа электронного маркетинга, которая предоставляет малому бизнесу, индивидуальным предпринимателям, тренерам и маркетологам мощные и доступные инструменты для расширения своей аудитории, взаимодействия со своими подписчиками и превращения подписчиков в платящих кл...
Taplink
taplink.at
Taplink поможет вам создать высококонверсионную целевую страницу для вашего бизнеса в Instagram за 10 минут. Используйте многочисленные маркетинговые функции для увеличения продаж.
EngageBay
engagebay.com
EngageBay — это доступное комплексное программное обеспечение CRM для маркетинга, продаж и поддержки №1 в мире, поддерживающее более 29 500 растущих компаний по всему миру. EngageBay помогает компаниям привлекать, вовлекать, развивать посетителей сайта, превращать их в счастливых клиентов и развиват...
SendPulse
sendpulse.com
SendPulse — платформа автоматизации многоканального маркетинга для многогранного продвижения бизнеса и удержания клиентов. SendPulse позволяет отправлять рассылки по электронной почте и SMS, работать с клиентами с помощью чат-ботов для Telegram, Facebook Messenger, WhatsApp и Instagram, а также созд...
Swipe Pages
swipepages.com
Привлекайте больше потенциальных клиентов и повышайте коэффициент конверсии, используя целевые страницы AMP для мобильных устройств. Функциональный конструктор целевых страниц, которому доверяют более 7500 маркетологов.
Brevo
brevo.com
В сегодняшней конкурентной бизнес-среде предоставление исключительного обслуживания клиентов имеет первостепенное значение для создания процветающего бренда. С помощью Conversations by Brevo вы сможете поднять свою поддержку клиентов на новый уровень, одновременно увеличивая продажи и развивая прочн...
Microsoft Clarity
clarity.microsoft.com
Узнайте, чего хотят ваши пользователи, с помощью Clarity. Clarity — это бесплатный и простой в использовании инструмент, который фиксирует, как реальные люди на самом деле используют ваш сайт. Настройка проста, и вы начнете получать данные за считанные минуты.
ClickFunnels
clickfunnels.com
Clickfunnels — одна из самых популярных в мире онлайн-платформ для воронок продаж, где пользователи могут быстро и легко создавать красивые страницы продаж, которые превращают посетителей в потенциальных клиентов и платящих клиентов. Никакого опыта в области технологий, дизайна или программирования ...
Constant Contact
constantcontact.com
Constant Contact, Inc. — компания онлайн-маркетинга со штаб-квартирой в Уолтеме, штат Массачусетс, с дополнительными офисами в Лавленде, штат Колорадо; и Нью-Йорк, Нью-Йорк. Constant Contact предоставляет инструменты электронного маркетинга, социальных сетей и событийного маркетинга, которые помога...
MailerLite
mailerlite.com
Создавайте расширенные маркетинговые кампании по электронной почте с такими функциями, как автоматизация, целевые страницы и опросы. Получите бесплатный доступ к премиум-функциям с 14-дневной пробной версией!
Keap
keap.com
Keap — это универсальная платформа CRM и автоматизации продаж и маркетинга, предназначенная для развития вашего бизнеса. С Keap вы легко сможете собирать, систематизировать, отслеживать и развивать всех своих потенциальных клиентов, чтобы увеличить продажи и доходы. Чтобы обеспечить ваш успех, Keap ...
Mixpanel
mixpanel.com
Mixpanel — компания, предоставляющая услуги бизнес-аналитики. Он отслеживает взаимодействие пользователей с веб- и мобильными приложениями и предоставляет инструменты для целевого общения с ними. Его набор инструментов содержит A/B-тесты внутри приложения и формы опроса пользователей. Собранные дан...
Amplitude
amplitude.com
Amplitude — это платформа продуктовой аналитики, которая помогает компаниям отслеживать посетителей с помощью совместной аналитики. Платформа использует отчеты о поведении, чтобы понять взаимодействие пользователей с продуктами, и предоставляет информацию для ускорения работы в режиме реального врем...
Dorik
dorik.com
Dorik — это платформа для создания веб-сайтов с искусственным интеллектом, которая позволяет каждому легко создать красивый веб-сайт за считанные минуты без какого-либо опыта проектирования или программирования. Dorik — это гибкая, простая в использовании и одна из самых доступных платформ для созда...
Sentry
sentry.io
Для разработчиков программного обеспечения Sentry необходим для мониторинга работоспособности кода приложения. От отслеживания ошибок до мониторинга производительности — разработчики могут видеть яснее, решать быстрее и постоянно узнавать о своих приложениях — от внешнего интерфейса до внутреннего и...
AWeber
aweber.com
AWeber — лидер рынка программного обеспечения для электронного маркетинга для малого бизнеса. Основанная в 1998 году, компания AWeber уже более 20 лет успешно помогает более чем одному миллиону клиентов по всему миру надежно связываться со своими потенциальными клиентами с помощью простого и мощного...
Builder.io
builder.io
Builder предоставляет разработчикам и маркетологам инструменты с поддержкой искусственного интеллекта, позволяющие быстро превращать проекты в оптимизированные веб- и мобильные приложения. Он предоставляет инструмент для преобразования дизайна в код на базе искусственного интеллекта (Visual Copilot)...
Pendo
pendo.io
Pendo помогает вам предоставлять лучшее программное обеспечение для более счастливых и продуктивных пользователей и сотрудников. Pendo помогает продуктовым командам задавать и отвечать на такие вопросы, как: с какими функциями взаимодействуют клиенты или сотрудники? Что они игнорируют? Какие части п...
OpenText
opentext.com
OpenText Corporation (также пишется opentext) — канадская компания, которая разрабатывает и продает программное обеспечение для управления корпоративной информацией (EIM). OpenText со штаб-квартирой в Ватерлоо, Онтарио, Канада, является крупнейшей канадской компанией-разработчиком программного обесп...
involve.me
involve.me
Современный инструмент взаимодействия с клиентами, помогающий компаниям создавать персонализированное взаимодействие на каждом этапе пути к клиенту, повышать вовлеченность аудитории и собирать более качественные данные. С помощью Involve.me пользователи могут легко создавать и публиковать умные целе...
VBOUT
vbout.com
VBOUT — это маркетинговая платформа на базе искусственного интеллекта, которой доверяют тысячи компаний по всему миру. Она позволяет автоматизировать и централизовать свой маркетинг, обеспечивая при этом привлекательный и персонализированный опыт для своей аудитории. Агентства и партнеры используют ...
Fluid Ads
fluidads.com
В Fluid Ads мы предлагаем два варианта услуг, каждый из которых включает в себя следующие преимущества. Гибкая реклама дает возможность: - Создавать потрясающую цифровую медийную рекламу с помощью нашего инструмента создания объявлений. - Точно ориентируйтесь на аудиторию, которую вы хотите охватить...
Referrizer
referrizer.com
Самая передовая в мире платформа автоматизации маркетинга для расширения возможностей вашего местного бизнеса. Привлекайте больше клиентов, увеличивайте количество рефералов и улучшайте удержание клиентов с помощью нашей БЕСПЛАТНОЙ ПРОБНОЙ учетной записи. Сотрудничайте с местными владельцами бизнеса...
WeeBlok
weeblok.com
WeeBlok, ваша универсальная платформа веб-маркетинга для цифровых агентств, маркетологов, предприятий и консультантов. Функциональность: Конструктор веб-сайтов, Конструктор воронок, целевые страницы, всплывающие окна, электронная коммерция включает в себя CRM с маркетингом по электронной почте, конс...
Omniconvert
omniconvert.com
Omniconvert Explore — это продвинутый инструмент для экспериментов, который в основном используется агентствами, командами разработчиков и продуктов, которые хотят проводить сложные эксперименты, а также маркетологами, которым требуется минимальная помощь со стороны ИТ-отдела. Мы выделяемся: мы дейс...
EQUP
equp.com
EQUP — это универсальное программное обеспечение, которое помогает владельцам бизнеса оптимизировать свои бизнес-процессы, такие как маркетинг, продажи, выставление счетов, коммуникация и т. д. Благодаря EQUP владельцам бизнеса не придется довольствоваться универсальными решениями; он предлагает отр...
Knak Enterprise
knak.com
Масштабируемая платформа создания кампаний для корпоративных маркетинговых команд. Knak Enterprise обеспечивает эффективное сотрудничество между глобальными децентрализованными маркетинговыми командами, сохраняя при этом контроль над брендом. Предоставьте своим сотрудникам возможность создавать кра...
Workbooks
workbooks.com
Workbooks CRM объединяет весь ваш бизнес, помогая всем работать лучше, работать вместе и работать правильно с помощью единой облачной системы. Маркетинг может привлечь больше потенциальных клиентов, продажи могут заключить больше сделок, финансы могут быстро и легко выставлять счета, а поддержка мож...
Magnews
magnews.it
Magnews — это универсальное решение для управления путешествием клиента и повышения ценности клиента, от общего определения стратегии до отдельных действий и реализации кампании, начиная с проектирования путешествия в непрерывном цикле измерений и улучшений. Magnews дает возможность командам маркети...
Bandzoogle
bandzoogle.com
Bandzoogle — наиболее эффективная платформа для музыкантов, позволяющая создать свой веб-сайт и управлять маркетингом и онлайн-продажами, ориентированными непосредственно на фанатов. Наша универсальная платформа предлагает музыкантам мощные возможности дизайна, готовые к использованию на мобильных у...
Upland Adestra
uplandsoftware.com
Программное обеспечение для автоматизации электронной почты, которое вдохновляет на взаимодействие. Привлекайте свою аудиторию электронной почты с помощью персонализированного контента, который способствует конверсиям. Upland Adestra — ведущий мировой поставщик решений по электронной почте и марке...
Howuku
howuku.com
Howuku — это решение для анализа поведения, которое помогает стартапам получать ценные отзывы и информацию от клиентов с помощью тепловых карт, AB-тестирования и опросов. Он помогает маркетологам оценивать поведение клиентов посредством визуального представления того, где они нажимают и прокручивают...
Project Broadcast
projectbroadcast.com
Project Broadcast — это мощная и экономичная платформа текстового маркетинга, предназначенная для предоставления компаниям возможности создавать капельные маркетинговые кампании и управлять ими, одновременно обращаясь к своей клиентской базе с помощью SMS-сообщений. Благодаря таким функциям, как чат...
Userback
userback.io
Представляем Userback, ведущую платформу для исследования пользователей для небольших команд, стремящихся понять пользователей и создавать более качественные продукты. С помощью Userback вы можете собирать визуальную обратную связь, обогащенную метаданными, и получать глубокое понимание настроений и...
Presence Stars
presencestars.com
Легко создавайте веб-сайты, выбрав шаблон и заполнив свои данные в формах в панели администратора.
Elite Funnels
elitefunnels.com
Elite Funnels — это универсальная платформа для создания воронок и веб-сайтов, используемая частными лицами и предприятиями. Благодаря тысячам интеграций, 12 различным платежным процессорам, API и веб-перехватчикам у вас также есть возможность: - Создавать потрясающие веб-сайты с помощью нашего конс...
Sprig
sprig.com
Sprig — это платформа для анализа пользователей, которая позволяет командам разработчиков создавать исключительные продукты с обширной и быстрой информацией о пользователях. Команды разработчиков нового поколения, такие как Dropbox, Notion и Loom, улучшают качество работы с продуктами с помощью набо...
Duda
duda.co
Duda — ведущая платформа для разработки веб-сайтов, позволяющая агентствам цифрового маркетинга и SaaS-компаниям создавать и управлять цифровым присутствием своих клиентов. Отмеченная наградами платформа Duda с низким кодом и без кода позволяет агентствам и SaaS-компаниям достичь более высокой произ...
ActiveCampaign
activecampaign.com
ActiveCampaign for Marketing объединяет все инструменты и каналы, которые вы используете в своем бизнесе, для привлечения клиентов на каждом этапе их жизненного цикла. Используйте данные маркетинга по электронной почте, социальных сетей, цифровой рекламы и вашего веб-сайта, чтобы адаптировать персон...
Zoho PageSense
zoho.com
Платформа оптимизации конверсий и персонализации. Измеряйте ключевые показатели вашего веб-сайта, анализируйте поведение посетителей в Интернете и предоставляйте им персонализированный опыт работы с веб-сайтом для повышения конверсии.
Unbounce
unbounce.com
Независимо от того, являетесь ли вы профессионалом в области маркетинга или только начинаете, целевые страницы Unbounce превращают больше ваших посетителей в потенциальных клиентов, продажи и регистрации. Благодаря простым в использовании конструкторам для любого уровня навыков, а также функциям опт...
TWIPLA
twipla.com
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ ПЛАТФОРМА ВЕБ-САЙТА Получите точную и мгновенную информацию о своем веб-сайте. Статистика веб-сайта, повторы сеансов, тепловые карты, опросы и многое другое. TWIPLA (ранее Visitor Analytics) — это продвинутая, но доступная платформа анализа веб-сайтов, которую установили более 2,5...
Yandex Metrica
metrica.yandex.com
Яндекс.Метрика — это бесплатный сервис веб-аналитики, предлагаемый Яндексом, который отслеживает и сообщает о трафике веб-сайта. Яндекс запустил этот сервис в 2008 году и обнародовал его в 2009 году. По состоянию на 2019 год Яндекс.Метрика является третьим по популярности сервисом веб-аналитики в Ин...
WebinarJam
home.webinarjam.com
Увеличьте свои продажи и посещаемость с помощью единственной системы вебинаров, которая обеспечивает полную прямую трансляцию от регистрации до повтора. WebinarJam имеет больше функций, не требует загрузки и является самым значительным улучшением Live Casting, Event Streaming и Webinar Broadcasting,...
FullStory
fullstory.com
Fullstory — это платформа поведенческих данных, которая раскрывает настроения, скрытые между кликами, и раскрывает нерассказанную историю поведения потребителей. Fullstory позволяет командам по продуктам, инженерам и данным связывать сигналы настроений с другими источниками данных, чтобы намеренно р...
Optimizely
optimizely.com
Optimizely — американская компания, которая производит прогрессивное программное обеспечение для доставки и экспериментирования для других компаний. Технология платформы Optimizely предоставляет инструменты A/B-тестирования и многовариантного тестирования, персонализацию веб-сайтов и возможности пер...
Acumbamail
acumbamail.com
Легко отправляйте кампании по электронной почте и SMS и развивайте свой бизнес. Чтобы добиться высоких результатов, маркетинг не должен быть сложным. С помощью одного инструмента вы можете управлять своими кампаниями по электронной почте, SMS, целевыми страницами и многим другим.