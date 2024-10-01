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Инструменты оптимизации коэффициента конверсии - Самые популярные приложения - Германия
Инструменты оптимизации коэффициента конверсии (CRO) представляют собой категорию программного обеспечения, оснащенного возможностями тестирования и визуализации, направленными на улучшение пользовательского опыта и повышение коэффициентов конверсии для бизнеса. Работая в тандеме с программным обеспечением цифровой аналитики для мониторинга поведения посетителей, инструменты CRO собирают и анализируют данные о моделях использования веб-сайта. Анализируя идеи, они выявляют возможности для оптимизации удобства использования и повышения привлекательности. Различные типы инструментов CRO выполняют разные функции: от оценки текущих коэффициентов конверсии до экспериментирования с новыми возможностями веб-сайтов для оценки их влияния на коэффициенты конверсии.
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Zoho CRM
zoho.com
Управляйте всем своим бизнесом с помощью набора онлайн-инструментов повышения производительности Zoho и приложений SaaS. Нам доверяют более 50 миллионов пользователей по всему миру. Попробуйте наш бесплатный план навсегда!
Hubspot
hubspot.com
HubSpot предлагает полную платформу программного обеспечения для маркетинга, продаж, обслуживания клиентов и CRM, а также методологию, ресурсы и поддержку, чтобы помочь бизнесу лучше развиваться. Начните работу с бесплатными инструментами и обновляйте их по мере роста. Благодаря Marketing Hub все в...
Miro
miro.com
Miro предоставляет визуальное рабочее пространство для инноваций, которое позволяет распределенным командам любого размера вместе мечтать, проектировать и строить будущее. Сегодня более 70 миллионов пользователей по всему миру в 200 000 организаций, включая Nike, Ikea, Deloitte, WPP и Cisco, зависят...
Webflow
webflow.com
Webflow — это платформа визуальной веб-разработки, которая позволяет людям проектировать, создавать и запускать полностью индивидуальные веб-сайты без написания кода. Объединив инструменты дизайна, анимации, управления контентом, маркетинга и электронной коммерции в единую платформу, Webflow дает во...
Wix
wix.com
Уверенно создавайте и масштабируйте свой онлайн-бизнес с помощью Wix. Благодаря молниеносной веб-производительности, безопасности корпоративного уровня и надежной инфраструктуре вы можете быть уверены, что ваш сайт всегда будет в рабочем состоянии. И с Wix вы получаете гораздо больше, чем просто кон...
AWeber
aweber.com
AWeber — лидер рынка программного обеспечения для электронного маркетинга для малого бизнеса. Основанная в 1998 году, компания AWeber уже более 20 лет успешно помогает более чем одному миллиону клиентов по всему миру надежно связываться со своими потенциальными клиентами с помощью простого и мощного...
Mailchimp
mailchimp.com
Mailchimp — это универсальная маркетинговая платформа, созданная для малого бизнеса. С помощью таких инструментов, как отчетность и аналитика, маркетинговая CRM, кампании по электронной почте, информационные бюллетени и управление контентом, вы можете поставить своих клиентов в центр, чтобы вы могли...
ClickFunnels
clickfunnels.com
Clickfunnels — одна из самых популярных в мире онлайн-платформ для воронок продаж, где пользователи могут быстро и легко создавать красивые страницы продаж, которые превращают посетителей в потенциальных клиентов и платящих клиентов. Никакого опыта в области технологий, дизайна или программирования ...
Plerdy
plerdy.com
Инструменты Plerdy CRO, SEO и A/B-тестирования — комплексный пакет для повышения конверсии, улучшения пользовательского опыта и оптимизации работы вашего интернет-магазина. 🚀 Инструмент A/B-тестирования Представляем бесплатный инструмент A/B-тестирования от Plerdy, тщательно разработанный для элект...
Salesforce
salesforce.com
Salesforce.com, Inc. — американская компания по разработке облачного программного обеспечения со штаб-квартирой в Сан-Франциско, Калифорния. Он предоставляет услуги управления взаимоотношениями с клиентами (CRM), а также продает дополнительный набор корпоративных приложений, ориентированных на обслу...
Brevo
brevo.com
В сегодняшней конкурентной бизнес-среде предоставление исключительного обслуживания клиентов имеет первостепенное значение для создания процветающего бренда. С помощью Conversations by Brevo вы сможете поднять свою поддержку клиентов на новый уровень, одновременно увеличивая продажи и развивая прочн...
Zoho PageSense
zoho.com
Платформа оптимизации конверсий и персонализации. Измеряйте ключевые показатели вашего веб-сайта, анализируйте поведение посетителей в Интернете и предоставляйте им персонализированный опыт работы с веб-сайтом для повышения конверсии.
Elicit
elicit.org
Ассистент по исследованиям ИИ. Elicit — научный сотрудник, работающий на GPT-3. Elicit помогает вам классифицировать наборы данных, проводить мозговой штурм исследовательских вопросов и осуществлять поиск по публикациям.
Swipe Pages
swipepages.com
Привлекайте больше потенциальных клиентов и повышайте коэффициент конверсии, используя целевые страницы AMP для мобильных устройств. Функциональный конструктор целевых страниц, которому доверяют более 7500 маркетологов.
ActiveCampaign
activecampaign.com
ActiveCampaign for Marketing объединяет все инструменты и каналы, которые вы используете в своем бизнесе, для привлечения клиентов на каждом этапе их жизненного цикла. Используйте данные маркетинга по электронной почте, социальных сетей, цифровой рекламы и вашего веб-сайта, чтобы адаптировать персон...
Microsoft Clarity
clarity.microsoft.com
Узнайте, чего хотят ваши пользователи, с помощью Clarity. Clarity — это бесплатный и простой в использовании инструмент, который фиксирует, как реальные люди на самом деле используют ваш сайт. Настройка проста, и вы начнете получать данные за считанные минуты.
Onepage
onepage.io
Инструмент для создания веб-сайтов, который вам понравится. Это помогает быстро создавать веб-сайты, целевые страницы, Linktree и викторины. Затем соедините их вместе, все с помощью одного инструмента. Ориентированный на производительность и UX-аспекты, он оснащен горячими клавишами, командной строк...
Framer
framer.com
Прототипирование стало проще: код не требуется, он доступен в браузере и бесплатен для всех. Высокая точность в два раза быстрее.
Sentry
sentry.io
Для разработчиков программного обеспечения Sentry необходим для мониторинга работоспособности кода приложения. От отслеживания ошибок до мониторинга производительности — разработчики могут видеть яснее, решать быстрее и постоянно узнавать о своих приложениях — от внешнего интерфейса до внутреннего и...
WebinarJam
home.webinarjam.com
Увеличьте свои продажи и посещаемость с помощью единственной системы вебинаров, которая обеспечивает полную прямую трансляцию от регистрации до повтора. WebinarJam имеет больше функций, не требует загрузки и является самым значительным улучшением Live Casting, Event Streaming и Webinar Broadcasting,...
Builder.io
builder.io
Builder предоставляет разработчикам и маркетологам инструменты с поддержкой искусственного интеллекта, позволяющие быстро превращать проекты в оптимизированные веб- и мобильные приложения. Он предоставляет инструмент для преобразования дизайна в код на базе искусственного интеллекта (Visual Copilot)...
Mouseflow
mouseflow.com
Mouseflow — это инструмент поведенческого анализа, используемый более чем 210 000 клиентами цифрового маркетинга, UX, продуктов, стартапов и предприятий для оптимизации работы с веб-сайтами. С помощью Mouseflow вы можете: • Узнать, что происходит между кликами ваших посетителей, просматривая видеоза...
Amplitude
amplitude.com
Amplitude — это платформа продуктовой аналитики, которая помогает компаниям отслеживать посетителей с помощью совместной аналитики. Платформа использует отчеты о поведении, чтобы понять взаимодействие пользователей с продуктами, и предоставляет информацию для ускорения работы в режиме реального врем...
involve.me
involve.me
Современный инструмент взаимодействия с клиентами, помогающий компаниям создавать персонализированное взаимодействие на каждом этапе пути к клиенту, повышать вовлеченность аудитории и собирать более качественные данные. С помощью Involve.me пользователи могут легко создавать и публиковать умные целе...
Hotjar
hotjar.com
Hotjar — компания по поведенческому анализу, которая анализирует использование веб-сайтов, предоставляя обратную связь с помощью таких инструментов, как тепловые карты, записи сеансов и опросы. Он работает с инструментами веб-аналитики, такими как Google Analytics, чтобы дать представление о том, ка...
Mixpanel
mixpanel.com
Mixpanel — компания, предоставляющая услуги бизнес-аналитики. Он отслеживает взаимодействие пользователей с веб- и мобильными приложениями и предоставляет инструменты для целевого общения с ними. Его набор инструментов содержит A/B-тесты внутри приложения и формы опроса пользователей. Собранные дан...
EngageBay
engagebay.com
EngageBay — это доступное комплексное программное обеспечение CRM для маркетинга, продаж и поддержки №1 в мире, поддерживающее более 29 500 растущих компаний по всему миру. EngageBay помогает компаниям привлекать, вовлекать, развивать посетителей сайта, превращать их в счастливых клиентов и развиват...
SendPulse
sendpulse.com
SendPulse — платформа автоматизации многоканального маркетинга для многогранного продвижения бизнеса и удержания клиентов. SendPulse позволяет отправлять рассылки по электронной почте и SMS, работать с клиентами с помощью чат-ботов для Telegram, Facebook Messenger, WhatsApp и Instagram, а также созд...
Algolia
algolia.com
Algolia — единственная в мире комплексная платформа для поиска и обнаружения ИИ. Наши инженеры изобрели революционное использование искусственного интеллекта для значительного улучшения поиска и обнаружения. Наша запатентованная технология NeuralSearch сочетает в себе векторную обработку естественно...
LightFunnels
lightfunnels.com
Lightfunnels — это облачный веб-сайт для создания воронок, который помогает конвертировать клики в потенциальных клиентов и продажи. В Lightfunnels вы можете продавать цифровые и физические продукты, настраивать дополнительные и дополнительные продажи, проводить раздельное тестирование различных цел...
Heyflow
heyflow.com
Heyflow помогает вам конвертировать посетителей сайта в потенциальных клиентов, регистраций и продаж. Используя его конструктор с возможностью перетаскивания, вы можете создавать воронки регистрации, потоки привлечения потенциальных клиентов и интерактивные многошаговые формы для создания привлекате...
Taplink
taplink.at
Taplink поможет вам создать высококонверсионную целевую страницу для вашего бизнеса в Instagram за 10 минут. Используйте многочисленные маркетинговые функции для увеличения продаж.
Keyspider
keyspider.io
Keyspider предоставляет точные результаты поиска с помощью облачной поисковой системы предприятия. С помощью Keyspider вы можете создать свой собственный поиск по веб-сайту без дополнительных затрат времени и средств. Keyspider понимает требования клиентов и предоставляет правильные результаты по их...
Indeemo
indeemo.com
Наша платформа для видеоисследований, основанная на искусственном интеллекте, позволяет командам MR, UX и CX понимать людей, продукты и опыт в контексте повседневной жизни. Исследователи, дизайнеры и менеджеры по продуктам, которых мы поддерживаем, используют Indeemo в контекстах B2C и B2B для разли...
MailerLite
mailerlite.com
Создавайте расширенные маркетинговые кампании по электронной почте с такими функциями, как автоматизация, целевые страницы и опросы. Получите бесплатный доступ к премиум-функциям с 14-дневной пробной версией!
Plasmic
plasmic.app
Plasmic — это платформа визуальной разработки, которая позволяет всей вашей команде быстро создавать веб-приложения промышленного уровня, от внутренних инструментов до продуктов и веб-сайтов, ориентированных на клиентов. Plasmic выходит за рамки отсутствия кода, интегрируясь с вашей кодовой базой, о...
GetResponse
getresponse.com
GetResponse — это комплексная платформа электронного маркетинга, которая предоставляет малому бизнесу, индивидуальным предпринимателям, тренерам и маркетологам мощные и доступные инструменты для расширения своей аудитории, взаимодействия со своими подписчиками и превращения подписчиков в платящих кл...
Dorik
dorik.com
Dorik — это платформа для создания веб-сайтов с искусственным интеллектом, которая позволяет каждому легко создать красивый веб-сайт за считанные минуты без какого-либо опыта проектирования или программирования. Dorik — это гибкая, простая в использовании и одна из самых доступных платформ для созда...
Unbounce
unbounce.com
Независимо от того, являетесь ли вы профессионалом в области маркетинга или только начинаете, целевые страницы Unbounce превращают больше ваших посетителей в потенциальных клиентов, продажи и регистрации. Благодаря простым в использовании конструкторам для любого уровня навыков, а также функциям опт...
Yandex Metrica
metrica.yandex.com
Яндекс.Метрика — это бесплатный сервис веб-аналитики, предлагаемый Яндексом, который отслеживает и сообщает о трафике веб-сайта. Яндекс запустил этот сервис в 2008 году и обнародовал его в 2009 году. По состоянию на 2019 год Яндекс.Метрика является третьим по популярности сервисом веб-аналитики в Ин...
Optimizely
optimizely.com
Optimizely — американская компания, которая производит прогрессивное программное обеспечение для доставки и экспериментирования для других компаний. Технология платформы Optimizely предоставляет инструменты A/B-тестирования и многовариантного тестирования, персонализацию веб-сайтов и возможности пер...
FullStory
fullstory.com
Fullstory — это платформа поведенческих данных, которая раскрывает настроения, скрытые между кликами, и раскрывает нерассказанную историю поведения потребителей. Fullstory позволяет командам по продуктам, инженерам и данным связывать сигналы настроений с другими источниками данных, чтобы намеренно р...
Pagemaker
pagemaker.io
Pagemaker.io — первый в мире редактор целевых страниц для электронной коммерции. Создавайте потрясающие целевые страницы за считанные минуты и изучите наш большой набор шаблонов, модулей, макетов и возможностей редактирования.
Pendo
pendo.io
Pendo помогает вам предоставлять лучшее программное обеспечение для более счастливых и продуктивных пользователей и сотрудников. Pendo помогает продуктовым командам задавать и отвечать на такие вопросы, как: с какими функциями взаимодействуют клиенты или сотрудники? Что они игнорируют? Какие части п...
Flowcode
flowcode.com
Раскройте силу прямых связей. Flowcode — надежный поставщик QR-кодов №1 для мгновенных конверсий и данных в реальном времени. Мы предлагаем офлайн- и онлайн-инструменты, такие как сбор собственных данных, данные геоотчетности нового поколения, целевые страницы, ориентированные на мобильные устройств...
PostHog
posthog.com
PostHog — это универсальная платформа с открытым исходным кодом, которая помогает инженерам создавать более качественные продукты. Мы даем возможность командам разработчиков программного обеспечения фиксировать события, выполнять аналитику, записывать сеансы пользователей, проводить эксперименты и р...
TheyDo
theydo.io
Для сервис-дизайнеров и менеджеров опытных и клиентоориентированных компаний TheyDo — это самая удобная из когда-либо созданных платформ для управления поездками. Для людей, которые считают, что единственный способ обеспечить отличный клиентский опыт — это работать как единое целое, это помогает им...
Leadpages
leadpages.com
Leadpages® — это конструктор веб-сайтов и целевых страниц без кода, предназначенный для того, чтобы помочь малым предприятиям быстро и легко выйти в Интернет. Оснащенная полным набором инструментов для конвертации, платформа упрощает процесс привлечения потенциальных клиентов, позволяя вам масштабир...
AutoOptimize
autooptimize.ai
Оптимизируйте свой веб-сайт с помощью автоматизированных A/B-тестов. AutoOptimize предоставляет вам 50 высокоэффективных шаблонных A/B-тестов, которые, как доказано, повышают коэффициент конверсии до 30 % в течение 90 дней.
Referrizer
referrizer.com
Самая передовая в мире платформа автоматизации маркетинга для расширения возможностей вашего местного бизнеса. Привлекайте больше клиентов, увеличивайте количество рефералов и улучшайте удержание клиентов с помощью нашей БЕСПЛАТНОЙ ПРОБНОЙ учетной записи. Сотрудничайте с местными владельцами бизнеса...
Osortoo
osortoo.com
Osortoo позволяет легко выбирать победителей конкурсов, розыгрышей подарков или розыгрышей, создавать красивую целевую страницу, создавать страницу регистрации на мероприятие, демонстрировать конкурс во время мероприятия, выбирать победителя из социальной сети.
Mailmunch
mailmunch.com
Mailmunch — это комплексный сервис по привлечению потенциальных клиентов и маркетингу по электронной почте для блоггеров, индивидуальных предпринимателей, стартапов и предприятий. От B2B до B2C, более 500 000 компаний рассчитывают на то, что Mailmunch будет генерировать тысячи потенциальных клиентов...
Witbe
witbe.net
Будучи ведущей инновацией в отрасли качества взаимодействия (QoE), Witbe предлагает отмеченный наградами подход к мониторингу QoE, предоставляемого пользователям любых интерактивных услуг (телефония, видео, Интернет), на любом устройстве (ПК, смартфон, STB) и через любую сеть (фиксированную, мобильн...
Convert.com
convert.com
Программное обеспечение для A/B-тестирования Convert.com — лучшее решение для агентств и компаний электронной коммерции, которые фокусируются на оптимизации коэффициента конверсии с помощью программного обеспечения для A/B-тестирования, программного обеспечения для многомерного тестирования или прог...
Totango
totango.com
Totango — это успех клиентов, который компании-разработчики программного обеспечения не могут перерасти, обеспечивая неограниченную масштабируемость и непревзойденное время окупаемости, помогая межфункциональным корпоративным командам повышать производительность, удержание и расширение. Готовые прог...
RealEye
realeye.io
Платформа онлайн-исследований с функцией отслеживания глаз с помощью веб-камеры. Это: - намного быстрее и дешевле, чем традиционное оборудование для отслеживания взгляда - точное (точность размера кнопок) и используется в научных исследованиях - простое в использовании (клиенты хвалят нас за удобный...
SuprSend
suprsend.com
SuprSend — это мощная инфраструктура уведомлений, которая оптимизирует уведомления о ваших продуктах с помощью подхода, ориентированного на API. Создавайте и доставляйте уведомления о транзакциях, cron и взаимодействиях по нескольким каналам с помощью единого API уведомлений. Что вы получаете с Supr...
Keen
keen.io
Keen.io — это комплексное решение для управления данными о событиях. Наша платформа может обрабатывать все аспекты управления данными о ваших мероприятиях, от сбора до применения. Передавайте, храните, запрашивайте и представляйте свои данные в одном месте и получайте конкурентное преимущество над к...
DotcomPal
dotcompal.com
DotcomPal — это универсальное решение для отдельных специалистов по запуску, маркетингу и продаже через Интернет. Это платформа на базе SaaS, которая помогла более чем 16 500 цифровым предпринимателям — авторам электронных книг, цифровым художникам, филиалам, маркетинговым агентствам и предприятиям ...