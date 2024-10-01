Магазин приложений для веб-приложений
Найдите подходящее программное обеспечение и услуги.
Превратите веб-сайты в приложения с помощью WebCatalog Desktop и пользуйтесь множеством эксклюзивных приложений для Mac, Windows. Пространства помогают упорядочивать приложения, легко переключаться между аккаунтами и повышать продуктивность.
Инструменты оптимизации коэффициента конверсии - Самые популярные приложения - Коста-Рика
Инструменты оптимизации коэффициента конверсии (CRO) представляют собой категорию программного обеспечения, оснащенного возможностями тестирования и визуализации, направленными на улучшение пользовательского опыта и повышение коэффициентов конверсии для бизнеса. Работая в тандеме с программным обеспечением цифровой аналитики для мониторинга поведения посетителей, инструменты CRO собирают и анализируют данные о моделях использования веб-сайта. Анализируя идеи, они выявляют возможности для оптимизации удобства использования и повышения привлекательности. Различные типы инструментов CRO выполняют разные функции: от оценки текущих коэффициентов конверсии до экспериментирования с новыми возможностями веб-сайтов для оценки их влияния на коэффициенты конверсии.
Отправить новое приложение
Wix
wix.com
Уверенно создавайте и масштабируйте свой онлайн-бизнес с помощью Wix. Благодаря молниеносной веб-производительности, безопасности корпоративного уровня и надежной инфраструктуре вы можете быть уверены, что ваш сайт всегда будет в рабочем состоянии. И с Wix вы получаете гораздо больше, чем просто кон...
Emma
myemma.com
Emma by Marigold помогает маркетологам создавать и проводить персонализированные, целевые кампании по электронной почте и SMS, которые приносят реальные результаты в бизнесе. Независимо от того, являетесь ли вы командой из одного человека или глобально распределенной командой, наши ресурсы упрощают ...
Webflow
webflow.com
Webflow — это платформа визуальной веб-разработки, которая позволяет людям проектировать, создавать и запускать полностью настраиваемые веб-сайты без написания кода. Объединив инструменты дизайна, анимации, управления контентом, маркетинга и электронной коммерции в единую платформу, Webflow дает воз...
Salesforce
salesforce.com
Salesforce.com, Inc. — американская компания по разработке облачного программного обеспечения со штаб-квартирой в Сан-Франциско, Калифорния. Он предоставляет услуги управления взаимоотношениями с клиентами (CRM), а также продает дополнительный набор корпоративных приложений, ориентированных на обслу...
Hubspot
hubspot.com
HubSpot предлагает полную платформу программного обеспечения для маркетинга, продаж, обслуживания клиентов и CRM, а также методологию, ресурсы и поддержку, чтобы помочь бизнесу лучше развиваться. Начните работу с бесплатными инструментами и обновляйте их по мере роста. Благодаря Marketing Hub все в...
Zoho CRM
zoho.com
Управляйте всем своим бизнесом с помощью набора онлайн-инструментов повышения производительности Zoho и приложений SaaS. Нам доверяют более 50 миллионов пользователей по всему миру. Попробуйте наш бесплатный план навсегда!
Miro
miro.com
Miro предоставляет визуальное рабочее пространство для инноваций, которое позволяет распределенным командам любого размера вместе мечтать, проектировать и строить будущее. Сегодня более 70 миллионов пользователей по всему миру в 200 000 организаций, включая Nike, Ikea, Deloitte, WPP и Cisco, зависят...
Mailchimp
mailchimp.com
Mailchimp — американская платформа автоматизации маркетинга и служба электронного маркетинга. Платформа является торговым названием ее оператора Rocket Science Group, американской компании, основанной в 2001 году Беном Честнатом и Марком Армстронгом, к которой позднее присоединился Дэн Курзиус. «Mai...
Elicit
elicit.org
Ассистент по исследованиям ИИ. Elicit — научный сотрудник, работающий на GPT-3. Elicit помогает вам классифицировать наборы данных, проводить мозговой штурм исследовательских вопросов и осуществлять поиск по публикациям.
Brevo
brevo.com
В сегодняшней конкурентной бизнес-среде предоставление исключительного обслуживания клиентов имеет первостепенное значение для создания процветающего бренда. С помощью Conversations by Brevo вы сможете поднять свою поддержку клиентов на новый уровень, одновременно увеличивая продажи и развивая прочн...
Sentry
sentry.io
Для разработчиков программного обеспечения Sentry необходим для мониторинга работоспособности кода приложения. От отслеживания ошибок до мониторинга производительности — разработчики могут видеть яснее, решать быстрее и постоянно узнавать о своих приложениях — от внешнего интерфейса до внутреннего и...
Framer
framer.com
Прототипирование стало проще: код не требуется, он доступен в браузере и бесплатен для всех. Высокая точность в два раза быстрее.
Duda
duda.co
Duda — ведущая платформа для разработки веб-сайтов, позволяющая агентствам цифрового маркетинга и SaaS-компаниям создавать и управлять цифровым присутствием своих клиентов. Отмеченная наградами платформа Duda с низким кодом и без кода позволяет агентствам и SaaS-компаниям достичь более высокой произ...
Microsoft Clarity
clarity.microsoft.com
Узнайте, чего хотят ваши пользователи, с помощью Clarity. Clarity — это бесплатный и простой в использовании инструмент, который фиксирует, как реальные люди на самом деле используют ваш сайт. Настройка проста, и вы начнете получать данные за считанные минуты.
ClickFunnels
clickfunnels.com
Clickfunnels — одна из самых популярных в мире онлайн-платформ для воронок продаж, где пользователи могут быстро и легко создавать красивые страницы продаж, которые превращают посетителей в потенциальных клиентов и платящих клиентов. Никакого опыта в области технологий, дизайна или программирования ...
ActiveCampaign
activecampaign.com
ActiveCampaign for Marketing объединяет все инструменты и каналы, которые вы используете в своем бизнесе, для привлечения клиентов на каждом этапе их жизненного цикла. Используйте данные маркетинга по электронной почте, социальных сетей, цифровой рекламы и вашего веб-сайта, чтобы адаптировать персон...
Constant Contact
constantcontact.com
Constant Contact, Inc. — компания онлайн-маркетинга со штаб-квартирой в Уолтеме, штат Массачусетс, с дополнительными офисами в Лавленде, штат Колорадо; и Нью-Йорк, Нью-Йорк. Компания была основана в 1995 году и позже была продана Endurance International в 2015 году.
Hotjar
hotjar.com
Hotjar — компания по поведенческому анализу, которая анализирует использование веб-сайтов, предоставляя обратную связь с помощью таких инструментов, как тепловые карты, записи сеансов и опросы. Он работает с инструментами веб-аналитики, такими как Google Analytics, чтобы дать представление о том, ка...
Keap
keap.com
Keap — это универсальная платформа CRM и автоматизации продаж и маркетинга, предназначенная для развития вашего бизнеса. С Keap вы легко сможете собирать, систематизировать, отслеживать и развивать всех своих потенциальных клиентов, чтобы увеличить продажи и доходы. Чтобы обеспечить ваш успех, Keap ...
MailerLite
mailerlite.com
Создавайте расширенные маркетинговые кампании по электронной почте с такими функциями, как автоматизация, целевые страницы и опросы. Получите бесплатный доступ к премиум-функциям с 14-дневной пробной версией!
Mixpanel
mixpanel.com
Mixpanel — компания, предоставляющая услуги бизнес-аналитики. Он отслеживает взаимодействие пользователей с веб- и мобильными приложениями и предоставляет инструменты для целевого общения с ними. Его набор инструментов содержит A/B-тесты внутри приложения и формы опроса пользователей. Собранные дан...
Zoho CRM Plus
zoho.com
Zoho CRM Plus — это унифицированная платформа CX, которая позволяет вашим командам продаж, маркетинга и поддержки работать как единое целое, используя единый интерфейс.
AWeber
aweber.com
AWeber — лидер рынка программного обеспечения для электронного маркетинга для малого бизнеса. Основанная в 1998 году, компания AWeber уже более 20 лет успешно помогает более чем одному миллиону клиентов по всему миру надежно связываться со своими потенциальными клиентами с помощью простого и мощного...
Plasmic
plasmic.app
Plasmic — это платформа визуальной разработки, которая позволяет всей вашей команде быстро создавать веб-приложения промышленного уровня, от внутренних инструментов до продуктов и веб-сайтов, ориентированных на клиентов. Plasmic выходит за рамки отсутствия кода, интегрируясь с вашей кодовой базой, о...
GetResponse
getresponse.com
GetResponse — это комплексная платформа электронного маркетинга, которая предоставляет малому бизнесу, индивидуальным предпринимателям, тренерам и маркетологам мощные и доступные инструменты для расширения своей аудитории, взаимодействия со своими подписчиками и превращения подписчиков в платящих кл...
EngageBay
engagebay.com
EngageBay — это доступное комплексное программное обеспечение CRM для маркетинга, продаж и поддержки №1 в мире, поддерживающее более 29 500 растущих компаний по всему миру. EngageBay помогает компаниям привлекать, вовлекать и развивать веб-посетителей, превращать их в счастливых клиентов и развивать...
Zoho PageSense
zoho.com
Платформа оптимизации конверсий и персонализации. Измеряйте ключевые показатели вашего веб-сайта, анализируйте поведение посетителей в Интернете и предоставляйте им персонализированный опыт работы с веб-сайтом для повышения конверсии.
Builder.io
builder.io
Builder предоставляет разработчикам и маркетологам инструменты с поддержкой искусственного интеллекта, позволяющие быстро превращать проекты в оптимизированные веб- и мобильные приложения. Он предоставляет инструмент для преобразования дизайна в код на базе искусственного интеллекта (Visual Copilot)...
Amplitude
amplitude.com
Amplitude — это платформа продуктовой аналитики, которая помогает компаниям отслеживать посетителей с помощью совместной аналитики. Платформа использует отчеты о поведении, чтобы понять взаимодействие пользователей с продуктами, и предоставляет информацию для ускорения работы в режиме реального врем...
SendPulse
sendpulse.com
SendPulse — платформа автоматизации многоканального маркетинга для многогранного продвижения бизнеса и удержания клиентов. SendPulse позволяет отправлять рассылки по электронной почте и SMS, работать с клиентами с помощью чат-ботов для Telegram, Facebook Messenger, WhatsApp и Instagram, а также созд...
Unbounce
unbounce.com
Независимо от того, являетесь ли вы профессионалом в области маркетинга или только начинаете, целевые страницы Unbounce превращают больше ваших посетителей в потенциальных клиентов, продажи и регистрации. Благодаря простым в использовании конструкторам для любого уровня навыков, а также функциям опт...
Dorik
dorik.com
Dorik — это платформа для создания веб-сайтов с искусственным интеллектом, которая позволяет каждому легко создать красивый веб-сайт за считанные минуты без какого-либо опыта проектирования или программирования. Dorik — это гибкая, простая в использовании и одна из самых доступных платформ для созда...
Taplink
taplink.at
Taplink поможет вам создать высококонверсионную целевую страницу для вашего бизнеса в Instagram за 10 минут. Используйте многочисленные маркетинговые функции для увеличения продаж.
TWIPLA
twipla.com
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ ПЛАТФОРМА ВЕБ-САЙТА Получите точную и мгновенную информацию о своем веб-сайте. Статистика веб-сайта, повторы сеансов, тепловые карты, опросы и многое другое. TWIPLA (ранее Visitor Analytics) — это продвинутая, но доступная платформа анализа веб-сайтов, которую установили более 2,5...
Yandex Metrica
metrica.yandex.com
Яндекс.Метрика — это бесплатный сервис веб-аналитики, предлагаемый Яндексом, который отслеживает и сообщает о трафике веб-сайта. Яндекс запустил этот сервис в 2008 году и обнародовал его в 2009 году. По состоянию на 2019 год Яндекс.Метрика является третьим по популярности сервисом веб-аналитики в Ин...
WebinarJam
home.webinarjam.com
Увеличьте свои продажи и посещаемость с помощью единственной системы вебинаров, которая обеспечивает полную прямую трансляцию от регистрации до повтора. WebinarJam имеет больше функций, не требует загрузки и является самым значительным улучшением Live Casting, Event Streaming и Webinar Broadcasting,...
Optimizely
optimizely.com
Optimizely — американская компания, которая производит прогрессивное программное обеспечение для доставки и экспериментирования для других компаний. Технология платформы Optimizely предоставляет инструменты A/B-тестирования и многовариантного тестирования, персонализацию веб-сайтов и возможности пер...
FullStory
fullstory.com
Fullstory — это платформа поведенческих данных, которая раскрывает настроения, скрытые между кликами, и раскрывает нерассказанную историю поведения потребителей. Fullstory позволяет командам по продуктам, инженерам и данным связывать сигналы настроений с другими источниками данных, чтобы намеренно р...
Agile CRM
agilecrm.com
Agile CRM — это полностью интегрированная CRM с отслеживанием продаж, управлением контактами, автоматизацией маркетинга, веб-аналитикой, двусторонней электронной почтой, телефонией и службой поддержки с понятным современным интерфейсом. С помощью Agile CRM предприятия малого и среднего бизнеса тепер...
Pagemaker
pagemaker.io
Pagemaker.io — первый в мире редактор целевых страниц для электронной коммерции. Создавайте потрясающие целевые страницы за считанные минуты и изучите наш большой набор шаблонов, модулей, макетов и возможностей редактирования.
Swipe Pages
swipepages.com
Привлекайте больше потенциальных клиентов и повышайте коэффициент конверсии, используя целевые страницы AMP для мобильных устройств. Функциональный конструктор целевых страниц, которому доверяют более 7500 маркетологов.
Algolia
algolia.com
Algolia — единственная в мире комплексная платформа для поиска и обнаружения ИИ. Наши инженеры изобрели революционное использование искусственного интеллекта для значительного улучшения поиска и обнаружения. Наша запатентованная технология NeuralSearch сочетает в себе векторную обработку естественно...
involve.me
involve.me
Современный инструмент взаимодействия с клиентами, помогающий компаниям создавать персонализированное взаимодействие на каждом этапе пути к клиенту, повышать вовлеченность аудитории и собирать более качественные данные. С помощью Involve.me пользователи могут легко создавать и публиковать умные целе...
Acumbamail
acumbamail.com
Легко отправляйте кампании по электронной почте и SMS и развивайте свой бизнес. Чтобы добиться высоких результатов, маркетинг не должен быть сложным. С помощью одного инструмента вы можете управлять своими кампаниями по электронной почте, SMS, целевыми страницами и многим другим.
Pendo
pendo.io
Pendo помогает вам предоставлять лучшее программное обеспечение для более счастливых и продуктивных пользователей и сотрудников. Pendo помогает продуктовым командам задавать и отвечать на такие вопросы, как: с какими функциями взаимодействуют клиенты или сотрудники? Что они игнорируют? Какие части п...
Flowcode
flowcode.com
Раскройте силу прямых связей. Flowcode — надежный поставщик QR-кодов №1 для мгновенных конверсий и данных в реальном времени. Мы предлагаем офлайн- и онлайн-инструменты, такие как сбор собственных данных, данные геоотчетности нового поколения, целевые страницы, ориентированные на мобильные устройств...
Smartlook
smartlook.com
Анализируйте поведение пользователей способами, которые раньше были недоступны. Smartlook — это недостающий элемент головоломки при анализе поведения пользователей. Получите реальную качественную информацию, которая поможет вам улучшить ваше мобильное приложение и веб-сайт.
OpenText
opentext.com
OpenText Corporation (также пишется opentext) — канадская компания, которая разрабатывает и продает программное обеспечение для управления корпоративной информацией (EIM). OpenText со штаб-квартирой в Ватерлоо, Онтарио, Канада, является крупнейшей канадской компанией-разработчиком программного обесп...
SALESmanago
salesmanago.com
SALESmanago — это платформа взаимодействия с клиентами для жаждущих воздействия маркетинговых команд электронной коммерции, которые хотят быть экономичными, но мощными и надежными партнерами по росту доходов для руководителей. Наши решения на основе искусственного интеллекта уже используются более ч...
PostHog
posthog.com
PostHog — это универсальная платформа с открытым исходным кодом, которая помогает инженерам создавать более качественные продукты. Мы даем возможность командам разработчиков программного обеспечения фиксировать события, выполнять аналитику, записывать сеансы пользователей, проводить эксперименты и р...
Brizy Cloud
brizy.cloud
Самый простой способ создать высококонверсионные продающие целевые страницы, целевые страницы для привлечения потенциальных клиентов и маркетинговые целевые страницы для вашего бизнеса или ваших клиентов.
UXPressia
uxpressia.com
UXPressia — это платформа для совместной работы с клиентами, которая позволяет создавать, экспортировать и обмениваться картами путешествий клиентов, персонажами и картами влияния в Интернете. Набор инструментов прост для новичков, но мощный для профессионалов. Командам особенно понравятся возможнос...
TheyDo
theydo.io
Для сервис-дизайнеров и менеджеров опытных и клиентоориентированных компаний TheyDo — это самая удобная из когда-либо созданных платформ для управления поездками. Для людей, которые считают, что единственный способ обеспечить отличный клиентский опыт — это работать как единое целое, это помогает им...
Lucky Orange
luckyorange.com
Lucky Orange может помочь вам понять, почему ваш сайт получает трафик, который не конвертируется в продажи или потенциальных клиентов. Нашим инструментам оптимизации коэффициента конверсии доверяют более 450 000 веб-сайтов по всему миру, поскольку они позволяют получить представление о том, что люди...
LogRocket
logrocket.com
Современный фронтенд-мониторинг и аналитика продуктов. LogRocket сочетает в себе воспроизведение сеансов, мониторинг производительности и аналитику продуктов, что дает командам разработчиков программного обеспечения возможность создавать идеальные веб- и мобильные продукты.
Dragonfly AI
dragonflyai.co
Оптимизируйте производительность вашего контента с помощью искусственного интеллекта. Наши прогнозные тепловые карты мгновенно покажут вам, что в любом контенте привлекает внимание вашей аудитории в первую очередь, помогая вам принимать обоснованные решения, не замедляя вашу работу. • Получайте инфо...
Stormly
stormly.com
Stormly — это как будто у вас под рукой целая команда разработчиков, работающая на базе искусственного интеллекта и GPT-4. Больше не нужно тратить часы, пытаясь выяснить, какие вопросы задавать. Наша технология предложит области фокуса и создаст индивидуальные информационные панели на основе ваших в...
Phonesites
phonesites.com
Превратите больше посетителей в клиентов. Легко создавайте веб-сайты, целевые страницы, опросы, всплывающие окна и цифровые визитные карточки всего за 10 минут. Все прямо с вашего телефона!
Chartbeat
chartbeat.com
Chartbeat — технологическая компания, предоставляющая данные и аналитику глобальным издателям. Компания была основана в 2009 году, ее штаб-квартира находится в Нью-Йорке, США. Компания «Программное обеспечение как услуга» (SaaS) интегрирует код в веб-сайты издателей, медиа-компаний и новостных орган...