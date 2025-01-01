Программное обеспечение для разговорного маркетинга - Самые популярные приложения

Найдите подходящее программное обеспечение и услуги.
Превратите веб-сайты в приложения с помощью WebCatalog Desktop и пользуйтесь множеством эксклюзивных приложений для Mac, Windows. Пространства помогают упорядочивать приложения, легко переключаться между аккаунтами и повышать продуктивность.
Программное обеспечение для диалогового маркетинга, также называемое программным обеспечением для мессенджер-маркетинга, инициирует персонализированное индивидуальное взаимодействие с потенциальными клиентами, направляя их к конкретным рекомендациям или предложениям по продуктам. Потребительские бренды используют эту технологию для идентификации заинтересованных покупателей в социальных сетях или на веб-сайтах продуктов, обработки запросов, рекомендации оптимальных продуктов и беспрепятственного перевода клиентов к платежным шлюзам или торговым представителям для закрытия транзакций. Благодаря интегрированному чат-боту и возможностям искусственного интеллекта отделы продаж могут создавать интеллектуальные потоки ответов, направляя посетителей в рамках содержательного разговора на основе активности пользователей и других контекстных деталей. Это позволяет компаниям связываться с заинтересованными клиентами, которые, возможно, не совершают немедленную покупку, беспрепятственно продолжая разговор. Платформы диалогового маркетинга повышают стандарты обслуживания клиентов в масштабе, упрощая глобальный процесс покупки круглосуточно. Успешное использование этих платформ не только генерирует ценных и квалифицированных потенциальных клиентов, но также дает представление о демографических характеристиках и предпочтениях клиентов, что в конечном итоге ускоряет цикл продаж.
Отправить новое приложение
Hubspot
hubspot.com
HubSpot — это платформа для управления маркетингом, продажами и обслуживанием клиентов с CRM-функциями для упрощения взаимодействия с клиентами.
Intercom
intercom.com
Intercom - это платформа для обслуживания клиентов, которая объединяет автоматизацию и человеческую поддержку для улучшения взаимодействия с клиентами и оптимизации процессов.
Podium
podium.com
Подиум — это платформа для конверсии лидов и общения, которая помогает компаниям управлять взаимодействием с клиентами и собирать отзывы.
ManyChat
manychat.com
ManyChat — платформа для автоматизации взаимодействия с клиентами через мессенджеры и SMS, позволяющая создавать чат-ботов и управлять коммуникацией.
Smartsupp
smartsupp.com
Smartsupp - платформа для живого чата и чат-ботов, позволяющая компаниям взаимодействовать с клиентами и улучшать онлайн-продажи.
Spike
spikenow.com
Spike - приложение для управления электронной почтой, чатом и совместной работой в едином интерфейсе, упрощающее общение и сотрудничество для пользователей и команд.
ZoomInfo
zoominfo.com
ZoomInfo - платформа для поиска и анализа данных о клиентах, поддерживающая продажи и маркетинг с помощью точной информации и аналитики.
Botpress
botpress.com
Botpress — платформа для создания чат-ботов на основе ИИ с удобным интерфейсом для разработки и интеграции в различные сервисы.
Freshchat
freshchat.com
Freshchat - это приложение для общения с клиентами через различные каналы, включая чат, email и социальные сети, с возможностью использования AI-чат-ботов.
ActiveCampaign
activecampaign.com
ActiveCampaign — платформа для автоматизации маркетинга, позволяющая настраивать персонализированные кампании и управлять отношениями с клиентами с помощью инструментов CRM.
BirdEye
birdeye.com
Birdeye - платформа для управления онлайн-репутацией и взаимодействием с клиентами, предлагающая инструменты для отзывов, социальных сетей и бизнес-аналитики.
Signals
getsignals.ai
Signals — платформа для генерации лидов с ИИ, которая позволяет отслеживать посетителей сайта и взаимодействовать с ними, не требуя заполнения форм.
Helpwise
helpwise.io
Helpwise – платформа для управления обслуживанием клиентов через различные каналы связи. Она упрощает сотрудничество и автоматизацию процессов.
Chatfuel
chatfuel.com
Chatfuel - конструктор чат-ботов для бизнеса, позволяющий автоматизировать общение с клиентами через мессенджеры и сайты.
Engati
engati.com
Engati - платформа для создания чат-ботов, позволяющая быстро разрабатывать и интегрировать их на различных каналах для общения с клиентами.
Gallabox
gallabox.com
Gallabox — это платформа для автоматизации коммуникации с клиентами, использующая API WhatsApp Business для повышения вовлеченности и улучшения продаж.
Haptik
haptik.ai
Haptik - платформа ИИ для управления взаимодействием с клиентами, предлагающая персонализированные беседы и поддержку на разных каналах.
Regal.io
regal.io
Regal.io — это приложение, использующее ИИ для автоматизации взаимодействия с клиентами и понимания их намерений в реальном времени.
yellow.ai
yellow.ai
Yellow.ai - платформа автоматизации обслуживания клиентов на базе ИИ, которая помогает предприятиям улучшать взаимодействие с клиентами через различные каналы.
Contlo
contlo.com
Contlo — это платформа для автоматизированного маркетинга с ИИ, которая предлагает персонализированные кампании и аналитику для повышения вовлеченности клиентов.
Bonzo
getbonzo.com
Bonzo — это комплексное решение для автоматизации маркетинга и CRM для консультантов и малых предприятий, позволяющее общаться через текст, видео, звонки, электронную почту и социальные сети.
Userlike
userlike.com
Userlike - это программное обеспечение для автоматизации клиентского общения и поддержки, объединяющее сообщения с разных каналов в одном месте.
Kindly
kindly.ai
Kindly — платформа для создания чат-ботов на основе ИИ, предназначенная для автоматизации поддержки клиентов и продаж на более чем 100 языках.
Drift
drift.com
Drift – платформа для общения с клиентами, предлагающая живой чат и чат-ботов для автоматизации взаимодействия и поддержки процессов продаж.
Continually
continual.ly
Приложение Continually предлагает чат-ботов и живой чат для сайтов, позволяя быстро отвечать на запросы клиентов без необходимости кодирования.
Prokeep
prokeep.com
Prokeep - это программное обеспечение для управления взаимодействием с клиентами, помогающее оптовым дистрибьюторам улучшать связь и увеличивать продажи.
SalesboxAI
salesbox.ai
SalesboxAI - платформа для продаж и маркетинга с ИИ, которая помогает находить и взаимодействовать с целевыми клиентами через множество каналов.
Sender
sender.net
Sender — это платформа для email-маркетинга, позволяющая компаниям управлять рассылками, автоматизировать кампании и достигать целевой аудитории.
Genesys Cloud
genesys.com
Genesys Cloud CX — облачная платформа контакт-центра для управления взаимодействиями с клиентами через различные каналы и повышения их удовлетворенности.
Verint
verint.com
Verint - платформа для управления взаимодействием с клиентами, позволяющая собирать и анализировать данные, улучшая качество обслуживания и удовлетворенность клиентов.
Landbot
landbot.io
Landbot - это платформа без кода для создания чат-ботов, позволяющая компаниям автоматизировать взаимодействие с клиентами и повышать конверсии.
Messagely
messagely.com
Messagely - платформа для обмена сообщениями и поддержки клиентов, предлагающая личные и групповые чаты, совместное использование файлов и безопасную коммуникацию.
Kimoby
kimoby.com
Kimoby - облачная платформа для обмена сообщениями, упрощает взаимодействие между бизнесом и клиентами через SMS-уведомления и автоматизацию.
Rasayel
rasayel.io
Rasayel - это платформа для управления B2B-продажами через WhatsApp с общим входящим ящиком, чат-ботом, автоматизацией и интеграцией с CRM-системами.
Blip
blip.ai
Blip — платформа для создания AI-чат-ботов, обеспечивающих автоматизацию общения и поддержку клиентов для повышения их удовлетворенности.
Omnichat
omnichat.ai
Omnichat предлагает решения для чат-торговли, объединяя взаимодействие через мессенджеры и онлайн-офлайн продажи для ритейлеров в Азии.
Connectly.ai
connectly.ai
Connectly.ai позволяет компаниям создавать автоматизированные маркетинговые кампании через WhatsApp, управляя общением с клиентами в едином интерфейсе.
GoSquared
gosquared.com
GoSquared — первая устойчивая платформа для email-маркетинга. Позволяет переходить от MailChimp для лучших почтовых кампаний и расширения аудитории.
Dashly
dashly.io
Dashly — платформа для разговорного маркетинга, помогающая компаниям оптимизировать взаимодействие с клиентами и увеличивать конверсии с помощью чатов и автоматизации.
Jebbit
jebbit.com
Jebbit — платформа для создания интерактивного контента, позволяющая брендам собирать данные о предпочтениях пользователей через тесты и опросы.
Terminus
terminusplatform.com
Terminus — платформа для B2B, помогающая управлять взаимодействием с клиентами на всех этапах их жизненного цикла.
Clickatell
clickatell.com
Clickatell - это платформа для обмена сообщениями, позволяющая бизнесу общаться и взаимодействовать с клиентами через различные каналы, включая SMS и мессенджеры.
Senter
senterhq.com
Senter — это простое программное обеспечение для управления отзывами и SMS-маркетинга, легко интегрируется с повседневными приложениями.
OmniOmni
omniomni.io
OmniOmni — сервис поддержки клиентов и продаж через мессенджеры: WhatsApp, Telegram, Facebook Messenger, Instagram, Viber и онлайн-чат.
Text Request
textrequest.com
Text Request — платформа для бизнес-сообщений, позволяющая компаниям оптимизировать связь с клиентами и управлять текстовыми коммуникациями.
Oct8ne
oct8ne.com
Oct8ne - это визуальный чат с интегрированным каталогом для мгновенной помощи клиентам через онлайн-магазины и соцсети.
Instabot
instabot.io
Instabot - платформа для создания и управления чат-ботами, улучшающая общение с клиентами и автоматизирующая бизнес-процессы.
Watermelon
watermelon.ai
Watermelon - платформа для автоматизации общения с клиентами с использованием чат-ботов и технологий ИИ, без необходимости программирования.
Routee
routee.net
Routee - облачная платформа для коммуникаций, предлагающая услуги SMS, голосовой связи, электронной почты и многоканального обмена сообщениями для бизнеса.
Gleen AI
gleen.ai
Gleen AI — это инструмент для автоматизации обслуживания клиентов, позволяющий создавать агенты и чат-боты без кода, оптимизирующий рабочие процессы.
Sailes
sailes.com
Sailes — приложение для автоматизации процессов продаж, оптимизирующее управление клиентами и повышающее эффективность работы команд.
Leadoo
leadoo.com
Leadoo — платформа для повышения конверсии, превращающая посетителей сайтов в потенциальных клиентов с помощью ботов, персонализации и аналитики.
Verse.ai
verse.ai
Verse.ai - платформа для конверсии лидов, которая превращает новые лиды в готовые продажи через автоматические и человеческие беседы.
WotNot
wotnot.io
WotNot автоматизирует взаимодействие с клиентами с помощью чат-ботов, предлагая инструменты для генерации лидов и поддержки клиентов в разных отраслях.
Global Message Services
gms.net
Глобальные Службы Сообщений (GMS) предоставляют платформу для унифицированных многоканальных коммуникаций и защиты от мошенничества с сообщениями.
PowerTextor
powertextor.com
PowerTextor – это сервис SMS для бизнеса, интегрированный с Microsoft Dynamics 365, который позволяет автоматически отправлять и управлять текстовыми сообщениями.
LivePerson
liveperson.com
LivePerson — платформа для общения между компаниями и клиентами, поддерживающая автоматизацию, управление диалогами и интеграцию с мессенджерами.
Table Duck
tableduck.com
Table Duck — облачная платформа для управления общением с клиентами через единую почту. Поддерживает чат, электронную почту и соцсети с ИИ-чатом.
Hoory Conversations
hoory.com
Hoory - это AI-помощник для автоматизации поддержки клиентов, позволяющий общаться с ними 24/7 через различные каналы и организовывать взаимодействия с помощью единого интерфейса.
© 2025 WebCatalog, Inc.