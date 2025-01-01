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Программное обеспечение для разговорного маркетинга
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Программное обеспечение для разговорного маркетинга - Самые популярные приложения

Программное обеспечение для диалогового маркетинга, также называемое программным обеспечением для мессенджер-маркетинга, инициирует персонализированное индивидуальное взаимодействие с потенциальными клиентами, направляя их к конкретным рекомендациям или предложениям по продуктам. Потребительские бренды используют эту технологию для идентификации заинтересованных покупателей в социальных сетях или на веб-сайтах продуктов, обработки запросов, рекомендации оптимальных продуктов и беспрепятственного перевода клиентов к платежным шлюзам или торговым представителям для закрытия транзакций. Благодаря интегрированному чат-боту и возможностям искусственного интеллекта отделы продаж могут создавать интеллектуальные потоки ответов, направляя посетителей в рамках содержательного разговора на основе активности пользователей и других контекстных деталей. Это позволяет компаниям связываться с заинтересованными клиентами, которые, возможно, не совершают немедленную покупку, беспрепятственно продолжая разговор. Платформы диалогового маркетинга повышают стандарты обслуживания клиентов в масштабе, упрощая глобальный процесс покупки круглосуточно. Успешное использование этих платформ не только генерирует ценных и квалифицированных потенциальных клиентов, но также дает представление о демографических характеристиках и предпочтениях клиентов, что в конечном итоге ускоряет цикл продаж.

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Hubspot

Hubspot

hubspot.com

HubSpot — это платформа для управления маркетингом, продажами и обслуживанием клиентов с CRM-функциями для упрощения взаимодействия с клиентами.

Intercom

Intercom

intercom.com

Intercom - это платформа для обслуживания клиентов, которая объединяет автоматизацию и человеческую поддержку для улучшения взаимодействия с клиентами и оптимизации процессов.

Podium

Podium

podium.com

Подиум — это платформа для конверсии лидов и общения, которая помогает компаниям управлять взаимодействием с клиентами и собирать отзывы.

ManyChat

ManyChat

manychat.com

ManyChat — платформа для автоматизации взаимодействия с клиентами через мессенджеры и SMS, позволяющая создавать чат-ботов и управлять коммуникацией.

Smartsupp

Smartsupp

smartsupp.com

Smartsupp - платформа для живого чата и чат-ботов, позволяющая компаниям взаимодействовать с клиентами и улучшать онлайн-продажи.

Spike

Spike

spikenow.com

Spike - приложение для управления электронной почтой, чатом и совместной работой в едином интерфейсе, упрощающее общение и сотрудничество для пользователей и команд.

ZoomInfo

ZoomInfo

zoominfo.com

ZoomInfo - платформа для поиска и анализа данных о клиентах, поддерживающая продажи и маркетинг с помощью точной информации и аналитики.

Botpress

Botpress

botpress.com

Botpress — платформа для создания чат-ботов на основе ИИ с удобным интерфейсом для разработки и интеграции в различные сервисы.

Freshchat

Freshchat

freshchat.com

Freshchat - это приложение для общения с клиентами через различные каналы, включая чат, email и социальные сети, с возможностью использования AI-чат-ботов.

ActiveCampaign

ActiveCampaign

activecampaign.com

ActiveCampaign — платформа для автоматизации маркетинга, позволяющая настраивать персонализированные кампании и управлять отношениями с клиентами с помощью инструментов CRM.

BirdEye

BirdEye

birdeye.com

Birdeye - платформа для управления онлайн-репутацией и взаимодействием с клиентами, предлагающая инструменты для отзывов, социальных сетей и бизнес-аналитики.

Signals

Signals

getsignals.ai

Signals — платформа для генерации лидов с ИИ, которая позволяет отслеживать посетителей сайта и взаимодействовать с ними, не требуя заполнения форм.

Helpwise

Helpwise

helpwise.io

Helpwise – платформа для управления обслуживанием клиентов через различные каналы связи. Она упрощает сотрудничество и автоматизацию процессов.

Chatfuel

Chatfuel

chatfuel.com

Chatfuel - конструктор чат-ботов для бизнеса, позволяющий автоматизировать общение с клиентами через мессенджеры и сайты.

Engati

Engati

engati.com

Engati - платформа для создания чат-ботов, позволяющая быстро разрабатывать и интегрировать их на различных каналах для общения с клиентами.

Gallabox

Gallabox

gallabox.com

Gallabox — это платформа для автоматизации коммуникации с клиентами, использующая API WhatsApp Business для повышения вовлеченности и улучшения продаж.

Haptik

Haptik

haptik.ai

Haptik - платформа ИИ для управления взаимодействием с клиентами, предлагающая персонализированные беседы и поддержку на разных каналах.

Regal.io

Regal.io

regal.io

Regal.io — это приложение, использующее ИИ для автоматизации взаимодействия с клиентами и понимания их намерений в реальном времени.

yellow.ai

yellow.ai

yellow.ai

Yellow.ai - платформа автоматизации обслуживания клиентов на базе ИИ, которая помогает предприятиям улучшать взаимодействие с клиентами через различные каналы.

Contlo

Contlo

contlo.com

Contlo — это платформа для автоматизированного маркетинга с ИИ, которая предлагает персонализированные кампании и аналитику для повышения вовлеченности клиентов.

Bonzo

Bonzo

getbonzo.com

Bonzo — это комплексное решение для автоматизации маркетинга и CRM для консультантов и малых предприятий, позволяющее общаться через текст, видео, звонки, электронную почту и социальные сети.

Kindly

Kindly

kindly.ai

Kindly — платформа для создания чат-ботов на основе ИИ, предназначенная для автоматизации поддержки клиентов и продаж на более чем 100 языках.

Drift

Drift

drift.com

Drift – платформа для общения с клиентами, предлагающая живой чат и чат-ботов для автоматизации взаимодействия и поддержки процессов продаж.

Userlike

Userlike

userlike.com

Userlike - это программное обеспечение для автоматизации клиентского общения и поддержки, объединяющее сообщения с разных каналов в одном месте.

Continually

Continually

continual.ly

Приложение Continually предлагает чат-ботов и живой чат для сайтов, позволяя быстро отвечать на запросы клиентов без необходимости кодирования.

Sender

Sender

sender.net

Sender — это платформа для email-маркетинга, позволяющая компаниям управлять рассылками, автоматизировать кампании и достигать целевой аудитории.

Prokeep

Prokeep

prokeep.com

Prokeep - это программное обеспечение для управления взаимодействием с клиентами, помогающее оптовым дистрибьюторам улучшать связь и увеличивать продажи.

SalesboxAI

SalesboxAI

salesbox.ai

SalesboxAI - платформа для продаж и маркетинга с ИИ, которая помогает находить и взаимодействовать с целевыми клиентами через множество каналов.

Genesys Cloud

Genesys Cloud

genesys.com

Genesys Cloud CX — облачная платформа контакт-центра для управления взаимодействиями с клиентами через различные каналы и повышения их удовлетворенности.

Verint

Verint

verint.com

Verint - платформа для управления взаимодействием с клиентами, позволяющая собирать и анализировать данные, улучшая качество обслуживания и удовлетворенность клиентов.

Landbot

Landbot

landbot.io

Landbot - это платформа без кода для создания чат-ботов, позволяющая компаниям автоматизировать взаимодействие с клиентами и повышать конверсии.

Messagely

Messagely

messagely.com

Messagely - платформа для обмена сообщениями и поддержки клиентов, предлагающая личные и групповые чаты, совместное использование файлов и безопасную коммуникацию.

Kimoby

Kimoby

kimoby.com

Kimoby - облачная платформа для обмена сообщениями, упрощает взаимодействие между бизнесом и клиентами через SMS-уведомления и автоматизацию.

Rasayel

Rasayel

rasayel.io

Rasayel - это платформа для управления B2B-продажами через WhatsApp с общим входящим ящиком, чат-ботом, автоматизацией и интеграцией с CRM-системами.

Blip

Blip

blip.ai

Blip — платформа для создания AI-чат-ботов, обеспечивающих автоматизацию общения и поддержку клиентов для повышения их удовлетворенности.

Omnichat

Omnichat

omnichat.ai

Omnichat предлагает решения для чат-торговли, объединяя взаимодействие через мессенджеры и онлайн-офлайн продажи для ритейлеров в Азии.

Connectly.ai

Connectly.ai

connectly.ai

Connectly.ai позволяет компаниям создавать автоматизированные маркетинговые кампании через WhatsApp, управляя общением с клиентами в едином интерфейсе.

GoSquared

GoSquared

gosquared.com

GoSquared — первая устойчивая платформа для email-маркетинга. Позволяет переходить от MailChimp для лучших почтовых кампаний и расширения аудитории.

Dashly

Dashly

dashly.io

Dashly — платформа для разговорного маркетинга, помогающая компаниям оптимизировать взаимодействие с клиентами и увеличивать конверсии с помощью чатов и автоматизации.

Terminus

Terminus

terminusplatform.com

Terminus — платформа для B2B, помогающая управлять взаимодействием с клиентами на всех этапах их жизненного цикла.

Jebbit

Jebbit

jebbit.com

Jebbit — платформа для создания интерактивного контента, позволяющая брендам собирать данные о предпочтениях пользователей через тесты и опросы.

Senter

Senter

senterhq.com

Senter — это простое программное обеспечение для управления отзывами и SMS-маркетинга, легко интегрируется с повседневными приложениями.

OmniOmni

OmniOmni

omniomni.io

OmniOmni — сервис поддержки клиентов и продаж через мессенджеры: WhatsApp, Telegram, Facebook Messenger, Instagram, Viber и онлайн-чат.

Text Request

Text Request

textrequest.com

Text Request — платформа для бизнес-сообщений, позволяющая компаниям оптимизировать связь с клиентами и управлять текстовыми коммуникациями.

Oct8ne

Oct8ne

oct8ne.com

Oct8ne - это визуальный чат с интегрированным каталогом для мгновенной помощи клиентам через онлайн-магазины и соцсети.

Clickatell

Clickatell

clickatell.com

Clickatell - это платформа для обмена сообщениями, позволяющая бизнесу общаться и взаимодействовать с клиентами через различные каналы, включая SMS и мессенджеры.

Instabot

Instabot

instabot.io

Instabot - платформа для создания и управления чат-ботами, улучшающая общение с клиентами и автоматизирующая бизнес-процессы.

Watermelon

Watermelon

watermelon.ai

Watermelon - платформа для автоматизации общения с клиентами с использованием чат-ботов и технологий ИИ, без необходимости программирования.

Routee

Routee

routee.net

Routee - облачная платформа для коммуникаций, предлагающая услуги SMS, голосовой связи, электронной почты и многоканального обмена сообщениями для бизнеса.

Gleen AI

Gleen AI

gleen.ai

Gleen AI — это инструмент для автоматизации обслуживания клиентов, позволяющий создавать агенты и чат-боты без кода, оптимизирующий рабочие процессы.

Sailes

Sailes

sailes.com

Sailes — приложение для автоматизации процессов продаж, оптимизирующее управление клиентами и повышающее эффективность работы команд.

Leadoo

Leadoo

leadoo.com

Leadoo — платформа для повышения конверсии, превращающая посетителей сайтов в потенциальных клиентов с помощью ботов, персонализации и аналитики.

Verse.ai

Verse.ai

verse.ai

Verse.ai - платформа для конверсии лидов, которая превращает новые лиды в готовые продажи через автоматические и человеческие беседы.

WotNot

WotNot

wotnot.io

WotNot автоматизирует взаимодействие с клиентами с помощью чат-ботов, предлагая инструменты для генерации лидов и поддержки клиентов в разных отраслях.

Global Message Services

Global Message Services

gms.net

Глобальные Службы Сообщений (GMS) предоставляют платформу для унифицированных многоканальных коммуникаций и защиты от мошенничества с сообщениями.

PowerTextor

PowerTextor

powertextor.com

PowerTextor – это сервис SMS для бизнеса, интегрированный с Microsoft Dynamics 365, который позволяет автоматически отправлять и управлять текстовыми сообщениями.

LivePerson

LivePerson

liveperson.com

LivePerson — платформа для общения между компаниями и клиентами, поддерживающая автоматизацию, управление диалогами и интеграцию с мессенджерами.

Table Duck

Table Duck

tableduck.com

Table Duck — облачная платформа для управления общением с клиентами через единую почту. Поддерживает чат, электронную почту и соцсети с ИИ-чатом.

ShopPop

ShopPop

shoppop.com

ShopPop превращает мессенджеры в эффективный канал маркетинга, автоматизируя общение с клиентами и собирая их в одном месте для роста продаж.

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