Программное обеспечение для разговорного маркетинга - Самые популярные приложения - Ватикан

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Программное обеспечение для диалогового маркетинга, также называемое программным обеспечением для мессенджер-маркетинга, инициирует персонализированное индивидуальное взаимодействие с потенциальными клиентами, направляя их к конкретным рекомендациям или предложениям по продуктам. Потребительские бренды используют эту технологию для идентификации заинтересованных покупателей в социальных сетях или на веб-сайтах продуктов, обработки запросов, рекомендации оптимальных продуктов и беспрепятственного перевода клиентов к платежным шлюзам или торговым представителям для закрытия транзакций. Благодаря интегрированному чат-боту и возможностям искусственного интеллекта отделы продаж могут создавать интеллектуальные потоки ответов, направляя посетителей в рамках содержательного разговора на основе активности пользователей и других контекстных деталей. Это позволяет компаниям связываться с заинтересованными клиентами, которые, возможно, не совершают немедленную покупку, беспрепятственно продолжая разговор. Платформы диалогового маркетинга повышают стандарты обслуживания клиентов в масштабе, упрощая глобальный процесс покупки круглосуточно. Успешное использование этих платформ не только генерирует ценных и квалифицированных потенциальных клиентов, но также дает представление о демографических характеристиках и предпочтениях клиентов, что в конечном итоге ускоряет цикл продаж.
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Amio
amio.io
Amio — это диалоговая платформа искусственного интеллекта, ведущая в отрасли автоматизации обслуживания клиентов. Простое в использовании и чрезвычайно эффективное решение помогает вашей команде поддержки клиентов, отвечая на более чем 80 % вопросов. Команда по работе с клиентами получает круглосуточную поддержку в режиме реального времени по нескольким каналам. И, наконец, отделы продаж и маркетинга отмечают рост предпродажной подготовки и активную разъяснительную работу. Amio меняет способ взаимодействия с клиентами, используя экономичные средства связи. Это одновременно повышает лояльность, поскольку ваши клиенты могут связаться с вами по предпочитаемому ими каналу.
Cloodot
cloodot.com
Cloodot — это комплексный комплексный пакет управления качеством обслуживания клиентов «все в одном». Cloodot обеспечивает эффективный и последовательный рабочий процесс для создания репутации, взаимодействия и развития долгосрочных отношений с клиентами через несколько цифровых платформ. Управляйте чатами и отзывами из нескольких списков Google Мой бизнес, страниц Facebook, номеров WhatsApp, списков бизнес-сообщений Google, веб-сайтов, SMS/ Текстовые номера и т. д. через одну простую в использовании панель управления. 1. Улучшение репутации в Интернете. Легко собирайте, демонстрируйте и отвечайте на большее количество отзывов. 2. Простое присутствие в Omni. Перенесите все чаты в простой в использовании почтовый ящик для нескольких агентов. Опция прямого чата в поиске Google, чтобы легко получать больше запросов. Распределяйте и назначайте каналы одному или нескольким пользователям, передавайте чаты и отзывы между пользователями и отделами за секунду. Несколько агентов могут сотрудничать и управлять такими каналами, как WhatsApp, сообщения Google и т. д., что невозможно при использовании оригинальных собственных приложений. 3. Быстрое и качественное взаимодействие. Сократите время первого и среднего ответа с нескольких часов до нескольких секунд. Пользовательские шаблоны ответов, напоминаний, тегов, задач, заметок и т. д. 4. Автоматическое измерение CSAT. Автоматический опрос CSAT на каждом канале чата для измерения качества взаимодействия. 5. Кампании по повторному вовлечению. Получайте больше дохода от существующих клиентов, периодически отправляя массовые сообщения о предложениях и программах. 6. Снижение рабочей нагрузки. Автоматические ответы на отзывы и совместный рабочий процесс управления чатом с агентом-ботом сокращают участие рабочей силы на 50–80%. Упрощает взаимодействие с клиентами для агентов CS. 7. Простота контроля. Мониторинг производительности и отчетность в режиме реального времени повышают ответственность. Агенты становятся более продуктивными, что в конечном итоге приводит к более быстрому и качественному обслуживанию клиентов. 8. Снижение стоимости. Заменяет 1/2 десятка разных платных инструментов. Повышает эффективность и снижает общие затраты. 9. Безопасный доступ. Нет необходимости предоставлять агентам CS доступ к нативным платформам. Агенты не будут отвлекаться на другие действия в социальных сетях. 10. Превосходная поддержка. Выделенный менеджер по работе с клиентами. Поддержка по вызову. Бесплатное обучение персонала. Отсутствие затрат на установку.
Blip
blip.ai
Blip — платформа для создания AI-чат-ботов, обеспечивающих автоматизацию общения и поддержку клиентов для повышения их удовлетворенности.
Prokeep
prokeep.com
Prokeep - это программное обеспечение для управления взаимодействием с клиентами, помогающее оптовым дистрибьюторам улучшать связь и увеличивать продажи.
Payemoji
payemoji.com
Payemoji — это омниканальная служба обмена сообщениями, которая позволяет любому клиенту и сотруднику использовать повседневные приложения для обмена сообщениями, такие как WhatsApp Business. Никаких ИТ-навыков не требуется. Нет мобильного приложения для скачивания.
Kindly
kindly.ai
Kindly — платформа для создания чат-ботов на основе ИИ, предназначенная для автоматизации поддержки клиентов и продаж на более чем 100 языках.
Hubtype
hubtype.com
Hubtype прокладывает путь к новой эре коммуникаций, в которой бренды общаются со своими клиентами беспрепятственно, значимо и вдохновляюще. Hubtype дает компаниям возможность вести простые, содержательные и ориентированные на клиента диалоги в широком масштабе с помощью диалоговых приложений; новая технология, которая выходит за рамки чат-ботов и сочетает в себе лучшие графические интерфейсы (например, веб-сайты и мобильные приложения), обеспечивающие отличный UX, и лучшие приложения для обмена сообщениями (такие как WhatsApp, FB Messenger и т. д.) или веб-чат.
Drips
drips.com
Платформа Drips на базе искусственного интеллекта помогает брендам взаимодействовать с потенциальными клиентами и клиентами посредством текстовых сообщений® и звонков. Опираясь на уникальную модель обработки естественного языка, мы используем человеческий подход к обмену сообщениями, чтобы преодолеть шум, уловить намерения и добиться значимых результатов.
SalesCaptain
salescaptain.com
SalesCaptain — это платформа маркетинга обслуживания клиентов (CXM) на базе искусственного интеллекта, которая помогает местным предприятиям побеждать. Мы помогаем местным предприятиям строить свой бизнес и модернизировать способы общения со своими клиентами – от онлайн-обзоров до запуска персонализированных маркетинговых кампаний, веб-чата, платежей и многого другого.
Rasayel
rasayel.io
Rasayel - это платформа для управления B2B-продажами через WhatsApp с общим входящим ящиком, чат-ботом, автоматизацией и интеграцией с CRM-системами.
ChipBot
getchipbot.com
Используйте Chipbot, чтобы стимулировать продажи с помощью интерактивных видео и замените живой чат на легкую поддержку самообслуживания. Сэкономьте деньги, время и ваше здравомыслие. Начните победить клиентов сегодня.
Botco.ai
botco.ai
Botco.ai — это платформа, соответствующая требованиям HIPAA, позволяющая вести содержательный и интеллектуальный диалог между поставщиками и потребителями. Botco.ai — это полностью автоматизированное решение для маркетингового чата на базе искусственного интеллекта, которое можно внедрить в большом масштабе. Компания предлагает ведущие в отрасли возможности авторинга, веб-чата и искусственного интеллекта для быстрого и эффективного привлечения большего числа клиентов. Панель интегрированной аналитики Botco.ai обеспечивает комплексное представление чат-кампаний по нескольким каналам, таким как Интернет и Facebook Messenger. Интерфейс на основе API можно использовать для передачи потенциальных клиентов, расшифровок и данных в корпоративные продукты автоматизации продаж и маркетинга, такие как Salesforce, Hubspot, Adobe Marketing Cloud и Zoho. Для получения дополнительной информации посетите Botco.ai.
Futr
futr.ai
Futr — это платформа чата как услуги, которая расширяет возможности обслуживания клиентов с помощью автоматического, живого, видео и социального чата — на любом языке и на любом канале. Futr помогает умным организациям связываться со своей аудиторией с помощью всегда доступных, всегда мгновенных и всегда информативных чат-сервисов, в число клиентов которых входят ряд полицейских сил, ведущие розничные торговцы и благотворительные организации. Не верьте нам на слово. Попробуйте платформу Futr бесплатно, воспользовавшись месячной пробной версией! - Мгновенное развертывание автоматического чата - Отслеживание использования и оценка рентабельности инвестиций - Выделенная поддержка с запланированной регистрацией - Рассмотрение бизнес-кейса в конце судебного разбирательства - Никаких обязательств – кредитная карта не требуется.
Hoory Conversations
hoory.com
Hooly-это помощник по поддержке клиентов, работающий на AI, который помогает вашему бизнесу автоматизировать связь с клиентами и обеспечивает 24/7 поддержку с нулевыми задержками, превращая каждое взаимодействие в идеальное качество обслуживания клиентов. Полученная на основе разговорного ИИ, машинного обучения и обработки естественного языка, Gooory выходит за рамки автоматизации. Он понимает намерения клиента, предоставляет соответствующие ответы и повышает лояльность клиентов, при этом экономия время и снижение затрат на бизнес. И в дополнение к своим расширенным возможностям ИИ, Gooly удваивается как общий почтовый ящик, предоставляя вашим агентам плавный способ общения с клиентами. Ключевые функции ● Входящие входящие отвечают за все ваши связи с клиентами через эту полную систему управления, в которой вы можете - выполнять и отслеживать все взаимодействия с клиентами - пусть ваши агенты взяли на себя разговоры от вашего помощника искусственного интеллекта - получить доступ к истории разговоров ваших клиентов и других данных (включая контактную информацию, местоположение и другие идентификаторы) - фильтровать разговоры по тегам, статус Query, назначения, расположение и т. Д. Отметьте приоритетные разговоры со звездой, чтобы лучше идентифицировать своих избранных пользователей. совместно. Управлять отдельными разрешениями и назначить конкретные задачи нужным экспертам. ● Настраиваемый стиль виджета в стиле, чтобы соответствовать идентификации вашего бренда, назвав ваш виджет, выбирая один из множества вариантов аватара и настраивая правильную цветовую схему. ● Распознавание речи дает вашим клиентам больше вариантов общения, если ваш помощник по искусственному ИИ легко конвертирует речь в текст и наоборот. Предстоящие функции. ● Многоязычная поддержка, работающая на многоязычном рынке? Обеспечить поддержку клиентов на 100+ языках, обучая Gooly на нескольких языках одновременно, создавая один диалог. ● Формы собирают больше информации о клиентах и получают больше от вашего помощника искусственного интеллекта, используя разговоры, чтобы запустить правильные формы сбора данных. ● Субъекты обеспечивают более высокую персонализацию, создавая пользовательские организации и позволяя вашему помощнику искусственного интеллекта признать эти организации (например, страна, электронная почта, номер телефона, номер счета и т. Д.) В запросах клиентов и предпринимать условные действия на основе этих. ● Диалоги позволяют вашему помощнику провести многоэтапные разговоры и создавать увлекательные диалоги со своими клиентами.
CallPage
callpage.io
CallPage — это виджет на вашем веб-сайте, который помогает посетителю вашего сайта связаться с вами посредством бесплатного звонка в течение 28 секунд. Виджет CallPage позволяет звонить посетителям вашего сайта и помогает получить на 30–125 % больше потенциальных клиентов. С CallPage вы можете легко: - Увеличить количество качественных потенциальных клиентов - Снизить затраты на привлечение клиентов - Повысить коэффициент конверсии - Улучшить качество обслуживания клиентов
Botgate AI
botgate.ai
Botgate AI — это платформа диалогового маркетинга, продаж и обмена сообщениями на базе искусственного интеллекта, которая помогает компаниям больше взаимодействовать со своими потенциальными клиентами. Наша безопасная облачная платформа использует лучшие в своем классе инструменты искусственного интеллекта и машинного обучения для обеспечения максимально эффективного общения. Мы помогаем бизнесу расти быстрее с помощью потоков разговоров по захвату и квалификации потенциальных клиентов. Botgate AI обеспечивает непрерывное взаимодействие с вашими потенциальными клиентами, улучшая процесс генерации лидов и ускоряя цикл продаж.
giosg
giosg.com
Giosg — это платформа для ускорения продаж, которая сочетает в себе чат, чат-боты, искусственный интеллект и интерактивный контент, помогая компаниям создавать привлекательные онлайн-опыты, которые быстро превращают посетителей веб-сайта в продаж. Мы хотим переосмыслить, переопределить и переоценить взаимодействие между организациями и людьми в цифровом мире. Сегодня более 1200 компаний по всему миру, в том числе в сфере розничной торговли, автомобилестроения и недвижимости, присоединились к нам в наших поисках.
Joonbot
joonbot.com
Joonbot — это простой в использовании конструктор чат-ботов без кода, который поможет повысить конверсию. С Joonbot вы можете в кратчайшие сроки направлять, собирать и передавать информацию своей аудитории. Некоторые варианты использования: Получить больше квалифицированных потенциальных клиентов. Увеличить продажи. Автоматизировать решение проблем клиентов.
Kimoby
kimoby.com
Kimoby - облачная платформа для обмена сообщениями, упрощает взаимодействие между бизнесом и клиентами через SMS-уведомления и автоматизацию.
Chekkit
chekkit.io
Chekkit — это платформа, предназначенная для повышения эффективности местного бизнеса. Это значительно повышает вовлеченность клиентов и конверсию потенциальных клиентов, превосходя конкурентов. Программное обеспечение предлагает универсальное решение для управления отзывами, обмена деловыми текстовыми сообщениями, текстового чата, централизованного почтового ящика, текстовых стационарных телефонов, опросов клиентов, сравнительного анализа конкурентов и многого другого! Такой интегрированный подход упрощает взаимодействие с клиентами, улучшает бизнес-операции и способствует росту.
Leadoo
leadoo.com
Leadoo — это конверсионная платформа, которая превращает пассивный трафик веб-сайта в активных потенциальных клиентов и ощутимые результаты для бизнеса. Поскольку 83% решений о покупке принимаются онлайн, возможности конверсии на веб-сайте никогда не были выше. Но большинство посетителей сайта пассивны и не готовы покупать. В среднем 98% посетителей сайта уходят, не совершив конверсию. Эти низкие коэффициенты конверсии могут отрицательно сказаться на производительности. Таким образом, их миссия состоит в том, чтобы объединить и расширить возможности команд маркетинга и продаж, чтобы они могли лучше конвертировать и вместе создавать новую коммерческую эффективность. Они делают это посредством: * Привлечение ботов на месте для увеличения количества конверсий. * Мощная персонализация для улучшения пользовательского опыта. * Идентификация компании для выявления потенциальных клиентов * Картирование пути пользователя для отображения циклов продаж. * Аналитика для понимания пользователей * Искусственный интеллект автоматически отвечает на вопросы пользователей на основе содержимого сайта. * Оповещения о продажах для поддержки коммерческих команд. * Интеграция CRM, чтобы объединить все это * В Leadoo также есть специальная команда экспертов по конверсии, которые настраивают и постоянно оптимизируют пути конверсии через сайт. Для 800 клиентов Leadoo за первые 12 месяцев сотрудничества они обнаружили, что среднее увеличение базового коэффициента конверсии составило 74%. Проще говоря, Leadoo предоставляет все инструменты и информацию, необходимые для: * Определить посетителей сайта * Активируйте их на месте * Воспитывайте их во время их покупательского пути. * В конечном итоге превратите больше из них в клиентов.
Oct8ne
oct8ne.com
Oct8ne - это визуальный чат с интегрированным каталогом для мгновенной помощи клиентам через онлайн-магазины и соцсети.
Regal.io
regal.io
Regal — это новый стандарт CX на базе искусственного интеллекта. Regal распознает сигналы о намерениях клиентов в режиме реального времени и автоматически адаптирует входящие и исходящие мультисенсорные взаимодействия с помощью ИИ-агентов Regal и ваших агентов-людей. Бренды, ориентированные на клиента, включая Angi (ранее Angie's List), AAA, Google, Harvard (через Podium Education), K Health, Kin Insurance, Ro, Toyota и Varsity Tutors, улучшили взаимодействие с сотнями миллионов клиентов благодаря Regal, ведущему до $5 млрд дохода. Regal.io базируется в Нью-Йорке и поддерживается 83 миллионами долларов от ведущих инвесторов, включая Emergence Capital, Founder Collective и Homebrew.
Sailes
sailes.com
Sailes — приложение для автоматизации процессов продаж, оптимизирующее управление клиентами и повышающее эффективность работы команд.
360dialog
360dialog.com
360dialog — официальный поставщик бизнес-решений (BSP) WhatsApp Business API. API 360dialog WhatsApp очень легкий и не требует специальной документации. Вы можете использовать оригинальную документацию, предоставляемую WhatsApp. В рамках API WhatsApp 360dialog предоставляет множество корпоративных услуг.
SharurAI
sharurai.com
SharurAI — динамичный игрок на арене создания приложений искусственного интеллекта, предлагающий услуги чат-ботов с искусственным интеллектом по требованию, которые меняют способы взаимодействия компаний со своими клиентами. Уделяя особое внимание передовым технологиям искусственного интеллекта, SharurAI специализируется на создании индивидуальных чат-ботов с искусственным интеллектом, адаптированных к уникальным потребностям бизнеса в различных отраслях. Наша миссия — использовать возможности искусственного интеллекта для улучшения взаимодействия с клиентами, повышения эффективности и стимулирования роста. Мы гордимся нашей способностью создавать чат-ботов с искусственным интеллектом, которые легко интегрируются в существующие системы и процессы, обеспечивая персонализированную и эффективную поддержку клиентов, помощь в продажах и многое другое. В SharurAI мы понимаем, что каждый бизнес уникален, и именно поэтому мы тесно сотрудничаем с нашими клиентами для разработки чат-ботов с искусственным интеллектом, которые соответствуют их конкретным целям и задачам. Если вы хотите оптимизировать операции, повысить удовлетворенность клиентов или увеличить продажи, наша команда экспертов по искусственному интеллекту всегда готова воплотить ваше видение в жизнь.
Twixor
twixor.com
Twixor переопределяет CX с помощью генеративного искусственного интеллекта и NLP, создавая динамичные пути взаимодействия с клиентами по каналам обмена сообщениями. Платформа CX с низким кодированием и без кода от Twixor объединяет Digital Assistant и интеллектуальную автоматизацию процессов, предлагая персонализированное, целенаправленное взаимодействие. Это выходит за рамки заранее подготовленных ответов, генерируя чуткие, индивидуальные рекомендации и решения, повышая удовлетворенность клиентов в ходе маркетинга, бизнес-операций и операций поддержки. * Доказанный успех: Twixor имеет более 400 клиентов по всему миру, включая компании из списка Fortune 500, и более 1 миллиарда взаимодействий каждый квартал. Twixor также пользуется доверием и признан благодаря 7 патентам. * Трансформационные преимущества: с помощью Twixor добейтесь уровня разговоров более 25 %, сократите эксплуатационные расходы на 15–25 % и увеличьте вовлеченность бренда на 80 %. * Ключевые особенности: наша платформа предлагает Journey Builder Studio с возможностью перетаскивания, диалоговый механизм на базе искусственного интеллекта и НЛП, живых и виртуальных агентов, интеллектуальное управление кампаниями, многоканальную поддержку для 120 языков и аналитическую панель на основе искусственного интеллекта. * Признанная лучшей платформой для взаимодействия с клиентами в сфере розничной торговли и электронной коммерции в Индии, мы также получили признание как новый поставщик диалогового искусственного интеллекта в регионе Ближнего Востока и Африки. В число выбранных партнеров Twixor входят одна из крупнейших в мире банковских платформ и игроков CPaaS, а также многие другие на Ближнем Востоке и в Африке, а также в Азиатско-Тихоокеанском регионе, которые доверяют нашим решениям с белой маркировкой. Короче говоря, Twixor дает компаниям возможность создавать динамичные пути взаимодействия с клиентами, обеспечивая исключительный клиентский опыт, который выделяет вас среди конкурентов в вашей отрасли.
TITANPush
titanpush.com
УВЕЛИЧЬТЕ ВОВЛЕЧЕННОСТЬ И КОНВЕРСИЮ ВАШЕГО САЙТА ДО 20%! TITANPush — это платформа с инструментами, которые помогают брендам больше продавать через свои веб-сайты и лучше общаться со своими клиентами. В приложении вы найдете: * ИСТОРИЯ: Сделайте доступной на своем сайте историю продуктов, ранее посещенных каждым клиентом. Выберите, отображать ли его в плавающем пузыре или интегрировать на свой сайт, настроить внешний вид каждого элемента и настроить страницы, на которых каждый из них будет отображаться. У нас также есть вариант в виде всплывающего окна ретаргетинга! * САМЫЕ ПРОСМОТРЕННЫЕ: покажите своим клиентам список наиболее посещаемых товаров на вашем веб-сайте и создайте импульс к покупке. Выберите, показывать ее в виде пузырька или интегрировать на свой веб-сайт, настройте внешний вид карточки и настройте страницы вашего сайта, на которых она будет доступна. * WEB PUSH-УВЕДОМЛЕНИЯ: отправляйте короткие сообщения, которые могут попасть на телефоны и настольные компьютеры в любое время. Вы можете отправлять ручные и автоматические кампании, сегментировать аудиторию и выбирать между различными типами доставки: обычной, умной и запланированной. * POP-UPS: показывает чрезвычайно эффектное всплывающее окно, когда обнаруживается, что клиент пытается покинуть сайт. Окно не появится до этого момента! Всплывающее окно может включать настраиваемый текст, шрифты, цвета и изображения. * БАННЕРЫ. Передавайте релевантные сообщения на своем сайте с помощью специального текста, шрифтов и цветов. Вы также можете добавить кнопку с настраиваемым целевым URL-адресом. Вы также можете выбрать дни, время и страницы, чтобы персонализировать видимость каждого баннера. * СТРАНИЦА ССЫЛОК: Сообщите обо всех своих ссылках с помощью главной ссылки. Создавайте неограниченное количество ссылок, устанавливая собственные цвета, текст, типографику, изображения, значки и фон. Визуализируйте количество нажатий на кнопку ваших клиентов и временно скрывайте кнопки, чтобы восстановить их, когда они вам понадобятся. * ЧАТ: настройте кнопки контактов WhatsApp и Messenger прямо на своем сайте. Вы сможете настроить расположение этих кнопок на экране вашего сайта, добавить к кнопке текст и выбрать дни и время для их отображения.
PropFuel
propfuel.com
PropFuel — это SaaS-платформа, помогающая ассоциациям превращать широковещательные коммуникации в разговоры. Эти беседы улавливают мнение участников, определяют индивидуальные потребности и оптимизируют взаимодействие один на один.
PowerTextor
powertextor.com
PowerTextor – это сервис SMS для бизнеса, интегрированный с Microsoft Dynamics 365, который позволяет автоматически отправлять и управлять текстовыми сообщениями.
Global Message Services
gms.net
Global Message Services (GMS) — надежный поставщик услуг связи для предприятий и операторов мобильной связи по всему миру. Решение GMS CPaaS позволяет брендам унифицировать многоканальное общение с клиентами с помощью единого API и платформы самообслуживания. В дополнение к этому есть чат-боты на базе искусственного интеллекта и платформа CCaaS, которая позволяет брендам создавать привлекательную двустороннюю круглосуточную связь в любой точке взаимодействия, значительно улучшая качество обслуживания клиентов. Являясь ценным партнером операторов мобильной связи, GMS расширяет их бизнес по обмену сообщениями и защищает доходы за счет оптимизации обмена трафиком A2P, P2P и P2A, одновременно предотвращая мошенничество с SMS и голосовыми сообщениями. Компания GMS, основанная в 2006 году, является лидером и послом отрасли в области безопасного, законного и прозрачного обмена сообщениями. Штаб-квартира компании находится в Бааре, Швейцария, а региональные офисы расположены по всему миру.
Makerobos
makerobos.com
В Makerobos мы формируем прочные деловые отношения, консультируя наших клиентов на протяжении всего их пути в области искусственного интеллекта: от стратегии и инноваций до развертывания. Мы стремимся расширять возможности наших клиентов в области искусственного интеллекта. Мы помогаем им превратить свои уникальные данные и организационный опыт в ценные активы интеллектуальной собственности. Мы используем лучшие в своем классе технологии искусственного интеллекта. MakeRobos, которой доверяют несколько ведущих мировых компаний, является самой быстрорастущей компанией AIAaS.
JeffreyAI
jeffreyai.com
JeffreyAI - это платформа для автоматизации продаж и маркетинга, которая помогает компаниям управлять процессами взаимодействия с клиентами.
Voxie
voxie.com
Voxie — лидер текстового маркетинга с использованием диалогового искусственного интеллекта, который помогает брендам розничной торговли, услуг и ресторанов общаться со своими клиентами и учиться у них, чтобы значительно увеличить доход. Чтобы узнать больше, посетите www.voxie.com.
Routee
routee.net
Routee - облачная платформа для коммуникаций, предлагающая услуги SMS, голосовой связи, электронной почты и многоканального обмена сообщениями для бизнеса.
Connectly.ai
connectly.ai
Connectly.ai позволяет компаниям создавать автоматизированные маркетинговые кампании через WhatsApp, управляя общением с клиентами в едином интерфейсе.
Verse.ai
verse.ai
Verse.ai — это платформа для конвертации потенциальных клиентов, которая превращает ваших новых потенциальных клиентов в готовые к продаже возможности посредством мгновенных разговоров, управляемых искусственным интеллектом и человеком. На лиды тратятся миллиарды долларов, но на самом деле на них отвечают только 27%. Verse.ai возник как де-факто технологическое решение для самой насущной проблемы каждого бизнеса: реагирование на лиды и последующее сопровождение. Вероятность конверсии потенциальных клиентов увеличивается в 21 раз исключительно благодаря оперативности многогранного ответа Verse.io. Объединив инновационные технологии с отраслевым опытом, Verse.ai разработал идеальную формулу, позволяющую сократить время, затрачиваемое на отсеивание некачественных онлайн-лидов, тем самым давая торговым представителям возможность максимально сосредоточиться на серьезных потенциальных клиентах и повысить коэффициент конверсии до 300%. Платформа доступна по подписке. Платформа Verse.ai работает со всеми типами потенциальных клиентов, источниками и CRM, автоматически направляя потенциальных клиентов сразу после их получения. В отличие от статических решений по привлечению потенциальных клиентов, Verse.io использует идеальное сочетание автоматизации, человеческого участия и проверенных сценариев, чтобы мгновенно связаться с каждым потенциальным клиентом и тщательно его проверить. Кроме того, Verse.io предоставляет отделам продаж полный контроль над процессом взаимодействия с потенциальными клиентами: индивидуальные настройки, доступ к диалогу в режиме реального времени и возможность передавать все данные о взаимодействии обратно в вашу CRM. Как только лид будет признан квалифицированным, он будет передан обратно торговому представителю. Эта передача осуществляется либо посредством прямой передачи, либо посредством встречи, записанной непосредственно в календаре торгового представителя. Verse.io выступает продолжением вашей команды — как по духу, так и по названию. В результате создается единый опыт для компании и потенциального клиента.
Bonzo
getbonzo.com
Bonzo — это полнофункциональный вариант автоматизации маркетинга и CRM для консультантов и малого бизнеса. Мы вернули «Отношения» в CRM с помощью омниканальности и охвата в социальных сетях. Текст, видео, звонок, электронная почта, социальные сети — все это в Bonzo.
Whisbi
whisbi.com
Whisbi предоставляет мобильную диалоговую платформу продаж и маркетинга для предприятий B2C. Наше решение дает специалистам по продажам и маркетингу возможность повысить конверсию продаж, улучшить взаимодействие в реальном времени и обеспечить дифференцированный опыт онлайн-клиентов. Whisbi объединяет все каналы контактов, такие как видеозвонок, чат, чат-бот, звонок по клику или традиционный телефонный звонок, в один централизованный пользовательский интерфейс на основе данных для ваших клиентов. Усовершенствованная механизмом BI, Whisbi предоставляет правильный канал для нужного клиента в нужное время. Решение Whisbi легко интегрируется с существующей инфраструктурой, начиная от колл-центров и заканчивая физическими магазинами и виртуальными выставочными залами. Простое включение решения на веб-сайты обеспечивает возможность обеспечить действительно многоканальное обслуживание клиентов, что значительно увеличивает коэффициент онлайн-конверсии. Мы предлагаем диалоговую платформу мирового класса для продаж и маркетинга и можем делиться отраслевыми знаниями и опытом. У нас есть беспрецедентный опыт тесного сотрудничества с мировыми предприятиями в сфере телекоммуникаций, автомобилестроения, туризма, страхования и банковского дела. Наши решения справились с: * 700 миллионов показов, * 47 миллионов кликов, * 18 миллионов запросов на звонки, * 10 миллионов разговоров На сегодняшний день мы осуществили более 1,5 млн продаж нашим клиентам по всему миру. И мы только начинаем! Whisbi ставит взаимодействие между людьми в центр онлайн-обслуживания клиентов и повышает рентабельность инвестиций в цифровые маркетинговые кампании. Это позволяет брендам лучше извлекать выгоду из трафика своего веб-сайта, увеличивать показатель NPS, дифференцироваться с помощью CX и продавать больше в Интернете. Мы интегрируемся с лучшими решениями для маркетинга и продаж, включая Salesforce, Google Adwords, Google Analytics и Adobe Marketing Cloud, помогая предоставлять более ценную информацию на протяжении всего пути клиента. По сути, Whisbi позволяет современным командам маркетинга и продаж предоставлять многоканальный опыт, который поддерживает и дополняет существующие системы цифровой коммерции.
SocialNowa
socialnowa.io
SocialNowa Chatbot — это чат-бот для обмена сообщениями и инструмент автоматизации DM в Instagram. Это один из лучших инструментов автоматизации чат-ботов, доступных на рынке. Он имеет некоторые дополнительные функции, уникальные для SocialNowa и не предоставляемые многими его конкурентами. Например, неограниченный список контактов/подписчиков, несколько ботов и расписание социальных сетей. С помощью чат-бота SocialNowa создание последовательностей чат-ботов становится простым и помогает очень быстро совершать сделки. Этот инструмент позволяет предпринимателям очень легко продавать продукты или услуги внутри чат-бота благодаря его интеграции со многими платежными шлюзами. Он также помогает увеличить продажи продуктов и помогает клиентам находить нужный продукт в личных сообщениях Facebook Messenger и Instagram. SocialNowa позволяет предприятиям автоматически отвечать на вопросы о продуктах, создавать тесты по продуктам и направлять клиентов к месту покупки. Чат-бот SocialNowa может помочь значительно сократить затраты на привлечение клиентов. Другие функции включают в себя - Facebook Messenger Bot Instagram DM Автоматизация Instagram Автокомментарий - Ответ Facebook Автоматический комментарий - Ответ Функция электронной коммерции Магазин цифровых товаров Планировщик социальных сетей Визуальный перетаскиватель Flow Builder Трансляция для подписчиков Живой чат Fetaure Messenger Форма выбора Шаблоны чат-бота Сравнение веб-сайтов ( В ближайшее время) Исследование хэштегов (в ближайшее время) Facebook Interest Explorer (в ближайшее время) Менеджер GMB (в будущем) Data Insight Analytics Встроенный Google Sheet
Dashly
dashly.io
Dashly — платформа для разговорного маркетинга, помогающая компаниям оптимизировать взаимодействие с клиентами и увеличивать конверсии с помощью чатов и автоматизации.
Customers.ai
customers.ai
Customers.ai — ведущая в мире платформа искусственного интеллекта для автоматизации продаж и поиска данных B2C. Основные функции включают в себя: идентификацию анонимных посетителей вашего веб-сайта по электронной почте, шаблонные инструменты автоматизации продаж, интеграцию с тысячами инструментов повышения эффективности бизнеса, сотни миллионов записей о потребителях для создания кампаний по рассылке по электронной почте для любой аудитории. Автоматизация продаж Customers.ai используется более чем миллионом компаний по всему миру, во всех сферах бизнеса и во всех странах мира.
Verint
verint.com
Verint - платформа для управления взаимодействием с клиентами, позволяющая собирать и анализировать данные, улучшая качество обслуживания и удовлетворенность клиентов.
Table Duck
tableduck.com
Table Duck — это облачная платформа для управления и автоматизации общения с клиентами из одного почтового ящика. Это позволяет предприятиям обеспечивать круглосуточную поддержку клиентов и повышать баллы CSAT. Каналы обмена сообщениями, такие как чат, электронная почта и каналы социальных сообщений, такие как Facebook Messenger, собраны в одном месте. Чат-бот без сценариев, управляемый искусственным интеллектом, обеспечивает естественное, человеческое взаимодействие с клиентами. Предварительно обученные модели позволяют легко внедрить их за считанные минуты. Поддерживаемые языки: английский, испанский, французский, немецкий, голландский и шведский.
ShopPop
shoppop.com
ShopPop превращает Messenger в мощный маркетинговый канал для вашего бизнеса, запуская и автоматизируя общение в большом масштабе. Когда вы подключите ShopPop к своему бизнесу, вы увеличите свою аудиторию, будете обрабатывать все разговоры в одном почтовом ящике и повторно привлекать их, чтобы увеличить продажи и привлечь больше потенциальных клиентов.
Senter
senterhq.com
Senter — это простое программное обеспечение для управления отзывами и SMS-маркетинга, которое подключается к повседневным приложениям. Его легко настроить, быстро интегрировать и легко отправлять мощные маркетинговые SMS-кампании.
OmniOmni
omniomni.io
OmniOmni — сервис поддержки клиентов и продаж через такие мессенджеры, как WhatsApp, Telegram, Facebook Messenger, Instagram, Viber и онлайн-чат.
ManyChat
manychat.com
ManyChat — платформа для автоматизации взаимодействия с клиентами через мессенджеры и SMS, позволяющая создавать чат-ботов и управлять коммуникацией.
Sender
sender.net
Sender — это платформа для email-маркетинга, позволяющая компаниям управлять рассылками, автоматизировать кампании и достигать целевой аудитории.
Gallabox
gallabox.com
Gallabox — это платформа для автоматизации коммуникации с клиентами, использующая API WhatsApp Business для повышения вовлеченности и улучшения продаж.
ZoomInfo
zoominfo.com
ZoomInfo - платформа для поиска и анализа данных о клиентах, поддерживающая продажи и маркетинг с помощью точной информации и аналитики.
WotNot
wotnot.io
WotNot автоматизирует взаимодействие с клиентами с помощью чат-ботов, предлагая инструменты для генерации лидов и поддержки клиентов в разных отраслях.
Userlike
userlike.com
Userlike - это программное обеспечение для автоматизации клиентского общения и поддержки, объединяющее сообщения с разных каналов в одном месте.
Terminus
terminusplatform.com
Старый способ ведения дел больше не работает. И вы не можете позволить себе отставать. Стратегии B2B изменились, и правила игры изменились. Вам нужна платформа, эксперты и тактические руководства, чтобы привести вас туда, где должен быть ваш бизнес, особенно в условиях растущей потребности быть более эффективным с каждым долларом. Terminus — это платформа, созданная для вашего успеха. Это помогает вашей команде встречаться с клиентами на протяжении всего их жизненного цикла. Вам нужна платформа, основанная на собственных данных, которая окружает покупателей привлекательным цифровым опытом от приобретения учетной записи до ее расширения и продления. Наша система создана для повышения рентабельности инвестиций, минимизации мошенничества, придания приоритета безопасности бренда и превращения намерений в актуальные и действенные идеи для команд GTM.
Spike
spikenow.com
Spike - приложение для управления электронной почтой, чатом и совместной работой в едином интерфейсе, упрощающее общение и сотрудничество для пользователей и команд.
Smartsupp
smartsupp.com
Smartsupp - платформа для живого чата и чат-ботов, позволяющая компаниям взаимодействовать с клиентами и улучшать онлайн-продажи.
Pypestream
pypestream.com
Pypestream — это платформа автоматизации самообслуживания, которая меняет способы взаимодействия компаний и расширения возможностей своих клиентов. Наша цифровая платформа, основанная в 2015 году с убеждением, что клиенты заслуживают лучшего, обеспечивает исключительное обслуживание клиентов по любому каналу и в любое время. Мы обслуживаем клиентов из разных отраслей, в первую очередь предприятий из списка Fortune 500, которые стремятся обеспечить положительный опыт работы с клиентами. Pypestream обслуживает средние и крупные компании в различных отраслях, таких как страхование, здравоохранение, путешествия, телекоммуникации, потоковая передача, финансовые услуги и электронная коммерция, которые стремятся обеспечить исключительный уровень обслуживания клиентов.
Podium
podium.com
Подиум — это платформа для конверсии лидов и общения, которая помогает компаниям управлять взаимодействием с клиентами и собирать отзывы.
Messagely
messagely.com
Messagely - платформа для обмена сообщениями и поддержки клиентов, предлагающая личные и групповые чаты, совместное использование файлов и безопасную коммуникацию.
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