Программное обеспечение для разговорного маркетинга - Самые популярные приложения - Россия

TITANPush

titanpush.com

УВЕЛИЧЬТЕ ВОВЛЕЧЕННОСТЬ И КОНВЕРСИЮ ВАШЕГО САЙТА ДО 20%! TITANPush — это платформа с инструментами, которые помогают брендам больше продавать через свои веб-сайты и лучше общаться со своими клиентами. В приложении вы найдете: * ИСТОРИЯ: Сделайте доступной на своем сайте историю продуктов, ранее посещенных каждым клиентом. Выберите, отображать ли его в плавающем пузыре или интегрировать на свой сайт, настроить внешний вид каждого элемента и настроить страницы, на которых каждый из них будет отображаться. У нас также есть вариант в виде всплывающего окна ретаргетинга! * САМЫЕ ПРОСМОТРЕННЫЕ: покажите своим клиентам список наиболее посещаемых товаров на вашем веб-сайте и создайте импульс к покупке. Выберите, показывать ее в виде пузырька или интегрировать на свой веб-сайт, настройте внешний вид карточки и настройте страницы вашего сайта, на которых она будет доступна. * WEB PUSH-УВЕДОМЛЕНИЯ: отправляйте короткие сообщения, которые могут попасть на телефоны и настольные компьютеры в любое время. Вы можете отправлять ручные и автоматические кампании, сегментировать аудиторию и выбирать между различными типами доставки: обычной, умной и запланированной. * POP-UPS: показывает чрезвычайно эффектное всплывающее окно, когда обнаруживается, что клиент пытается покинуть сайт. Окно не появится до этого момента! Всплывающее окно может включать настраиваемый текст, шрифты, цвета и изображения. * БАННЕРЫ. Передавайте релевантные сообщения на своем сайте с помощью специального текста, шрифтов и цветов. Вы также можете добавить кнопку с настраиваемым целевым URL-адресом. Вы также можете выбрать дни, время и страницы, чтобы персонализировать видимость каждого баннера. * СТРАНИЦА ССЫЛОК: Сообщите обо всех своих ссылках с помощью главной ссылки. Создавайте неограниченное количество ссылок, устанавливая собственные цвета, текст, типографику, изображения, значки и фон. Визуализируйте количество нажатий на кнопку ваших клиентов и временно скрывайте кнопки, чтобы восстановить их, когда они вам понадобятся. * ЧАТ: настройте кнопки контактов WhatsApp и Messenger прямо на своем сайте. Вы сможете настроить расположение этих кнопок на экране вашего сайта, добавить к кнопке текст и выбрать дни и время для их отображения.