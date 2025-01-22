Программное обеспечение для разговорного маркетинга - Самые популярные приложения - Россия

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Программное обеспечение для диалогового маркетинга, также называемое программным обеспечением для мессенджер-маркетинга, инициирует персонализированное индивидуальное взаимодействие с потенциальными клиентами, направляя их к конкретным рекомендациям или предложениям по продуктам. Потребительские бренды используют эту технологию для идентификации заинтересованных покупателей в социальных сетях или на веб-сайтах продуктов, обработки запросов, рекомендации оптимальных продуктов и беспрепятственного перевода клиентов к платежным шлюзам или торговым представителям для закрытия транзакций. Благодаря интегрированному чат-боту и возможностям искусственного интеллекта отделы продаж могут создавать интеллектуальные потоки ответов, направляя посетителей в рамках содержательного разговора на основе активности пользователей и других контекстных деталей. Это позволяет компаниям связываться с заинтересованными клиентами, которые, возможно, не совершают немедленную покупку, беспрепятственно продолжая разговор. Платформы диалогового маркетинга повышают стандарты обслуживания клиентов в масштабе, упрощая глобальный процесс покупки круглосуточно. Успешное использование этих платформ не только генерирует ценных и квалифицированных потенциальных клиентов, но также дает представление о демографических характеристиках и предпочтениях клиентов, что в конечном итоге ускоряет цикл продаж.
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Hubspot
hubspot.com
HubSpot предлагает полную платформу программного обеспечения для маркетинга, продаж, обслуживания клиентов и CRM, а также методологию, ресурсы и поддержку, чтобы помочь бизнесу лучше развиваться. Начните работу с бесплатными инструментами и обновляйте их по мере роста. Благодаря Marketing Hub все ваши маркетинговые инструменты и данные собраны на одной простой в использовании и мощной платформе. Вы сэкономите драгоценное время и получите весь контекст, необходимый для предоставления персонализированного опыта, который будет привлекать и конвертировать нужных клиентов в больших масштабах. Кроме того, маркетологи могут хранить данные в центре всего, что они делают, поскольку Marketing Hub создан как часть платформы HubSpot CRM. Используя полную платформу CRM, маркетологи могут добиться беспрецедентного согласования продаж, чтобы доказать рентабельность инвестиций и подтвердить инвестиции. Будь то стратегии, услуги или программное обеспечение — HubSpot позволяет масштабировать вашу компанию, а не усложнять ее. В HubSpot есть все, что вам нужно, чтобы расти лучше.
Intercom
intercom.com
Intercom — единственное комплексное решение для обслуживания клиентов, которое обеспечивает бесперебойное обслуживание клиентов за счет автоматизации и человеческой поддержки, повышая удовлетворенность клиентов при одновременном снижении затрат. Мы строим будущее, в котором большинство разговоров с клиентами успешно разрешаются без необходимости человеческой поддержки, что освобождает команду для работы над более ценными разговорами с клиентами. Более 25 000 организаций по всему миру, включая Atlassian, Amazon и Lyft Business, полагаются на Intercom, чтобы обеспечить беспрецедентный пользовательский опыт в любом масштабе. Платформа Intercom используется для отправки более 500 миллионов сообщений в месяц и позволяет взаимодействовать с более чем 600 миллионами активных конечных пользователей в месяц. Компания Intercom, основанная в 2011 году при поддержке ведущих венчурных капиталистов, в том числе Kleiner Perkins, Bessemer Venture Partners и Social Capital, ставит перед собой задачу сделать интернет-бизнес персонализированным.
Podium
podium.com
Podium — это универсальная платформа для преобразования потенциальных клиентов и коммуникации, работающая на базе искусственного интеллекта и готовая к интеграции с инструментами, которые вы уже используете. Более 100 000 компаний используют Podium, чтобы выделиться среди конкурентов. * Podium — это коммуникационный инструмент, который помогает компаниям конвертировать веб-сайты и взаимодействовать с клиентами. * Рецензенты часто отмечают удобство доступа к приложению с любого устройства, простоту использования и положительное влияние на общение с клиентами и конверсию веб-сайта. * Пользователи упомянули проблемы со временем ответа службы поддержки клиентов, трудности с некоторыми функциями, а также неудовлетворенность ценами и условиями контракта.
ZoomInfo
zoominfo.com
ZoomInfo (NASDAQ: ZI) — это платформа для выхода на рынок, которая помогает компаниям находить, приобретать и развивать своих клиентов. ZoomInfo предоставляет точные данные, информацию и технологии в режиме реального времени более чем 35 000 компаниям по всему миру. Компании используют данные и платформу для повышения эффективности, координации команд продаж и маркетинга, а также консолидации стеков технологий. Это признанный лидер в области конфиденциальности данных, обладающий лучшим в отрасли соблюдением GDPR и CCPA, а также многочисленными сертификатами безопасности и конфиденциальности данных. Специализации: платформа GTM, стратегия GTM, аналитика продаж, аналитика разговоров, маркетинговая разведка, взаимодействие с продажами, контактные данные, данные о намерениях, генерация потенциальных клиентов, улучшенный поиск, деловая информация, деловые контакты, маркетинг на основе учетных записей (ABM), точность данных, база данных. гигиена и оркестрация данных.
Spike
spikenow.com
Spike решает проблему коммуникационного хаоса между командами и отдельными людьми, объединяя электронную почту, командный чат, совместную документацию и собрания в один канал. Spike для личного использования: улучшите качество работы с электронной почтой с помощью диалогового приложения электронной почты Spike, которое превращает ваши электронные письма в чат. Это похоже на мощную платформу обмена сообщениями, которая отдает приоритет самым важным сообщениям, чтобы вы могли сосредоточиться на самых важных вещах. Используйте существующую электронную почту и наслаждайтесь работой с электронной почтой без помех. Spike для команд: ясность общения для команд! Spike предлагает комплексный пакет повышения производительности для команд. Он объединяет командный чат, электронную почту, видеоконференции, инструменты искусственного интеллекта и документы для совместной работы в единый канал. Легко общайтесь и сотрудничайте с внутренними командами и внешними заинтересованными сторонами, включая коллег, партнеров, клиентов и поставщиков, независимо от того, используют они Spike или нет. Spike — это первая служба деловой электронной почты, предназначенная для эффективного командного взаимодействия. Поддерживайте целостность бренда, используя собственный домен электронной почты или приобретая собственный домен у Spike. Наслаждайтесь безопасной, надежной и архивируемой электронной почтой и сообщениями, обеспечивающими бесперебойную связь.
ManyChat
manychat.com
Manychat — это омниканальная платформа №1 для D2C-брендов, розничных магазинов, некоммерческих организаций, ресторанов и компаний, занимающихся недвижимостью, в мире. Компания Manychat, основанная в 2016 году, ежегодно обеспечивает более 1 миллиарда разговоров и используется более чем в 190 странах. Привлекайте своих клиентов мгновенно. Автоматизируйте интерактивные разговоры в личных сообщениях Instagram, Facebook Messenger, WhatsApp и SMS, чтобы развивать свой бренд. Если вы хотите привлечь больше потенциальных клиентов, автоматизировать свои кампании или повысить удовлетворенность клиентов за счет увеличения времени действия соглашения об уровне обслуживания, у Manychat есть все инструменты для решения маркетинговых потребностей вашего бизнеса. Вот что такое чат-маркетинг и что такое Manychat.
Botpress
botpress.com
Botpress — это генеративная платформа искусственного интеллекта для создания чат-ботов ChatGPT, позволяющая пользователям создавать чат-боты с интуитивно понятным интерфейсом создания, основанная на новейших разработках LLM и GPT от OpenAI. Платформа предлагает широкий спектр функций, включая GPT-Native Engine и Conversation Studio, которая представляет собой редактор чат-ботов нового поколения. Кроме того, платформа включает в себя Hub — крупнейшую коллекцию интеграций, которые пользователи могут использовать для интеграции своих чат-ботов с другими инструментами и сервисами. Он также предлагает различные ресурсы, включая документацию, видеоуроки, SDK и форум сообщества на Discord. Botpress Cloud — это новая функция платформы, которую пользователи могут опробовать, чтобы быстрее создавать и развертывать своих чат-ботов, а ее редактор Visual Flow Editor предлагает интуитивно понятный визуальный редактор потока, который позволяет пользователям оживлять разговоры своих пользователей. Платформа также предоставляет различные готовые интеграции и навыки, основанные на крупнейшем сообществе чат-ботов с открытым исходным кодом, что позволяет пользователям ускорить процесс создания. Пользователи могут использовать аналитические данные платформы, полученные из аналитики, неправильного понимания и анализа настроений, для постоянного улучшения своего чат-бота. Кроме того, Botpress предлагает развертывание одним щелчком мыши по всем своим каналам, чтобы встречаться с пользователями там, где они находятся. Botpress пользуется доверием тысяч организаций и создал различные шаблоны, в том числе чат-боты Shopping Companion, Health Bot Template, Banking Support, IT Assistant, Telco Billing Advisor, Fitness Friend, HR Helper и Language Tutor. В целом, Botpress предлагает различные инструменты и функции, которые ускоряют и упрощают создание и развертывание чат-ботов.
Smartsupp
smartsupp.com
Smartsupp – управляйте своими онлайн-продажами посредством общения! Автоматизируйте продажи с помощью Smartsupp. Мы предлагаем все, что вам нужно для роста ваших онлайн-продаж: искусственный интеллект, чат-боты LeadGen, чат и многое другое, что вы можете использовать, чтобы привлечь посетителей в нужное время. И в кратчайшие сроки превратите их в лояльных клиентов. Smartsupp — одно из ведущих и пользующихся наибольшим доверием решений для чатов и чат-ботов в мире, которое в настоящее время поддерживает более 100 000 интернет-магазинов и веб-сайтов.
Landbot
landbot.io
Landbot.io — это платформа чат-ботов без кода, которая позволяет компаниям создавать беспрепятственный сквозной диалог. Превращая разговоры в прибыльные результаты, Landbot помогает командам маркетинга, эксплуатации и обслуживания клиентов утроить свою эффективность и сократить операционные расходы на 30% и более. Будь то WhatsApp, Web или Messenger, любой может создать автоматические потоки чат-ботов, чтобы лучше привлекать клиентов и повышать коэффициенты конверсии. Landbot также использует последние достижения в области GPT и искусственного интеллекта, чтобы сделать процесс создания чат-ботов еще более доступным, сочетая возможности Landbot без кода с другими моделями больших языков.
Verint
verint.com
Verint помогает самым знаковым мировым брендам выстраивать долгосрочные отношения с клиентами, объединяя работу, данные и опыт в рамках всего предприятия. Благодаря такому подходу бренды могут ориентироваться и процветать, адаптируясь к будущему работы, устраняя неэффективность, создаваемую организационными хранилищами и хранилищами данных, и последовательно предоставляя дифференцированный опыт в масштабе при каждом взаимодействии. Решения Verint помогают брендам ликвидировать разрыв, возникающий из-за нехватки ресурсов, необходимых для предоставления услуг, отвечающих ожиданиям клиентов. Устранение этого разрыва в возможностях взаимодействия™ помогает им построить долгосрочные отношения с клиентами и добиться реальных результатов в бизнесе. Платформа взаимодействия с клиентами Verint использует последние достижения в области искусственного интеллекта и аналитики, открытой интеграции и науки взаимодействия с клиентами для удовлетворения постоянно растущих и постоянно меняющихся взаимодействий и требований потребителей. Они помогают своим клиентам получить еще большую отдачу от инвестиций в технологии, тесно сотрудничая с широкой экосистемой решений и партнерами. С помощью Verint бренды смогут, наконец, раскрыть потенциал взаимодействия с клиентами во всех сферах бизнеса, чтобы предоставлять своим клиентам и сотрудникам постоянно дифференцированный опыт, а также делать это в масштабе для достижения ощутимых бизнес-результатов. Глобальное присутствие • Штаб-квартира находится в Мелвилле, штат Нью-Йорк, и более 40 офисов по всему миру. • При поддержке 4500 преданных своему делу профессионалов и глобальной партнерской сети. Устранение разрыва в возможностях взаимодействия Сегодня перед брендами стоит задача обеспечить качественный клиентский опыт по десяткам каналов взаимодействия, сотням клиентских путешествий и миллионам взаимодействий — и все это с помощью одной и той же команды и ресурсов. Это приводит к разрыву потенциала взаимодействия. Решения Verint уникально направлены на устранение этого разрыва.
Signals
getsignals.ai
Signals — это платформа для привлечения потенциальных клиентов и искусственного интеллекта, которая помогает вам узнать, кто находится на вашем веб-сайте, и использовать их поведение для взаимодействия с посетителями, готовыми совершить покупку. Мы уже помогли компаниям найти тысячи новых квалифицированных контактов без необходимости заполнения формы посетителями.
Conversica
conversica.com
Conversica создает крупнейшую в мире дополненную рабочую силу с использованием диалогового искусственного интеллекта. Мы делаем каждое общение личным. Conversica — ведущий поставщик диалогового искусственного интеллекта, помогающий компаниям привлекать, приобретать и увеличивать доходы на протяжении всего жизненного цикла клиентов. Наши омниканальные ИИ-помощники участвуют в двустороннем диалоге, подобном человеческому, в режиме реального времени или во время покупателей, чтобы повысить производительность, производительность и, в конечном итоге, расширить возможности получения дохода. Благодаря встроенным передовым практикам, проверенным более чем десятилетним опытом и 1 миллиардом взаимодействий, ИИ-помощники Conversica помогают командам по маркетингу, продажам и работе с клиентами работать более разумно, чтобы оправдать ожидания клиентов. Расширьте возможности своих отделов по доходам с помощью настоящего, сложного искусственного интеллекта на основе обработки естественного языка (NLP), возможностей глубокого обучения и автоматизации бизнес-процессов. Наши ИИ-помощники имеют точность 98 %, что точнее человека. Лидеры доходов не могут позволить себе довольствоваться статус-кво. Помощники с искусственным интеллектом делают невозможное возможным, затрагивая каждого потенциального клиента в масштабе, ускоряя возможности и повышая производительность команды без увеличения численности персонала. Достигните следующего уровня роста, удовлетворяя ожидания клиентов в отношении оперативных, постоянных и персонализированных коммуникаций в больших масштабах.
Verse.ai
verse.ai
Verse.ai — это платформа для конвертации потенциальных клиентов, которая превращает ваших новых потенциальных клиентов в готовые к продаже возможности посредством мгновенных разговоров, управляемых искусственным интеллектом и человеком. На лиды тратятся миллиарды долларов, но на самом деле на них отвечают только 27%. Verse.ai возник как де-факто технологическое решение для самой насущной проблемы каждого бизнеса: реагирование на лиды и последующее сопровождение. Вероятность конверсии потенциальных клиентов увеличивается в 21 раз исключительно благодаря оперативности многогранного ответа Verse.io. Объединив инновационные технологии с отраслевым опытом, Verse.ai разработал идеальную формулу, позволяющую сократить время, затрачиваемое на отсеивание некачественных онлайн-лидов, тем самым давая торговым представителям возможность максимально сосредоточиться на серьезных потенциальных клиентах и повысить коэффициент конверсии до 300%. Платформа доступна по подписке. Платформа Verse.ai работает со всеми типами потенциальных клиентов, источниками и CRM, автоматически направляя потенциальных клиентов сразу после их получения. В отличие от статических решений по привлечению потенциальных клиентов, Verse.io использует идеальное сочетание автоматизации, человеческого участия и проверенных сценариев, чтобы мгновенно связаться с каждым потенциальным клиентом и тщательно его проверить. Кроме того, Verse.io предоставляет отделам продаж полный контроль над процессом взаимодействия с потенциальными клиентами: индивидуальные настройки, доступ к диалогу в режиме реального времени и возможность передавать все данные о взаимодействии обратно в вашу CRM. Как только лид будет признан квалифицированным, он будет передан обратно торговому представителю. Эта передача осуществляется либо посредством прямой передачи, либо посредством встречи, записанной непосредственно в календаре торгового представителя. Verse.io выступает продолжением вашей команды — как по духу, так и по названию. В результате создается единый опыт для компании и потенциального клиента.
Kimoby
kimoby.com
Kimoby — это ведущая облачная коммуникационная платформа, которая обеспечивает обмен мгновенными сообщениями для улучшения совместной работы в команде, исключительного обслуживания клиентов и обработки запросов на мобильные платежи. Это помогает отделам бизнес-услуг связаться с нужным человеком в нужное время. Используя данные и ресурсы, которые уже есть у компаний под рукой, Kimoby позволяет легко повысить вовлеченность и продажи с помощью мгновенных маркетинговых кампаний, автоматических напоминаний, мультимедийных файлов и многого другого.
Text Request
textrequest.com
Text Request — это платформа для деловых текстовых сообщений, созданная для стимулирования взаимодействия с клиентами. Мы разработали готовые решения для обмена сообщениями для решения ваших повседневных проблем со связью, чтобы вы могли избавиться от шума и общаться с клиентами в любое время и в любом месте. Текстовый запрос предназначен для масштабирования вместе с вами: от одного человека, ведущего несколько разговоров, до тысяч сотрудников, отправляющих миллионы сообщений, до индивидуальных решений, созданных на основе нашего API. Узнайте больше о том, как мы помогаем таким занятым бизнес-лидерам, как вы, с помощью текстовых сообщений и взаимодействия с клиентами на textrequest.com.
Hubtype
hubtype.com
Hubtype прокладывает путь к новой эре коммуникаций, в которой бренды общаются со своими клиентами беспрепятственно, значимо и вдохновляюще. Hubtype дает компаниям возможность вести простые, содержательные и ориентированные на клиента диалоги в широком масштабе с помощью диалоговых приложений; новая технология, которая выходит за рамки чат-ботов и сочетает в себе лучшие графические интерфейсы (например, веб-сайты и мобильные приложения), обеспечивающие отличный UX, и лучшие приложения для обмена сообщениями (такие как WhatsApp, FB Messenger и т. д.) или веб-чат.
yellow.ai
yellow.ai
Yellow.ai дает предприятиям возможность создавать запоминающиеся беседы с клиентами с помощью нашей генеративной платформы автоматизации обслуживания клиентов на базе искусственного интеллекта. Наше видение — двигаться к будущему полностью автономной поддержки клиентов, которая обеспечивает беспрецедентную эффективность и значительно снижает эксплуатационные расходы. Yellow.ai со штаб-квартирой в Сан-Матео обслуживает более 1000 предприятий, включая Sony, Domino's, Hyundai, Ferrellgas, Waste Connections, Randstad, Tiket.com, Lulu Group International, Arab Radio Network, Papa Johns, Hyundai, Volkswagen, ITC Ltd, OYO. , Skoda Auto, в более чем 85 странах. Наша платформа построена на архитектуре с несколькими LLM и постоянно обучается более чем 16 миллиардам разговоров ежегодно, что позволяет компаниям предоставлять более высокий уровень обслуживания и строить долгосрочные отношения с клиентами. Компания Yellow.ai, основанная в 2016 году и имеющая офисы в шести странах, привлекла более 102 миллионов долларов США от инвесторов.
Dashly
dashly.io
Dashly — платформа диалогового маркетинга. Он помогает более чем 700 компаниям SaaS и EdTech увеличивать конверсию и доходы, превращая каждое взаимодействие с клиентами в личный разговор. Выведите это на другой уровень с помощью планирования звонков и видеозвонков. Благодаря упреждающему обмену сообщениями, чат-боту и всплывающим окнам вы можете генерировать больше потенциальных клиентов и квалифицировать их. Лиды собираются в eCRM и сегментируются — вот как вы начинаете маркетинг по электронной почте. Управляйте общением как вручную, так и по инициированию — они доступны с помощью сообщений в чате, всплывающих окон и электронных писем. Возможности: - Собирайте потенциальных клиентов с помощью чат-бота, созданного в простом в использовании Chatbot Builder; - Храните и управляйте ими в eCRM; - Отслеживайте действия посетителей; - Делайте лучшие предложения с помощью всплывающих окон; - Интеграция с вашими любимыми сервисами; - Иметь все сообщения посетителей в одной админ-панели; - Отвечайте своим посетителям в чате для идеальной поддержки; - Увеличение конверсии с помощью триггерных писем; - Анализируйте воронки повышения эффективности.
Sender
sender.net
Ключевыми преимуществами Sender являются высокая доставляемость электронной почты, отмеченное наградами удобство для пользователя и беспрецедентная доступность. Sender создан специально для электронной коммерции и блоггеров и имеет множество дополнительных функций, но идеально подходит для всех видов бизнеса — от компаний, состоящих из одного человека, до средних и крупных корпораций. Благодаря специальной интеграции для платформ электронной коммерции вы можете просто добавлять продукты в свои информационные бюллетени, просто скопировав и вставив URL-адрес продукта, а Sender автоматически извлечет изображения продуктов, описания, цены и многое другое. Блоггеры и инфо-маркетологи могут использовать обширные функции автоматизации Sender, делиться информационными бюллетенями со своими подписчиками в социальных сетях и отслеживать результаты. Более того, Sender предлагает множество дополнительных функций, которые помогут достичь наилучших маркетинговых результатов с помощью отключенных push-уведомлений, транзакционных и автоматических последовательностей электронной почты, интеграции API и простого в использовании конструктора форм подписки с перетаскиванием. Все эти функции доступны во всех планах Sender, включая щедрый план БЕСПЛАТНО-НАВСЕГДА, который позволяет отправлять до 15 000 электронных писем 2 500 подписчикам каждый месяц.
BirdEye
birdeye.com
Birdeye — это ведущая платформа управления репутацией и цифрового взаимодействия с клиентами для местных брендов и компаний с несколькими офисами. Более 100 000 компаний используют платформу Birdeye на базе искусственного интеллекта, чтобы беспрепятственно взаимодействовать с клиентами, повышать лояльность и преуспевать на своих местных рынках.
WotNot
wotnot.io
WotNot автоматизирует взаимодействие с клиентами в масштабе с помощью чат-ботов. Решайте бизнес-задачи, такие как привлечение большего количества потенциальных клиентов, бронирование большего количества встреч, масштабирование поддержки клиентов с помощью передовых чат-ботов. Клиенты используют WotNot для предоставления персонализированного обслуживания своим нынешним или будущим клиентам, которое доступно круглосуточно и без выходных, мгновенно реагирует, абсолютно надежен и говорит на языке клиента. Добавьте чат-бота в любую отрасль, например в сфере недвижимости, страхования, финансов, здравоохранения, автомобилестроения, SaaS, банковского дела, потребительских товаров, производства и образования, чтобы удовлетворить различные варианты использования. С помощью конструктора ботов WotNot без кода вы можете довольно легко создавать ботов с помощью интуитивно понятного визуального конструктора. Управляйте несколькими ботами для разных действий на основе определенных вами триггеров и условий. Кроме того, WotNot предлагает услугу «сделано для вас», в которой наша команда опытных экспертов по дизайну разговоров понимает ваши потребности и тщательно создает поток разговора, соответствующий потребностям вашего бизнеса, и продолжает оптимизировать поток, просматривая результаты. Присоединяйтесь к более чем 3000 компаниям по всему миру, доверяя WotNot взаимодействие с клиентами.
Chatfuel
chatfuel.com
Chatfuel AI — это конструктор чат-ботов, который позволяет компаниям вывести общение с клиентами на новый уровень с помощью революционной технологии искусственного интеллекта. Платформа предлагает простой и мощный способ создания чат-ботов, которые могут общаться с клиентами по-человечески и дружелюбно, предоставляя подробные ответы на их запросы. Инструмент использует встроенный ChatGPT от Open AI, позволяющий компаниям рассказывать клиентам о своих продуктах и услугах, отвечать на их вопросы, рекомендовать продукты и многое другое. Chatfuel AI работает в популярных мессенджерах, таких как Telegram, Facebook Messenger, Instagram и WhatsApp, а также на веб-сайтах. Chatfuel AI предлагает два тарифных плана, а именно Grow и Enterprise, первый из которых начинается с 79 долларов в месяц и предлагает бесплатный 14-дневный пробный период. План Enterprise предлагает индивидуальное решение машинного обучения для корпоративных клиентов с индивидуальной индивидуальностью искусственного интеллекта, стилем общения, веб-перехватчиками, интеграцией и многим другим. Платформу легко настроить всего за несколько минут, и пользователи могут заказать звонок, чтобы получить помощь от команды. Chatfuel AI пользуется доверием таких компаний, как Grow, и предлагает интеграцию с мессенджерами, социальными сетями и неограниченное обновление базы знаний, а также другие функции.
Continually
continual.ly
Бесплатные чат-боты и чат для вашего сайта. Перетащите конструктор чат-ботов, навыки программирования не требуются. Мы позаботимся о том, чтобы вы никогда не пропустили ни одного потенциального клиента с вашего сайта. Сегодня, когда люди посещают ваш сайт (скажем, чтобы запросить демонстрацию продукта), они ожидают, что вы сразу же ответите. Даже когда сейчас нерабочее время или они находятся в другом часовом поясе. Большинство веб-сайтов просят клиентов заполнить длинные формы и предоставляют много информации. Это безличный и недружественный опыт. И как клиент, вы не знаете, когда получите ответ. Исследование Insidesales.com показывает, что ожидание даже 5 минут ответа клиенту резко снижает ваши шансы закрыть бизнес. Мы даем вам одну строку кода, которую вы можете добавить на свой сайт, чтобы автоматически отвечать потенциальным клиентам и генерировать более квалифицированных потенциальных клиентов без затрат на дополнительных продавцов. Постоянно позволяет заменять формы простым обменом сообщениями, что позволяет клиентам максимально быстро получать необходимую им информацию. Некоторые примеры того, что мы можем сделать, чтобы помочь вам превратить посетителей веб-сайта в клиентов: * приветствовать новых посетителей и спрашивать, нужна ли им какая-либо помощь * использовать открывающие вопросы для квалификации потенциальных клиентов * быстро назначать встречи для горячих потенциальных клиентов * создавать список информационных бюллетеней, задавая вопросы для регистрации в нужное время * указывайте полезный контент, например статьи в блогах, видео или электронные книги.
ActiveCampaign
activecampaign.com
ActiveCampaign for Marketing объединяет все инструменты и каналы, которые вы используете в своем бизнесе, для привлечения клиентов на каждом этапе их жизненного цикла. Используйте данные маркетинга по электронной почте, социальных сетей, цифровой рекламы и вашего веб-сайта, чтобы адаптировать персонализированные точки взаимодействия с вашими контактами, обеспечивая эффективность, привлекательность и запоминаемость вашего маркетинга без затрат вашего времени. Мы заставляем автоматизировать работу на вас, чтобы вы могли сосредоточиться на личных аспектах, которые отличают ваш бизнес, и быть уверенными, что вы не пропустили ни одного шага с любым из своих клиентов. Что вы можете сделать с помощью ActiveCampaign? - Автоматизируйте персонализированный опыт во всех точках взаимодействия с клиентами. - Отслеживайте предпочтения, поведение и множество пользовательских атрибутов покупателей на протяжении всего жизненного цикла клиента для более глубокой сегментации и более эффективного охвата. - Настраивайте отправку практически на основе любого параметра, чтобы ваши сообщения всегда были ориентированы на нужных пользователей. аудитория -Используйте данные за весь жизненный цикл клиента, чтобы выбрать лучший контент, время отправки и канал доставки для каждого клиента -Создавайте полностью персонализированные кампании с минимальными усилиями, а затем улучшайте свою стратегию рассылки в режиме реального времени на основе поведения клиентов -Реплицируйте личный опыт 1-1 для каждого клиента, независимо от того, насколько велик ваш бизнес
Drift
drift.com
Drift®, компания, занимающаяся вопросами покупательского опыта и разговорного искусственного интеллекта, вдохновляет компании создавать более привлекательный клиентский опыт, по одному разговору за раз. Ее ориентированная на человека платформа на базе искусственного интеллекта слушает, понимает и учится у покупателей, чтобы предоставлять персонализированный опыт и рекомендации в каждой точке взаимодействия. Drift создает мир, в котором искусственный интеллект помогает людям превращать разговоры в отношения. Drift помогает тысячам клиентов по всему миру преобразовать данные разговоров и поведение покупателей в более глубокие отношения, увеличить поток продаж и увеличить доход. Пионер в области разговорного маркетинга, компания была основана в 2015 году, чтобы помочь устранить трудности в процессе B2B-покупок. Поскольку ожидания покупателей продолжают расти, а ИИ становится центральным элементом расширения возможностей полноценного взаимодействия с клиентами в масштабе, Drift меняет созданную им категорию.
Kindly
kindly.ai
Генеративные чат-боты на базе искусственного интеллекта, созданные для автоматизации поддержки и увеличения продаж. Мы являемся одним из ведущих европейских поставщиков чат-ботов премиум-класса, специализирующихся на разработке решений в области искусственного интеллекта и автоматизации для обслуживания клиентов и общения. Мы предлагаем платформу, которая сочетает в себе передовые методы машинного обучения и обработку естественного языка (NLP) для улучшения качества обслуживания клиентов и повышения эффективности процессов обслуживания клиентов. Что отличает Kindly? Меньше обслуживания и больше производства контента! Искусственный интеллект Kindly предложит новые данные для тренировок, которые вы сможете принять одним нажатием кнопки. Легко настроить Чтобы чат-бот соответствовал вашему брендингу, кодирования не требуется! Больше, чем кнопки Чат-боты Kindly могут отвечать на конкретные вопросы, вместо того, чтобы заставлять пользователей нажимать кнопки, которые могут даже не иметь отношения к делу. Многоязычный Обучите чат-бота одному языку и он будет понимать запросы более чем на ста! Среди наших клиентов — Adecco, VOI, Norwegian Air, Lindex, Hertz, Comviq, Schibsted, Jotun и Kahoot. Легко интегрируйтесь с ведущими поставщиками CRM, такими как Dixa, Salesforce, Freshdesk, Zendesk и Hubspot и другими.
Senter
senterhq.com
Senter — это простое программное обеспечение для управления отзывами и SMS-маркетинга, которое подключается к повседневным приложениям. Его легко настроить, быстро интегрировать и легко отправлять мощные маркетинговые SMS-кампании.
OmniOmni
omniomni.io
OmniOmni — сервис поддержки клиентов и продаж через такие мессенджеры, как WhatsApp, Telegram, Facebook Messenger, Instagram, Viber и онлайн-чат.
Futr
futr.ai
Futr — это платформа чата как услуги, которая расширяет возможности обслуживания клиентов с помощью автоматического, живого, видео и социального чата — на любом языке и на любом канале. Futr помогает умным организациям связываться со своей аудиторией с помощью всегда доступных, всегда мгновенных и всегда информативных чат-сервисов, в число клиентов которых входят ряд полицейских сил, ведущие розничные торговцы и благотворительные организации. Не верьте нам на слово. Попробуйте платформу Futr бесплатно, воспользовавшись месячной пробной версией! - Мгновенное развертывание автоматического чата - Отслеживание использования и оценка рентабельности инвестиций - Выделенная поддержка с запланированной регистрацией - Рассмотрение бизнес-кейса в конце судебного разбирательства - Никаких обязательств – кредитная карта не требуется.
Cloodot
cloodot.com
Cloodot — это комплексный комплексный пакет управления качеством обслуживания клиентов «все в одном». Cloodot обеспечивает эффективный и последовательный рабочий процесс для создания репутации, взаимодействия и развития долгосрочных отношений с клиентами через несколько цифровых платформ. Управляйте чатами и отзывами из нескольких списков Google Мой бизнес, страниц Facebook, номеров WhatsApp, списков бизнес-сообщений Google, веб-сайтов, SMS/ Текстовые номера и т. д. через одну простую в использовании панель управления. 1. Улучшение репутации в Интернете. Легко собирайте, демонстрируйте и отвечайте на большее количество отзывов. 2. Простое присутствие в Omni. Перенесите все чаты в простой в использовании почтовый ящик для нескольких агентов. Опция прямого чата в поиске Google, чтобы легко получать больше запросов. Распределяйте и назначайте каналы одному или нескольким пользователям, передавайте чаты и отзывы между пользователями и отделами за секунду. Несколько агентов могут сотрудничать и управлять такими каналами, как WhatsApp, сообщения Google и т. д., что невозможно при использовании оригинальных собственных приложений. 3. Быстрое и качественное взаимодействие. Сократите время первого и среднего ответа с нескольких часов до нескольких секунд. Пользовательские шаблоны ответов, напоминаний, тегов, задач, заметок и т. д. 4. Автоматическое измерение CSAT. Автоматический опрос CSAT на каждом канале чата для измерения качества взаимодействия. 5. Кампании по повторному вовлечению. Получайте больше дохода от существующих клиентов, периодически отправляя массовые сообщения о предложениях и программах. 6. Снижение рабочей нагрузки. Автоматические ответы на отзывы и совместный рабочий процесс управления чатом с агентом-ботом сокращают участие рабочей силы на 50–80%. Упрощает взаимодействие с клиентами для агентов CS. 7. Простота контроля. Мониторинг производительности и отчетность в режиме реального времени повышают ответственность. Агенты становятся более продуктивными, что в конечном итоге приводит к более быстрому и качественному обслуживанию клиентов. 8. Снижение стоимости. Заменяет 1/2 десятка разных платных инструментов. Повышает эффективность и снижает общие затраты. 9. Безопасный доступ. Нет необходимости предоставлять агентам CS доступ к нативным платформам. Агенты не будут отвлекаться на другие действия в социальных сетях. 10. Превосходная поддержка. Выделенный менеджер по работе с клиентами. Поддержка по вызову. Бесплатное обучение персонала. Отсутствие затрат на установку.
Blip
blip.ai
Мировые дальновидные лидеры доверяют нашей платформе AI Conversational, чтобы вывести свои бренды, отношения с клиентами и разнообразные коммуникационные стратегии на новый уровень. Мы добились успеха благодаря созданию более 125 000 виртуальных помощников и на сегодняшний день обменялись более 20 миллиардами сообщений по всему миру с более чем 2000 клиентами. Наша интуитивно понятная и простая в использовании облачная платформа и профессиональные услуги адаптированы к потребностям вашей компании и ее задачам. Мы даем возможность брендам привлекать клиентов, когда и где они хотят. Мы являемся предпочтительными партнерами ведущих многоканальных коммуникационных платформ — полностью интегрированных, безопасных и совместимых. Положитесь на нас, чтобы поддержать ваш рост путем создания потенциально бесконечных и актуальных отношений и разговоров.
Prokeep
prokeep.com
Компания Prokeep, основанная в 2016 году, является ведущим программным обеспечением для управления качеством обслуживания клиентов для оптовых дистрибьюторов. Prokeep развивает отношения и бизнес, превращая общение в коммерцию; увеличение продаж за счет централизованной коммуникации, улучшение качества обслуживания клиентов за счет лучшего понимания и возможностей взаимодействия, а также повышение производительности за счет автоматизации систем. Prokeep используется более чем 8000 дистрибьюторами по всей Северной Америке, обеспечивая более 11 миллионов разговоров и доход в 6+ миллиардов долларов. Развивайте свой дистрибьюторский бизнес. Постройте более прочные отношения с клиентами. Повышайте производительность труда. И все это благодаря программному обеспечению для управления опытом клиентов Prokeep, созданному специально для того, чтобы дистрибьюторы могли процветать на современных рынках. Провизор: - используется дистрибьюторами в 50 штатах, 10 провинциях и 2 территориях. - Через Prokeep проходит более 11 миллионов разговоров - 82% разговоров в Prokeep приводят к продажам или касаются доходов. - экономит 9 часов на одного сотрудника каждый месяц - экономит 3000 долларов США на расхождениях с подрядчиками на пользователя в месяц С помощью Prokeep вы централизуете коммуникации, чтобы сделать заказы более эффективными, подключите сторонние системы для автоматизации операций и будете использовать информацию о клиентах, чтобы повысить вовлеченность и заработать больше денег.
Payemoji
payemoji.com
Payemoji — это омниканальная служба обмена сообщениями, которая позволяет любому клиенту и сотруднику использовать повседневные приложения для обмена сообщениями, такие как WhatsApp Business. Никаких ИТ-навыков не требуется. Нет мобильного приложения для скачивания.
Table Duck
tableduck.com
Table Duck — это облачная платформа для управления и автоматизации общения с клиентами из одного почтового ящика. Это позволяет предприятиям обеспечивать круглосуточную поддержку клиентов и повышать баллы CSAT. Каналы обмена сообщениями, такие как чат, электронная почта и каналы социальных сообщений, такие как Facebook Messenger, собраны в одном месте. Чат-бот без сценариев, управляемый искусственным интеллектом, обеспечивает естественное, человеческое взаимодействие с клиентами. Предварительно обученные модели позволяют легко внедрить их за считанные минуты. Поддерживаемые языки: английский, испанский, французский, немецкий, голландский и шведский.
Clickatell
clickatell.com
Clickatell — пионер инноваций в области мобильных сообщений и чат-коммерции. Коммерческая платформа Clickatell Chat позволяет брендам подключаться, взаимодействовать и совершать транзакции с потребителями, обеспечивая инновационные, интуитивно понятные диалоговые коммерческие пути посредством удобного обмена сообщениями, безопасно и в больших масштабах. Мировые бренды используют надежную платформу Chat Commerce от Clickatell, чтобы сократить расходы, одновременно максимизируя ценность и улучшая качество обслуживания клиентов на всех этапах жизненного цикла потребителя. Штаб-квартира Clickatell находится в районе залива и имеет офисы в Канаде, Южной Африке и Нигерии. Узнайте больше на сайте www.clickatell.com.
Drips
drips.com
Платформа Drips на базе искусственного интеллекта помогает брендам взаимодействовать с потенциальными клиентами и клиентами посредством текстовых сообщений® и звонков. Опираясь на уникальную модель обработки естественного языка, мы используем человеческий подход к обмену сообщениями, чтобы преодолеть шум, уловить намерения и добиться значимых результатов.
SalesCaptain
salescaptain.com
SalesCaptain — это платформа маркетинга обслуживания клиентов (CXM) на базе искусственного интеллекта, которая помогает местным предприятиям побеждать. Мы помогаем местным предприятиям строить свой бизнес и модернизировать способы общения со своими клиентами – от онлайн-обзоров до запуска персонализированных маркетинговых кампаний, веб-чата, платежей и многого другого.
Rasayel
rasayel.io
Rasayel — это универсальная платформа продаж B2B для WhatsApp. Включая: - Общий почтовый ящик команды с двусторонним обменом сообщениями - Конструктор чат-ботов WhatsApp без кода - Трансляции WhatsApp и массовые сообщения - Открытые API и вебхуки. - Автоматизация - Интеграция (HubSpot CRM, Pipedrive, Salesforce (скоро), более 5000 приложений с Zapier и многое другое) - Мобильные приложения для iOS и Android. Rasayel быстр, надежен и интуитивно понятен. Используя общий почтовый ящик команды Rasayel, вы можете управлять беседами с клиентами через WhatsApp, обеспечивать высокое качество переговоров о продажах и обеспечивать исключительное качество обслуживания клиентов. Ваша команда может отвечать клиентам на ходу, используя мобильное приложение Rasayel. Вы никогда больше не упустите возможность и не потеряете клиента. Rasayel интегрируется с остальным вашим набором инструментов, чтобы ваша команда всегда имела полный контекст, уменьшая человеческие ошибки и экономя ваше время: - HubSpot: автоматическое сопоставление контактов Rasayel с существующими контактами в HubSpot. Регистрируйте все свои действия и создавайте собственные отчеты HubSpot на основе данных WhatsApp. - Pipedrive: регистрируйте все действия, автоматически сопоставляйте контакты и создавайте отчеты. - Salesforce: Скоро. Поговорите с нами, чтобы присоединиться к бета-тестированию. - Zapier: подключите Rasayel к более чем 5000 приложениям и системам. Для расширенных вариантов использования API Rasayel раскрывает возможности платформы Rasayel, позволяя встраивать ее в существующие системы, процессы и многое другое.
ChipBot
getchipbot.com
Используйте ChipBot, чтобы увеличить продажи с помощью интерактивных видеороликов и заменить чат простой поддержкой самообслуживания. Экономьте деньги, время и свое здравомыслие. Начните привлекать клиентов сегодня.
Botco.ai
botco.ai
Botco.ai — это платформа, соответствующая требованиям HIPAA, позволяющая вести содержательный и интеллектуальный диалог между поставщиками и потребителями. Botco.ai — это полностью автоматизированное решение для маркетингового чата на базе искусственного интеллекта, которое можно внедрить в большом масштабе. Компания предлагает ведущие в отрасли возможности авторинга, веб-чата и искусственного интеллекта для быстрого и эффективного привлечения большего числа клиентов. Панель интегрированной аналитики Botco.ai обеспечивает комплексное представление чат-кампаний по нескольким каналам, таким как Интернет и Facebook Messenger. Интерфейс на основе API можно использовать для передачи потенциальных клиентов, расшифровок и данных в корпоративные продукты автоматизации продаж и маркетинга, такие как Salesforce, Hubspot, Adobe Marketing Cloud и Zoho. Для получения дополнительной информации посетите Botco.ai.
Amio
amio.io
Amio — это диалоговая платформа искусственного интеллекта, ведущая в отрасли автоматизации обслуживания клиентов. Простое в использовании и чрезвычайно эффективное решение помогает вашей команде поддержки клиентов, отвечая на более чем 80 % вопросов. Команда по работе с клиентами получает круглосуточную поддержку в режиме реального времени по нескольким каналам. И, наконец, отделы продаж и маркетинга отмечают рост предпродажной подготовки и активную разъяснительную работу. Amio меняет способ взаимодействия с клиентами, используя экономичные средства связи. Это одновременно повышает лояльность, поскольку ваши клиенты могут связаться с вами по предпочитаемому ими каналу.
Voxie
voxie.com
Voxie — лидер текстового маркетинга с использованием диалогового искусственного интеллекта, который помогает брендам розничной торговли, услуг и ресторанов общаться со своими клиентами и учиться у них, чтобы значительно увеличить доход. Чтобы узнать больше, посетите www.voxie.com.
SharurAI
sharurai.com
SharurAI — динамичный игрок на арене создания приложений искусственного интеллекта, предлагающий услуги чат-ботов с искусственным интеллектом по требованию, которые меняют способы взаимодействия компаний со своими клиентами. Уделяя особое внимание передовым технологиям искусственного интеллекта, SharurAI специализируется на создании индивидуальных чат-ботов с искусственным интеллектом, адаптированных к уникальным потребностям бизнеса в различных отраслях. Наша миссия — использовать возможности искусственного интеллекта для улучшения взаимодействия с клиентами, повышения эффективности и стимулирования роста. Мы гордимся нашей способностью создавать чат-ботов с искусственным интеллектом, которые легко интегрируются в существующие системы и процессы, обеспечивая персонализированную и эффективную поддержку клиентов, помощь в продажах и многое другое. В SharurAI мы понимаем, что каждый бизнес уникален, и именно поэтому мы тесно сотрудничаем с нашими клиентами для разработки чат-ботов с искусственным интеллектом, которые соответствуют их конкретным целям и задачам. Если вы хотите оптимизировать операции, повысить удовлетворенность клиентов или увеличить продажи, наша команда экспертов по искусственному интеллекту всегда готова воплотить ваше видение в жизнь.
Twixor
twixor.com
Twixor переопределяет CX с помощью генеративного искусственного интеллекта и NLP, создавая динамичные пути взаимодействия с клиентами по каналам обмена сообщениями. Платформа CX с низким кодированием и без кода от Twixor объединяет Digital Assistant и интеллектуальную автоматизацию процессов, предлагая персонализированное, целенаправленное взаимодействие. Это выходит за рамки заранее подготовленных ответов, генерируя чуткие, индивидуальные рекомендации и решения, повышая удовлетворенность клиентов в ходе маркетинга, бизнес-операций и операций поддержки. * Доказанный успех: Twixor имеет более 400 клиентов по всему миру, включая компании из списка Fortune 500, и более 1 миллиарда взаимодействий каждый квартал. Twixor также пользуется доверием и признан благодаря 7 патентам. * Трансформационные преимущества: с помощью Twixor добейтесь уровня разговоров более 25 %, сократите эксплуатационные расходы на 15–25 % и увеличьте вовлеченность бренда на 80 %. * Ключевые особенности: наша платформа предлагает Journey Builder Studio с возможностью перетаскивания, диалоговый механизм на базе искусственного интеллекта и НЛП, живых и виртуальных агентов, интеллектуальное управление кампаниями, многоканальную поддержку для 120 языков и аналитическую панель на основе искусственного интеллекта. * Признанная лучшей платформой для взаимодействия с клиентами в сфере розничной торговли и электронной коммерции в Индии, мы также получили признание как новый поставщик диалогового искусственного интеллекта в регионе Ближнего Востока и Африки. В число выбранных партнеров Twixor входят одна из крупнейших в мире банковских платформ и игроков CPaaS, а также многие другие на Ближнем Востоке и в Африке, а также в Азиатско-Тихоокеанском регионе, которые доверяют нашим решениям с белой маркировкой. Короче говоря, Twixor дает компаниям возможность создавать динамичные пути взаимодействия с клиентами, обеспечивая исключительный клиентский опыт, который выделяет вас среди конкурентов в вашей отрасли.
TITANPush
titanpush.com
УВЕЛИЧЬТЕ ВОВЛЕЧЕННОСТЬ И КОНВЕРСИЮ ВАШЕГО САЙТА ДО 20%! TITANPush — это платформа с инструментами, которые помогают брендам больше продавать через свои веб-сайты и лучше общаться со своими клиентами. В приложении вы найдете: * ИСТОРИЯ: Сделайте доступной на своем сайте историю продуктов, ранее посещенных каждым клиентом. Выберите, отображать ли его в плавающем пузыре или интегрировать на свой сайт, настроить внешний вид каждого элемента и настроить страницы, на которых каждый из них будет отображаться. У нас также есть вариант в виде всплывающего окна ретаргетинга! * САМЫЕ ПРОСМОТРЕННЫЕ: покажите своим клиентам список наиболее посещаемых товаров на вашем веб-сайте и создайте импульс к покупке. Выберите, показывать ее в виде пузырька или интегрировать на свой веб-сайт, настройте внешний вид карточки и настройте страницы вашего сайта, на которых она будет доступна. * WEB PUSH-УВЕДОМЛЕНИЯ: отправляйте короткие сообщения, которые могут попасть на телефоны и настольные компьютеры в любое время. Вы можете отправлять ручные и автоматические кампании, сегментировать аудиторию и выбирать между различными типами доставки: обычной, умной и запланированной. * POP-UPS: показывает чрезвычайно эффектное всплывающее окно, когда обнаруживается, что клиент пытается покинуть сайт. Окно не появится до этого момента! Всплывающее окно может включать настраиваемый текст, шрифты, цвета и изображения. * БАННЕРЫ. Передавайте релевантные сообщения на своем сайте с помощью специального текста, шрифтов и цветов. Вы также можете добавить кнопку с настраиваемым целевым URL-адресом. Вы также можете выбрать дни, время и страницы, чтобы персонализировать видимость каждого баннера. * СТРАНИЦА ССЫЛОК: Сообщите обо всех своих ссылках с помощью главной ссылки. Создавайте неограниченное количество ссылок, устанавливая собственные цвета, текст, типографику, изображения, значки и фон. Визуализируйте количество нажатий на кнопку ваших клиентов и временно скрывайте кнопки, чтобы восстановить их, когда они вам понадобятся. * ЧАТ: настройте кнопки контактов WhatsApp и Messenger прямо на своем сайте. Вы сможете настроить расположение этих кнопок на экране вашего сайта, добавить к кнопке текст и выбрать дни и время для их отображения.
PropFuel
propfuel.com
PropFuel — это SaaS-платформа, помогающая ассоциациям превращать широковещательные коммуникации в разговоры. Эти беседы улавливают мнение участников, определяют индивидуальные потребности и оптимизируют взаимодействие один на один.
PowerTextor
powertextor.com
Служба текстовых сообщений для бизнеса. PowerTextor — это соединитель SMS для Microsoft Dynamics 365 и Power Platform. Мы помогаем предприятиям развивать лучшие отношения со своими клиентами с помощью маркетинга текстовых сообщений и Microsoft Power Automate.
Global Message Services
gms.net
Global Message Services (GMS) — надежный поставщик услуг связи для предприятий и операторов мобильной связи по всему миру. Решение GMS CPaaS позволяет брендам унифицировать многоканальное общение с клиентами с помощью единого API и платформы самообслуживания. В дополнение к этому есть чат-боты на базе искусственного интеллекта и платформа CCaaS, которая позволяет брендам создавать привлекательную двустороннюю круглосуточную связь в любой точке взаимодействия, значительно улучшая качество обслуживания клиентов. Являясь ценным партнером операторов мобильной связи, GMS расширяет их бизнес по обмену сообщениями и защищает доходы за счет оптимизации обмена трафиком A2P, P2P и P2A, одновременно предотвращая мошенничество с SMS и голосовыми сообщениями. Компания GMS, основанная в 2006 году, является лидером и послом отрасли в области безопасного, законного и прозрачного обмена сообщениями. Штаб-квартира компании находится в Бааре, Швейцария, а региональные офисы расположены по всему миру.
Makerobos
makerobos.com
В Makerobos мы формируем прочные деловые отношения, консультируя наших клиентов на протяжении всего их пути в области искусственного интеллекта: от стратегии и инноваций до развертывания. Мы стремимся расширять возможности наших клиентов в области искусственного интеллекта. Мы помогаем им превратить свои уникальные данные и организационный опыт в ценные активы интеллектуальной собственности. Мы используем лучшие в своем классе технологии искусственного интеллекта. MakeRobos, которой доверяют несколько ведущих мировых компаний, является самой быстрорастущей компанией AIAaS.
JeffreyAI
jeffreyai.com
JeffreyAI — это интеллектуальная платформа взаимодействия, которая помогает растущим компаниям ускорить рост за счет автоматизации задач продаж, маркетинга и обслуживания клиентов. JeffreyAI, выступая в роли CRM, запрограммирован экономить ваше время, спасать потерянные доходы и стимулировать продажи. Функции включают в себя: - Готовая интеграция Outlook и GMail - Чистый и интуитивно понятный пользовательский интерфейс - Интеграция VoiP - Управление электронной почтой и автоматизация маркетинга - Информационные панели - Песочница потока продаж, которая поможет вам построить идеальную стратегию поиска клиентов. Рождено от Carbon и Finch. успешное ИТ-консультирование, оно составляет ключевую часть их предложения ERP, помогая отделам продаж по всему миру управлять своими конвейерами и не отставать от поставленных задач. Для получения дополнительной информации или совета по текущим процессам продаж перейдите по ссылке ниже.
ShopPop
shoppop.com
ShopPop превращает Messenger в мощный маркетинговый канал для вашего бизнеса, запуская и автоматизируя общение в большом масштабе. Когда вы подключите ShopPop к своему бизнесу, вы увеличите свою аудиторию, будете обрабатывать все разговоры в одном почтовом ящике и повторно привлекать их, чтобы увеличить продажи и привлечь больше потенциальных клиентов.
Routee
routee.net
Routee — ведущий поставщик облачных коммуникаций, который проектирует, разрабатывает и распространяет передовые решения для автоматизации через Интернет и API. Благодаря своей надежной платформе и масштабируемому API он помогает корпорациям, предприятиям розничной торговли и поставщикам услуг по всему миру эффективно взаимодействовать со своей целевой аудиторией. Благодаря мощной инфраструктуре AMD Telecom, Routee предлагает мощный набор инструментов взаимодействия своим надежным глобальным партнерам и некоторым из самых известных корпораций из списка Fortune 500. Что вы можете делать с Routee? -SMS Эффективно распространяйте свое сообщение по всему миру, используя услуги SMS, предоставляемые Routee. Маркетинговые SMS, транзакционные SMS, двусторонние SMS, двухфакторная аутентификация SMS, опрос SMS, массовая рассылка MMS, проверенный отправитель SMS. -ГОЛОС. Позвольте людям услышать голос вашего бизнеса с помощью многочисленных вариантов VoIP. Поднимите свой бренд с помощью голосового вещания, двусторонней голосовой связи, вызова по щелчку, преобразования текста в речь, облачного IVR и двухфакторной голосовой аутентификации. -EMAIL Узнайте, какая служба электронной почты вам подходит, настройте ее и воплотите в жизнь. Рекламное электронное письмо, транзакционное электронное письмо, средство проверки электронной почты. Какой из них вам нужен? -ПРИЛОЖЕНИЯ ДЛЯ ОБМЕНА СООБЩЕНИЯМИ Обращайтесь к своим клиентам с помощью большего количества интерактивных сообщений и увеличивайте свои доходы. Общайтесь с ними через Viber, RCS, Facebook, Telegram и WhatsApp. -НОМЕРА Получите собственные номера с повышенным тарифом или бесплатным номером, подтвердите свой список контактов и предотвратите мошенничество, связанное с вызовами. Эта передовая коммуникационная платформа включает в себя виртуальные номера, проверку номера, поиск номера, пропущенный вызов, маскировку вызова и бесплатные номера. -ДВУХФАКТОРНАЯ АУТЕНТИФИКАЦИЯ Добавьте второй уровень безопасности вашему бизнесу, используя комбинацию двух разных компонентов. Не позволяйте мошенникам получить доступ к вашей конфиденциальной информации, приложению или программному обеспечению. Используйте двухфакторную аутентификацию с резервной аутентификацией, SMS, голосовой связью, Viber или пропущенным вызовом.
Connectly.ai
connectly.ai
Connectly позволяет компаниям легко создавать и отправлять автоматизированные, интерактивные и персонализированные маркетинговые кампании через WhatsApp в любом масштабе. Это способствует двустороннему общению (в отличие от SMS и электронной почты), где потенциальные клиенты и клиенты могут выбирать свой путь к покупке, увеличивая вовлеченность наряду с конверсиями. Connectly также централизует общение с клиентами в едином почтовом ящике — через WhatsApp, SMS, Facebook Messenger и Instagram — позволяя компаниям сегментировать свою аудиторию и принимать решения на основе данных на основе интеллектуальных отчетов.
360dialog
360dialog.com
360dialog — официальный поставщик бизнес-решений (BSP) WhatsApp Business API. API 360dialog WhatsApp очень легкий и не требует специальной документации. Вы можете использовать оригинальную документацию, предоставляемую WhatsApp. В рамках API WhatsApp 360dialog предоставляет множество корпоративных услуг.
Bonzo
getbonzo.com
Bonzo — это полнофункциональный вариант автоматизации маркетинга и CRM для консультантов и малого бизнеса. Мы вернули «Отношения» в CRM с помощью омниканальности и охвата в социальных сетях. Текст, видео, звонок, электронная почта, социальные сети — все это в Bonzo.
Whisbi
whisbi.com
Whisbi предоставляет мобильную диалоговую платформу продаж и маркетинга для предприятий B2C. Наше решение дает специалистам по продажам и маркетингу возможность повысить конверсию продаж, улучшить взаимодействие в реальном времени и обеспечить дифференцированный опыт онлайн-клиентов. Whisbi объединяет все каналы контактов, такие как видеозвонок, чат, чат-бот, звонок по клику или традиционный телефонный звонок, в один централизованный пользовательский интерфейс на основе данных для ваших клиентов. Усовершенствованная механизмом BI, Whisbi предоставляет правильный канал для нужного клиента в нужное время. Решение Whisbi легко интегрируется с существующей инфраструктурой, начиная от колл-центров и заканчивая физическими магазинами и виртуальными выставочными залами. Простое включение решения на веб-сайты обеспечивает возможность обеспечить действительно многоканальное обслуживание клиентов, что значительно увеличивает коэффициент онлайн-конверсии. Мы предлагаем диалоговую платформу мирового класса для продаж и маркетинга и можем делиться отраслевыми знаниями и опытом. У нас есть беспрецедентный опыт тесного сотрудничества с мировыми предприятиями в сфере телекоммуникаций, автомобилестроения, туризма, страхования и банковского дела. Наши решения справились с: * 700 миллионов показов, * 47 миллионов кликов, * 18 миллионов запросов на звонки, * 10 миллионов разговоров На сегодняшний день мы осуществили более 1,5 млн продаж нашим клиентам по всему миру. И мы только начинаем! Whisbi ставит взаимодействие между людьми в центр онлайн-обслуживания клиентов и повышает рентабельность инвестиций в цифровые маркетинговые кампании. Это позволяет брендам лучше извлекать выгоду из трафика своего веб-сайта, увеличивать показатель NPS, дифференцироваться с помощью CX и продавать больше в Интернете. Мы интегрируемся с лучшими решениями для маркетинга и продаж, включая Salesforce, Google Adwords, Google Analytics и Adobe Marketing Cloud, помогая предоставлять более ценную информацию на протяжении всего пути клиента. По сути, Whisbi позволяет современным командам маркетинга и продаж предоставлять многоканальный опыт, который поддерживает и дополняет существующие системы цифровой коммерции.
SocialNowa
socialnowa.io
SocialNowa Chatbot — это чат-бот для обмена сообщениями и инструмент автоматизации DM в Instagram. Это один из лучших инструментов автоматизации чат-ботов, доступных на рынке. Он имеет некоторые дополнительные функции, уникальные для SocialNowa и не предоставляемые многими его конкурентами. Например, неограниченный список контактов/подписчиков, несколько ботов и расписание социальных сетей. С помощью чат-бота SocialNowa создание последовательностей чат-ботов становится простым и помогает очень быстро совершать сделки. Этот инструмент позволяет предпринимателям очень легко продавать продукты или услуги внутри чат-бота благодаря его интеграции со многими платежными шлюзами. Он также помогает увеличить продажи продуктов и помогает клиентам находить нужный продукт в личных сообщениях Facebook Messenger и Instagram. SocialNowa позволяет предприятиям автоматически отвечать на вопросы о продуктах, создавать тесты по продуктам и направлять клиентов к месту покупки. Чат-бот SocialNowa может помочь значительно сократить затраты на привлечение клиентов. Другие функции включают в себя - Facebook Messenger Bot Instagram DM Автоматизация Instagram Автокомментарий - Ответ Facebook Автоматический комментарий - Ответ Функция электронной коммерции Магазин цифровых товаров Планировщик социальных сетей Визуальный перетаскиватель Flow Builder Трансляция для подписчиков Живой чат Fetaure Messenger Форма выбора Шаблоны чат-бота Сравнение веб-сайтов ( В ближайшее время) Исследование хэштегов (в ближайшее время) Facebook Interest Explorer (в ближайшее время) Менеджер GMB (в будущем) Data Insight Analytics Встроенный Google Sheet
Customers.ai
customers.ai
Customers.ai — ведущая в мире платформа искусственного интеллекта для автоматизации продаж и поиска данных B2C. Основные функции включают в себя: идентификацию анонимных посетителей вашего веб-сайта по электронной почте, шаблонные инструменты автоматизации продаж, интеграцию с тысячами инструментов повышения эффективности бизнеса, сотни миллионов записей о потребителях для создания кампаний по рассылке по электронной почте для любой аудитории. Автоматизация продаж Customers.ai используется более чем миллионом компаний по всему миру, во всех сферах бизнеса и во всех странах мира.
CallPage
callpage.io
CallPage — это виджет на вашем веб-сайте, который помогает посетителю вашего сайта связаться с вами посредством бесплатного звонка в течение 28 секунд. Виджет CallPage позволяет звонить посетителям вашего сайта и помогает получить на 30–125 % больше потенциальных клиентов. С CallPage вы можете легко: - Увеличить количество качественных потенциальных клиентов - Снизить затраты на привлечение клиентов - Повысить коэффициент конверсии - Улучшить качество обслуживания клиентов
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