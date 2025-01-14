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Программное обеспечение для разговорного маркетинга - Самые популярные приложения - Пуэрто-Рико
Программное обеспечение для диалогового маркетинга, также называемое программным обеспечением для мессенджер-маркетинга, инициирует персонализированное индивидуальное взаимодействие с потенциальными клиентами, направляя их к конкретным рекомендациям или предложениям по продуктам. Потребительские бренды используют эту технологию для идентификации заинтересованных покупателей в социальных сетях или на веб-сайтах продуктов, обработки запросов, рекомендации оптимальных продуктов и беспрепятственного перевода клиентов к платежным шлюзам или торговым представителям для закрытия транзакций. Благодаря интегрированному чат-боту и возможностям искусственного интеллекта отделы продаж могут создавать интеллектуальные потоки ответов, направляя посетителей в рамках содержательного разговора на основе активности пользователей и других контекстных деталей. Это позволяет компаниям связываться с заинтересованными клиентами, которые, возможно, не совершают немедленную покупку, беспрепятственно продолжая разговор. Платформы диалогового маркетинга повышают стандарты обслуживания клиентов в масштабе, упрощая глобальный процесс покупки круглосуточно. Успешное использование этих платформ не только генерирует ценных и квалифицированных потенциальных клиентов, но также дает представление о демографических характеристиках и предпочтениях клиентов, что в конечном итоге ускоряет цикл продаж.
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Freshchat
freshchat.com
Freshchat (продукт Freshworks Inc.) — это решение для диалогового взаимодействия, которое помогает компаниям взаимодействовать с клиентами по нескольким каналам, таким как веб-чат, электронная почта, телефон и социальные каналы, такие как WhatsApp, Instagram и iMessage. Freshchat также предлагает собственные чат-боты на базе искусственного интеллекта, которые можно легко создать с помощью конструктора без кода, что помогает предприятиям обеспечивать персонализированное самообслуживание в больших масштабах. Благодаря конструктору путешествий Freshchat и готовым сценариям компании могут опережать потребности своих клиентов и активно поддерживать их, когда это необходимо. Freshchat также предоставляет комплексное представление истории разговоров клиента и другую соответствующую информацию, что делает агентов более продуктивными и позволяет им предоставлять персонализированный опыт.
Hubspot
hubspot.com
HubSpot предлагает полную платформу программного обеспечения для маркетинга, продаж, обслуживания клиентов и CRM, а также методологию, ресурсы и поддержку, чтобы помочь бизнесу лучше развиваться. Начните работу с бесплатными инструментами и обновляйте их по мере роста. Благодаря Marketing Hub все ваши маркетинговые инструменты и данные собраны на одной простой в использовании и мощной платформе. Вы сэкономите драгоценное время и получите весь контекст, необходимый для предоставления персонализированного опыта, который будет привлекать и конвертировать нужных клиентов в больших масштабах. Кроме того, маркетологи могут хранить данные в центре всего, что они делают, поскольку Marketing Hub создан как часть платформы HubSpot CRM. Используя полную платформу CRM, маркетологи могут добиться беспрецедентного согласования продаж, чтобы доказать рентабельность инвестиций и подтвердить инвестиции. Будь то стратегии, услуги или программное обеспечение — HubSpot позволяет масштабировать вашу компанию, а не усложнять ее. В HubSpot есть все, что вам нужно, чтобы расти лучше.
Podium
podium.com
Podium — это универсальная платформа для преобразования потенциальных клиентов и коммуникации, работающая на базе искусственного интеллекта и готовая к интеграции с инструментами, которые вы уже используете. Более 100 000 компаний используют Podium, чтобы выделиться среди конкурентов. * Podium — это коммуникационный инструмент, который помогает компаниям конвертировать веб-сайты и взаимодействовать с клиентами. * Рецензенты часто отмечают удобство доступа к приложению с любого устройства, простоту использования и положительное влияние на общение с клиентами и конверсию веб-сайта. * Пользователи упомянули проблемы со временем ответа службы поддержки клиентов, трудности с некоторыми функциями, а также неудовлетворенность ценами и условиями контракта.
Amio
amio.io
Amio — это диалоговая платформа искусственного интеллекта, ведущая в отрасли автоматизации обслуживания клиентов. Простое в использовании и чрезвычайно эффективное решение помогает вашей команде поддержки клиентов, отвечая на более чем 80 % вопросов. Команда по работе с клиентами получает круглосуточную поддержку в режиме реального времени по нескольким каналам. И, наконец, отделы продаж и маркетинга отмечают рост предпродажной подготовки и активную разъяснительную работу. Amio меняет способ взаимодействия с клиентами, используя экономичные средства связи. Это одновременно повышает лояльность, поскольку ваши клиенты могут связаться с вами по предпочитаемому ими каналу.
Cloodot
cloodot.com
Cloodot — это комплексный комплексный пакет управления качеством обслуживания клиентов «все в одном». Cloodot обеспечивает эффективный и последовательный рабочий процесс для создания репутации, взаимодействия и развития долгосрочных отношений с клиентами через несколько цифровых платформ. Управляйте чатами и отзывами из нескольких списков Google Мой бизнес, страниц Facebook, номеров WhatsApp, списков бизнес-сообщений Google, веб-сайтов, SMS/ Текстовые номера и т. д. через одну простую в использовании панель управления. 1. Улучшение репутации в Интернете. Легко собирайте, демонстрируйте и отвечайте на большее количество отзывов. 2. Простое присутствие в Omni. Перенесите все чаты в простой в использовании почтовый ящик для нескольких агентов. Опция прямого чата в поиске Google, чтобы легко получать больше запросов. Распределяйте и назначайте каналы одному или нескольким пользователям, передавайте чаты и отзывы между пользователями и отделами за секунду. Несколько агентов могут сотрудничать и управлять такими каналами, как WhatsApp, сообщения Google и т. д., что невозможно при использовании оригинальных собственных приложений. 3. Быстрое и качественное взаимодействие. Сократите время первого и среднего ответа с нескольких часов до нескольких секунд. Пользовательские шаблоны ответов, напоминаний, тегов, задач, заметок и т. д. 4. Автоматическое измерение CSAT. Автоматический опрос CSAT на каждом канале чата для измерения качества взаимодействия. 5. Кампании по повторному вовлечению. Получайте больше дохода от существующих клиентов, периодически отправляя массовые сообщения о предложениях и программах. 6. Снижение рабочей нагрузки. Автоматические ответы на отзывы и совместный рабочий процесс управления чатом с агентом-ботом сокращают участие рабочей силы на 50–80%. Упрощает взаимодействие с клиентами для агентов CS. 7. Простота контроля. Мониторинг производительности и отчетность в режиме реального времени повышают ответственность. Агенты становятся более продуктивными, что в конечном итоге приводит к более быстрому и качественному обслуживанию клиентов. 8. Снижение стоимости. Заменяет 1/2 десятка разных платных инструментов. Повышает эффективность и снижает общие затраты. 9. Безопасный доступ. Нет необходимости предоставлять агентам CS доступ к нативным платформам. Агенты не будут отвлекаться на другие действия в социальных сетях. 10. Превосходная поддержка. Выделенный менеджер по работе с клиентами. Поддержка по вызову. Бесплатное обучение персонала. Отсутствие затрат на установку.
Blip
blip.ai
Мировые дальновидные лидеры доверяют нашей платформе AI Conversational, чтобы вывести свои бренды, отношения с клиентами и разнообразные коммуникационные стратегии на новый уровень. Мы добились успеха благодаря созданию более 125 000 виртуальных помощников и на сегодняшний день обменялись более 20 миллиардами сообщений по всему миру с более чем 2000 клиентами. Наша интуитивно понятная и простая в использовании облачная платформа и профессиональные услуги адаптированы к потребностям вашей компании и ее задачам. Мы даем возможность брендам привлекать клиентов, когда и где они хотят. Мы являемся предпочтительными партнерами ведущих многоканальных коммуникационных платформ — полностью интегрированных, безопасных и совместимых. Положитесь на нас, чтобы поддержать ваш рост путем создания потенциально бесконечных и актуальных отношений и разговоров.
Prokeep
prokeep.com
Компания Prokeep, основанная в 2016 году, является ведущим программным обеспечением для управления качеством обслуживания клиентов для оптовых дистрибьюторов. Prokeep развивает отношения и бизнес, превращая общение в коммерцию; увеличение продаж за счет централизованной коммуникации, улучшение качества обслуживания клиентов за счет лучшего понимания и возможностей взаимодействия, а также повышение производительности за счет автоматизации систем. Prokeep используется более чем 8000 дистрибьюторами по всей Северной Америке, обеспечивая более 11 миллионов разговоров и доход в 6+ миллиардов долларов. Развивайте свой дистрибьюторский бизнес. Постройте более прочные отношения с клиентами. Повышайте производительность труда. И все это благодаря программному обеспечению для управления опытом клиентов Prokeep, созданному специально для того, чтобы дистрибьюторы могли процветать на современных рынках. Провизор: - используется дистрибьюторами в 50 штатах, 10 провинциях и 2 территориях. - Через Prokeep проходит более 11 миллионов разговоров - 82% разговоров в Prokeep приводят к продажам или касаются доходов. - экономит 9 часов на одного сотрудника каждый месяц - экономит 3000 долларов США на расхождениях с подрядчиками на пользователя в месяц С помощью Prokeep вы централизуете коммуникации, чтобы сделать заказы более эффективными, подключите сторонние системы для автоматизации операций и будете использовать информацию о клиентах, чтобы повысить вовлеченность и заработать больше денег.
Payemoji
payemoji.com
Payemoji — это омниканальная служба обмена сообщениями, которая позволяет любому клиенту и сотруднику использовать повседневные приложения для обмена сообщениями, такие как WhatsApp Business. Никаких ИТ-навыков не требуется. Нет мобильного приложения для скачивания.
Kindly
kindly.ai
Генеративные чат-боты на базе искусственного интеллекта, созданные для автоматизации поддержки и увеличения продаж. Мы являемся одним из ведущих европейских поставщиков чат-ботов премиум-класса, специализирующихся на разработке решений в области искусственного интеллекта и автоматизации для обслуживания клиентов и общения. Мы предлагаем платформу, которая сочетает в себе передовые методы машинного обучения и обработку естественного языка (NLP) для улучшения качества обслуживания клиентов и повышения эффективности процессов обслуживания клиентов. Что отличает Kindly? Меньше обслуживания и больше производства контента! Искусственный интеллект Kindly предложит новые данные для тренировок, которые вы сможете принять одним нажатием кнопки. Легко настроить Чтобы чат-бот соответствовал вашему брендингу, кодирования не требуется! Больше, чем кнопки Чат-боты Kindly могут отвечать на конкретные вопросы, вместо того, чтобы заставлять пользователей нажимать кнопки, которые могут даже не иметь отношения к делу. Многоязычный Обучите чат-бота одному языку и он будет понимать запросы более чем на ста! Среди наших клиентов — Adecco, VOI, Norwegian Air, Lindex, Hertz, Comviq, Schibsted, Jotun и Kahoot. Легко интегрируйтесь с ведущими поставщиками CRM, такими как Dixa, Salesforce, Freshdesk, Zendesk и Hubspot и другими.
Hubtype
hubtype.com
Hubtype прокладывает путь к новой эре коммуникаций, в которой бренды общаются со своими клиентами беспрепятственно, значимо и вдохновляюще. Hubtype дает компаниям возможность вести простые, содержательные и ориентированные на клиента диалоги в широком масштабе с помощью диалоговых приложений; новая технология, которая выходит за рамки чат-ботов и сочетает в себе лучшие графические интерфейсы (например, веб-сайты и мобильные приложения), обеспечивающие отличный UX, и лучшие приложения для обмена сообщениями (такие как WhatsApp, FB Messenger и т. д.) или веб-чат.
Drips
drips.com
Платформа Drips на базе искусственного интеллекта помогает брендам взаимодействовать с потенциальными клиентами и клиентами посредством текстовых сообщений® и звонков. Опираясь на уникальную модель обработки естественного языка, мы используем человеческий подход к обмену сообщениями, чтобы преодолеть шум, уловить намерения и добиться значимых результатов.
SalesCaptain
salescaptain.com
SalesCaptain — это платформа маркетинга обслуживания клиентов (CXM) на базе искусственного интеллекта, которая помогает местным предприятиям побеждать. Мы помогаем местным предприятиям строить свой бизнес и модернизировать способы общения со своими клиентами – от онлайн-обзоров до запуска персонализированных маркетинговых кампаний, веб-чата, платежей и многого другого.
Rasayel
rasayel.io
Rasayel — это универсальная платформа продаж B2B для WhatsApp. Включая: - Общий почтовый ящик команды с двусторонним обменом сообщениями - Конструктор чат-ботов WhatsApp без кода - Трансляции WhatsApp и массовые сообщения - Открытые API и вебхуки. - Автоматизация - Интеграция (HubSpot CRM, Pipedrive, Salesforce (скоро), более 5000 приложений с Zapier и многое другое) - Мобильные приложения для iOS и Android. Rasayel быстр, надежен и интуитивно понятен. Используя общий почтовый ящик команды Rasayel, вы можете управлять беседами с клиентами через WhatsApp, обеспечивать высокое качество переговоров о продажах и обеспечивать исключительное качество обслуживания клиентов. Ваша команда может отвечать клиентам на ходу, используя мобильное приложение Rasayel. Вы никогда больше не упустите возможность и не потеряете клиента. Rasayel интегрируется с остальным вашим набором инструментов, чтобы ваша команда всегда имела полный контекст, уменьшая человеческие ошибки и экономя ваше время: - HubSpot: автоматическое сопоставление контактов Rasayel с существующими контактами в HubSpot. Регистрируйте все свои действия и создавайте собственные отчеты HubSpot на основе данных WhatsApp. - Pipedrive: регистрируйте все действия, автоматически сопоставляйте контакты и создавайте отчеты. - Salesforce: Скоро. Поговорите с нами, чтобы присоединиться к бета-тестированию. - Zapier: подключите Rasayel к более чем 5000 приложениям и системам. Для расширенных вариантов использования API Rasayel раскрывает возможности платформы Rasayel, позволяя встраивать ее в существующие системы, процессы и многое другое.
ChipBot
getchipbot.com
Используйте ChipBot, чтобы увеличить продажи с помощью интерактивных видеороликов и заменить чат простой поддержкой самообслуживания. Экономьте деньги, время и свое здравомыслие. Начните привлекать клиентов сегодня.
Botco.ai
botco.ai
Botco.ai — это платформа, соответствующая требованиям HIPAA, позволяющая вести содержательный и интеллектуальный диалог между поставщиками и потребителями. Botco.ai — это полностью автоматизированное решение для маркетингового чата на базе искусственного интеллекта, которое можно внедрить в большом масштабе. Компания предлагает ведущие в отрасли возможности авторинга, веб-чата и искусственного интеллекта для быстрого и эффективного привлечения большего числа клиентов. Панель интегрированной аналитики Botco.ai обеспечивает комплексное представление чат-кампаний по нескольким каналам, таким как Интернет и Facebook Messenger. Интерфейс на основе API можно использовать для передачи потенциальных клиентов, расшифровок и данных в корпоративные продукты автоматизации продаж и маркетинга, такие как Salesforce, Hubspot, Adobe Marketing Cloud и Zoho. Для получения дополнительной информации посетите Botco.ai.
Senter
senterhq.com
Senter — это простое программное обеспечение для управления отзывами и SMS-маркетинга, которое подключается к повседневным приложениям. Его легко настроить, быстро интегрировать и легко отправлять мощные маркетинговые SMS-кампании.
Hoory Conversations
hoory.com
Hoory — это помощник по поддержке клиентов на базе искусственного интеллекта, который помогает вашему бизнесу автоматизировать общение с клиентами и обеспечивать круглосуточную поддержку без задержек, превращая каждое взаимодействие в идеальное обслуживание клиентов. Благодаря диалоговому искусственному интеллекту, машинному обучению и обработке естественного языка Hoory выходит за рамки автоматизации. Он понимает намерения клиентов, предоставляет соответствующие ответы и повышает их лояльность, одновременно экономя время и сокращая бизнес-расходы. В дополнение к своим расширенным возможностям искусственного интеллекта, Hoory выполняет функцию общего почтового ящика, предоставляя вашим агентам беспрепятственный способ общения с клиентами. Ключевые особенности ● Входящие. Возьмите на себя ответственность за все ваши коммуникации с клиентами с помощью этой комплексной системы управления, где вы можете - осуществлять и отслеживать все взаимодействия с клиентами - позволять вашим агентам вести разговоры с вашим ИИ-помощником - получать доступ к истории разговоров ваших клиентов и другим данным. (включая контактную информацию, местоположение и другие идентификаторы) - фильтровать разговоры по тегам, статусу запроса, правопреемникам, местоположению и т. д. - анализировать историю просмотров и активности пользователей, чтобы лучше понять их путешествие - организовывать разговоры, добавляя теги и примечания - отмечать приоритетные разговоры со звездочкой, чтобы лучше идентифицировать избранных пользователей. ● Обучение. Обучите своего искусственного помощника оказывать точную и эффективную поддержку вашим клиентам. - выявляйте общие запросы клиентов и научите Hoory давать мгновенные ответы на каждый вопрос. - делайте разговоры более интерактивными и целенаправленными, добавляя кнопки, ссылки и изображения — добавьте персонализацию к каждому взаимодействию, позволив Hoory использовать имена клиентов, указывать их местоположение и т. д. ● Совместная работа в команде Предложите членам команды вместе использовать вашего помощника с искусственным интеллектом и совместно поддерживать клиентов. Управляйте отдельными разрешениями и поручайте конкретные задачи нужным экспертам. ● Настраиваемый стиль виджета Hoory, чтобы он соответствовал фирменному стилю вашего виджета: присвойте виджету имя, выберите один из множества вариантов аватара и настройте правильную цветовую схему. ● Распознавание речи Предоставьте своим клиентам больше возможностей общения, позволив вашему помощнику с искусственным интеллектом легко преобразовывать речь в текст и наоборот. Будущие функции ● Люди Получите доступ ко всей своей клиентской базе в приложении «Люди» с расширенным поиском для просмотра и управления всеми взаимодействиями с конечными пользователями. ● Многоязычная поддержка Работаете на многоязычном рынке? Обеспечьте поддержку клиентов на более чем 100 языках, обучая Hoory говорить на нескольких языках одновременно, создавая при этом единый диалог. ● Формы Собирайте больше информации о клиентах и получайте больше от своего искусственного помощника, используя диалоги для запуска нужных форм сбора данных. ● Сущности. Обеспечьте более высокий уровень персонализации, создавая собственные сущности и позволяя вашему ИИ-помощнику распознавать эти сущности (например, страну, адрес электронной почты, номер телефона, номер счета и т. д.) в запросах клиентов и предпринимать условные действия на их основе. ● Диалоги Попросите вашего помощника вести многоэтапные разговоры и создавать увлекательные диалоги с вашими клиентами.
CallPage
callpage.io
CallPage — это виджет на вашем веб-сайте, который помогает посетителю вашего сайта связаться с вами посредством бесплатного звонка в течение 28 секунд. Виджет CallPage позволяет звонить посетителям вашего сайта и помогает получить на 30–125 % больше потенциальных клиентов. С CallPage вы можете легко: - Увеличить количество качественных потенциальных клиентов - Снизить затраты на привлечение клиентов - Повысить коэффициент конверсии - Улучшить качество обслуживания клиентов
Botgate AI
botgate.ai
Botgate AI — это платформа диалогового маркетинга, продаж и обмена сообщениями на базе искусственного интеллекта, которая помогает компаниям больше взаимодействовать со своими потенциальными клиентами. Наша безопасная облачная платформа использует лучшие в своем классе инструменты искусственного интеллекта и машинного обучения для обеспечения максимально эффективного общения. Мы помогаем бизнесу расти быстрее с помощью потоков разговоров по захвату и квалификации потенциальных клиентов. Botgate AI обеспечивает непрерывное взаимодействие с вашими потенциальными клиентами, улучшая процесс генерации лидов и ускоряя цикл продаж.
giosg
giosg.com
Giosg — это платформа для ускорения продаж, которая сочетает в себе чат, чат-боты, искусственный интеллект и интерактивный контент, помогая компаниям создавать привлекательные онлайн-опыты, которые быстро превращают посетителей веб-сайта в продаж. Мы хотим переосмыслить, переопределить и переоценить взаимодействие между организациями и людьми в цифровом мире. Сегодня более 1200 компаний по всему миру, в том числе в сфере розничной торговли, автомобилестроения и недвижимости, присоединились к нам в наших поисках.
Joonbot
joonbot.com
Joonbot — это простой в использовании конструктор чат-ботов без кода, который поможет повысить конверсию. С Joonbot вы можете в кратчайшие сроки направлять, собирать и передавать информацию своей аудитории. Некоторые варианты использования: Получить больше квалифицированных потенциальных клиентов. Увеличить продажи. Автоматизировать решение проблем клиентов.
Kimoby
kimoby.com
Kimoby — это ведущая облачная коммуникационная платформа, которая обеспечивает обмен мгновенными сообщениями для улучшения совместной работы в команде, исключительного обслуживания клиентов и обработки запросов на мобильные платежи. Это помогает отделам бизнес-услуг связаться с нужным человеком в нужное время. Используя данные и ресурсы, которые уже есть у компаний под рукой, Kimoby позволяет легко повысить вовлеченность и продажи с помощью мгновенных маркетинговых кампаний, автоматических напоминаний, мультимедийных файлов и многого другого.
Chekkit
chekkit.io
Chekkit — это платформа, предназначенная для повышения эффективности местного бизнеса. Это значительно повышает вовлеченность клиентов и конверсию потенциальных клиентов, превосходя конкурентов. Программное обеспечение предлагает универсальное решение для управления отзывами, обмена деловыми текстовыми сообщениями, текстового чата, централизованного почтового ящика, текстовых стационарных телефонов, опросов клиентов, сравнительного анализа конкурентов и многого другого! Такой интегрированный подход упрощает взаимодействие с клиентами, улучшает бизнес-операции и способствует росту.
Leadoo
leadoo.com
Leadoo — это конверсионная платформа, которая превращает пассивный трафик веб-сайта в активных потенциальных клиентов и ощутимые результаты для бизнеса. Поскольку 83% решений о покупке принимаются онлайн, возможности конверсии на веб-сайте никогда не были выше. Но большинство посетителей сайта пассивны и не готовы покупать. В среднем 98% посетителей сайта уходят, не совершив конверсию. Эти низкие коэффициенты конверсии могут отрицательно сказаться на производительности. Таким образом, их миссия состоит в том, чтобы объединить и расширить возможности команд маркетинга и продаж, чтобы они могли лучше конвертировать и вместе создавать новую коммерческую эффективность. Они делают это посредством: * Привлечение ботов на месте для увеличения количества конверсий. * Мощная персонализация для улучшения пользовательского опыта. * Идентификация компании для выявления потенциальных клиентов * Картирование пути пользователя для отображения циклов продаж. * Аналитика для понимания пользователей * Искусственный интеллект автоматически отвечает на вопросы пользователей на основе содержимого сайта. * Оповещения о продажах для поддержки коммерческих команд. * Интеграция CRM, чтобы объединить все это * В Leadoo также есть специальная команда экспертов по конверсии, которые настраивают и постоянно оптимизируют пути конверсии через сайт. Для 800 клиентов Leadoo за первые 12 месяцев сотрудничества они обнаружили, что среднее увеличение базового коэффициента конверсии составило 74%. Проще говоря, Leadoo предоставляет все инструменты и информацию, необходимые для: * Определить посетителей сайта * Активируйте их на месте * Воспитывайте их во время их покупательского пути. * В конечном итоге превратите больше из них в клиентов.
Oct8ne
oct8ne.com
Oct8ne — единственный визуальный чат (живой чат, чат-бот и обмен сообщениями) со встроенным каталогом, позволяющий показывать и рекомендовать продукты вашим клиентам в режиме реального времени. Предлагайте персональную помощь круглосуточно и без выходных через агентов или чат-ботов в социальных сетях, а также в интернет-магазине. Интеграция с ChatGPT для более гуманного взаимодействия с нашим чат-ботом.
Regal.io
regal.io
Regal — это новый стандарт CX на базе искусственного интеллекта. Regal распознает сигналы о намерениях клиентов в режиме реального времени и автоматически адаптирует входящие и исходящие мультисенсорные взаимодействия с помощью ИИ-агентов Regal и ваших агентов-людей. Бренды, ориентированные на клиента, включая Angi (ранее Angie's List), AAA, Google, Harvard (через Podium Education), K Health, Kin Insurance, Ro, Toyota и Varsity Tutors, улучшили взаимодействие с сотнями миллионов клиентов благодаря Regal, ведущему до $5 млрд дохода. Regal.io базируется в Нью-Йорке и поддерживается 83 миллионами долларов от ведущих инвесторов, включая Emergence Capital, Founder Collective и Homebrew.
360dialog
360dialog.com
360dialog — официальный поставщик бизнес-решений (BSP) WhatsApp Business API. API 360dialog WhatsApp очень легкий и не требует специальной документации. Вы можете использовать оригинальную документацию, предоставляемую WhatsApp. В рамках API WhatsApp 360dialog предоставляет множество корпоративных услуг.
SharurAI
sharurai.com
SharurAI — динамичный игрок на арене создания приложений искусственного интеллекта, предлагающий услуги чат-ботов с искусственным интеллектом по требованию, которые меняют способы взаимодействия компаний со своими клиентами. Уделяя особое внимание передовым технологиям искусственного интеллекта, SharurAI специализируется на создании индивидуальных чат-ботов с искусственным интеллектом, адаптированных к уникальным потребностям бизнеса в различных отраслях. Наша миссия — использовать возможности искусственного интеллекта для улучшения взаимодействия с клиентами, повышения эффективности и стимулирования роста. Мы гордимся нашей способностью создавать чат-ботов с искусственным интеллектом, которые легко интегрируются в существующие системы и процессы, обеспечивая персонализированную и эффективную поддержку клиентов, помощь в продажах и многое другое. В SharurAI мы понимаем, что каждый бизнес уникален, и именно поэтому мы тесно сотрудничаем с нашими клиентами для разработки чат-ботов с искусственным интеллектом, которые соответствуют их конкретным целям и задачам. Если вы хотите оптимизировать операции, повысить удовлетворенность клиентов или увеличить продажи, наша команда экспертов по искусственному интеллекту всегда готова воплотить ваше видение в жизнь.
Twixor
twixor.com
Twixor переопределяет CX с помощью генеративного искусственного интеллекта и NLP, создавая динамичные пути взаимодействия с клиентами по каналам обмена сообщениями. Платформа CX с низким кодированием и без кода от Twixor объединяет Digital Assistant и интеллектуальную автоматизацию процессов, предлагая персонализированное, целенаправленное взаимодействие. Это выходит за рамки заранее подготовленных ответов, генерируя чуткие, индивидуальные рекомендации и решения, повышая удовлетворенность клиентов в ходе маркетинга, бизнес-операций и операций поддержки. * Доказанный успех: Twixor имеет более 400 клиентов по всему миру, включая компании из списка Fortune 500, и более 1 миллиарда взаимодействий каждый квартал. Twixor также пользуется доверием и признан благодаря 7 патентам. * Трансформационные преимущества: с помощью Twixor добейтесь уровня разговоров более 25 %, сократите эксплуатационные расходы на 15–25 % и увеличьте вовлеченность бренда на 80 %. * Ключевые особенности: наша платформа предлагает Journey Builder Studio с возможностью перетаскивания, диалоговый механизм на базе искусственного интеллекта и НЛП, живых и виртуальных агентов, интеллектуальное управление кампаниями, многоканальную поддержку для 120 языков и аналитическую панель на основе искусственного интеллекта. * Признанная лучшей платформой для взаимодействия с клиентами в сфере розничной торговли и электронной коммерции в Индии, мы также получили признание как новый поставщик диалогового искусственного интеллекта в регионе Ближнего Востока и Африки. В число выбранных партнеров Twixor входят одна из крупнейших в мире банковских платформ и игроков CPaaS, а также многие другие на Ближнем Востоке и в Африке, а также в Азиатско-Тихоокеанском регионе, которые доверяют нашим решениям с белой маркировкой. Короче говоря, Twixor дает компаниям возможность создавать динамичные пути взаимодействия с клиентами, обеспечивая исключительный клиентский опыт, который выделяет вас среди конкурентов в вашей отрасли.
TITANPush
titanpush.com
УВЕЛИЧЬТЕ ВОВЛЕЧЕННОСТЬ И КОНВЕРСИЮ ВАШЕГО САЙТА ДО 20%! TITANPush — это платформа с инструментами, которые помогают брендам больше продавать через свои веб-сайты и лучше общаться со своими клиентами. В приложении вы найдете: * ИСТОРИЯ: Сделайте доступной на своем сайте историю продуктов, ранее посещенных каждым клиентом. Выберите, отображать ли его в плавающем пузыре или интегрировать на свой сайт, настроить внешний вид каждого элемента и настроить страницы, на которых каждый из них будет отображаться. У нас также есть вариант в виде всплывающего окна ретаргетинга! * САМЫЕ ПРОСМОТРЕННЫЕ: покажите своим клиентам список наиболее посещаемых товаров на вашем веб-сайте и создайте импульс к покупке. Выберите, показывать ее в виде пузырька или интегрировать на свой веб-сайт, настройте внешний вид карточки и настройте страницы вашего сайта, на которых она будет доступна. * WEB PUSH-УВЕДОМЛЕНИЯ: отправляйте короткие сообщения, которые могут попасть на телефоны и настольные компьютеры в любое время. Вы можете отправлять ручные и автоматические кампании, сегментировать аудиторию и выбирать между различными типами доставки: обычной, умной и запланированной. * POP-UPS: показывает чрезвычайно эффектное всплывающее окно, когда обнаруживается, что клиент пытается покинуть сайт. Окно не появится до этого момента! Всплывающее окно может включать настраиваемый текст, шрифты, цвета и изображения. * БАННЕРЫ. Передавайте релевантные сообщения на своем сайте с помощью специального текста, шрифтов и цветов. Вы также можете добавить кнопку с настраиваемым целевым URL-адресом. Вы также можете выбрать дни, время и страницы, чтобы персонализировать видимость каждого баннера. * СТРАНИЦА ССЫЛОК: Сообщите обо всех своих ссылках с помощью главной ссылки. Создавайте неограниченное количество ссылок, устанавливая собственные цвета, текст, типографику, изображения, значки и фон. Визуализируйте количество нажатий на кнопку ваших клиентов и временно скрывайте кнопки, чтобы восстановить их, когда они вам понадобятся. * ЧАТ: настройте кнопки контактов WhatsApp и Messenger прямо на своем сайте. Вы сможете настроить расположение этих кнопок на экране вашего сайта, добавить к кнопке текст и выбрать дни и время для их отображения.
PropFuel
propfuel.com
PropFuel — это SaaS-платформа, помогающая ассоциациям превращать широковещательные коммуникации в разговоры. Эти беседы улавливают мнение участников, определяют индивидуальные потребности и оптимизируют взаимодействие один на один.
PowerTextor
powertextor.com
Служба текстовых сообщений для бизнеса. PowerTextor — это соединитель SMS для Microsoft Dynamics 365 и Power Platform. Мы помогаем предприятиям развивать лучшие отношения со своими клиентами с помощью маркетинга текстовых сообщений и Microsoft Power Automate.
Global Message Services
gms.net
Global Message Services (GMS) — надежный поставщик услуг связи для предприятий и операторов мобильной связи по всему миру. Решение GMS CPaaS позволяет брендам унифицировать многоканальное общение с клиентами с помощью единого API и платформы самообслуживания. В дополнение к этому есть чат-боты на базе искусственного интеллекта и платформа CCaaS, которая позволяет брендам создавать привлекательную двустороннюю круглосуточную связь в любой точке взаимодействия, значительно улучшая качество обслуживания клиентов. Являясь ценным партнером операторов мобильной связи, GMS расширяет их бизнес по обмену сообщениями и защищает доходы за счет оптимизации обмена трафиком A2P, P2P и P2A, одновременно предотвращая мошенничество с SMS и голосовыми сообщениями. Компания GMS, основанная в 2006 году, является лидером и послом отрасли в области безопасного, законного и прозрачного обмена сообщениями. Штаб-квартира компании находится в Бааре, Швейцария, а региональные офисы расположены по всему миру.
Makerobos
makerobos.com
В Makerobos мы формируем прочные деловые отношения, консультируя наших клиентов на протяжении всего их пути в области искусственного интеллекта: от стратегии и инноваций до развертывания. Мы стремимся расширять возможности наших клиентов в области искусственного интеллекта. Мы помогаем им превратить свои уникальные данные и организационный опыт в ценные активы интеллектуальной собственности. Мы используем лучшие в своем классе технологии искусственного интеллекта. MakeRobos, которой доверяют несколько ведущих мировых компаний, является самой быстрорастущей компанией AIAaS.
JeffreyAI
jeffreyai.com
JeffreyAI — это интеллектуальная платформа взаимодействия, которая помогает растущим компаниям ускорить рост за счет автоматизации задач продаж, маркетинга и обслуживания клиентов. JeffreyAI, выступая в роли CRM, запрограммирован экономить ваше время, спасать потерянные доходы и стимулировать продажи. Функции включают в себя: - Готовая интеграция Outlook и GMail - Чистый и интуитивно понятный пользовательский интерфейс - Интеграция VoiP - Управление электронной почтой и автоматизация маркетинга - Информационные панели - Песочница потока продаж, которая поможет вам построить идеальную стратегию поиска клиентов. Рождено от Carbon и Finch. успешное ИТ-консультирование, оно составляет ключевую часть их предложения ERP, помогая отделам продаж по всему миру управлять своими конвейерами и не отставать от поставленных задач. Для получения дополнительной информации или совета по текущим процессам продаж перейдите по ссылке ниже.
Voxie
voxie.com
Voxie — лидер текстового маркетинга с использованием диалогового искусственного интеллекта, который помогает брендам розничной торговли, услуг и ресторанов общаться со своими клиентами и учиться у них, чтобы значительно увеличить доход. Чтобы узнать больше, посетите www.voxie.com.
Routee
routee.net
Routee — ведущий поставщик облачных коммуникаций, который проектирует, разрабатывает и распространяет передовые решения для автоматизации через Интернет и API. Благодаря своей надежной платформе и масштабируемому API он помогает корпорациям, предприятиям розничной торговли и поставщикам услуг по всему миру эффективно взаимодействовать со своей целевой аудиторией. Благодаря мощной инфраструктуре AMD Telecom, Routee предлагает мощный набор инструментов взаимодействия своим надежным глобальным партнерам и некоторым из самых известных корпораций из списка Fortune 500. Что вы можете делать с Routee? -SMS Эффективно распространяйте свое сообщение по всему миру, используя услуги SMS, предоставляемые Routee. Маркетинговые SMS, транзакционные SMS, двусторонние SMS, двухфакторная аутентификация SMS, опрос SMS, массовая рассылка MMS, проверенный отправитель SMS. -ГОЛОС. Позвольте людям услышать голос вашего бизнеса с помощью многочисленных вариантов VoIP. Поднимите свой бренд с помощью голосового вещания, двусторонней голосовой связи, вызова по щелчку, преобразования текста в речь, облачного IVR и двухфакторной голосовой аутентификации. -EMAIL Узнайте, какая служба электронной почты вам подходит, настройте ее и воплотите в жизнь. Рекламное электронное письмо, транзакционное электронное письмо, средство проверки электронной почты. Какой из них вам нужен? -ПРИЛОЖЕНИЯ ДЛЯ ОБМЕНА СООБЩЕНИЯМИ Обращайтесь к своим клиентам с помощью большего количества интерактивных сообщений и увеличивайте свои доходы. Общайтесь с ними через Viber, RCS, Facebook, Telegram и WhatsApp. -НОМЕРА Получите собственные номера с повышенным тарифом или бесплатным номером, подтвердите свой список контактов и предотвратите мошенничество, связанное с вызовами. Эта передовая коммуникационная платформа включает в себя виртуальные номера, проверку номера, поиск номера, пропущенный вызов, маскировку вызова и бесплатные номера. -ДВУХФАКТОРНАЯ АУТЕНТИФИКАЦИЯ Добавьте второй уровень безопасности вашему бизнесу, используя комбинацию двух разных компонентов. Не позволяйте мошенникам получить доступ к вашей конфиденциальной информации, приложению или программному обеспечению. Используйте двухфакторную аутентификацию с резервной аутентификацией, SMS, голосовой связью, Viber или пропущенным вызовом.
Connectly.ai
connectly.ai
Connectly позволяет компаниям легко создавать и отправлять автоматизированные, интерактивные и персонализированные маркетинговые кампании через WhatsApp в любом масштабе. Это способствует двустороннему общению (в отличие от SMS и электронной почты), где потенциальные клиенты и клиенты могут выбирать свой путь к покупке, увеличивая вовлеченность наряду с конверсиями. Connectly также централизует общение с клиентами в едином почтовом ящике — через WhatsApp, SMS, Facebook Messenger и Instagram — позволяя компаниям сегментировать свою аудиторию и принимать решения на основе данных на основе интеллектуальных отчетов.
Futr
futr.ai
Futr — это платформа чата как услуги, которая расширяет возможности обслуживания клиентов с помощью автоматического, живого, видео и социального чата — на любом языке и на любом канале. Futr помогает умным организациям связываться со своей аудиторией с помощью всегда доступных, всегда мгновенных и всегда информативных чат-сервисов, в число клиентов которых входят ряд полицейских сил, ведущие розничные торговцы и благотворительные организации. Не верьте нам на слово. Попробуйте платформу Futr бесплатно, воспользовавшись месячной пробной версией! - Мгновенное развертывание автоматического чата - Отслеживание использования и оценка рентабельности инвестиций - Выделенная поддержка с запланированной регистрацией - Рассмотрение бизнес-кейса в конце судебного разбирательства - Никаких обязательств – кредитная карта не требуется.
Bonzo
getbonzo.com
Bonzo — это полнофункциональный вариант автоматизации маркетинга и CRM для консультантов и малого бизнеса. Мы вернули «Отношения» в CRM с помощью омниканальности и охвата в социальных сетях. Текст, видео, звонок, электронная почта, социальные сети — все это в Bonzo.
Whisbi
whisbi.com
Whisbi предоставляет мобильную диалоговую платформу продаж и маркетинга для предприятий B2C. Наше решение дает специалистам по продажам и маркетингу возможность повысить конверсию продаж, улучшить взаимодействие в реальном времени и обеспечить дифференцированный опыт онлайн-клиентов. Whisbi объединяет все каналы контактов, такие как видеозвонок, чат, чат-бот, звонок по клику или традиционный телефонный звонок, в один централизованный пользовательский интерфейс на основе данных для ваших клиентов. Усовершенствованная механизмом BI, Whisbi предоставляет правильный канал для нужного клиента в нужное время. Решение Whisbi легко интегрируется с существующей инфраструктурой, начиная от колл-центров и заканчивая физическими магазинами и виртуальными выставочными залами. Простое включение решения на веб-сайты обеспечивает возможность обеспечить действительно многоканальное обслуживание клиентов, что значительно увеличивает коэффициент онлайн-конверсии. Мы предлагаем диалоговую платформу мирового класса для продаж и маркетинга и можем делиться отраслевыми знаниями и опытом. У нас есть беспрецедентный опыт тесного сотрудничества с мировыми предприятиями в сфере телекоммуникаций, автомобилестроения, туризма, страхования и банковского дела. Наши решения справились с: * 700 миллионов показов, * 47 миллионов кликов, * 18 миллионов запросов на звонки, * 10 миллионов разговоров На сегодняшний день мы осуществили более 1,5 млн продаж нашим клиентам по всему миру. И мы только начинаем! Whisbi ставит взаимодействие между людьми в центр онлайн-обслуживания клиентов и повышает рентабельность инвестиций в цифровые маркетинговые кампании. Это позволяет брендам лучше извлекать выгоду из трафика своего веб-сайта, увеличивать показатель NPS, дифференцироваться с помощью CX и продавать больше в Интернете. Мы интегрируемся с лучшими решениями для маркетинга и продаж, включая Salesforce, Google Adwords, Google Analytics и Adobe Marketing Cloud, помогая предоставлять более ценную информацию на протяжении всего пути клиента. По сути, Whisbi позволяет современным командам маркетинга и продаж предоставлять многоканальный опыт, который поддерживает и дополняет существующие системы цифровой коммерции.
SocialNowa
socialnowa.io
SocialNowa Chatbot — это чат-бот для обмена сообщениями и инструмент автоматизации DM в Instagram. Это один из лучших инструментов автоматизации чат-ботов, доступных на рынке. Он имеет некоторые дополнительные функции, уникальные для SocialNowa и не предоставляемые многими его конкурентами. Например, неограниченный список контактов/подписчиков, несколько ботов и расписание социальных сетей. С помощью чат-бота SocialNowa создание последовательностей чат-ботов становится простым и помогает очень быстро совершать сделки. Этот инструмент позволяет предпринимателям очень легко продавать продукты или услуги внутри чат-бота благодаря его интеграции со многими платежными шлюзами. Он также помогает увеличить продажи продуктов и помогает клиентам находить нужный продукт в личных сообщениях Facebook Messenger и Instagram. SocialNowa позволяет предприятиям автоматически отвечать на вопросы о продуктах, создавать тесты по продуктам и направлять клиентов к месту покупки. Чат-бот SocialNowa может помочь значительно сократить затраты на привлечение клиентов. Другие функции включают в себя - Facebook Messenger Bot Instagram DM Автоматизация Instagram Автокомментарий - Ответ Facebook Автоматический комментарий - Ответ Функция электронной коммерции Магазин цифровых товаров Планировщик социальных сетей Визуальный перетаскиватель Flow Builder Трансляция для подписчиков Живой чат Fetaure Messenger Форма выбора Шаблоны чат-бота Сравнение веб-сайтов ( В ближайшее время) Исследование хэштегов (в ближайшее время) Facebook Interest Explorer (в ближайшее время) Менеджер GMB (в будущем) Data Insight Analytics Встроенный Google Sheet
Dashly
dashly.io
Dashly — платформа диалогового маркетинга. Он помогает более чем 700 компаниям SaaS и EdTech увеличивать конверсию и доходы, превращая каждое взаимодействие с клиентами в личный разговор. Выведите это на другой уровень с помощью планирования звонков и видеозвонков. Благодаря упреждающему обмену сообщениями, чат-боту и всплывающим окнам вы можете генерировать больше потенциальных клиентов и квалифицировать их. Лиды собираются в eCRM и сегментируются — вот как вы начинаете маркетинг по электронной почте. Управляйте общением как вручную, так и по инициированию — они доступны с помощью сообщений в чате, всплывающих окон и электронных писем. Возможности: - Собирайте потенциальных клиентов с помощью чат-бота, созданного в простом в использовании Chatbot Builder; - Храните и управляйте ими в eCRM; - Отслеживайте действия посетителей; - Делайте лучшие предложения с помощью всплывающих окон; - Интеграция с вашими любимыми сервисами; - Иметь все сообщения посетителей в одной админ-панели; - Отвечайте своим посетителям в чате для идеальной поддержки; - Увеличение конверсии с помощью триггерных писем; - Анализируйте воронки повышения эффективности.
Customers.ai
customers.ai
Customers.ai — ведущая в мире платформа искусственного интеллекта для автоматизации продаж и поиска данных B2C. Основные функции включают в себя: идентификацию анонимных посетителей вашего веб-сайта по электронной почте, шаблонные инструменты автоматизации продаж, интеграцию с тысячами инструментов повышения эффективности бизнеса, сотни миллионов записей о потребителях для создания кампаний по рассылке по электронной почте для любой аудитории. Автоматизация продаж Customers.ai используется более чем миллионом компаний по всему миру, во всех сферах бизнеса и во всех странах мира.
Verint
verint.com
Verint помогает самым знаковым мировым брендам выстраивать долгосрочные отношения с клиентами, объединяя работу, данные и опыт в рамках всего предприятия. Благодаря такому подходу бренды могут ориентироваться и процветать, адаптируясь к будущему работы, устраняя неэффективность, создаваемую организационными хранилищами и хранилищами данных, и последовательно предоставляя дифференцированный опыт в масштабе при каждом взаимодействии. Решения Verint помогают брендам ликвидировать разрыв, возникающий из-за нехватки ресурсов, необходимых для предоставления услуг, отвечающих ожиданиям клиентов. Устранение этого разрыва в возможностях взаимодействия™ помогает им построить долгосрочные отношения с клиентами и добиться реальных результатов в бизнесе. Платформа взаимодействия с клиентами Verint использует последние достижения в области искусственного интеллекта и аналитики, открытой интеграции и науки взаимодействия с клиентами для удовлетворения постоянно растущих и постоянно меняющихся взаимодействий и требований потребителей. Они помогают своим клиентам получить еще большую отдачу от инвестиций в технологии, тесно сотрудничая с широкой экосистемой решений и партнерами. С помощью Verint бренды смогут, наконец, раскрыть потенциал взаимодействия с клиентами во всех сферах бизнеса, чтобы предоставлять своим клиентам и сотрудникам постоянно дифференцированный опыт, а также делать это в масштабе для достижения ощутимых бизнес-результатов. Глобальное присутствие • Штаб-квартира находится в Мелвилле, штат Нью-Йорк, и более 40 офисов по всему миру. • При поддержке 4500 преданных своему делу профессионалов и глобальной партнерской сети. Устранение разрыва в возможностях взаимодействия Сегодня перед брендами стоит задача обеспечить качественный клиентский опыт по десяткам каналов взаимодействия, сотням клиентских путешествий и миллионам взаимодействий — и все это с помощью одной и той же команды и ресурсов. Это приводит к разрыву потенциала взаимодействия. Решения Verint уникально направлены на устранение этого разрыва.
Table Duck
tableduck.com
Table Duck — это облачная платформа для управления и автоматизации общения с клиентами из одного почтового ящика. Это позволяет предприятиям обеспечивать круглосуточную поддержку клиентов и повышать баллы CSAT. Каналы обмена сообщениями, такие как чат, электронная почта и каналы социальных сообщений, такие как Facebook Messenger, собраны в одном месте. Чат-бот без сценариев, управляемый искусственным интеллектом, обеспечивает естественное, человеческое взаимодействие с клиентами. Предварительно обученные модели позволяют легко внедрить их за считанные минуты. Поддерживаемые языки: английский, испанский, французский, немецкий, голландский и шведский.
ShopPop
shoppop.com
ShopPop превращает Messenger в мощный маркетинговый канал для вашего бизнеса, запуская и автоматизируя общение в большом масштабе. Когда вы подключите ShopPop к своему бизнесу, вы увеличите свою аудиторию, будете обрабатывать все разговоры в одном почтовом ящике и повторно привлекать их, чтобы увеличить продажи и привлечь больше потенциальных клиентов.
Verse.ai
verse.ai
Verse.ai — это платформа для конвертации потенциальных клиентов, которая превращает ваших новых потенциальных клиентов в готовые к продаже возможности посредством мгновенных разговоров, управляемых искусственным интеллектом и человеком. На лиды тратятся миллиарды долларов, но на самом деле на них отвечают только 27%. Verse.ai возник как де-факто технологическое решение для самой насущной проблемы каждого бизнеса: реагирование на лиды и последующее сопровождение. Вероятность конверсии потенциальных клиентов увеличивается в 21 раз исключительно благодаря оперативности многогранного ответа Verse.io. Объединив инновационные технологии с отраслевым опытом, Verse.ai разработал идеальную формулу, позволяющую сократить время, затрачиваемое на отсеивание некачественных онлайн-лидов, тем самым давая торговым представителям возможность максимально сосредоточиться на серьезных потенциальных клиентах и повысить коэффициент конверсии до 300%. Платформа доступна по подписке. Платформа Verse.ai работает со всеми типами потенциальных клиентов, источниками и CRM, автоматически направляя потенциальных клиентов сразу после их получения. В отличие от статических решений по привлечению потенциальных клиентов, Verse.io использует идеальное сочетание автоматизации, человеческого участия и проверенных сценариев, чтобы мгновенно связаться с каждым потенциальным клиентом и тщательно его проверить. Кроме того, Verse.io предоставляет отделам продаж полный контроль над процессом взаимодействия с потенциальными клиентами: индивидуальные настройки, доступ к диалогу в режиме реального времени и возможность передавать все данные о взаимодействии обратно в вашу CRM. Как только лид будет признан квалифицированным, он будет передан обратно торговому представителю. Эта передача осуществляется либо посредством прямой передачи, либо посредством встречи, записанной непосредственно в календаре торгового представителя. Verse.io выступает продолжением вашей команды — как по духу, так и по названию. В результате создается единый опыт для компании и потенциального клиента.
OmniOmni
omniomni.io
OmniOmni — сервис поддержки клиентов и продаж через такие мессенджеры, как WhatsApp, Telegram, Facebook Messenger, Instagram, Viber и онлайн-чат.
Messagely
messagely.com
Программное обеспечение для поддержки клиентов и платформа обмена сообщениями от Messagely. Ведите более содержательные беседы с более счастливыми клиентами и быстрее развивайте свой бизнес.
Engati
engati.com
Чат-бот и платформа живого чата Engati стала победителем премии CODiE 2021 года. Это дает вам возможность создавать интеллектуальных ботов за считанные минуты без программирования. Создайте один раз и опубликуйте по 15 каналам — WhatsApp, Messenger, Instagram, Kik, Telegram, Line, Viber, Skype, Slack, WeChat, Twitter, Skype для бизнеса, на вашем веб-сайте и в мобильном приложении. Поддерживает интеллектуальные пути, обучение, копирование, аналитику и частную торговую марку. Используя Engati, вы можете использовать возможности машинного обучения, NLP/NLU, чтобы создать своего собственного чат-бота и привлекать своих клиентов на более чем 50 языках.
Recart
recart.com
Используя Recart, предприятия электронной коммерции могут увеличивать свои списки SMS и Messenger в 20 раз быстрее и дешевле. Отправляйте персонализированные диалоговые сообщения на каждом этапе пути клиента: брошенную корзину, квитанции, уведомления об отправке, рекомендации продуктов и разовые рекламные акции с почти 100 % открытостью и 30 %+ вовлеченностью. Станьте частью 150 000 брендов электронной коммерции, средний доход от инвестиций которых увеличился в 20 раз.
Sender
sender.net
Ключевыми преимуществами Sender являются высокая доставляемость электронной почты, отмеченное наградами удобство для пользователя и беспрецедентная доступность. Sender создан специально для электронной коммерции и блоггеров и имеет множество дополнительных функций, но идеально подходит для всех видов бизнеса — от компаний, состоящих из одного человека, до средних и крупных корпораций. Благодаря специальной интеграции для платформ электронной коммерции вы можете просто добавлять продукты в свои информационные бюллетени, просто скопировав и вставив URL-адрес продукта, а Sender автоматически извлечет изображения продуктов, описания, цены и многое другое. Блоггеры и инфо-маркетологи могут использовать обширные функции автоматизации Sender, делиться информационными бюллетенями со своими подписчиками в социальных сетях и отслеживать результаты. Более того, Sender предлагает множество дополнительных функций, которые помогут достичь наилучших маркетинговых результатов с помощью отключенных push-уведомлений, транзакционных и автоматических последовательностей электронной почты, интеграции API и простого в использовании конструктора форм подписки с перетаскиванием. Все эти функции доступны во всех планах Sender, включая щедрый план БЕСПЛАТНО-НАВСЕГДА, который позволяет отправлять до 15 000 электронных писем 2 500 подписчикам каждый месяц.
Gallabox
gallabox.com
Gallabox — это комплексное коммуникационное решение, предназначенное для улучшения взаимодействия с клиентами и оптимизации процессов продаж за счет использования API-интерфейсов WhatsApp Business. Эта платформа позволяет компаниям превращать взаимодействие с клиентами в полезную информацию, используя передовые чат-боты WhatsApp для облегчения общения. Используя эти инструменты, организации могут эффективно управлять запросами клиентов, привлекать потенциальных клиентов и, в конечном итоге, стимулировать рост продаж. Gallabox, ориентированный в первую очередь на компании, стремящиеся оптимизировать свои стратегии взаимодействия с клиентами, обслуживает самые разные отрасли. Его удобный интерфейс и общий почтовый ящик с несколькими агентами позволяют командам эффективно сотрудничать, гарантируя, что ни один запрос клиента не останется без ответа. Платформа особенно полезна для предприятий, которые в значительной степени полагаются на взаимодействие с клиентами, таких как электронная коммерция, поставщики услуг и группы поддержки клиентов. С помощью Gallabox компании могут реализовывать капельные кампании WhatsApp и транслировать сообщения, адаптированные к конкретным сегментам аудитории, улучшая свои маркетинговые усилия и улучшая удержание клиентов. Одной из выдающихся особенностей Gallabox являются возможности интеграции. Платформа предлагает простые варианты «подключи и работай», которые позволяют предприятиям подключаться к существующим системам и инструментам управления взаимоотношениями с клиентами (CRM). Сюда входят такие популярные платформы, как Zoho, Shopify, WooCommerce, Wix, WebEngage, Razorpay и Shiprocket. Интегрируя WhatsApp в свои текущие рабочие процессы, компании могут оптимизировать операции и обеспечить целостное обслуживание клиентов во всех точках взаимодействия. Кроме того, чат-боты WhatsApp от Gallabox играют решающую роль в автоматизации взаимодействия с клиентами. Эти интеллектуальные боты могут выполнять самые разные задачи: от ответов на часто задаваемые вопросы до помощи клиентам в процессе покупки. Это не только снижает нагрузку на агентов-людей, но и гарантирует получение клиентами своевременных ответов, повышая общую удовлетворенность. Возможность превращать разговоры в разумные действия дает компаниям возможность принимать решения на основе данных и адаптировать свои предложения для удовлетворения потребностей клиентов. В целом, Gallabox предоставляет надежное решение для компаний, которые хотят использовать возможности WhatsApp для взаимодействия с клиентами. Благодаря простоте использования, гибкости интеграции и возможностям автоматизации Gallabox выделяется как ценный инструмент для организаций, стремящихся улучшить свои коммуникационные стратегии и стимулировать рост продаж.
ZoomInfo
zoominfo.com
ZoomInfo (NASDAQ: ZI) — это платформа для выхода на рынок, которая помогает компаниям находить, приобретать и развивать своих клиентов. ZoomInfo предоставляет точные данные, информацию и технологии в режиме реального времени более чем 35 000 компаниям по всему миру. Компании используют данные и платформу для повышения эффективности, координации команд продаж и маркетинга, а также консолидации стеков технологий. Это признанный лидер в области конфиденциальности данных, обладающий лучшим в отрасли соблюдением GDPR и CCPA, а также многочисленными сертификатами безопасности и конфиденциальности данных. Специализации: платформа GTM, стратегия GTM, аналитика продаж, аналитика разговоров, маркетинговая разведка, взаимодействие с продажами, контактные данные, данные о намерениях, генерация потенциальных клиентов, улучшенный поиск, деловая информация, деловые контакты, маркетинг на основе учетных записей (ABM), точность данных, база данных. гигиена и оркестрация данных.
WotNot
wotnot.io
WotNot автоматизирует взаимодействие с клиентами в масштабе с помощью чат-ботов. Решайте бизнес-задачи, такие как привлечение большего количества потенциальных клиентов, бронирование большего количества встреч, масштабирование поддержки клиентов с помощью передовых чат-ботов. Клиенты используют WotNot для предоставления персонализированного обслуживания своим нынешним или будущим клиентам, которое доступно круглосуточно и без выходных, мгновенно реагирует, абсолютно надежен и говорит на языке клиента. Добавьте чат-бота в любую отрасль, например в сфере недвижимости, страхования, финансов, здравоохранения, автомобилестроения, SaaS, банковского дела, потребительских товаров, производства и образования, чтобы удовлетворить различные варианты использования. С помощью конструктора ботов WotNot без кода вы можете довольно легко создавать ботов с помощью интуитивно понятного визуального конструктора. Управляйте несколькими ботами для разных действий на основе определенных вами триггеров и условий. Кроме того, WotNot предлагает услугу «сделано для вас», в которой наша команда опытных экспертов по дизайну разговоров понимает ваши потребности и тщательно создает поток разговора, соответствующий потребностям вашего бизнеса, и продолжает оптимизировать поток, просматривая результаты. Присоединяйтесь к более чем 3000 компаниям по всему миру, доверяя WotNot взаимодействие с клиентами.
Userlike
userlike.com
Userlike — ведущее программное решение для автоматизации обмена сообщениями и поддержки клиентов в Германии. Это унифицированное решение для обмена сообщениями, которое позволяет компаниям получать сообщения из разных каналов в один центральный почтовый ящик. Все запросы, полученные через чат веб-сайта, WhatsApp, Facebook Messenger, Telegram и т. д., попадают непосредственно в центр сообщений Userlike. Userlike предлагает современный веб-мессенджер для привлечения потенциальных клиентов и отслеживания клиентов. Команды обслуживания клиентов поддерживаются профессиональными функциями обслуживания, такими как голосовые сообщения, онлайн-переводы и интеллектуальная маршрутизация. При сложных запросах агенты службы могут удобно переключиться с чата на видеозвонок через браузер, который включает совместное использование экрана. С помощью AI Automation Hub от Userlike вы можете всего за несколько шагов создавать чат-ботов на базе искусственного интеллекта, умные страницы часто задаваемых вопросов и интерактивные контактные формы, чтобы автоматизировать около 70% вашего цифрового обслуживания клиентов. Для достижения еще лучших результатов выберите нашу интеграцию GTP-4, которая добавит в вашу поддержку клиентов навыки самой мощной в мире модели больших языков. Это позволяет чат-боту творчески комбинировать ответы из вашей базы знаний и давать клиентам индивидуальные ответы. Бот поддержки AI даже запоминает контекст чата, чтобы последующие вопросы классифицировались и давались правильные ответы. API чат-бота Userlike также позволяет интегрировать существующих чат-ботов в программное обеспечение. С момента основания Userlike более 10 лет назад защита данных всегда была главным приоритетом. Все данные надежно хранятся на немецких серверах, что делает Userlike решением для обмена сообщениями с клиентами, соответствующим требованиям GDPR. Благодаря своей защищенной инфраструктуре данных и специальным функциям Userlike гарантирует защиту и безопасность данных ваших клиентов, ваших сотрудников и вашей компании в целом. Userlike подходит для компаний любого размера, поскольку программное обеспечение является гибким и адаптируется к вашим потребностям и целям. Малые и средние компании, а также крупные корпорации, такие как Toyota и Hermes, уже полагаются на Userlike.
Terminus
terminusplatform.com
Старый способ ведения дел больше не работает. И вы не можете позволить себе отставать. Стратегии B2B изменились, и правила игры изменились. Вам нужна платформа, эксперты и тактические руководства, чтобы привести вас туда, где должен быть ваш бизнес, особенно в условиях растущей потребности быть более эффективным с каждым долларом. Terminus — это платформа, созданная для вашего успеха. Это помогает вашей команде встречаться с клиентами на протяжении всего их жизненного цикла. Вам нужна платформа, основанная на собственных данных, которая окружает покупателей привлекательным цифровым опытом от приобретения учетной записи до ее расширения и продления. Наша система создана для повышения рентабельности инвестиций, минимизации мошенничества, придания приоритета безопасности бренда и превращения намерений в актуальные и действенные идеи для команд GTM.
Spike
spikenow.com
Spike решает проблему коммуникационного хаоса между командами и отдельными людьми, объединяя электронную почту, командный чат, совместную документацию и собрания в один канал. Spike для личного использования: улучшите качество работы с электронной почтой с помощью диалогового приложения электронной почты Spike, которое превращает ваши электронные письма в чат. Это похоже на мощную платформу обмена сообщениями, которая отдает приоритет самым важным сообщениям, чтобы вы могли сосредоточиться на самых важных вещах. Используйте существующую электронную почту и наслаждайтесь работой с электронной почтой без помех. Spike для команд: ясность общения для команд! Spike предлагает комплексный пакет повышения производительности для команд. Он объединяет командный чат, электронную почту, видеоконференции, инструменты искусственного интеллекта и документы для совместной работы в единый канал. Легко общайтесь и сотрудничайте с внутренними командами и внешними заинтересованными сторонами, включая коллег, партнеров, клиентов и поставщиков, независимо от того, используют они Spike или нет. Spike — это первая служба деловой электронной почты, предназначенная для эффективного командного взаимодействия. Поддерживайте целостность бренда, используя собственный домен электронной почты или приобретая собственный домен у Spike. Наслаждайтесь безопасной, надежной и архивируемой электронной почтой и сообщениями, обеспечивающими бесперебойную связь.