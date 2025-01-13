Программное обеспечение для разговорного маркетинга - Самые популярные приложения - о-ва Питкэрн

Hoory Conversations

hoory.com

Hoory — это помощник по поддержке клиентов на базе искусственного интеллекта, который помогает вашему бизнесу автоматизировать общение с клиентами и обеспечивать круглосуточную поддержку без задержек, превращая каждое взаимодействие в идеальное обслуживание клиентов. Благодаря диалоговому искусственному интеллекту, машинному обучению и обработке естественного языка Hoory выходит за рамки автоматизации. Он понимает намерения клиентов, предоставляет соответствующие ответы и повышает их лояльность, одновременно экономя время и сокращая бизнес-расходы. В дополнение к своим расширенным возможностям искусственного интеллекта, Hoory выполняет функцию общего почтового ящика, предоставляя вашим агентам беспрепятственный способ общения с клиентами. Ключевые особенности ● Входящие. Возьмите на себя ответственность за все ваши коммуникации с клиентами с помощью этой комплексной системы управления, где вы можете - осуществлять и отслеживать все взаимодействия с клиентами - позволять вашим агентам вести разговоры с вашим ИИ-помощником - получать доступ к истории разговоров ваших клиентов и другим данным. (включая контактную информацию, местоположение и другие идентификаторы) - фильтровать разговоры по тегам, статусу запроса, правопреемникам, местоположению и т. д. - анализировать историю просмотров и активности пользователей, чтобы лучше понять их путешествие - организовывать разговоры, добавляя теги и примечания - отмечать приоритетные разговоры со звездочкой, чтобы лучше идентифицировать избранных пользователей. ● Обучение. Обучите своего искусственного помощника оказывать точную и эффективную поддержку вашим клиентам. - выявляйте общие запросы клиентов и научите Hoory давать мгновенные ответы на каждый вопрос. - делайте разговоры более интерактивными и целенаправленными, добавляя кнопки, ссылки и изображения — добавьте персонализацию к каждому взаимодействию, позволив Hoory использовать имена клиентов, указывать их местоположение и т. д. ● Совместная работа в команде Предложите членам команды вместе использовать вашего помощника с искусственным интеллектом и совместно поддерживать клиентов. Управляйте отдельными разрешениями и поручайте конкретные задачи нужным экспертам. ● Настраиваемый стиль виджета Hoory, чтобы он соответствовал фирменному стилю вашего виджета: присвойте виджету имя, выберите один из множества вариантов аватара и настройте правильную цветовую схему. ● Распознавание речи Предоставьте своим клиентам больше возможностей общения, позволив вашему помощнику с искусственным интеллектом легко преобразовывать речь в текст и наоборот. Будущие функции ● Люди Получите доступ ко всей своей клиентской базе в приложении «Люди» с расширенным поиском для просмотра и управления всеми взаимодействиями с конечными пользователями. ● Многоязычная поддержка Работаете на многоязычном рынке? Обеспечьте поддержку клиентов на более чем 100 языках, обучая Hoory говорить на нескольких языках одновременно, создавая при этом единый диалог. ● Формы Собирайте больше информации о клиентах и ​​получайте больше от своего искусственного помощника, используя диалоги для запуска нужных форм сбора данных. ● Сущности. Обеспечьте более высокий уровень персонализации, создавая собственные сущности и позволяя вашему ИИ-помощнику распознавать эти сущности (например, страну, адрес электронной почты, номер телефона, номер счета и т. д.) в запросах клиентов и предпринимать условные действия на их основе. ● Диалоги Попросите вашего помощника вести многоэтапные разговоры и создавать увлекательные диалоги с вашими клиентами.